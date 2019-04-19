Важные новости 19 апреля

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Экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов дал эксклюзивный комментарий "Столице на Онего".
- Сегодня я вернулся из командировки в Москву, где в среду 17 апреля у меня была встреча с министром спорта РФ П.А.Колобковым, - сказал Воронов. - Я представил отчет о проделанной работе по созданию федерального училища олимпийского резерва за первый месяц работы: все поставленные задачи на этот период были выполнены, в кратчайшие сроки получена образовательная лицензия и своевременно подана заявка в Министерство просвещения РФ на контрольные цифры приема. Также обсудили план реконструкции и строительства спортивных и учебных объектов училища, создание условий для жизни и работы тренеров и преподавателей.
Что касается размещенной информации в СМИ о моем задержании, аресте и обвинении в коррупции, то она полностью не соответствует действительности.
16 апреля я был приглашен в СК, где дал пояснения по работе Центра спортивной подготовки школы высшего спортивного мастерства. В этот же день я уехал в командировку в Москву.
Я хочу сказать искренние слова благодарности всем, кто не поверил в размещенную информацию и морально поддержал моих родных и близких.
Спасибо большое!
Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости построить в Карелии дополнительно пять школ.
"Мы понимаем, что строительство новых школ в рамках нацпроекта "Образование" далеко не полностью закрывает реальные потребности республики. В одном только Петрозаводске количество школ, работающих в две смены, за 5 лет увеличилось с 6 до 11. Требуется построить еще как минимум две школы в Петрозаводске, и три школы в районах республики – в Сортавале, Медвежьегорске и в поселке Салми Питкярантского района", - сказал Парфенчиков в пятницу в Заксобрании Карелии.
В настоящее время, как уже сообщалось, планируется строительство трех школ – в Петрозаводске, в Кеми и в поселке Деревянка на 1350, 1200 и 200 мест соответственно. Уже определены земельные участки под строительство и заключены муниципальные контракты на подготовку проектной документации. Школы примут учеников в 2021 году.
Парфенчиков отметил, что в сентябре 2018 года, впервые за последнее десятилетие, состоялось открытие новой современной школы в поселке Ледмозеро Муезерского района.
При этом серьезные качественные изменения ждут инфраструктуру образования по результатам реализации соответствующего национального проекта.
Из 207 школ республики 43 расположены в деревянных зданиях 50-70-х годов постройки 20 века и 44 являются малокомплектными. При этом численность школьников в Карелии за последние 6 лет увеличилась более чем на 5 тысяч человек.
"Предлагаю дополнительно поддержать эти важные инициативы Президента на региональном уровне и приступить в 2019 году к реализации комплекса мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению во всех образовательных учреждениях республики", - добавил Парфенчиков.
Речь идет о ремонте и модернизации тепловых узлов в школах с установкой современных автоматических систем учета и контроля.
На эти цели предлагается направить 200 млн рублей. Экономия энергоресурсов должна составить порядка 17 тысяч гигаколорий в год.Смотреть подробнее
Браконьеров на Сямозеро с поличным задержала рыбохрана.
Сотрудники рыбохраны задержали на Сямозеро двух жителей Петрозаводска, которые поймали сетями 80 судаков и 19 лещей.
Как рассказали на телеканале "Вести Карелия", за ловлю рыбы запрещенным способом браконьеры попали под уголовную статью и заплатили по 20 тысяч рублей штрафа и 340 тысяч за ущерб, нанесенный природе.
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Животное видели жители станции Онежский в районе Южной промзоны, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Сообщения о том, что вблизи станции Онежский замечен медведь, поступили сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службы города.
О нежелательном госте города были проинформированы сотрудники республиканского Минприроды. Там пояснили, что в ближайшее время территорию около Южной промзоны обследует охотник со специально обученной собакой.
Специалисты отмечают, что при встрече с дикими животными не стоит бежать, пугаться, делать резких движений, поворачиваться к ним спиной.
"Конечно, лучше всего не допускать такой случайности. В местах, где есть опасность столкновения со зверем, необходимо стараться производить как можно более шума. Например, громко разговаривать, топать ногами. Если встреча оказалось внезапной и на небольшом расстоянии, следует остановиться и, не поворачиваясь к зверю спиной, медленно отступать", – сказал начальник отдела государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов Минприроды Илья Кузнецов.
Напомним, телефон МКУ "ЕДДС" – 051.Смотреть подробнее
Трагедия произошла на озере Янисъярви 17 апреля, сообщили в МЧС Карелии.
Двое жителей поселка Вяртсиля отправились на зимнюю рыбалку на озеро Янисъярви Сортавальского района днем 17 апреля. Мужчины провалились под лед и погибли.
Вечером они не вернулись домой. Родственники вышли на поиски.
В 5.00, когда подморозило, один из родственников встал на лыжи и обнаружил место провала. Вызвали спасателей. В 15.20 тела рыбаков были подняты из воды.
Напоминаем, выход на лед запрещен.
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Школьников города привели на вокзал строем по разбитым улицам.
В Беломорск утром 19 апреля прибыл железнодорожный состав с трофейной военной техникой, отбитой российской армией у боевиков в Сирии. Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ.
К встрече поезда на железнодорожном вокзале Беломорска собрали учащихся городских школ. Для этого в образовательных учреждениях было сокращено количество уроков, а самих школьников повели на вокзал строем по улицам районного центра, который сам местами выглядит так, как будто пережил бомбежку.Смотреть подробнее
Горожане обратились к спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку с проблемами расселения аварийного жилья и нехватки школ и садиков.
Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук провел приём граждан по личным вопросам.
Как рассказали в пресс-службе горсовета, большая часть вопросов традиционно касалась жилищно-коммунальной сферы. Так, жительница ул. Радищева обратилась к спикеру горсовета с просьбой посодействовать в вопросах расселения. По словам пенсионерки, 8-квартирный деревянный дом 1953 года постройки с печным отоплением, в котором она живет, был признан аварийным только в 2017 году, поэтому объект включили в списки для расселения до 2027 года.
"Но жить в наших ветхих и разваливающихся квартирах, где даже печки не работают, невозможно уже сейчас. Можно ли предусмотреть расселение нашего дома в более ранние сроки?", - спрашивала петрозаводчанка.
Геннадий Боднарчук дал поручение подготовить запрос в комитет ЖКХ администрации Петрозаводска для получения дополнительной информации по этому дому и перспективах предоставления новых квартир для его жильцов. Председатель Петросовета также напомнил, что в настоящее время в программу расселения аварийного жилья внесены изменения: федеральным бюджетом предусмотрено выделение дополнительных средств на данные цели, расширен перечень домов, поэтому процесс предоставления нового жилья должен пойти быстрее.
"На основе информации, полученной от администрации, станет понятно, возможно ли в рамках закона и без ущемления интересов жильцов других аварийных домов, включенных в перечень на расселение, которые также ждут своей очереди, решить существующую проблему", - пояснил Геннадий Боднарчук.
Один из вопросов, который в ходе приема горожане обсудили с председателем Петросовета, касался открытия новых садиков и школ в стремительно развивающемся микрорайоне Древлянка. Геннадий Боднарчук рассказал, что сегодня администрацией Петрозаводска совместно с депутатским корпусом ведется активная работа в данном направлении. В настоящее время в целях организации новых дошкольных учреждений муниципалитетом приобретены два современных здания, которые соответствуют всем нормативам и требованиям. Будущие дошкольные учреждения на 150 и 300 мест располагаются в Скандинавском проезде и на улице Новоселов.
"Планируется, что к 1 сентября новые детские сады начнут работу и примут первых воспитанников", - отметил спикер Петросовета.
К началу учебного года в Петрозаводске планируется также восстановить и открыть школу на ул. Балтийская, 4. Руководством города рассматривается и вопрос строительства новых среднеобразовательных учреждений. Так, в настоящее время начато проектирование школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6.
"Кроме того, с застройщиками и инвесторами прорабатываются проекты комплексной застройки будущих микрорайонов с обязательным присутствием там образовательных объектов, что позволит создавать дополнительные места для детей. Все это уже в обозримом будущем поможет снять остроту проблемы с детскими садами и школами", - рассказал Геннадий Боднарчук.Смотреть подробнее
Правительство Карелии планирует в 2019 году реконструировать две автодороги, еще несколько автомагистралей будут отремонтированы в ближайшие годы.
Об этом сообщил сегодня на заседании парламента глава Карелии Артур Парфенчиков.
По его словам, реконструкция автодороги Шуйская-Чупа – Гирвас имеет важное значение для проезда автотранспорта от трассы "Кола" до курорта "Марциальные воды".
Также в этом году, по его словам, будет отремонтирована автодорога Олонец-Питкяранта, уже идет реконструкция подъездных дорог к Сегеже и к заповеднику "Кивач".
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
В Праздник Весны и Труда в карельской столице пройдет демонстрация с абсурдными политическими требованиями.
Группа молодых жителей Петрозаводска выступила организаторами проведения в городе Первомайской монстрации – массовой художественной акции, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными политическими требованиями. Она пройдет в Праздник Весны и Труда в центре карельской столицы – участники монстрации соберутся в полдень на проспекте Карла Маркса и двинутся к ротонде на набережной Онежского озера.
По словам организаторов акции, она позволит "вовлечь широкие слои граждан в культурную жизнь города, укрепить связь Петрозаводска с другими городами России, значительно оживить Первомайское шествие". Напомним, первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, позже идею этой акции подхватили активисты по всей России и в ближнем зарубежье. В прошлом году монстрация состоялась в двадцати одном городе. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил трудности с реализацией федеральной целевой программы по развитию региона в предыдущие годы.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос лидера фракции КПРФ Евгения Ульянова после отчета в республиканском парламенте о деятельности правительства РК в 2018 году. Ульянов напомнил, как первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов обвинил власти Карелии в срыве сроков ФЦП.
"Мы уже по-другому смотрим на ту ФЦП, которая существовала до 2017 года. Понятно, что 2017 год был полностью посвящен перепроверке целевой программы. Он затянулся. Такая работа, совместная, в том числе и с Советом безопасности, нашей комиссией, привела к тому, что наша программа была фактически оформлена только к началу 2018 года. Когда мы стали работать на привлечение дополнительных финансовых средств, когда мы говорили о реальном запуске программы, оказалось, что значительная часть наших ПСД (проектно-сметных документаций) не соответствует тем критериям, которые предусматривает ФЦП. А деньги на новые ПСД появились только в середине 2018 года. Мы 2017 год с трудом вытащили только благодаря колоссальной федеральной поддержке", - ответил Парфенчиков.
При этом осенью 2018 года власти Карелии обвинили в фактическом срыве финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Карелии до 2020 года своих предшественников в правительстве региона и администрациях районов. Но ни один из чиновников не был наказан.
В феврале этого года премьер-министр Карелии Александр Чепик на оперативном совещании в правительстве возмутился затягиванием подготовки проектно-сметной документации по программе подготовки к 100-летию республики.
По словам Чепика, "деньги на подходе, а ПСД все нет". После этого он обратился к руководителю губернаторской администрации Татьяне Игнатьевой.
"Давайте думать о кадровых изменениях", – приводят наши источники слова премьер-министра.Смотреть подробнее
Лидер фракции КПРФ в Заксобрании Карелии Евгений Ульянов заявил о неудовлетворительной оценке деятельности правительства Артура Парфенчикова из-за "оптимизации" социальной сферы. ПодробнееКомментарии: 3
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