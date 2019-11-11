Самое важное за сегодня

фото: Управление МЧС Карелии

"Состояние тяжелое": родные рассказали о самочувствии ребенка, упавшего с 5 этажа в городе горняков в Карелии

Стало известно, как сегодня себя чувствует 12-летний мальчик, пострадавший при падении с крыши 5-этажного дома в Костомукше.

"Мальчик в сознании, вчера общался с родителями, - сообщили родные подростка "Столице на Онего". - Состояние тяжёлое, но стабильное. Он находится под пристальным контролем врачей ДРБ".

Родственники от всего сердца благодарят всех за помощь. "Мы бы хотели выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает нас морально, материально, - написали родные мальчика в редакцию. – Всем, кто помогал транспортировать ребенка в Петрозаводск, и врачам, которые его сопровождали! Огромное спасибо врачам Костомукши!"

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше сорвался с крыши 5-этажного дома. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.

"Я жил с какой-то опухолью"

Юноша, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге в Карелии, сказал в суде "последнее слово".

В пятницу, 8 ноября, в Питкярантском городском суде продолжилось слушание дела по погибшим на Ладоге подросткам. Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман, Николь, Константин, Игорь и Андрей. На берег смогли выбраться Игорь и Андрей.

Несмотря на то, что спаслись двое, обвинение предъявлено только одному из них. Как рассказала адвокат обвиняемого Елена Аскерова, виноватым считают Андрея, поскольку именно ему Игорь передал руль. "Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", - пояснила адвокат Аскерова.

Андрея судят по ч. 3 ст. 109 УК РФ – за причинение смерти по неосторожности трем лицам, санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Обвиняемому в смерти друзей 18-летнему Андрею в суде предоставили возможность сказать "последнее слово".

"Ваша честь и все присутствующие, я понимаю, что сейчас мое последнее слово и после него никто ничего не скажет. Что сейчас именно тот шанс, та возможность, которая мне дается, чтобы сказать, что я думаю.

Я хотел бы рассказать суду, что я переживал эти два с половиной года, что я ощущал, - сказал Андрей.

- Вначале хотел бы принести соболезнования всем пострадавшим: всем родителям хотел бы это все сказать. Хотел бы рассказать, как я вспоминаю своих друзей.

Что сказал Андрей в "последнем слове", читайте здесь, также в тексте можно узнать, сколько лет лишения свободы просит для обвиняемого прокуратура и сколько денег потребовали родители утонувшего подростка.

фото: © Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

Вандалы начали громить новый парк в Суоярви (ФОТО)

В открытом две недели назад в Карелии парке "Сувилахти" арт-объекты уже нуждаются в ремонте.

Первый в Карелии победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пострадал от рук вандалов. На арт-объекте "Волна времени" появились дыры и трещины. Фото с поврежденным объектом появились в Сети.



© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

"Повреждения незначительные. Будем реставрировать", - сказала глава Суоярвского района Наталья Васенина.

Кто сломал арт-объект в парке, торжественно открытом 27 сентября, в районной администрации не знают.

"Возможно, это дети, которые играют рядом в мяч на площадке. В парке ведется круглосуточное видеонаблюдение, но несколько дней не было света. К сожалению, от вандалов мы не защищены. Но мы следим за ситуацией. Нам важно сохранить новый парк", - отметила Наталья Васенина.



© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

Напомним, Суоярви выиграл 30 млн рублей на его обустройство парка "Сувилахти", приняв участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Целью проекта было создание парка, в котором можно отдохнуть на природе круглый год, приобщить местных жителей, гостей города к истории Суоярви. Здесь разместились исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты "Волны времени", "Мир", "Суоярвская рыбка". Территория парка освещена − установлено более ста светильников.

фото: Столица на Онего

Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с главой администрации Олонецкого района

Главе Олонецкого района Сергею Прокопьеву вменяют в вину то, что он якобы назвал своих земляков "социальными паразитами" и предложил расстреливать особо недовольных.

"Я в курсе ситуации с главой администрации Олонецкого района Сергеем Прокопьевым и внимательно слежу за ее развитием, - приводит слова Артура Парфенчикова пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк. - Сейчас наша задача: выяснить, что было сказано на самом деле. Если подобное высказывание имело место быть, то, безусловно, это должно стать предметом отдельного разбирательства и оргвыводов. Считаю, что подобные выражения не допустимы не только для руководителя такого уровня, но и в принципе.

Другой момент, если будет доказано иное, а именно недостоверность цитирования в СМИ главы администрации района. В данном случае Сергей Прокопьев имеет право обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов".

Напомним, как сообщили некоторые СМИ, некорректные высказывания Сергей Прокопьев допустил в ответ на недовольство местных жителей неработающей общественной баней, нарушенным дренажем в городе и другими условиями жизни, а также состоянием захоронений.

При этом, когда скандал начал выходить на федеральный уровень, ряд олонецких депутатов заявили, что все это фейк и Прокопьев ничего подобного не говорил.

Сергей Прокопьев также пообещал, что совместно с юристами призовет к ответу клеветников через суд и правоохранительные органы.

"Ведь они нанесли ущерб не столько мне, сколько всем жителям Олонецкого района. И дезинформировали всю российскую общественность".

фото: Столица на Онего

Обвиняемый в смерти друзей на Ладоге юноша сказал в суде Карелии "последнее слово"

В Питкярантском городском суде 18-летний Андрей, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге, произнес "последнее слово".

В Питкярантском городском суде 18-летний Андрей, обвиняемый в смерти трех подростков на Ладоге, произнес "последнее слово".

В пятницу, 8 ноября, в Питкярантском городском суде продолжилось слушание дела по погибшим на Ладоге подросткам.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман, Николь, Константин, Игорь и Андрей. На берег смогли выбраться Игорь и Андрей.

Сегодня Андрей обвиняется в смерти трех своих друзей и отвечает за трагедию в суде.

Андрея судят по ч. 3 ст. 109 УК РФ – за причинение смерти по неосторожности трем лицам, санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Андрею в суде предоставили возможность сказать "последнее слово".

"Ваша честь и все присутствующие, я понимаю, что сейчас мое последнее слово и после него никто ничего не скажет. Что сейчас именно тот шанс, та возможность, которая мне дается, чтобы сказать, что я думаю.

Я хотел бы рассказать суду, что я переживал эти два с половиной года, что я ощущал, - сказал Андрей.

- Вначале хотел бы принести соболезнования всем пострадавшим: всем родителям хотел бы это все сказать. Хотел бы рассказать, как я вспоминаю своих друзей.

Что рассказал Андрей, читайте здесь.

фото: пресс-служба "ТНС энерго Карелия"

В Карелии люди перестали доверять "родному государству", заявил депутат

Парламентарий Виталий Красулин заявил, что банкротство учрежденных государством предприятий приводит к снижению доверия граждан к власти.

Виталий Красулин на заседании комитета по бюджету и налогам Заксобрания Карелии обратился к руководству регионального Минфина с требованием внимательнее отнестись в следующем году к предприятием, учредителем которых является государство.

По оценке депутата, финансовый крах таких организаций подрывает доверие к государству.

"Доверия никакого вообще не стало. И все снижается дальше. … Представляете, за плечами предприятия стоит государство. А никто не досмотрел.. Когда частник это делает, он своими деньгами рискует. Когда это делает государственное предприятие, это уже не просто какое-то там обстоятельство или стечение обстоятельств. Это уже целенаправленная какая-то история. Поэтому хватит уже, наверно, снижать доверие к родному государству", - сказал Красулин.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Появилось видео, как подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ Соколов выбрасывает в Мойку останки девушки

На кадрах видно, что профессора едва не застиг врасплох случайный прохожий.

В распоряжении 78.ru оказались кадры с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как в ночь на 9 ноября преподаватель СПбГУ Олег Соколов выбрасывает в реку Мойку мешки, в которых, предположительно, находятся останки убитой им девушки.

На кадрах видно, что Соколова едва не застиг врасплох случайный прохожий. Профессор выждал, пока очевидец уйдёт, и только потом выбросил свой груз в воду, после чего скрылся. Спустя несколько минут доцент вернулся с двумя новыми пакетами и незамедлительно отправил их в Мойку, а затем некоторое время наблюдал, как они тонут.

Накануне в Петербурге по подозрению в убийстве своей студентки, 24-летней Анастасии, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В рюкзаке у мужчины нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет, а по месту жительства — останки девушки. Мужчина рассказал следователям, что встречался с ней, они сильно поругались, и в состоянии аффекта он убил свою возлюбленную. После того, как осознал, что произошло, решил избавиться от тела.

Ранее сообщалось, что сам подозреваемый в убийстве Соколов сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подросток с собакой попал под машину в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте автомобиль совершил наезд на подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Собака убежала.

Как сообщается в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", в минувшее воскресенье, 10 ноября, в 22.11 на Лесном проспекте автомобиль сбил 16-летнего подростка, который с собакой переходил дорогу по пешеходному переходу.

От удара подростка отбросило на несколько метров вперед, собака сорвалась с поводка и убежала.

В паблике автор сообщения просит помочь найти собаку.

"Уважаемые автолюбители! Полчаса назад сбили подростка на пешеходнике на Лесном проспекте. Собака убежала, черный молодой кане корсо с поводком. Может, кто увидит. Будем благодарны любой информации!", - написала женщина.

фото: Сбербанк

Сбербанк представил свой ответ "Черной пятнице" и запустил большие скидки

Сбербанк 11 и 12 ноября проводит "Зеленый день", предлагая крупные скидки на свои услуги и товары партнеров.

Сбербанк отмечает свой 178-й день рождения 12 ноября. В честь этой даты банк запускает акцию, в рамках которой действует более 10 тысяч выгодных предложений от банка, компаний экосистемы Сбер и более 150 партнеров.

В этот раз участники акции Сбербанка получат доступ к внушительным скидкам, которые предоставят компании Okko, Беру, Ситимобил, Delivery Club, DocDoс, Яндекс. Деньги и так далее.

В дни проведения акции на товары и услуги Сбербанка и его партнеров будут действовать спецусловия. "Зеленый день" для частных клиентов будет продолжаться с 11 по 12 ноября, для корпоративных клиентов срок акции продлен: с 11 по 17 ноября.

Подробности и детали акции читайте далее.

фото: ©pixabay.com

Назначен новый руководитель "Службы заказчика" в Петрозаводске

Об этом сообщили на заседании штаба по подготовке и проведению отопительного сезона в Петрозаводске.

Руководителем МКУ "Служба заказчика" назначен Вячеслав Пухач.

Бывший руководитель Андрей Рогалевич ушел в городское управление капитального строительства.

Подробнее читайте в материале издания "Московский комсомолец в Карелии".

Напомним, Андрей Рогалевич стал исполняющим обязанности руководителя "Службы заказчика" в феврале.

Петрозаводчанин пожаловался, что его участок в районе "ТИЗ Усадьба" заливают фекальные воды. Подробнее

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