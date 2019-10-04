Главные новости, которые вы могли пропустить

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Новости. Хроника дня
22:20, 04 Октября 2019

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фото: © Мария Бубнова
Карелию засыпало снегом (ФОТО, ВИДЕО)

В пятницу пользователи соцсетей заполнили свои страницы фото и видео заснеженной Карелии.

В пятницу, 4 октября, в Карелию пришел циклон, который принес в республику снег и ветер.


© Мария Болотина

Утро для жителей Петрозаводска и районов Карелии было снежным.


instagram.com/staaaasa

Пользователи соцсетей со всех районов Карелии размещают на своих страницах фото и видео занесенных снегом полей, домов, дворов, клумб…


© Мария Бубнова

Ранее синоптики карельского Гидрометцентра предупреждали, что на Карелию надвигается циклон, который принесет сильный ветер и снег с дождем.


instagram.com/aleksey_walter


© Валентин Видякин

Как уточнили в Гидрометцентре, снег выпадет, но потом растает, так как холодная погода продержится лишь в первой декаде октября, а после вновь придет потепление.


© Наталья Соколова


© Николай Ковалев

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фото: Столица на Онего
Синоптики предупреждают об усилении ветра и снеге в Карелии 

Экстренное предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении от карельского Гидрометцентра. 

Сегодня, 4 октября, в большинстве районов Карелии ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, местами с дождём.

Ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 15-18 м/с, на акваториях крупных водоёмов до 23 м/с.

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Ремонт дорог завершился в Петрозаводске

Общая протяжённость обновлённых автомагистралей – 21,7 километра, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы закончены в установленные профильными муниципальными контрактами сроки. Общая площадь отремонтированного дорожного покрытия составила более 370 тысяч кв м, общая протяженность обновлённых магистралей – 21,7 км.

Для проведения ремонтно-восстановительных мероприятий на дорогах местного значения были направлены почти 400 млн рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" будет реализовываться в Петрозаводске в течение шести лет.

Одна из основных его целей – к 2024 году в городских агломерациях довести долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

Напомним, в Петрозаводске в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" компания ЗАО "АБЗ-Дорстрой" выполняет работы по ремонту дорожной сети и тротуаров.

Общий объем ремонтных работ составляет 320 тыс. кв.м. Это 15 дорог и 4 тротуара, также в рамках допконтракта добавилось еще 3 улицы - Шуйское шоссе, улица Университетская и участок улицы Антикайнена.

Все работы по ремонту дорог планируется завершить к 30 сентября.

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фото: пресс-служба Совета Федерации
Матвиенко предложила держать Карелию на отдельном контроле

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что в Карелии есть накопившиеся проблемы, поэтому регион нуждается в отдельной поддержке.

Об этом Валентина Матвиенко заявила на парламентских слушаниях, посвященных проекту федерального бюджета, которые сегодня проходят в Москве в Совете федерации.

"В Карелии ситуация сложная, мы знаем, там застарелые проблемы, накопившиеся проблемы.... Прошу вас Карелию держать на отдельном контроле», - сказала Матвиенко.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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фото: личное фото из соц. сети
Василия Попова, живущего в Финляндии, захотели увидеть в парламенте Карелии

Комитет по экономической политике парламента Карелии сегодня проголосовал против включения в план приватизации Олонецкого молкомбината.

Парламентарии предположили, что собственник захочет его продать.

С инициативой о включении здания комбината в план приватизации выступила депутат Эмилия Слабунова. По ее словам, действующий договор аренды здания не дает владельцу предприятия уверенности в завтрашнем дне, чтобы инвестировать в развитие комбината, он хочет получить здание в собственность.

Противники приватизации захотели увидеть на заседании бизнесмена Василия Попова, которого считают собственником комбината. Он проживает в Финляндии, где получил политическое убежище.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
ГИБДД нашла женщину, сбившую подростка и уехавшую с места ДТП в Петрозаводске

Женщина, которая сбила подростка и сбежала с места ДТП, найдена, ее ждет наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе оперативно - розыскных мероприятий установлена личность водителя, участника дорожно-транспортного происшествия на Лесном проспекте, в котором пострадал пешеход.

В отношении 38-летней женщины составлены административные материалы за непредоставление преимущества в движении пешеходу, оставление места ДТП, участником которого он является.

Наказание за оставление места ДТП влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Напомним, 2 октября с 19.20 до 19.30 в районе Лесного проспекта и улицы Хейкконена водитель на Peugeot сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылась с места ДТП.

Подросток получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

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фото: Столица на Онего
Пришедших на призывные пункты в Карелии наркоманов не взяли в армию

На пресс-конференции в Военкоме Карелии 4 октября рассказали о тех, кого не взяли служить во время весеннего призыва.

Военный комиссар Карелии отметил, что 11 человек не прошли медицинское освидетельствование и не попали на службу из-за наркотического опьянения.

"Конечно же, есть определенная категория ребят, их (наркотики, - прим.ред) употребляющих... Набралось 11 человек. Мы не отправляли их служить. Мы взяли их под наблюдение. И потом уже по каждому принимали решение. Наркоманов в армию мы не отправляем", – сказал военком Карелии Андрей Артемьев.

Интересно, что по итогам весеннего призыва, в отношении двух мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу, возбудили уголовные дела.

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фото: ©ТАСС/Сергей Карпов
ГИБДД Петрозаводска разыскивает водителя, сбившего подростка и скрывшегося с места ДТП

ДТП произошло 2 октября на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В среду с 19.20 до 19.30, в районе Лесного проспекта и улицы Хейкконена неустановленный водитель на предположительно на Peugeot сбила 17-летнего подростка, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил многочисленные травмы, доставлен в больницу. 

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев данного ДТП. Всех, кто располагает информацией о данном происшествии, просят позвонить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 78-44-44, 715-900.

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фото: pixabay.com / dlohner
«Ростелеком» получил контроль над популярным в Карелии провайдером «Сампо.ру»

Компания «Башинформсвязь» купила в интересах «Ростелекома» полный пакет акций известного в Карелии интернет-провайдера.

Сумма сделки не раскрывается. Уставный капитал общества составляет 8,77 млн руб. Сделка была закрыта 3 октября.

ПАО "Башинформсвязь" входит в "Ростелеком".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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фото: pixabay.com
Пьяная беременная воровка попала под машину в Карелии

Жительница Медвежьегорска на спор обокрала магазин и попала в ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2018 году беременная обвиняемая после употребления спиртного поспорила с подругой о том, что вынесет из магазина товар без оплаты.

Женщина сложила в сумку различные товары на общую сумму 1394 рубля (в том числе пиво и мороженое) и пыталась незаметно вынести их из магазина.

Сотрудники магазина потребовали вернуть похищенное. Тогда злоумышленница с товарами выбежала на улицу и попыталась скрыться, но при пересечении дороги была сбита проезжающим мимо автомобилем, после чего задержана.

В результате наезда женщина и ее будущий ребенок не пострадали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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На Медвежьегорском молокозаводе произошел пожар

Пожар на Медвежьегорском молокозаводе произошел в полдень, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

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Пудожской школе, где со скандалом уволили директора, ищут нового руководителя

На должность руководителя средней общеобразовательной школы №3 в Пудоже будет объявлен конкурс. Подробнее

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Военком назвал число уклонистов от армии в Карелии

На пресс-конференции Военного комиссариата Карелии 4 октября назвали количество граждан, находящихся в длительном розыске. Подробнее

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У 15% призывников Карелии обнаружили психические расстройства

Председатель военно-врачебной комиссии военкомата Карелии Алексей Синицин рассказал о часто встречающихся заболеваниях у призывников, из-за которых не берут служить. Подробнее

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В горсуде Петрозаводска заслушали показания свидетелей защиты по "делу Дмитриева"

Суд обсудил ходатайство стороны защиты о назначении стационарной психолого-психиатрической экспертизы приемной дочери Юрия Дмитриева. Подробнее

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Новобранцы из Карелии пройдут службу в элитных войсках

Призывников из Карелии отправят служить в Семеновский и Преображенский полка. Подробнее

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Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" рассказал об инвестиционной привлекательности Карелии

Руководитель бизнес-миссии "Деловой России" в Петрозаводске Павел Титов рассказал об условиях развития региона. Подробнее

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Суд отклонил иск "Яблока" к Генпрокуратуре из-за раскопок в Сандармохе

Тверской суд Москвы не нашел нарушений в отказе Генпрокуратуры и прокуратуры Карелии проверить раскопки, которые Российское военно-историческое общество проводит в урочище Сандармох. Подробнее

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В Карелии появляются клубы путешественников для пенсионеров

Центр развития социального туризма республики Карелия предложил варианты привлечения к активному отдыху граждан преклонного возраста. Подробнее

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Петрозаводчанам предлагают выбрать территории для благоустройства

Геннадий Боднарчук призвал петрозаводчан принять активное участие в рейтинговом интернет- голосовании по определению общественных территорий для благоустройства в 2020 году, сообщили в Петросовете. Подробнее

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Карелия попала в число отстающих по обеспеченности жильем, несмотря на рост строительства

Карелия вошла в тройку самых неблагополучных регионов Северо-Запада по обеспеченности населения жильем, несмотря на рост жилищного строительства в республике. Подробнее

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Власти Карелии направили 100 млн рублей на покупку новых автобусов

Ранее жители Карелии часто жаловались на срывы автобусных рейсов из-за регулярных поломок техники. Подробнее

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ПМУП "Городской транспорт", которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, взяло на себя обязательство к концу года полностью погасить задолженность по налогам и выйти из "черного списка" крупнейших должников, составленного Минфином. Подробнее

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Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

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