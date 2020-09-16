Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Столица на Онего

Бывший замглавы Госкомимущества Карелии приговорен к 12 годам лишения свободы за взятки

В Петрозаводском городском суде состоялось оглашение приговора экс-заместителю главы Госкомимущества республики Сергею Максимову: чиновник отправится за решетку на 12 лет.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Бывший чиновник также обязан выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года. Об этом "Столице на Онего" сообщили в городском суде.

Обвинительный приговор также выслушал петрозаводский предприниматель Степан Морозов, обвиненный в даче взятки в размере 480 тысяч рублей руководству Госкомимущества Карелии. Он приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей.

Как сообщалось ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков просил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Сам фигурант дела заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

О своей невиновности также заявлял и предприниматель Степан Морозов, накануне вышедший на свободу после заключения за один из двух эпизодов взятки чиновникам Госкомимущества.

Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, до вынесения сегодняшнего приговора находился под подпиской о невыезде. Такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе. Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года.

Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

За минувшие сутки четыре класса в Петрозаводске перешли на "удаленку" из-за заражения учеников COVID-19.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, ещё четыре класса в Петрозаводске временно учатся удалённо из-за случаев COVID-19: в школе №27, в Академическом лицее, в лицее № 40 и в лицее №13.

Накануне, 15 сентября, в паблике "Республика Карелия" писали о 22 классах, которые были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. В итоге на сегодняшний день ученики уже 26 классов вынуждены учиться дома в связи с выявленными случаями COVID-19.

Напомним, педагоги и ученик поселковой школы в Лахденпохском районе заразились коронавирусом: учебное заведение переведено на дистант.

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В Карелии еще 39 человек заболели COVID-19

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 3553.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в республике подтверждены 39 новых случаев коронавируса. В Петрозаводске заболели 34 человека, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Сегеже – 1 человек, в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога, деревня Ватнаволок), в Олонецком районе – 1 человек (посёлок Ильинский).

За сутки выздоровели 47 человек, летальных исходов не зарегистрировано.

Всего за время пандемии заболели коронавирусом 3553 человек, выздоровели 2916 пациентов, умерли 32 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 578,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 731,8 случаев, по Северо-Западу – 741.

Ранее сообщалось, что школа в поселке Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19.

фото: Столица на Онего

Предприниматель из Петрозаводска отправится на 7 лет в колонию за взятку чиновникам Госкомимущества

Карельский предприниматель Степан Морозов приговорен к семи годам лишения свободы за дачу взятки руководителям Госкомимущества республики.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Об этом "Столице на Онего" сообщил сам Морозов, затем эту информацию подтвердили в горсуде.

По версии суда и следствия, 35-летний владелец фотоагентства, специализировавшегося на съемке выписок из родильных домов, и по совместительству председатель правления благотворительной организации "Мама" Степан Морозов дал взятку руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова.

Экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Его заместитель Сергей Максимов сегодня приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

Как ранее сообщал "Столице на Онего" Степан Морозов, его обвинили в двух эпизодах дачи взяток чиновникам Госкомимущества: одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Он не признает своей вины.

фото: © Столица на Онего

Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор юному жителю Карелии, виновному в смерти друзей на Ладоге

Третьим кассационным судом общей юрисдикции рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Сортавалы, которого осудили за гибель трех подростков, сообщили в прокуратуре Карелии.

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде: Роман – 18 лет, Николь – 16 лет, Константин – 17 лет, Игорь – 16 лет и Андрей – 17 лет.

Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Как объяснила адвокат Елена Аскерова, несмотря на то что спаслись двое – Игорь и Андрей, обвинение предъявлено только одному из них.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.

В феврале 2020 Верховный суд Карелии заменил наказание юноше на более строгое – в виде 2 лет условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Третий кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев жалобы осужденного, его защитников и законного представителя, оставил приговор Питкярантского городского суда и апелляционное постановление судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Карелии без изменений, жалобы – без удовлетворения.

фото: @ РИА Новости / Рамиль Ситдиков. Лидер националистического движения "Реструкт" Максим Марцинкевич (Тесак). Архивное фото

Покончил с собой националист Тесак, который должен был отбывать срок в Карелии

Один из лидеров националистического движения Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска.

"Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой", - сказал собеседник ТАСС.

В конце декабря 2018 года Бабушкинский суд Москвы приговорил Марцинкевича к 10 годам колонии по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей. Он отбывал наказание в Республике Коми. В октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил ему приговор, сняв обвинение в возбуждении ненависти либо вражды. Общий срок наказания был снижен до менее девяти лет.

Как отмечал его адвокат Иван Сидорович, с учетом новых правил, по которым один день в СИЗО засчитывается за полтора дня в колонии общего режима, его подзащитный должен был получить право на условно-досрочное освобождение.

"Коммерсантъ" сообщает, что свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии. Однако в карельской колонии националист не задержался, утверждает издание. Его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где он должен был выйти на свободу.

Защита Марцинкевича считает, что во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе, по некоторым данным, об убийствах.

"Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего", - сообщил "Коммерсантъ".

фото: © Александр Щербак/ТАСС

Следком Карелии нашел подозреваемого в убийстве женщины, тело которой нашли в канализации

По версии следствия, к убийству причастен 36-летний мужчина, сообщили в Следкоме Карелии.

В понедельник, 14 сентября, в колодце теплотрассы в Кеми обнаружили тело местной жительницы с признаками насильственной смерти.

Следком Карелии возбудил уголовное дело.

Установлено, что в ночь на 26 августа подозреваемый после совместного распития спиртного в компании, где присутствовала потерпевшая, вышел с ней на улицу и в ходе возникшего конфликта убил. Затем он спрятал тело в канализационном люке.

В настоящее время подозреваемый задержан.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что, предположительно, к убийству причастна супружеская пара, которая задолжала погибшей деньги.

фото: youtube.com / Vesti Karelia / скриншот

Комета скрылась за березой: дачник считает, что увидел метеорный поток в Карелии (ВИДЕО)

Житель Петрозаводска стал свидетелем необычного природного явления: он считает, что увидел метеорный поток.

Житель столицы Карелии Валерий Марков заявил, что увидел метеорный поток, когда находился на даче в Прионежском районе. На месте предполагаемого падения небесного тела остался обожженный котлован и фрагменты необычных камней, рассказал он. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

Марков рассказал съемочной группе, что стал свидетелем движения в небе необычного тела.

"Выплывает светящаяся, как сказать, сфера, полусфера яркая белая. Движется в направлении на восток. Ну и потом комета, значит, скрылась между большой березкой и сосняком ... Сколько-то секунд прошло. Взрыва не слышно. Значит, решил, что она упала в какое-то мягкое место, не взорвалась, ни в дом не попала.. Значит, вполне реально найти", - рассказал очевидец.

Затем Валерий Марков направился на поиски возможного места падения объекта и обнаружил котлован в полутора километрах от своего участка.

Сообщается, что один из найденных на месте события камней сейчас готовят к исследованию в институте геологии КарНЦ РАН. Предполагается, что до конца сентября ученые определят происхождение фрагмента найденной породы.

Ранее сообщалось, что зимой этого года необычный объект был обнаружен в небе над Карелией.

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске иномарка сбила 15-летнюю девочку

ДТП произошло вечером 15 сентября на улице Нойбранденбургской, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.27 во дворе дома № 25 по улице Нойбранденбургской 39-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 15-летнюю девочку, которая двигалась во встречном направлении.



Подросток получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.



Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Еще 13 классов в Карелии закрыли на карантин из-за ОРВИ

Общее число классов, ушедших на карантин по ОРВИ, на 16 сентября составляет 26.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что еще 13 классов в Кеми, Сосновце, Кондопоге, Сегеже и Пиндушах отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Напомним, вчера появилась информация что на карантин закрыты 13 классов в школах республики: по одному классу в Пиндушской и Повенецкой школах, 4 класса в Суккозерской школе, один класс в Шелтозерской школе, один в Кадетском корпусе им А. Невского, три класса в Сегежской школе № 6 и два класса в Пряжинской школе.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

В Карелии автомобиль сбил перебегавшую "зебру" женщину (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня утром в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.56 на пересечении улиц Ленина и Первомайской 36-летний водитель Renault не пропустил пешехода и сбил его. 35-летнюю женщину после автонаезда госпитализировали.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. По кадрам видно, что женщина перебегала нерегулируемый пешеходный переход.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

В Карелии заключенный покорил жюри шоу "Голос" песней "Ты меня не стоишь" (ФОТО)

В исправительной колонии №7 подвели итоги вокального конкурса "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

Идея о проведении вокального конкурса появилась на фоне ограничений проведения очных культурно-массовых мероприятий в колонии.

Чтобы воплотить идею в жизнь, подключились руководство учреждения, сотрудники воспитательной службы и сами осужденные. Основная нагрузка технически провести конкурс легла на плечи осужденных, работающих в студии кабельного телевидения "Выгозерье". На протяжении двух месяцев в студии трудились над созданием собственной 3D сцены, осуществляли запись и монтаж видеороликов выступлений, работали над идеей проведения онлайн концертов, следили за результатами голосования.





В финальном голосовании приняли участие более 400 зрителей.





По итогам голосования из 9 финалистов первое место занял заключенный, исполнивший песню группы "Рождество" – "Так хочется жить". Второе место присуждено осужденному, который спел песню Басты "Мама". Третье место – исполнителю песни Bahh Tee "Ты меня не стоишь".





фото: © pixabay.com

МЧС объявило штормовое предупреждение в Карелии из-за ливней и ветра

МЧС предупреждает жителей Карелии об ухудшении погодных условий.

Как сообщили в МЧС Карелии, 17 сентября в Карелии ожидается сильный дождь: ночью в большинстве районов республики, днем местами, преимущественно по южным и центральным районам.

В четверг ночью местами, днем в большинстве районов республики ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: Гридино и Гридоне (документальный очерк) / youtube.com / Станислав Феофанов

Фильм про уникальное поморское село Карелии появился в Сети (ВИДЕО)

В Интернете появился документальный очерк, рассказывающий о жизни карельского села Гридино.

Фильм Станислава Феофанова о карельском селе Гридино опубликован в на youtube-канале автора.

"Недавно мне удалось побывать в одном из красивейших мест Карелии - поморском селе Гридино. Считается, что основали его беглые крестьяне из Новгородских земель. Жизнь и быт их потомков мало чем отличается от уклада столетней давности", - говорит автор проекта.

На сайте республиканского центра по государственной охране объектов культурного наследия сообщается, что старинное поморское село Гридино находится в устье реки Гридинки, в трех километрах от открытого Белого моря и 150 километрах к северу от города Кемь. Оно является одним из 160 исторических населенных мест Карелии из-за сохранности исторической планировки и застройки поселения.

Ранее сообщалось, что Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет.

фото: © кадр из видео

Появилось видео ДТП, в котором пострадала 15-летняя петрозаводчанка

Автомобиль проехал по ноге юного пешехода во дворах на Ключевой в Петрозаводске.

Напомним, ДТП произошло вечером 15 сентября на улице Нойбранденбургской. 39-летний водитель автомобиля Audi совершил наезд на 15-летнюю девочку, проехав ей по ноге.

Как пишет ДТП ПТЗ, легковой автомобиль двигался по дворовой территории, а группа пешеходов - во встречном направлении, находясь в момент ДТП у края проезжей части.

Девочка получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Момент ДТП попал в объектив видеокамера компании "Ситилинк".

Ранее молодой водитель получил травмы, вылетев с трассы в Карелии.

фото: Республика Карелия / ВК

Что увидят первые зрители в Музее Карельского фронта: опубликованы новые снимки (ФОТО)

Правительство Карелии опубликовало первые кадры экспозиции, располагающейся в Музее Карельского фронта.

В Музее Карельского фронта подходит к финалу монтаж экспозиции. Об этом информирует паблик карельского правительства. Там же опубликованы новые снимки, сделанные в стенах музея, находящегося в Беломорске.

"Заглянули в залы Музея Карельского фронта в Беломорске, где завершается монтаж экспозиции. Реконструкция самого здания тоже близится к финалу. Скоро музей откроется для посетителей", - гласит текст поста.

Ранее сообщалось, что торжественное открытие Музея Карельского фронта в Беломорске запланировано на 30 сентября.

фото: © кадр из видео

Грузовик "влетел" в кроссовер на перекрестке в городе бумажников в Карелии (ВИДЕО)

ДТП с участием седельного тягача с полуприцепом и кроссовера произошло в Кондопоге, пишет ДТП ПТЗ.

В минувший вторник, 15 сентября, на пересечении Октябрьского шоссе и улицы Советов в городе бумажников произошло столкновение двух автомобилей. Автопоезд выезжал на перекрёсток, двигаясь по Октябрьскому шоссе. Кроссовер двигался по улице Советов.

От столкновения (тягач - передней стороной слева, кроссовер - правым бортом) транспортные средства получили механические повреждения, сообщает ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее Два водителя погибли при столкновении грузовиков на трассе в Карелии.

фото: © ГБУЗ БСМП, отделение травматологической помощи

Изменен режим работы травмпункта БСМП в Петрозаводске

В БСМП на улице Антикайнена, 3 начался ремонт, сообщили в Минздраве Карелии.

На период ремонта помещений для получения неотложной помощи следует обращаться в приемное отделение больницы на ул. Кирова, 40.

Плановые приемы врачей в травмпункте сохраняются и осуществляются по следующему графику:

- понедельник, пятница – с 8.00 до 18.00;

- вторник, среда, четверг – с 8.00 до 15.00.

Завершить ремонт планируется до конца ноября.

фото: © "Столица на Онего"

Рассмотрение апелляции по делу Дмитриева в Верховном суде Карелии отложили

В Верховном суде республики сегодня не стали рассматривать апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию.

В Верховном суде Карелии сегодня должно было состояться заседание, на котором планировали рассмотреть апелляционные жалобы участников процесса по делу руководителя республиканского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. Но заседание отложили. Об этом сообщил адвокат стороны потерпевших Игорь Перов.

Как пояснил Перов "Столице на Онего", заседание перенесено по ходатайству защиты Дмитриева.

Пресс-секретарь Верховного суда Карелии сообщил, что рассмотрение апелляции по делу Дмитриева Карелии отложено до 22 сентября. Ходатайство поступило от Виктора Ануфриева, адвоката Дмитриева. Он заявил, что заболел.

Ранее исследователь сталинских репрессий был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор решили обжаловать все участники резонансного процесса.

Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовала полностью оправдать подсудимого.

Юрий Дмитриев вину не признает.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске продолжается борьба с безвкусными вывесками и несуразной рекламой

После ремонта фасадов домов и замены вывесок на зданиях центра столицы Карелии уже не похож на стихийный рынок.

Еще год назад приезжающие на железнодорожный вокзал Петрозаводска попадали на площадь Гагарина и проспект Ленина, которые не радовали глаз своими неприглядными фасадами и безвкусными вывесками. Поблекшие стены домов, облепленные яркой рекламой, не нравились ни горожанам, ни гостям столицы Карелии. Но к 100-летнему юбилею республики город вернул себе свое историческое лицо. Фасады 48 жилых домов выкрасили в исторические цвета, а установленные новые вывески магазинов и офисов теперь не выделяются из архитектурного ансамбля.

"Проспект Ленина сегодня разительно изменился. И дело здесь не только в ремонте фасадов. Со зданий исчезло множество вывесок, которые просто уродовали город, потому что были сделаны без учета каких-либо стандартов. Сейчас центр Петрозаводска уже не похож на стихийный рынок, залепленный вывесками всех форм и размеров, за которыми не было видно города. Эти перемены произошли не случайно, потребовалось разработать и утвердить новые требования к размещению вывесок", – отметил начальник Управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета ЖКХ Петрозаводска Игорь Сергеев.

Как отмечают депутаты Петросовета, ранее в горсовет поступали многочисленные обращения и от жителей, и от гостей города, жаловавшихся на бесконтрольное размещение вывесок, которые своим неаккуратным внешним видом портят облик центральных улиц и скрывают красоту архитектуры зданий, построенных в 50-е годы прошлого века.

"Как и многие петрозаводчане, я считаю, что центр карельской столицы – это визитная карточка нашего города, поэтому он должен выглядеть привлекательным, ухоженным и опрятным, радовать и жителей, и гостей города. Для нашего города общий стилистический хаос на протяжении десятков лет вроде бы был привычным, при этом все понимали, что это острая проблема, которую необходимо решать. Депутатский корпус Петросовета неоднократно обращал внимание на это на совместных заседаниях с администрацией города. Радует, что в этом году совместными усилиями, при поддержке правительства республики, мы приступили к решению проблемы. На сегодня большая часть домов на моем округе уже приведена в порядок, и мы уже получаем обратную связь от жителей, которые поддерживают все положительные изменения на улицах столицы Карелии", – считает депутат Петросовета по округу №10 (Центр) Наталия Ларшина.

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фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

Глава Карелии обсудил с руководством Segezha Group экологическую программу Сегежского ЦБК

Реализация комплексной экологической программы Сегежского ЦБК позволит сделать более комфортной жизнь сегежан.

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе рабочей поездки в Сегежский район посетил Сегежский ЦБК (лесопромышленная группа Segezha Group, входит в АФК "Система"), где провёл переговоры с Президентом, Председателем правления ООО "УК Сегежа Групп" Михаилом Шамолиным.





В ходе переговоров с Президентом Segezha Group была представлена презентация комплексной экологической программы Сегежского ЦБК. Напомним, в прошлом году был дан старт программе реконструкции предприятия – "Segezha Запад". Дополнительно в ближайшие три года 11 млрд рублей будут направлены на модернизацию существующего производства, сообщает пресс-служба правительства Карелии.





- Значительное место в модернизации производства отводится и решению экологических проблем ЦБК и всего Сегежского района. Компания выделила на эти цели почти миллиард рублей, – отметил Михаил Шамолин.

Например, с конца 2020 года начнутся монтажные работы, а в 2021 году будут установлены новые электрофильтры на содорегенерационные котлы с эффективностью улавливания 97%. Новейшие технологии позволят существенно улучшить систему газоулавливания и максимально минимизируют воздействие на атмосферу. Масштабная модернизация проводится и в системах очистных сооружений комбината. На станции биологической очистки (СБО) проводится модернизация узловых агрегатов для повышения эффективности очистки сточных вод. Только в 2020 году на ремонты СБО выделено порядка 100 млн руб. В рамках экологической программы Сегежского ЦБК в соответствии с графиком на СБО реализуется проект по восстановлению работы узла подкормки бактерий. Этот проект имеет стратегическое значение для всего подразделения комбината. Запуск узла подкормки бактерий позволит сделать работу СБО более результативной. С вводом данного объекта изменится вся система поставок растворов для поддержания жизнедеятельности бактерий, которые в свою очередь поглощают органические загрязняющие вещества в сточных водах комбината.





Глава Карелии осмотрел один из новых экологичных агрегатов – многотопливный котёл МТК-11. Промышленный объект введен в эксплуатацию в 2019 году и значительно увеличил энергетические мощности Сегежского ЦБК – МТК-11 производит 120 тонн пара в час, при этом снижает расход мазута предприятия на 30%, что позволит существенно снизить выбросы в атмосферу. Также расходы на энергетику занимают значительную часть в себестоимости продукции ЦБК, соответственно, благодаря МТК комбинат значительно снижает себестоимость и получает дополнительное преимущество перед другими игроками на рынках в России и за рубежом.

И, наконец, МТК решает проблему размещения отходов. Ввод котла позволил комбинату применять древесные отходы и осадок сточных вод в качестве топлива, благодаря чему, в том числе будет сокращено размещение отходов на полигонах.





Многотопливный котел позволяет полностью зациклить процесс деревообработки – потенциал заготовленного дерева используется по максимуму.

Также по инициативе лесопромышленного холдинга в Сегеже при администрации муниципального района в январе 2020 года был создан первый в Карелии Общественный экологический совет. Этот общественный орган контроля за использованием природных ресурсов и решения экологических проблем города.

Подводя итог разговора, глава республики отметил, что в истории Сегежского комбината открывается новая страница, связанная с созданием суперсовременного экологичного предприятия.

- В Сегеже появится не только одно из самых современных производств в сфере глубокой переработки древесины, но и сами горожане почувствуют значительные улучшения в экологии города, − сказал Артур Парфенчиков.

Власти Карелии назвали компании, которые могут стать первыми резидентами Арктической зоны

Первыми резидентами Арктической зоны России на территории Карелии могут стать 3 компании, зарегистрированные в Сегежском районе.

Об этом было объявлено на совещании, которое провел в Сегеже глава Карелии Артур Парфенчиков.

Получить статус резидентов Арктической зоны планируют компании "Сегежа Норд", "Сегежа Запад" и ООО "КЮ Дата центр", которые реализуют проекты в сфере услуг, промышленного производства и цифровых технологий. Ранее глава республики Парфенчиков сообщил, что во время поездок по районам увидел повышенный интерес бизнеса к возможностям арктических территорий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Продолжительность вахты для работников из Карелии и других регионов сокращена до двух недель

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое касается организации работ вахтовым методом, сообщили в Оперштабе правительства РК по борьбе с коронавирусом.

Продолжительность вахты для работников из Карелии и других регионов должна быть не менее двух недель.

До настоящего момента продолжительность вахты для работников должна была составлять не менее одного месяца.

Работа вахтовым методом чаще всего сопряжена с тяжелым физическим трудом, поэтому работодателям дается возможность более гибко регулировать продолжительность вахты в зависимости от конкретных обстоятельств, условий труда и производственных задач. А отсутствие на протяжении длительного времени вспышек коронавирусной инфекции в вахтовых поселках доказывает, что работодатели ответственно подходят к соблюдению правил санитарно-эпидемиологической безопасности.

Благодаря этому стало возможным принять данное решение. При этом сохраняются требования по тестированию работников на коронавирус перед вахтой, а также дальнейшему неукоснительному соблюдению мер санитарной безопасности в вахтовых поселках.

фото: © РИА Новости / Татьяна Макеева

Пожилой житель Карелии умер от пневмонии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки еще девять человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы уже 1269 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход – умер 76-летний мужчина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Тест на COVID-19 отрицательный.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

фото: © страница "ВКонтакте" Артура Парфенчикова

Глава Карелии посвятит очередную "прямую линию" карантинам в школах и расселению "аварийки"

В четверг, 17 сентября, руководитель республики Артур Парфенчиков проведет "прямую линию".

Парфенчиков анонсировал на своей странице "ВКонтакте" очередную прямую линию.

"Много вопросов сейчас поступает от родителей в связи с карантинами в школах – ответим на них и разъясним детали. Также много сообщений по-прежнему касаются вопросов расселения аварийного фонда – вместе с министром строительства расскажем о текущей ситуации и планах на будущее", - пишет глава Карелии.

Начало онлайн-трансляции завтра, 17 сентября, в 18.00 а "Вконтакте".

фото: ДТП ПТЗ

В Петрозаводске "девятка" вылетела на тротуар после столкновения с иномаркой (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на улице Луначарского, в районе пересечения с улицей Пробная.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легковых автомобилей Honda Civic и "ВАЗ-21099" произошла сегодня утром. Один из участников ДТП двигался по улице Луначарского, второй - по улице Пробная.

От столкновения (передней стороной - левым бортом) иномарку развернуло, а "ВАЗ-21099" отбросило на угол перекрёстка, газон и тротуар.

К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее грузовик "влетел" в кроссовер на перекрестке в городе бумажников в Карелии.

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Выплаты по договорам страхования жизни в Карелии выросли более чем на 80%

Общий объем страховых выплат в Карелии в первом полугодии 2020 года составил 631,9 млн. рублей, что на 9,7 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Это следует из анализа состояния страхового рынка республики, проведенного министерством финансов.

Больше всего выросла сумма страховых выплат по договорам страхования жизни - на 81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

Покупка автомобиля за счет маткапитала "повысит мобильность семей", пояснили в парламенте Карелии

Парламент Карелии принял в окончательном чтении законопроект, позволяющий направлять региональный материнский капитал на покупку легкового автомобиля и сельскохозяйственной техники.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

В пояснительной записке к документу сказано, что покупка автомобиля "существенно упростит процесс воспитания детей, повысит мобильность семей, позволит сэкономить время". Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В России более 170 тысяч больных коронавирусом продолжают лечение

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 16 сентября составило 1079519 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5670 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 890114 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5809 пациентов.

Летальных случаев за все время: 18917, за последние сутки умерли 132 человека.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО, в Смоленской и Московской областях, Чеченской Республике.

На сегодняшний день лечение продолжают 170488 человек.

фото: Сергей Коньков/ТАСС

Минфин предложил расширить программу льготной ипотеки для многодетных семей

Минфин разработал законопроект о расширении действия программы льготной ипотеки для многодетных семей, в рамках которой им положены выплаты в размере 450 тыс. рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

Программа по выплате 450 тыс. рублей многодетным семьям, где с начала 2019 года до конца 2022 года родился или родится третий или последующий ребенок, действует с сентября 2019 года. Деньги выдаются на полное или частичное погашение основного долга по ипотечным жилищным кредитам. "Изменения предполагают распространение программы на кредиты, полученные на строительство индивидуального жилого дома или на приобретение незавершенного объекта индивидуального жилищного строительства", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".