Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Илья Питалев/РИА

Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

За минувшие сутки еще у семи жителей республики подтвержден Covid-19.

По сообщению оперштаба Карелии по коронавирусу, еще у 7 человек за сутки подтвержден Covid-19. Заболевшие – четверо жителей Петрозаводска и трое жителей Сегежи.

Всего заразившихся коронавирусной инфекцией в республике уже 81 человек. 11 пациентов выздоровели.

"Общая заболеваемость в Карелии – 13,2 человек на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,5 раз выше и составляет 72,6 человек, по Северо-Западу – 62,1", - сообщают в оперштабе.

На самокарантин за сутки отправлено 433 человека. На данный режим перевели уже 2060 человек.

В местах обсервации по-прежнему находятся 25 жителей Карелии.

За минувшие сутки проведено 855 исследований. Всего с начала эпидмероприятий сделано 15404 теста.

Напомним, в минувший четверг глава Карелии сообщил о заболевших коронавирусом медработниках в Сегеже.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Названы самые бедные депутаты парламента Карелии

Депутаты Законодательного собрания республики опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Меньше всех в 2019 году заработал представитель фракции партии "Яблоко", главный редактор "Карельской губернии" Иван Гусев. Его доход составил 501 тысячу рублей. Он имеет в собственности долю в квартире в 43,8 кв.м. и две квартиры в пользовании.

Чуть больше доход за 2019 год у лидера карельских коммунистов Евгения Ульянова. Он заработал в прошлом году 506 тысяч рублей. Квартира площадью в 52 кв. м находится у депутата в пользовании.

На третьем месте среди самых бедных парламентариев еще один коммунист – Татьяна Богданова. Она заработала 919 тысяч рублей. Депутат владеет квартирой площадью 49,6 кв. м., земельным участком в 600 кв. м. и дачей в 44,8 кв. м.

Немногим больше заработал в прошлом году Андрей Рогалевич. Его доход – 944 тысячи рублей. У него есть две квартиры: одна площадью в 65,3 кв. м в общей совместной собственности, вторая в 42,6 кв .м в пользовании. Депутат владеет автомобилем "Fiat Doblo 223 AXP 1F".

Со сведениями о доходах всех депутатов карельского парламента можно ознакомиться здесь.

Ранее стало известно о самых состоятельных парламентариях республики.

фото: Столица на Онего

Стали известны подробности аварии, ставшей причиной огромной пробки под Петрозаводском

ДТП произошло 30 апреля на 1 км автодороги "Подъезд к Петрозаводску".

Напомним, десятки автомобилей застряли вчера в пробке из-за аварии. По сообщению Госавтоиспекции Карелии, 30 апреля в 14:30 на дороге "Подъезд к Петрозаводску" (от трассы "Кола") водитель автомобиля "Киа Спектра" при выполнении опережения допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем "Газ 3302", осуществлявшим дорожные работы.

В результате ДТП пострадала 28-летняя пассажирка "Киа". Девушка была госпитализирована.

Ранее в ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Стали известны депутаты Законодательного собрания Карелии с самым высоким доходом

Депутаты карельского парламента опубликовали декларации о доходах за 2019 год.

Согласно документу, больше всех в 2019 году заработал генеральный директор "Карельского окатыша" Максим Воробьев. Его доход составил 46 млн 162 тыс. рублей. В его собственности находятся также земельный участок площадью 1, 5 тыс. кв. м. и жилой дом площадью 140,2 кв. м, автомобиль "Volkswagen Touareg", снегоход и прицеп.

Его супруга заработала 5 тыс. 301 рубль. В ее собственности числятся земельный участок, два дома, две квартиры и автомобиль "Audi q3".

На втором месте по доходам депутат, исполнительный директор "ТНС энерго" Олег Доценко. Он заработал в 2019 году 38 млн рублей. Депутат владеет домом в 253,5 кв. м., квартирой в 156,4 кв. м, дачей в 88,4 кв. м, дачным земельным участком, садовым участком, участком под ИЖС и гаражом. За ним числятся автомобили "Volkswagen Touareg", моторная лодка, автоприцеп и снегоход.

Тройку лидеров по доходам среди парламентариев замыкает председатель парламентского комитета по бюджету Виталий Красулин. Его доход - 27 млн рублей с учетом продажи имущества. В его собственности доли в земельном участке для размещения гаражей и автостоянок в 1695 кв. м, земельном участке для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, в 12 нежилых помещениях. Депутат владеет двумя машиноместами, автомобилями "Land Rover Range Rover", "Land Rover Range Rover Evoque".

В собственности у его супргуги, не имеющей дохода, есть квартира в 99,6 кв.м и доля в квартире в 52,7 кв.м.

В прошлом году эта же тройка депутатов лидировала по доходам. Максим Воробьев в 2018 году заработал 37 млн рублей, Олег Доценко - 29 млн рублей, а Виталий Красулин с учетом продажи имущества - 19 млн.

фото: "Столица на Онего"

Главу Карелии беспокоит выявление новых случаев коронавируса у медиков

Глава республики Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с заболеванием коронавирусом двух медработников в Сегеже.

Руководитель региона опубликовал сводку по коронавирусной инфекции на 1 мая. Напомним, за сутки заболели семь человек. 4 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Петрозаводске, из них двое – из числа контактировавших с ранее заболевшими.

"Три новых случая зарегистрированы в Сегеже. Особенно беспокоит то, что двое из них - медицинские работники: фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения", - отметил глава Карелии.

При этом Парфенчиков обратил внимание жителей республики на два позитивных факта.

"Во-первых, в течение трёх последних суток количество производимых тестов превышает 800, - пишет глава Карелии. - Во-вторых, система контроля за въездом на территорию Республики отлажена. Как подтверждение этому - количество лиц, определённых на карантин за сутки увеличилось на 433 человека. В основном это лица, въехавшие на территорию Карелии".

Напомним, число заразившихся коронавирусной инфекцией в республике увеличилось за сутки до 81.

Очередь из покупателей без масок выстроилась у строительного гипермаркета в Петрозаводске (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков возмущен картиной, которую сегодня можно было наблюдать у магазина строительных материалов "Леруа".

Глава республики выложил на своей странице в "ВКонтакте" очереди в строительный гипермаркет. Покупатели игнорировали ограничительные меры, которые были введены руководителей региона, разрешившего открыться накануне майских строительным магазинам.

"Убедительная просьба - при нахождении в общественных местах соблюдать дистанцию 4 метра. Особенно, если вы без маски. Такие рекомендации дают в настоящее время наши медики", - комментирую видео Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, в настоящее время рассматривается возможность открытия магазинов непродовольственных товаров, парикмахерских, косметических салонов. Кроме того, в правительстве понимают необходимость разрешения прогулок.

"Однако, сделаем мы это после того, как убедимся, что вы, уважаемые земляки, осознали необходимость соблюдения особой культуры поведения в условиях наличия угрозы заражения опасной инфекцией. Сегодня это именно проявление культуры - соблюдать дистанцию, носить маску, выполнять элементарные правила санитарной гигиены. Таким образом мы проявляем уважение к окружающим нас людям, среди которых могут быть и пожилые наши земляки, и люди с ослабленным иммунитетом. Давайте вместе сделаем нашу жизнь максимально комфортной и в условиях пришедшей к нам эпидемии, минимизируем ее угрозы. Ведь сколько реально продлится эта эпидемия, никто сегодня не знает", - пишет глава Карелии.

фото: ИА "Республика" / Николай Смирнов

В районе Карелии устанавливают круг контактных лиц заболевшей коронавирусом гостьи из Петербурга

В Лахденпохском районе, где был выявлен первый случай коронавируса, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Об этом сообщил главный врач Сортавальской ЦРБ Александр Романов. Обращение к жителям Сортавальского и Лахденпохского районов опубликовано в паблике районной больницы.

"К сожалению, опасная инфекция добралась и до наших с вами территорий, - пишет Александр Романов. - В одном из населённых пунктов Лахденпохского района выявлен человек с положительным тестом на коронавирус, приехавший к нам из-за пределов нашей республики".

По словам главного врача ЦРБ, в настоящее время в районе проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных лиц данного человека, производится забор биоматериала у лиц, которые возможно контактировали с зараженным.

"Прошу вас соблюдать меры самоизоляции, придерживаться социальной дистанции в разрешённых для посещения общественных местах, носить средства индивидуальной защиты, соблюдать меры личной гигиены, а также не выходить без необходимости из дома. Сейчас это важно как никогда! Именно от нашей с вами гражданской ответственности зависит здоровье наших близких!" - пишет Александр Романов.

Напомним, ранее глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19. Заболевшей оказалась сотрудница больницы Санкт-Петербурга, приехавшая к своей родственнице в поселок Приладожья.

В официальной сводке по коронавирусу на 1 мая данный случай не зафиксирован.

фото: Олег Болгов/vk.com/id460807790

Глава районной администрации сообщил о первом заболевшем коронавирусом в Лахденпохье

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов прокомментировал ситуацию с появлением первого зараженного COVID-19.

Руководитель районной администрации 30 апреля на своей странице в "ВКонтакте" сообщил о первом случае коронавируса в районе.

"Пациентка без клинических проявлений - сотрудница больницы Санкт-Петербурга, приехавшая к своей родственнице в посёлок нашего района. В ближайшие дни она будет находиться на самоизоляции под наблюдением", - написал Олег Болгов.

Сегодня глава администрации уточнил, что девушка 16 апреля сама решила сделать в Санкт-Петербурге тест на COVID-19, так как в какой-то момент перестала чувствовать запахи. Других проблем со здоровьем у неё не было. О положительном результате теста она узнала 29 апреля, находясь в Лахденпохском районе.

"Не считаю нужным называть населённый пункт или адрес девушки, так как эта информация никак не влияет на общую ситуацию. Девушка находится на самоизоляции, чувствует себя абсолютно здоровой. В ближайшее время ей будут сделаны второй и третий тесты на коронавирус. С большой долей вероятности тесты будут отрицательными", - заявил глава администрации Лахденпохского района.

Напомним, за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увечилось до 81. Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске и Сегеже. Лахденпохский район в статистике не указан.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии подвел итоги первого "карантинного" месяца (ВИДЕО)

Руководитель республики Артур Парфенчиков поблагодарил жителей региона за терпение в период пандемии коронавируса

Глава Карелии 30 апреля опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" видеообращение к жителям республики. В нем он подводит итоги апреля, который стал сложным для жизни республики из-за введения ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса.

"Вот и завершается апрель 2020 года. Конечно, он получился необычным, трудным, непростым для всех. Для тех, кто продолжал работать, служить в это время, зачастую подвергая свое здоровье и даже жизнь опасности. Он оказался очень сложным для наших граждан, которые были вынуждены, проявляя мужество, терпение, выполнять необходимые меры по изоляции", - сказал Артур Парфенчиков.

Глава республики отметил, что сегодня сложно подводить итоги "карантинного" месяца.

"Сложно что-то говорить, когда мы все понимаем, что все еще не закончилось. Когда у меня спрашивают: "А как у вас дела в Карелии?", я отвечаю, что лучше помолчу. Не будем пока называть какие-то цифры, делать сравнения. Мы понимаем, что все самое сложное может быть впереди. Но, тем не менее, я бы хотел уже сегодня поблагодарить жителей республики, тех, кто ответственно, а их подавляющее большинство, относился к выполнению мер по противодействию распространения инфекции. Поблагодарить за терпение, за гражданскую позицию, за мужество. То, что мы сделали, уже немало. Мы дали возможность подготовиться нашей медицине, накопить материальные ресурсы для лечения этой болезни. Мы получили опыт, как жить, как организовывать нашу жизнь в этих непростых условиях", - заявил глава региона.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике до 11 мая.

фото: Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска хотят наказать магазины за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

В трех магазинах города выявлены факты нарушения порядка пропуска посетителей в утренние часы, сообщили в администрации города.

1 мая председатель комитета экономического развития мэрии города Эдуард Марченко и начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов проверили, как соблюдается порядок пропуска посетителей в утренние часы в магазинах карельской столицы.

В ходе рейда специалисты посетили четыре объекта, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами на улицах Ровио и Попова, а также на Комсомольском проспекте.

В ходе рейда выявлены факты нарушения распоряжения главы республики в трех магазинах. С утра там находились покупатели молодого возраста. В гипермаркете на Комсомольском проспекте нарушений не зафиксировано, сообщили в адмнистрации.

В мэрии напомнили, в Карелии до окончания ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, посещать магазины с 9 до 11 часов могут только граждане старше 60 лет. Материалы по факту выявленных нарушений представители администрации направят в соответствующие органы.

Ранее в администрации города грозились оштрафовать гипермаркет, куда в утренние часы также допускались посетители молодого и среднего возраста.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по телефону 051 продолжают поступать жалобы от горожан на нарушение правил посещения объектов торговли в условиях пандемии коронавируса, рассказали в мэрии.

фото: Ирины Ларионовой

Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии : "У Путина защитный костюм был хуже, чем у наших врачей"

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии и о том, когда она закончится.

По словам Алексея Жидкова, возглавляющего отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом, форпост оснащен сегодня на отлично.

"Зная о том, как выглядят на сегодняшний день подобные центры в других регионах, - мы же общаемся со своими коллегами, - могу сказать, что у нас один из лучших стационаров по лечению коронавирусной инфекции в России. У нас есть все необходимое: от лекарств до самой современной аппаратуры и средств индивидуальной защиты медиков", - рассказал доктор.

Реаниматолог отметил, что уровень защиты медицинских работников в центре на очень высоком уровне.

"Я не представляю, что еще можно добавить из средств защиты, чтобы она превысила известные мировые стандарты. Ну разве что, может быть, космический скафандр!" - сказал Алексей Жидков.

"Или такой костюм, как у Путина был, когда он ходил в Коммунарку?" - поинтересовались мы у заведующего реанимацией монопрофильного центра.

"Не, у Путина костюм хуже, чем у наших врачей… Шутка (Смеется – прим. авт.)", - ответил доктор.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Но даже он, с таким опытом, считает, что ничего подобного нынешней ситуации с коронавирусом не было никогда.

Подробнее читайте в интервью, которое Алексей Жидков дал "Столице на Онего" во время своего короткого перерыва в работе в отделении.

фото: "Столица на Онего"

За сутки 10 человек попали в больницы Карелии с пневмонией

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 275 пациентов.

За минувший сутки диагноз "внебольничная пневмония" поставлен еще 10-ти жителям республики. За месяц в больницы попали 275 человек. 38 пациентов умерли.

"За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано", - сообщается в паблике "Коронавирус. Оперштаб Карелии".

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне сообщалось о трех летальных исходах от внебольничной пневмонии: умерли мужчина 1953 года рождения, две женщины 1933 и 1926 годов рождения.

Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске

ДТП, в котором пешеход получил травмы, произошло на улице Чапаева.

По сообщению ГИБДД Карелии, в минувший четверг в 11:14 на улице Чапаева, 17 водитель автомобиля "Тойота Авенсис" при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу. 37-летний мужчина оказался под колесами иномарки.

В результате ДТП пешеход получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее в аварии под Петрозаводском пострадала 28-летняя пассажирка.

фото: pixabay.com

Три случая убийства лосей зафиксированы на севере Карелии, несмотря на запрет охоты

Сотрудники Минпроды республики пытаются остановить беспредел на охоте.

На прошлой неделе в Лоухском районе Карелии браконьеры убили лося. Как нам стало известно, в нынешнем году это уже третий подобный случай здесь. По просьбе редакции старший госинспектор по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Карелии Василий Мелентьев рассказал о каждом из этих фактов.

Последний случай браконьерства произошел 24 апреля в районе озера Тикша, - сообщил Василий Мелентьев, в прошлом – начальник Лоухской милиции. – Во второй половине дня мне позвонили местные жители и рассказали о длинном кровавом следе от снегоходов на льду озера. Я предположил, что это браконьеры и позвонил в полицию, сотрудники которой вместе со мной сразу же выехали на место.

По словам Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след. Поинтересовался у троих мужчин, что находится в мешках, которые они транспортируют. В ответ услышал, что они якобы возвращаются с рыбалки.

- Задерживать их в одиночку я не рискнул, - продолжил Василий Мелентьев. – Дождался, когда мужчины подъедут к оставленным ими на дороге двум автомашинам, возле которых уже находились полицейские.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, о котором ранее писали СМИ в связи с трагедией на охоте.

Подробнее читайте в материале "Кровавая охота".

КПРФ приглашает посмотреть праздничную маёвку онлайн

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов поздравил жителей республики с Днем международной солидарности трудящихся и пригласил на онлайн-маёвку.

"Дорогие жители Карелии, друзья! От всей души поздравляю вас с Днём международной солидарности трудящихся! Мы встречаем наш любимый весенний праздник в непростых условиях, когда борьба за права всех, кто трудится, приобретает особый смысл.

К сожалению, в этом году мы не сможем вместе выйти на демонстрацию с красными флагами, песнями и речевками, чтобы отпраздновать 1 мая. Но у нас есть такие современные средства общения, как Интернет и социальные сети.

Сегодня в 11.00 КПРФ организует прямую трансляцию праздничной "маевки" на сайтах kprf.ru и rline.tv! Присоединяйтесь к просмотру! В Первомай будем вместе!", - сказал Евгений Ульянов.

фото: © Кадр из видео/"Открытая дверь"

Ветеран войны Савелий Хенкин: "А поначалу я вообще не мог говорить"

Заслуженный врач России и Карелии, ветеран войны Савелий Хенкин о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в Республиканской больнице.

Он не любит вспоминать о войне, но, когда позволяло здоровье, каждый год в мае приходил к стеле, установленной на территории Республиканской больницы. Вместе с врачами, медсестрами и ветеранами он чтил память медиков, погибших на полях сражений. 9 мая для него не просто дата. Он сам был среди тех, кто спасал жизни бойцов, воевавших на передовой. Был сильно контужен, но снова вернулся на фронт и закончил войну в 1945 году на 1-м Прибалтийском в Кенигсберге. Савелий Хонанович Хенкин, заслуженный врач России, основатель урологической службы в Карелии поделился своим воспоминаниями о войне.

"Подо Ржевом ранило наблюдателя, который корректировал огонь нашего батальона. Под шквальным огнем противника по минному полю я вынес его и оказал первую помощь. За это я получил медаль "За боевые заслуги"", - вспоминает доктор.

Фельдшер минометного батальона Хенкин сам чуть не стал жертвой ржевской битвы - одного из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны.

"Перед наступлением на Ржев человек шесть бойцов, включая меня, находились в блиндаже, когда на него упал снаряд. Я помню только его разрыв, и ничего больше. Когда я очнулся, мне приятель сказал, что я счастливчик, поскольку погибли все, а меня в углу завалило телами. Только случайно удалось вытащить – думали, живых в блиндаже не осталось. Часть двинулась дальше. Но мой приятель заметил, что среди мертвых шевельнулась рука, он остался и меня откопал. Я был тяжело контужен, долго лечился в медсанбате, потом в госпитале в Москве. Последствия этой контузии – дефекты речи, сохранившиеся до сих пор. А поначалу я вообще не мог говорить. Примерно через месяц пребывания в госпитале очнулся ночью оттого, что кричу: "Пить!" Речь стала медленно восстанавливаться. Меня хотели комиссовать, но я был против, снова вернулся на фронт в состав минометного полка", – рассказал Савелий Хонанович.

Подробнее о герое нашей новой рубрики "Спасибо за жизнь" читайте здесь.

фото: © Сергей Петров/ТАСС

За сутки в России выявили 7933 новых случая заражения COVID-19

В России за сутки коронавирусом заболели 7933 человека, это самый большой прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что у 44,5% новых инфицированных не было клинических проявлений.

Больше всего новых случаев в Москве — 3561 человек. В Московской области зарегистрировали 797 заболевшего, в Санкт-Петербурге — 349.

За сутки от заболевания умерли 96 человек, выздоровели — 1 601.

Таким образом, всего на 1 мая в России COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки — +7,4%), скончались 1 169 пациентов, поправились — 13 220.

По числу зараженных Россия находится на восьмом месте в мире. На сегодня самая тяжелая обстановка в США — там более миллиона заболевших, далее идут Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Турция, пишут РИА Новости.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки коронавирусом заболели семь человек.

фото: Владимир Ларионов

Индекс самоизоляции в Петрозаводске вырос до 3,2

На улицах Петрозаводска немного людей, показал сервис "Яндекс".

Уровень самоизоляции в Петрозаводске 1 мая на 15.10 составил 3,2 – на улице есть люди, но их немного.

Напомним, сервис "Яндекс", используя данные приложений, высчитывает индекс самоизоляции в населенных пунктах. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Напомним, 30 апреля днем индекс самоизоляции в столице Карелии был 2,3.

фото: © сайт Законодательного собрания РК/karelia-zs.ru

Депутат парламента Карелии: "Конфликт в Сортавале не разрешен"

Депутат Законодательного собрания республики от "Справедливой России" Александр Федичев прокомментировал решение суда в Санкт-Петербурге, который поставил под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Одни из самых скандальных за последние годы выборы в Карелии – в городской совет Сортавалы – могут оказаться началом серьезных политических потрясений в республике, где ситуация до сих пор выглядела безнадежно-стабильной. Казалось бы, партии власти удалось в марте взять под контроль горсовет, который никак не соглашался на объединение двух соседних приладожских поселений – Сортавальского и Хелюльского, чего добивалось республиканское руководство. Однако уже после того, как новый состав горсовета проголосовал за это объединение, судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции вынесла определение, которое поставило под сомнение законность мартовских выборов в карельском Приладожье.

Какие же политические последствия может иметь решение кассационного суда в Санкт-Петербурге для Карелии?

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – заметил Александр Федичев.

Подробности здесь.

фото: ДТП ПТЗ

Появилось видео, как иномарка сбила пешехода на "зебре" в Петрозаводске

37-летний мужчина получил травмы, попав под колеса автомобиля Toyota Avensis на пешеходном переходе на улице Чапаева.

Напомним, авария с участием пешехода произошла в минувший четверг в районе дома №17 на улице Чапаева.

Легковой автомобиль двигался по улице Чапаева вниз, в сторону автовокзала. Мужчина переходил проезжую часть улицы по нерегулируемому пешеходному переходу, пишет ДТП ПТЗ .

По информации ГИБДД Карелии, водитель автомобиля Toyota Avensis при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу пешеходу. 37-летний мужчина оказался под колесами иномарки. Пешеходу была оказана медицинская помощь.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, -2 ° …+5 ° 1 м/с З 758 мм.рт.ст. 65% день Пасмурно, +5 ° …+6 ° 1 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 45% вечер Облачно с прояснениями, 0 ° …+5 ° 2 м/с В 758 мм.рт.ст. 58% ночь Ясно, -2 ° …0 ° 2 м/с Ю 758 мм.рт.ст. 71%

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске невнимательность продавца обошлась магазину в 5 тысяч рублей

В сетевом магазине покупатель расплатился купюрой, давно вышедшей из оборота.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого магазина. После инкассации выяснялось, что не хватает 5 тысяч рублей. Одна из поступивших в банк купюр была вышедшей из оборота - образца 1995 года.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 41-летнего подозреваемого в мошенничестве. Мужчина дал явку с повинной и сообщил, что купюру нашел дома и решил использовать в своих целях. Придя в ближайший магазин, предъявил ее продавцу для оплаты сигарет. Получив товар и сдачу, скрылся. Полученные деньги потратил на личные нужды.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее посетитель магазина в Петрозаводске пытался расплатиться купюрой "Банка приколов".

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске временно закроют железнодорожный переезд

На следующей неделе временно перекроют железнодорожный переезд между Южной промзоной и Птицефабрикой, сообщили в администрации столицы Карелии.

5 мая с 11.00 до 16.00 будет перекрыт железнодорожный переезд возле станции Онежский (проезд Строителей). Схема движения транспорта на участке, соединяющем Южную промзону и Птицефабрику, изменится в связи с проведением РЖД ремонта на первом главном пути станции.

В ходе работ будет произведена переукладка переездного настила. Пропуск экстренных служб при необходимости будет осуществляться по временному настилу.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что ж/д переезды Петрозаводска оборудовали камерами.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного водителя на УАЗе остановили при въезде в поселок Карелии

В Пряжинском районе остановлен УАЗ, которым управлял пьяный водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 30 апреля, в Пряжинском районе, на подъезде к деревне Кудама, автоинспекторы отстранили от управления автомобилем УАЗ водителя, который находился в состоянии опьянения.

Нарушитель ожидает судебного решения.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Автоинспекторы Карелии поймали пять пьяных водителей за сутки

За минувшие сутки пять нетрезвых водителей были отстранены от управления транспортом, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Так, в Кеми автоинспекторы остановили 45-летнего водителя автомобиля "Грейт Вул". В Медвежьегорске пьяным попался 28 -летний водитель автомобиля "Опель Вектра". В отношении нарушителей были составлены административные материалы. Водителей ждет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Пудожском районе отстранен от управления автомобилем «ВАЗ» 30-летний мужчина. Ему угрожает уголовная ответственность, поскольку он уже попадался пьяным за рулем.

Напомним, рейды #КарелияЗаТрезвоеВождение продлятся до 12 мая. Сообщить о нетрезвом водителей с мобильного телефона можно на короткий номер 102 или 112.

фото: Legion-Media

Андрей Макаревич женился в четвертый раз

66-летний лидер группы "Машина времени" вновь сыграл свадьбу.

После очередного развода певец не оставил надежды встретить вторую половинку. Недавно Макаревич признался, что не просто влюбился, но и решил связать себя узами брака с избранницей, пишет "СтарХит".

По словам музыканта, бракосочетание — это мероприятие не для публики, а для двоих влюбленных и их близких. Макаревич убежден, у него по-настоящему счастливая судьба и новые отношение — прямое тому доказательство.

"Свезло дураку. Я женился недавно... Я очень не люблю, когда начинают делать пиар из своей личной жизни", — сказал народный артист РФ в интервью "Радио Свобода".

Напомним, что этот брак стал четвертым в жизни музыканта. Отношения с предыдущими тремя экс-супругами, самые длительные из которых были в течение семи лет, не сложились по разным причинам. Однако, как истинный романтик, Макаревич не отчаивался и сумел найти даму сердца. Имя любимой женщины артист раскрывать также не планирует.

Известно, что у Макаревича есть трое детей от предыдущих избранниц: сын и две дочери. Наследник артиста решил пойти по стопам знаменитого отца и занялся музыкой с раннего возраста. Кроме того, Иван Макаревич закончил школу-студию МХАТ, а также учился в Российской академии театрального искусства. Все дети музыканта уже давно достигли совершеннолетия, что позволило отцу заняться собственной личной жизнью.

фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Первомаем

Глава республики Артур Парфенчиков призывает провести праздничные майские дни без шумных компаний.

По мнению руководителя региона, 1 мая - один из самых любимых наших праздников. Об этом он пишет на своей странице в "Вконтакте".

"В Карелии живут настоящие труженики, которые любят свой родной край, стараются сделать его лучше, работают на благо своего поселка, города, района и всей республики, - пишет Артур Парфенчиков. - Сегодня многим приходится трудиться в условиях непростой эпидемиологической ситуации. Это врачи, медсестры, весь персонал медучреждений, сотрудники экстренных и коммунальных служб, продавцы в магазинах, фармацевты и многие другие. Конечно, им – слова особой благодарности".

По словам главы Карелии, в этом году мы проведем праздничные майские дни без шумных компаний, без встреч с друзьями, а многие и вдали от родителей.

"Но это необходимо, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции", - уверен руководитель республики.

Артур Парфенчиков поздравил всех жителей Карелии с праздником и пожелал здоровья, благополучия в каждом доме и весеннего настроения.

Напомним, глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике.

фото: © pixabay.com

Покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию

Кондопожанка стала очередной жертвой аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопоги обратилась 23-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что хотела приобрести телефон популярной американской марки. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление о продаже и связалась с автором. В ходе переписки продавец сообщила, что находится в отъезде, однако телефон можно забрать в пункте выдачи товара в Петрозаводске. Покупателя это устраивало, она как раз собиралась посетить столицу Карелии. Тогда собеседница попросила оплатить покупку полностью и прислала ссылку якобы для безопасного перевода средств. Потерпевшая отправила 20 300 рублей, после чего получила точный адрес офиса. Когда она туда пришла, выяснилось, что для нее никаких заказов не поступало. К тому времени объявление о продаже уже было удалено, а телефон продавца оказался выключен.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. В МВД Карелии в очередной раз призывают граждан быть внимательными при оформлении сделок через интернет.

Напомним, посылку с секретом получил житель Карелии, купивший через Интернет ошейник для охоты.

фото: © Столица на Онего

Ночью в Карелии подморозит до минус 5 градусов

О погоде на 2 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке 0, -5, на юго-западе +2, -3 градуса. Днем воздух прогреется до +7, +12, на севере +4, +9 градусов.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Ночью температура воздуха составит -1, -3 градуса. Днем потеплеет до +8, +10 градусов.

фото: ©ГИБДД Карелии Архив

Велосипедиста-пенсионера сбили на севере Карелии

В Лоухском районе в ДТП пострадал 66-летний велосипедист.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, авария произошла на 10.12 км дороги "Подъезд к Чупе". По предварительным данным, водитель автомашины Нива совершил наезд на 66-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее иномарка сбила девятилетнего велосипедиста в Петрозаводске.