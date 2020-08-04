Самое важное за сегодня

фото: © Столица на Онего

Прокурор Петрозаводска обжаловал решение суда по делу Дмитриева, осужденного за педофилию

Прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Как сообщается на сайте городского суда Петрозаводска, в суд поступили апелляционные жалобы, представление на приговор от 22 июля 2020 года в отношении Юрия Дмитриева.

"Апелляционные жалобы поданы осужденным Дмитриевым Ю.А., представителем потерпевшей, прокурором Петрозаводска на указанный приговор суда внесено апелляционное представление", - сообщается на сайте судебной инстанции.

Также отмечается, что дата и время рассмотрения Верховным судом Карелии поступивших апелляционных жалоб, представления еще не определено.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор известному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, который находился в Карелии под арестом более двух лет.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриев оправдан.

фото: © страница Вконтакте Галины Ивановой

Глава Пряжинского района ушла с поста

Галина Иванова, на которую было заведено уголовное дело по статье мошенничество, покинула пост главы района.

В середине июля, Галина Иванова, ранее возглавлявшая Пряжинский район и Матросское сельское поселение, заявила на своей странице "ВКонтакте" об уходе с постов.

"Сегодня я отработала последний день на должности Главы Матросского сельского поселения и Главы Пряжинского национального муниципального района. Что хочу сказать – было интересно, местами очень непросто, но всегда познавательно. Одно я поняла точно – всегда надо вовремя уходить, пока не стало поздно, скучно, неинтересно, опасно... И вот для меня наступило это "вовремя". Я сама так решила, просто почувствовала, что пора. Пора идти другой дорогой, новой и восхитительно неизвестной", – написала 13 июля Галина Иванова.

На официальном сайте района пока нет информации о назначении нового руководителя.

Напомним, в марте стало известно, что на нее завели уголовное дело. По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В Карелии за сутки коронавирус выявили у 34 человек

Число инфицированных в республике возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

В Карелии подтверждены 34 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 15 , в Костомукше – 4, в Прионежском районе – 6 (поселок Шуя – 1, село Шелтозеро – 4, поселок Мелиоративный –1), в Кондопожском районе – 3 (поселок Кедрозеро, деревня Юстозеро, Кондопога), в Кемском районе – 4 (Кемь – 3, поселок Рабочеостровск – 1), в Медвежьегорском районе – 1 (село Челмужи), в Сегеже – 1.

Выздоровели еще 32 человека: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2, в Сортавальском районе – 1, в Сегеже – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Олонецком районе – 2, в Кемском районе – 1, в Суоярвском районе – 1.

Также выписан еще один работник подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ "Ондский".

Всего выздоровели 1639 человек.

На самокарантине находятся 813 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+1 за сутки).

Проведено 118449 исследований (+691 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 18 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 393,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,5 раза выше и составляет 583,5 случая, по Северо–Западу – 575,7.

фото: ДПТ ПТЗ/vk.com/dtpptz

"Легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером в понедельник на пешеходном переходе на Лососинском шоссе.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео аварии, которая произошла 3 августа в 20.48 у дома №38/1 по Лососинскому шоссе. Водитель, управляя "Ладой", на большой скорости мчался в сторону перекрестка с улицей Попова. Перед пешеходным переходом, по которому шло несколько человек на "зеленый", он не успел притормозить. Избегая столкновения с пешеходами, отскочившими назад, и автомобилями, он влетел в светофор и ограждение на тротуаре.

"Совершенно очевидно, что не заснул за рулем, а пытался пролететь. Идиотизм в чистом виде", - комментируют видео в паблике.

"Все просчитал, а про светофор забыл, - пишут комментаторы.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее пьяный водитель собрал "паровозик" из трех автомобилей на подъезде к Петрозаводску.

фото: © DtpPtz.ru

Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Карелии (ФОТО)

Трагедия произошла 3 августа на 423 км автодороги "Кола" С.-Петербург - Мурманск.

Напомним, в Прионежском районе 32-летний водитель легкового автомобиля Renault, выполняя правый поворот со стороны Старой Вилги, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью". В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.





На сайте DtpPtz.ru появились фото с места происшествия.





По уточненным данным ГИБДД Карелии, травмирован 42-летний водитель "Газели" и четыре его пассажира – мужчина 24 лет и трое мужчин в возрасте 45 лет.





фото: © Официальный сайт администрации Кемского района/kemrk.ru

Заболевший коронавирусом глава районной администрации в Карелии ведет хронику ковидной интоксикации

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров, у которого тест на COVID-19 дал положительный результат, рассказал о своем самочувствии.

Напомним, в минувший понедельник Дмитрий Петров сообщил том, что заболел коронавирусом. По результатам компьютерной томографии в Беломорской ЦРБ он был отправлен на самоизоляцию. О своем состоянии он пишет в "Хронике ковидной интоксикации" в соцсетях.

"Если вчера казалось, что спина отваливается, то сегодня пришло понимание, что вчера казалось. На коже спины в районе собирательной Musculus erector spinae выраженная гиперестезия. Попросту говоря, не докоснуться. От уровня 3-4 грудных позвонков до 2-3 поясничных. Симметрично. С двух сторон. Сантиметров по 10. На спине лежать тяжело, боль в мышцах, но и в положении на боку и на животе тоже спина болит. Как будто вчера выкопал мешков десять картошки и сгорел на пляже одновременно. Запахи ощущаю не меньше чем до начала пандемии, изменения вкусовых ощущений тоже нет. Сплю в сутки часов по 10 в общей сложности. Днём часок и ночной сон с 22 до 7 - 8 утра (когда просыпается главнокомандующий и начинает греметь своими игрушками). Температуру меряю раз семь. Сейчас 37,1 ‘С. Пока никаких особых других симптомов (сопли, кашель, головная боль и пр.) не наблюдается. Прислушиваюсь конечно к внутренним ощущениям. Вроде в легких все спокойно", - пишет глава районной администрации.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что большая часть жителей республики, у которых выявлен коронавирус, являются бессимптомными носителями инфекции.

фото: © кадр из видео/Ситилинк

Мотоциклисту, пострадавшему в страшной аварии в Петрозаводске, нужна помощь

Друзья серьезно травмированного мотоциклиста ищут очевидцев, потому что второй участник ДТП отрицает свою вину.

Напомним, в центре Петрозаводска 30 июля около главного корпуса ПетрГУ произошло столкновение автомобиля Hyundai и мотоциклиста. По информации Госавтоинспекции, 30-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Accent при повороте налево не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha. В результате происшествия 32-летний мотоциклист получил травмы.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" друзья мотоциклиста разместили пост с просьбой откликнуться очевидцев и предоставить записи с видеорегистраторов.

"Серьёзно пострадал наш друг (он был на мотоцикле). Сейчас он находится в БСМП. Ему предстоит операция. Девушка, второй участник ДТП, свою вину отрицает и утверждает, что он ехал на красный сигнал светофора. Прошу всех неравнодушных откликнуться! Может, у вас есть записи с видеорегистратора, или вы были очевидцем ДТП", – написала подруга пострадавшего.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии семилетнюю девочку госпитализировали после жесткого столкновения автомобилей

ДТП произошло сегодня ночью на 6 км автодороги "Кола" – подъезд к Петрозаводску в Прионежском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 00.05 39-летний водитель автомобиля Toyota Camry не учел расстояние до движущегося впереди автомобиля Honda (под управлением 27-летней женщины) и столкнулся с ним.



От удара Honda опрокинулась на крышу, а Toyota наехала на силовое ограждение.



В результате происшествия пострадала 7-летняя пассажирка Honda, которая в момент аварии находилась на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве.



Девочка с полученными травмами госпитализирована.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Ливни накроют Карелию уже завтра

МЧС Карелии предупреждает о непогоде.

В течение дня 5 августа ожидаются сильные дожди и грозы: ночью и утром преимущественно по южным и центральным районам, днем – по центральным и северным районам.



Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы и Петрозаводск.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © shutterstock.com

В Карелии женщина сорвалась с горы и сломала ногу

Инцидент произошел 3 августа в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о травмировании женщины.

Инцидент произошел в понедельник во время посещения горы Паасо в районе 265 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала".

Женщина упала с горы и сломала ногу.

Спасатели прибыли на место происшествия и транспортировали пострадавшую до автомобиля скорой помощи.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

У заболевших ОРВИ жителей Карелии выявили коронавирус

Лабораторным методом коронавирусная инфекция выявлена у пяти жителей Костомукши.

На сайте межрайонной больницы Костомукши сообщается, что коронавирус выявлен у семейной пары, которая пришла обследоваться по поводу ОРВИ, а также трех человек из семейного контакта с ранее выявленным больным COVID-19, в том числе у двоих детей.

Напомним, число заболевших коронавирсом в Карелии составило на 4 августа 2418 человек.

фото: © кадр из видео

Кроссовер влетел в "Волгу" на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло сегодня утром на пересечении улиц Пархоменко, Ватутина и Пирогова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария с участием Nissan X-Trail и ГАЗ-3110 "Волга" произошла 4 августа в 08:46 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

"Волга" двигалась по улице Пархоменко, совершая правый поворот на улицу Пирогова, в сторону телецентра. Кроссовер двигался во встречном направлении, совершая левый поворот с улицы Пирогова на улицу Пархоменко.

Судя по видео, при совершении поворота кроссовер выехал на полосу встречного движения.

От встречного касательного столкновения бортами автомобили получили механические повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее "легковушка" на большой скорости снесла светофор и вылетела на тротуар в Петрозаводске.

фото: © Игорь Онучин/ТАСС

В Карелии около 70 процентов заболевших коронавирусом переносят недуг бессимптомно

Глава Карелии рассказал о том, как протекает болезнь у инфицированных COVID-19.

"Большая часть жителей Карелии, у которых выявлен коронавирус, являются бессимптомными носителями инфекции. То есть, у них нет никаких проявлений заболевания. Так, по данным на 4 августа, активно болеющих у нас менее 31 процента от выявленных случаев инфицирования", - написал на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, на сегодняшний день доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции в специализированных отделениях и центрах республики составляет чуть более половины – почти 55 процентов.

Напомним, число инфицированных в республике на 4 августа возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Умер житель Карелии, у которого диагностировали внебольничную пневмонию

Количество летальных исходов от внебольничной пневмонии с начала апреля увеличилось до 69, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умер 65-летний мужчина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

За сутки пять человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля, с пневмонией в больницы попал 1040 пациент, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 4 августа число инфицированных в республике возросло до 2418, за сутки – 34 новых случая ковида.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Треть россиян, у которых COVID-19 выявили в минувшие сутки, бессимптомно переносят вирус

Общее число заболевших коронавирусом составило 861423 человека, сообщили в оперштабе РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Число заразившихся ковидом в России за сутки увеличилось на 5159.

У 30% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

За время пандемии в России выздоровели 661471 пациентов, за сутки выписаны по выздоровлению 7878 человек.

Летальных случаев за все время – 14351, за минувшие сутки – 144.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве (691), Свердловской области (182) и Ханты-Мансийской автономии (177).

фото: pixabay

Стало известно, нужен ли жителям Карелии эксперимент по самозанятости

Вступление в силу с 1 июля особого налогового режима для самозанятых побудило получить такой статус 887 жителей Карелии.

Это те, кто зарегистрировался в качестве самозанятых за минувший месяц, сообщила налоговая служба республики.

"Наиболее популярными сферами, в которых оказывают услуги самозанятые граждане, является перевозка пассажиров, репетиторство, сдача квартир в аренду, услуги в бьюти-индустрии, маркетинг и реклама", - говорится в сообщении. Самому молодому самозанятому в Карелии 16 лет, а самому возрастному - 85 лет. Получить такой статус могут любые физические лица и индивидуальные предприниматели, которые продают товары собственного производства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных работников. О преимуществах статуса самозанятых читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

В Карелии автомобиль сбил 10-летнего ребенка, пересекавшего проезжую часть на самокате

Инцидент произошел сегодня в Костомукше. Мальчик пострадал, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 4 августа, в 12.25 в Костомукше на улице Мира, 2 водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил 10-летнего мальчика, который на самокате пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок получил ушибы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, 1 августа в Петрозаводске 14-летний подросток бросился под колеса авто.

фото: © пресс-служба Карельской таможни

Около 20 тысяч пачек контрафактных сигарет нашли на складе в Петрозаводске (ФОТО)

Карельская таможня изъяла из торгового оборота почти 20 тысяч пачек сигарет с признаками контрафактности.

Как сообщили в пресс-службе Карельской таможни, в конце июля во время таможенного осмотра складских помещений одной из торговых организаций Петрозаводска был обнаружен контрафакт.





В одном из помещений таможенники обнаружили большое количество картонных коробок с табачными изделиями 18 известных иностранных и отечественных марок с признаками, вызывающими сомнение в их подлинности, а также отсутствием акцизных марок РФ.







Количество контрафактного товара составило 19 920 пачек. Вся продукция изъята.

Проводится проверка.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Ростуризма посоветовала россиянам ехать в Карелию "ловить" северное сияние

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, где россияне могут отдохнуть осенью, не покидая страну.

По ее словам, в рамках программы, по которой предусмотрен кешбэк за тур по России, Ростуризм предложит до 2 млн туров, рассчитанных на любителей пляжного отдыха, культурно-познавательных программ, круизов, треккингов и сплавов, пишет "АиФ".

Среди регионов для осеннего отдыха прозвучала и Карелия.

"Для тех, кто ищет совсем необычных впечатлений, уже с сентября можно поймать момент и увидеть северное сияние на русском Севере, например, в Архангельской области, на Кольском полуострове, в Мурманской области, Республике Карелия или на Ямале", – рассказала глава Ростуризма.

Сама Догузова планирует провести ближайший отпуск на Алтае в компании друзей.

"Мы будем гулять на природе, заниматься треккингом, рафтингом, ходить в горы, рыбачить и есть вкуснейшую алтайскую еду. Впервые свой летний отпуск я проведу не на море, а в горах", – добавила она.

Ранее Карелия возглавила топ желанных мест для отдыха по кешбеку правительства.

фото: pixabay

Семьи в Карелии тратят в среднем по 19392 рублей на человека в месяц, утверждает статистика

Расходы среднестатистической карельской превысили 19392 рубля на человека в месяц и основная часть этой суммы уходит на покупку транспортных средств.

Такие расчеты приведены в инфографике Карелиястата "Бюджет карельской семьи в I квартале 2020 года".

Официальная статистика показывает, что общий размер семейного бюджета (располагаемые ресурсы) составил 26847,7 рубля на человека в месяц. Из этой суммы 19392,9 рубля на человека в месяц составляют ежемесячные расходы. Куда уходят деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске отремонтировали более 20 детских площадок (ФОТО)

Подрядчик починил детские городки в разных районах города.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО "Городской комбинат благоустройства" отремонтировал и заменил повреждённые детали, восстановил движущиеся элементы, закрасил посторонние надписи, укрепил нуждающиеся в этом конструкции, подсыпал и выровнял основания.

Спортивные и детские площадки обновили в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозёрном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4Б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Анохина (у дома № 18), Калинина (между домами № 59 и 61), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Мурманской (у дома № 26А), а также у Розовой и проезда Тидена.

Ремонт оборудования в игровых городках в этом году планируется продолжить.

Ранее хулиганы изуродовали и разломали детскую площадку в центре Петрозаводска.

фото: © кадр из видео

Автомобиль подожгли рядом со свалкой под Петрозаводском (ВИДЕО)

Машина полностью сгорела на улице Совхозной по дороге на свалку в Орзеге, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник в 21:36 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле. Горел "ВАЗ" недалеко от городской свалки. В 21:55 пожар был ликвидирован.

Автомобиль полностью сгорел.

Причина возгорания – поджог.

В паблике ДТП ПТЗ выложили видео с горящим автомобилем.

Ранее в Беломорском районе автомобиль Volkswagen съехал в кювет с последующим возгоранием.

фото: © Администрация Петрозаводска

Березы снесли в одном из скверов Петрозаводска (ФОТО)

В сквере Ивана Сенькина удалили аварийные деревья.

В рамках муниципального контракта ООО "Финпромстрой" снесло шесть берёз. Работы по перепланировке также включают в себя формовку и удаление некоторых кустарников, попадающих в зоны разметки дорожек.





Сквер Ивана Сенькина благоустраивают в рамках подготовки к 100-летию республики. Проект разработан членом Союза архитекторов Карелии Ириной Лялько и согласован градостроительным советом.





Благоустройством зоны отдыха занимается ООО "Свой дом". Подрядчик замостит гранитной брусчаткой площадку у памятника И. И. Сенькину, бетонной – светлого и тёмного тонов – пешеходные дорожки в сквере. На территории установят детский городок с резиновым покрытием основания площадки и ограждением, а также скамейки и урны. Гранитом облицуют клумбу, отремонтируют цветники, устроят газоны. Здесь же оборудуют 22 опоры освещения, а также очистят памятник И. И. Сенькину. Площадь благоустройства составляет более шести тысяч квадратных метров.

Ранее подрядчик переломал знаменитые яблони в центре Петрозаводска.

В середине июля в мэрии города сообщили, что подрядчик повредил более 100 деревьев при ремонте тротуара.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Все участники судебного процесса по делу Дмитриева обжаловали приговор

Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

В понедельник, 3 августа истек срок обжалования приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали. Как стало известно, это решение не удовлетворило ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

При этом, все три стороны, высказали принципиальное несогласие с приговором.

Подробнее читайте в статье "Приговор никому не понравился".

фото: pixabay

Средняя зарплата в сельском хозяйстве Карелии растет ускоренными темпами

Средняя заработная плата на предприятиях сельского хозяйства Карелии достигла 32,6 тыс. рублей – больше показателя, запланированного Минсельхозом на 2020 год.

Это следует из презентационных материалов заседания республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно документу, уровня в 32,6 тыс. рублей зарплата в сельском хозяйстве достигла по итогам прошлого года – это выше плановых показателей 2019 года (27,9 тыс.) и 2020 года (31,3 тыс. рублей). А кто больше всех зарабатывает в сельском хозяйстве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Продюсер, создающий музыку для Black Star, проведет в Карелии мастер-класс

Известные российские деятели культуры проведут бесплатные мастер-классы для молодежи республики, сообщили в Минкультуры Карелии.

В рамках проекта "Лаборатория талантов" в Карелии пройдет мастер-класс "Продюсирование проектов в сфере культуры и искусства". Проведет его известный российский диджей и основатель продюсерского центра TsvetkoFF Production Алексей Цветков.



Популярный радиоведущий и преподаватель Петербургской школы радио Андрей Хрусталёв готовит для карельской молодежи тренинг по основам ораторского искусства.



Приглашенным экспертом в области создания музыки выступит музыкальный продюсер, композитор и мультиинструменталист Михаил Шудабаев (Shuba). Он пишет музыку для лейбла Black Star, а его релизы попадают в ротации российских радиостанций и получают поддержку от одного из самых больших Youtube-каналов Trap Nation.

фото: "РКС-Петрозаводск"

Есть вакансии: "РКС-Петрозаводск" ищут диспетчеров, водителей и машинистов

"РКС-Петрозаводск" приглашает на работу диспетчера, водителей автомобиля и машиниста бульдозера.

Группа компаний "РКС-Петрозаводск" – это крупнейший представитель коммунальной отрасли в республике. У работников "РКС-Петрозаводск" один из лучших коллективных договор в Карелии, полный социальный пакет, есть возможность совмещать заочное обучение и работу – все для удобства сотрудников, желающих развиваться в своей профессии. "РКС-Петрозаводск" ежегодно проводят обучающие курсы, конкурсы профессионального мастерства всероссийского уровня, у работников компании есть возможность попасть в "Кадровый резерв". Хотите стать частью дружной компании? Приходите работать в "РКС-Петрозаводск".

В компанию требуются:

Диспетчер

Полная занятость, сменный график

Опыт работы 3-6 лет

Обязанности работника:

• Координация согласованной работы оперативных работников

• Установление и контроль суточных диспетчерских графиков и поддержание требуемых параметров теплоносителя

• Контроль и регулирование гидравлических и температурных режимов работы тепловых сетей

• Ведение оперативной документации

• Наличие высшего/ среднего профессионального образования (теплотехника и теплоэнергетика)

• Умение работать со специализированными программами на базовом уровне

Водитель автомобиля 4 разряда (2 вакансии)



Постоянная занятость, полный день



Опыт работы от 1 года

Наличие водительского удостоверения "В" и "С"

Среднее профессиональное образование

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья



Обязанности работника:



• Управление автомобилями всех типов, грузоподъемностью от 10 до 40 тонн

• Знание устройства а/м КАМАЗ, ЗИЛ

• Умение производить первичный ремонт а/м



Машинист бульдозера 6-го разряда

Постоянная занятость, полный день

Опыт работы от 1 года

Отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья



Обязанности работника:



• Перемещение грунтов и планировка площадей отвалов, складов

• Участие в ремонте и обслуживании техники

• Ведение установленной технической документации

• Знание технического устройства бульдозера Б-10 и др. самоходной техники

• Наличие действующего удостоверения "тракторист-машинист", а также машиниста экскаватора

• Опыт работы машинистом бульдозера марки Б-10, а также другой самоходной техники

• Знание технического устройства бульдозера Б-10, а также другой самоходной техники

По всем вопросам обращайтесь к специалисту отдела подбора, учета и развития персонала Александре Витальевне Серковой по номеру 71-00-44.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 4 августа



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фото: © russiantourism.ru

На железнодорожном вокзале Петрозаводска начался демонтаж пешеходного моста

На железнодорожном вокзале города столицы Карелии продолжается реконструкция со строительством нового пешеходного моста.

По сообщению пресс-службы Октябрьской железной дороги – филиала ОАО "РЖД", сейчас на вокзале идут строительно-монтажные работы, которые включают в себя монтаж пролетных строений, возведение крытого свода моста. Кроме того, в связи с необходимостью установки лестничных спусков, ведущих на пассажирские платформы, старый пешеходный мост будет демонтирован.

Альтернативными путями, по которым можно безопасно перейти из центра города в район Перевалки, являются отремонтированный пешеходный тоннель в створе улицы Максима Горького и пешеходная дорожка под железнодорожным мостом, расположенным в створе улицы Чапаева.





Работы по демонтажу старого моста начнутся сегодня, 4 августа. Проход по новому мосту будет открыт к 31 августа.

В РЖД просят горожан отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее выбирать удобный маршрут следования.

Напомним, вандалы в Петрозаводске выломали видеокамеры у входа в отремонтированный подземный переход у вокзала.

фото: © ИТАР-ТАСС/Анастасия Осипова

Жительница Карелии лишилась более полумиллиона рублей, разместив объявление в Сети

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

На площадке бесплатных объявлений она разместила анонс о продаже мебели. Утром позвонил мужчина и сообщил, что ему товар нравится, а потому он сейчас переведет требуемую сумму. Узнав данные карты, покупатель вскоре опять потревожил жительницу Кондопоги. Он пояснил, что ошибочно перечислил большую сумму.



Незнакомец так запутал женщину, что она через банкомат перевела на посторонние мобильные номера более 190 тысяч рублей.

На этом обман не закончился. Вскоре выяснилось, что фальшивый покупатель получил доступ к личному кабинету кондопожанки и оформил онлайн-кредит на 367 тысяч рублей и вывел деньги на подконтрольные ему счета.



В итоге жительница Карелии лишилась более 560 тысяч рублей.

Проводится проверка.



Полиция Карелии настоятельно рекомендует всем, кто пользуется современными финансовыми и сетевыми продуктами, тщательно изучить основы безопасного ведения дел.



Ранее мошенники придумали для жителей Карелии новый способ обмана и успешно его реализовали.