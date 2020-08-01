Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: фото: © Илья Тимин

В Карелии за сутки зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в республике продолжает расти.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, 45 новых случаев заражения подтверждено в Карелии за сутки.

В Петрозаводске – 13 человек, в Лоухском районе – 14 человек (Лоухи – 9, поселок Чупа – 2, поселок Малиновая Варакка – 3), в Пудоже – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Вяртсиля), в Пряжинском районе – 1 человек (село Святозеро), в Прионежском районе – 4 человека (деревня Ялгуба – 1, поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 2), в Кеми – 2 человека, в Калевале – 2 человека, в Беломорске – 2 человека, в Кондопожском районе – 3 человека (Кондопога, село Кончезеро, деревня Улитина Новинка), в Костомукше – 1 человек, в Медвежьегорске – 1 человек.



Выздоровели 36 человек: в Петрозаводске – 15, в Суоярвском районе – 1, в Лоухском районе – 5, в Костомукше – 4, в Муезерском районе – 2, в Калевальском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Беломорском районе – 3. Также выписаны еще 2 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

За сутки проведено 1115 тестов на коронавирус (всего сделано 116183 исследования).

Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего в Карелии умерло 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 385,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 572,4 случая, по Северо-Западу – 562,9.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Петрозаводске скончались два постояльца частного пансионата для пожилых людей.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Четыре человека скончались в частном пансионате для пожилых людей в Карелии, у двоих был COVID-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о четырех летальных случаях в частном пансионате для пожилых людей "Малина" в Петрозаводске, где была зарегистрирована вспышка коронавируса.

"Сейчас прокуратура Карелии проводит проверку по факту вспышки заболеваемости коронавирусом в петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина". Там из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: трое с пневмонией (у них тесты на ковид отрицательные), у девяти человек выявлен положительный тест на коронавирус.

Два пациента скончались от COVID-19. Причина смерти еще двоих пациентов устанавливается, диагноз «коронавирусная инфекция» у них не был подтвержден", - сообщил Парфенчиков в соцсети.

Глава Карелии призвал наказать виновных, если выяснится, что в частном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования.

"Нужно выяснить, как инфекция проникла в пансионат и почему руководство не обеспечило безопасность своих пациентов и работников, среди которых также есть инфицированные. Если в социальном учреждении не соблюдались противоэпидемические требования, виновные должны быть наказаны", - сказал Парфенчиков.

Напомним, ранее министр здравоохранения Михаил Охолопков сообщил, что среди работников пансионата также имеются случаи инфицирования COVID-19.

фото: правительство Карелии

Парфенчиков разрешил открыться детским игровым центрам, клубам и домам культуры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков отменил введенные ранее из-за коронавируса ограничения на работу детских развлекательных и батутных центров, и также клубов, домов культуры и центров творчества.

Жизнь в республике продолжает возвращаться в обычное русло, сообщил Парфенчиков. Вступают в силу очередные изменения, распоряжение об этом глава республики подписал накануне:

Разрешается работа детских игровых и батутных центров.

"Разумеется, такие учреждения должны обеспечить посетителям возможность обработки рук антисептиками, обязательно соблюдение масочного режима, социальной дистанции, использование персоналом защитных экранов и перчаток. Все оборудование обязательно должно дезинфицироваться", - сообщил Парфенчиков.



С 1 августа дети, которые проживают в районах Арктической зоны на территории нашей республики, могут выезжать в составе организованных групп в лагеря и санатории других регионов России.



С 1 августа в Карелии открываются дворцы и дома культуры, клубы, центры народного творчества. Также при соблюдении всех требований противоэпидемиологической безопасности.



Возобновляется деятельность по организации конференций и выставок.



С 15 августа в республике откроется театрально-концертный сезон.



Изменились и правила работы фитнес-центров: они могут принимать клиентов без предварительной записи, а на одного посетителя теперь должно приходиться 4 кв.м площади спортивного зала.



Полный текст внесенных изменений – здесь.

фото: https://www.instagram.com/juliavmenshova/

Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова продолжает рассказывать о путешествии по Карелии в своем микроблоге.

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова вместе с супругом находится сейчас в Карелии и рассказывает в Инстаграм о том, где побывала.

В последние дни она успела съездить на Кижи, а также на месте съемок знаменитого фильма "Любовь и голуби", снятого ее отцом, режиссером Владимиром Меньшовым.

"Не прошло и 38 лет... А дом Василия и Надежды Кузякиных по-прежнему на своем месте в городе Медвежьегорск. И голубятня на месте", - рассказала Юлия Меньшова.

"На съемках "Любовь и голуби" я провела последний месяц каникул перед 8 классом, - поделились воспоминаниями актриса. - Короче, сегодня было потрясающее чувство возвращения в детство".

Судя по всему, телеведущей очень понравилось и на острове Кижи.

"Всем, кто раздумывает - ехать в Карелию или не ехать, я скажу так: да даже только ради посещения острова Кижи ( ударение, кстати, на первом И, а не на втором) это нужно сделать просто обязательно! Причем, немедленно!

Скорее!".

"Абсолютно фантастической, немыслимой красоты деревянную церковь можно, наконец, увидеть такой, какой ее и придумали когда-то уникальные русские мастера. И это впечатление в жизни, которое просто ни за что нельзя пропустить, вот что я хочу вам сказать".

Ранее Меньшова побывала в горном парке Рускеала, где отпраздновала свой день рождения.

фото: правительство Карелии

Как выглядит новый вокзал в аэропорту "Петрозаводск" (ФОТО)

Новый аэровокзальный комплекс "Петрозаводск" готовится к вводу в эксплуатацию в Карелии.

"Это важнейший объект, построенный к юбилею нашей республики. И трудно переоценить его значение для Карелии", - сказал глава региона Артур Парфенчиков, который накануне побывал в новом аэровокзальном комплексе и поблагодарил всех, кто помогал его построить.





"Я благодарен секретарю Совета Безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву за личное участие в реализации проекта, Правительству РФ за поддержку, благодаря которой единственным исполнителем работ стало "Главное военно-строительное управление по специальным объектам" Минобороны. В итоге в кратчайшие сроки мы получили современный комфортный международный аэропорт.





Благодарю за поддержку проекта депутата Госдумы Валентину Пивненко. Отдельных слов благодарности достойны и специалисты, которые непосредственно работали на объекте. Сегодня, в преддверии дня строителя, вручил многим из них государственные награды", - сообщил Парфенчиков.

Как выглядит новый аэровокзальный комплекс, Парфенчиков показал на фото.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Мужчина выпал из окна высотного дома в Петрозаводске и разбился

Следственные органы Карелии проводят проверку по факту смерти мужчины в результате падения из окна высотного дома на Кукковке.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувшую пятницу, 31 июля, около полудня у одного из домов по улице Ровио в Петрозаводске был обнаружен труп мужчины. Об этом сообщили в дежурную службу полиции.

Мужчина 1968 года рождения выпал из окна и разбился. Об этом нашему изданию рассказал источник в правоохранительных органах.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работают следственные органы.

В Петрозаводске это уже второй случай смерти в результате падения с высоты за неделю. Напомним, в среду, 29 июля у одного из домов было обнаружено тело 18-летнего юноши. Он жил в этом доме на 6 этаже, выпал из окна и разбился.

фото: администрация Петрозаводска

Стало известно, какие территории благоустроят в Петрозаводске в следующем году

Жители Петрозаводска рейтинговым голосованием определили семь общественных территорий, которые будут благоустроены в 2021 году.

В Петрозаводске завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", сообщили в мэрии. В течение недели свое мнение на платформе "Активный горожанин" выразили 2206 жителей карельской столицы.

Лидером общественного интернет-голосования стало местечко Пески: 478 петрозаводчан сделали выбор в пользу данной территории. Также большое количество голосов жители отдали двум территориям вблизи городской поликлиники № 1, парку Каменный бор, Машезерскому скверу, Сортавальскому бульвару и территории в районе спортивного комплекса "Луми".

Администрация Петрозаводска благодарит горожан за активное участие в выборе. По его итогам будет составлен перечень мест для первоочередного благоустройства в следующем году.

фото: pixabay

"Я принял решение забрать Богдана в семью и воспитаю его как своего родного сына"

Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью без документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого мальчика, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Подробнее читайте в статье "Кому нужен Богдан".

фото: Столица на Онего

"Старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей"

Врач Станции скорой помощи Петрозаводска Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, рассказала о самом запоминающемся случае в ее практике.

Одна из важнейших служб Петрозаводска – станция скорой помощи отметила 90-летний юбилей. Врач Надежда Мелехова, отдавшая работе старшей смены 38 лет, поделилась своими воспоминаниями.

- На станцию скорой помощи меня направили после окончания интернатуры медицинского факультета Петрозаводского госуниверситета, - вспоминает Надежда Анатольевна Мелехова, проработавшая врачом специализированной неврологической бригады, а затем старшим врачом смены 38 лет, с 1975 года. – Конечно, сначала я очень боялась. Нужно было очень быстро научиться ориентироваться и грамотно оказывать помощь пациентам. Но нас встретила главный врач Фаина Григорьевна Козицына, а это - человек, который притягивает к себе окружающих. Она великолепно руководила коллективом, к ней все относились с большим уважением. И сама она тоже уважительно относилась к людям.

- Я выбрала неврологический профиль, а неврологические больные бывают очень сложными, - продолжает Надежда Мелехова. – Это и коматозные, и неадекватные пациенты. Бывает непросто дифференцировать острые, серьезные состояния. Но выезды к таким больным меня никогда не утомляли, потому что я знала, что меня всегда поблагодарят. …Помню автокатастрофу с участием пригородного автобуса и поезда. Тогда было безумно тяжело, было много пострадавших. Вспоминаю, как старший врач и диспетчер искали среди погибших живых людей. Это, пожалуй, был самый страшный случай в моей практике…

Надежде Анатольевне много раз предлагали должность старшего врача в другой бригаде, но она не могла расстаться со своим коллективом:

- Атмосфера была настолько приятная, что я приходила на работу, как домой. И даже сейчас, встретившись с сотрудниками, мы с радостью вспомнили времена совместной работы. Мои душа и сердце остались на «скорой».

Подробнее читайте в нашем материале к юбилею службы.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Проезд в автобусах Петрозаводска с сегодняшнего дня можно оплачивать картой (ВИДЕО)

С 1 августа проезд в маршрутных автобусах Петрозаводска можно оплачивать картой.

Новый способ оплаты доступен на 15 городских маршрутах: № 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 27, 29.

Следующий этап — оплата проезда бесконтактным способом в других муниципалитетах, а также на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах.

Подробности – в сюжете ГТРК "Карелия".

фото: Столица на Онего

Коммунисты Карелии призвали всех, кто голосовал за Павла Грудинина, встать на его защиту

Представители КПРФ призвали жителей Карелии встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина.

"Многие годы подмосковный совхоз им. Ленина, созданный усилиями трудового коллектива во главе с Павлом Николаевичем Грудининым находится в рейдерской осаде хищного российского капитализма. В октябре 2019 года Арбитражный суд Московской области вынес решение взыскать с совхоза более одного миллиарда рублей. Это сделано в пользу семи акционеров, трое из которых не работали в хозяйстве ни дня, но согласились стать марионетками в этом позорном политическом спектакле. На юридическом поле идет подковерная борьба. В июле текущего года Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения данное решение.

Актив коммунистов Карелии резко протестует против несправедливого циничного решения судебных органов. Считаем его не только судебным, но и экономическим и политическим произволом. Мы против разорения передового народного хозяйства и сотен семей его тружеников. Требуем сохранить совхоз им. Ленина, который дает продукцию высокого качества и создает новое качество жизни для тружеников сельского хозяйства.

Призываем коммунистов, патриотов, всех избирателей, проголосовавших за Павла Грудинина, кандидата в президенты в 2018 году, встать на защиту передового хозяйства и его руководителя".

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фото: администрация Петрозаводска

Благоустроенные в прошлом году объекты в Петрозаводске приходится ремонтировать заново (ФОТО)

Подрядчики исправляют дефекты на объектах, благоустроенных в столице Карелии в 2019 году.

Специалисты городского комитета ЖКХ накануне обследовали общественные территории, благоустроенные в прошлом году. Как сообщили в мэрии, подрядчикам были выставлены претензии. Компании уже приступили к устранению замечаний. Все работы выполняются в рамках гарантийных обязательств.





Накануне специалисты выезжали с проверкой на аллею Отцов возле городской поликлиники № 4 в районе Ключевая. Там ООО "СМС" устранило часть замечаний. На месте отрегулировали бордюрные камни и отремонтировали большой лестничный спуск, ведущий к медучреждению. В то же время подрядчик не исправил дефекты облицовки тротуарной плиткой ещё двух лестниц. По этому факту будет направлена повторная претензия и наложен штраф. Кроме того, сотрудники ООО "СМС" отремонтировали входную зону и дренажную систему, а также покрасили оборудование в парке Беличий Остров.

Несколько замечаний устранили ещё на одной территории, благоустроенной в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" – на Берёзовой аллее. Там ООО "Тор"» покрасило ограждения, а ООО "КарелСтройУправление" – фонтан. Сотрудники последнего также устранили дефекты установки скамеек и урн.





Исправляют замечания и на объектах, обновлённых в прошлом году в рамках подготовки к 100-летию республики. ООО "Онего-Строй" выполнило дополнительную засыпку швов облицовочных плит на Советской площади. ООО "СМС" устраняет дефекты на асфальтобетонном покрытии у мемориального комплекса "Вечный огонь". На участке собирается дождевая вода, образуются лужи. Здесь же подрядчик уже отремонтировал газоны и устранил нарушения при мощении плитки из габбро-диабаза.





Специалисты комитета ЖКХ контролируют сроки и качество выполнения гарантийных обязательств. Претензионная работа будет продолжена.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Дебоширку, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, будут судить за оскорбление полицейских

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Коронавирус не отступает

Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса

Вспышка COVID-19 зарегистрирована петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

Всего в Карелии за время пандемии, по данным на 31 июля, умерли 16 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных – 2312. Всего выздоровели 1540 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы Карелии попали 1014 пациентов, 68 человек умерли.

Судно "Карелия" прекращает рыбный промысел из-за вспышки COVID-19

Капитан судна "Карелия", на борту которого выявлены случаи заболевания COVID-19 среди членов экипажа, принял решение прекратить промысел и вернуться в ближайший порт, сообщили в Росрыболовстве

Добро пожаловать в Карелию

Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в съемках шоу "Съедобное Несъедобное".

Юлия Меньшова отпраздновала день рождения в горном парке Карелии (ФОТО)

Актриса и телеведущая посетила Карелию.

фото: Столица на Онего

"Учителя в Карелии работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей"

Учитель из "Петровского Дворца" Петрозаводска написала открытое письмо в адрес главы Карелии и министра образования республики.

Учитель английского языка МОУ "Петровский Дворец" Инесса Кузнецова опубликовала в соцсетях обращение к Артуру Парфенчикову и Роману Голубеву. Педагог рассказала о проблемах в сфере образования, которые из-за пандемии коронавируса ощущаются еще острее. Новый учебный год учителя ждут с особой тревогой.

- Обращаюсь к вам не только как школьный учитель, но и как житель Карелии, чьи дети учатся в муниципальном образовательном учреждении. Я считаю, что система школьного образования нашего региона находится на пороге если не коллапса, то, как минимум, очень серьезной проверки на прочность. На мой взгляд, учителя работают на пределе своих физических и эмоциональных возможностей.

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фото: © Fotolia / Minerva Studio

Более тысячи человек попали в больницы Карелии с пневмонией с начала эпидемии коронавирусной инфекции

За последние сутки 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, всего с 1 апреля в больницы попали 1022 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу, за сутки в Карелии 8 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1022 пациента, 68 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 1 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +11 ° …+15 ° 5 м/с С 746 мм.рт.ст. 76% день Небольшой дождь, +16 ° 4 м/с С 747 мм.рт.ст. 60% вечер Пасмурно, +11 ° …+16 ° 3 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 75% ночь Пасмурно, +10 ° …+11 ° 1 м/с СЗ 747 мм.рт.ст. 94%

фото: пресс-служба правительства Карелии

Самолет из Петрозаводска в Москву будет летать 6 раз в неделю

Связано это с тем, что сегодня 4 рейсов всем желающим улететь из Петрозаводска в Москву недостаточно.

С 3 августа самолет "Боинг 737-800" авиакомпании "Победа", вмещающий 189 пассажиров, будет летать из аэропорта "Петрозаводск" в Москву и обратно 6 раз в неделю за исключением вторника.

Эту информацию нам сообщили в аэропорту "Петрозаводск", пояснив, что сегодня 4 рейсов в неделю – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье – не хватает. Каждый раз самолет заполняется до отказа и некоторые пассажиры не могут купить билеты на нужные им авиарейсы.

Понятно, что такой график будет плавающим, с учетом времени года и востребованности рейса на Москву, авиакомпания, очевидно, будет его менять.

фото: © shutterstock.com/Thirdparty

Житель Карелии получил 15 лет тюрьмы за зверское убийство бывшей жены

Трагедия произошла в поселке Сосновец Беломорского района в феврале этого года.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, суд вынес приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в убийстве бывшей супруги.

Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2020 года подсудимый распивал спиртное дома в поселке Сосновец Беломорского района вместе с бывшей женой и компанией знакомых.

После застолья подсудимый напал на бывшую супругу с ножом и причинил ей множественные колото-резаные раны. Присутствовавшие при конфликте женщина и мужчина попытались ее защитить, но подсудимый причинил им ножевые ранения. В результате бывшая жена подсудимого скончалась на месте происшествия, а женщина и мужчина были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Карелии зарезал отца, отчитавшего его за пьянки и иждивенчество.

фото: ГИБДД Карелии

"Пьяное такси" остановили в поселке Карелии

В поселке Боровой Калевальского района инспекторы ДПС отстранили от управления пьяного водителя такси.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 31 июля в поселке Боровой Калевальского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем 52-летнего мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Водительских прав нарушитель не имел, так как ранее лишился их за пьяное вождение. Выяснилось, что он понес уголовную ответственность за пьяную повторную езду по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Мужчина ожидает решение суда по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

За незаконно установленный опознавательный фонарь легкового такси ему предстоит заплатить штраф 5 000 рублей, а сам фонарь подлежит конфискации.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель безправ разъезжал по Медвежьегорску.

фото: © Fotolia/ olgavolodina

Мошенники обманули жительниц Петрозаводска через объявления в Интернете

Две жительницы Петрозаводска пострадали в результате дистанционных сделок.

В дежурную часть отдела полиции Петрозаводска обратилась 26-летняя гражданка и сообщила, что, возможно, стала жертвой мошенничества, рассказали в МВД Карелии.



Как выяснилось, несколько дней назад заявительница увидела в интернете объявление о продаже детской коляски. Она связалась с предпринимателем и договорилась о доставке, после чего перевела на его счет почти 20 000 рублей. В дальнейшем девушке удалось найти подобную коляску в одном из местных магазинов, и она решила отменить заказ. Сделать это не получилось – продавец перестал выходить на связь. Кроме этого, она обратила внимание, что страницу по продаже детских товаров ведет уже другой человек.



В числе потерпевших оказалась и 39-летняя петрозаводчанка. Она разместила в сети объявление о продаже велосипеда. С ней связался потенциальный покупатель якобы из другого города. Он сообщил, что готов оплатить товар сразу и прислал ссылку, чтобы женщина ввела реквизиты своей карты. После того, как она указала все свои данные, с ее счета было списано 5 000 рублей.

В настоящее время по обоим фактам полицией проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что мошенники помешали жительнице Карелии продать свадебное платье.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Любитель дорогого коньяка вынес под свитером две бутылки из гипермаркета в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции.

Около полудня 30 июля сотрудникам вневедомственной охраны, патрулирующим территорию столицы Карелии, поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы задержали гражданина, который совершил хищение алкогольной продукции. По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина взял в торговом зале две бутылки коньяка на общую сумму более 4000 рублей, спрятал их под свитер, а затем миновал расчетно-кассовый узел.



На место прибыла следственно-оперативная группа органов внутренних дел. Личность задержанного была установлена. Им оказался 31-летний петрозаводчанин.



Сотрудники МВД проведут проверку по факту случившегося и примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о подобной краже алкоголя из магазина.

фото: Столица на Онего

В воскресенье жителей Карелии ждет комфортная летняя погода

Синоптики обещают теплую погоду и небольшие кратковременные дожди.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в воскресенье, 2 августа на территории республики ожидается переменная облачность.

Ночью местами, днем в большинстве районов небольшие кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, днём +14…+19 градусов.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяных водителей продолжают ловить на дорогах Карелии

Нетрезвых водителей отстранили от управления в районах Карелии.

В Сортавальском районе инспекторы ДПС пресекли нарушение пьяным водителем - мужчина 1986 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2109 в нетрезвом состоянии. Как сообщили в ГИБДД Карелии, его автомобиль помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.



А в поселке Чална Пряжинского района водитель 1982 года рождения понесёт уголовную ответственность за повторное вождение автомобилем в пьяном виде.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Минздрав России планирует начать массовую вакцинацию в октябре, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Министерство здравоохранения России намерено начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь", - сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции, будут медицинские работники и учителя, сообщает РБК.

"После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", - рассказал он.

Кроме того, министр сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершены. "Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", - добавил он.

На прошлой неделе Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса граждан из группы риска. В нее глава Минздрава включил медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.

"Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году и уже в августе <...> категориям риска будет предложена вакцина", - сказал министр.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия может открыть авиасообщение сразу со всеми странами 11 августа

Открытие Россией международного авиасообщения со всеми странами обсуждается с 11 августа, но окончательное решение пока не принято, сообщили ТАСС источники в авиаотрасли.

"Обсуждается открытие полетов во все страны с 11 августа", - сообщил собеседник ТАСС.

По словам еще одного источника, такая идея действительно обсуждалась недавно на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. С сегодняшнего дня Россия частично возобновила международное авиасообщение только с тремя странами: С Великобританией, Турцией и Танзанией. Также открыта граница России и Абхазии.

Накануне оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что вопрос расширения списка стран, с которыми может быть возобновлено международное авиасообщение, прорабатывается.