Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Карельское управление Следственного комитета

В Карелии Следственный комитет выступил с заявлением в связи со смертью Юрия Бабойдо

Следком Карелии опубликовал на своем сайте официальное заявление в связи со скоропостижной смертью руководителя управления Юрия Бабойдо.

"26 апреля 2019 года на 58 году жизни скоропостижно скончался руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия генерал майор юстиции Бабойдо Юрий Михайлович.

Более 30 лет свой жизни Юрий Михайлович посвятил служению закону, работая в органах прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации.

Юрий Михайлович был принципиальным, справедливым и чутким по отношению к людям человеком. Верность долгу и закону были неотъемлемыми спутниками всей его жизни", - написано в сообщении регионального управления Следственного комитета.

"Смерть Юрия Михайловича – это большая утрата для коллектива Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия. Наши искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича", - заявили коллеги Юрия Бабойдо.

Ранее о смерти руководителя карельского Следкома прессе сообщил источник в правоохранительных органах.

Причина смерти не уточняется, но коллеги утверждают, что у руководителя карельского следственного комитета были проблемы с сердцем.

В должности руководителя следственного управления следственного комитета по Карелии Юрий Бабойдо работал с мая 2012 года.

фото: pixabay.com

В Петрозаводске открытым пламенем горит балкон многоэтажки

Спасатели ведут борьбу с огнем на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

В столице Карелии произошел пожар в доме №15 по Первомайскому проспекту.

Как сообщают в МЧС по Карелии, открытым пламенем горит балкон на седьмом этаже здания.

На месте происшествия сейчас работают спасатели.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Жители Петрозаводска выбрали в Сети место установки стелы воинской славы

Администрация Петрозаводска подвела итоги интернет-голосования по вопросу выбора места установки стелы "Город воинской славы".

Опрос проводился на сайте мэрии столицы Карелии. Вопрос звучал так: "В каком месте Петрозаводска, по вашему мнению, необходимо установить стелу "Город воинской славы"?

Лидером по числу голосов стал вариант "Онежская набережная (в районе пересечения с проспектом Ленина)", за который было отдано 485 голосов.

Примечательно, что вариант "Парк Победы (в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса)" набрал всего на один голос меньше. За него отдано 484 голоса.

На третьей позиции - "Парк Ямка" (207 голосов).

Наименьшую поддержку получил вариант "Советская площадь (на месте памятника О.В. Куусинену)" - 65 голосов.

Стоит отметить, что вариант установки стелы на месте памятника Кирову, который ранее вызвал дискуссию, нашел поддержку 109 участников голосования.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков потребовал расторгнуть контракт со строителями ФОКа в Медвежьегорске

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что поручил Минстрою расторгнуть контракт с подрядчиками, которые не могут достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске.

Парфенчиков сообщил читателям своей страницы в соцсети о визите в Медвежьегорск. Там глава региона осмотрел объекты, реконструкция которых идет в рамках подготовки ко Дню республики Карелия.

Губернатор во время поездки в Медвежьегорск дал поручение решить вопрос с компанией, которая занимается строительством местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

"Поручил Минстрою определиться с дальнейшими действиями по строительству ФОКа и расторгнуть контракт с подрядчиком, который постоянно срывает сроки выполнения работ", - написал Артур Парфенчиков.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев во время рабочего визита в Медвежьегорск заявлял, что местный спортивный объект находится к кризисном состоянии. Нургалиев указал на то, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не идет, а подрядчик говорит, что нет денег, потратив уже 24 миллиона рублей.

По информации пресс-службы правительства Карелии, Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. Работы на объекте производит компания-подрядчик "Десятый легион" из Петербурга.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ВИДЕО: Иномарка загорелась на ходу в Петрозаводске

Появились подробности возгорания автомобиля Renault Logan на улице Ватутина в Петрозаводске.

27 апреля 07-40 произошел пожар в легковом автомобиле Renault Logan. ЧП случилось на улице Ватутина, у дома №30.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", возгорание произошло во время движения машины в районе левого заднего колеса. Пожар удалось потушить собственными силами при помощи огнетушителя.

Происшествие зафиксировала камера "Ситилинк".

фото: rk.karelia.ru / Николай Смирнов

Парфенчиков рассказал трогательную историю про утерянный кларнет

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал читателям своей страницы в соцсетях историю, которая доказывает, что людям свойственна щедрость.

Парфенчиков на своей странице "Вконтакте" рассказал историю про юного петрозаводчанина, который потерял свой музыкальный инструмент. Мама ребенка разместила объявление о потере в соцсети. После чего жительница Петербурга подарила ребенку из Карелии новый кларнет.

"Новое подтверждение щедрости наших людей и так называемой "теории шести рукопожатий" - это история утерянного юным петрозаводчанином кларнета. Объявление о потере мама ученика школы искусств разместила в соцсетях, его прочли многие. А жительница Санкт-Петербурга Алёна прислала юному музыканту по почте подарок – новый кларнет! Вот такие прекрасные поступки совершают люди, готовые прийти на помощь любому человеку, даже незнакомому. А все, что делается от щедрой души, с благотворительной целью, всегда возвращается сторицей", - написал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал, что пригласил жительницу Петербурга в Карелию на фестиваль "Ruskeala Symphony".

"Искренне поблагодарил Алёну и пригласил приехать всей семьей на III Международный музыкальный фестиваль под открытым небом "Ruskeala Symphony", - сообщил губернатор.

фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Бывший замдиректора санатория "Марциальные воды" слетал в Тайланд за счет фирмы

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения: отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

"В ходе проверки было выявлено, что в феврале 2018 года решением руководителя в ущерб санаторию без законных оснований выданы денежные средства в сумме 96 тысяч рублей Филипенкову (тот самый который получил срок по уголовному делу). Таким образом, компенсированы расходы по проезду к месту отдыха и обратно, согласно предъявленным проездным билетам, - в Пкхукет и обратно. Но на основании табеля учета рабочего времени Филипенков находился на рабочем месте, и за это время ему выплачена заработная плата в полном объеме", - отметила представитель комиссии.

При этом, справки о стоимости перелета за 2016 год были получены в феврале 2018 года. Никаких документов, чеков об оплате перелета нет. В связи с этим были начислены страховые взносы в 25 тысяч рублей. В результате на сумму 121,7 тысячи рублей были увеличены расходы санатория.

То есть, замдиректора и в Тайланд скатался не за свой счет, и одновременно работал в санатории, получая полноценную зарплату.

Подробности читайте далее.

фото: Столица на Онего

ФОТО: В Петрозаводске утром сгорела иномарка

В Петрозаводске произошло возгорание легкового автомобиля, обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщение о возгорании автомобиля Renault Logan поступило на пульт спасателей сегодня в 7-46, сообщили в МЧС по Карелии.

ЧП произошло на улице Ватутина. Возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

Как рассказали в министерстве, инспектор надзорной деятельности направлен для обследования места происшествия. Подробности относительно обстоятельств случившегося будут известны позже.

фото: Радио Свобода

Мирошник выразила соболезнования семье умершего главы Следкома Карелии

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник принесла соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося руководителя следственного управления Следственного комитета России по Карелии Юрия Бабойдо.

"Глава Петрозаводска выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Юрия Бабойдо. Ирина Мирошник отмечает высокий профессионализм, верность долгу и закону, принципиальность и исключительные личностные качества руководителя СУ СК по Республике Карелия", - сообщается на сайте администрации столицы Карелии.

Руководитель карельского Следкома Юрий Бабойдо скончался 26 апреля на 58 году жизни.

фото: Валерий Поташов

Карелия теряет финский язык?

Республиканские власти не знают о том, какое количество жителей Карелии владеет финским языком, как, впрочем, карельским и вепсским.

Карелия теряет финский язык, который занимал когда-то положение второго государственного языка республики.

Финский язык на протяжении десятилетий занимал в Карелии положение второго государственного языка республики и для многих ее жителей был родным. Однако начавшаяся в 1990 году массовая репатриация российских финнов в Финляндию привела к тому, что финского населения в бывшей Карело-Финской ССР почти не осталось. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в республике проживало всего 8 577 финнов, но после этого в Финляндию уехало еще немало финских семей, и какова сегодня численность финского населения Карелии, не знает никто.

Нет у республиканских властей никакой ясности и о том, какое количество жителей Карелии владеет финским языком, как, впрочем, карельским и вепсским. Для того, чтобы получить представление об этом, нынешней весной в республике начнется социологическое исследование языковой ситуации у коренных прибалтийско-финских народов, и, возможно, его результаты дадут карельским чиновникам сведения о том, сколько финнов еще проживает в соседнем с Финляндией регионе, и какая их доля говорит на родном языке.

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