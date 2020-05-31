Самые значимые события воскресенья

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

МЧС предупреждает жителей Карелии об усилении ветра

В 13 районах Карелии два часа будет сильный ветер, сообщил в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с 10 до 12 часов 31 мая местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия, ожидается усиление северного, северо-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть: Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Сегежский и Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,4) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Минздрав Карелии

Глава Минздрава Карелии показал, как кормят медиков "скорой" и ковид-центров республики (ФОТО)

Для работников скорой помощи, ковид-центров и отделений Республики Карелия сегодня организована дополнительная поддержка, включающая не только стимулирующие выплаты, создание комфортных условий для отдыха и работы, но и полноценное питание.

Сегодня для медицинских работников организована дополнительная поддержка, включающая не только стимулирующие выплаты, создание комфортных условий для отдыха и работы, но и полноценное питание, на организацию которого из бюджета Карелии выделено 11,5 млн рублей, отметил глава Минздрава Михаил Охлопков.

Перед поставщиками были поставлены жесткие условия: питание должно быть четырёхразовым, калорийным, меню - разнообразным, упаковка – одноразовой. О том, что все условия полностью соблюдены поставщиками и питание вызывает самые позитивные эмоции, говорят отзывы самих медиков.

"Меню на каждый день составляется с учётом нашего мнения".

"Кормят вкусно. Разнообразное меню, всё очень сытное, всегда приготовлено из свежих продуктов. Очень вкусная выпечка".

"Каждое утро – разные каши. А борщ какой вкусный!"

"Порции можно и поменьше, боюсь за фигуру!"

"Питание сотрудников полноценное, вкусное и разнообразное. Кормят три раза в день, плюс полдник и вкусная выпечка. Спасибо!"

"Питание сбалансированное, всё вкусно и полезно!"

"Борщ со сметаной, суфле, запеканка картофельная с мясом, ежики паровые, рыба самая разная, салаты и десерты – всё очень вкусное, всё приготовлено с любовью к поварскому искусству".

фото: Муса Салгереев / ТАСС

Число заболевших коронавирусом в Карелии стремительно растет

За сутки в Карелии выявлено еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

В минувшие сутки, 30 мая, в Карелии выявлено 15 заболевших коронавирусом: Петрозаводск - 7 человек, Кондопога - 1 человек, Суоярвский район (поселок Найстенъярви) - 1 человек, Олонецкий район (деревня Мегрега) - 1 человек, Беломорск - 5 человек.

Выздоровел 171 человек, за сутки это число увеличилось на 7: один выздоровел в Сегеже, три в Прионежье, остальные в Петрозаводске.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составляет 445 человек.

Умерло за весь период пандемии в Карелии два человека с выявленным заражением коронавирусом.

Проведено в республике 40563 теста на коронавирус.

На самокарантине находятся 4398 человек, в обсервации – 21.

фото: Столица на Онего

Опубликовано расписание движения автобусов от автовокзала Петрозаводска

"Карелавтотранс" составил расписание движения автобусов пригородного и междугороднего сообщения, которое начнет действовать с 1 июня.

На ряд направлений существуют строгие ограничения, при которых требуется покупка именного билета.

С нововведениями можно ознакомиться на официальном сайте автовокзала. Там же советуют приобретать и билеты. Альтернативным вариантом может быть бесконтактная оплата на кассе.

Вход и нахождение пассажиров в здании Петрозаводского автовокзала и на его территории допускается только в масках. Лица с признаками ОРВИ в здание автовокзала и на его территорию, а также к посадке в автобусы не допускаются.

С полным расписанием пригородного и междугороднего сообщения можно ознакомиться на сайте "Карелавтотранса".

Напомним, с 30 мая возобновляется работа общественного транспорта (автобусов вместимостью 18 и более посадочных мест) на территории всей Карелии. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, подписав соответствующее распоряжение.

Исключение – Олонецкий район, где резко выросло число случаев коронавирусной инфекции.

фото: Столица на Онего

"У целого района Петрозаводска нет никакого пешеходного сообщения с центром города"

Известный в Карелии режиссер Олег Липовецкий поднял вопрос об отсутствии тротуара вдоль дороги на Ключевую.

"Я живу на Ключевой, - написал Олег Липовецкий. - Огромный, развивающийся, постоянно прирастающий новостройками район города. Вдумайтесь: у целого района города нет никакого пешеходного сообщения с центром Петрозаводска. Ну, то есть нет тротуара вообще. Только проезжая часть. Люди идут пешком, едут на велосипедах, тащат коляски с детьми по узенькой тропинке с ямами и буераками вдоль ключевского шоссе или улицы Ригачина. И такой путь - около трёх километров. Скоро юбилей Карелии, и, наверное, много денег реализуют к этому празднику. А жители Ключевой всё так же будут добираться к себе домой, как в деревенскую глушь. Тропинками или по проезжей части".

Олег отмечает, что власти очень хотят построить детский сад на месте вырубленного участка Каменного Бора - рекреационной зелёной зоны Ключевой, но инфраструктуры вокруг нет.

"Как мамы и папы на санках, с колясками будут добираться из прилегающих районов до нового сада без тротуаров, никого не волнует", - интересуется неравнодушный петрозаводчанин.

"Мы хотим разгрузить город от автомобилей, мы ратуем за здоровый образ жизни... но нет не то что велосипедной дорожки, но даже простого тротуара, - констатирует Олег Липовецкий. - Вдумайтесь: в двадцать первом веке, в столице республики великой страны, целый район отрезан от остального города".

фото: телеграм-канал правительства Карелии

Первый автокинотеатр начали монтировать в Карелии

В Петрозаводске на парковке возле торгового центра монтируют большой экран.

На парковке возле гипермаркета "Леруа Мерлен" начали устанавливать большой экран.

Здесь планируют разместить первый в Карелии автокинотеатр.

"Проект, в принципе, удачно вписывается в условия пандемии, - отмечается в телеграм-канале правительства Карелии. - Предполагается, что зрители будут смотреть кино в своих машинах, не контактируя с посторонними".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Почему в Карелии стало много пациентов с внебольничной пневмонией?

Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Людмила Котович рассказала об эпидситуации, пневмонии, тестах и вынужденных мерах.

– Сегодня статистика по летальным случаям от внебольничной пневмонии вызывает немало вопросов у жителей Карелии. 51 смерть с начала апреля от пневмонии и две смерти от COVID-19. Как вы прокомментируете такие данные?

– За последние пять лет системой здравоохранения и Роспотребнадзором налажен учет внебольничных пневмоний как нозологической формы инфекционного заболевания, - отметила котович. - Так, с января по апрель 2020 года в республике зарегистрировано 2113 случаев, а за аналогичный период прошлого года – 1919. Рост небольшой – 10 процентов. При этом в прошлом году не было коронавирусной инфекции. И когда специалисты утверждают, что внебольничные пневмонии были всегда, они не лукавят.

Если говорить об этиологии этого заболевания, то медики понимают, что внебольничная пневмония имеет не только вирусную этиологию, это, в первую очередь, бактериальные возбудители, которые вызывают пневмонии у лиц с хроническими заболеваниями. Также они могут быть вызваны хламидиями, микоплазмами, пневмококками и иными возбудителями, которые к вирусной природе не относятся.

Смертность от пневмоний была и остается проблемой здравоохранения. Но поскольку коронавирусная инфекция в своей самой тяжелой форме проявляется в виде пневмонии, то пристальное внимание к этому заболеванию закономерно. Когда начала развиваться эпидиологическая ситуация в России, в конце февраля – начале марта, постановлением главного государственного санитарного врача РФ было принято решение об обследовании всех лиц с внебольничными пневмониями на новую коронавирусную инфекцию. На сегодняшний день все пневмонии, которые регистрируются в Карелии, обследуются на коронавирус.

Когда же наша республика выйдет на плато по COVID-19? Будет ли у наших детей в этом году летний отдых? – читайте в интервью с главным санитарным врачом Карелии, врио руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Людмилой Котович.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

В ближайшее время в России изменятся правила охоты

Проект новых правил охоты вызвал споры среди охотников и чиновников.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило документ и провело его общественное обсуждение на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас чиновники проводят анализ поступивших до 18 мая предложений, чтобы окончательно сформировать свод правил охоты. Но у многих специалистов и, прежде всего, самих охотников, новая редакция правил вызывает немало вопросов.

Первыми против задуманных Минприродой изменений выступили "зеленые". По мнению зоозащитников, применение новых правил может привести к гибели большого количества редких и особо ценных видов животных и будет способствовать браконьерской охоте.

В Министерстве природы Карелии считают, что опасения противников нововведений напрасны.

Карельский охотник со стажем Александр Чудинов не разделяет оптимистичной позиции Минприроды республики. Он высказал свои претензии по многим пунктам новых правил, приняв участие онлайн-обсуждении. Охотник уверен, что нововведения развяжут руки браконьерам.

Подробнее о том, что вызвало споры, читайте в статье "Кому нужна такая охота?".

фото: Валерий Поташов

Жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети

Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы за публикацию в социальной сети.

По словам осужденного Дениса Вилкова, он был готов к тому, что не вернется домой. Представитель гособвинения Ирина Кириллович запросила для жителя поселка металлургов пять лет лишения свободы, и денежный штраф в 350 тысяч рублей, назначенный Вилкову за публикацию в социальной сети, показался многим чуть ли не милостью 2-го Западного окружного военного суда, который рассматривал это дело. Сам Денис заявил после оглашения приговора, что с ним не согласен и будет его обжаловать. Однако еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес жителя Надвоиц в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Все счета Дениса Вилкова в настоящий момент заблокированы.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела против жителя поселка металлургов послужил репост на его странице в социальной сети "ВКонтакте" одной публикации, где, по оценке следствия, содержались призывы к "физическому устранению президента России Владимира Путина".

Подробнее читайте в статье Валерия Поташова "На весах была судьба деревенского мужичка".

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин сделал выходной 24 июня

Путин объявил выходной в день проведения парада Победы.

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, в эту дату пройдет военный парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В президентском указе отмечается, что в 10.00 на Красной площади в Москве и в других городах страны под Знаменем Победы пройдут парады с участием военной техники. В 22.00 состоятся артиллерийские салюты.

Президент поручил Минобороны совместно с главами регионов определить места их проведения и обеспечить подготовку.

Двадцать четвертое июня выпадает на среду, этот день будет нерабочим с сохранением заработной платы.

В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне традиционный военный парад не состоялся 9 мая из-за пандемии коронавируса. Его пришлось перенести, чтобы не подвергать угрозе здоровье участников, особенно ветеранов.

Двадцать четвертого июня 1945 года состоялся легендарный Парад победителей, по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

Ранее сообщалось, что Путин назначил даты проведения Парада Победы и Бессмертного полка.

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

Впервые с 23 мая число выявленных за сутки случаев заболевания коронавирусом в России превысило 9 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс.

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9 268, общее число заразившихся в России достигло 405 843 случаев. Суточный рост составил 2,3%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, за сутки возросло на 4 414, до 171 883.

Число вылечившихся за день оказалось самым низким с 18 мая, следует из данных штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 138, до 4 693.

Это самый низкий показатель за сутки с 25 мая, когда штаб сообщил о 92 смертях. В субботу, 30 мая, число умерших составило 181.

На мосту в поселке Карелии понтоны, которые стояли с XIX века, заменили сваями (ВИДЕО)

В деревне Хийденсельга Питкярантского района строят новый мост, старый держался на понтонах, построенных еще в XIX веке.

В Питкярантском районе в деревне Хийденсельга завершается строительство нового моста через реку Янисйоки, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Старая переправа давно отслужила свой срок: понтоны, на которых она держалась - ровесники легендарного крейсера "Аврора", их построили еще в конце 19 века на Адмиралтейской верфи Санкт-Петербурга.

На протяжении последних лет из понтонов приходилось откачивать воду, мост опускался и отходил от дороги. А ведь это единственный путь который связывает две части поселка.

Средства на строительство нового моста выделили из регионального дорожного фонда. Он возводится на основе металлических свайных конструкций. Большая часть работ уже выполнена, в июне объект будет готов.

Это один из четырех мостов, которые будут возведены в этом году на средства республиканского дорожного фонда. Также новые переправы появятся в поселке Амбарный Лоухского района, селе Нюхча Беломорского района и поселке Волома Муезерского района.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В воскресенье на улицах Петрозаводска стало еще меньше людей, чем в субботу

Индекс самоизоляции в столице Карелии вырос по сравнению с субботой.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс". Уровень самоизоляции в городе 31 мая в 12.30 составил 3,2 – на улице есть люди.

Напомним, чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Накануне в городе было больше людей. 30 мая в 15.00 индекс составил 2,2.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

За сутки 8 человек в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией

Летальных исходов 30 мая не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 502 пациента, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Оперштаб отмечает, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: правительство Карелии

С 1 июня в Карелии возобновляют работу музеи

В Карелии продолжается смягчение мер, введённых из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о смягчении мер, введённых из-за коронавируса.

С 1 июня вступают в силу изменения:

- во всех районах республики, за исключением Олонецкого, разрешается розничная торговля;

- открываются музеи для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования масок, перчаток;

- можно вести поисковую работу для установления имен погибших и пропавших без вести.

Ранее сообщалось, что с 29 мая разрешается работа фитнес-центров, тренажерных залов и других спортобъектов, а также возобновлена работа общественного транспорта на территории всей Карелии.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧИЛИ, ТРАНСПОРТ ПУСТИЛИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ОТКРЫЛИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Пассажирский транспорт возобновил работу в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с 28 мая возобновил работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

В Петрозаводске завершается отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города закончат отопительный сезон 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии

С 1 июня в Карелии учреждения здравоохранения начнут оказывать плановую медицинскую помощь по тем направлениям, которые приостанавливались на время карантина по коронавирусу.

Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 400 человек

За 28 мая в Карелии выявлено рекордное количество заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье, а прокуратура предлагала посадить на 5 лет

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек

В пятницу в городском суде состоялось оглашение приговора трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 31 мая



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фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

В ночь на 1 июня в районах Карелии ожидаются заморозки

О погоде на 1 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 1 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Ночью температура составит +2, +4 градуса, днем +12, +14.

В районах республики также облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, местами в воздухе и на почве заморозки до -1, -3, днем воздух прогреется до +10, +15, местами до +18.

фото: Столица на Онего

Роспотребнадзор РФ: Лежать на пляже нужно на социальной дистанции

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже", — цитирует РИА Новости Анну Попову.

По последним данным, в России выявлено 405 843 человека с коронавирусом, из них 4693 скончались, свыше 171 тысячи вылечились. Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные ограничения, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили.

Пляжи в российских регионах могут открыть с 1 июля, заявлял глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что туристический сезон в России состоится "несмотря ни на что".

фото: администрация Петрозаводска

Специалисты мэрии Петрозаводска проверили торговые центры

Проверяющие смотрели, носят ли продавцы маски и висят ли информационные таблички в торговых центрах.

Специалисты Администрации совместно с представителями Министерства экономического развития и промышленности РК провели рейд по магазинам Петрозаводска. Объектами проверки стали торговые центры "Макси", "Лотос Плаза", "Сигма", "Весна" и гипермаркет "Леруа Мерлен", сообщили в пресс-службе мэрии города.

По поручению Ирины Мирошник сотрудники администрации ежедневно следят за соблюдением ограничений, введенных в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

В ходе рейда по магазинам инспектирующие проверили у продавцов наличие средств индивидуальной защиты и дезинфекции, удостоверились в регулярной санитарной обработке помещений, ограничении числа посетителей, соблюдении "масочного режима", наличии информационных вывесок для покупателей.

Представителям торговых центров и продавцам павильонов даны разъяснения о требованиях распоряжения главы Республики Карелия, а также ответственности за их нарушение.

Проверки магазинов будут продолжены.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяный пенсионер на "буханке" протаранил забор на даче в Карелии

В Заозерье остановлен водитель, управлявший автомобилем "УАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 30 мая, в 23.50 в селе Заозерье сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района отстранили от управления автомобилем "УАЗ" 65-летнего нетрезвого водителя, жителя Петрозаводска, который на своём автомобиле повредил забор в СНТ "Малиновка" и скрылся с места ДТП.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела за управление транспортом без ОСАГО и за вождение в нетрезвом состоянии, а также составлен протокол за оставление места ДТП.

Решение о наказании примет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сообщать о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.

фото: pixabay

"Не гречкой единой": как держать себя в форме на карантине

Советы о том, как держать себя в форме на карантине, дала врач-диетолог.

Оксана Владимирова, врач-диетолог, семейный врач Института пластической хирургии и косметологии, дала советы о том, как держать себя в форме на карантине, сообщается в паблике "Стоп.Коронавирус.РФ".

Если перекус необходим, то делайте это правильно.

Подойдут курага или чернослив, нарезанная соломкой морковь, стебли сельдерея, помидор, огурец или несладкое яблоко, воздушные хрустящие отруби, кисломолочные напитки низкой жирности, протеиновые коктейли или протеиновые батончики, которые продаются в спортивных магазинах.

Не гречкой единой.

Сделайте свое питание максимально разнообразным: не повторяйте одни и те же блюда изо дня в день. Здоровый рацион – это не только куриная грудка и гречка.

Вместо еды – вода.

Соблюдайте питьевой режим. Важно пить именно воду, а не чай, кофе или соки, поскольку это нормализует аппетит и пищеварение. В день следует употреблять не менее 30 мл воды на килограмм веса.

Ешьте медленно, тщательно пережевывайте.

Питание должно быть осознанным. Не отвлекайтесь во время еды на разговоры, просмотр фильмов или чтение книг. Обращайте внимание не только на вкус, но и на запах пищи, а также на оформление блюда. Так мозг вовремя получит сигнал о насыщении.

Уберите соблазны.

Перед глазами должно быть только полезное – сельдерей, яблоко, и пр. Помните, что Всемирная организация здравоохранения советует в день есть не менее 5 порций фруктов и овощей. Так что огурец вам в помощь.

Достаньте красивый сервиз.

Вернее, не весь сервиз, а только десертные тарелки. Замените ими посуду в шкафу. На маленьких тарелках не поместятся большие порции еды, а эстетическое наслаждение от красивой посуды поможет насладиться и едой. Даже если ее будет мало.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Детский омбудсмен России предложила включить подростков 16 и 17 лет на выплаты 10 тысяч за коронавирус

Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Ранее она заявляла о множестве обращений от родителей с соответствующими просьбами, пишет РИА Новости.

"Мы направили (в правительство - ред.) еще одно наше предложение в ответ на множество запросов, которые к нам поступают по вопросу расширения получателей выплаты размером 10 тысяч рублей для детей, которые уже достигли 16 и 17 лет, и ожидаем сейчас ответ… А если этот ребенок инвалид? Поэтому мы считаем, что это целесообразно (распространить выплату на детей 16 и 17 лет - ред.)", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен подчеркнула, что в основном подростки этого возраста еще находятся на попечении родителей, многие из них продолжают свое обучение из-за чего не имеют возможности для полноценного трудоустройства. При этом потребительская корзина у 16- и 17-летних молодых людей фактически равна потребительской корзине взрослого человека.

Президент РФ Владимир Путин в связи с коронавирусом ранее поручил обеспечить с 1 июня единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017. Выплата будет осуществляться с 1 июня 2020 года. Обратиться за выплатой можно только через портал госуслуг, через сайт ПФР эти заявления не принимаются. Возможна подача заявления в клиентской службе ПФР или МФЦ по предварительной записи.

Отметим, что более 10 тысяч семей с детьми до 3 лет в Карелии подали заявления на выплату из-за коронавируса

фото: drive2.ru/l/6913021

Две сильные селянки в Карелии вынесли из чужого гаража рессоры и болты от УАЗа

В Калевальском районе произошла кража из гаража, закрытого на проволоку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Калевальского района поступило заявление о краже от жителя одного из поселков. Мужчина сообщил, что из его гаража похищены автозапчасти – рессоры и болты от машины УАЗ. Ущерб он оценил в 2,5 тысячи рублей.

Оперативники выяснили, что гараж долгое время находился без присмотра, не был оборудован запорами и закрывался с помощью проволоки. Этим обстоятельством воспользовались подозреваемые – две местные жительницы, живущие неподалеку.

Женщины пришли к постройке, открыли ворота и похитили запчасти. После чего сбыли их за 300 рублей в этом же поселке.

Полицейскими изъято похищенное имущество, в отношении 39-летней и 35-летней подозреваемых возбуждено уголовное дело.

фото: ГИБДД Карелии

Водителя внедорожника в Карелии оштрафовали за беспечное отношение к ребенку

В Кондопожском районе оштрафован водитель УАЗа, не пристегнувший 2-летнего ребенка в машине, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопожсом районе 30 мая в 20.15 сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали нарушение водителя автомобиля "УАЗ", который подверг опасности 2-летнего пассажира: ребенок находился в автомобиле на переднем сидении без детского удерживающего устройства. Детским автокреслом, в соответствии с требованиями правил перевозки детей, автомобиль оборудован не был.

Так, 49-летний житель г. Кондопога привлечен к административной ответственности.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что административное правонарушение предусмотренное ч.3 ст.12.23 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на водителя - в размере 3 тысяч рублей.

фото: ГИБДД Карелии

Любителя пьяной езды в Карелии ждет суд

В Сегежском районе остановлен пьяный водитель внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 30 мая в 5.34 в поселке Надвоицы сотрудники Госавтоинспекции Сегежи отстранили от управления автомобилем Mitsubishi 33-летнего нетрезвого водителя, местного жителя.

Мужчина, будучи лишенный права управления за аналогичное нарушение, вновь сел за руль в состоянии опьянения, за что теперь ему грозит уголовное наказание.

Также в отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем в период лишения права управления.

Решение о наказании нарушителя примет суд. На данный момент автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Сообщать о нетрезвом водителе необходимо по телефону на короткий номер 102 или 112.

фото: © instagram.com/annasedokova

"Я не беременная, а аппетитная"

Анна Седокова раскрыла секрет фото в купальнике.

Певица вызвала фурор в Сети своим откровенным снимком. Многие поклонники 37-летней Анны Седоковой пришли к выводу, что она находится в интересном положении, пишет "Космополитен".

Многодетная мама уже десять месяцев в отношениях с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой. Влюбленные живут вместе. Поп-звезда уже несколько раз намекала, что мечтает родить четвертого ребенка.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" эпатировала фанатов фотографией, для которой позировала в слитном черном купальнике. Кадр был сделан в ванной. Вскоре Анна удалила снимок, заменив его на другой. К тому же, Седокова приложила палец к губам в знаке "Тихо", как будто просит пока ничего и никому не рассказывать. "Вы ничего не видели. Да?" - игриво спросила она у подписчиков.

Многие фолловеры заявили, что таким образом звезда рассекретила свою беременность. "Ух ты! Прибавление?", "Как беременная", "Беременный животик", "Многие пишут, что беременна. А я вот прямо так порадуюсь, если это правда так будет", - написали они.

Фотография так сильно взбудоражила интернет-пространство, что Анна дала изданию эксклюзивный комментарий. Певица ответила на вопрос: "Так беременна или нет?". "Пока нет, - заверила Седокова редакцию телеграм-канала Dark Cosmo. - Пару часов до этого запостила фото, где показала свои смешно загоревшие ноги в стиле "дачный загар". Многие сочли меня на том фото жирной. Фото я удалила. Запостила новое. Удалила, потому что мне на том фото очки не понравились. Не смогла я с ними примириться. Так что – я пока не беременная, просто аппетитная".

фото: https://www.cosmo.ru/

Актриса похвасталась откровенным снимком поклонникам

32-летняя Анна Чиповская показала смелый образ.

Звезда сериала "Оттепель" ведет закрытый образ жизни. Она предпочитает не распространяться о личной жизни, а в редких интервью говорит преимущественно о работе. Не балует актриса звезда фанатов и личными снимками, но на этот раз решила сделать исключение.

Чиповская опубликовала фото, на котором она запечатлена в красивом вечернем образе. Анна приняла томную позу, картинно откинувшись назад, что сместило акценты на зону ее декольте. Сияющий наряд в сочетании с длинными серьгами кажется идеальным для шумной вечеринки, пишет "Космополитен".

Подписчики не поскупились на комплименты своей любимице в столь эпатажном образе. "Ах, какая женщина", "У тебя есть грудь. Странно, никогда не замечала", "Наконец-то Чипа ожила в виртуальном мире! Такой красоты должно быть больше", "Красота! Отличного вам вечера, дорогая Анна!", "Космическая Аня", "Бомба", "Очень красивое фото", - написали фолловеры.



Смелое фото Анны Чиповской, instagram.com/chi_pa

Анна Чиповская уже три года встречается с Дмитрием Ендальцевым, но не спешит выходить замуж за своего избранника.