Самое важное за сегодня

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии один человек умер и 79 инфицированы коронавирусом

О ситуации с заболеванием COVID-19 в Карелии рассказали в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: 57-летний житель поселка Кварцитный Прионежского района, имевший сопутствующие заболевания, скончался в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Из этого числа заболевших - 43 человека, из них 10 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 43 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Прионежском районе – 3 человека (село Рыбрека – 2, село Деревянное – 1), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья и поселок Куркиеки), в Олонце – 2 человека, в Костомукше – 7 человек, в Кеми – 1 человек, в Беломорске – 2 человека, в Пудожском районе – 1 человек (деревня Каршево), в Сортавале – 3 человека, в Сегеже – 1 человек, в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 1), в Лоухи – 2 человека, в Пряже – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 1 человек (поселок Пиндуши).

Выздоровел еще 21 человек: в Петрозаводске – 13, в Лоухском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Сортавальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 778,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 894,3 случая, по Северо-Западу – 1000,5.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Бизнесмен Леонид Белуга просит главу Карелии возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки

Управляющий холдинга "Лотос" Леонид Белуга обратился к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой открыть ярмарку с участием продавцов из других регионов.

Обращение бизнесмена опубликовано на сайте ТРК "Лотос-Плаза".

Как пишет Леонид Белуга, он полностью разделяет озабоченность главы Карелии о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях торговли, особенно при проведении ярмарки. Бизнесмен сообщает, что по распоряжению руководителя региона сельскохозяйственная ярмарка у "Лотос-Плазы" закрыта.

"Нами проведены дополнительные мероприятия по устранению нарушений и соблюдению требований противоэпидемиологической безопасности, санитарно-эпидемиологических правил. Усилены меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в обращении.

Бизнесмен просит возобновить работу ярмарки, поддержав, как местных производителей, так и производителей их других регионов, которые традиционно участвуют в осенних ярках в Петрозаводске и пользуются популярностью у покупателей.

"В целях недопущения рисков репутационных потерь, прошу вас разрешить возобновить работу ярмарки и учитывая пожелания граждан, допустить участников из других регионов, сохранив ассортимент продукции разных производителей", - пишет Леонид Белуга.

Как сообщили "Столице на Онего" в правительстве Карелии, данное обращение было сегодня передано руководству республики и города. На территорию у торгового центра, где расположились торговые ряды ярмарки, 13 октября выезжали премьер-министр правительства региона Александр Чепик и глава Петрозаводска Ирина Мирошник. Они убедились, что ярмарка не работает. Чепик пообещал представителям холдинга "Лотос", что рассмотрит обращение.



© ИА Республика

Напомним, что в этом году сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

фото: © "Столица на Онего"

Сельскохозяйственная ярмарка сегодня закрылась в Петрозаводске (ФОТО)

Сегодня прекратилась торговля на сельхозярмарке у ТРК "Лотос Плаза".

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром посетители сельскохозяйственной ярмарки не смогли совершить покупки, так как торговля была прекращена.

На вопросы покупателей охранники отвечали, что ждать открытия ярмарки сегодня не стоит.



"Сегодня торговли не будет, возможно, ярмарка откроется завтра", - неуверенно отвечали охранники.

Напомним, что в этом году сельскохозяйсвенная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

Но администрация ярмарки не стала дожидаться официального разрешения на открытие, и 11 октября, вопреки запрету губернатора, торговля была возобновлена. Приобрести фермерскую продукцию и сельхозтовары могли покупатели и 12 октября, а 13-го на площадь уже никого не пустили.

В пресс-службе правительства Карелии обещали объяснить ситуацию с закрытием сельскохозяйственной ярмарки.

фото: © pixabay.com

Женщина в Петрозаводске сбила ребенка и уехала с места ДТП

В Петрозаводске 46-летняя женщина сбила 9-летнего ребенка и скрылась с места ДТП, теперь ее ждет наказание, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром в 7.34 во дворе дома №12 по улице Парфёнова 46-летняя женщина на Mitsubishi Lancer совершил наезд на 9-летнего ребенка. С места ДТП скрылась, в ГИБДД не сообщила.

В результате происшествия ребенок получил травмы, а виновница ДТП была объявлена в розыск.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска женщина, сбившая ребенка, была найдена.

В отношении нарушительницы составлены административные материалы за оставление места ДТП, а также за невыполнение требования уступить дорогу пешеходам.

фото: © кадр из видео/камера наблюдения Sampo.ru

ГИБДД Петрозаводска объявила в розыск водителя-нарушителя, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе (ВИДЕО)

В Петрозаводске разыскивают водителя, проехавшего на запрещающий сигнал светофора, сообщили в Госавтоинспекции города.

В понедельник, 11 октября, в 09.25 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

По данному факту Госавтоинспекция Петрозаводска проводит проверку.

ГИБД просит помощи в установлении государственных регистрационных знаков автомобиля. Всех, кто располагает информацией или записями с видеорегистратора, просят связаться с дежурной группой ГИБДД по телефону 715-900, 78-44-44.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске родители 8-летнего мальчика ищут водителя-нарушителя, который чуть не сбил их сына, проехав на запрещающий сигнал светофора.

"Просмотрев по камерам, мы ужаснулись спокойствию езды на красный, а ведь водитель еще и пожурил указательным пальцем. Не смущаясь, что горит стрелка другого направления, водитель спокойно направился по своим делам.



В данной ситуации мог оказаться менее внимательный человек, и тогда все закончилось бы гораздо печальнее", – написала мама 8-летнего пешехода.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

В Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса

Классы, группы колледжей и детских садов продолжают закрываться на карантин по коронавирусной инфекции.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, на сегодняшний день 2 класса в костомукшской школе № 2, 5 классов в ихальской школе, 5 классов в лоухской школе, 1 класс в петрозаводская школе №26, 6 классов в рыборецкой школе, 3 класса в школе Чалны, 2 класса в пудожской школе № 3, 2 класса в сортавальской школе № 4, 1 класс в вешкельской школе и 1 класс в лахколампинской школе закрыты на карантин из-за выявленных учреждениях случаев коронавирусной инфекции.

Кроме того, на карантине из-за COVID-19 находятся по одной группе в детсаду № 23 в Сортавале и детсаду №4 в Кеми.

На дистант из-за коронавируса переведены 1 группа в Колледже технологии и предпринимательства, 1 группа в Карельском колледже культуры и искусств, 4 группы в Петрозаводском базовом медицинском колледже.

Вернулись к очному обучению 2 группы Петрозаводского базового медицинского колледжа и 1 класс школы поселка Чална.

Ранее в Петрозаводске целый детский сад отправили на карантин из-за коронавируса.

фото: © AP Photo/Matthias Schrader

Сотрудники СИЗО в Карелии провели ритуал освобождения заключенного

В следственном изоляторе №2 в Сегеже впервые прошел ритуал освобождения по УДО, сообщили в УФСИН Карелии.

В СИЗО №2 первый раз состоялся ритуал освобождения по УДО.

Осужденный, освобождающийся условно-досрочно, встал перед строем осужденных и рассказал, какие выводы сделал за отбытый срок, призвал не нарушать режим содержания, раскрыл свои планы на будущее и пожелал другим заключенным успехов на пути исправления.

"Стоя перед строем осужденных своего отряда, человек рассказывает о том, что доказал свое исправление поведением, отношением к труду и высказывает пожелание, чтобы другие осужденные тоже следовали его примеру, – говорит заместитель начальника СИЗО-2 Артем Распутин. – Такой ритуал становится стимулом для других осужденных: они видят, что сокращения срока можно достичь, главное – стремление".

фото: sampo.ru

Родители ребенка, едва увернувшегося от автомобиля в Петрозаводске, ищут водителя (ВИДЕО)

Родители 8-летнего мальчика, едва не попавшего под автомобиль, ехавший на красный свет в Петрозаводске, обратились в ГИБДД с просьбой установить личность водителя.

Рассказ об этом размещен в группе ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте.

"Славику 8 лет и он любит ходить в магазин сам. Магазин находится в соседнем доме и первое время мы крались за ним, чтобы понять, как он переходит дорогу. Нормально он ходит, прямо очень сознательно, убедившись кучу раз, что никто ему не мешает. Вчера это спасло ему жизнь!!! Придя домой он рассказал, что его чуть не сбила машина, которая ехала на красный свет!!!", - рассказала автор поста.

По ее словам, о том, что произошло, можно судить по видеозаписи с уличных камер.

"Просмотрев по камерам, мы ужаснулись спокойствию езды на "красный", а ведь водитель еще и пожурил его указательным пальцем. Не смущаясь, что горит стрелка другого направления, водитель спокойно направился по своим делам.

В данной ситуации мог оказаться менее внимательный человек, и тогда все закончилось бы гораздо печальней. В ГИБДД попросили госномер, жду результатов с других камер", - добавила автор поста.

Минприроды закрепило границы "зеленого пояса" Петрозаводска, где запрещена застройка

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин подписал приказ "Об установлении границ лесопаркового зеленого пояса вокруг города Петрозаводска".

В документе содержится перечень из 17 территорий, примыкающих к столице Карелии или находящихся в границах города.

При обсуждении границ "зеленого пояса" администрация города объясняла, что этот статус позволит избежать ситуаций, при которых площадь зеленых зон может сокращаться, в том числе при возведении новых объектов. На включенных в перечень территориях запрещена застройка и действует особый режим хозяйственной деятельности. Какие территории вошли в "зеленую зону", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Минтранс разместился в отремонтированном здании бывшего Дома офицеров в Петрозаводске

Продолжавшаяся почти год реконструкция исторического здания Дома офицеров в Петрозаводске почти завершена.

Об этом рассказали сотрудники ведомств, чьи офисные помещения разместились в здании. В их числе Управление автомобильных дорог и министерство транспорта Карелии.

По словам сотрудников, основная реконструкция закончена, сейчас идут мелкие косметические работы. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин

Появились разъяснения о правилах проезда через пешеходные переходы

Инспекторы ГИБДД не должны штрафовать водителей на пешеходных переходах, если траектории пешехода и машины не пересекаются.

Такие инструкции для инспекторов в региональные подразделения ГИБДД направил начальник ведомства Михаил Черников.

О содержании документа написал "Коммерсант". "Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении. Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения", - пояснил Черников. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик Вконтакте "Администрация Сортавальского поселения"

Нарушитель в Карелии пытался уплыть от сотрудников ГИБДД

В Сортавале сотрудники ГИБДД выловили в реке водителя-нарушителя, сообщается на сайте районной администрации.

В минувший понедельник, 12 октября, в Сортавале произошло дорожно-транспортное происшествие в районе городского стадиона.

В результате аварии автомобиль Ford съехал в реку Вакко. Водитель, управлявший автомобилем, скрываясь от преследования, пытался уплыть по реке, но был задержан сотрудниками ОГИБДД Сортавалы на берегу.

"В результате ДТП поврежден кабель АО "ПСК". По словам очевидцев, водитель был пьян. Автомобиль эвакуирован из реки силами спецтехники МЧС. Пострадавших нет", - уточняется в паблике администрации Сортавальского района.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Петрозаводске"

Пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Жители многоэтажки на Кукковке интересуются, зачем им у подъезда установили пандус.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" появился пост об очередной глупости работников, которые бездумно выполняют поручения.

"Хочу поделиться радостью: у нас установили пандус около подъезда. Только не очень понятно, зачем это сделали", - подписал автор фото в комментарии.

На фото запечатлен подъезд дома №10 по улице Сортавальская, указывается в сообщении паблика.

Отметим, что к пандусу установили еще и перила для тех, кому требуется поддержка при преодолении подъема и спуска.

фото: Кадр из сериала "Эпидемия"

Карельскую "Эпидемию" похвалил Стивен Кинг

Снятый в Карелии сериал "Эпидемия" вошел в топ-5 по просмотрам на мировой видеоплатформе Netflix в мире и побил рекорд по стоимости продажи для российских продюсеров — она составила около $1,5 млн.

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на сайт flixpatrol.com, агрегирующий статистику просмотров онлайн-платформ в 56 странах мира. Восьмисерийная "Эпидемия" стартовала на Netflix 7 октября под названием "To the lake".

"Эпидемия" уже обратила на себя внимание Стивена Кинга, который похвалил проект у себя в Twitter. Он назвал его "чертовски хорошим русским сериалом", где "много снега, холодно" и "все пьют водку".

"Эпидемия" снята по мотивам романа Яны Вагнер "Вонгозеро" и рассказывает о смертельном вирусе — он распространяется в Карелии.

Сериал делался по заказу структур "Газпром-медиа". Продажа на Netflix принесла около $1,5 млн и покрыла примерно половину затрат на сериал, рассказал источник “Ъ” в "Газпром-медиа".

фото: pixabay

Власти Петрозаводска объяснили, какой бизнес можно создать на подготовленных для аренды участках

Управление земельных ресурсов Карелии объявило аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Петрозаводска.

В официальном уведомлении на сайте администрации города содержится перечень из 5 земельных участков.

На них разрешено создание автопарковок, автосервиса, автозаправки и других объектов.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: eparhia.karelia.ru

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска возобновят работу воскресной школы, закрытой при большевиках

Ее первыми учениками станут дети дошкольного возраста.

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска 18 октября состоится первое собрание воскресной школы. Подобное учебное заведение действовало при храме с конца XIX века, но было закрыто при большевиках.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, воскресная школа займет помещения приходского дома, который был ранее капитально отремонтирован. Одним из главных направлений деятельности школы на начальном этапе станет работа с детьми дошкольного возраста. Руководителем учебного заведения назначен клирик собора иерей Евгений Кутырев.

фото: © "Столица на Онего"

Музыкальный театр Карелии вновь вводит ограничение по рассадке зрителей

Музыкальный театр Карелии возвращает шахматную рассадку зрителей на своих спектаклях.

Как сообщили в учреждении, ограничения вводятся на две недели. В театре по-прежнему будут требовать от посетителей носить маски и пользоваться санитайзерами, установленными в фойе. Принять дополнительные меры безопасности Музыкальный театр решил в связи с неблагоприятной эпидобстановкой, заботясь как о здоровье зрителей, так и о здоровье артистов.

"С самого начала сезона мы отмечаем, что количество зрителей растет, интерес к театру большой, люди соскучились, публике интересны как наши премьеры, так и гастрольные спектакли, – рассказывает директор театра Елена Ларионова. – В любой другой ситуации мы бы радовались аншлагам, но сейчас переполненный зал внушает некоторую тревогу. Поэтому мы пока решили принять дополнительные ограничения по рассадке зрителей".

Для семей и зрителей, пришедших в театр компанией, возможность сидеть вместе остается – билетная система продаст им билеты на места, расположенные рядом. Индивидуальным посетителям будет предложена возможность сидеть в зале изолированно от других зрителей. Уделяется внимание и другим мерам безопасности. Театр еще до открытия сезона в достаточном количестве приобрел современные бесконтактные санитайзеры, посетители приходят в масках, увеличено количество выходов, зрителям и сотрудникам на входе измеряют температуру, обеспечена масками и перчатками и служба работы со зрителем. Перед началом спектакля в зрительном зале звучит сообщение, призывающее публику оставаться в масках все время визита в театр.

Как отмечают в театре, публика в целом ответственно относится к соблюдению мер защиты, что делает ее встречу с искусством вполне безопасной. Это важно как для самих зрителей, так и для театра – творческий простой в случае закрытия может неблагоприятно сказаться на артистической форме труппы и качестве спектаклей. Поэтому Музыкальный театр выразил готовность поработать пока с половинной загрузкой зала. На стоимость билетов это не повлияет – она не увеличится.

В ближайшее время Музыкальный театр предоставит публике возможность познакомиться с последними премьерами предыдущего сезона, показать которые до весеннего карантина удалось всего лишь однажды – балет "Тщетная предосторожность" и оперы "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика" (14 и 16 октября). В октябрьской афише также спектакль, вошедший в лонг-лист "Золотой маски", – опера "Сельская честь" (18 октября). По просьбам зрителей театр нашел возможность дополнительного показа спектакля "Мистер Икс", премьера которого состоялась 2 октября и была горячо принята публикой. Следующий премьерный показ оперетты о незнакомце в маске зрители увидят 24 октября. Билеты уже появились в продаже. Зрителей просят приходить в масках.

Ранее для театров в Карелии были сняты ограничения по рассадке зрителей в масках.

фото: ©Столица на Онего

Норвежско-российская торговая палата: "Наша организация не имеет никакого отношения к изданию и распространению буклета "9 вкусов жизни".

Участник международного проекта по развитию гастрономического туризма из Карелии потребовал остановить распространение буклета в России.

Редакция "Столицы на Онего" получила ответ из Норвежско-российской торговой палаты в Осло на журналистский запрос, касавшийся буклета "9 вкусов жизни. Гастрономическое наследие Северных стран и России". Об этом буклете без выходных данных, распространение которого потребовал остановить карельский участник международного проекта по развитию гастрономического туризма, мы рассказывали в статье "Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу".

"Наша организация не имеет никакого отношения к проекту "Вкусные" аспекты провинции", а также изданию и распространению буклета "9 вкусов жизни", – говорится в письме Норвежско-российской торговой палаты.

Более того, как сообщила нам ее координатор проектов и мероприятий Ксения Борзенина, представительства палаты в Москве не существует уже несколько лет, поскольку оно было закрыто в 2016 года.

Комментариев со стороны Совета министров Северных стран, которые бы прояснили ситуацию, до сих пор не последовало.

фото: pixabay

Подсчитано, сколько дизтоплива способны купить водители в Карелии - меньше, чем в среднем по РФ

Рейтинг регионов России по доступности дизельного топлива для населения показал, что в Карелии оно стоит дороже, а зарплаты жителей ниже, чем в среднем по стране.

Поэтому показатель доступности этого вида автомобильного топлива в Карелии ниже, чем по России.

При составлении рейтинга эксперты РИА Новости рассчитали объем дизельного топлива, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Анализ показал, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Сколько топлива могут позволить себе карельские автомобилисты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Поташов/ "Столица на Онего"

В Карелии создан фонд по поддержке экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса

Учредителем фонда выступит республиканское министерство экономического развития и промышленности.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании фонда под названием "Центр поддержки экспорта Республики Карелия". Его учредителем выступит карельское министерство экономического развития и промышленности, а целью нового фонда объявлено оказание поддержки экспортно-ориентированным субъектам малого и среднего бизнеса.

Напомним, в Карелии уже существует Центр поддержки экспорта, который был создан в 2012 году как объект инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. А сейчас республиканские власти решили создать одноименный фонд.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Срок внесения в парламент Карелии проекта республиканского бюджета на 2021 год сдвинут на ноябрь

Глава республики изменил программу своих законодательных инициатив на второе полугодие.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в собственную программу законодательных инициатив на июль-декабрь текущего года. Согласно губернаторскому распоряжению, срок внесения в республиканский парламент проекта регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов оказался сдвинут с октября на ноябрь.

Перенос срока затронул и другой законопроект – поправок в карельский закон о межбюджетных отношениях. Его планировалось внести в Законодательное собрание Карелии в октябре, но теперь он поступит на рассмотрение депутатского корпуса только в декабре.

фото: © shutterstock.com/Syda Productions

Молодая жительница района Карелии несколько часов плакала и выполняла приказы мошенников

Мошенники оставили 25-летнюю жительницу Прионежья без денег и с долгами, сообщили в МВД Карелии.

Жителям Карелии ежедневно звонят злоумышленники. Их задача – ввести потенциальную жертву в стрессовую ситуацию. Под видом работников банков они пытаются лишить граждан денег и покоя. Характерный случай на днях произошел с представительницей Прионежского района.

На экране мобильного телефона 25-летней женщины высветился московский номер: "Здравствуйте, с Вами говорит менеджер банка. Вы являетесь нашим клиентом, и у Вас имеется наша банковская карта. Только что с нее пытались списать деньги в Хабаровском крае" – услышала она. Абонентка не на шутку встревожилась - на счете хранились 7 тысяч рублей, а вдруг какие-то злоумышленники лишат ее этих денег?

Жителям Карелии следует знать, что настоящие представители кредитно-финансовых учреждений никогда не беспокоят по таким поводам. Банк самостоятельно предпринимает действия для защиты карт. Поэтому самое разумное – не позволять кому-то подвергать себя стрессу и прекратить разговор. Остались сомнения? На банковской карте вы найдете номер горячей линии банка – позвоните по нему, так вы успокоитесь и поймете, что вас пытались ввести в заблуждение.

Но жительница Прионежья не сбросила вызов, а стала объясняться с лжебанкиром. Ей пояснили, что для сохранности средств на счете важно очень быстро предпринять ряд действий. Окончательно сбитая с толку, гражданка последующие несколько часов не прекращала разговаривать по телефону с "менеджерами". Плача, она выполняла бытовые действия – отправилась за ребенком в детсад, отвела его соседке, доехала до Петрозаводска, чтоб воспользоваться банкоматом – и все время находилась на связи с мошенниками. Женщину вынудили оформить кредитные обязательства, открыть виртуальную карту и перевести более 300 тысяч рублей на посторонний счет.

Примечательна такая деталь. Соседка пострадавшей, видя, что та крайне расстроена, пыталась узнать, что происходит. Но жертва мошенников, утирая слезы, не рассказала подробности. А, между тем, знакомая могла остановить, подсказать, что лучше обратиться в банк по официальным каналам, а не выполнять послушно указания, поступающие по телефону.

Когда молодая женщина поняла, что обманута, она обратилась в полицию по Прионежскому району. Полицейские проводят проверку по данному заявлению, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Тем временем, ей предстоит гасить кредитные обязательства.

фото: "Столица на Онего"

Минздрав Карелии назвал число медиков, заболевших коронавирусом на работе

С начала пандемии коронавируса в Карелии 71 работник медицинских организаций, подведомственных Минздраву республики, заразился COVID-19.

Об этом сообщили в Минздраве.

При этом в министерстве уточнили, что заражение произошло именно на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей.

Ранее стало известно о 24 заболевших сотрудниках БСМП. Главный врач Наталья Алонцева рассказала, что на больничный с COVID-19 вышли 4 доктора, 12 медсестер и 8 санитаров. Из тех, у кого положительный тест на ковид, только у трети есть клинические проявления инфекции, а остальные выявлены по контакту с другими заболевшими, в том числе в семье.

фото: © Столица на Онего

Мокрый снег накроет Карелию в среду

О погоде на 14 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозаи синоптиков, в среду в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса. Днем потеплеет до +5,+7 градусов.



Ветер юго-западный, западный слабый.

Атмосферное давление будет слабо расти.



В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет умеренный дождь со снегом.

Ветер северо-восточный, северный, днем на севере юго-западный, западный умеренный.



Ночью столбик термометра остановится на отметке -2, +3 градуса, на юге +1, +6 градусов. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.

фото: pixabay

Налог на бездетность предлагается ввести в России

Председатель правления общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая предложила ввести в России ежемесячный налог для тех, кто сознательно отказывается от рождения детей.

Заявления прозвучали в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц", – сказала Буцкая. По ее словам, скорее всего, такой налог будет касаться людей репродуктивного возраста. При этом взимать его предлагается и с мужчины, и с женщины. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

В Карелии покупатели без масок матерились и требовали продать товар

В Сегеже задержали покупателей без средств индивидуальной защиты, которые устроили дебош в магазине из-за отказа продать им товар, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Сегеже в ночь на 10 октября в одном из магазинов сработала тревожная сигнализация. Двое граждан без средств индивидуальной защиты пытались приобрести товар, продавец отказал в обслуживании.

После чего несдержанные граждане начали выражаться нецензурной бранью и высказывать угрозы физической расправой в адрес кассира магазина, один из нарушителей ударил по витрине.

Сотрудники, прибыв на место происшествия, вызвали наряд ППС.

Внешние признаки говорили о том, что буйные посетители магазина находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Они задержаны и переданы полицейским.

фото: © пресс-служба Карельской таможни

Таможенники в Карелии выявили контрабанду леса на 8 млн рублей

Карельская таможня возбудила пять уголовных дел по фактам незаконного перемещения лесоматериалов в крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследованием установлено, что руководитель одной из фирм и ряд лиц в конце 2019 года вывозили лесоматериалы, предоставив таможенным органам недостоверную информацию об условиях поставки по контракту. Это привело к занижению таможенной стоимости товаров, и, как следствие, – занижению таможенных платежей.

Рыночная стоимость сделок превышает 8 миллионов рублей.

По информации карельской таможни, возбуждено пять уголовных дел. Контрабандистам грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее в Петрозаводске судили мужчину за контрабанду раритетного оружия.

фото: © pixabay.com

Малолетнему геймеру в Карелии дополнительная жизнь обошлась в 60 тысяч рублей

В Петрозаводске 9-летний геймер списал со счета мамы 60 тысяч рублей, сообщили в МВД по Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 45-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве. В течение нескольких дней с ее карты списывались деньги в счет оплаты различных игр в интернете. Всего с карты было списано 59 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что сама не является геймером и подобные траты не производила.

Однако полицейские установили, что ее 9-летний сын некоторое время назад приобщился к виртуальным играм и как-то раз попросил оплатить одну из дополнительных опций. Вероятно, вбивая данные карты, ребенок заполнил поле, в котором предлагалось запомнить данные карты и использовать ее в дальнейшем по умолчанию. А после этого, продолжая играть, оплачивал скорости, дополнительные жизни и прочие функции с маминой карты.

Полиция Карелии предупреждает. Доверяя свою карту даже близким родственникам, будьте внимательны. При оплате в сети обращайте внимание на предлагаемые подписки и дополнительные функции. Внимательность поможет избежать финансовых потерь.

фото: пресс-служба МВД по РК

МВД сообщило приметы пропавшего без вести жителя Ведлозеро

Полиция сообщила приметы, пропавшего без вести жителя поселка Ведлозеро Пряжинского района Карелии Николаева Николая Николаевича 1984 года рождения.

Как сообщалось ранее, 6 октября утром он ушел из дома на работу и не вернулся. До настоящего времени место его нахождения неизвестно.

Его приметы: рост 160 см., среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в темно-серый рабочий костюм со светоотражающими полосами, кепку черного цвета, резиновые сапоги.

Всех, имеющих информацию о местонахождении этого человека или видевших его 6 октября и позднее, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-207-75-88, +7(814 56) 3-29-60, 3-29-68.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 октября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой дождь, +7 ° …+8 ° 1 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 93% день Небольшой дождь, +7 ° …+9 ° 0 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой дождь, +6 ° …+7 ° 0 м/с СЗ 750 мм.рт.ст. 95% ночь Небольшой дождь, +6 ° 1 м/с СЗ 751 мм.рт.ст. 95%