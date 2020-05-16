Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Минздрав Карелии

За сутки в Карелии зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в республике составило 215.

Как сообщили в Оперативном штабе Карелии, за сутки подтверждено 13 новых случаев коронавируса: 8 человек заболели в Петрозаводске, 1 человек– в поселке Пяозерский Лоухского района, 1 человек - в Суоярви, 1 человек – в Олонце, 2 человека – в деревне Киндасово Пряжинского района.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 35 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,1 раза выше и составляет 179,1 случая, по Северо-Западу - 130,2.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Карелии составило 215 человек. Выздоровело 72 человека.

В настоящее время на самокарантине находятся 5832 человека, 25 человек – в местах обсервации.

За сутки сделано 744 теста на коронавирус, общее число сделанных тестов – 25554.

В Карелии скончался один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

фото: Столица на Онего

Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника

С 18 мая в Петрозаводске возобновит работу общественный электротранспорт - начнут ходить троллейбусы, сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

Как сообщили в Оперативном штабе, троллейбусы в Петрозаводске начнут работу при соблюдении ряда условий:



- пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест,

- водители и пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.



В салонах обустроят места обработки рук кожными антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, распоряжение о возобновлении работы троллейбусов в Петрозаводске он подписал накануне.

При этом, внутреннее автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.







фото: Минздрав Карелии

"Врачам на карту поступила доплата до 100 тысяч и больше"

В Карелии медицинские работники получили обещанные стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19.

Медикам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, в полном объеме предоставлены стимулирующие выплаты за апрель. Денежные средства перечислены на личные счета работников. Об этом в минувший четверг сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

То, что деньги уже дошли до всех специалистов, нам подтвердили в Республиканской инфекционной больнице, где был развернут первый COVID-центр.

"Мы до последнего сомневались, что получим такие выплаты. Думали, что опять начнут высчитывать часы, минуты, пытаясь сократить зарплату за апрель. Но оказалось, что все выплатили по приказу. Кто отработал полный месяц, получил выплату на 100 процентов. Кто работал меньше, контактировал с пациентами с подтвержденным COVID-19 реже, получил соответствующие выплаты. Врачам на карту поступила доплата до 100 тысяч и больше. Лично я всем доволен. Да, работы стало больше. На врача по 20 пациентов. Я по 1,5 суток в больнице провожу регулярно. Но мы готовы работать и дальше", - сказал врач-инфекционист Республиканской инфекционной больницы Артем Микоев.

Подробнее читайте здесь.

фото: Столица на Онего

Машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии, заболел коронавирусом

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения COVID -19 в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в республике подтверждены еще 13 новых случаев коронавируса.

Как рассказал Артур Парфенчиков, 8 – в Петрозаводске, 1 человек – в поселке Пяозерский Лоухского района (семья находится на карантине сразу после приезда заболевшей дочери из Петрозаводска).

Еще 1 случай подтвержден в Суоярви (местный житель - машинист РЖД, выезжавший за пределы Карелии) и 1 – в Олонце (контакт с ранее заболевшим). Также еще 2 случая (семейные контакты с заболевшим) подтверждены у жителей поселка Киндасово Пряжинского района, где в начале недели был выявлен очаг инфекции.

Артур Парфенчиков еще раз настоятельно попросил жителей Карелии, выезжающих за пределы республики в командировки, особенно тщательно относиться к соблюдению мер изоляции и санитарных норм.

«Помните о своей ответственности перед земляками», - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Напомним, на сегодняшний день в Карелии официально зарегистрировано 215 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

фото: Илья Тимин / https://vk.com/timini?w=wall95551542_20984%2Fall

В Карелии гадюки выползли погреться на майском солнышке (ФОТОФАКТ)

Известный карельский фотограф Илья Тимин встретил первую в этом году гадюку.

"Холоднокровные выползли погреться на майском солнышке", - рассказал фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети.



"Ух, какая страшная!"- подумал я.

"Ой, как страшно!" - подумала стремительно уползающая гадюка.



"Страшные, опасные, но если приглядеться - змеи весьма красивые существа. Пока не выросла свежая трава - гадюк в полях видно издалека, но под ноги смотреть тоже рекомендую", - посоветовал Илья Тимин.

фото: Михаил Новожилов / https://vk.com/id1540620?w=wall1540620_1095%2Fall

"Яша окончательно окружен, один взмах экскаватора, и ему конец" (ФОТОФАКТ)

Строители перекопали землю вокруг памятника бойцу Якову Степанову на стройплощадке детского сада, но снести обелиск не решаются, сообщают активисты.

На стройплощадке детского сада в микрорайоне Ключевая, где защитники парка Каменный Бор восстановили памятник бойцу Якову Степанову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, подрядчики перекопали участок вокруг памятного места, но снести обелиск не решаются.

"Яша окончательно окружен, - рассказал один из защитников парка Каменный Бор Михаил Новожилов. - Один взмах экскаватора и ему конец, но вот ведь незадача: в свете введения в действие статьи 243.4. УК РФ, за такое деяние светит лишение свободы. Гастарбайтеры отказываются брать на себя снос памятника: поняли с чем имеют дело и как легко стать крайними с лёгкой руки карельских чиновников. В мэрии тоже не находится желающих взять на себя ответственность. Обычно такие разрешения делаются без подписи - дикость конечно, но всегда прокатывало. А тут, этот чертов общественный контроль и не фэйковый, а настоящий. Да и Следственный комитет в детали вникает. И уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в связи со сносом памятника в Праге. Вот, видимо, никто и не хочет стать героем этой истории. То есть вряд ли тут совесть проснулась, скорее здравый смысл и прочие инстинкты".

Напомним, что, несмотря на общественный протест, власти Карелии не отказываются от строительства детского сада в этом месте. Об этом сообщил министр строительства Виктор Россыпнов. Объект входит в ФЦП развития Карелии к 100-детию республики.

фото: © ИТАР-ТАСС/Федор Савинцев

Первая смерть от COVID-19 произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 смертей ВИЧ-инфицированных

Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.

Каждое третье воскресенье мая мир отмечает День памяти жертв СПИДа – смертельной болезни, которую в конце прошлого столетия даже назвали "чумой XX века". Число тех, кто умер от последствий, связанных с заражением вирусом иммунодефицита человека, превысило уже 40 миллионов человек. Но на фоне пандемии коронавирусной инфекции, вызвавшей в начале нынешнего года глобальный шок, о миллионах, скончавшихся от ВИЧ, вспоминают лишь медики, гражданские активисты и волонтеры, участвующие в профилактических кампаниях или помощи пострадавшим, хотя количество жертв коронавируса в мире несопоставимо с потерями от СПИДа.

Удивительно, но первая смерть от новой инфекции произвела на жителей Карелии больше впечатления, чем 30 летальных случаев ВИЧ-инфицированных, которые были зарегистрированы в республике в нынешнем году. По данным регионального Центра СПИД к началу мая в Карелии выявлены свыше 2,6 тысячи заразившихся вирусом иммунодефицита, что в 13 раз больше, чем количество жителей республики, у которых подтвержден коронавирус, но карельские власти почему-то не требуют от населения пользоваться презервативами, как медицинскими масками, хотя ВИЧ, в отличие от коронавируса, остается с инфицированным навсегда.

Подробнее читайте в материале Валерия Поташова.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Новая схема мошенничества обнаружена на известных сайтах объявлений

Выявлена новая схема мошенничества, жертвами которой становятся пользователи популярных сайтов с объявлениями.

Эксперты компании Bi.ZONE (дочерняя структура Сбербанка) обнаружили новую мошенническую схему, направленную на пользователей торговых площадок "Авито" и "Юла".

Для осуществления мошеннической схемы злоумышленники размещают те или иные товары на площадках по заниженной цене. При попытке купить такой товар «продавец» объясняет, что находится в другом городе и предлагает оформить доставку. После согласия покупателя ему высылается фишинговая ссылка, переходя по которой он попадает на ресурс, полностью копирующий оформление официального.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: администрация Прионежского района

Жителям поселка в Карелии бесплатно раздали маски и респираторы (ФОТО)

В Деревянском сельском поселении местные власти раздали жителям маски и респираторы бесплатно.

Как рассказал глава Деревянского поселения и Прионежского района Вадим Сухарев, акцию провели местные власти – администрация, депутаты местного совета и представители Дома культуры.

Во время раздачи защитных средств – масок и респираторов - с жителями проводились профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.



фото: правительство Карелии

Туристические объекты на открытом воздухе откроют в Карелии с 20 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о постепенном снятии ограничительных мер в сфере туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне подписал распоряжение о дальнейшем снятии ограничительных мер, принятых в связи с эпидемией коронавируса.

С 20 мая будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты, пояснил глава региона.

Напомним, с 18 мая в Петрозаводске разрешат работу троллейбусов.

фото: pixabay.com

Три картины похитили из квартиры в Петрозаводске, разбив окно

Злоумышленник думал, что картины подлинные и представляют художественную ценность.

Как рассказали в МВД Карелии, в конце апреля в дежурную часть по Петрозаводску обратилась 55-летняя женщина, которая сообщила, что ее обокрали. Кто-то разбил окно в квартире, расположенной в микрорайоне Кукковка, и похитил три картины. Ущерб был оценен в 1950 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена. Полицейские выяснили, что к хищению причастен 41-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Он дал признательные показания.

Оказалось, что, ранее познакомившись с женщиной на улице, подозреваемый не отказал ей в просьбе помочь по хозяйству. Оказавшись в чужой квартире, он обратил внимание на картины и решил, что они подлинные. Спустя время вернулся, убедился, что хозяйки нет, разбил окно и похитил имущество.

Когда выяснилось, что произведения живописи особой ценности не представляют, подозреваемый от них избавился.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ, возбуждено уголовное дело.

фото: Столица на Онего

Командировочные в Карелию смогут заехать, предъявив отрицательный тест на коронавирус

Глава Карелии Артур Парфенчиков ввел новое требование к тем, кто приезжает в республику в командировку.

Как пояснил Артур Парфенчиков, те, кто приезжают в Карелию в командировку, отныне должны будут иметь отрицательные результаты тестов на коронавирус, полученные не более чем за 2 дня до прибытия в республику.

Напомним, что с 20 мая в Карелии будет разрешена работа объектов туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при соблюдении социальной дистанции 4 метра и использовании средств индивидуальной защиты.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВАЯ СМЕРТЬ В КАРЕЛИИ ОТ COVID-19, ОТОПЛЕНИЕ ПОКА НЕ ОТКЛЮЧАТ И 10 ТЫСЯЧ НА ДЕТЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Первый человек умер в Карелии от коронавируса

Пожилой петрозаводчанин, больной коронавирусной инфекцией, скончался в госпитале ветеранов, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков. 69-летний мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ. Все это время медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения – все это осложняло течение болезни и повлияло на исход.

На 14 мая в Карелии выявлено 202 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 368 госпитализированных с пневмонией, из которых 42 человека скончались.

Завершение отопительного сезона в Карелии откладывается из-за коронавируса

Как рассказала "Столице на Онего" первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Анна Борчикова: "Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний".

Стали известны сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

Сроки профилактических отключений горячего водоснабжения в столице Карелии сдвинули на конец июня.

Фонтаны Петрозаводска могут заработать в начале июня

По информации мэрии Петрозаводска, точной даты начала работы фонтанов пока нет.

Стелу "Город воинской славы" установили в Петрозаводске

Завершен монтаж основной конструкции стелы. Полностью завершить работы по установке стелы стоимостью 82 млн рублей планируется к августу этого года.

Суд освободил из-под стражи обвиняемого во взятке зампредседателя Петросовета Петрозаводска

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Александр Ивин – предприниматель, обвиняемый в даче взятки по делу зампредседателя Петросовета Матвеева, так же отпущен из-под стражи.

Министр соцзащиты Карелии рассказала, как за период коронавируса получить 10 тысяч на несовершеннолетнего ребенка

Получить такую выплату могут все семьи, у которых есть дети от 3 до 16 лет. Ольга Соколова уточнила, что выплата полагается детям, которым на момент 1 июля 2020 года не исполнилось еще 16 лет. Чтобы получить такую разовую финансовую поддержку, необходимо просто написать заявление на сайте Госуслуг.

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Одним из таких условий является обязательное ношение маски в общественных местах.

В Карелии начал действовать "масочный" режим

Глава Карелии подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски в общественных местах.

Парикмахерские и салоны красоты открываются в Карелии после карантина

С 12 мая возобновляется работа парикмахерских и косметических салонов, сообщил глава Карелии.

В Карелии пенсионеры старше 60 лет по-прежнему смогут ходить за покупками только с утра

Торговые точки продолжат обслуживать лиц старше 60 лет только два часа в день из-за пандемии коронавируса.

фото: администрация Петрозаводска

Возле Екатерининской церкви в Петрозаводске ремонтируют лестничный спуск

В карельской столице продолжается капитальный ремонт лестничного спуска на улице Вольной.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, подрядчик устанавливает опалубку для последующей заливки ступеней. Ранее была демонтирована старая лестница, у спуска появилось новое основание.

Полностью завершить работы на объекте планируется до начала июля.

На следующей неделе подрядчик планирует начать демонтаж лестничного спуска на улице Фрунзе.

Всего же в рамках муниципального контракта в 2020 году отремонтируют восемь объектов пешеходной инфраструктуры в разных районах города.

Среди них – лестницы на Вольной улице, в районе дома № 15 на Пушкинской улице, в районе дома № 20 на Карельском проспекте, в районе дома № 16А на улице Ровио, в районе дома №12 на улице Фрунзе (от ул. Черняховского до ул. Островского), в районе дома №37 на улице Кузьмина, в районе дома №43 на проспекте Александра Невского и в районе дома №3 на Лососинской набережной.

фото: администрация Петрозаводска

В Петрозаводске заканчивают уборку дорог и тротуаров от смета (ФОТО)

Полностью городскую улично-дорожную сеть очистят к концу мая.

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети, сообщили в мэрии.

ООО "ТехРент" в круглосуточном режиме очищает улицы и тротуары от смета. Работы ведутся механизированным и ручным способами - задействованы мобильные бригады и 30 единиц техники.





Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. В настоящее время особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов.

Весенняя уборка улично-дорожной сети закончится к концу мая.

фото: pixabay.com

Пропавшего питерского дальнобойщика нашли в Карелии живым

Мужчина уехал на фуре из Санкт-Петербурга в Мурманск и пропал, его нашли в Лоухском районе Карелии.

Как сообщает мурманское информационное агентство СеверПост, пропавшего в Мурманской области 50-летнего дальнобойщика из Санкт-Петербурга нашли живым. Об этом в соцсетях написали родственники пропавшего мужчины. По их словам, мужчина нашелся в Карелии.

"Спасибо большое каждому, кто помогал в поисках. Нашёлся живой в Лоухах", - написали родственники петербуржца в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Как сообщалось ранее, мужчина уехал из Санкт-Петербурга в Мурманск на разгрузку. Когда возвращался обратно, в Кандалакше лёг на ночлег в фуре. Последний раз с ним разговаривали 10 мая в 22.30. Больше на связь не выходил.

фото: Столица на Онего

Еще одна пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализировано 8 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе Карелии по коронавирусу, за сутки с внебольничной пневмонией в республике госпитализировано 8 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 376 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки зарегистрирован 1 летальный исход: женщина 1938 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией; тест на COVID -19 отрицательный.



В Оперативном штабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: правительство Карелии

Парфенчиков объявил об усилении контроля за "вахтовиками" в Карелии – их ждут проверки

Контроль за эпидбезопасностю в "вахтовых" городках на территории Карелии будет усилен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По информации главы региона, которую он озвучил на специальном совещании, в Карелии три "вахтовых" городка созданы на территории Беломорского, Медвежьегорского и Питкярантского районов. В них проживает около 230 человек, занятых на строительстве и реконструкции дорог. Задействованы "вахтовики" в лесной и горнодобывающей промышленности, а также в строительной отрасли.

"Очевидно, что люди, приезжающие с одной территории на другую на относительно короткие сроки – это высокий риск завоза инфекции, в том числе и на "чистые" территории, - поясняет Парфенчиков. - Так, например, "вахтовики" - стали одной из причин причиной высокой заболеваемости коронавирусом в соседней Мурманской области".



Как рассказал глава Карелии, ранее он рекомендовал нашим предпринимателям увеличить продолжительность вахт. Кроме того, при привлечении сотрудников из других регионов или районов республики работодатель должен обеспечить взятие у них тестов на COVID–19. Гостиницы и хостелы, размещающие у себя "вахтовиков", не должны принимать других постояльцев. В процессе работы ими должны соблюдаться требования, предусмотренные для всех остальных предприятий региона.



По итогам совещания Артур Парфенчиков поручил профильным министерствам совместно с Роспотребнадзором в ближайшее время провести выборочную проверку организаций, которые привлекают к работе "вахтовиков". Также предложил руководителям предприятий усилить работу с сотрудниками, которые приезжают на новую смену, чтобы они чётко знали, какие требования действуют на территории нашего региона.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 16 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +3 ° …+8 ° 2 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 75% день Пасмурно, +9 ° …+10 ° 1 м/с ЮЗ 747 мм.рт.ст. 50% вечер Небольшой дождь, +6 ° …+8 ° 2 м/с В 745 мм.рт.ст. 66% ночь Небольшой дождь, +4 ° …+5 ° 2 м/с ЮВ 744 мм.рт.ст. 91%

фото: фото Ильи Тимина

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снижается

За последние сутки в России выявлено 9 200 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны.

Как сообщает портал СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в России выявлено 9 200 заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны, из них 4 124 случая (44,8%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 272 043 случая (+3,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 63 166. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 4 940 человек.

За сутки подтверждено 119 летальных случаев с коронавирусом. Летальных случаев за все время - 2 537.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 6,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 242 392 тыс. тестов.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16.05.2020 остаются 259 тыс. 802 человека.

фото: пресс-служба Погрануправления по Карелии

Новый руководитель Погрануправления приступил к работе в Карелии

Пограничное управление ФСБ России по Карелии возглавил генерал-лейтенант Андрей Журавин, который сменил на этой должности Романа Земцова.

Указ о назначении Андрея Журавина на должность подписал Президент России Владимир Путин.

Как сообщили в пресс-службе карельского Погрануправления, накануне Андрей Журавин был представлен главе республики Артуру Парфенчикову.

До назначения в Карелию генерал-лейтенант Журавин возглавлял Пограничное управление по Краснодарскому краю. Ранее руководил Пограничными управлениями по Республике Алтай и Республике Северная Осетия-Алания.

Отмечен государственными и ведомственными наградами.

фото: Группа помощи бездомным животным "Надежда"

Неравнодушные жители Петрозаводска собирают деньги на еду бездомным животным

Оказавшимся в отлове собакам собирают деньги на мясо и молоко для щенков.

Группа помощи бездомным животным "Надежда" просит откликнуться на их просьбу помочь с покупкой еды для собак, оказавшихся в отлове.

"Друзья, помогите пожалуйста собрать денег на еду, на мясное в отлов. Закончилось всё мясное у отловышей. В этот раз нужно купить обрезь говяжью и головы. Покупаем 1-2 раза в неделю, собак прибавляется, еда нужна постоянно. Не все собаки едят сухой корм, хоть плачь.



Помогите набрать на кг 100, неизвестно сколько ещё будет карантин, и что будет впереди. Так же очень нужны банки-консервы. Щенкам - молочные продукты. Помогите, и так было тошно и тяжко, а сейчас вообще жесть какая-то".

О том, как помочь бездомным животным, можно узнать здесь.

фото: © Паблик "Администрация Кондопожского района"

Минтранс организует "горячую линию" по работе КПП на границе Карелии с другими регионами

"Горячая линия" начнет работать со следующей недели, обещают в Минтрансе Карелии.

До начала работы горячей линии с вопросами о КПП советуют обращаться через функцию личных сообщений на странице министерства ВКонтакте - https://vk.com/id587714707.



Напомним, в настоящее время въезд на территорию Карелии из Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей осуществляется через контрольно-пропускные пункты:



- на км 155 автомобильной дороги А-121 "Сортавала"

- на км 270 автомобильной дороги Р-21 "Кола"

- на км 45 автомобильной дороги А-215 "Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску"

- на км 394 автомобильной дороги А-119 "Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 "Кола"

- на км 354 автомобильной дороги "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож".



Всем, кто въезжает в республику, вручают предупреждения об административной и уголовной ответственности за неисполнение распоряжения, которым введен режим повышенной готовности с установлением обязательных правил поведения. Также прибывшие обязаны заполнить бланк с указанием паспортных и контактных данных.

фото: Столица на Онего

Прохладная погода сохранится в Карелии в воскресенье

Синоптики обещают в воскресенье, 17 мая в Карелии прохладную погоду и умеренные осадки.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 17 мая на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями.

В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере ночью на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер восточный, северо-восточный, на юге юго-западный, южный 6-11 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +4…-1 градусов, при прояснениях до -6, днем +6…+11 градусов.

фото: Инстаграм / svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова показала идеальную фигуру (ФОТО)

Поклонники посоветовали звезде отечественного кино больше не худеть.

Зрители давно присудили Светлане Ходченковой негласный титул секс-символа российского кино. 37-актриса считается одной из главных красавиц отечественного экрана. И не зря: Светлана тщательно следит за своей формой и, заметив в зеркале малейшую складочку на талии, тут же принимается ее устранять. Вот и сейчас актриса считает, что она поправилась на самоизоляции, и ей нужно срочно привести свою фигуру в порядок, пишет "Комсомольская правда".

В Инстаграме она поделилась снимком, сделанным на беговой дорожке. Нарядившись в спортивный топ и обтягивающие лосины, Ходченкова показала, как она тренируется в домашних условиях.

- Очень скоро мне все-таки придется снять пижаму, заменить ее на что-то более интересное и встретить лето. Поэтому я продолжаю подготовку к съемочному сезону, не выходя из дома, - написала актриса. - Что для этого нужно: правильное питание и спорт, а точнее, бег. Кардио делаю с утра примерно 20 минут.

Поклонники уверены, что Светлана и так прекрасно выглядит и умоляют ее больше не худеть. По мнению некоторых фолловеров, ее вес приблизился к критической отметке, и самое время остановиться на достигнутом. К слову, артистка признавалась, что сохранять стройность ей помогает отсутствие еды в холодильнике - она специально не заполняет его продуктовыми запасами, чтобы не было искушения сорваться. Во время прямого эфира в Инстаграме она как-то продемонстрировала поклонникам содержимое своего холодильника: на пустых полках не было ровным счетом ничего, кроме бутылки шампанского и косметических масок для лица.

Занимаясь спортом, Ходченкова сфотографировалась в своей квартире на фоне умопомрачительного вида из окна. Светлана обосновалась в апартаментах одной из башен делового центра "Москва-Сити". Актриса живет на самом верху элитного жилого комплекса - ее квартира располагается на 71 этаже.

С кем она делит квадратные метры – Светлана не признается. Ходченкова тщательно оберегает личную жизнь и совсем не рассказывает о своих сердечных делах. В конце прошлого года появились слухи о том, что Светлана встречается с резидентом "Камеди клаб" Семеном Слепаковым. Однако ни актриса, ни 40-летний шоумен эти сплетни не подтверждали.

фото: pixabay.com

Эксперты предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки

Специалисты МЧС России предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами.

Как сообщает агентство РИА Новости, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МЧС России предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых уже дотрагивались другие люди, а также при использовании для еды общей посуды.

"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)", - говорится в рекомендациях института.

Спасатели напоминают, что вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым способом, например, через предметы обихода. Поэтому следует по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах.

"Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно", - резюмируют специалисты ВНИИ ГО ЧС.