Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: https://vk.com/wall-174196957_9111, https://vk.com/segezha_online?w=wall-6743027_254175

Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)

Жители Сегежи в сети рассказывают о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

В соцсетях появилось множество фотографий и рассказов очевидцев о странных фактах, зафиксированных в Сегеже. По словам жителей, "город на несколько часов погрузился в густой зловонный туман, улицы, машины и прохожих засыпало какой-то желтой дрянью, дышать стало нечем".

В сети появились фотографии желтого снега. Как сообщает паблик "Отражение. Карелия", но больше всего людей напугала массовая гибель птиц.

На протяжении трех суток, начиная с 11 ноября, сегежане пишут:

«Уже несколько дней подряд в городе вижу мертвых птиц, с чем это связано…?»



«Вчера возле „Рябинки“ снегирь упал прямо под ноги замертво, изо рта кровь. Умер прямо в полёте!»



«Мы тоже несколько мертвых голубей видели только что… Во дворах между „Пятерочкой“ и 6-й школой 3 голубя в разных местах. Еще обратили внимание, что они не задавленные и не потрепанные, а просто лежат мертвые…»





"На Рихарда Зорге сегодня утром видел около десятка мёртвых воробьёв и синиц…!"



:На Владимирской двух голубей лично с дороги убирала…"



"Сегежа, это караул. А где экологический надзор? Люди… У вас дети, а не голуби… Кричите… Зовите на помощь!"



"Сегодня в городе была конкретная газовая атака, туман плотный, и вонючий, вот птицы и не выдерживают".



"Туман ужасный в городе стоял сегодня днем! Пришла домой куртка светлая вся в желтых разводах, и ничем не отстирать, ничего не берет этот налет…"





"На следующий день после тумана сделаны фото возле Ц. К. Видела черные хлопья не раз, но чтобы такое, впервые вижу", — написала автор фото с желтым снегом.



Как стало известно, жители Сегежи обратились с жалобой в администрацию президента РФ и выложили в сеть предварительный ответ, высказав надежду на серьезную проверку случившегося (скан был опубликован в соцсетях).

"Столица на Онего" ждет официальных комментариев властей и контролирующих органов об экологической обстановке в Сегеже в связи с массовыми обращениями граждан.

фото: "Столица на Онего"

Суд в Карелии вынес приговор юноше, обвиняемому в смерти трех друзей на Ладоге

В Питкярантском городском суде сегодня судья определила наказание для 18-летнего Андрея, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года.

Местному жителю – 18-летнему Андрею предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

Как сообщает журналист "Столицы на Онего" из зала суда, Андрея приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 9 месяцев, а также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного морального вреда в сумме 500 тысяч рублей (по 250 тысяч рублей тем, кто потребовал компенсации морального вреда).

Ранее прокурор просил дать выжившему в ЧП на Ладоге Андрею 2,5 года колонии-поселения. Родители (мама и папа) одного из погибших подростков предъявили иски к Андрею на возмещение морального вреда на общую сумму 1,6 млн рублей – по 800 тысяч от каждого.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила адвокат Елена Аскерова, несмотря на то, что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

"Считают Андрея виноватым, потому что именно ему Игорь передал руль. Тем самым Андрей принял управление лодкой на себя, и якобы он повернул руль в правую сторону, отчего лодку перевернуло", – пояснила адвокат Аскерова.

О произошедшей на Ладоге трагедии можно прочитать здесь.

Что сказал Андрей в "последнем слове", читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Начальник карельской колонии Иван Савельев получил новую должность, пишут СМИ

Руководитель ИК‐9 в Карелии Иван Савельев стал исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

О назначении Савельева своим подчиненным сообщил на совещании глава УФСИН Карелии Александр Терех, пишет "Медиазона" со ссылкой на источник в карельском управлении ФСИН. К должностным обязанностям Иван Савельев должен официально приступить с понедельника, 18 ноября.

Александр Гордиенко, бывший начальник РБ‐2, назначен на должность и.о. начальника ИК‐9 Петрозаводска.

Иван Ковалев, который в ИК‐9 занимал пост заместителя Савельева, назначен на должность замначальника ИК‐7 в Сегеже.

Напомним, в Сети в СМИ была опубликована информация о нарушениях прав человека в местах лишения свободы.

После, 11 октября, в сети Интернет появилось видео, датированное 2014 годом, на котором запечатлено, как сотрудники ИК-9 в помещении медпункта избивают заключенного.

По информации СМИ, осужденного избивают Иван Савельев, занимавший на то время должность замначальника колонии №9, и его сослуживец Иван Ковалев.

Следком Карелии проверяет информацию о пытках в ИК-9.

УФСИН России по Республике Карелия организовало посещение ИК-9 журналистами региональных СМИ, а также предоставило возможность побеседовать с заключенными, которые упоминаются в публикации.

Репортаж из "девятки" читайте здесь.

Следком Карелии отказался возбуждать уголовное дело против журналистки Аллы Константиновой и осужденного Рубена Погосяна из-за статьи про пытки в ИК-9, начальник которой посчитал публикацию клеветой.

фото: ДТП ПТЗ

"Газель" пошла на таран: пять автомобилей столкнулись в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске накануне произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, в четверг, 14 ноября около 11-30 на улице Новосулажгорской у дома №20 произошла групповая авария с участием фургона "Газель", пикапа Great Wall, кроссоверов Nissan Qashqai, Toyota RAV4 и легкового автомобиля Hyundai.

По одной из версий, "Газель" двигалась по улице Новосулажгорской в сторону Первомайского проспекта.

Как пояснили порталу в Госавтоинспекции Петрозаводска, по предварительной информации, водитель "Газели" совершал обгон автомобиля Nissan. В это же время Great Wall выезжал из Цокольного переулка на Новосулажгорскую улицу, совершая правый поворот.

От столкновения "Газель" отбросило вправо на Nissan. Затем потерявший управление фургон выехал влево за пределы дорожного полотна, сбил декоративное металлическое ограждение и оказался на парковке у автоцентра.

На парковке "Газель" врезалась в правый борт припаркованной машины Toyota RAV4, которую, в свою очередь, отбросило на стоящий Hyundai. Проехав еще несколько метров по окружности, "Газель" остановилась.

К счастью, обошлось без жертв. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: https://vk.com/wall-174196957_9111

Власти Карелии: приняты экстренные меры для нормализации ситуации в Сегеже

Государственные органы и предприятия республики работают над ситуацией в Сегеже, где жители напуганы массовой гибель птиц и желтым снегом.

Об этом сообщает Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Сегодня утром проведено экстренное совещание под руководством заместителя главы республики по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына. На мероприятии присутствовали представители всех ответственных за решение проблемы ведомств.

Напомним, сегодня в администрации Сегежского района прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, где обсудили ситуацию с гибелью птиц и появлением желтого снега в районном центре. Как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков на мероприятии заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате в эти дни не было. На заседании Роспотребнадзору было дано поручение взять замеры воздуха и снега, а ветнадзору - провести вскрытие голубей, чтобы уточнить причину их гибели.

"В настоящий момент на Сегежском ЦБК лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду. Кроме того, по информации управления Роспотребнадзора по Карелии, проверка на ЦБК проходит уже в течение месяца, а в данной ситуации действия активизировались", - сообщается на сайте правительства.

Тревогу по поводу экологической ситуации в Сегеже стали бить местные жители накануне. В соцсети появились фото с погибшими птицами и желтым снегом. Сегежане утверждали, что город был окутан золовонным туманом в течение нескольких дней.

фото: ©instagram.com/dorozhko/

Модель из Карелии Екатерина Дорожко вышла замуж за бразильского футболиста (ФОТО)

Дорожко и Луис Адриано расписались.

Об этом Екатерина Дорожко из Петрозаводска рассказала 14 ноября в Инстаграме.

Екатерина отметила, что они пока только расписалась. Торжество они планируют устроить позже.





"Скоро будем гулять", – заявила Дорожко.

"Сегодня был очень важный день. Мечта сбылась! Я люблю тебя!", – написал Луис.

Недавно девушка рассказала подписчикам о том, что Луис сделал ей предложение в туалете.

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а оченью исполнил мечту модели – подарил ей щенка.

Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

Луис Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

фото: "Отражение. Карелия" / ВК

Ученый рассказал о возможных версиях гибели птиц в Карелии

Ученый-биолог из Петрозаводска Сергей Симонов назвал несколько версий массовой гибели птиц в Сегеже.

Старший научный сотрудник лаборатории зоологии Института биологии КарНЦ РАН Сергей Симонов в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" указал на то, что точную причину массовых смертей птиц можно узнать только после проведения обследования на месте. При этом ученый назвал несколько вероятных версий ЧП в Сегеже.

"Самое первое, что напрашивается, - это антропогенное воздействие, то есть загрязнение воздуха, выброс какой-нибудь особый. Это самое первое. Потому что на самом деле Сегежа - не самый экологически чистый район Карелии. Поэтому умозрительно я бы связал с этим. Есть какой-то фактор, который для нас не очевиден, но явно воздействует. Потому что в других точках такого не наблюдается", - предположил Сергей Симонов.

Ученый также рассказал о возможной версии отравления птиц.

"Можно предположить отравление, в том числе намеренное отравление. В Петрозаводске в этом году, мне сообщали, был случай, когда в центре города отравили прямо прилюдно стаю голубей. Покормили едой - я не знаю, что там, яд какой-то - голуби начали умирать сразу на глазах у людей", - рассказал орнитолог.

Массовая гибель, по словам эксперта, также случается из-за отклонения от курса миграционного потока птиц. Однако на опубликованных в Сети кадрах запечатлены голуби, которые не мигрируют.

Сергей Симонов подчеркнул, что для выяснения точных причин случившегося в Сегеже происшествия, следует проводить изучение всех его обстоятельств на месте.

Ранее жители Сегежи сообщили о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

фото: МВД Карелии

Бывший министр внутренних дел Карелии написал "исповедь генерала"

В Совете ветеранов органов внутренних дел Карелии состоялась презентация книги Игоря Прохорова, написанной в жанре исповеди.

В МВД Карелии состоялась презентация книги Игоря Михайловича Прохорова "Исповедь генерала милиции", сообщили в ведомстве. Автор - уроженец поселка Пряжа, много лет отдавший службе в органах внутренних дел республики. Игорь Прохоров прошел путь от участкового инспектора до главы республиканского МВД, долгое время возглавлял ведомственный Совет ветеранов. Игоря Михайловича пришли поздравить с изданием книги сослуживцы и друзья.

"Кто сталкивался, тот прекрасно знает, что издание книги – дело очень непростое", - отметил автор и выразил благодарность тем, кто помог рукописям увидеть свет в печатном виде.

"Привычка анализировать каждый прожитый день сложилась у меня давно, и изменять ей не вижу необходимости. Более того, считаю это ежедневное занятие полезным для любого человека. Вот решил изложить свои мысли на бумаге…", - так в предисловии объясняет рождение "Исповеди" Игорь Прохоров.

Книга пронизана глубокими внутренними переживаниями, переосмысленными на фоне личных жизненных трудностей.

На презентации издания было немало земляков Игоря Прохорова – жителей Пряжи. Все они получили по экземпляру книги; часть тиража решено передать в музей школы поселка.

фото: pixabay.com / ElasticComputeFarm

Посуточная аренда квартир запрещена в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Постановление запрещает использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Кроме этого, нельзя размещать в квартирах промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если иное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Наталья Пастушенко

Птицы продолжают падать в Сегеже. Новые ФОТО

Жители города на севере Карелии продолжают находить мертвых пернатых.

Жительница Сегежи Наталья Пастушенко прислала в редакцию "Столицы на Онего" новые снимки с пернатыми, которые продолжают погибать в городе после зловонного тумана.

"Мы сейчас ждем заключение по птицам, трех отнесли в четверг на анализы в ветеринарию. На данный момент выбросов нет, но птицы продолжают падать. Население отходит от паники, но когда руководство комбината сказали, что выбросов не было, все дружно посмеялись", - рассказал Наталья Пастушенко.

Напомним, как стало известно "Столице на Онего", технический директор Сегежского ЦБК Дмитрий Бобков сегодня на экстренном заседании комиссии по ГО и ЧС в администрации Сегежского района заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате не было. В настоящий момент на предприятии лабораторией проводятся проверки комбината и определяется уровень вредного воздействия на окружающую среду, сообщили в правительстве республики.

О тумане, опустившимся на город, и его последствиях рассказали жители Сегежи в соцсетях. Они также направили обращение с просьбой разобраться в ситуации в администрации президента.

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