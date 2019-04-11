Главные новости сегодняшнего дня

фото: правительство Карелии

Парфенчиков заявил о необходимости прорыва в экономике Карелии

Республика нуждается в экономическом прорыве, чтобы выполнить мероприятия федеральной целевой программы и реализовать национальные проекты.

Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил в четверг на заседании правительства Карелии.

Предстоит огромный объем работы, в первую очередь, по реализации национальных проектов и федеральной целевой программы развития республики. На мероприятия национальных проектов в Карелии только на 2019 год запланированы огромные средства – 5,9 млрд рублей. В соответствии с ФЦП "Развитие Республики Карелия до 2020 года" в 2019-2020 годах необходимо построить 62 объекта. Масштаб этих задач таков, что в предстоящие годы мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, и социальной сфере республики", - сказал Парфенчиков.

По его словам, в 2018 году в республике сложилась стабильная социально-экономическая ситуация. Положительную динамику показали основные отрасли экономики. С опережающими темпами развивались обрабатывающие отрасли. А среди субъектов СЗФО динамика роста обрабатывающих производств является самой высокой.

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах вырос на 4,7% к уровню предыдущего года. В рыболовстве и рыбоводстве объем отгруженных товаров увеличился более чем на 19%. На 12,2% вырос экспорт.

"В то же время, - отметил Парфенчиков, - на темпах роста промышленного сектора негативно отразились остановка производственной деятельности Надвоицкого алюминиевого завода и снижение объемов производства щебня".

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 41,2 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в консолидированный бюджет увеличились на 6,9 миллиарда рублей.

ВИДЕО: Большегрузы вылетают в кювет на заснеженной трассе на севере Карелии

Водители опубликовали фото и видео с опасной заснеженной трассы на севере Карелии

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили в Сети фото и видео, снятые регистраторами на трассе "Кола".

На одной из видеозаписей видно, что на обочине лежит перевернутый большегруз, перевозивший бревна. На другом видео заметен оставленный на обочине прицеп.

10 апреля на автодороге "Кола", с 721 по 854 км на территории Сегежского, Беломорского и Кемского районов, было введено временное ограничение движения транзитного грузового автотранспорта. Причиной такого решения стали сложные погодные условия.

фото: gov.karelia.ru

Экс-министр образования Карелии занял новый пост

Бывший министр образования Карелии Александр Морозов получил новую руководящую должность.

С понедельника 8 апреля экс-министр образования Александр Морозов занял должность директора Национального архива Карелии.

Ранее архивом руководила Ольга Жаринова, которая оставила свой пост два месяца назад. И до 8 апреля временно исполняющей обязанности директора являлась Ирина Петухова, которая сейчас занимает должность замдиректора национального архива.

Свое новое назначение Морозов комментировать отказался, но поздравлению был рад.

- Вы довольны новой работой?

- Я бы не хотел ничего комментировать, - сказал Александр Морозов.

- Ну тогда просто поздравляем.

- Вот за поздравления спасибо.

Напомним, Морозов возглавлял министерство образования с осени 2013 года после отставки предыдущего руководителя Ирины Кувшиновой. В целом, в ведомстве Морозов трудился с 2001 года.

Пост министра образования покинул по собственному желанию 29 марта.

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Рабочий погиб в депо Петрозаводска

В колесно-роликовом цехе депо в Петрозаводске от удара током погиб рабочий, сообщили Госинспекции труда.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая со смертельным исходом, произошедшим с работником ООО "Промстрой".

Госинспекция труда рассказала подробности несчастного случая, о котором ранее сообщала транспортная прокуратура.

Компания "Промстрой" по договору подряда производит работы по капитальному ремонту помещений вагонного ремонтного депо города Петрозаводска.

Вечером 15 февраля двое рабочих получили задание от начальника участка на производство работ по размывке потолка и стен от побелки в колесно-роликовом цехе депо.

Перед началом работ, по требованиям технологии производства, в цеху была отключена электроэнергия.

В нарушение правил безопасности и технологического процесса рабочие для производства работ решили использовать деревянный настил, установленный на кран-балке. Для перемещения кран-балки, они самовольно открыли шкаф управления и включили электричество.

В 2 часа ночи один из рабочих в очередной раз при помощи пульта передвинул кран-балку с настилом, на котором работал его напарник и вышел в соседнее помещение. Услышав крик, он вернулся и увидел лежавшего на настиле напарника, получившего смертельный удар электрическим током.

Причинами несчастного случая явилось неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии контроля со стороны должностных лиц ООО "Промстрой" за производством работ и грубые нарушение самими рабочими требований охраны труда и технологического процесса.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Петрозаводска для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лиц допустивших нарушения требований охраны труда и правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

В Государственной инспекцией труда в Республике Карелия решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Работодателю выдано соответствующее предписание, установлены сроки устранения выявленных при проведении расследования несчастного случая нарушений.

фото: kr-rk.ru / Корпорация развития республики Карелия

Парфенчиков не увидел "эффектной" работы Корпорации развития Карелии

Смена руководителя государственной Корпорации развития Карелии, отвечающей за привлечение инвестиций в республику, должна привести к появлению практических результатов, которых пока не видно, заявил Артур Парфенчиков.

Эту тему он поднял на заседании правительства при обсуждении планов социально-экономического развития Карелии на 2019 год, пишут "Вести Карелии".

"Мы пока, к сожалению, не видим эффектного влияния этой организации на тот комплекс работ, который проводит сегодня правительство. Пока видим идеи, видим какие-то прожекты, но это очевидно, что предметного эффективного влияния на решение тех задач, о которых мы говорили, Корпорация развития не определяет", - сказал Парфенчиков.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Столица на Онего

"Победа" намерена взыскать расходы с аэропорта "Петрозаводск"

Авиакомпания "Победа" намерена взыскать с аэропорта Петрозаводска расходы за уход на второй круг самолета из Москвы из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Девятого апреля при посадке в аэропорту Петрозаводска командир (самолета, следовавшего из Москвы в Петрозаводск) принял решение об уходе на второй круг из-за собаки на полосе. Собакам не место на аэродроме, это создает угрозу безопасности для наших клиентов. Намерены взыскать с аэропорта расходы за уход на второй круг", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что задержки обратного вылета не было, рейс был выполнен по расписанию.

фото: gov.karelia.ru

Министр экономики Карелии ответил на критику дорогостоящих поездок в Китай

Министр экономического развития Карелии Павел Буренков ответил на критические публикации СМИ, которые ставили под сомнение эффективность дорогостоящих поездок официальных делегаций в Китай.

Этот вопрос министр затронул сегодня на заседании правительства Карелии которое провел глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы неоднократно попадали под критику, в том числе, в СМИ. Как известно результативность участия в подобных мероприятиях имеет, так называемый, отложенный эффект. В целях достижения результата Минэком разработаны показатели, характеризующие эффективность работы каждого отраслевого органа власти, участвующего в международной выставочной деятельности. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что подписанные в ходе вашего, Артур Олегович, визита в провинцию Фуцзянь в сентябре 18 года контракты между карельскими и китайскими компаниями, стали реализовываться", - сказал Буренков.

Какие примеры эффективности поездок привел Буренков, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

ФОТО: Две точки несанкционированной торговли попытались ликвидировать в Петрозаводске

Очередной рейд по противодействию несанкционированной торговле прошел сегодня в Петрозаводске, сообщил в администрации города.

Мероприятия по пресечению незаконной уличной коммерции ведутся по поручению главы города.

Во время рейда специалисты управления потребительского рынка и работники "Автоспецтранс" ликвидировали восемь объектов для ведения несанкционированной торговли.

Мероприятия прошли вблизи дома №32 по улице Антикайнена и дома №60 по Октябрьскому проспекту. Демонтированы и вывезены на свалку строительные детали и легковозводимые конструкции, используемые для оборудования нелегальных торговых рядов.

В мэрии напомнили, что рейды проходят совместно с сотрудниками полиции, налоговой инспекции, судебными приставами, таможенниками, специалистами Управлений ветеринарии и Россельхознадзора.

ВИДЕО: Два автомобиля не смогли проехать по кольцу в Петрозаводске

Очередная авария произошла на верхнем Чапаевском кольце.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП, которое произошло 10 апреля в 14.30 на верхнем Чапаевском кольце у гипермаркета "Сигма".

Один из автомобилей, съезжая с кольца в направлении Лесного проспекта, зацепил вторую машину, двигавшуюся в попутном направлении.

фото: vk.com/vuonnini

Суд Костомукши отказал противникам открытия форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто

Судья Игорь Бакулин признал действительным протокол, который согласовал открытие форелевого хозяйства вблизи старинной карельской деревни Войница.

Городской суд Костомукши отказал группе жителей деревни Войница Луусалмского сельского поселения Калевальского национального района в удовлетворении иска о признании недействительным протокола их собрания от 22 июня прошлого года. Напомним, этот протокол согласовал открытие форелевого хозяйства на озере Верхнее Куйтто вблизи деревни, однако истцы считают, что документ был сфальсифицирован. В дальнейшем протокол, подписанный депутатом Луусалмского сельского поселения Надеждой Лесонен, послужил основанием для решения министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто, против чего выступают многие жители старинной карельской деревни Войница.

Противники открытия форелевой фермы потребовали признать протокол собрания недействительным, поскольку, по их словам, собрание в деревне 22 июня 2018 года носило характер разъяснительной беседы, в которой участвовали представители фирмы, претендующей на рыбоводные участки. При этом, как утверждают истцы, протокол на этой встрече не был оформлен, и никакого голосования на ней не проводилось. В подтверждение своих слов жители деревни представили суду видеозапись встречи.

Однако выступившие в суде представители фирмы и одна из свидетелей, которая фигурирует в спорном документе как секретарь собрания, заявили обратное. По их показаниям, участники встречи вели протокол, голосовали и приняли решение организовать опрос местных жителей. Эти показания идут вразрез с утверждениями других свидетелей, но судья Костомукшского городского суда Игорь Бакулин признал в итоге протокол собрания жителей Войницы действительным.

Как сообщили противники открытия форелевой фермы на озере Верхнее Куйтто, они намерены обжаловать вынесенный вердикт в Верховном суде Карелии. Апелляция будет подана после получения мотивированного решения Костомукшского городского суда. Напомним, что в Верховном суде республики сейчас рассматривается иск жительницы деревни Войница Ксении Лауры-Рышкевич к республиканскому министерству сельского и рыбного хозяйства об отмене ведомственного приказа о формировании двух рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.

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