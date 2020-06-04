Чем запомнился этот день

фото: © В.Чалых

Власти Карелии отказались от пышного празднования 100-летия республики (ВИДЕО)

Выделенные на праздник в честь юбилея республики средства направят на решение социально-экономических проблем региона, сообщил глава Карелии.

"Мы приняли важное решение: пышных торжеств в честь юбилея республики мы устраивать не будем, а средства направим на социально значимые цели", - написал на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

В интервью ГТРК "Карелия", которое выйдет в эфир в воскресенье, 7 июня, в 8.00 на телеканале "Россия-1", а также в понедельник, 8 июня, в 17.30 на телеканале "Россия-24", глава Карелии подробно рассказал о том, как республика встречает свое столетие в условиях коронавируса. Журналистам он признался, что касается массовых мероприятий, то эта та сфера, которая в ближайшее время вне зоны разрешения.

"Большую часть денег, которую запланировали на праздничные мероприятия, к сожалению, а, может, и к счастью, мы направим на социально-экономические вещи: что-то дополнительно отремонтируем, что-то дополнительно купим для той же медицины… Давайте праздник встречать какими-то достижениями, дополнительно введенными объектами, стройками, новым оборудованием", - отметил Артур Парфенчиков.

Ранее планировалось отметить День республики 5 сентября в Петрозаводске. Карелия готовилась к празднованию своего юбилея, несмотря на коронавирус.

фото: Pixabay

Зараженных коронавирусом в Карелии за сутки прибавилось на 28 человек

В результате общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии достигло 548 , сообщили в оперштабе республики.

Так, 28 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии: 7 человек в Петрозаводске, 7 человек в Беломорске, 2 человека в Муезерском районе (село Реболы и поселок Лендеры), 1 человек в Сортавальском районе (поселок Рускеала), 1 человек в Олонецком районе (поселок Ильинский), 10 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Выздоровели еще 15 человек: 7 в Петрозаводске, 5 в Олонецком районе, 2 в Лахденпохье и 1 в Прионежье. Общее число выздоровевших – 216.

В Карелии за время пандемии проведено 45048 исследований – за сутки сделано 1134 теста.

На самокарантине находятся 4129 человек (+23 за сутки).

В обсервации пребывают 198 человек (+174 за сутки).

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом вахтовиков с Белопорожских ГЭС увеличилось до 48. Всего со стройплощадки Белопорожских ГЭС в Карелии госпитализированы уже 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус

фото: Минспорта Карелии

Обсерватор развернули на спортивной базе "Курган" в Петрозаводске

В обсерватор в административном здании Республиканского спортивного комплекса "Курган" на Курганском проезде, 3 поступили 19 человек, сообщили в Минспорта Карелии.

Как отметили в Минспорта со ссылкой на оперштаб, у помещенных в обсерватор отрицательные тесты на COVID-19, однако, согласно действующим рекомендациям Роспотребнадзора РФ им необходимо в течение 14 дней соблюдать карантин.

По решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Карелия обсерватор на территории спорткомплекса был развернут в апреле текущего года и используется впервые.

"Никакого повода для беспокойства у спортсменов и посетителей "Кургана" нет, - ометили в Минспорта. - Обсерватор организован с соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства. В соответствии с правилами лица, находящиеся в обсерваторе, не могут покидать помещение и находятся под круглосуточным наблюдением врачей".

Напомним, что 1 июня на стройплощадке Белопорожских ГЭС произошла вспышка заболевания коронавируса: 282 человека охвачены противоэпидемическими мероприятиями, 76 вахтовиков с подозрением на коронавирус госпитализированы.

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии обязал республиканские власти урезать бюджетные расходы

Республику вводят в режим жесткой экономии из-за коронавирусного кризиса.

Власти Карелии оказались вынуждены с начала июня перейти в режим жесткой экономии. Глава республики Артур Парфенчиков подписал в минувший вторник указ о мерах по обеспечению сбаланированности регионального бюджета, фактически обязав своих подчиненных и всю социальную сферу "затянуть пояса".

Губернаторский указ запретил республиканскому правительству принимать какие-бы то ни было решения, которые приведут к увеличению бюджетных затрат. Исключение сделано лишь для расходов, связанных с "профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции". В Карелии также приостанавливается создание государственных учреждений и структурных подразделений региональных органов власти, а уже действующим министерствам и ведомствам республики нельзя увеличивать свою штатную численность.

Читайте подробнее в статье "Карелию вводят в режим жесткой экономии".

фото: © МВД Карелии

Полиция Петрозаводска продолжает искать пропавшего в ноябре мужчину

Пропавший может находиться как в Карелии, так и за её пределами, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводскп продолжает розыск без вести пропавшего 44-летнего Александра А. Мужчина пропал в ноябре 2019 года. Объявлен в федеральный розыск.

Приметы: среднее телосложение, рост около 180 см, волосы черные, с левой стороны над губой родинка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать информация по номерам телефонов: +7-999-094-51-26 или 02.

фото: ИА "Республика"/Леонид Николаев

Министр соцзащиты Карелии будет судиться из-за штрафа

Глава министерства социальной защиты республики Ольга Соколовой обратилась в Петрозаводский городской суд с жалобой на Управление Федерального казначейства, оштрафовавшее ее за нецелевое использование средств.

Как сообщается на сайте суда, в производстве находится дело по жалобе министра социальной защиты республики на постановление должностного лица Управления Федерального казначейства по Карелии. В апреле Ольга Соколова была привлечена к ответственности за совершение административного правонарушения с назначением наказания в виде административного штрафа по факту нецелевого использования Минсоцзащиты средств федерального бюджета при реализации полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Министр считает привлечение ее к административной ответственности необоснованным ввиду допущенных Управлением нарушений норм процессуального права.

Ранее в Карелии оштрафовали главу районной администрации за нарушение антикоррупционного законодательства.

фото: © ГИБДД Карелии

Появились подробности жесткого ДТП в Петрозаводске с участием мотоциклиста

Авария произошла 3 июня на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Ла-Рошель, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 14.44 45-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti при повороте налево столкнулся с мотоциклом Suzuki.

В результате ДТП 21-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Также был травмирован 20-летний пассажир мотоцикла и 47-летняя пассажирка Chevrolet . Им оказана медицинская помощь.

фото: © Петросовет

Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска вошел в тройку самых богатых депутатов

В прошлом году доходы депутата Петросовета Валерия Матвеева выросли на 1,7 миллиона рублей.

Самым богатым депутатом городского совета Петрозаводска остается Дмитрий Кузнецов. Он задекларировал свой денежный доход за прошлый год в размере 28,1 миллиона рублей. По сравнению с 2018 годом эта сумма выросла с учетом продажи имущества на 2,3 миллиона. Кузнецов также является собственником нескольких квартир, земельных участков, нежилых помещений и машин.

На втором месте в тройке самых обеспеченных городских депутатов оказался заместитель председателя Петросовета Валерий Матвеев, которому в настоящее время предъявлено обвинение в получении взятки. Согласно опубликованным на официальном сайте горсовета данным, в прошлом году доход Матвеева с учетом продажи имущества составил 7,3 миллиона рублей и по сравнению с 2018 годом вырос на 1,7 миллиона. Зампредседателю Петросовета также принадлежит несколько квартир, земельных участков и автомобилей.

Замыкает ТОП-3 самых богатых депутатов Оксана Политова, доход которой в 2019 году увеличился на 2 миллиона и составил 5,4 миллиона рублей. В собственности депутата Политовой находятся две квартиры, два земельных участка, две дачи и автомобиль.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

В Петрозаводске водитель напилась после того, как врезалась в дерево

ДТП произошло сегодня рано утром на Онежской флотилии, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

По данным ГИБДД, 4 июня в 5 утра на Онежской флотилии водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и совершила съезд с проезжей части и врезалась в дерево.



© читатель Столицы на Онего

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, усомнились в трезвости автоледи и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Женщина пояснила, что употребляла спиртные напитки после совершения ДТП.



© ГИБДД Петрозаводска

На водителя 1988 года рождения составлен протокол за невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.

За данное нарушение женщине грозит штраф в размере 30000 рублей и лишение права управления транспортным средством 1,5 - 2 лет.

Автомобиль перемещен на специализированную стоянку.



© ГИБДД Петрозаводска

Ранее пьяный водитель в Карелии "влетел" в дерево – автомобиль сгорел.

фото: © ТАСС / Артем Коротаев

В Петрозаводске 25 спасателей почти четыре часа боролись с крупным пожаром

Пожар произошел 4 июня на улице Олонецкой, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.30 на ул. Олонецкой загорелся двухэтажный деревянный дом. На место пожара выехали 25 спасателей и 8 единиц техники. Огонь удалось потушить спустя почти четыре часа.

Строение сгорело на площади 100 кв м. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

Из огня вынесли газовый баллон. Жильцы самостоятельно покинули место происшествия.

Никто не пострадал и не погиб.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее в поселке Ладва произошел крупный пожар – сгорело 12 хозпостроек.

фото: © кадр из видео

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Карелии о медведях на дороге (ВИДЕО)

В Пудожском районе ГИБДД просит водителей быть внимательными, так как на дорогу могут выбежать дикие животные.

В паблике "Госавтоинспеция. Пудожский район" опубликовано видео, как медведь вышел на дорогу.

ГИБДД предупреждает водителей, что на федеральной автодороге А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в районе 527 -530 км в Пудожское районе замечен медведь.

В связи с этим водителей призывают быть предельно внимательными во время движения, так как неожиданное появление дикого животного на дороге может стать причиной серьезной аварии.

"Выбирайте безопасную скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную ситуацию и принять своевременные меры в случае ее изменения. И не в коем случае не кормите медведя - это дикий зверь", - отмечается в паблике ГИБДД.

фото: © Столица на Онего

Петрозаводск сэкономит 76 млн рублей после отмены праздника к 100-летию Карелии

Власти Петрозаводска будут готовить в правительство республики свои предложения по распределению средств, которые планировалось потратить на праздничные мероприятия 5 сентября.

Напомним, руководитель региона Артур Парфенчиков заявил, что пышных торжеств в честь юбилея Карелии устраивать не будут, а средства направят на социально значимые цели.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник прокомментировала сегодня решение властей республики.

"Я солидарна с позицией, что в настоящее время эпидемиологическая обстановка внесла своим коррективы и изменения. Мы понимаем, что в сентябре могут быть другие обстоятельства, которые не позволят провести праздник. Поэтому напрасно тратить деньги совсем ни к чему. Они пригодятся для очень важных жизненных позиций во всех населенных пунктах республики ", - сказала Ирина Мирошник.

По словам Мирошник, финансирование, выделенное Петрозаводску на торжества в честь юбилея республики, сохранится за городом.

"По Петрозаводску с праздничных мероприятий высвобождается 76 млн рублей. Мы внесем свои предложения в правительство и будем надеяться на одобрение", - отметила глава Петрозаводска.

фото: © Столица на Онего

Российско-финляндскую границу в карельском поселке Вяртсиля в мае пересекали, в основном, россияне

Граница остается закрытой для туристов.

На самом популярном в Карелии пункте пропуска в районе поселка Вяртсиля в мае было зафиксировано 8723 пересечения российско-финляндской границы. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, 95% из них совершили россияне, около 1,5% - финны, а еще около 3% - граждане других стран.

По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом трафик на этом участке границы упал на 91%. Причиной тому стали карантинные меры, введенные как российскими, так и финляндскими властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время граница между Россией и Финляндией остается закрытой для туристов.

фото: © Столица на Онего

До конца осени на двух трассах в Карелии ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом дорог "Кола" и "Сортавала", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Для водителей построят временные объездные дороги, организуют реверсивное или одностороннее движение.

Сроки временного ограничения – с 1 июля по 30 ноября.

Движение ограничат на 442-468 км автомобильной дороги А-121 "Сортавала". А также на 377-379 кв автодороги "Кола".

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, руководствоваться требованиями временных дорожных знаков в местах производства работ, соблюдать скоростной режим и ПДД.

фото: Валерий Поташов

Иностранные ученые потребовали освободить Юрия Дмитриева из-под стражи в Карелии

Более 400 ученых, писателей и журналистов из США и стран Европы подписали обращение с требованием немедленно освободить из-под ареста 64-летнего главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Письмо, составленное на английском и итальянском языках, представят на ближайшем заседании по делу Дмитриева в Петрозаводском городском суде. Оно состоится 15 июня.

Перевод обращения опубликован на сайте международного общества "Мемориал".

"Мы присоединяемся к российской интеллигенции, к сотням российских активистов и рядовых граждан, которые уже выступили в поддержку Юрия Дмитриева и других людей, подвергнутых аресту и травле за работу по сохранению советской истории, - говорится в петиции. - Мы призываем немедленно освободить Дмитриева из-под стражи. Ему должна быть предоставлена возможность продолжить работу по изучению истории ГУЛАГа и увековечиванию памяти жертв сталинской системы. Мы требуем, чтобы Дмитриеву, а также всем ученым и НКО, занятым подобными исследованиями, была гарантирована научная свобода".

Среди подписавших обращение - лауреат Нобелевской премии по литературе 2003 года Джон Максвелл Кутзее, бывший глава "Русской службы Би-би-си" Дэвид Мортон, писатель и переводчик Франка Каваньоли и многие другие. Полный список имен приводится на сайте "Мемориала".

Ранее на сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Напомним, историк Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс продолжается.

фото: паблик "Отражение.Карелия"

Следком Карелии начал проверку по факту падения в котлован 4-летнего ребенка

Инцидент произошел в поселке Поросозеро Суоярвского района, где 4-летний мальчик упал в глубокую лужу и чуть не утонул.

Следственными органами Следкома Российской Федерации по Республике Карелия проводится доследственная проверка по информации СМИ о падении в котлован с водой малолетнего мальчика. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

По данным СМИ, в поселке Поросозеро Суоярвского района 4-летний мальчик гуляя на улице, упал в котлован заполненный водой, который был вырыт для ремонта трубопровода. Ребенку была оказана помощь, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее мама ребенка, провалившегося в глубокую лужу, благодарила односельчан за спасение сына.

"Зрелище страшное, не передать словами, - написала женщина. - Рядом никого не оказалось, просто чудом увидела Наташа, ее муж достал дите, одни ручки торчали с этой глубоченной ямы с водой, а за ней большая гора с песком, из за которой мимо проходящий ничего бы даже не увидел, ребятам дай Бог здоровья!"

фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Наказание за нарушение обеденного "тихого часа" предлагают ввести в Карелии

Депутаты парламента Карелии рассмотрят инициативу ввести административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан днем в обеденное время.

Это следует из проекта повестки комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии.

Речь идет о "возможности внесения изменений в статью 2.1 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» в части установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя с 13 до 15 часов", говорится в проекте повестки комитета. Что говорится в действующем "законе о тишине", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © управление пресс-службы главы Карелии

В рамках подготовки к юбилею модернизирована система здравоохранения региона

Как результат − в республике выросла ожидаемая продолжительность жизни, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Этот факт отметил полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан.

Подводя итоги работы Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, Александр Гуцан выделил развитие социальной сферы республики.

"Самое главное, на мой взгляд, за эти годы удалось создать условия, позволяющие заметно улучшить качество жизни в республике. И этому, безусловно, способствуют реализуемые по инициативе Главы государства национальные проекты", − сказал Гуцан.



По информации министерства здравоохранения Карелии, ожидаемая продолжительность жизни в регионе выросла и достигла 71,5 года. Снизилась младенческая и материнская смертность.

"Даже сложная текущая ситуация, связанная с распространением в нашей стране, как и во всем мире новой коронавирусной инфекции, позволила мобилизовать ресурсы и дополнительно модернизировать систему здравоохранения республики: был существенно увеличен специализированный коечный фонд, сотни врачей прошли переподготовку, в больницах было установлено современное медицинское оборудование, − подчеркнул полпред, добавив, что слаженная работа позволила иметь низкую летальность – регион на восьмом месте в стране (считая от наиболее низких показателей летальности в сторону их увеличения)".



В рамках подготовки к юбилею завершено строительство больницы в городе Сортавала, введен в эксплуатацию самый современный объект здравоохранения в Карелии – перинатальный центр в Петрозаводске. С 2016 по 2020 годы построено и приобретено 36 зданий фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах республики.

При поддержке правительства России обновилась материально-техническая база медицинских организаций: закуплено три компьютерных томографа и ангиограф, 142 автомобиля скорой медицинской помощи различных классов, подключены к точкам доступа с высокоскоростными каналами связи 117 социально значимых объектов.

фото: ЦИК РФ

Для удобства граждан голосование по изменениям в Конституцию организуют на дому и во дворах

ЦИК России разработал специальные меры, чтобы избежать очередей и скоплений на избирательных участках во время Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии России, при проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию, для удобства, доступности и безопасности граждан будут применяться особые алгоритмы голосования.

В первую очередь, это досрочное голосование - в течение 6 дней до дня проведения Всероссийского голосования (оно, напомним, назначено Указом Президента на 1 июля) граждане могут прийти на участок и отдать свой голос заранее.

Кроме этого, проголосовать можно будет вне специальных помещений, в том числе на придомовых территориях, в населенных пунктах, где нет участков для голосования. В этом формате голосование также будет возможно в досрочном режиме – в течение 6 дней до дня голосования.

Что делать тем гражданам, которые по тем или иным причинам не могут выйти на улицу, читайте здесь.

фото: © паблик УФСИН России по Республике Карелия

Суд Петрозаводска оставил под арестом бывшего замначальника ИК №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении осужденного

Бывшего заместителя начальника исправительной колонии №9 Ивана Ковалева, обвиняемого в избиении осужденного, оставили под домашним арестом еще на два месяца.

Так, 3 июня судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов продлил домашний арест экс-замначальника ИК № 9 Ивану Ковалеву на два месяца.

Напомним, что этот уголовный скандал начался осенью прошлого года. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на которой, предположительно, начальник "девятки" Иван Савельев и его заместитель и тезка Иван Ковалев избивают осужденного. По данному факту карельским Следкомом в октябре было возбуждено уголовное дело. В результате, 10 апреля следователь карельского Следкома предъявил Савельеву и Ковалеву обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, проще говоря, в избиении осужденного.

В тот же день суд заключил работавшего до этого времени начальником ЛИУ №2 (лечебно-исправительного учреждения) в Медвежьегорске Савельева под стражу до 8 июня. А работавшему до задержания замначальника ИК № 7 Сегежи Ковалеву суд назначил домашний арест до этого же числа, который он не обжаловал.

Но в этот раз, 3 июня, Михаил Ямчитский просил суд назначить Ивану Ковалеву более мягкую меру пресечения – так называемый ЗОД (запрет определенных действий), который появился в Уголовно-процессуальном кодексе весной 2018 года.

Однако суд с этим не согласился и продлил домашний арест Ивану Ковалеву еще на два месяца. По имеющейся информации, это решение суда он намерен обжаловать в Верховный суд РК.

Что касается Ивана Савельева, то, как мы ранее сообщали, 27 апреля рассмотревший апелляционное ходатайство его адвоката Михаила Шогина, судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко освободил Савельева из-под стражи, но запретил ему заниматься определенными действиями.

Бывшему начальнику ИК № 9 Савельеву, в частности, запрещено посещать "девятку", общаться со свидетелями по делу, одним из которых, кстати, является начальник УФСИН республики Александр Терех, получать письменную корреспонденцию, за исключением относящейся к его уголовному делу.

фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Исследователи сообщили, как пандемия изменила рынок труда в Карелии

Специалисты компании "HeadHunter" рассказали, как поменялся рынок труда в Карелии из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

Эксперты сайта для поиска работы и сотрудников "HeadHunter" информируют, что от последствий коронавируса в Карелии меньше всего пострадали госслужащие и специалисты рабочих профессий. При этом самое серьезное сокращение количества предложений о работе зафиксировано в следующих сегментах: спортивные клубы, фитнес, салоны красоты (-78% к майскому показателю 2019 года), банки, инвестиции (-64%), безопасность (-50%), автомобильный бизнес (-49%), консультирование (-46%), административный персонал (-45%), добыча сырья (-42%).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Еще 5 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 529 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Столица на Онего

Предприниматели продолжают убирать уродливые вывески со зданий в Петрозаводске

Власти Петрозаводска помимо ремонта освобождают фасады от рекламы и вывесок, которые уродуют здания.

По словам главы города Ирины Мирошник, из 48 домов, где планируется ремонт фасадов, на 15 объектах уже установлены леса.

"Помимо ремонта мы предварительно освобождаем фасады от рекламы, вывесок, которые уродуют наши красивые здания в неоклассическом стиле", – сказала Ирина Мирошник.

Напомним, новые требования к вывескам были установлены в прошлом году. Сначала городские власти проводили профилактическую работу с предпринимателями, направляя им информацию о выявленных несоответствиях. Затем чиновники начали возбуждать дела об административных правонарушениях. В 2020 году было составлено 114 протоколов. Но многие предприниматели вовремя отреагировали и заменили свои вывески.

"Когда мы начинали работать, в центральной части города насчитывалось около 800 вывесок, которые не соответствовали требованиям. На сегодняшний день около 500 вывесок уже заменено. Порядка 60 вывесок на проспекте Ленина, улице Куйбышева, проспекте Карла Маркса пока не соответствуют требованиям. Но большинство предпринимателей уже направили эскизы и готовы в ближайшее время все исправить", – рассказал начальник управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Игорь Сергеев.

Подробнее о ремонте фасадов зданий в Петрозаводске читайте здесь.

фото: © shutterstock.com

Трех жителей Карелии осудили за экстремизм

В мае к административной ответственности за экстремизм привлечено трое местных жителей.

Мужчин наказали за распространение экстремистских материалов, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской символики, а также за возбуждение ненависти либо вражды, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Жителя Кондопожского района оштрафовали на полторы тысячи рублей.

Нарушителя из Сортавальского района оштрафовали на 10 тысяч рублей.

А Пряжинский районный суд наказал мужчину сразу по двум статьям – общая сумма штрафов составила две тысячи рублей.

Всего в этом году к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлекли 21 человека.

Ранее жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В Карелии сгорела баня – огонь перекинулся на деревья

Пожар произошел 3 июня в Олонецком районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в частной в п. Ильинский в районе Старого центра около дома №1. Спустя 13 минут пожар удалось ликвидировать.

Огонь полностью уничтожил баню, а также перекинулся на деревья. К счастью, лес не сгорел. Немного обгорели стволы и листва.

Погибших и пострадавших нет.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Ранее дачники в местечке Шапшезеро остались без бани.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом в России приближается к полумиллиону

За последние сутки в России выявлен 8 831 заболевший новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, сообщили в опрештабе РФ.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 204 623 человек.

За последние сутки выздоровели 8 666 человек.

За 24 часа умерли 169 человек. Общее количество умерших за весь период пандемии составляет 5 384 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 11,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 307 тыс. тестирований – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 313 тыс. 885 человек.

фото: © Сергей Юдин / Правительство Карелии

Полпред президента в СЗФО отметил низкий уровень летальности по коронавирусу в Карелии

По мнению Александра Гуцана, добиться этого помогла слаженная работа властей региона и врачей.

По словам полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, зампреда Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Александра Гуцана, сложная ситуация, связанная с распространением коронавируса, "позволила мобилизовать ресурсы и дополнительно модернизировать систему здравоохранения республики", пишет ТАСС.



Гуцан отметил, что в Карелии был существенно увеличен специализированный коечный фонд, в больницах было установлено современное медицинское оборудование, а сотни карельских врачей прошли переподготовку.

"Слаженная работа позволила иметь региону низкую летальность", – сказал полпред, добавив, что республика по этому показателю находится на восьмом месте в стране (считая от наиболее низких показателей летальности в сторону их увеличения).

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова/vk.com/id419407976

Глава Карелии во время "прямой линии" расскажет о праздновании юбилея республики

Артур Парфенчиков ответит на вопросы местных жителей о ситуации с COVID-19 и расскажет о праздновании юбилея республики.

В пятницу, 5 июня, глава Карелии проведет традиционную прямую линию.



"Отвечу на ваши вопросы по ситуации с коронавирусом. Также поговорим о том, как наша республика будет отмечать юбилей в условиях пандемии", – сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Онлайн-трансляция пройдет на странице главы в 12.00.

фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

"Жилье эконом-класса" официально больше не строят: приказ Минстроя РФ

Министерство строительства прекратило использование понятия "жилье эконом-класса" и установило критерии "стандартного жилья".

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Мы полностью исключаем использование термина "жилье эконом-класса", переходя к определению "стандартного жилья". В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса", – цитирует пресс-служба замглавы Минстроя Никиту Стасишина. Какие критерии установлены для "стандартного жилья", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Цены на новые автомобили в Карелии росли, пока автосалоны были закрыты на карантин

Несмотря на прекращение работы автосалонов в Карелии из-за карантинных мероприятий, в апреле и мае они поднимали цены на автомобили – как отечественных, так и иностранных марок.

Это следует из данных мониторинга потребительских цен, который еженедельно проводит Карелиястат. По состоянию на 30 марта, когда еще не были введены ограничительные меры, иномарки у карельских автодилеров стоили, и среднем, 1 млн 068 тыс. рублей. Средняя цена на автомобили отечественных марок составляла 594,5 тыс. рублей.

Как они росли во время карантина, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".