Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © коллаж фото: МВД Карелии

Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)

Установлен водитель, совершивший ДТП, в результате которого погибли две женщины, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 19 сентября, в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся.

По данному факту Следственное управление МВД Карелии возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Указанный гражданин спустя почти сутки явился в отдел внутренних дел. В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее скрывшийся с места ДТП водитель - Артем Гашков 1976 года рождения - был объявлен в розыск.

фото: © Управление Роскомнадзора по Республике Карелия/10.rkn.gov.ru

Начальника Роскомнадзора по Карелии лишили водительских прав за пьяную езду

Уволенный сегодня начальник Управления Роскомнадзора по Карелии Дмитрий Артюхин лишен водительских прав за пьяную езду.

Как стало известно "Столице на Онего", 2 сентября судья Мирового суда Ирина Дмитриева рассмотрела дело о совершенном Дмитрием Артюхиным административном правонарушении по статье 12.8 ч.1 КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения".

Суд принял решение лишить руководителя Роскомнадзора Карелии Дмитрия Артюхина водительских прав на 1,5 года и оштрафовать на 30 тысяч рублей.

Также стало известно, что сегодня, 21 сентября, Дмитрий Артюхин уволился с работы. Информацию подтвердили в ведомстве, сообщив, что он находился в должности последний день. Исполнять обязанности начальника Роскомнадзора по Карелии будет Роман Коснов.

Ранее мы сообщали, что в четверг 9 июля в 7.30 руководитель регионального управления федерального надзорного органа Дмитрий Артюхин на служебном автомобиле Ford Focus ехал по улице Гвардейской и был остановлен сотрудниками ДПС. При проверке Артюхина на состояние опьянения алкотестер дал положительный результат.

Напомним, начальник управления государственного автодорожного надзора по Карелии Владимир Молодинский потерял должность после того, как его лишили права управления транспортным средством за отказ от прохождения медосвидетельствования.

фото: © shutterstock.com/Krieng Meemano

За сутки большинство новых случаев коронавируса в Карелии выявлено у детей

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о заразившихся COVID-19 детях.

"Отмечу, что за минувшие сутки 8 из 15 заболевших – это дети. Поэтому еще раз обращаюсь к родителям: если у ребенка есть симптомы простуды, нужно остаться дома и вызвать врача, а не идти в сад, школу и кружки. Нельзя забывать про меры профилактики и средства индивидуальной защиты, которые в общественных местах необходимы всем", - написал глава региона на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что около 1,3 тысячи школьников Карелии переведены на карантин из-за ОРВИ и COVID-19.

фото: © "Столица на Онего"

Бабье лето идет в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра назвали сроки начала бабьего лета.

Как сообщили "Столице на Онего" специалисты карельского Гидрометцентра, со среды, 23 сентября, в республике начнется бабье лето. До начала октября в Карелии будет тепло.

"Среднесуточная температура будет достаточно высокая – на 5-7 градусов выше нормы. Начиная с 24 сентября, воздух прогреется до 16-21 градуса", - рассказали синоптики.

По прогнозам специалистов карельского Гидрометцентра, в начале этой недели еще могут пройти небольшие дожди на севере республики. На 23 сентября есть вероятность заморозков, до 0 градусов. А затем ни заморозков, ни осадков до начала октября на территории региона не ожидается.

"До 27-28 сентября будет тепло, а затем станет чуть прохладней", - отметили в Гидрометцентре.

Ранее в Центре погоды "Фобос" рассказали россиянам о начале бабьего лета в европейской части страны.

После установки ограждения на проспекте в Петрозаводске новые тротуары остались с дырами (ФОТОФАКТ)

Проспект Чапаева в столице Карелии после установки ограждения остался с большими дырами на новых тротуарах.

Постоянный читатель "Столицы на Онего", который работает в строительной сфере, прислал в редакцию фотографии, сделанные им на проспекте Чапаева. Там недавно установили новое ограждение, а перед этим просверлили дыры в тротуарах.

"Чапаева выглядит как после обстрела. По-моему, это дурь – делать новый асфальт и потом сразу дыры долбить", - таким комментарием сопроводил автор свои фотографии.

Напомним, что ранее горожане уже жаловались на то, как ремонтируют Чапаева: рабочие так увлеклись сверлением дыр для установки ограждения вдоль дороги, что просверлили их даже на остановке общественного транспорта.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Подозреваемый в смертельном ДТП в Петрозаводске ранее был водителем маршрутки

Артем Гашков, которого подозревают в смертельном ДТП, где погибли две женщины, ранее работал водителем на маршруте №21 в Петрозаводске.

Как стало известно "Столице на Онего", подозреваемый в смертельном ДТП Артем Гашков ранее работал водителем маршрутки №21.

Руководитель ООО "Транспортная компания" Тимур Сидоренко подтвердил информацию о том, что Гашков ранее действительно работал на маршруте №21, но на данный момент уже не является их сотрудником.

"Артем Гашков уволился из нашей компании еще до пандемии коронавируса, - сообщил Тимур Сидоренко. – Сейчас уже не работает на пассажирских перевозках".

Также Тимур Сидоренко сказал, что очень сильно удивился, когда узнал о произошедшем с Артемом Гашковым.

"Он был хорошим работником, не пил, ничего не нарушал", - сказал Сидоренко.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм они скончались на месте.

Водитель, бросив свой автомобиль приблизительно через 700 метров от места происшествия, скрылся. По данному факту Следственное управление МВД Карелии возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ.

В ходе проведенных мероприятий личность предполагаемого водителя была установлена. Им оказался 46-летний Артем Гашков. Спустя трое суток объявленный в розыск водитель сам пришел в полицию.

В настоящий момент проводятся оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Момент страшного ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Жительница Петрозаводска раскритиковала ремонт фасадов домов в центре города (ФОТО)

Петрозаводчанка поставила под сомнение качество ремонта фасадов домов, которые реставрируют в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница дома №12 по проспекту Карла Маркса и прислала фотографии, на которых запечатлела, как некачественно выполнен ремонт фасадов на их доме в центре Петрозаводска.







Горожанка напомнила, что в 2003 году, к 300-летию Петрозаводска, фасады их дома, являющегося зданием культурного наследия, уже ремонтировали.

"Нужно отметить что, тогда фасад сделали качественно", - написала петрозаводчанка.





"В 2020 проходит такой же глобальный ремонт. Но сейчас архитектурные элементы, которые находятся на уровне 4 этажа, покрыты отливами не из цельного листа железа, а из плохо состыкованных кусков. У стен оставлены щели, в которые будет попадать вода, снег и заливать и несущие стены дома, и сами архитектурные украшения. Сами куски состыкованы со всеми возможными нарушениями. Под них будет забиваться снег, таять и также разрушать эти архитектурные элементы", - объяснила жительница дома на Карла Маркса.





Женщина задается вопросом: как власти будут контролировать качество выполненных работ, которые проводятся на высоте 4 этажа?

Также горожанку беспокоит: кто будет отмывать окна после покраски и сверления?

"Пожилые люди должны сами прыгать по окнам, оттирая техническую грязь, или оплачивать клининговые компании?" – спрашивает жительница дома №12 по проспекту Карла Маркса.

Затронула горожанка и такую актуальную тему, как наружное освещение, установленное на фасаде.





"Без решения ТСЖ в ходе ремонта на доме устанавливают освещение, место для которого определено над окнами четвертого этажа. Во многих квартирах данные окна являются окнами спален. Освещение явно будет попадать прямо в квартиры и мешать ночному отдыху. И за чей счет будет производиться оплата этого освещения: за счет жильцов дома или города?" – спросила автор обращения в редакцию.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на пяти объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 35 зданий.

фото: © Столица на Онего/ Анастасия Красноперова

Город в Карелии стал самым дорогим для отдыха туристов

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, как проходит туристический сезон 2020 в малых и средних городах РФ.

По данным Tvil.ru, спрос на малые и средние города России растёт в этом году. Самый популярный город в сезоне 2020 –Осташков (более 50% заявок). Также в десятку популярных городов для путешествий этим летом вошли Сортавала, Суздаль, Переславль-Залесский, Ярославль, Углич, Владимир, Иваново, Азов и Светлогорск.



Туристы бронируют отдых на период от 1 до 6 ночей и тратят на проживание от 1 до 7 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Азове, дороже – в Сортавале.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В список не вошли города-курорты и курортные посёлки на Черноморском и Азовском побережье России.





фото: © shutterstock.com/ekipaj

Сильный ветер обрушится на Карелию, предупреждает МЧС

Непогода обрушится на республику уже сегодня вечером, сообщили в МЧС Карелии.

С 18.00-21.00 начиная с северо-западных районов ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-18 м/с. Шквалистый ветер прогнозируют и в течение дня 22 сентября.





Под действие неблагоприятного явления могут попасть Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы, а также Петрозаводск и Костомукша.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев, аварий на трансформаторных подстанциях; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии на сельскохозяйственных ярмарках торговать смогут только местные производители

Осенние сельхозярмарки разрешено проводить в Карелии при соблюдении требований к профилактике распространения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Как рассказали в штабе, учитывая сезонный подъем заболеваемости ОРВИ на фоне сохраняющихся рисков распространения COVID-19, принято решение, что во избежание случаев завоза коронавирусной инфекции на ярмарках может быть представлена продукция исключительно местных производителей.

Остается обязательным строгое соблюдение требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн.

фото: © ТАСС/ Сергей Бобылев

В Карелии за сутки зарегистрировали 15 новых случаев COVID-19

Число инфицированных в республике возросло до 3659, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 15 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 14, в Кондопоге – 1.

Выздоровели еще 18 человек: в Петрозаводске – 12, в Пряжинском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 2.

Всего выздоровели 3061 человек.

На самокарантине находятся 1013 человек (+11 за сутки).

В обсерваторе пребывают 9 человек (+4 за сутки).

Проведено 166560 исследований (+794 за сутки).

Новых летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии в республике от COVID-19 умерли 34 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 595,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 751,9 случаев, по Северо-Западу – 765.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель попал в больницу после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение двух автомобилей произошло на перекрёстке улиц Онежской Флотилии и Ключевая.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 20 сентября в 21:44 на нерегулируемом перекрестке улицы Онежской Флотилии – улицы Ключевая произошло столкновение автомобиля Mitsubishi Lancer под управлением 25-летнего мужчины и автомобиля "ВАЗ 2106", за рулем которого находился27-летний водитель.

В результате ДТП водитель "ВАЗа" получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: Столица на Онего

Повысившие цены владельцы маршруток в Петрозаводске, заплатят огромные штрафы

Транспортные компании, участвовавшие в прошлом году в сговоре с целью повышения стоимости проезда в автобусах в Петрозаводске, привлечены к административной ответственности на сумму более 3 млн рублей.

Такое решение приняла антимонопольная служба Карелии.

В результате расследования, комиссия Управления ФАС по Карелии установила, что в июне 2019 года автотранспортные предприятия практически синхронно повысили стоимость проезда до 32 рублей. Антимонопольная служба расценила это как картельный сговор, что является нарушением законодательства. Автоперевозчики объяснили причины роста цен – в их числе увеличение расходов на ГСМ, аренду, зарплату работников, рост НДС и ряд других. Комиссия УФАС отклонила эти аргументы. Какие штрафы назначены каждой компании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Петрозаводск говорит

"Мой сын родился, когда я был в СИЗО"

Предприниматель из Петрозаводска Степан Морозов, осужденный за взятку правительственным чиновникам, за шесть дней до приговора дал интервью "Столице на Онего" и рассказал о своей невиновности.

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Предпринимателя осудили за то, что он дал взятку руководителям Госкомимущества Карелии в лице экс-председателя Дениса Косарева и его заместителя Сергея Максимова.

За шесть дней до приговора Степан Морозов дал интервью корреспонденту "Столицы на Онего", в котором заявил, что не считает себя виновным и выразил надежду на справедливое решение суда.

Уникальность ситуации заключалась в том, что Степан Морозов совсем недавно вышел на свободу, отбыв в местах заключения срок за первый эпизод дачи взятки.

"В момент, когда меня арестовали и осудили, я был женат, и у меня была беременная супруга. Мой сын родился, когда я был в СИЗО. А познакомился я с ним, когда ему уже два года было. Вышел – а у меня двухлетний сын! Всё время после освобождения я посвятил семье", - рассказал Морозов.

Приговор по второму эпизоду был оглашен 16 сентября. Фигуранты дела – экс-чиновник Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов были приговорены к реальным срокам лишения свободы. Таким образом, Степан Морозов, пробывший на свободе меньше месяца, был вновь отправлен в изолятор.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © pixabay.com

Снимок актрисы в гробу шокировал поклонников (ФОТО)

Звезда многосерийной драмы "Бывшие" Любовь Аксенова опубликовала в Instagram фото со съемок сериала "Настя, соберись", где она лежит в гробу.

Пост взволновал фанатов артистки, сообщает издание "РИА Новости".



На снимке Аксенова одета в черное платье, волосы ее аккуратно собраны. Также в кадре запечатлена ассистентка. которая поправляет атласную подушку под головой актрисы.











© instagram.com/im_lyubovaksenova



"Гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", – отметила девушка под фото.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскивают женщину, подозреваемую в краже (ВИДЕО)

Разыскиваемая женщина, возможно, причастна к совершению имущественного преступления в микрорайоне Древлянка.

Актриса призналась, что сильно устала за последние несколько дней, но после такой съемки почувствовала себя отдохнувшей.Многие поклонники не оценили юмора Аксеновой и назвали съемку в гробу дурным знаком."Многие актеры не соглашаются на такие роли, не ложатся в гроб и не дают свои фото на памятники. Люба, храни вас Бог и дай долгих лет жизни!", "Большая ошибка", – написали подписчики. Смотреть подробнее

По сообщению МВД Карелии, сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личность гражданки, попавшей в объектив видеокамер в одном из магазинов на Древлянке. Женщина подозревается в краже.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемой, полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-986-707-86-10.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в Петрозаводске ищут вандалов, расписавших стены дома в центре города.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков/Архив

Следком Карелии рассказал подробности пожара, на котором погибла женщина

В Медвежьегорске проводиться проверка по факту гибели женщины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что в 4.00 в Медвежьегорске произошел пожар. На пепелище обнаружили тело.

По версии следствия, рано утром 21 сентября в квартире многоквартирного дома произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело 67-летней хозяйки.

Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Человек погиб на пожаре в Карелии

Пожар произошел сегодня ночью в Медвежьегорском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 4.00 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома в Медвежьегорске на улице Северной у дома №19. В 4.09 пожар ликвидирован.

Сгорела квартира на площади 12 кв м в восьмиквартирном доме.

На пожаре погиб человек.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: © pixabay.com

В Карелии практически иссякли запасы донорской крови

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

На 21 сентября остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).

Недостаточно крови O (I) Rh (+),A (II) Rh (+),B (III) Rh (-), АB(IV) Rh (+).

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы также временно приостановлен.

Напомним, с 12 мая прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8.00 до 13.00 ежедневно в рабочие дни.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ

Сезонный подъем заболеваемости связан с формированием организованных коллективов в начале учебного года и по окончании летних отпусков, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 77 классов в 17 школах Петрозаводска (школы №12, 27, 34, 39, 46, 48, 11, 8, 20, 14, 42 (Академический лицей), Ломоносовская гимназия, лицей №1, лицей №13, Финно-угорская школа, гимназия №17, Карельский кадетский корпус).

Еще на карантин отправили 34 класса в 13 школах республики: в Пудожском районе – два класса, в Прионежском районе – один класс, в Кондопоге – четыре класса, в Питкярантском районе – четыре класса, в Костомукше – два класса, в Муезерском районе – четыре класса, в Пряжинском районе – два класса, в Беломорском районе – два класса, в Сегежском районе – 10 классов в трех школах и три класса в школе-интернате №14 в поселке Надвоицы.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Количество мобильных прививочных пунктов в Петрозаводске увеличат до пяти

Кампания по иммунизации против вирусов гриппа набирает обороты, сообщили в Минздраве Карелии.

Мобильные прививочные бригады работают в Петрозаводске и районах республики.

Если в предыдущие годы в столице Карелии для вакцинации был задействован только один медицинский комплекс, который по графику работал в разных микрорайонах Петрозаводска, то в преддверии нынешнего эпидсезона по гриппу и ОРВИ привиться можно будет в пяти точках, у крупных торговых центров.

С начала прививочной кампании четверть от планового количества граждан уже прошли иммунизацию против вирусов сезонного гриппа.

Напомним с 21 сентября петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Суточный прирост COVID-19 в России вновь перевалил за шесть тысяч

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 21 сентября составило 1109595 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6196 человек, заболевших COVID-19.

В предыдущие два дня показатель новых зарегистрированных случаев ковида также превышал шесть тысяч.

Выздоровели за время пандемии 911973 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 2616 пациентов.

Летальных случаев за все время: 19489, за последние сутки умер 71 человек.

фото: © паблик Вконтакте "Наша жизнь - Meijän elaigu"

Жители села в Карелии обустроили дорожку на стадионе, раскидав вручную 25 тонн асфальтовой крошки

Силами общественников на школьном стадионе в селе Святозеро Пряжинского района закончено обустройство беговой дорожки.

Как пишет районная газета "Наша жизнь", летом АО "ВАД" оказало спонсорскую помощь сельской школе в виде двух самосвалов (50 тонн) асфальтовой крошки. Но для отсыпки спортивной дорожки требовались мужские руки с лопатами и трактор. Семеро святозерцев за пять часов тяжелой работы справились с поставленной задачей.

"25 тонн на четверых с лопатами — это по 6 тонн на каждого! Каких слов благодарности мне подобрать — я даже не знаю... Все-таки классно осознавать, что есть люди, готовые прийти на помощь, даже несмотря на дождь и старые болячки...", — цитируют в газете организатора акции Любовь Нестерову.

Ранее сообщалось, что на сельском стадионе в Карелии появился искусственный газон.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Готовится повышение цен на техобслуживание автомобилей

Цены на техническое обслуживание автомобилей осенью 2020 года вырастут на 20% в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса нового типа.

Об этом заявил URA.RU председатель регионального отделения Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.

"Цены на техническое обслуживание этой осенью вырастут на 20%", - отметил он. По словам Форманчука, в России на 15-20% увеличится стоимость зимней резины. Помимо этого, ожидается подорожание страховок и запчастей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС/Артем Геодакян

Карельский бизнес предупредил власти, что увеличение налогов приведет к росту цен

Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и переход на другие системы налогообложения, запланированные правительством России, приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз и росту цен.

Такие расчеты приведены в обращении президента Торгово-промышленной палаты Карелии Александра Панкратова в адрес руководителей органов власти республики.

Он против планируемого перехода с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН). "УСН обойдется малому бизнесу в 7 раз дороже, чем ЕНВД. Очевидно, что такой рост затрат налогообложения будет крайне болезненным и для бизнеса и для населения. Следует отдавать себе отчет, что любое повышение налогов, а тем более в торговле напрямую приводит к росту цен. И, следовательно, к ухудшению качества жизни граждан", - говорится в письме Панкратова. С такой оценкой согласны руководители четырех объединений предпринимателей Карелии. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Карелии за неделю ОРВИ заразились более семи тысяч человек

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7264 случаев заболевания ОРВИ, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 31,8%.



Превышение отмечено среди детей школьного возраста 7-14 лет (+14,7%) и взрослых 15 лет и старше (+72,8%).

На прошлой неделе заболело на 1397 человек больше, чем на позапрошлой – больше на 23,8%.

За прошедшую неделю при обследовании больных выделено 16 прочих респираторных вирусов (парагрипп – один случай, риновирус –15 случаев).

Госпитализирован с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 41 человек.

Напомним, более ста классов в Карелии закрыли на карантин в связи с ОРВИ.

фото: pixabay

Составлен прогноз, какая зарплата будет в Карелии в следующем году

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует, что размер средней заработной платы в республике в 2021 году составит 48 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к одному из налоговых законопроектов, характеристики которого зависят от размера средней зарплаты по региону.

"Использованы данные предварительного прогноза Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия о среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Карелия в 2021 году, размер которой составит 48 000 рублей", - говорится в документе. В июне 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии, согласно официальной статистике, составила 50345,3 рубля. Другие подробности на эту тему читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Резко сократилось число работников, которым не платят зарплату в Карелии

Задолженность по заработной плате в организациях Карелии по состоянию на 1 сентября составила 40 млн 072 тыс. рублей, сообщает Карелиястат.

В начале года эта сумма достигала 51,8 млн рублей.

Численность работников, перед которыми отмечена просроченная задолженность по заработной плате, 1 сентября составила 496 человек. В начале года их было в 2 раза больше. Вместе с тем, вырос размер долга в расчёте на одного работника. По состоянию на 1 января он составлял 56641 рубль, а к 1 сентября увеличился до 80790 рублей. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Компенсировать родителям стоимость частных детсадов предлагают в Госдуме

В Минпросвещения России поступило предложение компенсировать стоимость услуг частных детских садов для родителей, которые не получили вовремя место в бюджетном учреждении.

С такой инциативой в министерство обратился депутат Госдумы Евгений Федоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма депутата.



Cогласно Конституции, у граждан есть право на бесплатное дошкольное образование, однако не всем детям вовремя достается место в детсаду. Из-за этого родители вынуждены пользоваться услугами платных частных садов.



Федоров предложил рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в таких случаях. По замыслу депутата, они не должны превышать размер двух региональных МРОТ в месяц.



В Карелии республиканский закон "Об образовании" предписывает компенсировать одному из родителей часть трат на детский сад.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин

С начала апреля в больницы Карелии попали более 1,3 тысячи больных пневмонией

В республике четыре человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Как сообщили в Оперштабе Карелии, в течение суток в больницы с пневмонией госпитализированы 4 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1301 пациентов, 76 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.