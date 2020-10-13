Самые читаемые новости за 14 октября

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Минтранс Карелии разорвал контракт с подрядчиком, ремонтировавшим мост на улице Кирова

Из-за затягивания проведения работ Минтранс республики расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе министерства транспорта Карелии, с подрядчиком, выполнявшим ремонт моста через реку Неглинка по улице Кирова, расторгнут контракт из-за затягивания работ.

"В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, - сообщили в Минтрансе. – Сроки окончания ремонта моста не сдвигаются".

Напомним, государственный контракт на реконструкцию моста через реку Неглинка по улице Кирова был заключен с компанией "ПроектКомСтрой".

По условиям контракта, реконструкция моста должна быть завершена в декабре текущего года. Основная доля финансирования – 92,7 млн рублей – из федерального бюджета. Еще 5,9 млн выделяет бюджет Карелии.

Мост на реконструкцию был закрыт 14 июня.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Сорвавшие работу маршрутчики вернулись на линию в Петрозаводске

Автобусы двух городских маршрутов, которые сегодня не вышли на линию, возобновили работу.

Петрозаводские маршрутки № 19 и № 21 возобновили курсирование по городу. Об этом "Столице на Онего" сообщили в ГИБДД. В Госавтоинспекции не уточнили причину, почему маршрутчики ранее сорвали работу.

Напомним, в среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в карельской столице. В администрации заявили о намерении обратиться в надзорные органы по причине произошедшего.

На сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.

фото: © Мэрия Петрозаводска

В Петрозаводске часть маршруток не вышла на линию

В столице Карелии не вышли на линию автобусы двух городских маршрутов: администрация Петрозаводска намерена обратиться в надзорные органы.

В среду, 14 октября, на маршрут не вышли автобусы № 19 и № 21 в Петрозаводске. Об этом стало известно "Столице на Онего". Информацию подтвердили изданию в мэрии Петрозаводска.

В администрации намерены обратиться в надзорные органы, городские власти запустили проверку обстоятельств произошедшего.

"Будет обращение в прокуратуру и идет проверка, по итогам которой материалы направим в УГАДН (Управление Государственного Автодорожного Надзора - ред)", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Напомним, на сегодняшний день вопрос о контроле за общественным транспортом Петрозаводска обострился из-за намерения республиканской власти принять полномочия у городской мэрии по управлению троллейбусами и маршрутками Петрозаводска. Окончательного решения не принято.

фото: Столица на Онего

Власти Карелии разрешили открыться сельскохозяйственной ярмарке, закрытой из-за нарушений

С 14 октября сельскохозяйственная ярмарка возле ТРЦ "Лотос Plaza" возобновляет работу, так как организаторы устранили нарушения противоэпидемиологических правил, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Компания ООО "Холдинг "Лотос" провела работу по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований на территории ярмарки, также были приняты дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в Минэкономразвития Карелии.



Учитывая проведенную добросовестную работу компании, было принято решение согласовать возобновление работы ярмарки с участием представителей других регионов, зарекомендовавших себя производителями качественной и вкусной сельскохозяйственной продукции (алтайский мед, белорусские продукты питания и другое), рассказали в пресс-службе Минэка.

Власти напомнили, что накануне в адрес правительства Карелии поступило обращение от предпринимателя Леонида Белуги, который пообещал выполнить все необходимые мероприятия по устранению нарушений, а также обратился с просьбой согласовать возможность участия в ярмарке представителей из других регионов.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске распоряжением главы Карелии Артура Парфенчикова была приостановлена работа сельскохозяйственной ярмарки в связи с нарушениями противоэпидимиологических правил.

фото: © Василий Чалых/паблик Вконтакте "Бегущая строка | Афиша и новости Сортавала"

Ведущие телешоу "Орел и Решка" спрятали в Карелии 100 долларов

Жители Сортавалы искали клад, спрятанный ведущими трэвэл-шоу "Орел и Решка".

Во вторник, 13 октября, на телеканале "Пятница" вышел выпуск телереперадачи "Орел и Решка" в Карелии. По традиции ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко спрятали бутылку со 100 долларами. Сделали они это в Сортавале.

Как сообщил паблик Сортавалы, после выхода передачи на месте клада был ажиотаж.

"Признавайтесь, кто нашел бутылку?" - спрашивали друг у друга собравшиеся.

По информации паблика, к месту скопления людей, искавших клад, вызвали полицию из-за "интенсивного" движения.

Ранее сообщалось, что летом юморист и телеведущий Тимур Родригез посетил Петрозаводск и сфотографировался на набережной Онего.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 80 человек

Общее количество инфицированных COVID-19 в Карелии составило 4860 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 80 человек. Из этого числа заболевших - 50 человек, из них 19 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 57 человек, в Кондопоге – 5 человек, в Сегежском районе – 5 человек (Сегежа – 4, поселок Надвоицы – 1), в Медвежьегорске – 4 человека, в Пудоже – 1 человек, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Питкяранте – 1 человек, в Прионежском районе – 1 человек (деревня Бесовец), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья, поселки Ихала, Элисенваара, Куликово), в Лоухском районе – 1 человек (поселок Чупа).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске – 22, в Кемском районе – 1, в Медвежьегорском районе – 1, в Кондопожском районе – 2, в Костомукше – 1, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 5, в Сортавальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 791,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 903,7 случая, по Северо-Западу – 1050,3.

фото: Столица на Онего

После дождя Петрозаводск вновь затопило (ФОТОФАКТ)

Прошедший накануне дождь затопил дороги и тротуары в столице Карелии.

Ливневая канализация не справляется, когда в Петрозаводске идет дождь.

Накануне в городе вновь затопило дороги и тротуары, что затруднило движение пешеходов и машин.

Примечательно, что огромные лужи образуются даже на вновь отремонтированных дорогах.

Читатели "Столицы на Онего" прислали в редакцию многочисленные фото затопленных улиц.

фото: sampo.ru

В Петрозаводске найден водитель, который чуть не сбил ребенка на пешеходном переходе

Водителем-нарушителем оказалась 55-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен водитель, нарушивший правила дорожного движения 11 октября на проспекте Ленина. Водителем автомобиля Hyundai Tucson оказалась 55-летняя женщина.

В отношении водителя составлен административный материал за проезд на запрещающий сигнал светофора .

Напомним, в понедельник, 11 октября, в 09.25 на перекрестке улицы Куйбышева и проспекта Ленина неустановленный водитель на неустановленном автомобиле нарушил правила дорожного движения, проехав на запрещающий сигнал светофора.

Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения, которая также запечатлела 8-летнего мальчика, чуть не угодившего под колеса лихача.

ГИБДД объявила нарушителя в розыск.

фото: © Борис Босарев/photosight.ru

АФК "Система" намерена построить трехзвездочный отель в карельском городе Сегеже

Гостиничный комплекс на 60 номеров планируется возвести на берегу озера Линдозеро в Карелии.

Правительство Карелии выделило без торгов земельный участок в городе Сегеже площадью более 60 тысяч квадратных метров частной компании "Сегежа Норд ". Как говорится в правительственном распоряжении, участок на берегу озера Линдозеро предоставлен для "реализации масштабного инвестиционного проекта" по строительству трехзвездочного гостиничного комплекса на 60 номеров.

Заметим, что управляющей организацией фирмы "Сегежа Норд", которая была зарегистрирована весной нынешнего года, является московская компания "Космос отель групп". Она входит в состав АФК "Система", которая владеет Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом.

фото: ансамбль "Кантеле"

Тимур Родригез исполнил песню в сопровождении ансамбля "Кантеле" (ФОТО, ВИДЕО)

На телеканале "Пятница!" вышел выпуск проекта "Орел и Решка", посвященный Карелии.

Телеканал "Пятница!" опубликовал накануне очередной выпуск нового сезона проекта "Орёл и Решка", который посвящён Карелии. Его можно посмотреть здесь.



Тимуру Родригезу повезло с золотой картой, и он заказал музыкальную программу в Доме Кантеле, поужинал в аутентичном музее-ресторане, посетил Долину зайцев и окунулся в атмосферу Средневековья в историческом парке "Бастионъ".



⠀

А Регина Тодоренко провела выходные со ста долларами. Путешественница доехала до Петрозаводска, полюбовалась Онежским озером, познакомилась с жителями старинной деревни Киндасово, испытала на себе трекинг с хаски в Karjala Park и погуляла по горному парку Рускеала.



- В Карелии я всюду плакала и плакала, но от счастья! Я бы в таких невероятных местах. Карелия - это про единение с природой, про гармонию, про баланс душевный, духовный, - поделилась Регина Тодоренко.





Как рассказали в Доме Кантеле, съёмки передачи с участием артистов ансамбля прошли 7 августа.

Тимур Родригез не только прошёл по Дому Кантеле с экскурсией, но и спел одну из своих песен в сопровождении оркестра Национального ансамбля песни и танца Карелии.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Школьники и студенты в Карелии продолжают уходить на "дистант" из-за коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в учреждениях образования республики.

Как пишет руководитель региона на своей странице в "ВКонтакте", за сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены один класс в кондопожской школе № 3, два класса Лицее №1 и один класс в школе №46 в Петрозаводске, один класс в пудожской школе №3, одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

Ранее сообщалось, что в Карелии 28 классов отправили на карантин из-за коронавируса.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В столице Карелии построят спорткомплекс всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо"

Новый ФОК появится в Петрозаводске в районе Сулажгоры и станет одним из крупнейших спортивных объектов карельской столицы.

В столице Карелии сегодня заложили капсулу на месте строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо". Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении Суоярвского шоссе и улицы Халтурина. Когда-то, в советское время, здесь находился популярный у петрозаводчан стадион "Динамо".



© Минспорт Карелии

Спорткомплекс будет строить компания "Баренц Групп", которая также выступает соинвестором проекта. Соглашение о намерениях строительства сегодня было подписано в правительстве Карелии председателем всероссийского общества "Динамо" Анатолием Гулевским и гендиректором компании "Баренц Групп" Ильей Гаврюшевым.









© Николай Смирнов / Столица на Онего

Согласно утвержденному проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный зал, в котором можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, гандболом, а также тренажерный зал, раздевалки, административные помещения и кафе. Таким образом, это будет один из крупнейших в Петрозаводске объектов спортивной инфраструктуры.

Как пояснил председатель регионального отделения всероссийского общества "Динамо", руководитель карельского Управления ФСБ Александр Барышев, в спорткомплексе смогут заниматься не только "динамовцы", – а в общество входят, в основном, представители органов безопасности и правоохранительных структур, – но и обычные горожане, в том числе, школьники и студенты. Тем более, что в этом районе города не хватает спортивных объектов.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Наша цель – создать полноценные условия для занятий физической культурой и спортом для всех жителей Петрозаводска. Мы надеемся, что ФОК "Динамо" станет место притяжения любителей здорового образа жизни и спортсменов Сулажгоры, Пятого поселка, Перевалки и Древлянки, – сказал Александр Барышев. – Кроме этого, здесь можно будет проводить соревнования городского, регионального и межрегионального уровня".

В новом ФОКе также планируется открыть Музей славы карельского "Динамо" – экспозицию, рассказывающую о великих спортсменах-"динамовцах", которые прославили нашу республику. Среди них были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители всесоюзных и всероссийских соревнований.

Как отметил член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев, наша республика в этом году отмечает свое 100-летие, и то, что в Петрозаводске вместе со знаменитым обществом "Динамо" будет построен новый ФОК, это еще один подарок региону к юбилею.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Регион готовился к юбилею, и вопросы по созданию спортивной инфраструктуры поселков и городов Карелии занимали немаловажное место в этой работе, – отметил Игорь Зубарев. – Так, с 2013 года, момента создания Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики, реконструированы и построены 53 спортивных объекта на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. В результате уровень обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями увеличился более чем в два раза и достиг 63-х процентов.



© Николай Смирнов / Столица на Онего

То, что с обществом "Динамо" сегодня подписали соглашение, – это продолжение работы, начатой Госкомиссией по подготовке к 100-летнему юбилею, продолжение преображения нашей Карелии и ее столицы, создания доступности спортивных сооружений в отдаленных районах города".

По словам председателя всероссийского общества "Динамо" Анатолия Гулевского, строительство ФОКа в Петрозаводске планируется закончить к концу 2021 года.

"Весной 2023 года мы будем отмечать 100-летие общества "Динамо", и открытие нового спортивного объекта в столице Карелии станет знаковым событием к вековому юбилею".

фото: читатель Столицы на Онего

Почти полсотни улиц Петрозаводска оградили заборами

В мэрии Петрозаводска рассказали, где в городе установили ограждения.

В администрации сообщили, что установка ограждений выполняется в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах".

На сегодняшний день ограждения установлены в Петрозаводске по следующим адресам:

-пересечение пл. Гагарина с ул. Красноармейской

- пересечение пл. Гагарина с ул. Шотмана

- ул. Ригачина, в районе дома № 37

- пересечение Карельского проспекта с ул. Сортавальской

- пересечение ул. Генерала Фролова в районе дома № 14

- пересечение пр. А. Невского с ул. Луначарского

- пересечение ул. Гоголя с ул. Красноармейской

- пересечение ул. Шотмана с ул. Мурманской

- пересечение пр. Первомайского с ул. Мурманской

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мурманской

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Московской

- пересечение пр. Ленина с ул. Куйбышева

- пересечение пр. Октябрьского с ул. Мелентьевой

- ул. Зайцева в районе дома № 65 (ПВУ)

- пересечение ул. Правды с ул. Калинина

- пересечение ул. Зайцева с ул. Мелентьевой

- пересечение ул. Шотмана с ул. Разина

- пересечение ул. Лыжная с ул. Балтийская

- пересечение ул. Антикайнена с ул. Красная

- ул. Ровио в районе дома № 15

- пересечение ул. Ровио и ул. Сортавальской

- ул. Шотмана в районе дома №38 А (ПВУ)

- пересечение ул. Древлянка с пр. Лесной (ПВУ)

- пересечение ул. Красноармейской с ул. Горького

- пересечение ул. Ровио с ул. Лыжной

- пересечение ул. Ровио – ул. Парфенова – ул. Торнева

- пересечение ул. Антикайнена с ул. Максима Горького

- пересечение шоссе Шуйское с пр. Автолюбителей

- пересечение ул. Кирова с ул. Вольной

- пересечение пр. К. Маркса с ул. Куйбышева

- пересечение ул. Правды с ул. Варламова

- пр. Лесной в районе дома № 47

- пересечение ул. Ключевой с ул. Нойбранденбургской

- пересечение ул. Максима Горького с ул. Герцена

- в районе ул. Анохина, 37 А (четная сторона)

- по ул. Мелентьевой от перекрестка пр. Октябрьский –ул. Мелентьевой до перекрестка ул. Зайцевой – ул. Мелентьевой

- ул. Вольная, 1 А (пешеходный переход)

- пресечение ул. Луначарского с ул. Гюллинга

- по ул. Краснофлотской (нечетная сторона) от пересечения ул. Советская – ул. Краснофлотская до пересечения ул. Краснофлотская – пр. Октябрьский

- по ул. Правды (от дома № 1 А по ул. Правды вдоль Зарецкого парка)

Также, по информации мэрии, в целях исполнения решения городского суда в конце сентября заключен контракт на выполнение работ по установке 1000 погонных метров пешеходных ограждений. Стоимость муниципального контракта составляет 2,5 млн руб., срок выполнения работ – 10 ноября текущего года.

Ограждения устанавливаются по адресам:

- улица Шотмана – Краснофлотская улица;

- улица Антикайнена в районе дома № 4;

- пересечение улица Антикайнена – улица Гоголя (по улице Антикайнена, вместо ранее демонтированных);

- пересечение Первомайский проспект – улица Антикайнена – Ленинградская улица;

- проспект Александра Невского – улица Калинина;

- улица Шомана – улица Чапаева;

- проспект Александра Невского – улица Варламова;

- улица Репникова – улица Антонова;

- Первомайский проспект в районе дома № 78;

Вместе с тем, в настоящий момент производится замена пешеходных ограждений на улице Чапаева. Согласно заключённому в апреле муниципальному контракту, цена которого составляет 4,7 млн рублей, предусмотрено заменить 4250 погонных метров ограждений.

Ранее сообщалось, что петрозаводчане считают некоторые ограждения опасными.

Нашлось объяснение, почему "зеленый пояс" Петрозаводска сократился в 3,5 раза

Общая площадь лесопаркового "зеленого пояса" вокруг Петрозаводска, утвержденного Минприроды Карелии, составила 5,5 тыс га - в 3,5 раза меньше по сравнению с первоначальным проектом.

Такой вывод можно сделать, сравнив перечень территорий в документе Минприроды и тот проект, который обсуждался несколько лет назад, когда впервые появилась идея "зеленого пояса".

Например, из перечня была исключена Петрозаводская губа Онежского озера. В итоге общая площадь "зеленого пояса" сократилась на 11,8 тыс. га.

Почему это произошло, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © alchetron.com

Французский писатель о приговоре Дмитриеву: 13 лет заключения для 64-летнего мужчины равносильны капле яда "Новичок"

Лауреат нескольких литературных премий Оливье Ролен призвал правительства западных стран поддержать осужденного исследователя сталинских репрессий из Карелии.

Одна из крупнейших французских газет Le Monde опубликовала статью писателя Оливье Ролена, посвященную уголовному делу исследователя сталинских репрессий из Карелии Юрия Дмитриева, который в сентябре нынешнего года был приговорен Верховным судом республики к 13 годам лишения свободы по обвинению в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери. Как считает Ролен, в Европе этому делу уделяют гораздо меньше внимания, чем отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, хотя, по словам французского писателя, огромный тюремный срок для 64-летнего Дмитриева равносилен капле яда "Новичок ".

Лауреат нескольких литературных премий Оливье Ролен, который сам дважды встречался с карельским исследователем сталинских репрессий в 2012 и 2013 годах, выразил возмущение тем фактом, что рассмотрение уголовного дела в Верховном суде республики проходило в закрытом режиме – без присутствия Юрия Дмитриева и его адвоката Виктора Ануфриева. Однако французский писатель обратил внимание и на то обстоятельство, что в Карелии сейчас предпринимаются попытки переписать историю Сандармоха – места массовых расстрелов советских времен, которое обнаружил Дмитриев, как это произошло ранее с Катынью.



© Валерий Поташов/Столица на Онего

"Наследники Сталина сегодня утверждают, что те, кто обрел покой в этом месте в Карелии, были не жертвами террора, а советскими военнопленными, казненными во время финской оккупации в начале Второй мировой войны. Исторический ревизионизм при Путине не знает границ", – написал в своей статье Оливье Ролен.

По мнению французского писателя, правительства западных стран должны "с гордостью оказать поддержку такому храброму и честному человеку" как Юрий Дмитриев.

Напомним, 22 июля судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска.

Как уже не раз сообщалось, исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"

Камера в Петрозаводске запечатлела, как пешеход-нарушитель попал под машину (ВИДЕО)

На улице Чапаева мужчина, перебегавший дорогу на запрещающий сигнал светофора, попал под машину, сообщили в ГИБДД Карелии.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова 13 октября в 21.25, когда мужчина перебегал дорогу на "красный" свет и попал под машину.

На видео запечатлено, что от удара мужчина отлетел на несколько метров и упал на дорогу.

Ранее сообщалось, что в ДТП на перекрёстке улиц Чапаева и Чкалова пострадал 25-летний мужчина. Его госпитализировали с травмами с места ДТП.

фото: © depositphotos/2shrimpS

Жительница Петрозаводска проломила капот автомобиля за то, что водитель отказался ее подвезти

В Прионежье водитель пострадал от нападения трех нетрезвых женщин, желавших добраться на попутке из района в город, сообщил в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от 28-летнего петрозаводчанина. Мужчина указал, что неизвестная женщина повредила его автомобиль.

Участковый уполномоченный полиции установил детали произошедшего. В вечернее время молодой человек возвращался из района в город. По пути на дороге голосовали три женщины. Одна из них кинула в проезжавшу мимо машину свою обувь.

Мужчина остановился и попытался усмирить женщин. Однако те проявили агрессию, обступили его и стали настаивать на том, чтобы он бесплатно довёз их до города. Когда петрозаводчанин отказал им в требовании, одна из них запрыгнула на капот и, не рассчитав воздействие своего веса на автомобиль, повредила кузов. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемую – 32-летнюю петрозаводчанку. По ее словам, на такой поступок ее толкнуло состояние алкогольного опьянения и невозможность вернуться в город.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

фото: © Надвоицы online

Охотники убили волка, который гулял по поселку в Карелии (ВИДЕО)

Жители поселка Надвоицы Сегежского района Карелии запечатлели на видео, как волк гуляет под окнами жилых домов.

В паблике "Надвоицы online", появилось видео, на котором местные жители запечатлели волка, гулявшего между машин под окнами домов.

"По поселку ходят волки, кто-то что-то собирается с этим делать или ждут, пока они начнут на людей выходить?" – написали в комментарии к видео обеспокоенные местные жители.

В Минприроды Карелии "Столице на Онего" рассказали, что в минувший вторник, 13 октября, охотники ликвидировали волка, державшего в страхе жителей поселка Надвоицы.

фото: © "Столица на Онего"

Команду юных спортсменов из Мурманска сняли с поезда в Петрозаводске из-за коронавируса

COVID-19 обнаружили у одного из спортсменов мурманской команды, выехавшей на сборы.

Как сообщает "Мурманский вестник" со ссылкой на Мурманский линейный отдел на транспорте, в Мурманск вернулась группа воспитанников одной из спортшкол областного центра. Дети должны были принять участие в спортивных сборах, но планы пришлось изменить и всю группу высадить в Петрозаводске: у одного из ребят подтвердился коронавирус.

Ребенок находится в инфекционной больнице Петрозаводска, остальные ребята будут находиться на самоизоляции в Мурманске

"В настоящее время по факту произошедшего проверку проводит Роспотребнадзор, устанавливаются организаторы поездки, которым грозит штраф", – сообщает группа по делам несовершеннолетних Мурманского ЛО МВД России на транспорте.

фото: © Администрация Петрозаводск

Власти Петрозаводска пожаловались в прокуратуру на маршруточников, сорвавших рейсы

Администрация Петрозаводска направила обращение в прокуратуру города в связи с невыходом на линию автобусов двух маршрутов, сообщается на сайте городской мэрии.

Внеплановые проверки общественного транспорта проводят сотрудники комитета жилищно-коммунального хозяйства карельской столицы.

Утром 14 октября на линию не вышли автобусы маршрутов №19 и №21. В этой связи администрация Петрозаводска направила обращение на имя прокурора города для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

В письме, в частности, говорится о том, что с начала года сотрудники администрации провели почти полсотни плановых рейдов по контролю соблюдения расписания. По итогам таких выездов составлено более 150 актов. Территориальным органом Ространснадзора вынесено почти 100 постановлений. Общая сумма штрафов составляет 1,87 млн рублей.

"Принимаемые администрацией в рамках имеющихся полномочий меры не могут являться исчерпывающими и достаточными для обеспечения надлежащего транспортного обслуживания населения на территории Петрозаводска. На основании вышеизложенного, с учетом грубых нарушений расписания движения 14 октября 2020 года (отсутствие автобусов на линии) просим принять меры прокурорского реагирования в отношении транспортных компаний ООО "АТП 3" и ООО "Транспортная компания", осуществляющих пассажирские перевозки пассажиров и багажа на маршрутах общественного транспорта Петрозаводского городского округа № 19 и № 21, в соответствии с действующим законодательством", - говорится в обращении.

Сегодня же сотрудники администрации проводят внеплановые проверки на остановках города. Собранные материалы будут направлены в управление Ространснадзора для принятия мер.

Фирмы-перевозчики будут оштрафованы.

Ранее сообщалось, что в настоящее время работа транспорта на маршрутах №19 и №21 возобновлена.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число заболевших коронавирусом за сутки в России превысило 14 тысяч

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России 14 231 человек заболели коронавирусной инфекцией.

Общее число заболевших коронавирусом в России на 14 октября составило 1 340 409 человек.

Выздоровели 1 039 705 пациентов, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 7 920 человек.

Всего зарегистрировано 23 205 летальных исходов, за последние сутки скончались 239 человека.

По данным Роспотребнадзора, на 14 октября проведено более 51,8 млн тестов на коронавирус, за сутки – 436 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 октября остаются 276 164 человек.

фото: © Imperial War Museums

Сто лет назад власти Советской России объявили о самоуправлении Восточной Карелии

Карелам обещали автономию в составе Российской Федерации, официальный статус языка и право самим устраивать свою экономическую жизнь.

Сто лет назад власти Советской России и Финляндии заключили в эстонском городе Тарту мирный договор, который имеет непосредственное отношение к истории Республики Карелия. Договор предусматривал возвращение России Ребольской и Поросозерской волостей, в которых в тот момент находились финские войска. Кроме того, советская делегация, участвовавшая в подписании документа, выступила 14 октября 1920 года с заявлением о самоуправлении Восточной Карелии.

Это заявление закрепило право карельского населения Архангельской и Олонецкой губерний на национальное самоопределение. Правда, советская делегация отметила, что "заселенная этим населением Восточная Карелия образует автономную в своих внутренних делах область, входящую в состав российского государства на началах федерации".

"Дела, касающиеся этой области, решаются органом народного представительства, выбранным местным населением и имеющим право самообложения для нужд области, право издавать постановления, касающиеся местных нужд, а также регулировать вопросы внутреннего управления, – говорилось в заявлении советской делегации. – Местный народный язык является языком администрации, законодательства и народного просвещения. Восточно-Карельская автономная область имеет право устраивать свою экономическую жизнь согласно своим местным нуждам в соответствии c общим хозяйственным планом республики. В связи c общей реорганизацией дела военной обороны Российской Республики в Восточно-Карельской автономной области будет введена милиционная система, сводящаяся к уничтожению постоянного войска и замене его гражданскою милицией для нужд местной обороны".

В нынешней Республике Карелия столетие исторического документа официально никак не отмечается.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще одна пожилая женщина умерла от пневмонии в Карелии

С начала пандемии в Карелии от внебольничной пневмонии скончался 81 человек, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 76-летняя женщина с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Тест на COVID -19 показал отрицательный результат.

Начиная с 1 апреля, от пневмонии в Карелии умер 81 человек. В среднем в месяц от этого недуга погибают 13 пациентов.

За сутки 12 человек попали в больницы Карелии с пневмонией.

Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией госпитализированы 1467 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, 8 октября от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.

фото: pixabay

Дотации для Карелии из федеральной казны снова увеличатся из-за коронавируса

Бюджет Карелии получит из федеральной казны дополнительные средства для компенсации потерь, связанных с сокращением доходов из-за коронавируса.

Об этом сообщила сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам парламента Карелии министр финансов Елена Антошина.

Она представила депутатам проект изменений в законе о бюджете на 2020 год, которые предусматривают увеличение безвозмездных поступлений из федеральной казны. "Дотация для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в связи с пандемией в размере 357,8 млн рублей. Она направлена…на замещение выпадающих доходов бюджетов Республики Карелия по налогу на прибыль", - сообщила Антошина. На какие цели пойдут эти деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Марина Лысцева/ТАСC

Жителей Карелии, собравшихся сменить работу из-за коронавируса, обучат бесплатно

В Карелии стартует бесплатная программа обучения граждан, оставшихся без работы или попавших под угрозу увольнения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщили в правительстве республики.

Обучение будет организовано в Автотранспортном техникуме, Базовом медицинском колледже, Колледже технологии и предпринимательства, Педагогическом колледже, а также в Сортавальском и Северном колледжах. Каким специальностям можно там обучиться бесплатно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Разъяснения о беззаявительном порядке налоговых льгот дали в УФНС по Карелии

Для получения льгот по налогам гражданам в этом году впервые не потребуется писать заявления в налоговую службу.

Об этом сообщила сегодня на брифинге в правительстве Карелии руководитель регионального УФНС Инна Кравченко.

"В этом году у нас впервые предусмотрен беззаявительный порядок предоставления льгот. Мы получили информацию от Пенсионного фонда, от органов соцзащиты… и уже самостоятельно рассчитали льготы налогоплательщикам. Их можно увидеть в уведомлении", - пояснила Кравченко. В числе самых востребованных – льготы по транспортному налогу. Кто их получит, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Сокращение ряда местных бюджетов привело к проблемам с зарплатами, заявили в парламенте Карелии

Муниципальные власти ряда районов и поселений Карелии из-за сокращения доходов бюджетов не могут выполнять свои финансовые обязательства, в том числе по выплате зарплаты.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам депутат Ольга Шмаеник.

"В некоторых населенных пунктах, муниципальных районах достаточно тяжелая финансовая ситуация… Например, в Прионежском районе, я знаю, в поселениях уже плотно работают с Минфином, просто нет денег… для выполнения тех обязательств, которые у них были, чтобы получить софинансирование из республиканского бюджета. Я уже не говорю о том, что нет возможности выплатить заработную плату и так далее", - сказала депутат. Что на это ответила министр финансов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © e-finland.ru

Эксперты из Карелии примут участие в международном проекте по изучению мультикультурализма в тюрьмах

Проект получил финансирование Совета министров Северных стран.

В нынешнем году Совет министров Северных стран принял решение о финансовой поддержке 22 международных проектов, направленных на развитие сотрудничества в области социальной устойчивости, защиты окружающей среды, сохранении климата и здравоохранения на Северо-Западе России и в регионе Балтийского моря. На эти цели выделено в общей сложности 10 миллионов датских крон.

Карелия примет участия в двух проектах. Один из них – международная олимпиада по межкультурному взаимодействию подростков Северной Европы и Северо-Запада России. Второй проект связан с исследованиями проблем мультикультурализма в тюрьмах. С карельской стороны участником этого проекта выступает Институт изучения Северной Европы Петрозаводского государственного университета.

Увольнения работников прошли в 28,6% организаций оптовой торговли в Карели

Почти треть оптовых торговых организаций в Карелии сократила персонал в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом обследовании конъюнктуры и деловой активности в отрасли.

Из общего числа обследованных организаций 59,5% сохранили количество персонала, а 11,9% его увеличили. Прогнозы на IV квартал более оптимистичны. Сокращения работников ожидаются в 9,5% организаций, еще 85,7% не планируют изменения численности персонала, а 4,8% готовятся его увеличить. Кадровая политика в отрасли отражает общие настроения руководителей организаций. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Минсельхоз РК не разделяет сомнений в необходимости господдержки рентабельного бизнеса

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии субсидирует модернизацию и техническое перевооружение различных предприятий, в том числе коммерческих, которые имеют высокую рентабельность.

Об этом сообщила заместитель министра Ирина Натуральнова на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.

Она прокомментировала одну из поправок к бюджету, согласной которой планируется дополнительно выделить 40 млн. рублей предприятиям отрасли на приобретение новой техники и оборудования. У депутатов возник вопрос, насколько целесообразно субсидирование бизнеса с высокой степенью доходности. Что ответила замминистра, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".