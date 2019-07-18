Чем запомнился этот день

фото: ГУМЧС по Карелии

Что случилось с ныряльщиками в Баренцевом море - рассказывает дайвер из Петрозаводска

Петрозаводский дайвер Дмитрий Беленихин рассказал, что случилось на Баренцевом море, где 16 июля пропали два ныряльщика.

Ранее мурманское управление МЧС сообщало, что 16 июля поступила информация о происшествии с дайверами в результате планового погружения с инструктором в районе населенного пункта Лиинахамари, мыса Палтусово перо, на выходе из Печенгского залива.

Северо-западное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Под версии следствия, 16 июля двое мужчин осуществляли погружение с аквалангом в районе полуострова Немецкий.

"При выполнении погружения дайверы превысили максимально допустимый период времени нахождения под водой с аквалангом и оказались в акватории Баренцева моря при температуре воды 8-10 градусов без достаточного количества кислорода в баллонах, то есть оказались в условиях не совместимых с жизнью. До настоящего времени их местонахождение не установлено", - сообщается на сайте управления.

Одни из пропавших дайверов – 47-летний петрозаводчанин Павел Попов.

Свидетель этих событий, Дмитрий Беленихин, на своей странице "ВКонтакте" подробно рассказал, что происходило в день погружения. С разрешения автора "Столица на Онего" решила опубликовать мнение дайвера:

"Анализируя ситуацию на данный момент, как ныряльщик с 20-летним стажем, я не могу найти разумных объяснений случившемуся, так как уровень подготовки дайверов, простой план, минимальные глубины, хорошая видимость, практически отсутствующее течение, достаточно теплая по нашим меркам вода в 8-9 градусов, известное обоим место, не могли привести к какой-то угрожающей ситуации. Оба владели подтвержденными и свежими навыками как спасения, так и самоспасения, не говоря уже о технике и теории погружения. Даже если предположить самое худшее, один должен был вернуться. Исходя из этого, для себя могу найти лишь два объяснения: или нападение крупного морского животного, или грубое нарушение плана и правил погружений".

Подробнее читайте здесь.

фото: Россия 24 / скриншот из сюжета

ФОТО и ВИДЕО: Как Путин и Лукашенко посетили Валаам

Президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели день неформального общения в Карелии.

Путин и Лукашенко прибыли на остров Валаам 17 июля, в среду. Лидеры двух стран побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре. Встреча двух глав государств позиционировалась в качестве неформальной.

Местные жители запечатлели на мобильные телефоны обстановку на острове, которая сопровождала прибытие на Валаам лидеров двух государств.

Телеканал "Россия 24" подготовил материал о визите в Карелию Владимира Путина и Александра Лукашенко. В сюжете говорилось о том, что в планы президентов на Валааме входило также посещение нескольких скитов и местного музея.

Ранее сообщалось, что на 18 июля в Санкт-Петербурге у президентов России и Республики Беларусь запланировано участие в переговорах и пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

фото: из документации к конкурсу

Здание правительства Карелии собираются украсить подсветкой за 4,8 млн рублей

В Карелии объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту фасада административного здания республиканского правительства, который предусматривает украшение объекта элементами декоративного освещения.

Информация об аукционе размещена на сайте госзакупок.

Заказчик в лице государственного казенного учреждения "Центр организации закупок республики Карелия и мониторинга в сфере экономики" ищет подрядчика для выполнения работ по ремонту фасада административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 19.

Максимальная цена контракта - 4,8 млн рублей.

Какие еще ремонтные работы предусмотрены договором, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: eparhia.karelia.ru

Митрополит Карельский Константин: "Сталин повторил подвиг Николая Второго"

Во время проповеди глава Карельской Митрополии РПЦ сравнил Кровавое воскресенье 1905 года с событиями на Майдане.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин отслужил накануне литургию в храме Царственных страстотерпцев в поселке Новая Вилга в окрестностях Петрозаводска. Обращаясь после службы с проповедью к прихожанам храма, глава Карельской митрополии Русской православной церкви решил вспомнить о некоторых моментах отечественной истории, связанных с последним российским императором Николаем Вторым, и в частности – о том, как тот принял командование армией в 1915 году, в самый разгар Первой мировой войны.

"1915 год для российской армии был тяжелый год, – заявил митрополит Константин. – В 1914 году был всенародный подъем, когда началась война. Патриотический подъем. Еще сохранялись какие-то запасы боеприпасов. Все к 1915 году было исчерпано. Немцы перешли в наступление. И вот в тот самый критический момент, в самый позорный момент для русской армии, для нашего Отечества, когда уже думали, сдавать или не сдавать Петербург, в этот день государь-император Николай Второй берет на себя ответственность за все, что происходит, и объявляет себя главнокомандующим. Для этого надо было иметь большое мужество. Его подвиг повторил в годы Великой Отечественной войны Сталин, тоже когда объявил себя главнокомандующим, когда известно, что немцы за неделю захватили уже Минск. О чем там говорить? В этой ситуации для того, чтобы объявить себя главнокомандующим отступающей армии, надо было иметь мужество.Хорошо объявлять себя главнокомандующим, когда до взятия Рейхстага оставался месяц. Так сказать, тут появился я на белом коне, а все, что было плохого, это было до меня, а я появился, и стало все хорошее, тут же сразу победа. А вот стать командующим во главе отступающей армии, для этого надо быть не только благородным, и мужественным человеком к тому же".

Не забыл митрополит Константин и о событиях Кровавого воскресенья – 9 января 1905 года, когда в Санкт-Петербурге было расстреляно шествие рабочих, надеявшихся передать царю петицию о своих нуждах.

"Простой народ, конечно, ничего не знал и не догадывался, что в толпе этого народа шли боевики, вооруженные бомбами, наганами, пистолетами. Надо было спровоцировать кровь! Типа того, как знаете, на нашей памяти события Майдана. Раскачивали-раскачивали этот Майдан, и ничего не получалось. Никакой гражданской войны, ничего не получалось. А когда появились неизвестные снайперы, которые стали убивать и с той, и с другой стороны людей, проливая кровь, вот тогда и началась настоящая гражданская война. То же самое было и тогда. И кстати сказать, термин Николай Кровавый придумал один английский журналист, который был аккредитован одной английской газетой в Москве". – сказал глава Карельской митрополии РПЦ.

Как подчеркнул митрополит Константин, последний российский император не отрекался от престола, а известие об этом было фальшивкой.

фото: ast.ru

Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис

Герои сериала "Эпидемия. Вонгозеро" сбежали из зараженной Москвы и пытаются спастись на необитаемом острове в Карелии.

В конце 2019 года на платформе ТНТ-PREMIER выйдет киносериал режиссера Павла Костомарова "Эпидемия", сообщает сайт издательства АСТ. Картина станет экранизацией дебютного романа Яны Вагнер.

В центре сюжета — история о глобальной эпидемии и непростых взаимоотношениях людей, которые стремятся спастись от нее и добраться до уединенного островка посреди безлюдного карельского озера.

Информация о сериале появилась на сайте "Кинопоиск".

"В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогу начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и личной семейной драмы", - так описан сюжет ленты на "Кинопоиске".

Как информирует сайт издательства АСТ, это первый российский киносериал, вошедший в шорт-лист Каннского фестиваля CANNESERIES, и первый в истории российского кино проект цифровой платформы, ставший финалистом кинофестиваля класса "А" ММКФ. Также "Эпидемия" удостоена специального приза жюри Фестиваля экранизаций "Читка" — за высочайшие достижения в жанровом кинематографе.

Впервые роман "Вонгозеро" Яны Вагнер, по которому снят сериал, был издан в 2011 году. Книга вошла в лонг-листы литературных премий "НОС" и "Национальный бестселлер", переведена на 11 языков и стала финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. "Произведение создано на стыке разных жанров, среди которых антиутопия, роман-катастрофа, роуд-стори, постмодернистский триллер", - утверждают авторы рецензии на сайте издательства.

фото: Минприроды РФ

Экс-глава Рослесхоза, выходец из Карелии, получил новую должность

С 16 июля Иван Валентик является первым вице-президентом управляющей компании "Segezha Croup".

Ранее сообщалось, что председатель российского правительства Дмитрий Медведев с 3 июля освободил от занимаемой должности главу федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), уроженца Петрозаводска, Ивана Валентика.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Следком

Обвиняемый в убийстве девушек в Петрозаводске Антон Ипатов начал знакомиться с материалами дела

Следователи передали для ознакомления материалы уголовного дела Антону Ипатову, обвиняемому в убийстве двух девушек в Петрозаводске.

Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Юрий Петровский.

"Знакомимся с материалами дела. Где-то еще неделя понадобится на ознакомление. После этого, вероятно, дело уйдет в прокуратуру для обвинительного заключения", - сказал Петровский.

В сентябре прошлого года шесть раз судимый 29-летний Антон Ипатов ножом убил двух девушек в Петрозаводске. Несколькими днями ранее он порезал 15-летнюю знакомую. Кроме того, в июне прошлого года он во время застолья жестоко избил своего приятеля. В результате потерпевший поступил в БСМП с "вдавленным переломом основания черепа", который квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Проведенные экспертизы показали, что Ипатов вменяем.

Ипатов содержится в петрозаводском СИЗО № 1 на улице Герцена.

фото: @ РИА Новости / Константин Чалабов

В Карелии пропали два туриста из Москвы

Байдарочники поплыли с озера Пиземское Лоухского района 8 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается местонахождение жителей Москвы: 28-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. 8 июля они вышли на байдарке с озера Пиземское Лоухского района, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Пулонга Лоухского района. В байдарке также может находиться маленькая собака.

В полиции Лоухского района сообщили, что туристы последний раз выходили на связь 8 июля. Родственники подали заявлением о пропаже 16 июля.

Всех лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщать значимые сведения по телефонам в Лоухском районе Карелии: 8-921-450-1990, (814-39)5-90-70.

фото: respublikarelia.ru

Умер бывший глава МВД Карельской АССР Виктор Мяукин

Виктор Мяукин скончался 17 июля на 88-м году жизни, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

С Карелией связана значительная часть жизни и службы Виктора Мяукина. После окончания Ленинградского государственного университета в 1954 году работал в Карелии – на комсомольской работе, в прокуратуре, органах милиции. В 1971 году В.П. Мяукин стал министром внутренних дел Карельской АССР, и занимал этот пост до 1986 года. Депутат Верховного Совета Карелии 4-х созывов.

С 1986 года работал в Москве, занимал ряд высоких постов в системе Министерства обороны СССР и России. Именно он стоял у истоков и был первым руководителем Карельского землячества в Москве.

фото: ГИБДД Карелии

Росгвардейцы задержали пытавшегося сбежать с места ДТП пьяного водителя в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны задержали пьяного водителя, протаранившего "легковушку" на Первомайском проспекте и пытавшегося сбежать с места ДТП, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Напомним, что 15 июля в 20.22 на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской автомобиль Mitsubishi ASX протаранил остановившийся на перекрестке перед пешеходным переходом автомобиль Toyota Corolla.

Как объяснили в ГИБДД, столкновение совершил пьяный и не имеющий водительского удостоверения 39-летний петрозаводчанин.

В результате происшествия пострадал сам водитель Mitsubishi и водитель Toyota – 57-летняя женщина, которой потребовалась помощь врачей.

Как рассказали в отделе Росгвардии Карелии, оказывается, именно сотрудники вневедомственной охраны, совершавшие патрулирование территории, первыми оказались на месте происшествия и не дали возможности пьяному водителю сбежать.

"Сотрудники вневедомственной охраны, патрулировавшие улицы Петрозаводска на пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской, заметили два автомобиля японских марок, которые попали в ДТП. Росгвардейцы остановились, чтобы выяснить, нужна ли помощь участникам дорожно-транспортного происшествия. К прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны подбежали граждане и указали на виновника аварии, который собрался уже покидать место происшествия. Сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданина", - сообщили в ведомстве.

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