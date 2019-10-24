Самые читаемые новости за 24 октября

Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии

Дрессировщик цирка-шапито "Аншлаг" Руслан Солодюк рассказал, что будет с медведем, который напал на него во время представления в Олонце.

Дрессировщик Солодюк рассказал на "Пятом канале", какая участь уготована старому цирковому медведю, который напал на него во время представления в Олонце.

"Медведь у меня уже старенький, он уже взрослый, и у него с суставами проблемы, - рассказал Солодюк. – Лечимся, даем лекарства – три месяца даем лекарства, три месяца обязательно надо перерыв делать. Как раз этот перерыв пришелся на осень, а здесь как раз осеннее обострение. Боль в суставах. Он присел на трюк, у него заболело. Мы его быстро завели... Он успокоился, он сам испугался. Сейчас ищем место ему. В прошлом году были варианты сдать его на затравку, но мы этим не занимаемся, надо хорошее место, чтобы он жил, мы его будем дальше кормить. Он будет доживать. Ищем место ему".

Происшествие случилось вечером 23 октября в Олонце. На кадрах, сделанных из зала, видно, как в процессе исполнения номера зверь послушно выполняет требования циркача, а затем внезапно накидывается на мужчину и валит на пол.

фото: Кадр из видео

Школу-сарай в Карелии показали всей стране (ВИДЕО)

Первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов и министр образования Карелии Роман Голубев в эфире Первого канала пообещали, что в Деревянке будет построена новая школа.

О школе в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, которая попала в "Народный реестр опасных школ" проекта ОНФ, рассказали в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.



В двух видеороликах зрителям показали деревянные школы в Деревянке и Суоярви. Местные жители рассказали корреспондентам федерального канала о том, что их дети подвергаются риску, учась в школах-сараях.

Ведущий обратился к Антону Силуанову и Роману Голубеву с вопросом, будет ли построена школа в Деревянке и что власти собираются делать со школой в Суоярви.

Первый заместитель председателя правительства РФ рассказал, что на строительство школы в Прионежском районе выделено 275 млн рублей и деньги будут освоены. Министр образования Карелии Роман Голубев сообщил, что начать строительство планируется в 2020 году. Школу в Суоярви отремонтируют, пообещал он.

Напомним, ранее вице-премьер правительства Карелии Лариса Подсадник сообщила нашему изданию, что в Деревянке старое здание снесут, на его месте за счет федеральных и республиканских средств построят новую современную школу.

Власти Карелии в июне сообщали, что аминистрацией Прионежского муниципального района был проведен конкурс на разработку проектной документации на строительство школы в поселке Деревянка. Планируемый срок завершения подготовки документации – 29 ноября 2019 года. Строительство объекта должно быть завершено до 31 декабря 2021 года.

Напомним, школа №5 в поселке Деревянка стала первым объектом, который попал в "Народный реестр опасных школ", запущенный летом 2018 года ОНФ. В июне здесь в девянкской школе побывал координатор проекта Общероссийского народного фронта "Народная оценка качества" Виктор Рожков. Он вместе с представителями ОНФ Карелии встретился с родителями, которые пожаловались на разрушающееся учреждения образования.

Износ здания составляет 62%. Стены в некоторых классах отходят на 12 см, фундамент пошел трещинами. Здание проседает. Полы покатые, окна перекошены. Центрального водопровода в школе нет. Спортзал и столовая расположены в отдельно стоящих зданиях, которые больше похожи на сараи. И в любую погоду дети вынуждены туда бегать через улицу.

Смотрите видео с 31 минуты.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика в Карелии (ВИДЕО 18+)

Российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что расстроен тем, что происходит в его профессии последнее время.

В этом Запашный признался, рассуждая о причинах нападения медведя на дрессировщика из передвижного цирка в Олонце, пишет "Ридус".

"Ничего не знаю про этот цирк, и фамилия дрессировщика мне неизвестна, что меня расстраивает. Это лишний раз говорит о том, что сейчас в профессии большое количество неизвестных людей, частников. Откуда они все берутся, мне неизвестно. Степень профессионализма этого дрессировщика на сегодняшний день мне тоже непонятна. Что я вижу на этом видео? Медведь большой, толстый, явно не под действием каких-то лекарств, как транслируют зоозащитники, что животные беззубые, без когтей. Это явно не так. Медведь хороший и активный. Нападения в профессии бывают. Если бы такого не происходило, наверное, дрессурой бы занимались все подряд и в каждом бы доме находился живой медведь", –пояснил Эдгар Запашный.



Известный дрессировщик отметил, что техника безопасности в этом передвижном цирке была соблюдена, медведь был в наморднике.

На вопрос о том, что если дрессировщик понимает свои риски, то зритель, сидящий в первых рядах, вовсе не думает о том, что животное может выйти из себя, Эдгард Запашный ответил:

"У людей есть риски, даже когда они переходят дорогу по пешеходному переходу. На родео иногда быки выпрыгивают в зрительный зал. И, наверное, зритель, приходя на выступление, понимает, что он смотрит живое искусство, и, наверное, он понимает, что и гимнаст может упасть, и булава у жонглера может отскочить и попасть кому-то по лбу, это случается везде. И в спорте копье прилетает в судей. Риски всегда есть, это надо понимать. Иначе нам в театр надо будет ходить в железных кольчугах, чтобы на нас реквизит не упал", - добавил артист.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", – написали очевидцы в соцсети. – Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

Следком Карелии проводит проверку.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Следком Карелии проводит проверку по факту нападения медведя на дрессировщика (ВИДЕО 18+)

Во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" 23 октября в Олонце медведь напал на дрессировщика, сообщили в Следкоме Карелии.

Следкомом проводится проверка по сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг при проведении в Олонце мероприятий цирка-шапито "Аншлаг" индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в Пензе, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, вечером 23 октября 2019 года во время представления цирка медведь напал на дрессировщика. При этом в зале находилось большое количество детей, арена цирка не имела ограждений.

По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе МВД Карелии сообщили, что информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

фото: Валерий Поташов

Росгвардия прибыла к "Невскому пассажу" (ФОТО)

Жильцы дома по проспекту Александра Невского в Петрозаводске отказываются освободить вход в незаконную пристройку.

К месту проведения акции, которая сейчас проходит у "Невского пассажа", прибыли сотрудники Росгвардии и полиции - четыре полицейских экипажа.

"Вы препятствуете исполнению решения суда!" - заявили жильцы дома полицейским.

МВД Карелии: "Граждане в полицию по поводу нападения медведя не обращались" (ВИДЕО 18+)

МВД Карелии прокомментировало нападение медведя на дрессировщика во время циркового представления в Олонце.

В минувшую среду, 23 октября, во время представления цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце медведь совершил нападение на дрессировщика.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, информация о данном происшествии зарегистрирована в полиции Олонца.

"Происшествие зарегистрировано на основании информации выявленной сотрудниками полиции, уточнили в МВД. - Граждане к нам не обращались".

По информации МВД, материалы по данному происшествию сегодня будут переданы в Следком Карелии.

Напомним, вечером 23 октября в соцсети "В помощь маме – Петрозаводск" было опубликовано видео, как в Олонце медведь во время циркового выступления напал на дрессировщика.

"Сегодня на выступлении цирка "Цирк Шапито Аншлаг" в Олонце показывали представление "Косолапый и садовая тачка", - написали очевидцы в соцсети. - Люди надеялись увидеть мимимишных розовых "Гамми", а на манеж вывели огромного гризли-терминатора, причем никак не оградив детей и взрослых от возможного нападения. А нападение произошло. Потапыч набросился на дрессировщика, повалил его на пол и стал грызть горло. Отогнать зверя удалось лишь ногами и болезненными разрядами электричества".

В комментариях в паблике "Подслушано в Олонце" очевидцы написали, что дрессировщик остался жив.

фото: Валерий Поташов

Жильцы дома в Петрозаводске разблокировали вход в "Невский пассаж"

Полиция не стала разгонять участников акции протеста.

Жильцы дома N30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске освободили вход в торговую пристройку "Невский пассаж", который они заблокировали в знак протеста против неисполнения судебного решения о ее сносе. Акция продолжалась около часа, однако прибывшие к "Невскому пассажу" сотрудники полиции и Росгвардии не стали препятствовать ее проведению.



На место проведения акции прибыло несколько нарядов полиции и Росгвардии. Фото: Валерий Поташов

"Мы находимся на своей придомовой территории и требуем исполнения законного решения суда!", - заявили собравшиеся полицейским.

"Сколько можно над нами издеваться! – сказал "Столице на Онего" один из участников акции ветеран Великой Отечественной войны Николай Бакинов. – Уже приняты все необходимые решения судов, а их никто не исполняет!".



Ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов. Фото: Валерий Поташов

Напомним, Петрозаводский городской суд постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к сносу пристройки до сих пор никто не приступил.



Весной нынешнего года Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия направило в городской суд Петрозаводска иск о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа" в связи с невозможностью исполнения судебного решения о его сносе. Однако в июне городской суд отказал карельским приставам в удовлетворении их иска, а в августе Верховный суд республики оставил это решение в силе, но работы по демонтажу пристройки так и не были начаты.

При благоустройстве парка "Ямка" в Петрозаводске "похищено" не менее одного миллиона рублей?

МВД Карелии выявило мошенничество в сфере благоустройства столицы республики.

Сотрудниками Следственного Управления МВД по Республике Карелия расследуется уголовное дело, возбужденное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

"В 2017 году Администрация Петрозаводска заключила контракт со строительной фирмой на благоустройство одной из городских парковых зон. По версии следствия, директор организации умышленно скрыл недостатки: объемы и виды фактически выполненных работ не соответствовали условиям контракта. В результате по неисполненным обязательствам он неправомерно получил оплату в полном объеме. Ущерб от обманного хищения бюджетных денежных средств составляет не менее одного миллиона рублей", - сообщили в МВД Карелии.

В пресс-службе министерства "Столице на Онего" уточнили, что дело связано с благоустройством парка в рамках программы "Комфортная городская среда" в самом центре Петрозаводска – парком "Ямка".

"В ходе предварительного расследования установлено, что при этом руководитель предприятия действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. В настоящее время по уголовному делу проводятся строительные экспертизы, а также следственно-процессуальные действия", - пишет МВД Карелии.

Напомним, благоустройство парка "Ямка" началось со скандала. Весной 2017 года, буквально в последнюю неделю перед утверждением муниципальных программ, пришлось полностью изменить концепцию задуманного администрацией Петрозаводска проекта. Инициативная группа петрозаводчан, выступавшая против установки в парке у мемориала "Вечный огонь" гейзерного фонтана со светодиодной подсветкой, мощения брусчаткой парковых дорожек и вырубки деревьев вдоль берега реки, добилась пересмотра проекта. В результате в центре города появился сад камней, насыпные дорожки, которые в последствие переделывали, и освещение.

фото: "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!"/ВКонтакте

"Кровавые" реки потекли в поселке Карелии

Сбой работы очистных в форелеводческом хозяйстве в поселке Куркиеки Лахденпохского района привел к утечке сточных вод.

Жители поселка обеспокоены экологической ситуацией из-за появления кровавых рек, источником которых стал запущенный более месяца назад цех переработки на форелевом хозяйстве "Кала-Ранта".

"Как они себя позиционируют: "производственные мощности компании позволяют перерабатывать 10 тонн форели в день". Здорово! Рабочие места, занятость, прибыль собственникам. Но очистные сооружения не работают. Куда смотрят контролирующие органы?" - пишут в паблике "Лахденпохья – Навсегда!", где сегодня выложили фото и видео с кровавыми реками.

Местные жители уверены, что стоки из цеха по переработке рыбы попадают в Ладожское озеро.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием в Министерство сельского и рыбного хозяйства республики. В ведомстве сообщили, что в цехе по переработке рыбы АО "Кала Ранта" на прошлой неделе действительно произошел технологический сбой в работе очистных сооружений.

"Сейчас проблема устранена. Сточные воды в Ладожское озеро не попали. В настоящее время работает техника – проводится рекультивация земельного участка, где произошел розлив нечистот", - заявили в Минсельхозе Карелии.

Названа сумма ежегодной прибавки к пенсии

Страховые пенсии в России будут индексироваться в ближайшие три года, в среднем, на сумму не менее 1 тыс. рублей ежегодно каждому получателю.

Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в ходе пленарного заседания Госдумы. Трансляция велась на сайте нижней палаты парламента.

"Все три года – 2020, 2021 и 2022 – индексация пенсий осуществляется темпами выше инфляции с 1 января", — сказал Дроздов.

Он также назвал, каким будет средний размер пенсий через три года.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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