Все, что случилось сегодня

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

Коронавирус пришел на дачи в Карелии

За минувшие сутки в Карелии выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, трое из заболевших – дачники.

По данным оперштаба Карелии, за минувшие сутки в республики зарегистрировано 23 новых случая коронавируса: в Петрозаводске - 8 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Лучевое, СНТ "Мастерок" – 3, деревня Линдозеро -1, Кондопога – 1), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа), в Сегеже – 1 человек, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Тахтасово), в Беломорске – 2 человека, в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Найстенъярви) и еще 4 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего заболевших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 656 человек, выздоровели за этот период 246, два человека (в Беломорском районе и Петрозаводске) выписаны за последние 24 часа.

Всего проведено 49497 исследований (+952 за сутки).

Находятся на самокарантине – 3798 человек (-98 за сутки).

В местах обсервации пребывают 189 человек (-6 за сутки).

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Еще два человека скончались от коронавируса в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал президенту России Владимиру Путину о новых летальных случаях от COVID-19.

Напомним, на утро 8 июня с начала эпидемии в республике было зарегистрировано только три летальных исхода у пациентов с положительными результатами теста на COVID-19.

Во время онлайн-встречи с Владимиром Путин Артур Парфенчиков сегодня сообщил о еще двух летальных исходах.

"К сожалению, на утро сегодняшнего дня у нас было трое погибших, за сегодняшний день умерло еще двое больных: женщина 70 лет, жительница Петрозаводска с большим набором сопутствующих заболеваний, и работница биологической научной станции "Беломорская", 57 лет, недавно прибыла в Карелию в командировку из Ленинградской области. По всей видимости, уже приехала заболевшей. Поэтому, к сожалению, мы сегодня к трем погибшим получили еще две смерти и, конечно, соболезнуем родным и близким", - сказал Парфенчиков.

За минувшие сутки в Карелии выявлено 23 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией, трое из заболевших – дачники. Всего заболевших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 656 человек.

фото: © Алексей Востряков/13vainamoinen.livejournal.com

Двух человек, упавших в Лососинку, едва не унесло течением

Инцидент произошел вечером 7 июня в Петрозаводске, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Лососинку на пересечении улиц Антикайнена и Мерецкова упали люди.

Спасатели с помощью лестницы-штурмовки достали из воды двух человек.

Как сообщили очевидцы, людей едва смогли достать из реки из-за сильного течения.

Никто не погиб.

фото: © pixabay.com

Сильные дожди идут в Карелию

МЧС Карелии предупреждает о приближении непогоды.

Как сообщает МЧС Карелии со ссылкой на карельский Гидрометцентр, ночью 9 июня по республике, преимущественно по западным и северным районам, ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть – Костомукша, Беломорский, Кемский, Калевальский, Лоухский, Муезерский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в том числе в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Губернiя Daily

В деле арестованного по обвинению в убийстве бизнесмена из Петрозаводска может появиться новый эпизод

Обжаловано ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена Евгения Яблокова и его сына за хулиганство с применением оружия.

Как сообщил "Столице на Онего" защитник Анатолий Хоменя, сегодня в Верховном суде Карелии судья Валерий Гердюк рассмотрел апелляционное заявление на решение Петрозаводского городского суда по делу предпринимателя Яблокова, обвиняемого в убийстве, и оставил в силе решение первой инстанции, заключившей обвиняемого под стражу до 17 июля.

В ходе судебного заседания Анатолий Хоменя заявил ходатайство о приобщении к делу Яблокова, обвиняемого по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", еще и материалов предварительного расследования по ч.1 ст. 213 (хулиганство с применением оружия).

Так, по словам Хомени, 26 декабря 2019 года предприниматель Евгений Яблоков с сыном устроил стрельбу из газового пистолета во дворе своего дома по улице Правды, 44 в Петрозаводске.

В ходе инцидента убитый 18 марта 2020 года гражданин Азербайджана – водитель предпринимателя Марифа – 26 декабря получил ожоги после выстрела из газового пистолета. В потасовке Яблоков избил самого Марифа и повредил его машину.

"Жильцы дома по факту случившегося обращались с заявлениями в полицию, - сказал Анатолий Хоменя. – Несмотря на то, что были собраны гильзы, и было видео происшествия, органы дознания и участковые никак не отреагировали. Мало того, Яблокову в январе вернули оружие и отказали в возбуждении уголовного дела. Я обжаловал данное постановление, и 29 мая 2020 года прокурор Дмитрий Губанов отменил вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Яблокова и его сына по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия)".

Защитник Хоменя считает, что, если бы бизнесмена Евгения Яблокова за инцидент 26 декабря 2019 года привлекли к ответственности, то, возможно, 18 марта 2020 года не произошло бы убийства.

"По этим фактам пока дело не возбуждено, проводится экспертиза, - сказал Анатолий Хоменя. - В отношении Яблокова возбуждено дело по ч.1 ст.105 ("Убийство"). После, думаю, появятся еще дополнительные эпизоды".

Напомним, днем 18 марта у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азербайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве обвиняется известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.

фото: © МВД Карелии

Бизнесмена из Петрозаводска, обвиняемого в убийстве, отправили в тюремную больницу после жалоб на галлюцинации

Предпринимателя из Петрозаводска Евгения Яблокова, обвиняемого в убийстве, перевели из СИЗО в больницу УФСИН – РБ-2 в Медвежьегорск после жалоб на галлюцинации.

Сегодня в Верховном суде Карелии судья Валерий Гердюк рассмотрел апелляционное заявление на решение Петрозаводского городского суда по делу предпринимателя Яблокова, обвиняемого в убийстве, и оставил в силе решение первой инстанции, заключившей обвиняемого под стражу до 17 июля.

Как сообщил представитель потерпевшей стороны Анатолий Хоменя, на заседании в суде помимо него присутствовал адвокат обвиняемого Анатолий Парфенчиков и прокурор.

Арестованный Яблоков в зале заседания отсутствовал, так как 3 июня, по информации Хомени, он был переведен из СИЗО в больницу УФСИН – РБ-2 в Медвежьегорск.

"Обвиняемый заявил, что ему в связи с заболеванием должны давать таблетки, а так как лечение не проводят, у него начались галлюцинации, - сообщил Анатолий Хоменя. – И его увезли в больницу УФСИН в Медвежьегорск на лечение".

Также, по словам Хомени, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая будет проводиться в Санкт-Петербурге.

Напомним, днем 18 марта у дома №44 по улице Правды из охотничьего ружья был убит гражданин Азербайджана - водитель предпринимателя Марифа, содержащего в Карелии сеть шашлычных с одноименным названием.

В убийстве обвиняется известный в Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в дневное время 18 марта 2020 года подозреваемый, находясь на улице в городе Петрозаводске, в ходе конфликта с мужчиной выстрелил в него из своего охотничьего карабина. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска полиции.

фото: со страницы депутата ЗС РК Леонида Лиминчука

Отреставрированное недавно здание Главпочтампта в Петрозаводске разваливается (ФОТОФАКТ)

Депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал фото разваливающегося здания центрального почтового отделения в Петрозаводске со словами "Позорище!".

"Позорище. Отремонтированное недавно здание центральной почты разваливается, - написал Лиминчук. - Вопрос, собственно, один! Доколе? Ни разу не верю, что строительные подрядные работы, выполняемые по строительным правилам, могут привести к таким результатам меньше чем за год… Вывод – воруют. А те, кто обязан принимать такие работы, на этапе контроля за ходом работ закрывают глаза".

Возглавляющий в Заксобрании Карелии комитет по строительству, ЖКХ и энергетике Леонид Лиминчук призвал привлечь к ответу подрядчика ремонтно-реставрационных работ, их заказчика и руководителя почты.

"Живем на этапе стыдного и пошлого настоящего. Есть деньги, есть надежды на выход из аута 90-х, но все упирается в алчность", - констатировал депутат.

И добавил: "Видел работников этой строительной фирмы на этапе восстановительных работ. Другого и не ожидал. А вот сторона, принимающая работы, думала по-другому... Позорище".

Как уже сообщалось ранее, отреставрированный к 100-летию Карелии объект культурного наследия стал опасен из-за разрушающегося фасада. Часть лепнины отвалилась вместе с кирпичами. Историческое здание, ремонт фасада которого был закончен осенью прошлого года, представляет опасность для горожан.

Напомним, проект ремонтно-реставрационных работ "Дома связи", в котором располагается центральное почтовое отделение и Управление федеральной почтовой связи Карелии, начал разрабатываться еще в 2014 году. Здесь полностью отреставрировали барельеф на лицевом фасаде здания, заменили кирпичную кладку и большую часть лепных элементов. "Дом связи" покрасили в изначальный темно-серый цвет. Входную зону в центральный почтовый офис Петрозаводска оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2019 году были реконструированы часы на башне Главпочтамта. Работы проводились за счет средств Почты России.

фото: © lyceum13.karelschool.ru

В Петрозаводске ищут директора для лицея, где руководители увольнялись со скандалом

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора лицея №13.

По сообщению мэрии, документы от соискателей принимаются с 8 июня до 7 июля 2020 года в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 185910, Петрозаводск, проспект Ленина, дом 2, кабинет 426.

Заседание конкурсной комиссии состоится 14 июля в 15 часов в здании администрации города.

Подробную информацию можно найти здесь.

Напомним, исполняла обязанности директора лицея до конца учебного года Ольга Тулубаева, учитель математики. Она пришла на смену Татьяне Черкавской, которая написала заявление об уходе по собственному желанию в январе нынешнего года. До Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня 2017 года без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.

фото: pixabay

Вопрос об открытии госграницы на фоне эпидемии вызвал возмущение главы Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков с возмущением отреагировал на вопрос участников "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте о сроках открытия госграницы России.

Вопрос прозвучал в связи с частичной отменой ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

"Я понимаю, когда люди говорят, надо открывать поликлиники. Это жизненно необходимо, надо думать об этом. Я понимаю даже, когда про детские сады. Но вот это – когда откроют границы… Или, когда можно будет в кинотеатр сходить. Давайте сейчас решим вопросы с медициной, как нам быть, давайте решим вопрос с детскими садами, а потом уже будем думать про кинотеатры, про открытие границы и так далее… Давайте еще сейчас за границу поедем – 10 тыс. человек соберемся и поедем по Европе кататься. Вы меня извините, но есть вещи, которые за гранью понимания", - сказал Парфенчиков. Когда произойдет открытие российских границ для выезда туристов за рубеж, спрогнозировала Ассоциация туроператоров России. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Парфенчиков признался Карелии в любви (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

Сегодня, 8 июня, Карелии исполняется 100 лет!

Поздравление с вековым юбилеем Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети.

"Друзья, дорогие земляки, в эти дни мы отмечаем столетие нашей любимой Карелии, - сказал глава республики Артур Парфенчиков. - Для каждого из нас Родина – это что-то конкретное, родное: это маленькая деревушка на берегу речки или озера, это заснеженный лес зимой, это золотая осень на берегах наших прекраснейших озер.

Сама природа здесь вызывает у человека духовную гармонию, когда в сердце, в душе рождаются былины, песни. И главное наше богатство – это, конечно, люди. В каждой профессии мы видим великих тружеников. Это и наши педагоги, врачи, промышленники. У нас последнее время возрождается сельское хозяйство, и появились известные не только в Карелии фермеры.

Можно перечислять, наверное, представителей любой профессии, и действительно, наверное, это наше главное богатство. Именно наши люди сегодня создают будущее Карелии, которая меняется. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы.

Мы очень хотим, чтобы наша Карелия была лучшей во всем. И я уверен, что мы это сделаем. И сейчас как никогда хочется словами известной песни признаться Карелии в любви и сказать: "Люблю тебя, Карелия".

фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410

Жители Кондопоги выступили против превращения набережной Онежского озера в "Музей скорби"

Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место.

История вокруг строительства в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" грозит обернуться громким скандалом для детского благотворительного фонда "Открытые возможности", который реализует этот проект на средства президентского гранта. Против проекта, нацеленного, по утверждению его заявителей, на "запуск механизма восстановления исторической памяти", выступили известные общественники Кондопожского района, где планируется воссоздать переселенческий лагерь времен финской оккупации Карелии. В их числе оказались и бывшие узники финских и германских лагерей.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов

В Петрозаводске пожилая женщина отравилась угарным газом и умерла

Пожар произошел на Октябрьском проспекте 7 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.38 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в многоквартирном пятиэтажном доме на Октябрьском проспекте, 30 В.

Сгорела мебель на площади 1 кв м.

По информации источника, на пожаре погибла 71-летняя женщина. Пенсионерка отравилась угарным газом.

Ранее один человек пострадал в результате пожара в таунхаусе в Петрозаводске.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Более 400 человек наказали за нарушение режима самоизоляции в Карелии

В судах Карелии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 644 административных материалов за грубые нарушения режима самоизоляции.

С начала пандемии судами Карелии вынесено 430 постановлений о назначении административного наказания жителям республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы зарегистрированы во всех судах республики.

Больше всего нарушителей в Петрозаводске, Беломорском и Прионежском районах.

Сумма штрафа – от одной до 30 тысяч рублей.

фото: © кадр из видео/1tv.ru

Глава Карелии рассказал о хрустальной природе республики на Первом канале (ВИДЕО)

Журналисты Первого канала сняли праздничный сюжет к 100-летнему юбилею Карелии.

Спецрепортаж вышел в программе "Время". Журналисты побывали в горном парке Рускела и на острове Кижи, посетили водопад Кивач и испекли калитки.

"Мы единственное, что всегда ждем от тех, кто приезжает, это бережное отношение к нашей природе, потому что северная природа хрустальная, она очень тонкая, ранимая, и ее надо беречь", — поделился глава республики Артур Парфенчиков с журналистами.

Ранее Парфенчиков признался Карелии в любви.

фото: © ИА "Республика"/ Сергей Юдин

Глава администрации Кондопожского района Карелии поручил найти "Музею скорби" другой участок

Муниципальный чиновник отреагировал на обращение общественников, возмущенных планами строительства бутафорского финского концлагеря на берегу Онежского озера.

Глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников поддержал обращение общественников, обеспокоенных планами размещения на набережной Онежского озера в Кондопоге "Музея скорби". Как сообщил паблик районной администрации в социальной сети "ВКонтакте", муниципальный руководитель дал поручение земельному отделу найти другой участок для расположения музея и привлечь к этой работе всех заинтересованных лиц.

Напомним, известные в Кондопожском районе общественники выразили возмущение намерениями благотворительного фонда "Открытые возможности" воссоздать на набережной Онежского озера в Кондопоге бывший переселенческий лагерь времен финской оккупации 1941-1944 годов. "Размещение "Музея скорби" в самом красивом месте города не только неуместно, но и вызывает шквал возмущений горожан и жителей Карелии! Этот нелепый антигуманный проект, собранный из остатков бутафории киношников, кто-то умело использует как грант, желая пристроить его, - говорится в обращении общественников к депутату Законодательного собрания Карелии от Кондопожского района Анне Лопаткиной. - Но ради чего? Разве ради людей? Ради благоустройства набережной, которой так недостает городу? Или чтобы причинить страдания тем, кто пережил ужасы войны и напоминать им об этом постоянно? В Кондопоге и районе проживают 160 человек, бывших малолетних узников концлагерей. Они требуют остановить этот проект!".

Читайте подробнее в статье "Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место".

фото: © shutterstock.com

Жителя Карелии похитили из собственной квартиры

В Муезерском районе трое мужчин обвиняются в похищении человека, сообщили в Следкоме Карелии.

В апреле злоумышленники похитили знакомого из квартиры в поселке Ругозеро Муезерского района. От жителя Карелии потребовали 3,5 миллиона рублей.

Мужчину вывезли за пределы поселка и, угрожая ему, получили 100 тысяч рублей в счет ранее требуемой суммы.

Похитителей заключили под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее в Петрозаводске обезвредили банду преступников, похитивших человека.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Как пожарные тушили старый автомобиль, загоревшийся на ходу в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети появилось видео пожара в автомобиле, который загорелся на ходу на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева.

Напомним, читатель "Столицы на Онего" накануне стал очевидцем происшествия, которое произошло в Петрозаводске на пересечении перекрестка улиц Мелентьевой и Зайцева.

Старый отечественный автомобиль загорелся прямо на ходу. На место происшествия прибыли пожарные, которые потушили возгорание, сообщил очевидец.

Как подтвердили в региональном Управлении МЧС, в воскресенье, 7 июня в 15:54 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: г. Петрозаводск, перекрёсток ул. Зайцева-ул. Мелентьевой.

В 16:07 пожар был ликвидирован. О пострадавших не сообщалось.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии опубликовали видео инцидента, сделанное с камеры наблюдения.

фото: pixabay

Стало известно, какие министерства в Карелии хуже всех управляют своими финансами

Минфин Карелия объявил о результатах управления финансами в министерствах и ведомствах республики, в том числе, о том, какие из них стали хуже работать в этом направлении.

Данные получены в ходе мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, составленного министерством финансов.

Качество управления финансов ухудшили министерство спорта, министерство образования и министерство культуры Республики Карелия, министерство национальной и региональной политики, государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, Управление ЗАГС и Законодательное собрание Карелии. У большинства из них самые низкие показатели по управлению финансами в Карелии. По каким критериям Минфин ставил оценки, читайте в интернет-газете "Вести Крелии".

фото: скриншот трансляции / ВК

Парфенчиков ужесточил требования к вахтовикам после вспышки коронавируса на Белопорожских ГЭС

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о том, что вахта на предприятиях, которые используют труд приезжих работников, должна длиться не менее двух месяцев.

"Очаг коронавирусной инфекции, возникший среди вахтовых рабочих, занятых на строительстве Белопорожских ГЭС, показал, к чему приводит непонимание всей серьезности ситуации, - написал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях. - Учитывая, что сегодня в Карелии все еще сохраняется риск распространения коронавируса, приняли решение: продолжительность вахты должна быть не менее двух месяцев. Это относится как к приезжающим в Карелию из других регионов, так и к вахтовикам из других муниципалитетов республики. Соответствующее распоряжение подписал накануне".

Парфенчиков заявил, что работодатели должны обеспечить соблюдение мер безопасности и допускать к работе вахтовиков только после обязательного обследования на коронавирус.

Чтобы свести к минимуму контакты, нужно разделять рабочие потоки на производстве, при организации питания и при размещении людей в местах для междусменного отдыха. Важный момент: во время всей вахты рабочие могут находиться только на территории объекта, во время междусменного отдыха - в помещениях, где они проживают. Посещение населенных пунктов республики им не разрешается. Доставку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости для работников должны организовать работодатели. Соответственно, не может покидать территорию объекта и персонал, который привлекается для обслуживания вахтовых рабочих.

Напомним, что вспышка коронавирусной инфекции произошла в Карелии на стройплощадке Белопорожских ГЭС. На сегодняшний день в крупном очаге заболевание подтверждено у 64 рабочих-вахтовиков.

фото: Минприроды Карелии

Бушующий на севере Карелии лесной пожар уничтожил автомобиль и место стоянки туристов (ФОТО)

Девять пожарных-десантников Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов борются с пожаром площадью 22 га в Кемском районе, где остановилась группа туристов.

По сообщению Минприроды республики, пожар уже удалось локализовать. Его площадь – 22 га. В результате пожара сгорел легковой автомобиль туристов, которые находились на побережье Белого моря. Когда группа пожаротушения Кемского авиазвена прибыла на место пожара, стоянка и автомобиль уже были уничтожены огнем.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, МЧС Карелии.

Как отметили в Минприроды республики, если в результате процессуальных решений будет доказана вина туристов в совершении лесного пожара, им придется возместить ущерб лесному фонду.

Напомним, в Карелии действует особый противопожарный режим. Разведение костров запрещено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Если вы стали свидетелем лесного пожара, необходимо сообщить об этом, сделав бесплатный звонок по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00.

Ранее сообщалось, всего с начала пожароопасного сезона в лесах Карелии зарегистрировано 16 лесных пожаров на общей площади 89,6 га.

фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Полицейские в Карелии устроили стрельбу по иномарке

В Пряжинском районе инспекторам ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 6 июня, около 20.00 на подъезде к деревне Кудама был замечен автомобиль Ford Mondeo, водитель которого при виде стражей правопорядка занервничал и попытался скрыться.

Мужчина продолжал движение, несмотря на требования.

Автоинспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия.

Инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, но иномарка лишь прибавила скорость. После полицейский прострелил задние колеса авто. Но, несмотря на то что автомобиль был обездвижен, водитель попытался скрыться.

Из-за агрессивного поведения на 23-летнего петрозаводчанина надели наручники.



Мужчина пояснил, что был без прав и испугался привлечения к ответственности.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске мужчина "вылетел" с мотоцикла (ВИДЕО)

ДТП произошло 7 июня пересечении проспектов Комсомольского и Александра Невского.

В 13.51 произошла авария с участием мотоциклиста, сообщили на сайте DtpPtz.ru.

Водитель мотоцикла Honda, избегая столкновения с автомобилем Mercedes-Benz, предпринял экстренное торможение и положил транспортное средство "на бок".

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора.

Никто не пострадал.

В утренней сводке ГИБДД информации о данном происшествии нет.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент произошедшего.

Ранее катавшийся на мопеде по поселку Карелии 11-летний мальчик попал в ДТП.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Не смягчение, а "трансформация": глава Карелии нашел название антивирусным мерам властей

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает неверным называть возобновление после карантина работы предприятий и учреждений ослаблением ограничительных мер.

Об этом он заявил во время "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Вы не говорите об облегчении мер. Мы эти меры трансформируем. Это очень важно зафиксировать", - сказал губернатор. Что он имеет ввиду под "трансформацией", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: www.kremlin.ru

Владимир Путин: Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым поздравил жителей республики со 100-летием со дня основания региона.

"Сегодня торжественный день – республика отмечает 100-летие со дня образования. Действительно, 8 июня 1920 года постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета состоялось решение об образовании Карельской трудовой коммуны и дальше – Республики Карелия. За эти годы разные были преобразования, мы с вами это хорошо знаем. И жители республики это тоже знают хорошо. В любом случае, республика развивалась и развивается, развивается успешно в целом, хотя не без проблем и вопросов, которые, конечно, есть везде и в Карелии они тоже есть", - отметил глава государства.

Владимир Путин начал встречу с Артуром Парфенчиковым с поздравления со 100-летним юбилеем всех, кто проживает в Карелии. Первые вопросы касались борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава государства поинтересовался, какова эпидемиологическая ситуация в данный момент в регионе, что сделано для преодоления пандемии и как организуются выплаты медицинским работникам.

Напомним, Владимир Путин один из первых поздравил Карелию со 100-летием, прислав телеграмму.

фото: © ГИБДД Карелия

Появились кадры с места ДТП в Карелии, в котором пострадал уснувший водитель (ФОТО)

По информации ГИБДД Карелии, авария произошла ранним утром 6 июня.

Напомним, молодой водитель из Вологодской области был госпитализирован с травмами после ДТП на трассе в Олонецком районе Карелии. Мужчина заснул за рулём и врезался в дерево.



© паблик ГКУ РК ОПС по Олонецкому району



© паблик ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

В паблике ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" появились фото с места происшествия.



© паблик ГКУ РК ОПС по Олонецкому району



© паблик ГКУ РК ОПС по Олонецкому району

фото: © shutterstock.com

Число госпитализированных с внебольничной пневмонией за сутки увеличилось на четыре

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 562 пациента, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

В Карелии четыре человека с внебольничной пневмонией госпитализированы за сутки.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт Онежской набережной

Первый этап реконструкции завершится к концу августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.



Подрядчик проведет ремонт подпорных стен и покрытий смотровых площадок, очистит и восстановит каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновит асфальтовую площадку у здания Дворца торжественных церемоний, отремонтирует центральные дорожки, обустроит подходы к объектам галереи современного искусства (подаркам городов-побратимов).

Проект обновления Онежской набережной разработан инженерным центром "Штрих". Общая стоимость работ составляет 83,9 млн рулей.



К ремонту подпорной стенки набережной подрядчик приступит в следующем году.

фото: © Правительство Карелии

Движение автобусов до аэропорта "Петрозаводск" скорректировано

Движение пригородных автобусов скорректировано для удобства авиапассажиров, сообщили в Минтрансе Карелии.

Расписание следования автобусов "Карелавтотранс-Сервис" 100 и 112 маршрутов их Петрозаводска до аэропорта и обратно корректируется с учетом прибывающих и отправляющихся авиарейсов.

График движения составлен таким образом, чтобы автобусы прибывали в аэропорт заранее и пассажиры могли без спешки пройти регистрацию на нужный им авиарейс и сдать багаж. Отправление автобусов из аэропорта также планируется с учетом времени, необходимого для прохождения авиапассажирами всех аэропортовых процедур и получения багажа.

Стоимость проезда от Петрозаводска до аэропорта, либо от аэропорта до столицы Карелии составляет 65 рублей.

С расписанием движения автобусов, которое будет обновляться в соответствии с назначением новых авиарейсов из аэропорта "Петрозаводск", можно ознакомиться на странице сайта автовокзала.

фото: © Правительство Карелии

Власти Петрозаводска и Карелии возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь" (ФОТО)

В честь столетней годовщины образования Карелии состоялась традиционная церемония возложения цветов к мемориальному комплексу в Петрозаводске.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, почтить память всех, кто отдал свою жизнь при защите Родины, к могиле Неизвестного солдата пришли глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Заксобрания региона Элиссан Шандалович.



© Правительство Карелии

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук также возложили цветы к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы", отметили в администрации города.



© Администрация Петрозаводска

Ранее жителей Карелии с юбилеем республики поздравили Владимир Путин, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и многие другие.

Напомним, Артур Парфенчиков вышел в озеро на байдарке и произнес поздравление с Днем республики.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Онежский судостроительно-судоремонтный завод приступил к реализации крупного заказа

Формирование портфеля заказов и модернизация предприятия ведётся в рамках решений Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

В юбилейный для нашей республики день на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) состоялась торжественная церемония закладки нового краболовного судна.

Выступая на торжественной церемонии, заместитель премьер-министра правительства РК по вопросам экономики Дмитрий Родионов отметил, что сегодня происходит знаковое событие для нашего края – закладка первого из семи судов-краболовов для группы компаний "Русский краб".

"Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия нашей республики всегда уделяла значительное внимание Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу как одному из флагманов карельской промышленности. И как результат этого внимания – самый крупный заказ для предприятия за всю его новейшую историю, что позволяет обеспечить загрузку завода на 5 лет. Параллельно ведется работа по реализации проекта глубокой модернизации", – сказал Дмитрий Родионов.



Договоры о строительстве семи судов, предназначенных для вылова и перевозки живого краба, были подписаны между АО "ОССЗ" и Группой компаний "Русский краб" 31 января 2020 года и уже сейчас, несмотря на пандемию коронавируса, предприятие раньше срока приступило к постройке судна.

Проект краболовных судов CCa 5712LS, предназначенных для эксплуатации в Охотском и Беринговом морях, разрабатывается петербургской компанией "Дамен Инжиниринг". Суда должны быть построены в течение пяти лет – с 2020 года по 2024 год. Однако директор АО "ОССЗ" Владимир Майзус отметил, что коллектив завода надеется завершить всю серию судов в 2023 году.

О высоком профессионализме карельских корабелов говорит и тот факт, что на строящихся судах планируется реализовать ряд новых для отечественной отрасли решений в части систем хранения, выгрузки и переработки краба. Суда будут отличаться увеличенной мощностью по добыче, хранению живой и замороженной продукции, большим числом ловушек, современными экологичными двигателями, резервной системой электродвижения. Значительно более комфортным, по сравнению с прежними краболовами, станет и жилой блок судна. Корабль сможет перевозить до 120 тонн живого краба.

"Для ГК "Русский краб" строительство нового флота является стратегически важным проектом. Его реализацию мы доверили профессионалам. Онежский судостроительно-судоремонтный завод – предприятие, имеющее серьезный опыт в строительстве технически сложных судов. Свою надежность завод подтверждает и в нынешних непростых условиях – несмотря на объективные ограничения, строительство ведется в контрактные сроки", – сказал генеральный директор ГК "Русский краб" Дмитрий Трубников.



Завершилась церемония по традиции прикреплением закладной доски к корпусу судна почётными гостями праздника – депутатом Государственной Думы России Валентиной Пивненко, заместителем премьер-министра правительства Карелии Дмитрием Родионовым, заместителем Генерального директора ГК "Русский краб" Дмитрием Саповым и директором ОССЗ Владимиром Майзусом.