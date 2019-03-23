Чем запомнился этот день

фото: пресс-служба правительства Карелии

Семье из Суоеки, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым, нужна помощь из-за пожара

В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки у семьи Власовых в 22 марта сгорел дом.

В группе "Суоярвский вестник" появилась информация с просьбой о помощи семье Власовых.

"В помощи нуждается и их соседка Валентина Байчик, которая также осталась без крова. Обращаемся ко всем неравнодушным людям, готовым поддержать погорельцев. Пока мы имеем только номер телефона, привязанный к банковской карте Андрея Николаевича Власова, +79114045652".

Напомним, 22 марта в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в посёлке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что сгорел дом семьи Власовых, ставших известных после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.

"Столица на Онего" связалась с главой семьи – Андреем Власовым, который сообщил, что находится не на месте происшествия, а едет домой с вахты.

"С женой еще не разговаривал, - сказал Андрей, - мне позвонили из поселка, сказали, что у меня дом горит. Бабушка с внуками, жена с детьми там. Но там ветер сильный, все сгорело дотла. Соседку жалко тоже, успела ли хоть документы взять?.. У нас там связи нет, плохо ловит: не связаться, ничего не узнать".

По предположениям Андрея, пожар мог возникнуть из-за старой проводки на чердаке.

"Дома-то мы за всем следим, мощными приборами не пользуемся", - объяснил Власов.

Информационный скандал произошел в связи с тем, что Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

На сегодняшний день конфликт удалось решить. Детский сад в поселке работает.

фото: Кадр из видео / ГИБДД Петрозаводска

ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями

Инспектор в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение ПДД водителем автобуса, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В рамках профилактического мероприятия "Безопасный автобус" сотрудники Госавтоинспекции ведут скрытое патрулирование за водителями маршрутных автобусов.

Инспектор ГИБДД в гражданской одежде становится рядовым пассажиром и контролирует соблюдение правил дорожного движения водителем автобуса. Носимый персональный видеорегистратор сотрудника фиксирует весь путь.

На конечной остановке автобус ожидает наряд ГИБДД, который в случае нарушения водителем ПДД, привлекает его к административной ответственности.

Практика проведения подобных скрытых проверок показывает эффективность мероприятий, работа в данном направлении будет продолжена.

По итогам трех дней мероприятия пресечено 27 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутных автобусов.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

В Петрозаводске региональное отделение КПРФ провело протестную акцию в защиту социально-экономических прав граждан, участники которой потребовали отставки правительства.

По словам руководителя карельского отделения КПРФ Евгения Ульянова митинг в пойме реки Лососинка на набережной Онежского озера собрал порядка 150 человек.

Митинг прошел в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно выйдут десятки тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти.

"Митинг был направлен против ухудшения социально-экономического положения граждан нашей страны и Карелии, в частности. Против оптимизации систем здравоохранения и образования нашей республики. Во время акции участники говорили о том, что власть своими действиями (это и запрет на проведение митингов, и закон об оскорблении этой самой власти) показывает свою слабость и некомпетентность. Вспомнили и об отказе предоставить место в Госдуме Грудинину, что также не лучшим образом характеризует наши власти", - сказал Ульянов.

Он добавил, что во время протестной акции участники приняли резолюцию, текст которой будет направлен в администрацию президента Владимира Путина, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также главе Карелии Артуру Парфенчикову.

"Мы, участники митинга, - педагоги, родители, граждане, которым небезразлична судьба страны, судьба нашей республики, судьба наших детей, обращаемся ко всем ветвям и органам власти Российской Федерации, республики Карелия. Мы заявляем: "Так жить нельзя!" – сообщается в документе.

В резолюции митингующие потребовали: остановить рост цен на продовольствие, товары и лекарства. Остановить рост тарифов за ЖКУ, общедомовые нужды (ОДН), электро-, водоснабжение.

Кроме того, митингующие потребовали поддержать предложение КПРФ о государственном регулировании цен и тарифов, реально повысить зарплаты и пенсии, ввести прогрессивный налог для сверхбогатых и освободить от налогов малообеспеченных, выполнить обещание дать стране 25 миллионов новых рабочих мест, оказать реальную поддержку молодым семьям, ветеранам и инвалидам, принять закон "О детях войны", отменить повышение пенсионного возраста.

КПРФ также предлагает арекратить разрушение системы образования. Остановить непродуманный и произвольный процесс "реорганизации" (ликвидаций, слияний, "оптимизации") образовательных учреждений без учета мнения трудовых коллективов, учащихся и их родителей;

прекратить закрытие и "слияние" малокомплектных школ в Карелии. Правительству Карелии, министерству образования Республики Карелия, лично министру образования Александру Морозову - не допустить окончательное разрушение системы образования в республике.

"Требуем отставки правительства и премьер-министра Дмитрия Медведева, выражаем недоверие и требуем отставки президента Владимира Путина за губительные антинародные реформы, которые проводятся в стране, за ограбление населения России олигархической системой власти. Выражаем вотум народного недоверия партии "Единая Россия", депутатам всех уровней от "Единой России". Считаем, что Государственная дума РФ должна быть распущена", - заявили участники митинга.

фото: ГИБДД Карелии

ФОТО: В ДТП в Петрозаводске пострадал водитель

Авария произошла 22 марта на улице Правды, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, момент происшествия зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

По информации ГИБДД, в 12.15 в районе дома 40А по ул. Правды, 63-летний водитель Ford при развороте транспортного средства на проезжей части не справился с управлением и допустил столкновение с Lexus, который двигался в попутном направлении.



ГИБДД Карелии

В результате ДТП травмы получил водитель Ford, ему была оказана медицинская помощь.



ГИБДД Карелии

фото: "Столица на Онего"

ФОТОФАКТ: На трассе "Кола" в Карелии гололед

Водители с трудом едут по трассе из-за слоя наледи.

На трассе "Кола" утром 23 марта водители с трудом ехали из-за льда. Дорога была настолько скользкой, что скорость не привышала 80 км/ч. Асфальт не был посыпан.



"Столица на Онего"

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Петрозаводчанку оштрафовали за неправильный переход по "зебре"

Девушка не посмотрела налево, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу, за что была оштрафована сотрудниками ГИБДД Петрозаводска.

В ДТП ПТЗ появилась информация об инциденте с ответом от ГИБДД.

Читатель написал:

"В прошлое воскресенье после перехода дороги по пешеходному переходу на улице Древлянка моя супруга была остановлена инспекторами ГИБДД за нарушение пункта 4.5 правил ПДД, о котором она даже и не знала, как и большинство пешеходов нашего города (при переходе по "зебре" посмотрела направо, но не посмотрела налево и не убедилась в безопасности перехода).

Инспекторы попросили пройти для составления протокола в патрульную машину. По дороге к ней все три инспектора прошли по "зебре" и сами нарушили пункт 4.5 правил ПДД. Никто из них не посмотрел по сторонам при переходе. На вопрос супруги, почему они сами нарушают ПДД, решили не отвечать".

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали случившееся:

"Сотрудник ДПС представился, сообщил причину и цель обращения, убедительно и ясно разъяснил суть нарушения со ссылкой на соответствующие требования Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции уделяют особое внимание безопасности пешеходов, в том числе соблюдению ими п. 4.5 Правил дорожного движения - на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

17 марта в 15.00 сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска на пересечении ул. Древлянка и Березовая Аллея пешеход была привлечена к административной ответственности за невыполнение данного пункта.

При переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу на Березовой Аллее (на данном участке организовано одностороннее движение) сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска видели, что автомобиль останавливается и пропускает пешеходов, поэтому обвинения в несоблюдении п. 4.5 ПДД РФ сотрудниками ГИБДД необоснованны.

Вместе с тем, сотрудник ГИБДД пешеходом не является, так как осуществляет работу на проезжей части."

фото: "Столица на Онего"

Больная раком мама двойняшек из Петрозаводска надеется на чудо

Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии

Беда пришла в самую обычную семью, к самым обычным людям, которые не занимают больших постов, не зарабатывают миллионов, их мало кто знает даже в небольшом Петрозаводске. Они живут, работают, растят детей, ездят в отпуск, встречаются с друзьями, по праздникам собираются с родными.

По словам Юлии, о диагнозе она узнала 1 февраля. Девушка, благодаря подругам, которые организовали сбор средств на лечение, улетела в Израиль.

На вопрос, что она ждет от поездки в Израиль, Юля ответила:

"У меня есть маленькая надежда, маленькая. Все говорят, что нельзя так, надо верить. Ну есть анализы. Там, конечно, пересдам, но, сомневаюсь, что они будут кардинально отличаться. Может, какие-то технологии у них лучше. Мне бы хотелось (плачет), если не излечение, то хотя бы подольше пожить, что ли (плачет). У нас 30 марта детям два годика, я бы очень хотела вернуться к этому времени домой".

Если у вас есть желание помочь молодой маме двойняшек и дать ей шанс увидеть, как растут ее дети, то можно перечислить деньги на счет, указанный в группе помощи.

Полный текст читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

ВИДЕО: На Гоголевском мосту столкнулись два автомобиля

Авария произошла утром 23 марта на Гоголевском мосту, из-за чего образовалась пробка.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент ДТП.

По кадрам видно, что две иномарки столкнули в 8.47. Одну из низ занесло, и она вылетела на соседнюю полосу, врезавшись в двигавшееся навстречу авто.

В течение 10 минут на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске суд оправдал троих подсудимых по делу о гибели детей на Сямозере

В понедельник 18 марта судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу. В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков.

Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Колваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Кроме того, петрозаводский суд частично удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда. Так, Решетова должна будет выплатить 21,1 миллиона рублей, Виноградов – 18,085 миллиона рублей, Круподерщиков – 1,15 миллиона рублей.

Напомним, ранее в судебных прениях представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов без исключения. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Решетовой 9 лет 6 месяцев колонии общего режима; Виноградову - 8 лет колонии общего режима; Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима; Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления; Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

Полный текст читайте здесь.

фото: Валерий Поташов

Ветераны в Петрозаводске хотят убрать памятник Кирову

Ветераны 21 марта на встрече с Мирошник предложили установить стелу "Город воинской славы" вместо памятника Кирову в Петрозаводске.

лава карельской столицы признала, что выбор площадки для памятного знака затянулся, но пообещала ветеранам учесть все мнения и установить стелу летом 2020 года, во время празднования 100-летия создания Республики Карелия.

Подавляющее большинство представителей ветеранских и патриотических организаций высказались за возведение стелы на площади Кирова. При этом участники встречи не исключили возможность переноса памятника Кирову, который находится в центре площади.

"Памятник Петру Первому переносили не один раз, а это основатель нашего города", – заметила на встрече руководитель общественной организации "Северные колокола" Наталья Вартанова.

Полный текст читайте здесь.

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