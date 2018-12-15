Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 декабря

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Неожиданное заявление прозвучало на Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии.
Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин в пятницу в рамках заседания Госкомиссии выступил с докладом. Председатель Госкомиссии, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сказал, что ранее бывал в районе, который находится на берегу Ладожского озера, и отметил его красоту. Он также поинтересовался про развитие домов отдыха, профилакториев и санаториев в районе. Трошин отметил, что заинтересованность инвесторов есть, но конкретные проекты не реализуются.
"Если какие-то крупные предприятий войдут, то это и новые рабочие места", - сказал Николай Патрушев.
Дмитрий Трошин пояснил, что прорабатывался вопрос с компанией "Роснефть", которую возглавляет Игорь Сечин, но потом они отказались от планов размещения объекта на одном из полуостровов в Ладожском озере.
"С "Роснефтью" работали? Они охотхозяйство у вас в районе хотели сделать?" - спросил Патрушев.
"Разговор шел о базе отдыха…" - поправил его Трошин.
"Ну о базе… У вас хотели? Ну вы ему в земле отказали, насколько я знаю от Сечина. Он сказал: "Я больше с Карелией работать не буду, в земле мне отказали". Вот вы поработали", - сказал Николай Патрушев.
Во времена руководства Карелией Александра Худилайнена компания "Роснефть" выделяла деньги на реставрацию Благовещенского собора в Кеми, но позже прервала финансирование.Смотреть подробнее
Помнит ли "многонациональный российский народ" о том, что является "единственным источником власти в стране"?
Принятый четверть века назад Основной закон страны, в которой мы сейчас живем, окончательно похоронил в России советскую власть, как власть советов, и наделил полномочиями главы государства лишь одного человека. Собственно, с тех пор страна и перешла в режим управления одним человеком и его окружением, хотя формально она по-прежнему именуется "Российской Федерацией", а третья статья ее Конституции декларирует, что "единственным источником власти в стране является ее многонациональный народ". Полагаю, "многонациональный народ" об этом даже не догадывается, если до сих не потребовал проведения "свободных выборов" – безо всяких муниципальных фильтров и прочих ограничений, ведь, как гласит все та же третья статья Конституции, "высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы".
Но если выборы 90-х годов еще можно было назвать с натяжкой свободными, то после "всенародного голосования" за проект "ельцинской" Конституции референдум в стране не проводился ни разу! Иными словами, за минувшие 25 лет "многонациональный российский народ" даже не попытался воспользоваться "высшим непосредственным выражением" своей власти, хотя поводов для этого было предостаточно – от включения в состав РФ Крыма до пенсионной реформы.
Подробнее- в материале Валерия Поташова.Смотреть подробнее
Офис клиентской службы ПФР переезжает с Первомайского проспекта на улицу Чапаева.
Об этом сообщает пресс-служба карельского отделения Пенсионного фонда России.
"Отделение ПФР по Республике Карелия доводит до сведения жителей Петрозаводска и Прионежского района, что с 27 декабря прием населения по пенсионным вопросам, вопросам получения иных социальных выплат, СНИЛС и пр. будет организован в основном офисе клиентской службы Пенсионного фонда в Петрозаводске по адресу: ул. Чапаева, 5. Специалисты клиентской службы по адресу пр. Первомайский, 35 завершают свою работу по этому адресу 27 декабря",- информируют представители ПФР в Карелии.
Прием страхователей, как и прежде, проводится по адресу ул. Лыжная, 2-б.Смотреть подробнее
В Сети обсуждают возмутительный конфликт водителя петрозаводской маршрутки с пожилой пассажиркой.
Читательница паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" рассказала, как субботним утром водитель маршрутки №26 зажал в дверях ее мать, пытавшуюся зайти в автобус на остановке на Кукковке.
"При посадке в маршрутку 26 водитель закрыл двери и поехал, не дожидаясь, когда она сядет в автобус. Дверьми ей зажало руки, в салоне оказалась сумка и пакет, руки выдернуть она не смогла и была вынуждена бежать за автобусом, набирающим скорость",- рассказала дочь пострадавшей.
По ее словам, затем водитель все-таки "освободил" пенсионерку.
"В итоге сумку она выдернула, пакет остался в салоне. Другие пассажиры, видимо, призвали к разуму водителя, тот остановился и открыл двери. Мама в состоянии шока зашла в салон, и водитель начал движение по маршруту. Рассказала, что гнал всю дорогу, будто черти за ним гнались",- сообщает автор поста в соцсети "Вконтакте".
Как утверждает дочь предполагаемой пострадавшей, пожилая женщина оказалась в шоковом состоянии и не запомнила номер транспортного средства, однако у ЧП есть свидетели. Дозвониться до компании, которая обслуживает маршрут, дочери пенсионерки не удалось.
"Я позвонила в 051 с жалобой, а в понедельник на штабе в мэрии донесу обстоятельства до зама главы", - написала автор.Смотреть подробнее
Ветеран труда, малолетний узник лагерей Великой Отечественной войны 78-летняя Анна Ефимовна заявила, что ее избил военный, а родной брат злоумышленника – полицейский – его покрывает.
- Я сидела на кухне, дверь приоткрылась, протянулася рука. А сын стоял там, у дверей. Кто-то потянул его. Я думаю, так, интересненько, кто же его так? – не зашел, а потянул. Ну, я выхожу, стоит пьяный уже А.М., он военный, и второй паренек военный, и бьет сына. Я, конечно, стала заступаться. Я говорю: "Ууу, да ты еще пьяный! Какое имеешь право?!" А он, конечно, меня как ударил! Я, ребята, не помню, как упала. По голове ударил. Я упала. Я лежу так и слышу сына душит А.М. Они были с другом. Как я встала… стала заступаться. А они взяли и потащили (сына) на дорогу и угрожали, что они его убьют. Они на него сели, а тот (друг) тоже начал дубасить его ногами. Я пошла (к ним). И как он обратно меня ударил, я обратно упала, и опять не помню. Я упала уже без шапки и без всего, без обуви… Я доползла до крылечка, где посидела, и подъехала машина. Машина одна, потом вторая. Я записала номера, сходила взяла ручку… - об избиении Анна Ефимовна говорит буднично и спокойно. Будто все эмоции уже перегорели.
Потом добавляет:
- Меня бить не нужно. За эти вещи он ответит.
Незадолго до этого происшествия Анна Ефимовна вспоминает, что по ее участку ходили какие-то люди в военной форме. Женщина попросила их уйти, а в ответ услышала ругань и обещание убить, если "скажет хоть еще одно слово".
Подробности жестокого конфликта- в материале "Столицы на Онего".Смотреть подробнее
Полиция карельской столицы устанавливает личность гражданина, подозреваемого в совершении кражи.
Сотрудники МВД просят оказать помощь в установлении личности мужчины. Неизвестный является возможным подозреваемым в попытке кражи.
Попавший в розыск мужчина запечатлен камерой наблюдения магазина.
Сотрудники МВД просят всех, кому известны значимые сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщать в полицию по телефону: +7-953-526-73-12 или +7-960-212-02-43. Конфиденциальность гарантируется.Смотреть подробнее
Гость рубрики "Кофе со сливками" - Вадим Сухарев, настоящий деревенский житель и глава Прионежского района.
Год назад Вадим Сухарев стал главой Деревянского сельского поселения, а затем возглавил и весь Прионежский район Карелии. Судьба словно готовила его к этому много лет. В 2004 году Вадим Сухарев – горожанин до мозга костей, неожиданно для родных и знакомых продал квартиру в Петрозаводске и купил обычный сельский дом в Деревянном.
"Вся моя жизнь и профессиональная деятельность были связаны с Петрозаводском. Но в 2004 году мы продали городскую квартиру и переехали в Деревянное, купив там обычный сельский дом. Это был осознанный выбор, так как семья росла, появились дети, нужно было как-то расширяться. Но в те годы не было никаких сегодняшних вариантов с ипотекой, и поэтому мы с женой решили просто переселиться в деревню", - говорит Вадим Сухарев.
"Мы сделали в доме ремонт, благоустроили участок, и начали жить. Мои дети пошли в садик в Деревянном и начальную школу там закончили, и я, как родитель, остался доволен уровнем обучения, воспитания и ухода. Когда мои сын и дочь ходили в садик, в группе было всего 5 детей (низкая рождаемость в те годы), и, конечно, там существовал реальный индивидуальный подход к каждому ребенку. Сельский детский сад - это замечательно", - считает он.
Интервью с Вадимом Сухаревым читайте далее.Смотреть подробнее
В Петрозаводске несколько жилых кварталов в микрорайоне Древлянка неделю назад остались без электричества на длительный период.
Дома, в которых произошло ЧП, находятся на улицах Линевского, Раевского, Паустовского и на Фонтанном проезде.
Надо отметить, что эти, в основном, частные жилые дома отапливаются за счет электричества, вода также нагревается в электробойлерах. На улице – минусовая температура, в квартире – немногим более. Дети начали болеть, родители бить тревогу и вывозить их к родственникам. По "доброй" традиции люди обвинили во всем энергетиков.
"Энергетики отказывались устранять аварию, ссылаясь на то, что у потребительского общества, в которое входят дома, нет договора", - цитируют издания слова жильцов. При этом договоры у жителей якобы заключены непосредственно с сетевой организацией – "ОРЭС-Петрозаводск", стало быть, она и должна устранить аварию в течение 24 часов.
Однако, как выяснилось, ситуация выглядит не совсем так. Вот что рассказали энергетики.Смотреть подробнее
Водитель легкового автомобиля не пропустил пешеходов на переходе и едва не спровоцировал ДТП
Хозяин белой машины едва не сбил пешехода, переходящего дорогу на Лососинском шоссе.
Видео опасного маневра опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".
На кадрах, запечатленных камерой наблюдения компании "CityLink", видно, как автомобилист не притормаживает перед пешеходным переходом, несмотря на то, что двигавшиеся в его направлении машины остановились перед "зеброй". Он выезжает на переход и пересекает его в метре от пешехода, пытавшегося перейти дорогу.
Автор публикации утверждает, что предполагаемый нарушитель передвигался "на белой Рио".
Опасный момент- на 10 секунде видео.Смотреть подробнее
На Древлянке два легковых автомобиля совершили ДТП.
Авария произошла в четверг, 13 декабря, в 22-20.
На Лесном проспекте столкнулись два автомобиля, двигавшихся в противоположных направлениях. В момент ДТП один из автомобилистов совершал левый поворот, второй ехал прямо.
В результате столкновения одна из машин выехала на обочину и врезалась в опору фонаря.
Момент ДТП зафиксирован камерой наружного наблюдения компании "Sampo.ru".
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