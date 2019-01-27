Самые читаемые новости за 27 января

фото: ТАСС / Олег Савин

В районе Карелии из кранов течет грязная вода, а власти уверяют, что проблем нет

Жители Пряжи жалуются на грязную воду, а в администрации района заявляют, что еще до Нового года проблему устранили.

Местная газета "Наша жизнь" выпустила материал о проблемах жильцов дома №14 на ул. Петрозаводской с водой.

Еще 15 декабря жильцы дома на приеме пожаловались на грязную воду из крана. А 14 декабря, с опережением, проводились ремонтные работы, по сообщению администрации.

"По информации Администрации (прим.: районной), дом 14 по ул. Петрозаводская в пгт Пряжа подключен к централизованной системе водоснабжения. 14.12.2018 года в здании 16 по ул. Петрозаводская производились ремонтные работы, откуда изначально поступали жалобы на качество воды, но данные жалобы связаны с послеремонтной ситуацией. На следующий день после завершения работ был произведен обход квартир и опрос жителей, жалобы на качество воды отсутствовали. При производстве ремонтных работ водоснабжение отключалось по всей линии, в том числе в доме 14 по ул. Петрозаводская."

Роман Петров, глава администрации сказал, что озерный колодец очистят летом.

Ситуация не изменилась. Люди до сих пор жалуются на грязную воду.

фото: "Комсомольская правда" / Борис Кудрявов

Татьяну Буланову не узнать после отдыха в Карелии

Известная певица Татьяна Буланова провела отдых в Карелии

Заслуженная артистка России поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Подписчики Булановой в Instagram не сразу даже поняли, кто на снимке. И, правда, узнать на нем 49-летнюю эстрадную звезду непросто, пишет "Комсомольская правда".



Instagram

Как пояснила сама Татьяна, фото без макияжа она сделала на отдыхе в Карелии, куда выбралась на оздоровительные курсы. Результат в прямом смысле налицо.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Поздним вечером в Петрозаводске маршрутка столкнулась с легковушкой

ДТП произошло вечером 26 января на улице Профсоюзов.

Коррреспондент "Столицы на Онего" запечатлел последствия ДТП, произошедшего 26 января на ул. Профсоюзов, 10, около сетевого магазина. Маршрутка столкнулась с "ВАЗ-2115".

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Погибших нет.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Участники ралли "Карелия-2019" демонстрируют эффектное вождение

Завершается 1-й этап Чемпионата России по автомобильному спорту - ралли "Карелия 2019" в Лахденпохском районе.

С 23 по 27 января В Карелии проходит Чемпионат России по автомобильному спорту – ралли в Лахденпохском районе.

Трасса ралли разделена на 2 дня и 3 секции, имеет протяженность 234 км (для зачета стандарта 194 км), 106 км (для зачета стандарт 61 км) из которых – это дистанция 10 СУ.

Покрытие трассы ралли – снежно-ледовое.

В группе "Видео и фото с гонок" появились видео с места проведения ралли.

ВИДЕО: В Петрозаводске неизвестные сливают бензин

Камера наружного наблюдения запечатлела момент кражи бензина на перекрестке улиц Черняховского и Мичуринской.

Неизвестные на иномарке подъехали к стоящему на перекрестке улиц Черняховского и Мичуринской автомобилю 25 января в районе 3.23.

Камера зафиксировала, как мужчина с емкостью подошел к чужому автомобилю и слил бензин.

фото: ГИБДД Карелии

В ГИБДД Карелии сообщили, что в ДТП на улице Профсоюзов пострадали дети

Авария с участием трех машин произошла 26 января на улице Профсоюзов в Петрозаводске, по информации ГИБДД Карелии.

Напомним, коррреспондент "Столицы на Онего" запечатлел последствия ДТП, произошедшего 26 января на ул. Профсоюзов, 10, около сетевого магазина. Маршрутка столкнулась с "ВАЗ-2115".

В 22.20 вечера водитель пассажирского микроавтобуса Mеrсedes допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с встречным автомобилем "ВАЗ-2115".

От столкновения "ВАЗ" отбросило на стоящий автомобиль Skoda. В результате происшествия водитель "ВАЗ" и его несовершеннолетние пассажиры (девочки 6 и 13 лет) получили травмы.

Шестилетний ребенок в момент ДТП находился в детском удерживающем устройстве.

В автомобиле Mеrсedes пострадали две пассажирки, женщины 54 и 59 лет. Всем пострадавшим в аварии оказана медицинская помощь.

фото: "Столица на Онего"

В последнем слове на суде Косарев поблагодарил закон за то, что его поймали

Признавший вину в получении взяток экс-председатель комитета по управлению госимуществом Карелии Денис Косарев рассказал, на что потратил деньги и чем собирается заниматься в дальнейшем.

Напомним, по версии следствия, Косарев вместе со своим заместителем Сереем Максимовым получил порядка 2,6 миллионов рублей взяток (шесть эпизодов) от предпринимателей за оказание различных услуг по заключению госконтрактов, а также выделении средств из Фонда госимущества Карелии. Также он обвиняется в присвоении 40 тысяч рублей.

В последнем слове Косарев сказал:

"Тюремная камера, как и палата больного, дает уникальную возможность оставаться долгое время один на один со своей совестью. Я испытываю жгучее чувство стыда и вины перед теми, кто меня знает и узнает в лицо на улице.

Может показаться противоестественным, но я искренне благодарен, что закон остановил меня, именно меня, именно сейчас. Я понимаю, что только таким суровым способом удалось остановить процесс моей социальной деградации, буквально разрушения судеб моих любимых людей".

Полный текст читайте здесь.

фото: ТАСС / Сергей Савостьянов

Пожарные спасли 6 детей из горящего в Карелии дома

Пожар произошел в Сегеже вечером 25 января, спасено 19 человек сообщили в МЧС Карелии.

В 21.16 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района в составе 9 человек тушили пожар в жилом доме на ул. Ленина. На ликвидацию пожара ушло более 30 минут.

Из огня спасли 19 человек, среди которых 6 – дети.

Погибши и пострадавших нет.

Причины, виновный, ущерб устанавливаются.





Непроходимый мост в районе Карелии решили почистить

В Пряжинском районе жители поселка не могли пройти через мост из-за нечищеных обочин.

Напомним, жители поселка Кутижма рассказали "Столице на Онего", что снегоуборочная техника не чистит обочины моста. И из-за этого попасть из одного конца поселка в другой очень трудно.

В редакцию позвонили жители поселка и рассказали, что 25 января мост решили почистить. Трактор приехал в Кутижму специально, чтобы убрать от снега непроходимый мост.

А 26 января приехали еще машины и все хорошо убрали. После всех манипуляций подъехали сотрудники одной из служб и все отфотографировали.

"Теперь мы можем спокойно передвигаться по поселку, не так сильно переживая за свою жизнь, за то, что нас может сбить машина, пока мы бежим по заснеженному мосту. "Оперативная" работа администрации поселения. Жаль только, что для этого потребовалось связываться со СМИ", - пишет читатель.

фото: ТАСС / Николай Галкин

Власти Карелии "чудесным образом" хотят получить более миллиарда рублей

Александр Чепик утвердил план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета республики. По расчетам карельских чиновников, реализация этого плана позволит привлечь в региональную казну более миллиарда рублей.

После новогодних каникул утвержденный документ появился на официальном сайте республиканского министерства финансов, но если ознакомиться с запланированными мероприятиями и целевыми показателями, которые предполагается достичь, невольно возникает вопрос, откуда появились эти цифры.

Самый существенный эффект и, как следствие, самые значительные поступления дополнительных доходов в бюджет – 620 миллионов рублей! – правительство Карелии планирует получить от ... "повышения эффективности взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками республики". Интересно, что повышать "эффективность этого взаимодействия" республиканские власти собираются с помощью ... мониторинга финансового состояния крупнейших налогоплательщиков. Иными словами, можно вот так просто взять и "намониторить" в бюджет ни много, ни мало 620 миллионов рублей! Чем не "экономическое чудо", о котором уже давно мечтают в Карелии?

Полный текст об "экономическом чуде" и плане властей Карелии можно прочесть здесь.

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