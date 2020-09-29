Все, что случилось сегодня

фото: © Сергей Маркелов / 7х7

Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет

Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву, осужденному за педофилию, на 13 лет колонии строгого режима.

Верховный суд Карелии назначил Юрию Дмитриеву наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии строгого режима.

В оправдательной части по изготовлению порнографии и хранении оружия дело Дмитриева отправлено на пересмотр в Петрозаводский суд.

"Апелляционный приговор состоит из двух частей. Первая часть - это изменение приговора суда первой инстанции. То есть вынесен новый приговор... Объем наказания изменен с 3,5 года на 13 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. В оправдательной части приговор отменен полностью, и дело направлено на новое рассмотрение в Петрозаводский городской суд", - заявил адвокат потерпевших Игорь Перов

Ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

Так, Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежал отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия Дмитриева оправдали.

Юрий Дмитриев вину не признает. По оценке осужденного, его преследуют за изучение событий в Сандармохе – месте массовых советских расстрелов в окрестностях карельского города Медвежьегорска, которое было обнаружено Дмитриевым в конце 90-х годов. В поддержку арестованного выступили многие известные деятели культуры, науки и политики из России и других стран.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Еще две школы в Карелии переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

Число школьников, находящихся на карантине по COVID-19, выросло до 1208.

Из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведены ученики двух школ в Питкярантском районе: в Хийденсельге (76 человек) и Ляскеля (270 человек). Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, в Лоухской школе дети с 5 по 11 класс (338 человек) также занимаются дистанционно, очно – в отдельно стоящем здании – учатся ребята начального звена. Также на карантин отправлена одна группа (20 человек) детского сада №20 в Кондопоге.

Таким образом, на сегодняшний день на карантине по COVID-19 находятся 40 дошкольников (2 группы, 1208 школьников (56 классов), 139 студентов (7 групп), на карантине по ОРВИ - 34 дошкольника (2 группы) и 919 школьников (49 классов).

К привычному, очному, режиму обучения вернулись после карантина студенты двух петрозаводских колледжей: педагогического (22 человека) и базового медицинского (29 человек).

Ранее сообщалось, что школа поселка Элисенваара переведена на дистант из-за коронавируса.

фото: © "Столица на Онего"

Защитника осужденного за педофилию Дмитриева задержали у здания Верховного суда Карелии (ФОТО и ВИДЕО)

У здания Верховного суда Карелии сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова после того, как он развернул плакат в поддержку исследователя сталинских репрессий Дмитриева, осужденного за педофилию.

Сегодня Верховный суд республики продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 3,5 года колонии строгого режима.

В связи с введенным в Карелии режимом повышенного готовности из-за пандемии коронавируса вход в здание суда запрещен, поэтому журналисты и группа поддержки Дмитриева находятся на улице.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, несколько минут назад сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова, который во время дачи интервью журналистам одного из СМИ развернул плакат в поддержку Дмитриева.

Данный поступок был расценен как пикет у здания суда, что запрещено законом.

По словам нашего корреспондента, историка Анатолия Разумова, участника из группы поддержки Дмитриева, увезли в полицию в отдел для административных задержанных на улице Калинина, 69 для выяснения всех обстоятельств. В качестве сопровождающей Разумова в полицию поехала защитник Марина Артамонова.

При задержании Разумов сказал своим единомышленникам, что вернется и продолжит давать интервью, а вместо плаката будет показывать книгу Дмитриева о Сандармохе.

"Когда я вернусь, я возьму книгу о Сандармохе, раз плакат нельзя было", – сказал Разумов.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

Также после задержания Анатолия Разумова полицейские попросили пройти в служебный автомобиль и фотографа Игоря Подгорного, который снимал историка в момент показа плаката. Позже Подгорного отпустили.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

Крен стелы воинской славы в Петрозаводске, запечатленный на фото, заммэра города назвал оптической иллюзией (ФОТО)

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал журналистам, почему на фото, размещенном в соцсетях, кажется, что стела "Город воинской славы" стоит неровно.

Ранее в соцсети появились фото стелы, установленной на месте демонтированного памятного знака "Дерево дружбы", рядом с площадью Кирова.





В комментарии к снимку автор написал: "Похоже, что стела "Город воинской славы" стоит с небольшим креном в сторону Лососинки. Или оптический обман?"

Растиражированное в СМИ данное фото вызвало беспокойство у администрации Петрозаводска, и они пошли проверять ровность установки памятного знака, позвав двух геодезистов с техникой.





Сегодня на месте установки стелы воинской славы замглавы Петрозаводска Евгений Перов встретился с журналистами и сообщил, что стела стоит ровно.

"Два геодезиста работали, от стройнадзора и со стороны подрядчика, – сказал Евгений Перов. – Стела стоит абсолютно ровно. Здесь, скорее всего, на фотографии, которая была размещена в соцсетях, просто оптическая иллюзия. Создается она за счет того, что сделаны уклоны мощения в сторону отвода ливневых стоков. Стела стоит ровно. Практически идеально".

Слова замглавы Перова подтвердил и геодезист фирмы-подрядчика "Возрождение Торговый Дом".

"Стела установлена без отклонений, стоит идеально ровно", – сказал геодезист Максим.

Кроме того, что стела стоит ровно, Евгений Перов сообщил о предстоящем торжественном открытии памятного знака, которое состоится в среду 30 сентября.

"Сегодня мы завершаем работы по установке стелы воинской славы. Мы привезли барельефы, очень долго над ними работали. Работали над каждой исторической деталью. Сегодня мы их смонтируем, установим скамейки, основание под них готовы, привезут только верхнюю часть, будут завершены работы по освещению и выполнена генеральная уборка", – сообщил Перов.

Отметил чиновник и то, что наша стела не совсем типовая и отличается от установленных в других городах воинской славы размещением барельефов.

"У нас отличается архитектурная составляющая, – сказал Евгений Перов. – У нас сама стела типовая, расположение на ней элементов бронзы типовое. При этом барельефы, их количество и как они расположены отличается от других городов, то есть они справа и слева от стелы у нас расположены ввиду такого архитектурного решения".

Информацию о том, что на установку стелы потрачено 83 млн рублей, Перов пока не подтвердил.

"Работы до конца не приняты, об итоговой стоимости сказать не могу, – сообщил замглавы Перов. – Но предполагаю, что мы уложимся в те деньги либо цена будет ниже".

Напомним, благоустройство стелы "Город воинской славы" затянулось – работы должны быть завершены к 20 августа. Позже городские власти заявили, что работы завершат в конце августа. Торжественное открытие памятника запланировано на 30 сентября – День освобождения республики от фашистских захватчиков.

Стоимость контракта установки стелы оценивается почти в 83 миллиона рублей.

фото: Столица на Онего

Стало известно, кто пойдет на выборы в горсовет Сортавалы

В Карелии закончилось выдвижение кандидатов на выборы в горсовет Сортавалы – 80 человек претендуют на 17 депутатских мест.

Закончилось выдвижение кандидатов на выборы в Сортавальский горсовет, которые состоятся 1 ноября.

По официальной информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии Карелии, для участия в выборах подали документы 80 человек.

В избирательной кампании будут участвовать все парламентские партии: "Единая Россия" и "Справедливая Россия" выдвинули по 17 кандидатов (закрыли все округа), ЛДПР – 16 кандидатов, КПРФ – 11 кандидатов.

Также по всем округам выдвинуты кандидаты от малоизвестной партии "За справедливость", которая даже не имеет в Карелии своего регионального отделения.

Кроме этого, 1 человек пошел на выборы как самовыдвиженец.

На сегодняшний день 10 человек уже зарегистрированы и могут начинать избирательную кампанию. Все они выдвиженцы партии "Единая Россия".

Выборы в Сортавале ожидаются конкурентными. Особую остроту этой кампании придает то, что новый горсовет после своего избрания будет влиять на назначение главы города (прямые выборы в Сортавале отменены). Отсюда и ажиотаж, который стал следствием предшествующих политических событий – удаления в отставку действующего мэра Сортавалы Сергея Крупина, его восстановление по суду и объединение Сортавалы с соседним поселком Хелюля в единое поселение.

фото: © "Столица на Онего"

Инвестор, купивший свинокомплекс в Карелии, по месту регистрации не найден

Общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело на открытых торгах имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" в Карелии за 72,6 млн рублей.

Так, 2 сентября ООО "Карельский агропромышленный комплекс" приобрело имущество ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский" на открытых торгах за 72 694 260 рублей и собирается его возродить, несмотря на протесты местных жителей.

Как стало известно "Столице на Онего", общество с ограниченной ответственностью "Карельский агропромышленный комплекс", выступившее как инвестор свинокомплекса "Кондопожский", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июля 2020 года – всего за полтора месяца до торгов – и имеет уставной капитал 10 тысяч рублей. Руководителем значится Сергей Сечко. Юридический адрес, указанный в документах, дословно записан так: город Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж 2, помещение 1, комната 14.

Корреспондент "Столицы на Онего" побывал в Москве и выяснил, что по данному адресу действительно имеется строение: это историческое здание, расположенное в центре столицы. Когда-то там был институт, а сегодня одну половину занимает Государственная жилищная инспекция города Москвы, а вторая часть помещений сдается в аренду под офисы. По словам охранника, в здании зарегистрировано множество фирм, но ООО "Карельский агропромышленный комплекс" здесь нет. Да и самой комнаты 14 не существует.

"У нас нет такой фирмы, – сообщил охранник, внимательно просмотрев список организаций. – Это левак. Знаете, сколько таких леваков тут, особенно фирмы по недвижимости: берут бабки в интернете, сюда приходят люди, а такой фирмы нет – и ничего сделать не могут. И полиция приходит – и ничего. Это проспект Мира, дом 19, строение 1, этаж второй, помещение один у нас есть, а 14-й комнаты нет. Это левак. Адрес реальный, но, если будет 5-й, 4-й офис – это все левак. 14-й комнаты у меня нигде нету, даже юридического адреса такого нет".

Тем временем, 18 сентября, после торгов, когда у свинокомплекса появился новый собственник, с рабочим визитом в Кондопожский район приехал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Подробнее о происходящем со свинокомплексом "Кондопожский" читайте здесь.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек

За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 39 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 39 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 27 человек, в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (поселок Мелиоративный), в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верховье), в Кондопоге – 4 человека, в Пряжинском районе – 1 человек (село Крошнозеро), в Костомукше – 1 человек.

Общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек.

Выздоровели за время пандемии 3312 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 32 пациента: в Петрозаводске – 17, в Беломорском районе – 1, в Кондопожском районе – 3, в Прионежском районе – 7, в Лахденпохском районе – 1, в Олонецком районе – 1, в Суоярвском районе – 2.

Умерло всего 36 человек.

На самокарантине находится 1105 человек (+14 за сутки).

В местах обсервации пребывает один человек.

За время пандемии в Карелии проведено 175491 исследование, за прошедшие сутки – 997 тестов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 643,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 790,2 случая, по Северо-Западу – 807,1.

фото: музей Кижи

Северное сияние озарило Кижи (ФОТОФАКТ)

Необычное небесное сияние накануне наблюдалось над островом Кижи в Карелии.

Музей-заповедник "Кижи" накануне вечером опубликовал фото северного сияния, которое озарило остров и знаменитую Преображенскую церковь.

"Прямо сейчас. Северное сияние над Кижами", - написали в паблике музея около 22 часов в понедельник, 28 сентября.

"Боже мой, какая красота!", "Дух....захватывает!!!", - отреагировали на публикацию подписчики.

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Заработал созданный в Петрозаводске первый в Карелии технопарк по камнеобработке

Промышленный технопарк "Южная промзона", созданный в Петрозаводске, заработал в тестовом режиме, а первую продукцию там выпустят в октябре.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

В качестве резидентов технопарка зарегистрированы 4 компании по камнеобработке. Они получат возможность работать на распиловочном и окантовочном оборудовании китайского производства, а также на станках для пиления блоков из гранита и мрамора производства Италии. На первом этапе деятельность резидентов технопарка позволит создать 80 высокооплачиваемых рабочих мест, добавили в министерстве. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Верховный суд Карелии сегодня вынесет решение по делу Дмитриева, предположил адвокат Перов

В Верховном суде республики продолжается рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу исследователя сталинских репрессий Дмитриева, обвиняемого в педофилии.

"Судебные прения не завершены. Продолжаем. Осталось высказаться по существу дела во второй инстанции осужденному, защитнику. Все. Последнее слово и итоговое решение, я думаю, наверно, сегодня. Это было бы логично", - заявил защитник интересов потерпевших Игорь Перов.

Ранее поисковик Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорен к 3,5 годам лишения свободы.

Приговор решили обжаловать все участники резонансного процесса.

Виктор Ануфриев, адвокат Юрия Дмитриева, попросил Верховный суд полностью оправдать осужденного.

Адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы приемной дочери Юрия Дмитриева, заявил, что суд вынес слишком мягкий приговор по тяжкой статье. Кроме того, по мнению Перова, подлежит отмене оправдательный приговор по обвинению в изготовлении порнографии. Адвокат потребовал отправить дело на новое рассмотрение.

Не согласилась с приговором и прокуратура Петрозаводска, которая также внесла апелляционное представление на решение Петрозаводского горсуда.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Гособвинение просило для Юрия Дмитриева 15-летний срок, а сторона защиты требовала полностью оправдать подсудимого.

Юрий Дмитриев вину не признает.

фото: © фото участников встречи

Жители Ребол выступили против открытия форелевой фермы на озере Лексозере на севере Карелии

Директор рыбоводной компании отказался от намерений размещения на озере форелевого хозяйства после встречи с жителями старинного карельского села.

В старинном карельском селе Реболы 25 сентября состоялась встреча местных жителей с директором рыбоводной компании "Лоисто" Константином Степаненко, который планировал открыть новую форелевую ферму на озере Лексозере. Как отметила глава Ребольского сельского поселения Марина Седлецкая, эта встреча – не публичные слушания. Руководство форелеводческого хозяйства хотело рассказать жителям поселения о своих планах и выслушать мнение людей.



Однако с самых первых минут разговора стало ясно, что население Ребол категорически против открытия форелевого хозяйства на Лексозере. Временами встреча в доме культуры напоминала митинг, и директору форелеводческой компании так и не удалось заручиться поддержкой ни у ребольских пенсионеров, ни у более молодых жителей старинного карельского села.



"Я вас услышал, я вас увидел, – произнес господин Степаненко под занавес встречи. – Вы против, и я готов приезжать в Реболы, но не готов больше думать о садковом хозяйстве.



Читайте подробнее в статье "Реболы сказали форелеводству: "Нет!".

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Стала известна судьба "Дерева дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы в Петрозаводске

Замглавы Петрозаводска Евгений Перов рассказал, куда и когда установят "Дерево дружбы", которое было демонтировано с аллеи городов-побратимов на площади Кирова.

В среду 30 сентября на месте, где ранее располагалось "Дерево дружбы" должно состоятся торжественное открытие стелы "Город воинской славы".

Про судьбу памятного знака "Дерево дружбы" рассказал сегодня журналистам замглавы Петрозаводска Евгений Перов.

"Дерево дружбы восстановлено, - сообщил Перов. - Оно сейчас разобрано и ждет того момента, когда подрядчик приступит к его установке. Мы договор подписываем сейчас, и на следующей неделе подрядчик приступит к работам по благоустройству места. В октябре мы будем устанавливать "Дерево дружбы" уже отреставрированное и отремонтированное на набережной Петрозаводска, в районе института, то есть второй дом по Пушкинской от Ленина".



© Николай Смирнов / Столица на Онего

По словам Евгения Перова установкой "Дерева дружбы" будет заниматься тот же подрядчик, что выполнял работы по возведению стелы воинской славы, – "Возрождение Торговый Дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта составит 14,5 млн рублей, сказал Перов.

Напомним, представители архитектурного сообщества и многие жители Петрозаводска выступили против демонтажа Дерева дружбы. Они назвали недопустимым размещение одного памятника на месте другого, однако городские власти не прислушались к этому мнению.

фото: © страница Вконтакте Юлии Свинцовой

В Петрозаводске при сносе аварийных деревьев ломают молодые липы (ФОТО)

На Левашовском бульваре подрядчики сломали молодое дерево и его ограждение.

Жители Петрозаводска возмущены работой подрядчиков, занимающихся сносом аварийных деревьев.





"Если будут сносить так, как на Левашовском бульваре, то жить будем в пустыне", - пишет Юлия Свинцова на своей странице в "Вконтакте", разметив фото с бульвара.

По ее словам, подрядчики уронили деревья на посаженную несколько лет назад липу, вклочья разнесли ее ограждение и обломили ее в нескольких местах.





Петрозаводчанка уверена, что реакция администрации города в лучшем случае будет: "оштрафуем и посадим новые".

"Но скорее всего, виновному с рук сойдёт", - пишет Юлия Свинцова.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.

фото: © "Столица на Онего"

Задержанный у суда Карелии защитник осужденного за педофилию Дмитриева вышел из полиции

Полиция составила протокол за проведение пикета на задержанного утром у Верховного суда Карелии историка Анатолия Разумова и отпустила его.

Ранее у здания Верховного суда Карелии сотрудники полиции задержали историка из Санкт-Петербурга Анатолия Разумова после того, как он развернул плакат в поддержку исследователя сталинских репрессий Дмитриева, осужденного за педофилию.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сейчас Разумов вышел из полиции и вернулся к зданию суда.

Разумов заявил, что дал объяснения полицейским. На него в итоге был составлен протокол по статье 20. 2, часть первая - за проведение пикета рядом с Верховным судом Карелии.

"Полиция считает, что представитель группы поддержки Дмитриева организовал одиночный пикет. Ему предстоит вызов в суд", - сообщил наш корреспондент.

Напомним, Верховный суд республики сегодня продолжил рассмотрение апелляционных жалоб на решение горсуда Петрозаводска по делу поисковика Юрия Дмитриева, осужденного за педофилию на 3,5 года колонии строгого режима.

"Судебные прения не завершены. Продолжаем. Осталось высказаться по существу дела во второй инстанции осужденному, защитнику. Все. Последнее слово и итоговое решение, я думаю, наверно, сегодня. Это было бы логично", - заявил защитник интересов потерпевших Игорь Перов.

Ранее сообщалось, что Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

фото: © shutterstock.com/Monkey Business Images

В Москве школьников отправили на двухнедельные каникулы из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым школы столицы с 5 по 18 октября закроются на двухнедельные каникулы.

"Установить с 5 октября по 18 октября 2020 года включительно каникулы для обучающихся образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", – говорится в указе, опубликованном во вторник на сайте мэрии.

При этом детские сады продолжат работать по обычному графику, пишет "Интерфакс".

"Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять – то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте... Значительная часть заболевших, нередко бессимптомно, – это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее", – написал Собянин в своем блоге.

Ранее сообщалось, в Карелии еще две школы переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса.

фото: © страница ВКонтакте Михаила Охлопкова

Вертолетная площадка появится у районной больницы в Карелии

У Сегежской центральной районной больницы строится взлетно-посадочная площадка.

Как пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, взлетно-посадочная вертолетная площадка позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам Сегежской ЦРБ с применением санитарной авиации. Раньше до вертолета пациентов приходилось транспортировать на аэродром, расположенный за чертой города.





Из республиканского бюджета на площадку и благоустройство территории больничного городка предусмотрена субсидия в размере 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Фонд развития Соловков выделит деньги на строительство вертолетной площадки для Кемской ЦРБ.

фото: ГТРК "Карелия"

Туристический бум в Карелии помог турфирмам в условиях эпидемии перевыполнить годовой план

Карелия в течение двух летних месяцев в условиях эпидемии пережила туристический бум – популярные объекты показа приняли больше туристов, чем за весь прошлый год.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 1. Карелия" директор ГБУ "Информационный туристский центр РК" Алексей Тигушкин.

"Какие-то объекты даже превысили плановые цифры. Я могу сказать, что водопад "Кивач", по тем данным, которые они предоставили, за июль-август принял 60 тыс. человек. Это равняется таким же показателям прошлого года", - сказал Тигушкин. Подробнее об итогах туристического сезона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "ТехРент"

Компания "ТехРент" продемонстрировала готовность к зимнему сезону (ФОТО)

В субботу, 26 сентября компания "ТехРент" организовала смотр собственного парка коммунальной техники и показала готовность к зимнему сезону.

"В этом году в рамках городского контракта мы увеличили парк техники на несколько единиц: были закуплены две комбинированные дорожные машины (КДМ), четыре трактора МТЗ, четыре "Газели", также ожидаем грейдер. В прошлом году были закуплены фронтальные погрузчики и экскаваторы-погрузчики", – сообщил генеральный директор компании "ТехРент" Петр Зингер.







В настоящее время компания "ТехРент" занимается содержанием не только городских дорог Петрозаводска, но также региональных – в Суоярвском и Пряжинском районах Карелии.





"В прошлом году был подписан государственный контракт на 2,5 года, и было приобретено более 15 единиц техники: коммунально-дорожные машины, грейдера, экскаваторы. Вся новая техника приобретается в лизинг", – отметили в компании.





На этом "ТехРент" не собирается останавливаться: в следующем году планирует продолжить увеличивать и обновлять парк. Помимо техники к зимнему сезону закуплено и заготовлено необходимое количество противогололедного материала.



"За внутренним контролем качества производимых работ будет следить обновленный инженерно-технический состав", – сообщил Петр Зингер.





В компании отметили, что в этом году Петрозаводск преобразился в лучшую сторону: отремонтировано несколько десятков дорог и тротуаров.

"Мы просто обязаны поддерживать чистоту и порядок на них, – сказал подрядчик. – Также мы всем нашим большим коллективом хотим обратиться к жителям города с просьбой поддерживать порядок. Ведь, как говорится, чисто не там, где чаще убирают, а где чистоту соблюдают".





Накануне профессионального праздника "ТехРент" также обратился с просьбой уважительно относиться к работе дорожников.

Напомним, в 2019 году в Петрозаводске впервые был заключен контракт на обслуживание дорог на 5 лет. Победителем аукциона признано ООО "ТехРент", которое и занимается в настоящее время обслуживанием городских магистралей. Согласно новому муниципальному контракту срок выполнения работ – с 1 июля 2019 по 30 июня 2024 года.

Спецкомиссия будет бороться с "искажениями фактов хозяйственной жизни" в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о создании специальной межведомственной комиссии, которая займется выявлением незаконных способов минимизации налоговых платежей субъектами бизнеса.

Задача комиссии – "недопущение налогоплательщиками случаев уменьшения налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни…об объектах налогообложения", сказано в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Лесная территория

"В России могут появиться частные лесовладельцы"

Карельский лесовод прокомментировал постановление правительства РФ, которое легализовало выращивание леса на сельхозземлях.

Первого октября в России вступает в действие постановление федерального правительства об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Этот документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, фактически легализовал как рубки, так и выращивание леса на сельхозугодьях.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эколога и лесовода Александра Марковского рассказать, как изменит правительственное постановление ситуацию в лесной отрасли.



Александр Марковский. Фото: Лесная территория

"Это постановление развязало очень серьезный узел, – сказал Александр Марковский. – До появления этого документа Лесной кодекс страны предусматривал возможность выращивания леса на землях сельхозназначения, но не было регламентировано как. В результате мы сталкивались с двумя проблемами. Первая – это то, что государство налагало штрафы на собственников сельхозземель за лес, который на них вырос. А вторая проблема заключалась в том, что заросшие лесом сельхозугодья предполагалось перевести в лесфонд со всеми вытекающими из этого бюрократическими последствиями.

Согласно правительственному постановлению, заросшие лесом сельхозугодья не изымаются из состава земель сельхозназначения и из собственности их владельца, и если этот владелец декларирует, что он выращивает лес, то он освобождается от наказания. Иными словами, благодаря этому документу, в России вновь могут появиться частные лесовладельцы – те, кто сможет законно выращивать лес на своих неиспользуемых сельхозземлях".

Читайте интервью полностью в рубрике "Капитал".

фото: Донат Сорокин/ТАСС

Купить еду, билеты в кино и заказать такси можно будет в отделениях Сбербанка

Сбербанк в 2021 году планирует открыть по два-три отделения нового формата в каждом регионе страны.

Об этом сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, передает ТАСС.

В новых отделениях банка будут располагаться кафе, детские уголки, новые банкоматы с системой биометрии. Через новые банкоматы можно будет заказать такси, купить билет в кино и заказать еду. Продробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Самозанятым в возрасте до 18 лет предлагают давать дополнительные деньги

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет.

Такой законопроект Минфина рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Согласно документу, молодые люди, которые впервые в следующем году оформят статус самозанятых, смогут получить положенный этой категории налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, а также дополнительный «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей. Таким образом, общая сумма поддержки одного несовершеннолетнего самозанятого составит 22 130 рублей, говорится в сообщении на сайте правительства. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в России подтверждено 8232 случая COVID-19

За минувшие сутки в России подтверждено 8232 случая COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Среди вновь выявленных случаев 27,6% без клинических проявлений. Лидирует по числу заболевших Москва (2300 человек). На втором месте находится Санкт-Петербург с 251 новым случаем коронавируса. Третье место у Московской области, где за сутки заболели 209 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 1 167 805 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 160 летальных случаев. Жертвами инфекции стали уже 20 545 человек.

Выздоровели за сутки в России 6479 пациентов. За весь период пандемии выписано по выздоровлению 952 399 человек.

Напомним, общее число заболевших в Карелии COVID-19 достигло 3953 человек.

фото: pixabay

Кафе и рестораны в Карелии до сих пор не восстановились после отмены запретов

Оборот кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии после отмены "антивирусных" запретов демонстрирует ежемесячный рост, но общий показатель все еще ниже прошлогоднего.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-август 2020 года.

Резкий спад в отрасли произошел в апреле, когда были закрыты все заведения – оборот упал более чем на 70% по сравнению с мартом. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров

На республиканской станции переливания крови не хватает донорской крови.

По данным на 29 сентября, существует острая необходимость в донорах групп крови: O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-). Недостаточно O (I) Rh (+).

Напомним, прием доноров осуществляется прием доноров по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00)

Доноров с Kell + антигеном временно не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

фото: pixabay

Минэк подсчитал инвестиции, вложенные предприятиями в "особые территории" Карелии

Предприятия, ставшие резидентами трех территорий опережающего социально-экономического развития Карелии, инвестировали в организацию производства 1,7 млн рублей.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24. Карелия" сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

"На сегодняшний день у нас действует 15 резидентов во всех трех ТОСЭРах, за несколько лет ими создано 229 рабочих мест, что немало. И 1 млрд 700 млн инвестиций они принесли", - сказал Ермолаев. По его словам, в 2020 году статус резидентов ТОСЭР получили 5 юридических лиц. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Резкое сокращение прибыли произошло на карельских предприятиях

Чистая прибыль организаций Карелии в первом полугодии сократилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Самый резкий спад произошел в добыче полезных ископаемых, где чистая прибыль упала на 96%.

В сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева сальдированный финансовый результат сократился на 82%, в производстве пищевых продуктов – на 64%. Причины назвал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Погода в Петрозаводске сегодня, 29 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +5 ° …+11 ° 2 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 88% день Пасмурно, +11 ° …+12 ° 2 м/с ЮВ 755 мм.рт.ст. 76% вечер Пасмурно, +9 ° …+11 ° 1 м/с В 755 мм.рт.ст. 91% ночь Пасмурно, +8 ° …+9 ° 1 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 96%

фото: © страница Вконтакте Юлии Свинцовой

В мэрии Петрозаводска назвали причину повреждения липы на Левашовском бульваре

Снос зеленых насаждений в карельской столице осуществляется под пристальным контролем специалиста-дендролога, заверили в администрации города.

Напомним, петрозаводчанка выложила в Сети фото сломанной молодой липы, которая, по ее словам, была повреждена подрядчиками, занимающими сносом аварийных деревьев.



Администрация Петрозаводска

Как отметили в адмнистрации города, на прошлой неделе на Левашовском бульваре от порыва ветра упала старовозрастная береза. Дерево повредило молодую липу, растущую поблизости. По заключению специалистов, после обрезки, которую произведут в ближайшее время, растение придет в норму. Остатки упавшей березы сегодня будут вывезены.

Иных работ по сносу аварийных деревьев на Левашловском бульваре в настоящее время не производится, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в сквере Ивана Петрова снесут аварийные деревья.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии бабье лето продолжается

О погоде на 30 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.



Температура воздуха ночью +7, +9°С, днем +12, +14°С.

Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии также пройдет местами небольшой дождь. Ночью и утром будет туманно. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

Температура воздуха ночью +5 +10°С, местами до -1°С, днем +10 +15°С.