Самые читаемые новости за 14 октября

фото: Столица на Онего

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ИК-9 (СРОЧНО)

В Карелии по сообщению в СМИ возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками колонии №9, избивавшими заключенных, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии по размещенной в СМИ информации о неправомерных действиях сотрудников УФСИН республики возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Ранее в средствах массовой информации размещена видеозапись о том, как сотрудники исправительной колонии № 9 УФСИН России по Республике Карелия в феврале 2014 года в одном из служебных помещений исправительного учреждения, явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 11 октября в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

На сегодняшний день в ИК-9 проводят прверку сотрудники центрального аппарата.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

Началась служебная проверка по факту публикации видео с избиением заключенных в колонии Карелии

УФСИН Карелии прокомментировало видео с избиением заключенных начальником ИК-9 Иваном Савельевым.

Как сообщил пресс-секретарь УФСИН Карелии Виталий Фефелов, по факту публикации проводится служебная проверка.

"Работают представители центрального аппарата ФСИН России", - сообщил Фефелов.

Напомним, 11 октября в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

"Сейчас фиксируются все факты, изымается документация и файлы с видеокамер и видеорегистраторов", - сказал Максименко.

Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, раннее сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

"В Петрозаводске все хорошо, это север" (ВИДЕО)

Блогер Илья Варламов выпустил долгожданный рейтинг городов России, где Петрозаводску отдал высокое 16 место.

Известный блогер Илья Варламов выпустил собственный рейтинг топ-70 городов России, в которых он побывал. Санкт-Петербург с Москвой он исключил, как две столицы.

В рейтинге Варламова Петрозаводску отдано высокое 16 место.

"Город не успели изуродовать самостроем. Красивые улицы, озеро. В Петрозаводске все хорошо, это север", - такой комментарий дает блогер.

В рейтинге Варламова столица Карелии опережает такие города, как, например, Грозный или Владивосток. Ну а в тройку лидеров вошли Севастополь, Казань и Екатеринбург, который блогер назвал лучшим городом России.

фото: © Виталий Невар/ТАСС

Карелия заняла 29 место среди регионов России по вводу жилья

С июля 2018 года по июнь 2019 года в республике было введено более 0,5 квадратного метра жилья на человека.

РИА Новости представили рейтинг регионов по вводу жилья. Для оценки темпов жилищного строительства исследовались данные Росстата. Сравнение идет по количеству квадратных метров жилья, введенного за период июля 2018 года по июнь 2019 года, в пересчете на одного жителя.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 40 раз.

Так, наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за последние 12 месяцев введен в Ленинградской и Московской областях – соответственно 1,221 и 1,111 квадратных метров на человека. В число лидеров также входят Тюменская область, Калининградская область, Краснодарский край, Ульяновская область, Белгородская область и Липецкая область, где с июля 2018 года по июнь 2019 года было введено более 0,8 квадратного метра жилья на человека.

Карелия оказалась на 29-й строчке рейтинга. В республике за последние 12 месяцев было введено более 0,5 квадратного метра жилья на человека. Сразу после Карелии идут Вологодская область с 0,48 квадратных метра на человека, Республика Саха и Саратовская область с показателем 0,47.

Меньше всего жилья с июля по июнь введено в Чукотском автономном округе (0,024 квадратного метра жилья на человека) и Магаданская область (0,025 квадратного метра жилья на человека). Еще в двух в двух регионах – Камчатском крае и Мурманской области было введено менее 0,1 квадратного метра жилья на человека.

фото: Domofond.ru

Стало известно, кому принадлежит арестованный деловой центр в Петрозаводске

Служба судебных приставов наложила арест на административное здание, принадлежащее петрозаводской фирме "Промышленный альянс" из-за долга по займу на сумму почти 96 млн рублей.

Фирму в должности исполнительного директора возглавляет известный в Петрозаводске бизнесмен Дмитрий Макеев. Ее учредителями являются мама предпринимателя - Валентина Макеева и основатель популярной когда-то газеты "Все" Константин Николаевский.

О причинах финансовых проблем и цене продажи ее имущества компании читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Конституционном суде Карелии собрались десятки людей на слушание по иску об индексации ветеранских выплат

Выплаты ветеранам труда не индексировались в Карелии почти 11 лет.

Десятки людей пришли утром 14 октября в Конституционный суд Карелии, где должно состояться рассмотрение иска о проверке на соответствие карельской Конституции одного из положений республиканского закона о социальной поддержке отдельных категорий граждан. С иском в суд обратилась группа жителей Карелии, в числе которых - руководитель общественной организации защиты прав граждан "Согласие" Елена Ильина, экс-депутат карельского парламента Галина Погудалова, бывший уполномоченный по правам человека в республике Александр Шарапов, журналист и блогер Татьяна Смирнова.

Напомним, закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан" монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством". Однако, как отмечают истцы, республиканские власти до сих пор не утвердили порядок компенсации ЕДВ, а последний раз парламент Карелии увеличивал сумму выплаты в 2008 году.

"Это, действительно, уже ни в какие ворота, чтобы не индексировать ветеранские выплаты! Эта выплата дана людям за их заслуги, и мне не понятно такое отношение. У меня складывается ощущение, что людей не видят, а видят только цифры бюджета - где сэкономить и урезать", - заявила "Столице на Онего" депутат горсовета Петрозаводска от КПРФ Галина Васильева, которая тоже пришла в Конституционный суд Карелии, чтобы поддержать истцов.

фото: Столица на Онего

Начальник колонии в Карелии ушел в отпуск после публикации видео с избиением заключенного

Руководитель ИК-9 Иван Савельев вышел в отпуск после появления в Сети видео с избиением заключенного.

В пятницу, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко после публикации видео в Сети заявил, что в ИК-9 будет направлена комиссия центрального аппарата ФСИН.

В пресс-службе УФСИН Карелии заявили, что представители центрального аппарата уже приступили к проверке в ИК-9.

Иван Савельев будет отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщил "Интерфаксу" Валерий Максименко.

Как стало известно "Столице на Онего" из достоверного источника, на сегодняшний день начальник ИК-9 Иван Савельев находится в отпуске.

До появления видео в Сети в СМИ была опубликована информация о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

фото: Алексей Ломазин, ДТП ПТЗ

В Заозерье машина вылетела с дороги в огород и перевернулась (ФОТОФАКТ)

Очевидец рассказал об аварии, которая произошла накануне в Прионежском районе Карелии - автомобиль ВАЗ-21015 вылетел с дороги и перевернулся.

"В Заозерье пятнашка кверху брюхом валяется. Шел со стороны города, цепанул обочину, ушел в огород", - рассказал накануне очевидец в группе ДТП Петрозаводска и Карелии.

фото: Валерий Поташов

Ветеран труда Карелии: "Размер ветеранских выплат должен составлять не 700, а 1487 рублей"

Конституционный суд Карелии приступил к рассмотрению дела об индексации ежемесячных денежных выплат льготникам.

Размер ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Карелии должен составлять не 700, а 1487 рублей. Об этом заявил один из ветеранов Петрозаводска Иван Герасимов, который выступил в качестве свидетеля в Конституционном суде Карелии, где 14 октября началось рассмотрение дела об индексации ЕДВ.

По словам Герасимова, за то время, когда республиканские власти в последний раз повысили сумму ветеранской выплаты – в 2008 году, суммарная инфляция составила более 112%. Таким образом, как считает свидетель, размер ЕДВ в Карелии необходимо увеличить вдвое.



Конституционный суд Карелии. Фото: Валерий Поташов

Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".



На заседании суда. Фото: Валерий Поташов

"Основанием для обращения послужило то, что, несмотря на повышение общего уровня цен на товары и услуги, т.е инфляции, правительство за период с 2008 года по 2019 год ни разу не индексировало ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, – пояснила суду одна из истцов Светлана Соловьева. – С период с 1 июля 2008 года по 1 января 2019 года величина суммарной инфляции составила 112,4%. Уровень инфляции в 2018 году по отношению к 2008 году увеличился в 27 раз!".

Как считают заявители, "отсутствие в республике нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок индексации ЕДВ, приводит к снижению уровня социальной поддержки граждан", а "неисполнение в течение длительного времени положения законодательного акта подрывает доверие к действиям государства и закону". Однако представители парламента Карелии и главы республики с предъявленным иском не согласились.

Читайте подробнее в статье "Подрыв доверия к государству и закону".

фото: пресс-служба главы Карелии

Новые туристические объекты появятся в Доме творчества композиторов в Сортавале

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил Дом творчества композиторов в Сортавале, где ведется реконструкция и строятся гостиница и кафе.

"Памятник архитектуры давно нуждался в преображении, - рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - Но, помимо реставрации, инвесторы построят и новые туристские объекты, в частности, гостиницу и кафе на 50 мест. Появятся и современные водоочистные канализационные сооружения, ведь Дом композиторов находится в охранной зоне Ладоги. Были пройдены все необходимые экспертизы, получено разрешение в Управлении по охране объектов культурного наследия".

По словам Артура Парфенчикова, гостиницу планируется достроить уже к концу этого года, кафе – месяцем позже. После этого начнется реставрация исторического здания. Проект, реализация которого началась в прошлом году, рассчитан на пять лет и включает строительство концертного зала на 270 мест.

Глава Карелии дал поручение подготовить обращение в Минприроды России с предложением по созданию визит-центра парка "Ладожские шхеры" на территории Дома композиторов; провести работы по идентификации памятного места, где создавал свои картины Николай Рерих, и обозначить его на карте-схеме парка "Ладожские шхеры"; подготовить обоснование в проект с размещением на территории туристических троп обустроенных сопутствующей инфраструктурой.

"С окончанием всех работ в Сортавальском районе появится уникальное место для проведения мероприятий международного масштаба", - отметил глава республики.

Авария произошла 13 октября в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Глава Карелии Артур Парфенчиков 13 октября осмотрел первый реконструированный участок дороги "Олонец-Вяртсиля", которая активно используется жителями республики и туристами, в управлении пресс-службы главы Карелии. Подробнее

Администрация столицы Карелии увеличила количество проверок фирм, которые занимаются пассажирскими автоперевозками – этому предшествовало возбуждение дела о картельном сговоре из-за роста цен в автобусах. Подробнее

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию на решение Петрозаводского городского суда об изменении меры пресечения бывшему первому замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, которого отпустили под подписку о невыезде. Подробнее

Инцидент произошел 12 октября в Кондопоге. Подробнее

Власти Карелии готовы выполнить решение Верховного суда РФ о снятии ограничений для получателей бесплатных земельных участков в сельской местности, но при условии, что это не помешает привлечению молодых специалистов. Подробнее

Информация о травмировании ребенка поступила из больницы, сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

Артур Парфенчиков раскрыл риск появления частных судебных приставов в России. Подробнее

Министерство труда РФ подготовило законопроект о лишении пособий по уходу за детьми родителей, которые передоверяют эту обязанность другим людям. Подробнее

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководителей регионов письменного отчета о причинах несвоевременного ввода социальных объектов, пишет ТАСС. Подробнее

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В карельском городе бумажников закончен ремонт линий электропередачи напряжением 0,4 и 6 кВ. Работы проводила Прионежская сетевая компания. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 14 октября. Подробнее

Инспекторы министерства побывали в Олонецком районе, где в течение нескольких дней нефтепродукты загрязняют реку Олонца. Подробнее

ДТП произошло 13 октября на 350 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии. Подробнее

В столице Карелии сегодня пройдет профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска. Подробнее

Злостных должников, видимо, начнут отключать от водоснабжения. Подробнее

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В полицию Сортавалы с заявлением о мошенничестве обратился мужчина, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

Администрация Сортавальского района Карелии получила субсидию из республиканского бюджета на ремонт 10 многоквартирных жилых домов – объектов культурного наследия. Подробнее