Что случилось в Петрозаводске и Карелии 15 июля

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении иска о незаконности режима самоизоляции

Республиканские власти так и не представили суду оригинал губернаторского распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы региона.

Верховный суд Карелии отказал в удовлетворении коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Из-за введенных в суде ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавируса, рассмотрение иска проходило в закрытом от прессы режиме. Однако, как сообщила "Столице на Онего" одна из истцов, юрист Анастасия Анушина, на заседании 15 июля была оглашена только резолютивная часть судебного решения. По словам Анастасии, после того, как истцы получат полный текст этого решения, они обжалуют его в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Как отметила Анушина, ответчик так и не представил суду оригинал оспариваемого распоряжения или его аутентичную копию с подписью главы Карелии, сославшись на то, что факт официальной публикации подтверждает его подписание. На этом основании истцы ходатайствовали об исключении этого документа из числа доказательств по делу, но суд это ходатайство отклонил.

Читайте подробнее об иске в статье "Документ без подписи".

фото: youtube.com / varlamov

Ждут ли Варламова организаторы пиар-тура в Карелию

Руководство Информационного туристского центра республики прокомментировало планы организовать в регионе пресс-тур для вип-блогеров и создать для себя новый сайт за 5 млн рублей.

Этим летом в республике может состояться пресс-тур с участием топовых блогеров, хотя число участников мероприятия может ограничиться и всего лишь одной персоной. В ходе запланированной поездки гости смогут посетить различные знаменитые места Карелии. Затем им, вероятно, предстоит подготовить публикации, которые покажут Карелию в выгодном свете.

После знакомства с требованиями закупки, а затем и с рейтингами авторов российской блогосферы и СМИ может сложиться впечатление, что под все критерии техзадания подходит один конкретный автор: это известный блогер Илья Варламов, ранее уже посещавший Карелию.

В Информационном туристском центре региона отрицают "заточенность" закупки под конкретного персонажа.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: Республика Карелия / ВК / Фото читателя

В Петрозаводске хозяева маршруток подняли цены на проезд, несмотря на попытки чиновников сдержать их аппетиты

Владельцы маршрутных автобусов повысили стоимость проезда и уведомили об этом мэрию города и антимонопольщиков, разбиравшихся в подорожании билетов в городских маршрутках.

Некоторые хозяева петрозаводских маршруток повысили стоимость проезда с 15 июля до 33 рублей.

Цена за билет в маршрутках №17, 27, 29 составила 33 рубля. Прежде стоимость проезда была на рубль дешевле. Эту информацию "Вестям Карелии" подтвердили в мэрии столицы Карелии. В администрации пояснили, что маршрутчики уведомили представителей городской власти и работников УФАС о соответствующем решении.

Также в маршрутке №9 стоимость проезда вырастет завтра и составит 31 рубль вместо нынешних 30 рублей, об этом также рассказали в мэрии. Хозяева этого маршрута уведомили о повышении тарифа только администрацию.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Роспотребнадзор назвал ситуацию с заболеваемости COVID-19 в Карелии напряженной

В Управлении Роспотребнадзора по Карелии оценили эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Напомним, на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусной инфекцией в республике составило 1805 человек. По данным Роспотребнадзора, доля бессимптомных форм составляет 29,0%, доля завозных случаев (из заграницы, других регионов) - 5% (82 человека). 973 человека (54,2%) заразились при непосредственном контакте с больными или инфицированными.

По всем случаям определен круг лиц, находившихся в контакте (домашние и производственные очаги, транспорт, стационары). В отношении всех контактных ведомством организованы противоэпидемические мероприятия.

"Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия оценивает эпидемическую ситуацию по заболеваемости COVID-19, как напряженную и нестабильную", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре считают, что, несмотря на снятие в республике ряда ограничительных мер и сохранение данного уровня заболеваемости, жители республики, представители организаций и предприниматели, работающие на территории региона, должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, экраны, перчатки и антисептики.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, на что опирается статистика при составлении сводки заболеваемости COVID-19 в республике.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Павильон, стоявший в центре Петрозаводска почти 20 лет, признали незаконным и теперь сносят (ФОТО)

Фотограф запечатлел, как сносят незаконно установленный павильон на улице Кирова.

Ранее в мэрии предупредили о проведении демонтажа незаконно установленного нестационарного объекта, расположенного в районе дома № 2 по улице Кирова в Петрозаводске.















Снести павильон планируют до 20 июля.

фото: ©Столица на Онего

Алексей Пивоваров снимает в Карелии сюжет о "деле Дмитриева"

Сюжет выйдет на YouTube-канале "Редакция" накануне оглашения приговора известному исследователю сталинских репрессий.

В Карелию приехала съемочная группа YouTube-канала "Редакция". Известный российский журналист Алексей Пивоваров, который запустил этот канал весной прошлого года и уже собрал более миллиона подписчиков, снимает сюжет об уголовном деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Съемочная группа побывала в Медвежьегорске и на мемориальном кладбище "Сандармох", а сегодня берет в Петрозаводске интервью у историков, журналистов и общественников, которые знакомы с Юрием Дмитриевым. Только что "Редакция" посетила редакцию "Столицы на Онего", которая освещает судебный процесс по "делу Дмитриева".

По словам Алексея Пивоварова, он пытался договориться о встрече с историками Сергеем Веригиным и Юрием Килиным, которые несколько лет назад выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе могут лежать не только жертвы сталинских репрессий¸ но и советские военнопленные, расстрелянные финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. Однако оба историка от интервью отказались.

Напомним, Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Еще 13 человек за сутки заболели в Карелии коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1805 человек, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки выявлено 13 новых случаев коронавируса в Карелии: в Петрозаводске - 11 человек, в Сортавале – 1 человек, в Кондопоге – 1 человек.

Выздоровели за время пандемии 1047, за последние 24 часа выписаны по выздоровлению 29 человек: в Петрозаводске – 14, в Питкярантском районе – 3, в Лахденпохском районе – 3, в Олонецком районе – 2, в Сегежском районе – 2, в Прионежском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Костомукше – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Находятся на самокарантине 929 человек (+13 за сутки).

В местах обсервации пребывают 16 человек (+1 за сутки).

Всего в Карелии за время пандемии проведено 94936 исследований (+1393 за сутки).

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске троллейбусы пойдут по новым маршрутам

Изменение в движении троллейбусов произойдут на этой неделе из-за ремонтных работ.

Как сообщает администрация Петрозаводска, с 15 по 19 июля в карельской столице изменятся маршруты троллейбусов. Временные неудобства связаны с капитальным ремонтом участка тепловой сети и восстановлением дорожного полотна на Первомайском проспекте.

В разные дни произойдут следующие изменения в маршрутах:

С 15 по 16 и с 16 по 17 июля с 22.00 до 10.00 движение троллейбусов №№ 3, 5, 8 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбусов № 3 и № 8 – "Заводская", № 5 – "ДСК". Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина. Время выезда на маршруты и возвращения в депо останется прежним.

17 июля троллейбусы будут ходить по расписанию. Возвращение электротранспорта в депо – в 22.00.

18 и 19 июля маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 6 начнут работу с 10.00.

18 июля с 10.00 до 22.00 маршрут № 1 будет работать по обычному расписанию. Движение маршрутов № 3 и № 5 будет организовано по Московской улице, набережной Варкауса, улице Зайцева, Заводской улице. Конечная станция троллейбуса № 3 – "Заводская", № 5 – "ДСК". Движение маршрута № 6 сокращено до площади Гагарина.

фото: © ДТП ПТЗ

В Петрозаводске автомобили вылетели с проезжей части после жесткого ДТП (ФОТО)

Авария произошла сегодня утром на Лососинском шоссе, сообщает ДТП ПТЗ.

ДТП с участием Daewoo Nexia и Ford Focus произошло сегодня в 9:40 у дома №12а.на Лососинском шоссе. По одной из версий, Daewoo совершала манёвр обгона, двигаясь в сторону центра. В это же время Ford выезжал на Лососинское шоссе с прилегающей территории, со стороны местечка "Курган", совершая левый поворот в сторону микрорайона "Древлянка".

От столкновения легковые автомобили отбросило за пределы проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняется, сообщает ДТП ПТЗ.

Ранее автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии.

фото: pixabay.com / besnopile

Чиновники решили продлить россиянам возраст молодости

Предельный возраст молодежи в России может быть увеличен с 30 до 35 лет: такие изменения предусматривает новая редакция законопроекта о молодежной политике страны.

Об этом в среду, 15 июля, рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

Документ, а также ряд ему сопутствующих понятий, по его словам, разработаны рабочей группой сенаторов и депутатов в рамках развития обновленной редакции Конституции страны. Сенатор отметил, что законами на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как молодежь, молодая семья и молодежная политика.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

Мчавшийся на скорости автомобиль чуть не сбил мужчину с коляской на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Кукковке водитель проехал под запрещающий сигнал светофора, рискуя сбить пешеходов на "зебре".

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который рассказал, что в минувший вторник 14 июля в 19.40 на Карельском проспекте он с маленьким сыном на коляске переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и его чуть не сбила машина.

"Только я с коляской стал переходить дорогу, как прямо передо мной пролетел белый седан на большой скорости, на красный свет, - сообщил горожанин. – Так и до трагедии не далеко".

Напомним, 14 июля иномарка сбила мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

фото: © паблик Вконтакте "ТОС СОЛОМЕННОЕ"

Власти Петрозаводска объяснили, зачем вырезают асфальт на уже отремонтированных дорогах

В администрации Петрозаводска рассказали о ремонте дорог и приемке работ у подрядчика.

Администрация Петрозаводска принимает и оплачивает дорожные работы только после получения положительных заключений специализированных организаций. В 2020 году подписаны договоры на проведение строительного контроля ремонта автомобильных дорог с дирекцией по строительству объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Республики Карелия. Кроме того, для лабораторного контроля как применяемых асфальтобетонных смесей, так и готового покрытия привлечено ФКУ Упрдор "Кола". На сегодняшний день уже отобрано более 70 проб асфальта. Контроль также осуществляют сотрудники администрации и общественные наблюдатели.

В случае выявления недостатков подрядчик обязан их устранить, иначе работы не будут оплачены. Так, в ходе приемки были предъявлены замечания по некоторым участкам Соломенского шоссе, на пересечении улиц Ватутина и Чапаева и другим объектам. Сейчас они устраняются.

В мэрии отмечают, что на сегодняшний день в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" приняты работы на Гвардейской улице, Вытегорском шоссе и Лесном проспекте. Ремонтные работы продолжаются на улице Калинина, Первомайском проспекте и набережной Варкауса. Идет приемка Соломенского шоссе, улиц Чапаева, Островского, Ватутина и Муезерской.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане запечатлели вырезы в асфальте на недавно отремонтированном Соломенском шоссе.

фото: https://www.facebook.com/EmiliaSlabunova

Эмилия Слабунова пикетировала Генпрокуратуру России

Депутат парламента Карелии потребовала освобождения Юрия Дмитриева.

Депутат Законодательного собрания Карелии от партии "Яблоко" Эмилия Слабунова провела одиночный пикет у Генеральной прокуратуры в Москве. Политик вышла к зданию Генпрокуратуры с плакатом "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Напомним, известный исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев находится сейчас под арестом по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Гособвинение потребовало приговорить Дмитриева к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а сторона защиты попросила полностью его оправдать. Сам Дмитриев своей вины не признал. Оглашение приговора в городском суде Петрозаводска, где рассматривается это уголовное дело, назначено на 22 июля.



Фото со страницы депутата Эмилии Слабуновой в Facebook

Кроме того, как сообщила Слабунова на своей странице в социальной сети Facebook, Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит 15 июля жалобу депутата парламента Карелии на решение Мосгорсуда по иску партии "Яблоко" к Генеральной прокуратуре РФ и прокуратуре РК по их бездействию при проведении раскопок Российского военно-исторического общества в Сандармохе, где покоятся тысячи жертв сталинских репрессий.

фото: © паблик Вконтакте "ТОС СОЛОМЕННОЕ"

В Петрозаводске снова вскрыли новое дорожное полотно (ФОТОФАКТ)

Петрозаводчане запечатлели вырезы в асфальте на недавно отремонтированном Соломенском шоссе.

В паблике "ТОС Соломенное" горожане опубликовали фото поырежденного рабочими асфальта на Соломенском шоссе.

"Только отремонтировали дорогу, а новое дорожное полотно уже успели вскрыть в двух местах", - написал автор фото.

Ранее мэрия сообщала, что в Петрозаводске трубы кладут раньше, чем новый асфальт.

фото: Кадр из видео

Дикие кабаны устроили заплыв на Ладоге в Карелии (ВИДЕО)

Трое кабанов удивили жителей Приладожья скоростным заплывом в Ладожском озере.

Дикие животные проявили невероятные способности пловцов, покоряя Ладогу. На глазах рыбаков, проплывавших на моторной лодке, три кабана устроили скоростной заплыв.

Видео с водоплавающими опубликовали в паблике "ЛахденпохьЯ - навсегда!".

"Удивили!!! Никогда бы не подумала, что кабаны могут плавать, да еще так шустро!" , "Красиво плывут !!" - прокомментровали видео подписчики.

Ранее огромный медведь напугал автомобилистов на трассе в Карелии.

фото: "Столица на Онего"

Дело двух инструкторов о гибели детей на Сямозере вернули в суд Петрозаводска

Дело в отношении инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в оздоровительном лагере на Сямозере, где погибли дети, возвращено в петрозаводский городской суд.

Об этом РИА Новости сообщил адвокат, представляющий в суде интересы одного из фигурантов дела, Дмитрий Маслов.

"Дело поступило в городской суд Петрозаводска на пересмотр. В скором времени должна быть назначена дата заседания", - сообщил РИА Новости Маслов.

Напомним, в июне Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Петрозаводского горсуда в отношении инструкторов лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Павла Ильина и Валерия Круподерщикова и направил дело на новое рассмотрение.

Приговор Петрозаводского горсуда инструкторы лагеря выслушали 18 марта 2019 года. Бывший инструктор Павел Ильин был оправдан. А Валерий Круподерщиков был признан виновным в оставлении людей в опасности и приговорен к 8 месяцам лишения свободы, но фигурант был освобожден от наказания за истечением срока давности.

Адвокат Дмитрий Маслов заявил, что защита не была уведомлена о предстоящем судебном заседании в установленное законом время, поэтому адвокаты не смогли явиться на процесс в Третьем кассационном суде. В итоге Ильину и Круподерщикову были предоставлены адвокаты по назначению. "Они нас обоих отстранили от участия в деле, нарушив право на защиту, что мы, безусловно, будем обжаловать", - сказал Маслов.

По словам Дмитрия Маслова, новые адвокаты по назначению не могли в полной мере ознакомиться с материалами дела, в котором более трехсот томов. Защитник заявил, что будет обжаловать решение в Верховном суде России.

Напомним, Павел Ильин и Валерий Круподерщиков обвинялись в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Инструкторы координировали действия подростков в лагере на озере Сямозеро.

Трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. Тогда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Ильин, Коваленко и Котович были признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию. Однако затем Верховный суд Карелии отменил приговор в отношении двух представителей Роспотребнадзора. Дело на данный момент находится в стадии рассмотрения.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии

Водитель получил травмы в жестком ДТП на трассе "Кола" в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник в 13:00 на 408 км (+200 м) федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск 24-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выполнении обгона не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся в врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы.

Ранее автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии.

фото: © shutterstock.com

Пенсионерка в Карелии избила односельчанку палкой, когда закончились аргументы в споре

Жительница Сегежского района попала в больницу с проломленной головой и поврежденными суставами после встречи с односельчанкой, сообщили в МВД Карелии.

В Сегежском районе расследуется уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В отел полиции по Сегежскому району поступила информация из районной больницы. Туда с травмой головы, а также серьезным повреждением суставов была доставлена 58-летняя жительница одного из поселков. Полицейским она рассказала, что неудачно упала. В дальнейшем данная версия не подтвердилась – экспертиза показала, что травмы носят другой характер.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к преступлению причастна 59-летняя односельчанка потерпевшей. В один из дней женщины встретились на улице, и между ними произошел словесный конфликт. В итоге подозреваемая схватила палку и нанесла оппонентке несколько ударов. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Охлопков: не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков объяснил, на что опирается статистика при составлении сводки заболеваемости COVID-19 в республике.

"Значение медианы в математике никто не отменял, - отметил Охлопков. - Поэтому не следует акцентировать внимание на резких перепадах в количестве выявленных случаев коронавируса. Так в июне-июле в Карелии цифры такие: регистрировались от 50 до 9 инфицированных. Статистика опирается на результаты лабораторной диагностики, которая занимает время. При этом гораздо информативнее средние арифметические значения. Так, за июнь в сутки в среднем регистрировался 31 инфицированный, за две недели июля – также пока 31".

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Карелии за все время пандемии составило1805 человек.

фото: © кадр из видео

Молодые люди в Карелии прокатились на капоте "жигулей" по городу (ВИДЕО)

В Кондопоге подростки устроили катания по городу, сидя на капоте автомобиля.

Камера наружного видеонаблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как ночью 15 июля в 00.30 двое молодых людей в Кондопоге катались по городу на "жигулях", сидя на капоте автомобиля.

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Валентина Пивненко: "Статус Арктической зоны для шести районов Карелии даст новый импульс для привлечения инвестиций"

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко, какие перспективы появились у северных районов Карелии с принятием закона "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Напомним, на прошлой неделе был принят пакет законопроектов, которые определяют правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры ее господдержки в Арктической зоне. Федеральный закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" предусматривает дополнительное включение Костомукшского городского округа, Калевальского национального и Сегежского муниципальных районов в состав Арктической зоны страны. До этого статус "арктических" имели только Лоухский, Кемский и Беломорский район.

"Мы очень рассчитываем на то, что статус Арктической зоны для наших шести территорий даст новый импульс для привлечения инвестиций в эти районы. До сегодняшнего дня три района Карелии, включенные в состав Арктической зоны, по сути дела имели этот статус только на бумаге. Статус есть, программа развития Арктики есть, но в этой программе нулевые цифры. И задача законодателей была в том, чтобы был принят новый закон, который бы позволил на льготных условиях привлечь в Арктическую зону людей, которые не на бумаге будут создавать свой бизнес, а которые реально создадут новые производства, новые предприятия", - сказала в программе "Важная тема" депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Статус резидента в Арктике смогут получить представители малого и среднего бизнеса, которые вложили в инвестиционные проекты на северных территориях не менее 1 млн рублей. Резиденты смогут претендовать на льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и льготные кредиты.

"Система организации работы по развитию экономики и социальной сферы в этих районах будет зависеть от нашей инициативы. От желания привлечь туда организационные и финансовые ресурсы", - считает Валентина Пивненко.

фото: © кадр из видео

Легковушка подрезала маршрутку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Ровио.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло в минувший вторник на улице Ровио, в районе пересечения с улицами Парфенова и Торнева.

Транспортные средства двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта: автобус в правой полосе движения, легковой автомобиль в левой.

ДТП произошло на перекрестке, когда легковой автомобиль совершал правый поворот на улицу Торнева, а автобус двигался в прямом направлении.

Обошлось без жертв, уточняет ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее ослепленный солнцем водитель врезался в дорожное ограждение на мосту в Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глобусы с цветами появились в центре Петрозаводска (ФОТО)

В столице Карелии устанавливают вазоны для декоративных растений, сообщает администрация города.

Подрядчик приступил к установке новых вазонов в центре Петрозаводска. Малые архитектурные формы выполнены в виде глобусов с цветами. В прохладное время года вазоны также послужат украшением: в них разместят композиции из хвойных растений и вереска. Всего в центре города установят 180 малых архитектурных форм: круглых (в виде глобусов и чаш) и прямоугольных.

Помимо этого, в разных районах карельской столицы продолжают расширять городские цветники. Сегодня подрядчик завершает работы на Кукковке, а также на площади Кирова. В сквере Горсовета оформляется ландшафтная композиция из многолетних цветов и кустарников.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к вазонам, клумбам, цветам и другим элементам оформления города.

Напомним, Петрозаводск озеленят почти на 9 миллионов рублей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов

Общественники Карелии поделили миллион от губернатора

Стали известны итоги конкурса грантов главы республики Карелия: деньги достались шести общественным организациям, реализующим спортивные проекты.

Министерство спорта республики сообщило итоги конкурсного отбора по предоставлению из бюджета Карелии грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Сообщается, что деньги достались общественникам "на осуществление деятельности в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности". Фонд конкурса составил 1 млн 50 тыс. рублей, информирует министерство.

Кто был признан победителями, читайте на сайте "Вести Карелии".

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Умельцы из колонии художественно украсили въезд в поселок Карелии

Осужденные участка колонии-поселения при ЛИУ-4 изготовили и установили новую табличку на въезде в поселок Каменный Бор Сегежского района, сообщили в УФСИН Карелии.

В адрес учреждения обратился председатель Совета ветеранов учреждения ЛИУ-4 Сергей Тихонов с инициативой обновить покосившуюся табличку на въезд в поселок. Осужденные идею поддержали, их обеспечили необходимыми материалами и красками.

В результате въезд в Каменный Бор теперь украшает настоящая картина с надписью и с изображением реки Онды, на берегу которой находится поселок.

Ранее заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов.

фото: © shutterstock.com

Расстроенная отсутствием водки женщина повредила автомобиль жителя Петрозаводска

В Петрозаводске нетрезвая женщина повредила чужой автомобиль, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции по Петрозаводску поступило заявление от 27-летнего жителя города. Мужчина указал, что находился в своем автомобиле, который был припаркован неподалеку от автовокзала. Проходившая мимо женщина несколько раз пнула машину. В результате было повреждено лакокрасочное покрытие двери. Ущерб составил 6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к этому происшествию причастна 47-летняя петрозаводчанка. По ее словам, она не очень трезвая возвращалась ночью из гостей. У неё произошёл конфликт с сотрудниками магазина, которые отказались продавать алкоголь после 22 часов. Свои эмоции женщина выплеснула на автомобиль, который оказался у неё на пути.

Возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества.

Ущерб гражданка обязалась возместить.

фото: © паблик Вконтакте "Газета "Новости Костомукши"/vk.com/novkos

Цапли прилетели в Карелию (ФОТОФАКТ)

Житель Карелии сфотографировал пару серых цапель, которые обосновались в Калевальском районе.

В газете "Новости Костомукши" опубликовано фото необычных для Карелии птиц. Две пары серых цапель поселились на берегу озера Верхнее Куйто в Калевальском районе.

"У нас на берегу Верхнего Куйто разгуливали две пары серых цапель. С трудом мне удалось их заснять, - написал автор фото Виталий Никулин в комментарии. - Птиц прогнали чайки, так как в камышах сидит много их птенцов, а цапли ими питаются".

Ранее житель Карелии снял на видео, как бобр кувшинки ест.

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии агентства занятости населения возобновляют личный прием, несмотря на пандемию

В связи с частичным снятием ограничительных мер, установленных в связи с введением в Карелии режима повышенной готовности, агентства занятости населения Карелии возобновляют личный прием граждан.

Личный прием граждан в агентствах занятости населения возобновляется с 20 июля. Об этом информирует управление труда и занятости Карелии.

Возобновление личного приема граждан будет проводиться постепенно, с учетом рекомендаций по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и норм.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Motortion Films

За сутки в Карелии 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 886 пациентов, 64 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: Столица на Онего

Роспотребнадзор признал безопасными пляжи на севере Карелии

Эксперты проверили места отдыха в Сегежском районе, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Пробы воды и почвы были отобраны на «новом пляже» озера Линдозеро в Сегеже и у озера Глубокое Сярьгозеро ("Пионерское") по микробиологическим и санитарно-химическим показателям

Результаты проверки положительные: пробы почвы и воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Ранее популярные места отдыха на Сямозеро в Карелии проверку Роспотребнадзора не прошли.