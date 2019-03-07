Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: марцводы.рф

Экс-директор санатория "Марциальные воды" получил условный срок за злоупотребления полномочиями

В Карелии бывший директор санатория "Марциальные воды" Александр Матиешин получил полтора года условно за злоупотребления полномочиями при реализации путевок.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, Кондопожский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО "Санаторий "Марциальные Воды". Александр Матиешин признан виновным в злоупотреблениях полномочиями на посту директора санатория.

В суде установлено, что директор в 2015-2017 годах, желая обеспечить стабильный финансовый доход от коммерческой деятельности двух подконтрольных ему юридических лиц, заключил от имени санатория агентские договоры на заведомо невыгодных для организации условиях. Согласно этим договорам, подконтрольные обвиняемому фирмы занимались реализацией путевок физическим лицам за агентское вознаграждение в размере до 15 % от стоимости путевок при наличии в структуре санатория собственного отдела реализации путевок.

За период с 08.12.2015 года по 01.01.2018 года при реализации путевок гражданам фирмами-агентами было удержано агентское вознаграждение на сумму более 7,8 миллиона рублей, чем причинен существенный вред правам и законным интересам ООО "Санаторий "Марциальные Воды" в виде убытка в указанном размере.

Полученным агентским вознаграждением директор санатория распоряжался по собственному усмотрению.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Обвиняемый в убийстве жены житель Карелии вышел на свободу благодаря присяжным

Начавшееся в России внедрение системы суда присяжных в городских и районных судах, в Карелии уже привело к неожиданным приговорам. Один из них был вынесен накануне в Петрозаводске.

В Петрозаводском городском суде завершился процесс по уголовному делу 39-летнего жителя карельской столицы, обвинявшегося в умышленном убийстве своей жены.

Трагедия произошла 2 марта 2018 года в одном из частных домов Петрозаводска. Обвиняемый выстрелил из пневматической винтовки в голову своей супруги, в результате чего она была госпитализирована и спустя пять дней скончалась в больнице.

В ходе следствия мужчина утверждал, что выстрелил случайно, по неосторожности. По его словам, он был уверен, что винтовка не заряжена.

Присяжные расценили обстоятельства дела иначе и вынесли вердикт: обвиняемый был уверен, что винтовка не заряжена.

Мужчина был освобожден из под стражи в зале суда.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести мужчину

Житель Петрозаводска ушел из дома 28 февраля и до сих пор не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Полиция ведет розыск Дмитрия И., 1985 года рождения, который вечером 28 февраля ушел из дома на Перевалке и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темные с сединой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождении Дмитрия или видел его после 28 февраля, полиция просит сообщать по телефонам: +7(911)4018356,+7(911)4359104, +7(814-2)75-50-00 или 02, с мобильного 102.

Министра Воронова выбрали секс-символом карельской политики

Самым сексуальным карельским политиком читатели "Столицы на Онего" признали министра спорта Карелии Александра Воронова.

Накануне 8 Марта "Столица на Онего" предложила читателям выбрать самого сексуального карельского политика.

В опросе приняли участие 2086 человек.

В итоге, пальму первенства отдали министру спорта Карелии Александру Воронову. Он возглавил топ-10 секс-символов карельской политики, набрав 404 голоса (19%), вторую строчку занял глава республики Артур Парфенчиков, за которого проголосовали 389 человек (18%), и тройку лидеров замыкает депутат Заксобрания Тимур Зорняков с результатом 326 голосов (15%).

Четвертое место в почетном списке секс-символов карельской политики досталось депутату ЗС, лидеру карельских коммунистов Евгению Ульянову – 303 голоса (14%), в пятерке лидеров также спикер Петросовета Геннадий Боднарчук – 233 (11%).

Продолжили список секс-символов карельских политиков председатель Заксобрания Элиссан Шандалович с результатом 181 голос (8%), депутат Законодательного собрания Андрей Рогалевич, за которого проголосовал 101 респондент (4%), премьер-министр Александр Чепик – 67 голосов (3%), сенатор Игорь Зубарев – 45 (2%) и депутат ЗС Леонид Лиминчук – 37 (1%).

фото: Валерий Поташов

"Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть"

Жители Крошнозера выступили против закрытия образовательного учреждения в старинном селе, которое является местом компактного проживания карелов.

Жители села Крошнозеро Пряжинского национального района Карелии направили обращение главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой не допустить закрытия начальной школы-сада в этом населенном пункте, который считается местом компактного проживания карелов. 6 марта в Крошнозере побывала комиссия по оценке последствий принятия решения по реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения, и, как сообщила "Столице на Онего" глава Крошнозерского сельского поселения Любовь Пономарева, родители учащихся и педагоги высказали членам комиссии свое несогласие с ликвидацией школы-сада.

"Мы – родители учеников и местное население – категорически против закрытия, – говорится в петиции, которая направлена также в министерство образования Карелии и администрацию Пряжинского национального района. – Мы не видим никаких причин для закрытия. Нас устраивает все: учителя, как опытные педагоги, работники, которые обслуживают детей, подвоз и вывоз детей нас тоже устраивает. Здание школы крепкое, теплое, дети довольны, сытые. Мы не понимаем, кому и зачем постоянно надо что-нибудь да закрыть, лишить рабочих мест крошнозерцев, а главное – усложнить жизнь и учебу детям. Теперь почему-то дети должны вставать в 6.00, чтобы в 7.00 ехать в Ведлозерскую школу, а приехать домой в 16.00. Итого на ногах ребенок начальной школы должен быть примерно 9 часов, пока попадет домой. А если гололед или поломка автобуса или еще что-то, тогда еще и позже. А когда детям заниматься домашними уроками и делами, да просто жить? Кто же пожалеет наших детей, если не мы? Поэтому мы однозначно против и будем бороться до последнего".



Обращение жителей Крошнозера главе Карелии

Напомним, в Крошнозерской школе сегодня обучаются девять детей, с которыми работают четыре педагога, но только двое из них имеют полную нагрузку. В образовательном учреждении существовала и дошкольная группа, однако в настоящее время ее деятельность приостановлена, и будущих школьников пришлось передать на воспитание бабушкам. Жители Крошнозеро попросили главу Карелии попросили возобновить работу дошкольной группы, отметив, что на территории поселения есть семьи, имеющие детей дошкольного возраста и желающие устроить их в школу-сад.

фото: pixabay.com

Поселок Надвоицы остался без тепла – в котельной закончился мазут

В поселке Надвоицы Сегежского района Карелии из-за отсутствия топлива накануне была остановлена работа котельной.

Как стало известно "Столице на Онего", поселок Надвоицы накануне остался без тепла. Работа котельной, которая отапливает весь жилой фонд поселка, была остановлена из-за отсутствия мазута. Эту информацию подтвердила глава Сегежского района Марина Гусева.

По словам Марины Гусевой, компания "Карелэнергоресурс" не обеспечила для котельной Надвоиц нормативный запас топлива (он составляет 30 дней), и все последнее время она "работала с колес".

"Мне позвонили и сообщили, что котельная остановилась, - сказала Марина Гусева. – Мазута оставалось совсем немного, но даже в эти остатки попала вода, и теперь ее нужно выпаривать. Сейчас мы срочно ищем у организаций и предпринимателей дрова, чтобы затопить котельную хотя бы дровами".

В Надвоицах накануне было минус 9 градусов.

фото: "Столица на Онего"

Священник: "Не назвал никого ни демоном, ни нечистой силой, ни бесом, ни сатаной, ни Люцифером"

Осужденный священник Иван Петунов в горсуде Петрозаводска допустил, что его могли оговорить.

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка, поэтому его необходимо перевести из колонии-поселения в колонию общего режима.

"Это подтверждается тем, что осужденный характеризуется крайне отрицательно. Он неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка отбывания наказания, имеет девять действующих дисциплинарных взысканий, в пяти случаях он водворялся в штрафной изолятор. 14 января 2019 года Петунов был признан злостным нарушителем, в связи с этим администрация ходатайствует о его переводе в колонию общего режима", - сказала представитель колонии-поселения.

В ноябре 2018 года Петунов попал на 5 суток в штрафной изолятор за то, что во время беседы с представителем администрации колонии вел себя вызывающе, проявлял неуважение, повышал голос, переходил на "ты" и употреблял жаргонные выражения.

"Во время беседы называл представителя администрации нечистой силой. Там по-другому написано... Было такое?" – спросил судья.

"Не назвал никого ни демоном, ни нечистой силой, ни бесом, ни сатаной, ни Люцифером, ни другими нечистыми силами", - ответил Петунов.

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фото: © AP Photo/David Goldman

Каждый шестой уезжающий из Карелии житель мигрирует за рубеж

Отток населения из Карелии на 15% связан с эмиграцией жителей республики за рубеж.

Об этом говорят данные Карелиястата об общих итогах миграции в 2018 году.

За рубеж в прошлом году уехали 1,7 тысячи человек – каждый шестой житель республики из числа покидающих республику.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Карелия вошла в топ-5 самых пьющих регионов России

На одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

Около 15 литров спиртного выпил в прошлом году каждый россиянин. Это на 8,3% больше, чем в 2017 году. Самыми пьющими регионами оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Магаданская и Московская области и Карелия. Там на одного жителя пришлось более 25 литров спиртного.

Рейтинг касается только потребления легального алкоголя, учтенного государственной системой ЕГАИС. Сюда не входили пиво, сидр, медовуха и подобные напитки, пишут "Известия".

В 2017 году наблюдалась схожая ситуация, правда, объемы были меньше: средний показатель продаж легальной алкогольной продукции по России в 2017 году составил 13,2 литров на человека. Пятерка "лидеров" осталась такой же, хотя места в ней распределились несколько иначе: Сахалинская область (27,5 л), Ненецкий округ (26,7 л), Карелия (25 л), Магаданская область (24,6 л), Московская область (23,5 л).

По словам главы ЦИФРРА Вадима Дробиза, до середины 2017 года в российских селах не использовали систему ЕГАИС, поэтому статистика последних лет показывает рост продаж алкоголя и увеличение среднего показателя потребления.

фото: Google

В Петрозаводске обновят здания и территории бывшего порта

Собственник зданий и территории бывшего Петрозаводского порта на берегу Онежского озера рассматривает возможность их реновации и размещения там выставочного центра.

"Инвестор рассматривает различные варианты использования объектов бывшего Петрозаводского порта, находящихся в его частной собственности, в том числе вариант размещения на земельном участке выставочного комплекса", – говорится в ответе Минэка.

В состав комплекса могут войти ресторан "Фрегат" и одноименная гостиница.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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