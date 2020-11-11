Что случилось в Петрозаводске и Карелии 11 ноября

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус унес в Карелии еще две жизни

За сутки в Карелии зарегистрировано две смерти больных коронавирусом и 301 заразившийся опасным вирусом, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 78-летний петрозаводчанин, а также в Республиканской инфекционной больнице умерла 59-летняя жительница Костомукши. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии COVID-19 в Карелии – 63 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 301 человека. Из этого числа заболевших – 236 человек, из них 31 имеет симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 182 человека, в Медвежьегорском районе – 11 человек (Медвежьегорск – 3, село Толвуя – 3, село Великая Губа – 1, село Шуньга – 1, поселок Пиндуши – 1, деревня Падмозеро – 1, деревня Великая Нива – 1), в Сортавальском районе – 9 человек (Сортавала – 7, поселок Кааламо – 1, поселок Хелюля – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (деревня Рауталахти – 1, поселок Салми – 3), в Пудожском районе – 32 человека (Пудож – 23, поселок Кривцы – 6, поселок Красноборский – 1, поселок Шальский – 1, деревня Семеново – 1), в Сегеже – 20 человек, в Кеми – 1 человек, в Костомукше – 23 человека, в Калевальском районе – 4 человека (поселок Боровой – 3, поселок Кепа – 1), в Прионежском районе – 15 человек (село Заозерье – 12, поселок Новая Вилга – 1, село Деревянное – 1, деревня Бесовец – 1).

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии на 11 ноября составляет 8866 человек.

Выздоровели 4850 человек, за минувшие сутки выписан по выздоровлению 35 пациентов: в Петрозаводске – 6, в Сортавальском районе – 3, в Кондопожском районе – 23, в Лахденпохском районе – 1, в Прионежском районе – 2.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1344,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1238,3 случая, по Северо-Западу – 1602,1.

фото: © Столица на Онего

Экс-министр транспорта Карелии Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек обвиняются в получении еще одной взятки

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта миллион рублей.

Как стало известно нашему изданию, теперь уже экс-министру транспорта Алексею Кайдалову, а также бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку Следком Карелии предъявил обвинение в получении еще одной взятки.

Напомним, что Кайдалов и Волчек были задержаны 6 февраля этого года и спустя два дня арестованы. Оба они обвиняются по ст. 290 ч.6 УК РФ: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии следствия, в сумме не менее 800 тыс. рублей).

Взятку им дал руководитель строительной организации Санкт-Петербурга, с которой аэропорт "Петрозаводск" заключил 11-милиионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

Однако выяснилось, что эта взятка, считает следствие, была не единственной. Полученная нами в аэропорту и в правоохранительных органах информация, экс-министру транспорта Карелии Алексею Кайдалову и бывшему замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчеку предъявлено обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги, по версии следствия, Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавший в реконструкции аэропорта.

Во время явки с повинной к следователю этот подрядчик сообщил, что из запланируемых к передаче министру Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему только миллион. Эти деньги член карельского правительства Кайдалов и бывший замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчек, по имеющейся информации, поделили пополам.

Как рассказали нам сотрудники аэропорта "Петрозаводск", Игорь Волчек - давний знакомы и питерский земляк Кайдалова, ранее работал под его руководством в городе Нарьян-Маре, где с ноября 2014 до августа 2016 года Кайдалов был вице-губернатором - руководителем Департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта.

Именно по протекции Алексея Кайдалова бывший тогда гендиректором нашего аэропорта москвич Алексей Николаев назначил Игоря Волчека своим заместителем. Окружение говорит, что Волчек горько сожалеет, что принял предложение Кайдалова, приехал в Карелию и попал за решетку.

Если вина Кайдалова и Волчека будет доказана судом, им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Что касается написавшего явку с повинной питерского подрядчика, то он, согласно закону, в данном случае освобожден от уголовной ответственности как лицо добровольно сообщившее о совершенном им преступлении.

Сейчас Кайдалов и Волчек, арест которых судом продлен до 5 декабря, содержатся в ИК № 9 Петрозаводска.

фото: Столица на Онего

Новые ограничения: глава Карелии запретил поездки в переполненном транспорте в период пандемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети о введении новых ограничительных мер, вызванных угрозой распространения коронавируса. Глава республики своим распоряжением ограничил число пассажиров в общественном траснпорте и потребовал от них соблюдения дистанции.

"Количество пассажиров в общественном транспорте не должно превышать 50% сидячих мест. Рассадку в салоне необходимо организовать с учетом социальной дистанции. Это касается всех муниципальных и межмуниципальных маршрутов", - написал он.

По оценке губернатора, общественный транспорт является "серьезным источником заражения коронавирусом". Парфенчиков также рекомендовал, чтобы городские власти вывели на линии дополнительные маршрутки и троллейбусы в час пик, чтобы обеспечить первозку пассажиров без давки.

"Весной остановка его (общественного транспорта - ред.) работы оказалась одной из самых действенных мер в борьбе с вирусом. Но на тот момент часть учреждений, предприятий и бизнеса у нас не работала. Сейчас же мы не можем пойти на такие меры – людям необходимо добираться на работу. Поэтому мы вводим социальную дистанцию в транспорте. Чтобы данная мера не вызвала неудобства для пассажиров, муниципальным органам власти рекомендовано увеличить количество троллейбусов и автобусов на линиях в часы пик утром и вечером", - сообщил он.

"Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Карелия с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях в Республике Карелия откорректировать расписание движения автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в части увеличения количества единиц подвижного состава в часы пиковой нагрузки в утреннее и вечернее время и уменьшения в дневное время", - гласит текст документа.

Ранее Парфенчиков рассказал об уловках "маршрутчиков" с терминалами для оплаты.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске временно изменится стоимость проезда в троллейбусах

"Городской транспорт" проводит акцию по снижению стоимости проезда.

С 15 ноября по 31 декабря на троллейбусных маршрутах "Городского транспорта" проходит акция "С Mastercard поездки дешевле!". В период акции бесконтактной картой Mastercard или мобильным устройством с технологией NFC, привязанным к платежному сервису Mastercard, стоимость проезда снижается на 4 рубля – с 25 до 21 рубля, сообщается на сайте "Городского транспорта".

Скидка предоставляется держателям карт Mastercard, выпущенных ПАО Сбербанк, а также клиентам других банков.

Ранее сообщалось, что новый-старый троллейбус из Москвы вышел на линию в Петрозаводске.

фото: pixabay

Объявлена распродажа автомобилей, арестованных судебными приставами Карелии: марки и цены

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало на своем официальном сайте "прайс-лист" на автомобили, арестованные у жителей республики.

В перечне 12 иномарок от бюджетных легковушек до автомобилей премиум-класса и тяжелой техники.

Стоимость самого дешевого лота – 131 тыс. рублей, самых дорогих - 1,3 млн и 1,6 млн рублей. Часть автомобилей вставлена на торги по ценам на 15 % рыночных. Подробнее о том, какие автомобили вошли в перечень, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © скриншот Прямой линии главы Карелии / ВКонтакте

Глава Карелии не исключил ужесточения режима посещения магазинов

Губернатор потребовал провести проверку соблюдения установленных в республике ограничений из-за коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков не исключил ужесточения режима посещения магазинов из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Выступая 11 ноября на заседании республиканского правительства, губернатор дал поручение своим подчиненным проверить, как соблюдаются введенные им ограничения на посещение торговых точек лицами старше 65 лет. По словам Парфенчикова, в установленное время – в понедельник, среду и пятницу с 12 до 16 часов – в магазинах должны находиться только пожилые покупатели.

"Мы не стали вводить ограничения на посещение магазинов с 12 до 16 часов для остальных граждан, понимая, что может возникнуть экстренная ситуация, и человеку более младшего возраста нужно прийти в магазин. Я так понимаю, что если мы подходим с нравственной позиции и понимания собственной ответственности за все, что происходит в республике, в своей семье со своими близкими, наверное, там должны быть единичные случаи захода в магазин людей младшего возраста Это такая проверка на нравственность", - сказал глава Карелии.

Как заявил Парфенчиков, если республиканские власти увидят, что нравственные механизмы не работают, в Карелии придется вводить новые запреты.

фото: «Республика» / Любовь Козлова

Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Петрозаводский городской суд сегодня вынес приговор врачу, который обвинялся в смерти пациента из-за ошибки в работе аппарата искусственного кровообращения в больнице.

Как сообщалось ранее, 5 октября 2017 года в кардиохирургическом отделении Республиканской больницы была проведена плановая операция на сердце жителю Пудожа, студенту 3 курса Петрозаводского медицинского колледжа Сергею Труфанову.

Юноша скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. По версии следствия, причиной смерти стала ошибка врача, работавшего с аппаратом искусственного кровообращения. Он проходил по делу в качестве обвиняемого. Какой приговор вынес суд, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: сайт ПетрГУ

Студенты Петрозаводского университета боятся заразиться COVID-19 и просят перевести их на дистант

Руководство ПетрГУ отказывается отправлять студентов на дистанционное обучение, несмотря на их просьбы не посещать университет в период пандемии.

Студенты просят перевести их на дистанционную форму обучения, поскольку опасаются возможности заразиться в стенах вуза. В распоряжении "Столицы на Онего" появилась копия письма студентов, направленного директору Института филологии Анне Ниловой.

В документе содержится просьба студентов одной из групп вуза о переводе их на дистант. Автор поясняет, что учащиеся находятся в контакте с людьми из группы риска, поэтому боятся посещать занятия в очной форме. На просьбу студентов представитель вуза ответила отказом.

Также в распоряжении издания есть копия сообщения руководства вуза с разъяснением ситуации относительно перевода учащихся на дистант. В нем говорится, что такое решение принимает ректор по предписанию министерства науки и высшего образования или Роспотребнадзора. При этом, как указано в документе, обучение очников ПетрГУ в данный момент должно проводиться в стенах вуза.

При этом в письме озвучены несколько причин для перевода занятий в режим онлайн. В частности, преподаватель должен быть старше 65 лет или иметь заболевания – инсулинозависимый сахарный диабет, тяжелую форму бронхиальной астмы или гипертонии. При этом если такие заболевания имеют члены семьи, то перевода на дистант не производится. Причиной перевода на дистанционное обучение служит подтвержденное заболевание студента группы или преподавателя, а также непосредственный контакт учащихся или педагога с заболевшим. Еще одной причиной для того, чтобы свернуть занятия в очной форме, является болезнь преподавателя, который при этом готов проводить занятия в дистанционной форме.

Также в письме говорится о том, что в последнее время увеличилось число обращений от студентов с просьбой перевести занятия в дистанционную форму. При этом в документе поясняется, что дирекция вуза не может по своей воле переводить занятия на дистант.

По данным на 11 ноября, в Карелии число инфицированных коронавирусом достигло 8866 человек. Выздоровело 4850 человек. Число погибших с COVID-19 увеличилось до 63 человек.

фото: © кадр из видео

Жизнеутверждающий ролик опубликовала сотрудница станции скорой помощи в Петрозаводске (ВИДЕО)

Минздрав Карелии сейчас проводит масштабную работу по увеличению бригад на Петрозаводской Станции скорой помощи, привлекая фельдшеров и водителей из различных районов Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии произошел беспрецедентный случай: врачам скорой помощи пришла подмога.

Работники МЧС, Территориальный центр медицины катастроф, центр паллиативной помощи и бригада скорой помощи Кондопоги пришли ночью на помощь врачам неотложки в Петрозаводске.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка.

Сегодня она опубликовала слова благодарности всем, кто помогает, и разместила на своей странице жизнеутверждающий ролик о работе скорой помощи.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков: "Прежде чем ремонтировать пр. Ленина, надо сделать дорогу до Кондопожского ЦБК"

Поддержка промышленности должна быть главным приоритетом правительства Карелии, потому что от этого зависит социальная сфера и общий уровень качества жизни населения, считает губернатор.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства республики при обсуждении проекта бюджета на 2021-2023 годы.

"Прежде чем ремонтировать проспект Ленина, мы должны сделать дорогу до Кондопожского ЦБК – вот это сегодня, наверное, наша задача. Будет работать промышленность – хватит денег на 10 проспектов Ленина. Наверное, такая идеология должна быть", - сказал глава республики. Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Наталья Митрофанова/"Республика"

Парфенчиков объяснил, почему ликвидируются "школы с большой историей"

Старые школьные здания, многие из которых представляют историческую ценность для Петрозаводска, не всегда можно реконструировать из-за новых строительных нормативов, поэтому их приходится закрывать.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"Это отдельная проблема, что мы даже где-то и школы теряем, которые по идее сегодня можно реконструировать, но мы не можем обеспечить нормативы, которые имеются к этим заведениям… Очень жаль, что мы теряем старые такие школы с большой историей, потому что мы не можем в рамках реконструкции вернуть их образованию...", - сказал Парфенчиков. Какой выход видит губернатор, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия Петрозаводска объяснила, почему тротуар на Ватутина кажется не совсем ровным

Как на улице Ватутина в Петрозаводске оборудуют тротуар, рассказали в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее горожанин прислал в редакцию фото нового тротуара на улице Ватутина и высказал предположение, что, на его взгляд, подрядчик выполнил работу сикось-накось.

В мэрии ответили: в рамках муниципального контракта работы на улице Ватутина сейчас ведёт ООО "Альфадорстрой". Ширина, расположение тротуара и его удалённость от проезжей части соответствуют разработанному проекту. Геометрия нового объекта синхронизирована с существующими инженерными коммуникациями и никак не влияет на потребительские свойства и эксплуатацию пешеходами.

Также в администрации рассказали, что часть работ по обустройству территории возле нового светофорного объекта, запланированных на следующий год, удалось организовать уже в этом.

Подрядчик занимается оборудованием тротуара на улице Ватутина. На месте уже восстановили щебёночное покрытие и приступили к асфальтированию. Работы были запланированы на следующий год в рамках второго этапа обустройства перекрёстка улиц Ватутина, Пархоменко и Пирогова, призванного повысить безопасность возле близлежащих образовательных учреждений.

Ранее на пересечении магистралей на Перевалке в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" установили светофорный объект. Кроме того, в первый этап вошло дооборудование объекта недостающими техническими средствами организации движения: знаками, ограждениями, освещением и разметкой. В связи с востребованностью и высокой заинтересованностью местных жителей часть работ второго этапа, запланированных на следующий год, удалось организовать в этом. Средства по запросу администрации Петрозаводска были выделены министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия.

фото: © Новости Калининского района Санкт-Петербурга

Уроженец Карелии насмерть сбил пешехода в Санкт-Петербурге и уехал с места ДТП

Виновника смертельного наезда нашли и взяли под стражу.

Как сообщается в паблике "Новости Калининского района", 6 ноября сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга установили водителя транспортного средства, скрывшегося с места ДТП, совершившего смертельный наезд на пешехода 2 ноября по адресу: улица Карпинского, дом 38.

Водителем красной lada granta оказался 33-летний уроженец Карелии.

В отношении водителя избрана мера пресечения в соответствии со ст. 91 УПК РФ - заключения под стражу, возбуждено уголовное дело по п.б ч.4 ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция Калининского района Санкт-Петербурга еще раз напоминает, что каждый водитель должен осознавать тот факт, что невнимательность на дороге может привести к серьезным последствиям. Если сбил пешехода насмерть, то наказанием будет реальное лишение свободы на длительный срок. Отягчающим вину обстоятельством является покидание места ДТП его виновником. В этом случае возбуждается уголовное дело, а водителя объявляют в розыск. Лица, которые покинули место аварии, не дождавшись разбирательств, и приезда ДПС будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

фото: © Пресс-служба Западного военного округа

Летчики устроили воздушный бой над Карелией (ВИДЕО)

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи новейших сверхзвуковых истребителей Су-35С, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

фото: Доброспас/https://vk.com/dobrospas?w=wall-21750822_38470

В районе Карелии ищут добровольцев, чтобы помочь выйти мужчине из леса

В Олонце объявлен сбор добровольцев для поиска пропавшего 57-летнего местного жителя.

Как сообщается в паблике "Доброспас", полиция Олонецкого района просит помощи добровольцев и волонтеров в поиске пропавшего без вести жителя деревни Мегрега Олонецкого района - 57-летнего Ивана Синева.

Поиски будут проходить 11 ноября в лесной зоне.

Всех неравнодушных, готовых участвовать в оперативно-поисковые мероприятия ждут 11 ноября в 9.30 у здания ОМВД по адресу: г. Олонец, ул.Школьная д.16А. Одежда по сезону и для лесного поиска.

Координатор Михалко Кристина Валерьевна (89116619358).

фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

Рекордное количество смертей от коронавируса зарегистрировано в России за последние сутки

За последние сутки в России подтверждено 432 летальных случая с коронавирусом, сообщили в оперштабе.

Также отмечается, что за последние 24 часа в России выявлен 19 851 случай COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 11 ноября составляет 1 836 960 человек.

Выздоровели за время пандемии в Российской Федерации 1 369 357, за миувшие сутки выписаны по выздоровлению 18 616 пациентов.

Летальных случаев за все время: 31 593, за последние сутки скончались 432 больных коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 66,1 млн тестов на коронавирус, за сутки - 512 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 11 ноября остаются 430 482 человека.

фото: пресс-служба правительства РК

Названы сроки строительства двух домов для расселения аварийного жилья в райцентре в Карелии

Сдача в эксплуатацию двух многоквартирных домов для расселения аварийного жилья в Кондопоге запланирована на 2021 год.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии после визита на стройплощадку главы республики Артура Парфенчикова.

Два дома на 80 квартир каждый будут построены на бульваре Юности. Готов фундамент одного из зданий, в ближайшие дни начнется монтаж цокольного этажа.

Одновременно ведется устройство котлована под второй дом и строительство коммуникаций для подключения зданий к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Ввод в эксплуатацию первого дома планируется к концу лета следующего года, второй построят позже, но тоже в 2021 году.

Новоселы смогут переехать в конце 2021 − начале 2022 года, сообщили в правительстве.

Застройщиком является ЗАО "Строительное предприятие № 1", о котором в правительстве говорят, что оно давно зарекомендовало себя на рынке строительства жилья в республике.

фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Кондопожский суд может возглавить сын депутата Заксобрания Карелии

Судье Суоярвского суда Сергею Зайкову остается дождаться указа президента о назначении председателем Кондопожского суда.

Как мы ранее сообщали, в мае 2019 года опытный председатель Кондопожского суда - 56-летний Александр Соколов - добровольно ушел в отставку. С тех пор эта должность остается вакантной. Сейчас обязанности председателя суда исполняет заместитель Маргарита Бахорина.

По имеющейся информации, новым председателем Кондопожского суда может стать 41-летний судья Суоярвского суда по уголовным делам Сергей Зайков – младший сын депутата карельского парламента Николая Зайкова. Ранее Сергей Зайков в течение 6 лет возглавлял Суоярвский суд.

Напомним, что старший сын депутата - 46-летний Виталий Зайков - осенью 2018 года был назначен начальником полиции Мурманской области и получил звание генерал-майора.

Что касается Сергея Зайкова, то он прошел все согласования, требующиеся для назначения на должность председателя суда: его кандидатуру одобрила квалификационная коллегия судей, после, с согласия председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, документы на Сергея Зайкова были направлены в кадровую комиссию при президенте, также одобрившую его кандидатуру.

Теперь Сергею Зайкову остается дождаться только указа Путина о его назначении председателем Кондопожского суда.

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для больных с коронавирусом в Карелии за сутки сократилось

В ковид-центрах Карелии осталось почти 30% свободных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По сообщению главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова, на 11 ноября доля свободных коек для лечения больных с COVID-19 составляет 30,1 %. Сутками ранее этот показатель был 31,9 %.

На сегодняшний день в стационаре находятся 589 коронавирусных больных, 557 из которых – в состоянии средней тяжести, 22 в тяжелом состоянии и еще за жизнь 10 пациентов, подключенных к ИВЛ, борются врачи.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано две смерти больных коронавирусом и 301 заразившийся опасным вирусом.

фото: pixabay

Задержку ряда строек глава Карелии объяснил нежеланием местных специалистов там работать

Строительство и ремонт ряда объектов социального назначения, дорог и благоустройства территорий в Карелии затянулось из-за нехватки рабочих рук - местные не хотят туда идти, а гастарбайтеров не нанять из-за эпидемии.

Об этом на заседании правительства Карелии заявил глава республики Артур Парфенчиков.

"К сожалению, мы сегодня большие объемы строительства не можем выполнять только за счет местных ресурсов. Ну, не идут сегодня местные жители работать на стройки, на дороги, на соответствующие объекты… Поэтому, конечно, здесь у нас возникли определенные проблемы с рядом проектов…", - сказал Парфенчиков. По его словам, строительные компании не могут привлечь рабочих из стран ближнего зарубежья. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Профсоюзы предложили переизбрать Косенкова своим лидером в Карелии: он уже 10 лет занимает пост

Исполком Федерации независимых профсоюзов России заявил о готовности оставить Илью Косенкова в кресле карельского профсоюзного лидера на новый срок.

Исполком ФНПР предложил избрать на новый срок нынешнего председателя Союза организаций карельских профсоюзов Илью Косенкова. Об этом информирует сайт профсоюзов Карелии.

Сообщается, что 20 ноября состоится отчетно-выборная конференция, на которой будут избраны управленцы союза.

Илья Косенков занимает кресло профсоюзного лидера Карелии в течение без малого десяти лет. Он занял этот пост в декабре 2010 года.

фото: Наталья Малеева

В конфликте форелеводов и жителей поселка Ондозеро на севере Карелии наметился выход

Власти Муезерского района предложили форелеводам альтернативные водоемы для размещения рыбоводного хозяйства.

Администрация Муезерского района Карелии предложила компании "Аркадия" из Петрозаводска рассмотреть возможность формирования рыбоводного участка на озерах Елмозеро или Нурвес. Эти водоемы являются альтернативными площадками для размещения форелевого хозяйства, которое компания "Аркадия" намеревалась открыть на озере Унус. Напомним, планы петрозаводских коммерсантов вызвали мощный протест со стороны жителей поселка Ондозеро. А в мае неизвестными был даже распилен деревянный мост на дороге, которая ведет к озеру Унус.

Как утверждают в районной администрации, если форелеводов устроят предложенные водоемы, и компания "Аркадия" окажется победителем аукциона на право пользования новым рыбоводным участком, участок на озере Унус будет расформирован. Жители поселка Ондозера считают, что отказ форелеводов от размещения рыбоводного хозяйства на озере Унус позволит им избежать конфликта с местным населением.

фото: © ОМВД России по Пряжинскому району

В Карелии ищут водителя "легковушки", который врезался в грузовик и сбежал с места ДТП

В Пряжинском районе столкнулись легковой автомобиль "ВАЗ-2114" и грузовик, водитель "четырнадцатой" сбежал с места ДТП.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 10 ноября в 1.45 на 375-м километре автодороги Р-21 "Кола", в пяти километрах за Пряжей, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и грузовик Iveco.

Столкновение двигающихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на извилистом участке автодороги в тёмное время суток. От столкновения "ВАЗ-2114" съехал в кювет.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации полиции по Пряжинскому району, водитель легковой автомашины "ВАЗ-2114" совершил столкновение с грузовым автомобилем Iveco. Водитель ВАЗ-2114 с места ДТП скрылся, оставив транспортное средство в кювете.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, устанавливают личность водителя автомобиля ВАЗ-2114.

Госавтоинспекция Пряжинского района просит откликнуться очевидцев ДТП. Телефон дежурной части: 8(81456) 32960

фото: © паблик Вконтакте "Лахденпохья - навсегда"!

В райцентре Карелии собирают деньги на ремонт общественной бани всем миром

Жители Лахденпохьи должны внести свою долю, чтобы ремонт городской бани продолжился.

На данный момент проект по ремонту крыши, установке новых окон и дверей практически завершен. Но ремонтные работы городской бани в Лахденпохье проводятся по Программе поддержки местных инициатив, которая подразумевает софинансирование. Об этом сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ-навсегда!".

"В начале этого года уже был объявлен сбор средств, но потом всех "сразил" коронавирус. На несколько недель баня была вообще закрыта. Потом еще несколько недель было вообще непонятно, что будет дальше. Однако к осени ситуация стабилизировалась. Поступили деньги на оплату работ. Пусть со второго раза, но был найдена строительно-ремонтная фирма из Петрозаводска. Однако вопрос софинансирования завис. Свою долю уже внесли городской бюджет и деловые люди города. Осталось дело за совсем малым - о вкладе неравнодушных к бане горожан. Часть денег уже собрана. Осталось совсем малая часть", - пишут в паблике.

Жителей Лахденпохьи просят помочь общественной городской бане.

"Внесите свою копеечку. От этого очень зависит продолжение ремонта в следующем году. Теперь с новой крышей, которая не сложится и не протекает, с закрытым тепловым контуром здания можно и нужно заняться внутренней отделкой", - пояснили в паблике.

Для того, чтобы внести свою лепту в общее дело, горожане могут принести деньги в баню, где установлен ящик для сбора. Из него средства попадают на специальный счет, открытый для сбора пожертвований. Кроме того, жители Лахденпохьи могут перевести средства банковским переводом по реквизитам, опубликованным в паблике.

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новый мост через реку Сяпся в Карелии сдадут на год раньше

Реконструкцию моста через реку Сяпся в Пряжинском районе планируют завершить к сентябрю 2021 года, сообщили в правительстве Карелии.

На автодороге "Петрозаводск ‒ Суоярви" идет масштабная реконструкция моста через реку Сяпся. По сути, это будет новый двухполосный железобетонный мост, который строители возводят рядом со старым, признанным аварийным несколько лет назад.

Работы ведет карельская кампания "ПСК Строитель". Рабочие расчистили территорию, занимаются возведением опор, устройством пролетных строений.

"Я думаю, в следующем году к сентябрю должны закончить. Хотя он трехгодовой. Полотно практически готово. Останется только демонтировать старый мост", ‒ сказал руководитель организации Николай Жилкин.

О необходимости ремонта переправы через реку Сяпся жители Карелии неоднократно писали главе республики в соцсетях. Этот вопрос обсуждался и на встречах с населением Пряжинского района.

"Наверное, сегодня это самая важная точка наших работ по приведению в порядок трассы "Петрозаводск ‒ Суоярви". Строительство идет активно: большое количество техники, рабочего персонала. Хотел бы поблагодарить подрядчика за то, что строительство моста было рассчитано на три года, а с учетом набранных темпов есть все шансы, чтобы мы приняли объект к сентябрю следующего года и трасса пошла по новому мосту", ‒ отметил Артур Парфенчиков.

Напомним, строительство моста ведется в рамках региональной программы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость новой переправы ‒ почти 280 миллионов рублей.

Ранее глава Карелии говорил, что проехать по новому мосту через Сяпсю можно будет летом 2022 года.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

В Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв.м стены, найдено тело мужчины

Пожар произошел в квартире 5-этажного дома, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 10 ноября, в Медвежьегорске в квартире 5-этажного жилого дома на улице Карла Маркса в 19.00 произошел пожар.

На ликвидацию возгорания привлекались пять пожарных и две единицы техники. В результате огнем была повреждена стена кухни на площади 1 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Цены на бензин в очередной раз выросли в Петрозаводске

Средняя цена на бензин АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске за неделю выросла на 0,3%.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 3 по 9 ноября.

Стоимость бензина АИ-92 составила 43 рубля 19 копеек, АИ-95 – 46 рублей 64 копейки. Сколько стоят другие виды топлива, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Юрий Осетров/ТАСС

Споры в правительстве Карелии из-за бюджета отложили в ожидании федеральной помощи

Серьезные разногласия в правительстве Карелии из-за планов сокращения финансирования сельского хозяйства в 2021 году удалось преодолеть, но окончательные решения будут зависеть от федеральной помощи.

Об этом сообщил сегодня глава республики Артур Парфенчиков на внеочередном заседании правительства, где повторно обсуждался проект главного финансового документа региона.

Накануне правительство не поддержало проект бюджета из-за резкой критики со стороны министра сельского хозяйства Карелии Владимира Лабинова. По его словам, Минфин отказался включить в проект большинство ключевых мер поддержки сельского хозяйства, что ставит под угрозу развитие отрасли. После заседания глава Карелии провел совещание, на котором, по его словам, были приняты компромиссные решения, удовлетворившие Минсельхоз. Как на это отреагировал Лабинов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Темпы роста промышленности в Карелии оказались выше, чем в Санкт-Петербурге

Карелия стала лидером по темпам роста промышленности в 2020 году среди регионов Северо-Запада, опередив даже Санкт-Петербург.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга основных экономических и социальных показателей развития республики за январь-сентябрь 2020 года.

Промышленное производство в Карелии выросло на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Занявшая второе место Вологодская область показала лишь 1,6% роста. Все остальные регионы Северо-Запада демонстрируют спад производства. В их числе Санкт-Петербург, где показатели промышленности сократились почти на 4% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. Какие отрасли обеспечили рост промышленности Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Претендовать на звание "Благотворителя года" смогут борцы с коронавирусом в Петрозаводске

"Центр развития молодёжных и общественных инициатив" объявил о приеме заявок на участие в конкурсе "Благотворитель года" - в нем могут участвовать жители города и организации Петрозаводска, которые занимаются благотворительностью.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- "Предприятие – благотворитель года";

- "Некоммерческая организация - благотворитель года";

- "Благотворитель года – "Старшее поколение";

- "Благотворитель года – "Дети";

- "Благотворитель года – "Социальные программы";

- "Благотворитель года – "Средства массовой информации".

Кроме того, есть отдельная номинация для тех, кто проявил себя во время пандемии коронавируса. Она называется "Организация высокой социальной эффективности в период пандемии коронавируса Covid-19".

Заявки на соискание премии принимаются до 1 декабря

"Мы благодарим уникальных, милосердных, щедрых людей и организации, кто в течение 2020 года внёс существенный благотворительный вклад в адресную помощь людям и развитие благотворительности в Республике Карелия", - говорится в сообщении организаторов конкурса.

В их числе "Центр развития молодёжных и общественных инициатив" и КРО "Российский Красный Крест" при поддержке администрации Петрозаводска и Общественной палаты Карелии.

Церемония награждения победителей пройдет 11 декабря.