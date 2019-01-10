Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Учителям Петрозаводска до сих пор не выплатили декабрьскую премию

Педагоги петрозаводских школ заявили, что им до сих пор не выплатили обещанные в декабре премии и, возможно, не выплатят.

Об этом, в частности, на своей социальной странице "ВКонтакте" в среду 9 января написал преподаватель школы №38 Виктор Кнодель.

"Проходит время, звонят мне учителя и говорят, что "стимы" отменили. Не понимаю, о чём речь, так как никаких сообщений от директора не поступало. Утром прихожу на работу: все только об этом общаются. Как председатель первичной профсоюзной организации поднимаюсь к директору для уточнения. Ответ был таков: "Ошибка экономиста". Предложил свою помощь для обращения в городской профсоюз. Получаю отказ, так как "в этом нет смысла". Думаю, позвоню-ка я в бухгалтерию и уточню. На что ответ был такой: "Придите, мы переделаем вам справку". "А как же обещанные деньги губернатором?"- спрашиваю я. "Никаких распоряжений нет" – был ответ", - написал Кнодель.

В чевтерг мы уточнили у преподавателей в других школах - стимулирующие выплаты (премии) не выплатили также в школах №5, 27, 35, 38, 40, в Державинском лицее и лицее №1.

Еще 29 декабря учителя Петрозаводска заявили, что их оставили без обещанных стимулирующих выплат в декабре, и они готовы к забастовке, а также обратиться в Владимиру Путину. Соответствующее письмо с копиями документов администрации Петрозаводска и правительства Карелии, где содержится просьба к руководству учреждений "провести соответствующую разъяснительную работу" для "снятия социальной напряженности", было разослано в редакции СМИ.

Днем 31 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков упрекнул учителей, понадеявшихся на стимулирующие выплаты к Новому году. Он вступил в перепалку с педагогами. Что вызвало бурную реакцию в соцсетях и региональных изданиях.

Вечером того же дня Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" написал, что по его поручению премьер-министр Александр Чепик провел совещание по вопросу невыплаты учителям премий, о которых ранее было объявлено директорами некоторых петрозаводских школ.

В централизованной бухгалтерии №1 "Столице на Онего" пояснили, что соответствующий приказ в учреждение пока не поступал.

фото: mediakuzbass.ru

Власти Карелии пообещали выплатить премии учителям Петрозаводска

Правительство Карелии исполнило обязательства по финансированию дополнительных выплат учителям Петрозаводска, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти.

По информации заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник, дополнительные средства для выплат учителям городских школ перечислены администрации Петрозаводска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время после проведения всех необходимых финансовых процедур деньги учителям Петрозаводска будут выплачены.

Ранее педагоги петрозаводских школ заявили, что им до сих пор не выплатили обещанные в декабре премии и, возможно, не выплатят.

На Карелию идет снегопад

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказал об ухудшении погодных условий в ближайшие часы на территории республики.

Как сообщили "Столице на Онего" в карельском Гидрометцентре, на республику надвигается северо-атлантический циклон, который принесет нам метели, снегопады и сильный ветер с порывами от 15 до 20 м/с.

"Снегопад придет в Карелию уже сегодня вечером, - сказала Елена Ишкина, - усилится юго-западный ветер, ночная температура составит -5…-10, днем 11 января потеплеет до ноля градусов".

По словам синоптика, такая же температура продержится и 12 января.

"12-го Карелия еще продолжит оставаться в зоне циклона, хотя осадков станет меньше, температура сохранится в районе 0…-5 градусов", - сообщила Ишкина.

Потепление, по информации карельского Гидрометцентра, будет недолгим, и уже на Старый Новый год в Карелию вновь вернутся морозу до -13 градусов.

фото: rotko10.ru

Бывший пристав возглавил "Автоспецтранс", регулирующий вывоз мусора в Карелии

Директором регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "Автоспецтранс" стал Алексей Кузнецов.

В четверг первый замминистра строительства ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова представила нового директора коллективу предприятия.

Алексей Кузнецов закончил Уссурийское суворовское военное училище, а после Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище.

Высшее юридическое образование получил в Московском государственном социальном университете.

Значительная часть его трудовой карьеры была посвящена службе судебных приставов. В разных должностях он работал в карельском УФССП, затем был заместителем руководителя службы судебных приставов в Башкирии. С 2015 по 2018 годы - главным судебным приставом по Приморскому краю.

С октября 2018 недолгое время возглавлял управление капитального строительства Карелии.

"Прекрасно понимаю, в какую сферу деятельности меня направило руководство республики. Моя задача – не устраивать революцию, а поддержать то, что было наработано региональным оператором и с новым видением ситуации продолжить работу по реализации реформы обращения с ТКО", - заявил на встрече с коллективом "Автоспецтранса" Кузнецов.

Бывший директор предприятия Иван Новиков в декабре 2018 года заявил, что решил перейти на другую работу.

ООО "Автоспецтранс" - единственный официальный региональный оператор по обращению с ТКО в Карелии с 1 мая 2018 года.

фото: Столица на Онего

"Судьи признали, что сами нарушили процедуру судебного производства, и поэтому свое решение отменили"

Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране.

19 сентября 2018 года Президиум Верховного суда заинтересовался самой сутью дела Алиханова, а не только его арестами. Рассмотрение вопроса было отложено и, как выяснилось позже, Верховный суд России запросил материалы уголовного дела в полном объеме, чтобы проанализировать, в том числе, вынесенный приговор – более 130 томов были отправлены в Москву.

Текст постановления от 5 декабря – это 27 страниц машинописного текста, в котором содержатся четкие обоснования, почему Девлет Алиханов не виновен. Из обстоятельного документа видно – судьи Президиума Верховного суда России разобрались в уголовном деле и приговоре, и вынесли справедливое решение.

Уже после того, как Девлет Алиханов оказался на свободе, генеральная прокуратура в рамках надзора вынесла представление на постановление Президиума Верховного суда РФ от 5 декабря. Как рассказали адвокаты Алиханова, в практике высшего судебного органа нашей страны не было ни одного случая, чтобы судьи отменяли собственное решение. Однако, именно это произошло 28 декабря 2018 года.

В своей надзорной жалобе заместитель генпрокурора России написал, что при вынесении постановления об оправдании Алиханова Президиумом был нарушен принцип состязательности сторон. А именно – решение выйти за рамки рассматриваемого вопроса было принято судьями в совещательной комнате, и представитель Генпрокуратуры якобы был не в курсе, что дело рассматривается в полном объеме, оказался к этому не готов и не смог донести свою позицию. Говоря проще, плохо подготовился.

И судьи Президиума Верховного суда согласились с этими доводами генпрокурора. При этом в постановлении от 28 декабря они ничего не сказали о том, что на самом деле Алиханов виновен. Нет, они просто признали, что сами нарушили процедуру судебного производства и поэтому сами свое решение отменяют. Почему же на ум сразу приходят строки классика про унтер-офицерскую вдову? Потому что судьи Верховного суда, которые должны являться эталоном всей системы российского правосудия, своим новым решением нарушили сразу несколько важных законов, а это недопустимо.

Как пояснил адвокат Михаил Шогин, решение Верховного суда России от 28 декабря 2018 года носит заведомо незаконный характер. Самое главное - согласно ст.63 Уголовно-процессуального кодекса РФ, один и тот же судья не может дважды участвовать в рассмотрении одного дела и выражать прямо противоположное мнение. А именно так произошло: 5 декабря и 28 декабря – прямо противоположные решения приняты тем же составом судей Президиума.

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фото: Александр Талья

У попавшего в ДТП карельского общественника исчезли деньги и документы

Пострадавший в аварии потребовал от главы МВД и прокурора Карелии провести расследование произошедшего.

Известный в Приладожье гражданский активист, член Общественного лесного совета поселка Тиурула Лахденпохского района Анатолий Ангелов пострадал в Новый год в дорожном происшествии, однако, как утверждает сам Ангелов, карельская полиция не предпринимает никаких действий для того, чтобы разобраться в случившемся. По словам активиста, он был сбит машиной в своем поселке еще первого января, и до сих пор сотрудники ГИБДД не опросили под протокол ни самого пострадавшего, ни его супругу. Более того, во время госпитализации общественника странным образом исчезли все имевшиеся у него деньги и документы, о чем супруга Ангелова сообщила в правоохранительные органы.

Последствия дорожно-транспортного происшествия оказались для гражданского активиста весьма серьезными. Как заявил "Столице на Онего" еще один член Общественного лесного совета поселка Тиурула Александр Талья, мужчину отправили сегодня утром на операцию в Петрозаводск. "Повезли без документов и сопровождающего", - сказал Талья.

Он также передал редакции копию обращения Анатолия Ангелова министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву и прокурору республики Карену Габриеляну с просьбой провести расследование всех обстоятельств произошедшего в поселке Тиурула. Вот, в частности, что говорится в этом обращении:

"Никаких документов о том, что я пострадал в ДТП, не говоря уже о возбуждении уголовного дела, у нас не имеется. Виновник аварии, питерский родственник кого-то из жителей поселка Тиурула, уже уехал домой, без элементарных извинений. После того, как сотрудник полиции сфотографировал мой паспорт, предъявленный супругой, меня увезли на скорой помощи (фельдшер Горюнова Т.М., п.Хийтола) в Лахденпохскую больницу. По дороге "потерялись" все деньги и документы с барсеткой, висевшей у меня на шее (паспорт, медицинский полис, водительские права, справка ВТЭК об инвалидности), до Сортавала они не доехали. Подобный случай с потерей документов на этой скорой уже был год назад с жителем п.Тиурула Федором Сафроновым. Никаких результатов работы полиции по заявлению моей супруги о пропаже документов (кроме опроса участковым) нет".

Примечательно, что дорожно-транспортное происшествие в поселке Тиурула, в котором пострадал общественник Анатолий Ангелов, попало в сводки ГИБДД Карелии. Однако в них утверждалось, что автомобиль сбил "пешехода, жителя Пензенской области".

фото: ГИБДД Петрозаводска

Водитель, снесший "звездные ворота" на Кирова, устроил ДТП с пострадавшими в Петрозаводске

На улице "Правды" 19-летний водитель без прав устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске 8 января в 19.55 в районе дома №19 по улице Правды 19-летний водитель, не имея права на управления транспортным средством, управляя автомобилем "ВАЗ-2115", совершил столкновение с автомобилем Honda CR-V.

В результате происшествия травмированы два человека: сам виновник ДТП – 19-летний водитель автомобиля "ВАЗ" и 32-летний водитель автомобиля Honda.

Как рассказали "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, виновником аварии на улице "Правды" стал юнец, который 23 декабря устроил дрифт на площади Кирова и снес "звездные ворота".

Водитель, сбивший новогоднюю конструкцию на площади Кирова, получил наказание в виде административного ареста на срок 9 суток и встретил Новый год в камере временного задержания.

По информации Госавтоинспекции, выйдя из-под ареста, молодой человек вновь сел за руль и теперь уже устроил ДТП, в котором пострадали люди. За данное нарушение ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что, если молодой человек все-таки решит получить водительские права, то данные нарушения не станут ему в этом препятствием.

фото: из личного аккаунта на vk.com

Глава Карелии внес в республиканский парламент законопроект о валежнике

Губернатор объяснил населению лесного региона, что такое валежник и когда его можно собирать.

Накануне Нового года глава Карелии Артур Парфенчиков внес в республиканский парламент проект поправок в региональный закон о порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Губернатор предложил дополнить перечень этих ресурсов валежником.

Кроме того, глава Карелии уточнил, что подразумевает под собой сбор валежника. Согласно губернаторскому законопроекту, это - "лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиесяся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ, и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе и снеговале". Население Карелии может заниматься сбором валежника в течение всего года.

Напомним, с 1 января в России вступили в силу изменения Лесного кодекса страны, которые позволили ее гражданам свободно и бесплатно собирать валежник для собственных нужд. Однако порядок этого сбора должны установить регионы самостоятельно.

фото: Сергей Мятухин

В Следкоме Карелии ожидают смены руководства

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Карелии Юрий Бабойдо, вероятно, дорабатывает на этом посту последние месяцы.

По действующим правилам, руководители региональных управлений Следственного комитета не могут назначаться на одну и ту же должность более двух раз подряд. Бабойдо занял этот пост в мае 2012 года и спустя два года был переназначен еще на 5 лет. Его полномочия заканчиваются в мае 2019 года.

По неофициальной информации, документы на Бабойдо уже находятся в администрации президента, и главе карельского Следкома остается дождаться указа Владимира Путина.

Куда могут направить Бабойдо, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Intersectionproject.eu

Какие законы Карелии вступили в силу с 1 января?

С 1 января 2019 года вступили в силу несколько республиканских законов.

Как сообщает Законодательное собрание Карелии, выплата регионального материнского капитала для семей с тремя и более детьми продлена ещё на 3 года. Ранее действие программы было рассчитано до декабря 2018-го года.

Петрозаводск официально наделен статусом столицы Карелии.

Введена новая система госнаград, включающая орден "Сампо" (высшая награда Республики Карелия), медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" и медаль в честь купца-мецената 19 века Марка Пименова.

При присвоении звания "Ветеран труда" теперь учитываются полученные госнаграды: орден "Сампо", медаль "За заслуги перед Республикой Карелия" и медаль М.П. Пименова.

Организации, которые создают рабочие места на территории уголовно-исправительных учреждений, получили возможность компенсировать часть затрат на поставленное оборудование.

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