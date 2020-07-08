Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Еще одна пациентка с коронавирусной инфекцией умерла в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 8 июля составило 1623, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

Еще один человек с положительным тестом на коронавирус скончался в Карелии – умерла 68–летняя петрозаводчанка, имевшая хронические заболевания. Это девятый летальный исход с начала эпидемии в республике.

Подтверждено 42 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 29, в Суоярви – 1, в Пудоже – 1, в Кеми – 1, в Лахденпохье – 2, в Пряжинском районе – 2 (деревня Виданы и поселок Эссойла), в Питкяранте – 3, в Прионежском районе – 3 (деревня Косалма, поселки Чална–1 и Ладва).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 20, в Сегежском районе – 1, в Сортавальском районе – 5, в Олонецком районе – 2, в Питкярантском районе – 1.

Также выписаны еще один работник АО "ВАД" и один строитель Белопорожской ГЭС.

Всего выздоровели – 833.

Проведено 86672 исследований (+1053 за сутки).

На самокарантине находятся 960 человек (+5 за сутки).

В местах обсервации пребывает 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 264,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 473,1 случая, по Северо–Западу – 436,4.

фото: © Столица на Онего

В Карелии обвиняемый в педофилии Юрий Дмитриев выступит сегодня с последним словом

В Петрозаводском городском суде завершились прения сторон на процессе по "делу Дмитриева".

В городском суде Петрозаводска, где рассматривается уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, днем 8 июля завершились прения сторон.



Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный участвовал в прениях, а в 14.30 выступит с последним словом. После этого судья Александр Мерков, который рассматривает уголовное дело, назначит дату оглашения приговора.

Накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В свою очередь, сторона защиты считает Дмитриева невиновным и требует его оправдания.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Приговор по делу Дмитриева огласят в Петрозаводске 22 июля

Обвиняемый в педофилии исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев 8 июля выступил в Петрозаводском городском суде с последним словом.

Суд огласит приговор по уголовному делу Юрия Дмитриева 22 июля в 14.30. Об этом сообщил журналистам после последнего слова адвокат подсудимого Виктор Ануфриев. Он не стал раскрывать подробностей выступления своего подзащитного, отметив лишь его отличную речь, которая продолжалась около 40 минут.

Таким образом, городской суд Петрозаводска завершил слушания по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к своей приемной дочери. Эти слушания продолжались более двух лет, все это время Юрий Дмитриев находился под стражей.

Напомним, гособвинение запросило для Дмитриева 15 лет строгого режима. Сторона защиты потребовала его оправдать. Сам Дмитриев свою вину не признал.



Справка:



Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: МВД Карелии

Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым

Молодой мужчина, который 5 июля выехал в сторону Деревянного и пропал, найден мертвым в Ленобласти.

Как сообщается в паблике "Доброспас", 28-летний житель Петрозаводска Евгений А., который 5 июля выехал на своем автомобиле Chevrolet Niva в сторону Деревянного и пропал, сегодня найден мертвым.

По информации источника в правоохранительных органах, тело Евгений А. было обнаружено в Ленобласти.

На месте происшествия работает следственная группа, причины смерти устанавливаются.

фото: © facebook.com/victoria.ivlevayorke

Полиция Петрозаводска задержала известного российского фотографа, приехавшего на суд по "делу Дмитриева"

Фотограф и журналистка Виктория Ивлева считает свое задержание незаконным.

Полиция Петрозаводска задержала сегодня известного российского фотографа и журналиста Викторию Ивлеву, которая приехала в Карелию из Москвы на заседание суда по "делу Дмитриева".

Об этом сообщила сама Ивлева на своей странице в Facebook.

"Задержана в Петрозаводске. Везут в УМВД города Петрозаводска. Показала паспорт, чтобы доказать, что я гражданка России. Хотели его проверить, я отказалась, ну вот едем", – написала Виктория.



В полиции столичная журналистка пожаловалась на свое незаконное задержание и была отпущена на свободу. Никакого протокола на нее составлено не было.



Напомним, сегодня в городском суде Петрозаводска, где рассматривается уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, завершились прения сторон.

Как сообщил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, его подзащитный участвовал в прениях, а в 14.30 выступит с последним словом. После этого судья Александр Мерков назначит дату оглашения приговора.

Накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В свою очередь, сторона защиты требует оправдания Юрия Дмитриева.

фото: © Кадр из сериала "Тайны следствия"

Известные актеры приедут в Карелию для съемок детективного сериала

Стартовали съемки юбилейного сезона сериала "Тайны следствия".

В Санкт-Петербурге приступили к съемкам новых эпизодов юбилейного, 20-го сезона, детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, пишет издание "РИА Новости".

Следователь Мария Швецова (Ковальчук) и ее коллеги продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны. Героев ждут испытания не только на службе, но и в личной жизни.



"Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала", – обещают создатели сериала.



По информации пресс-службы, съемки пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях, а еще в Карелии, куда герои отправятся для расследования очередного преступления.



Вместе с Анной Ковальчук в сериале снимется Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина, Наталья Ионова и другие.

Ранее сообщалось, что в Карелии проходят съемки фильма о Маршаке.

фото: © DtpPtz.ru / Monu El

Пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Инцидент произошел 7 июля на улице Кирова и проспекте Ленина.

Во вторник днем несколько дорожно-транспортных происшествий с участием легкового автомобиля Lada Granta произошло на улице Кирова и проспекте Ленина, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели происшествие.

Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение, выехав на проспект Ленина.

Водитель совершил несколько ДТП.

Как DtpPtz.ru прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водителем оказался 18-летний юноша, не имеющий права управления транспортным средством, с признаками опьянения.

Ранее в Карелии по вине пьяных водителей погибли два человека.

Глава Карелии запретил создавать рыбоводный участок на озере Пертозеро

Артур Парфенчиков поддержал жителей Кондопожского района, выступивших против создания форелеводческого участка на Пертозеро, и порекомендовал Минсельхозу поискать другое место для рыбоводного проекта.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал ситуацию с желанием бизнесменов разместить на озере Пертозеро рыбоводный участок.

"Сейчас в соцсетях и СМИ активно обсуждают возможность создания рыбоводного участка на озере Пертозеро в Кондопожском районе, - написал Артур Парфенчиков. - Местные жители не поддержали эту инициативу и обратились ко мне с просьбой уделить особое внимание этому вопросу. Я изучил проблему и полностью поддерживаю людей!"

Глава отметил, что Пертозеро – это единственный источник воды для питья и бытовых нужд села Кончезеро. Кроме того, это красивейшее и любимое место отдыха: многие здесь ловят рыбу или просто приезжают насладиться красотой и тишиной природы, а желающие поправить своё здоровье отправляются в известную клинику "Кивач", которая тоже находится на берегу Пертозера.

Напомнил Артур Парфенчиков и о том, что на Пертозеро расположен единственный в республике детский спортивно-оздоровительный лагерь "Старт".

"Считаю, что нельзя лишить детей возможности отдыхать в таком месте, - сказал Парфенчиков. - Таким образом, понимая важность сохранения экологически чистых водоемов, но в то же время осознавая необходимость развития рыбоводного хозяйства в Карелии, принято решение подобрать для размещения рыбоводного участка другое место".

Артур Парфенчиков поручил министерству сельского хозяйства при определении нового участка детально изучать все вопросы, а также активнее вести работу с органами местного самоуправления и местными жителями.

Ранее сообщалось, что в Минсельхозе Карелии обсуждали вопрос по созданию трех новых рыбоводных участков – в Суоярвском, Кондопожском и Медвежьегорском районах.

фото: © pixabay.com

Город в Карелии вошел в топ популярных мест для семейных путешествий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля, выявил самые популярные города для путешествий с семьей этим летом, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Санкт-Петербург, Осташков, Лахденпохья, Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Воронеж, Калининград и Ярославль составили десятку городов, популярных у российских семей этим летом.

Семьи с детьми бронируют поездки в города на период от 1 до 8 ночей и тратят на проживание от 1 до 5 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть с детьми в Калининграде, дороже – в Лахденпохье.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года:

- Лахденпохья – 5090,2 рублей / 4,68 ночи;

- Осташков – 4906,4 рублей / 5,7 ночи;

- Ярославль – 3111,75 рублей / 2,7 ночи;

- Санкт-Петербург – 2904,2 рублей / 4,96 ночи;

- Краснодар – 2491,3 рублей / 1,5 ночи;

- Ростов-на-Дону – 2352,2 рублей / 1,09 ночи;

- Воронеж – 2069,8 рублей / 1,4 ночи;

- Казань – 1942,3 рублей / 4,2 ночи;

- Волгоград – 1659,4 рублей / 2,2 ночи;

- Калининград – 1097 рублей / 8,25 ночи.



Ранее Карелия заняла третье место среди регионов, где россияне предпочитают отдыхать с семьей в этом году, показал опрос.

фото: Gudok.ru

В Карелию приедет новый начальник Октябрьской железной дороги

Виктор Голомолзин 9 июля встретится с Артуром Парфенчиковым.

В четверг 9 июля в Петрозаводск в небольшом служебном поезде приедет новый начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин, назначенный на эту должность в конце апреля нынешнего года.

Ожидается, что в четверг в 9 часов утра глава Карелии Артур Парфенчиков и начавший трудовой путь помощником машиниста, выпускник Сибирской государственной академии путей сообщений Виктор Голомолзин обсудят текущие вопросы взаимодействия карельского правительства и Октябрьской железной дороги, куда входит ее петрозаводское отделение.

После этого, по неофициальной информации, Виктор Голомолзин хочет посетить Кижи и, возможно, проехать на поезде по республике, чтобы лично осмотреть вверенное ему железнодорожное хозяйство.

Кроме того, руководитель Октябрьской железной дороги планирует посмотреть, как идет ремонт железнодорожного вокзала в Петрозаводске. Об этом "Столице на Онего" сообщил один из работников вокзала.

фото: Валерий Поташов/Cтолица на Онего

В Петрозаводске прошли пикеты в поддержку Юрия Дмитриева (ФОТО)

Акция приурочена к заседанию городского суда по уголовному делу исследователя сталинских репрессий.

В Петрозаводске утром 8 июля прошла серия одиночных пикетов в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Акция оказалась приурочена к заседанию городского суда, где сейчас завершается уголовный процесс над Дмитриевым. Сегодня в суде выступает сторона защиты, а накануне гособвинение запросило для подсудимого 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.



Участники акции. Фото: Валерий Поташов

Участники акции вышли на главную улицу карельской столицы - проспект Ленина - с плакатами "Свободу Юрию Дмитриеву!", "Нет реваншу НКВД!", "Я против преследования Юрия Дмитриева". Вместе с друзьями и знакомыми обвиняемого из Петрозаводска к пикетам присоединились гражданские активисты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые специально приехали на суд.



Одиночные пикеты в Петрозаводске. Фото: Валерий Поташов

Акция прошла спокойно. По ее окончании гражданские активисты направились к зданию городского суда, где сегодня будет объявлена дата вынесения приговора Юрию Дмитриеву.



Фото Валерия Поташова

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Июльскую выплату на детей до 16 лет могут приостановить при спорных ситуациях, предупредил омбудсмен Карелии

Некоторые родители столкнулись с проблемой получения выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет из-за того, что бывший супруг или супруга опередили их с подачей заявления.

Как сообщается в паблике уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, с 1 июля российские семьи с детьми от 0 до 16 лет получат выплату в размере 10 тысяч рублей.



Поскольку это уже вторая волна президентских пособий, средства зачисляются по реквизитам, которые заявители указывали при подаче документов в первый раз. Это обстоятельство тревожит многих родителей: они опасаются, что деньги могут уйти ушлым родственникам, которые в июне умудрились первыми обратиться с заявлениями в ПФР.



В ходе осуществления таких выплат при обращении в Пенсионный фонд родителя, претендующего на приоритетное право в получении выплаты (например, ребёнок проживает только с мамой), специалисты фонда обращаются в органы соцподдержки для подтверждения данного факта.



"Выплата приостанавливается и в дальнейшем осуществляется тому заявителю, с кем проживает ребёнок. Если же выплата уже осуществлена, то родителям следует решать этот вопрос между собой", – подчеркнули в фонде.



Уполномоченный выражает обеспокоенность нецелым расходованием средств родителями, не проживающими совместно с детьми и не участвующими в воспитании ребенка.



В адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка направлен запрос с целью оказать содействие в урегулировании вопроса адресного получения выплат.

Напомним, 26 июня Мишустин подписал постановление о новой выплате в 10 тысяч рублей.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске начали ремонтировать "многострадальную" улицу (ФОТО)

Стартовал ремонт Мурманской улицы, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна организованы на участке от Виданской улицы до набережной Варкауса. Выполняет их ООО "Кондопожское ДРСУ".

Кроме того, в настоящее время подрядчик ремонтирует проезжие части на Машезерской улице (на участке от ул. Володарского до пр. Александра Невского), на Вознесенском шоссе и проезде Автолюбителей, а также тротуары на улицах Ровио, Кирова и Куйбышева. Ранее были завершены работы на улице Кирова (на участке от пр. Карла Маркса до ул. Германа Титова).

АО "АБЗ-Дорстрой" ведёт работы на Первомайском проспекте и набережной Варкауса. В завершающей стадии находится ремонт дорожного полотна на улице Чапаева. На улице Калинина ведут замену бортового камня.

Администрация просит водителей заранее планировать пути объезда.

фото: © Алексей Кузьмин/паблик ВК "Северные берега"

Москва включила два района и городской округ Карелии в состав Арктической зоны

Федеральные власти дополнительно включили Костомукшский городской округ, Калевальский и Сегежский районы в состав Арктической зоны России.

Депутаты Государственной Думы России 7 июля приняли в третьем, окончательном чтении пакет законопроектов, направленный на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической зоне страны и предусматривающий льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты.

Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" предусматривает дополнительное включение Костомукшского городского округа, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов в состав Арктической зоны страны.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Скрывающегося от суда мужчину разыскивают в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция города ведет розыск 25-летнего мужчины, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску устанавливается местонахождение 25-летнего Дмитрия Б., скрывающегося от суда.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого просят сообщать по телефону: +7981-402-06-14.

Конфиденциальность гарантируется.

© МВД Карелии

фото: Столица на Онего

По бульвару в Петрозаводске гулял лис (ФОТО)

Жители микрорайона Древлянка запечатлели лисенка, гулявшего по бульвару Интернационалистов.

В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото лисенка, который накануне вечером вышел к новостройкам на бульваре Интернационалистов. Любопытный зверек погулял по дворовой территории, а затем убежал в сторону бассейна "H2O".

По словам очевидцев, лисенок искал еду, заглядывая в мусорные контейнеры.

Ранее в Петрозаводск забежал лось. Сначала он был замечен на улице Ригачина, а затем - на площади Кирова.

Водитель иномарки едва не сбил велосипедиста на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Нарушителя разыскивают после инцидента, произошедшего 7 июля, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 7 июля, в 12.27 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина водитель Peugeot едва не сбил велосипедиста, переходившего дорогу по пешеходному переходу.



Госавтоинспекция просит помощи в установлении государственного регистрационного знака автомобиля.

Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.



Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела произошедшее.

фото: © Митя Алешковский/ТАСС

Прокуратура обязала мэрию Петрозаводска установить запрещающие знаки на месте, где утонула 9-летняя девочка

Главе Петрозаводска внесли представление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики организовала проверку после гибели 9-летней девочки в Лососинке.



Напомним, 15 июня девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду реки для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки установлено, что берег реки, где отдыхала семья, не является оборудованным муниципальным пляжем, однако используется значительным числом горожан в качестве такового.

Вчера, 7 июля, в Роспотребнадзоре Карелии отметили, что власти Петрозаводска вновь не утвердили ни одного пляжа.

Нелегальные пляжи, как правило, существуют много лет, однако должных мер со стороны городской администрации по информированию граждан о запрете купания в подобных местах, а также по оборудованию безопасных пляжей не предпринимается.

Ирине Мирошник внесли представление об устранении нарушений закона.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Адвокат выступает в суде Петрозаводска с защитой обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева

В городском суде Петрозаводска продолжились прения сторон по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приёмной дочери.

После представителя гособвинения, который запросил накануне для Дмитриева 15 лет строгого режима, слово взял его адвокат Виктор Ануфриев, который считает, что обвиняемого необходимо оправдать.

Процесс проходит в закрытом режиме, но у здания суда собрались многие друзья и знакомые Юрия Дмитриева из Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Москвы. Приехавший в Карелию Архиепископ Балтийский и Варяжский Апостольской православной церкви Григорий Михнов-Вайтенко отслужил у входа в суд молебен за освобождение Дмитриева.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Сам он отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Юрия Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: © Столица на Онего

Водоемы кишат бактериями – власти Петрозаводска вновь не утвердили ни одного пляжа

Использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.



Водные объекты, используемые в рекреационных целях, в том числе для купания, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.



До настоящего времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам не выдавались.



В конце июня в зоне отдыха "Пески" в водоеме индекс бактерий группы кишечной палочки и энтерококков был превышены в 100 раз.



Информация о несоответствии проб доведена до сведения администрации города.



Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

МВД предлагает внести изменения в водительские права и паспорт машины

Министерство внутренних дел выступило с предложением уточнить перечень данных, которые вносятся в паспорт транспортного средства и в образец водительского удостоверения.

В частности, предлагается изменить внешних вид водительских прав: на документе могут появиться надписи DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE ("водительские права" на английском и французском языках).

Что касается главного документа на машину — ПТС — то в нем уточнят перечень информации, вносимой в графу "Особые отметки".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

За сутки число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии увеличилось на 14 человек

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 834 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: ©ПетрГУ

Вступительные экзамены в ПетрГУ пройдут дистанционно

Опубликован порядок проведения вступительных испытаний в госуниверситет Петрозаводска.

Вступительные экзамены, проводимые Петрозаводским государственным университетом для поступающих на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры, пройдут с 13 по 24 июня дистанционно в форме тестирования или собеседования, сообщили в ПетрГУ.

Такие испытания ждут тех абитуриентов, кто претендует на бюджетное или платное, или платное заочное место, не регистрировался для сдачи ЕГЭ, имеет диплом среднего профессионального образования, высшего образования, инвалидность, и кому нужно сдать общеобразовательные предметы для поступления.

Экзамены пройдут с помощью технологических платформ университета (система телеконференцсвязи, системы управления обучением и т.д.), а также иных систем организации телеконференцсвязи (ZOOM и др.).

Результаты вступительных испытаний будут объявлены на официальном сайте университета.

Напомним, ПетрГУ перешел на дистанционное обучение в марте этого года из-за пандемии коронавируса.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске на пассажира без маски составили протокол

Продолжаются регулярные проверки в общественном транспорте, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 7 июля, сотрудники администрации вновь проводили осмотр общественного транспорта на остановках. Всего было проверено более 30 автобусов и троллейбусов. В ходе рейда выявлен пассажир, находившийся в салоне без маски. По данному факту составлен протокол.

В соответствии с распоряжением главы Карелии при нахождении в общественном транспорте пассажиры обязаны использовать средства индивидуальной защиты. При этом маска должна закрывать нос, рот и подбородок.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, о нарушениях расписания или действующих ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, можно по номеру телефона 051.

Напомним, в ходе рейда 6 июля выявлено восемь пассажиров, у которых маска закрывала только рот или размещалась на подбородке.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Два приюта для животных в Карелии получили гранты Парфенчикова

Минприроды Карелии сообщило, кто стал получателем губернаторских грантов в республике.

В числе получателей грантов - два карельских приюта для животных.

Проект "Новый старый дом: комплексная модернизация первого в Карелии районного приюта для собак и кошек (г. Суоярви)" Карельской региональной общественной организации защиты животных "Компаньон" оказался в числе победителей. Приют получит субсидию в размере 448 615 рублей.

Проект "Гуманность и ответственность: программа профилактики бездомных животных" Карельской региональной общественной организации защиты животных "Первый приют" также получит 289 982 рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Заксобрание Карелии

Парламент Карелии предложит отплатить отдых борющимся с COVID-19 медикам и их детям

Медицинские специалисты, работающие с больными COVID-19, а также их дети и дети, переболевшие коронавирусом, должны иметь возможность отдохнуть за счет государства, считают в парламенте Карелии.

Депутаты Законодательного собрания обратятся в правительство России с предложением за счет средств федерального бюджета возместить стоимость путевок для медицинского персонала, оказывающего в стационарах помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, а также для детей этих медицинских работников. Аналогичную меру поддержки депутаты предлагают и для детей, переболевших COVID-19. Соответствующее обращение подготовлено в адрес вице-премьера России Татьяны Голиковой. Авторами инициативы выступили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Лариса Жданова, Алексей Хейфец, Аркадий Рутгайзер, Михаил Стоцкий, Галина Гореликова и Марина Гуменникова.

Как пояснил спикер парламента, заслуженный врач Карелии Элиссан Шандалович, медицинским специалистам, работающим в сложных условиях пандемии и постоянного стресса, необходимо физическое и психоэмоциональное восстановление организма. Такие медработники, а также их дети, по мнению парламентария, должны иметь возможность отдохнуть за счет государства. Кроме того, по мнению Шандаловича, в реабилитации нуждаются и дети, перенесшие это заболевание, поскольку влияние инфекции на организм изучено не до конца.

Обращение в правительство России будет рассмотрено на очередном заседании Заксобрания 16 июля.

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В России увеличился процент людей, победивших ковидную инфекцию

Всего в России на 8 июля зарегистрировано 700792 случаев COVID-19, за сутки – 6562, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 472511 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 8631. Всего вылечились более 67% инфицированных. Вчера этот показатель не превышал 66%.

За весь период в России умерли 10667 человек. За последние сутки подтверждено 173 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 8 июля составило 1623. За минувшие сутки выявлено 42 случая коронавируса. Еще один человек с положительным тестом на COVID-19 скончался – это девятый летальный исход с начала эпидемии в республике.

фото: © Правительство Карелии

Санаторий "Марциальные воды" в Карелии откроется уже на следующей неделе

Из-за пандемии коронавируса санаторий был закрыт 2 месяца, и своих первых после перерыва гостей здравница примет 15 июля, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Руководство "Марциальных вод" воспользовалось вынужденным простоем и провело капитальный ремонт пищеблока, который много лет был одним из самых слабых мест санатория и с каждым годом увеличивался риск, что учреждение закроют после очередной проверки – теперь он будет соответствовать всем необходимым требованиям.



Кроме того, отремонтирована кровля концертного зала, ведутся ремонтные работы по созданию новых медицинских кабинетов под реабилитационный центр и установки лифта. В здании появятся и новые, комфортабельные номера, в первую очередь для размещения пациентов реабилитационного отделения. Продолжаются работы по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Безбарьерная среда – одно из условий, необходимых для того, чтобы направлять таких пациентов на реабилитацию по линии Фонда социального страхования.

Сейчас главная задача – это строительство новой газовой котельной для нужд здравницы и посёлка, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в санаторий.



Строительство котельной ведет ставропольская фирма "Вектор", выигравшая конкурс. Планировалось, что строительно-монтажные работы будут завершены к 31 июля, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сроки сдвигаются на месяц. Часть блоков модульной котельной уже смонтирована, проведены гидравлические испытания, ведутся работы по проведению электрики и установке автоматики, монтируется дымовая труба. До 30 сентября объект должен быть введен в эксплуатацию. Общая стоимость работ составляет 100 млн рублей.

"Панируем построить новый корпус на 100 мест и ещё один, поменьше, на 30 мест, на озере Верхняя Ламба", – отметил глава региона.



Вся необходимая документация для строительства подготовлена, в ближайшее время пройдет конкурс по разработке проекта. На проведение таких масштабных работ из бюджета республики в рамках программы комплексной модернизации санатория выделено 45 млн рублей, основную часть инвестиций планируется привлечь из федерального бюджета.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии депутаты предложили обеспечивать жильем нуждающихся тружеников тыла

Парламентарии поддержали обращение в российское правительство с предложением обеспечивать тружеников тыла жильем за счет средств федеральной казны.

На комитете по здравоохранению и соцполитике депутаты Заксобрания поддержали обращение к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой по вопросу обеспечения жильем тружеников тыла в период Великой отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay

Сисадмин, разукомплектовавший госучреждение в Петрозаводске, может лишиться свободы

Сотрудниками уголовного розыска раскрыли кражу, совершенную в одном из государственных учреждений культуры в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам уголовного розыска Управления МВД России по Петрозаводску поступила оперативная информация о том, что некий гражданин сбывает дорогостоящие комплектующие для компьютеров. Были основания полагать, что товар краденый. В ходе проверки версия полицейских подтвердилась. По подозрению в кражах задержан 21-летний петрозаводчанин.

Установлено, что более года молодой человек работал системным администратором в учреждении культуры. Для того чтобы улучшить свое материальное положение, он в течение нескольких месяцев подменял оригинальные комплектующие и запчасти оргтехники на старые аналоги. Помимо того, что это существенно отражалось на работе техники и доставляло неудобство персоналу, своими действиями подозреваемый причинил организации ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

В настоящее время часть похищенного изъята. По признакам состава преступления, предусмотренного возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до шести лет со штрафом.