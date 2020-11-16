Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Максим Туманов/ТАСС, архив

Минздрав Карелии ограничил плановую медицинскую помощь в регионе из-за коронавируса

В стационарах и поликлиниках республики отменена плановая медпомощь в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий приказ издан Министерством здравоохранения Карелии.

В соответствии c документом, до особого распоряжения приостановлено проведение профилактических осмотров взрослого населения, включая диспансеризацию. Разрешено проводить только медицинские осмотры по направлению призывных комиссий, медико-социальные экспертизы, обязательные предварительные и периодические медосмотры (обследования, освидетельствования) работников.

Ограничено до особого распоряжения оказание плановой первичной медико-санитарной, в том числе специализированной, медицинской помощи. Исключение составляет помощь пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение ситуации, представляет угрозу жизни и здоровью. Это касается и пациентов с острыми заболеваниями, травмами, обострением хронических заболеваний. Тот, кто сейчас находится в дневном стационаре, сможет завершить курс лечения.

Ограничена и плановая госпитализация в стационары. Попасть в больницы смогут лишь пациенты с заболеваниями, при которых неоказание помощи может стоить человеку жизни.

Ранее сообщалось, что в поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи. Это было сделано для того, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов.

фото: Столица на Онего

В поликлиниках Петрозаводска приостановлено оказание плановой помощи

Поликлиники Петрозаводска принимают пациентов только в экстренных случаях, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

"В настоящее время мы прекратили плановую помощь в поликлиниках Петрозаводска, чтобы все внутренние резервы направить на обслуживание вызовов. Все это делается для того, чтобы не было коллапса в системе здравоохранения. При этом плановая помощь во всех больницах, а также в поликлиниках в районах проводится в обычном режиме", - пояснил министр здравоохранения Охлопков.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончался от коронавируса и 268 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 10609 человек. Выздоровел 5171 пациент. Умерли 72 пациента.

фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сванидзе уверен, что открытие бутафорского концлагеря в Карелии может испортить отношения с Финляндией

Известный российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе считает, что тратить деньги, чтобы показать, какими негодяями были когда-то финны, далеко не лучшая мысль.

Журналист и историк высказал свое мнение об открытии в карельской деревне Ватнаволок бутафорского концлагеря, где будет реализован проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Николай Сванидзе считает эту идею плохой. Тем более, что наша молодежь до сих пор мало что знает о сталинских лагерях, в которых пытали и убивали своих же сограждан советские же люди, пишет Online812.ru.

"Я не вижу в это идее ничего хорошего. Какое отношение это имеет к патриотизму. У нас, по-моему, Финляндия — одна из немногих соседних стран, с которыми у нас до сих пор неплохие отношения. Мы, видимо, поставили перед собой задачу их испортить. Финляндия – далеко не главный наш исторический противник, чтобы мы вспоминали этот лагерь", - отметил журналист.

Сванидзе уверен, что строить патриотическое воспитание на финском концлагере, когда наша страна была вся, как один концлагерь в это время, не стоит.

"У нас есть музей истории ГУЛАГа. Но его мало кто и посещает. Давайте организуем туда поездки детей. Включим это в школьную программу. Когда я был в Освенциме, снимал там один из фильмов документальных, то видел огромное количество детских автобусов польских и из Германии. Немецким школьникам показывают газовые камеры. Тычут носом, чтобы они видели, что происходило с их страной. Потому что это их концлагерь, не польский. Был только на польской территории. Вот нам бы тоже неплохо бы тыкать носом наших детей в собственную историю. Раз говорим об исторической памяти. Не финской. Что мы будем за финнов каяться. Финны пусть сами каются перед собой", - заявил Николай Сванидзе.

По мнению члена СПЧ при президенте РФ, сегодня важно объяснять детям, что с нами тогда произошло, почему было такое зверство в отношении наших же соотечественников, а не финнов.

"Это гораздо важнее, гораздо интереснее, гораздо драматичнее, чем вот это псевдопатриотическое воспитание на финском лагере", - уверен историк.

Напомним, планы благотворительного фонда "Открытые возможности" возвести на грантовские средства бутафорский концлагерь вызвали скандал. Изначально объект предполагалось построить в дачной деревне Шайдома, затем стройку решили перенести на берег Онего в Кондопоге. Однако местные жители выступили против этой инициативы авторов проекта. Для "концлагеря пришлось искать новое место, которым в итоге оказалась деревня Ватнаволок. Сейчас объект готовится к открытию. Уже в декабре учеников будут свозить в Ватнаволок группами. Для них в музее будет подготовлена программа под названием "Патриотические выходные".

фото: "Столица на Онего"

В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ)

В спортцентре "Ягуар" на Древлянке, который возведен на месте одноименного рынка, пока не открыт ни один из спортивных залов.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото нового ФОКа, построенного на улице Древлянка. Он получил название "Ягуар", как и мини-рынок, который располагался здесь до строительства спорткомплекса.

"Спортивные залы в здании ФОКа еще не открылись, зато работают пивнушка, пиццерия и кафе", - обеспокоены судьбой спортобъекта жители Древлянки.

Напомним, земельные участки были предоставлены ООО "Спортком" в аренду для размещения объекта физкультурно-спортивного назначения. Компания должна была построить на месте снесенного рынка "Ягуар" спорткомплекс еще в 2016 году. В 2018 году застройщик стал разбирать недостроенный ФОК, занявшись реконструкцией здания физкультурно-оздоровительного назначения с увеличением площади встроенных помещений по обслуживанию населения и для размещения спортивного магазина.

фото: pixabay.com / Free-Photos

Несколько известных заведений Петрозаводска нарушили режим ограничений из-за коронавируса

В ходе рейдов были выявлены нарушения ограничительных мероприятий со стороны известных в столице Карелии заведений, сообщают власти республики.

Организаторы проверок, в состав которых вошли представители власти и полицейские, провели мониторинг 12 объектов: магазинов, кафе и ресторанов в Петрозаводске. Об этом сообщает Минэк Карелии. Ревизоры проверяли соблюдение губернаторских требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На семи объектах были зафиксированы нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции.

"Так, в кафе "У Солнцевой" отдельные сотрудники были без средств индивидуальной защиты (маска, очки), здесь отсутствуют стационарные диспенсеры, защитный экран в кассовой зоне. Аналогичные нарушения выявлены и на других объектах: кафе "Сантори", кафе "Белый кролик", "Кухня", "DoZari", бар "Баревич", "Нойбранденбург". Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в пресс-релизе министерства.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Сообщается, что нарушителей привлекают к ответственности в виде штрафа. Уже рассмотрено и вынесено решений более чем на 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что глава Карелии выступил против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.

фото: © ГИБДД Карелии

Число жертв смертельного ДТП на трассе в Карелии увеличилось до двух

В больнице скончался еще один участник страшной аварии в Кондопожском районе, где пострадали 7 человек.

Напомним, в минувшее воскресенье 15 ноября, около 10:30 на 12 км региональной автодороги Кондопога – Кончезеро столкнулись Daewoo Nexia и УАЗик. В лобовом столкновении 7 человек получили травмы, в том числе ребенок. Один человек погиб на месте.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, 38-летний водитель автомобиля "УАЗ" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП погибли 2 человека - 70-летняя пассажирка Daewoo скончалась на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. Смертельными оказались травмы и для водителя автомобиля "легковушки". Еще два пострадавших пассажира Daewoo Nexia – 46-летняя женщина и 12-летний мальчик – для оказания медицинской помощи были доставлены в больницу (в момент ДТП ребёнок не был пристёгнут ремнём безопасности). В автомобиле "УАЗ" пострадал водитель и его 46-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Хаос везде: как Карелия справляется со второй волной коронавируса

Более 1000 участников опроса высказали свое мнение по вопросу, как Карелия справляется со второй волной коронавируса.

Эпидемиологическая ситуация в Карелии в связи с ростом заболеваемости коронавирусом осложняется каждый день. Ежедневный прирост инфицированных превышает в республике 300 человек.

Поинтересовались у читателей: как, по их мнению, справляется Карелия со второй волной коронавируса или нет?

В результате в опросе приняли участие 1043 человека, большинство из которых – 634 респондента (60%) ответили, что Карелия не справляется со второй волной коронавируса: хаос везде - от тестов до госпитализации.

Чуть меньшее количество участников опроса – 259 (24%) считают, что республика справляется с заболеваемостью как может: больные без помощи не остаются.

Затруднились ответить на вопрос 62 человека (5%), так как вроде умирать не бросили, но вылечились заболевшие больше за счет собственных ресурсов.

И 87 отвечающих (8%) считают, что нет никакой второй волны - это просто сезонный вирус.

фото: pixabay

Число заразившихся коронавирусом в Карелии за сутки увеличилось на 268

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 268 человек. Из этого числа заболевших – 211 человек, из них 16 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 256 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Сегеже – 1 человек, в Кеми– 1 человек, в Кондопоге – 2 человека, в Беломорском районе –7 человек (Беломорск – 3, поселок Вирандозеро – 1, село Нюхча – 1, поселок Летнереченский – 1, поселок Пушной -1).

В результате общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек.

Выздоровел за время пандемии 5171пациент, за сутки выписаны по выздоровлению 58 человек: в Петрозаводске – 30, в Кондопожском районе – 9, в Костомукше – 2, в Лахденпохском районе – 1, в Пудожском районе – 14, в Сортавальском районе – 1, в Беломорском районе – 1.

За минувшие 24 часа коронавирус унес еще две жизни, общее числосмертей достигло 72.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1626,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1312,3 случая, по Северо-Западу – 1629,4.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

Коронавирус унес еще две жизни в Карелии

Количество смертей от COVID-19 в республике продолжает расти.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умерли два жителя Петрозаводска. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 86-летняя женщина, в Республиканской инфекционной больнице умер 74-летний мужчина. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 72 человека.

Накануне от коронавирусной инфекции в Карелии скончались три человека.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В поморском селе Нюхча в Карелии стали массово заболевать дети

У приехавшего в село медика не оказалось достаточного количества тестов на коронавирус, а местные жители не могут купить даже жаропонижающего.

В селе Нюхча Беломорского района Карелии стали массово заболевать дети. Как рассказала "Столице на Онего" одна из местных жительниц Евгения Карманова, сельская фельдшер оказалась в отпуске, и в Нюхчу cегодня выехала на поезде медик из соседнего поселка Вирандозеро. Однако у прибывшего на вызов медработника не хватило тестов на коронавирус для того, чтобы обследовать всех заболевших. Когда обеспокоенные жители поморского села позвонили в районную больницу, им посоветовали отправиться в Беломорск самим.

По словам Евгении Кармановой, в селе нет аптеки, и чтобы приобрести хотя бы жаропонижающее, жителям Нюхчи также нужно ехать на электричке за сто километров в районный центр.

"Медсестра даже не пришла к некоторым семьям, - сказала Евгения. - Беда в том, что пока мы едем в Беломорск, еще кого-нибудь заразим. Таблеток в аптеках нет, рецептов на антибиотики не выписать!".

Как стало известно "Столице на Онего", у одной из жительниц Нюхчи уже подверждено заболевание коронавирусом, но о положительном результате своего теста она узнала спустя почти три недели после его проведения.

фото: © Администрация Сортавальского района

Подземный пешеходный переход появится у Дома композиторов в Карелии

Начались работы по прокладке подземного пешеходного перехода у Дома композиторов на федеральной трассе "Сортавала".

Как сообщается на официальной странице администрации Сортавальского района, Дом творчества композиторов сейчас находится в стадии масштабной перестройки. Реализуемые проекты включают в себя и реконструкцию исторических зданий, и строительство новых объектов. Это будет огромный туристический комплекс, способный одновременно принимать и обслуживать до 300 гостей. Проект планируется завершить в течение 5-6 лет.

Подземный переход – один из новых инфраструктурных объектов комплекса.

"На трассе очень оживлённое движение и существующие наземные переходы в этом месте уже не дают стопроцентной гарантии безопасности для туристов. Участок дороги здесь достаточно прямой, водители часто нарушают скоростной режим, обгоняют другие автомобили. Поэтому было принято решение о строительстве подземного пешеходного перехода", - рассказала директор Дома творчества композиторов Марина Братышева.

Заказчиком строительства выступает АНО "Дом творчества композиторов "Сортавала" при участии крупного частного инвестора. Проект пешеходного тоннеля подготовила проектная организация ООО "Рея" из Петрозаводска.

Проект уже прошёл государственную строительную экспертизу, Федеральное дорожное агентство оформило серветут - ограниченное право для производства работ на участке федеральной трассы, ФКУ Упрдор "Кола" выдало разрешение на строительство.

Подрядчиком на строительстве пешеходного тоннеля выступает ООО "Ладожская усадьба реставрация".

Сметная стоимость объекта - 18 миллионов рублей.

Работы про прокладке перехода начались 13 ноября и ведутся в две смены. Завершить строительство планируется до конца года.

фото: © Столица на Онего

Сухпайки четвероклассникам, отправленным на "дистант" в Карелии, выдаваться не будут

Ученикам четвертых классов, вынужденным учиться с 16 ноября дистанционно из-за коронавируса, не заменят бесплатное горячее питание продуктовыми наборами.

Об этом "Столице на Онего" сообщили в Министерстве образования Карелии.

"Сухой паек четвероклассникам выдаваться не будет. По соглашению с Минпросвещения выделяемые средства на питание в начальной школе предназначены только для организации горячего питания. Неиспользованные деньги регион должен будет вернуть", - рассказали в пресс-службе Минобразования республики.

При этом муниципалитеты могут выдавать продуктовые наборы отправленным на дистанционное обучение школьникам-льготникам, которые получают адресную социальную помощь. Стоимость такого доппитания – 56 рублей.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: с 16 ноября на дистанционный формат обучения переходят ученики 4-х классов.

Ранее сообщалось, что Карелия оказалась не готова к организации бесплатного питания школьников.

фото: © Пресс-служба Департамента Здравоохранения/ТАСС

Главный санитарный врач России разрешила выписывать из больницы пациентов с положительным тестом на COVID-19

Выписать человека можно из больницы, не дожидаясь отрицательного теста на COVID-19, сообщается в изменениях к Постановлению главного санитарного врача России.

"Выписка пациента из стационара для прохождения лечения в амбулаторных условиях может осуществляться до получения отрицательного результата теста на COVID-19", - отмечается в документе главного санитарного врача России.

Правда, уточняется, что выписать такого пациента на амбулаторное лечение можно при условии, если он не живет в коммунальной квартире или социальном учреждении.

Также в документе с изменениями прописано, что если человек контактировал с ковидным больным, но у него в течение 14 дней не проявились признаки ОРВИ или другие схожие с коронавирусом симптомы, то его могут выписать без прохождения теста на COVID-19. Тестирование проводится только в том случае, если у контактировавшего есть признаки ОРВИ.

При этом, если человек, контактировавший с ковидным больным, заразился коронавирусом и при выписке его тест вновь показал положительный результат, то третий тест врачи обязаны взять через три дня после получения последнего результата лабораторного исследования.

По требованию Роспотребнадзора России все лабораторные исследования на COVID-19 должны выполняться в течение 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

фото: © кадр из видео

Туристы забронировали почти все места на турбазах Карелии на новогодние праздники (ВИДЕО)

В республике раскуплены практически все новогодние туры.

Как рассказал генеральный директор "Karjala Park" Дмитрий Кузнецов в интервью журналистам ГТРК "Карелия", этот сезон продолжает удивлять.

"Этот сезон был плотный. Лето и осень небывалое количество посетителей. Люди ехали валом. Свободных мест не было. Октябрь был битком забит, с чем мы раньше не встречались. Сейчас были школьные каникулы. Соответственно, у нас тоже было плотно. И только в середине ноября посещаемость пошла на спад", – отметил Дмитрий Кузнецов.

Но это будет небольшая передышка перед следующим забегом – новогодними праздниками. Согласно данным Ростуризма, Карелия вошла в топ популярных зимних направлений. Подтверждает это высокий спрос на туры.

"Новогодние праздники уже были проданы в конце августа-начале сентября. На сегодняшний день на новогодние праздники и ближайшие к ним дни проживания нет. Активно бронируются и новогодние программы", – рассказал гендиректор "Karjala Park".

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки в Карелии 27 детей заразились коронавирусом

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 15 ноября по статистике в Карелии был 10341 инфицированный коронавирусом, из общего числа 1077 - это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 16 ноября, – уже 10609 ковидных больных, из которых 1104 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 27 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончался от коронавируса и 268 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 10609 человек. Выздоровел 5171 пациент. Умерли 72 пациента.

фото: страница правительства РК Вконтакте

Главрач инфекционной больницы Карелии спрогнозировала, когда ждать спада эпидемии

Количество госпитализированных больных коронавирусом будет находиться на пиковом уровне на текущей и следующей неделе, но потом пойдет спад.

Такой прогноз дала главный врач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте.

"Пиковые недели – эта и следующая. Дальше, надеемся, пойдет на спад", - сказал Кононенко (на фото справа).

По ее словам, Республиканская инфекционная больница сейчас работает почти на пределе своих возможностей.

"Но справляемся", - добавила главврач медучреждения.

Участвовавшие в "Прямой линии" медики признали, что среди населения нарастает паника, но врачи считают, что она не обоснована.

Как сообщалось ранее, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки была выявлена у 268 человек.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Глава Карелии проведет сегодня очередную прямую линию о ситуации с коронавирусом

Артур Парфенчиков расскажет 16 ноября об эпидемиологической обстановке в республике.

Руководитель региона анонсировал очередную прямую линию в соцсети.

"На очередной прямой линии, которую проведу в понедельник, 16 ноября, вместе с министром здравоохранения Михаилом Охлопковым расскажем об эпидемической ситуации с коронавирусом, складывающейся в Карелии в последнее время", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Помимо главы Минздрава в прямой линии примут участие главврач Республиканской инфекционной больницы Юлия Кононенко и заместитель главврача Наталья Зборовская, а также министр образования Роман Голубев. Последний ответит на вопросы жителей республики по дистанционному обучению.

Прямая линия начнется сегодня в "ВКонтакте" в 17.30.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения всвязи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.

фото: © Segezha Group

Segezha Group внедрила новую MES-систему на Сегежском ЦБК

Команда Segezha Group, состоявшая из ИТ-специалистов и бизнеса, вела работу по поиску новой оптимальной для производства Сегежского ЦБК MES-системы с 2018 года.

При этом исходили из того, что ПО должно обладать отраслевым решением, интерфейсами для интеграции с SAP, мощным инструментом автоматизации тримминга, а компания-интегратор – большим опытом внедрения лучших практик для бумагоделательного производства.

В ходе рабочей поездки на один из финских комбинатов делегация Segezha ознакомилась с системой TIPS компании TIETO. После анализа возможностей этой системы было решено включить ее в объем проекта SAP. Проект SAP Segezha Group реализует совместно с компанией BearingPoint (генеральным подрядчиком). В итоге с партнерами договорились синхронизировать как подходы к внедрению, тестированию, подготовке данных, обучению, так и сроки запуска SAP (ERP) и TIPS(MES) на Сегежском ЦБК.

Проект по внедрению MES стал международным – в нем участвуют специалисты из России, Финляндии, Германии, Франции и Чехии. Язык проекта – английский. В полном составе в офлайн формате команда проекта собиралась только один раз, год назад, на этапе первичного обучения пользователей. Затем в связи с повсеместным введением санитарно-противоэпидемических мер работа переместилась в онлайн формат.

"Визитной карточкой" проекта являются архитектурные решения. Темп производства на комбинате очень высокий: например, рулоны бумаги упаковываются каждые 40 секунд. С учетом этого ритмы производственных процессов стали главными определяющими факторами при реализации интерфейсов с SAP и оборудованием.

Зачастую приходилось полностью переделывать интерфейсы или менять ПО, обеспечивающее обмен данными с оборудованием. Такая работа велась в условиях сжатых сроков и ограниченного физического доступа к оборудованию специалистов подрядчика. Так, использовался каждый плановый останов для настройки и тестирования технических интерфейсов с оборудованием – тремя бумагоделательными машинами (БДМ) и двумя упаковочными линиями.

Особое внимание уделили тестированию. С июня по ноябрь проработаны и опробованы девять End-to-End (от планирования сбыта до отгрузки), а также 38 внутримодульных сценариев. Несколько раз проверялись доступы и ролевые модели. Благодаря этому "на выходе" компания получила не только выверенные процессы, но и обученных ключевых пользователей, которые передали соответствующие знания конечным пользователям.

Учитывая онлайн формат продуктивного старта, для обеспечения максимально быстрой обратной связи от пользователей и экспертов были созданы соответствующие "комнаты" в Lync, где дежурили эксперты "на удаленке". Если бы Lync по каким-либо причинам дал сбой, команда перешла бы в Teams.

Таким образом, к 1 ноября каждый член команды четко осознавал свою роль. В результате для переключения всех БДМ на интеграцию с TIPS потребовалась всего 41 минута, а для переключения упаковочных линий – приблизительно один час. При этом остановки производства не было, оно продолжалось в прежнем темпе.

Одновременно была осуществлена интеграция TIPS со сбытовыми и производственными модулями SAP. Такая интеграция обеспечила непрерывность цепочки от сбытового заказа до планирования и регистрации факта производства в режиме реального времени.

В любом проекте есть риски – проект MES не является исключением. Так, на случай непредвиденных нештатных ситуаций в период перехода на новую MES-систему была разработана в том числе интеграция SAP со старой MES-системой. Таким образом были минимизированы риски остановки производственных линий и сохранены темпы производства. За счет того, что ИТ-службы комбината и управляющей компании использовали множество нестандартных решений, все интерфейсы заработали вовремя и с требуемым качеством – всё прошло в штатном режиме.

Конечно, предстоит проработать еще ряд вопросов, в том числе связанных с отчетностью. Она будет реализована в корпоративном хранилище на базе SAP BW, данные в хранилище будут попадать из TIPS и SAP, где будут трансформироваться в требуемый для комбината формат. Но уже сейчас можно с уверенность констатировать успешное завершение перехода на новую MES-систему на Сегежском ЦБК.

"Более недели новая MES-система на Сегежском ЦБК функционирует без сбоев. После решения задачи формирования отчетности в требуемом на производстве формате приступим к тиражированию этой MES-системы и на других предприятиях Segezha Group" – говорит член правления – вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Власти России готовятся бороться с коронавирусом до 2022 года

Профилактику новой коронавирусной инфекции необходимо продлить до 1 января 2022 года, сообщила главный санитарный врач России Анна Попова.

Так, 13 ноября внесены изменения в Постановление главного санитарного врача от 22 мая 2020 года.

В документе говорится, что в пункте №2 Постановления главного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика новой коронавирусной инфекции" слова "до 1 января 2021 года" заменить на "до 1 января 2022 года".

фото: Anton Vergun / TASS

Власти уже знают, на сколько вырастут цены на электроэнергию в Карелии

Рост тарифов на электроэнергию в Карелии в 2021 году составит от 4,5% до 10,3% в зависимости от категорий потребителей и сценария развития экономики.

Это следует из прогноза экономического развития республики на 2021-2023 годы, подготовленного министерством экономического развития Карелии.

Прогноз содержит три варианта развития ситуации – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти Карелии рассматривают в качестве основного. "Индексация тарифов для населения в 2021-2023 годах предполагается с 1 июля в консервативном варианте – на 6%..., в базовом – на 5%, в целевом варианте – на 4,5%", - говорится в документе. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: "Республика"/Сергей Юдин

Одну из причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии нашли в Китае

Сокращение экспорта товаров в Китай из-за коронавируса стало одной из основных причин спада в ключевых отраслях экономики Карелии.

Такую оценку экономической ситуации в 2020 году дало министерство экономического развития Карелии при составлении прогноза на 2021-2023 годы.

"Ослабление спроса и последующие ограничения в Китае, а затем и в других странах, негативно повлияли на цены реализации стальной продукции на экспортных направлениях. В зависимости от категории товара цены на стальную продукцию упали на 9—23% по сравнению с уровнями 1 полугодия 2019 года", - пояснили в министерстве. "Китайский фактор", по мнению ведомства, повлиял и на ухудшение финансовых показателей в лесопромышленном комплексе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

Количество свободных коек для больных COVID-19 сократилось в клиниках Карелии

Согласно официальной статистике, за сутки произошло незначительное снижение количества свободных коек для пациентов с коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции снизилась за день на 1,3 процента, согласно данным на 16 ноября. Об этом сообщается в официальной статистике, опубликованной на столице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

Сегодня доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 38,1 процент. Вчера этот показатель был равен 39,4 процентам.

По информации на 16 ноября, коронавирусная инфекция в Карелии за сутки выявлена у еще 268 человек. Общее число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 10609 человек. За сутки умерли еще два человека с COVID-19. В итоге общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 72 человек.

фото: Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС

Правительство продлило "налоговые каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса

Правительство приняло решение продлить "налоговые каникулы" для предприятий малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей до конца 2020 года.

Как сообщает RNS, об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Ситуация по-прежнему сложная. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца – до конца года", — сказал премьер. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/"РКС-Петрозаводск"

В Петрозаводске будут судить вандала, сломавшего питьевой фонтан на набережной

Уголовное дело о повреждении питьевого фонтана в сквере "Аквамарин" на набережной Варкауса направлено в суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что вечером 15 июня ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 21-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, опрокинул конструкцию гранитного питьевого фонтана. Повредив фонтанчик, он причинил АО "ПКС-Водоканал" ущерб на 40 тысяч с лишним рублей.

Обвиняемый в вандализме молодой человек свою вину признал. Во время проведения расследования он заключил "ПКС-Водоканал" соглашение о возмещении вреда, в соответствии с которым участвовал в работах по уборке территории на объектах предприятия.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере "Аквамарин", извинился перед петрозаводчанами.

фото: © Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

Нефтепродукты попали в реку Муезерка в Карелии после аварии с лесовозом на аварийном мосту

Боновые заграждения установили на реке Муезерка, где рядом с водозабором поселка в воду упал лесовоз "Урал", сообщили в Минприроды Карелии,

В минувшую пятницу, 13 ноября, в 10:30 лесовоз "Урал" проломил мост и опрокинулся в реку Муезерка. Инцидент произошел на старом мосту с юго-западной стороны поселка Муезерский в районе улицы Набережной. После опрокидывания автомобиля нефтепродукты (дизельное топливо, масла) попали в реку, образуя на поверхности характерную радужную пленку.

Как отметили в Минприроды республики, ситуация вызвала опасение в связи с нахождением в 500 метрах ниже по течению реки поселковых водозаборных сооружений. Поскольку установить степень повреждения автомобиля до его подъема из воды не представилось возможным, на совещании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было приято решение установить боновые заграждения. Они должны препятствовать распространению нефтепродуктов по реке.

Экологические инспекторы Минприроды выезжали на место происшествия и осмотрели акваторию водоохранной зоны реки Муезерка. Они также присутствовали вечером 15 ноября при подъеме лесовоза из воды. Автомобиль был извлечен на берег, первичный осмотр не показал повреждений топливных баков. Тем не менее, до полного сбора нефтяной пленки с места происшествия боновые заграждения еще не сняты.

В настоящее время по факту ДТП проводятся следственные действия, устанавливается собственник моста и лица, допустившие эксплуатацию сооружения в аварийном состоянии.

Ранее сообщалось, что глава администрации Кемского района назвал отличными анализы воды после аварии на ГЭС в Карелии.

фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Рост безработицы в Карелии продолжится даже при самом благоприятном сценарии для экономики

Численность официально зарегистрированных безработных в Карелии будет расти в 2021-2023 годах на 1,9%-2,5% ежегодно независимо от того, насколько благоприятным будет сценарий развития экономики республики.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития республики.

Прогноз предполагает 3 возможных варианта – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой и базовый, который власти республики рассматривают в качестве основного. При самом благоприятном развитии ситуации количество официально зарегистрированных безработных в 2021 году составит 2,3% от численности трудоспособного населения. В 2022 году этот показатель снизится до 2,1%, в 2023 году – до 1,9%. Что произойдет при "пессимистичном" сценарии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За 24 часа в России 22 778 человек заразились опасной коронавирусной инфекцией

О ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 22 778 случаев COVID-19. Общее число инфицированных коронавирусом в России составило 1 948 603 человека.

Выздоровели за время пандемии 1 453 849 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 13 864 пациента.

Летальных случаев за все время: 33 489, за последние сутки подтверждено 303 смерти из-за коронавируса.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 69,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за сутки - 534 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 ноября остается 458 641 человек.

фото: © кадр из видео/ГТРК "Карелия"

Выставленные жителям поселка Кетроваара счета проверяют на обоснованность и законность

Также будет проведена оценка жилых домов на признание их аварийными и непригодными для проживания, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Жители поселка Кетроваара пожаловались на неправомерное начисление платы за жилищные и коммунальные услуги. Для проверки фактов нарушений жилищного законодательства в Лахденпохский район выезжали сотрудники республиканского Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору. Они осмотрели дома №22 и №28 по улице Мира и приняли обращения граждан. Разъяснения по вопросу оплаты жилищных и коммунальных услуг также были даны в ходе встречи с участием главы Элисенваарского сельского поселения.

Как рассказал глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов, в свое время жильцы домов не выбрали самостоятельно управляющую компанию, которая бы обслуживала их жилой фонд. Так как в большинстве своем жилье муниципальное, вопрос решили местные власти.

Администрация неоднократно проводила конкурс по выбору управляющей компании, которая бы обслуживала их жилой фонд. Конкурсы были признаны не состоявшимися, так как на них никто не вышел. По результатам заседания специальной комиссии был заключен прямой договор с УК, которая согласилась работать в поселке. Обслуживанием общего имущества многоквартирных домов, находящихся на территории Элисенваарского сельского поселения, стало заниматься ООО "Лахденпохская управляющая компания".

В счетах граждан указаны всего три услуги, которые они обязаны оплатить: социальный найм, вывоз мусора и непосредственно работа управляющей компании. Ни за центральное отопление, ни за водоснабжение плата не начислялась. В среднем в месяц начисленный платеж составляет 360 рублей. Значительная сумма в платежных документах обусловлена накопившейся в течение продолжительного времени задолженностью, а также начисленных пени. Долги жителей составляют от 1 до 10 тыс. рублей.

"Сейчас различные ведомства проводят проверки, в том числе обоснованности и законности выставления жителям поселка счетов. Но до сегодняшнего времени жители не обращались к нам с жалобами на оказание услуг со стороны управляющей компании. Аварийные ситуации, возникавшие в домах, устранялись своевременно", - рассказал Олег Болгов.

По словам руководителя района, соответствующая комиссия проведет оценку домов на их признание аварийными и непригодными для проживания. В этом случае администрация района будет обязана предоставить жителям новые жилые помещения.

фото: pixabay

Минэк подсчитал, когда в Карелии начнет снижаться уровень бедности

Растущий на протяжении многих лет уровень бедности населения Карелии начнет снижаться в 2023 году, прогнозирует Минэкономразвития республики.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В качестве показателя уровня бедности в документе указана доля населения Карелии с доходами ниже величины прожиточного минимума по данным Карелиястата. В 2019 году эта доля составила 15,7% от общего количества жителей региона, что на 0,1 п.п. больше показателя 2018 года. По итогам 2020 года уровень бедности вырастет еще на 0,1 п.п. – до 15,8%. Его снижение прогнозируется в 2023 году в зависимости от того, каким будет сценарий социально-экономического развития Карелии – "пессимистичный" консервативный, "оптимистичный" целевой или базовый, который власти республики рассматривают в качестве основного. Как будет снижаться уровень бедности, по мнению Минэка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Произведения Михаила Жванецкого прозвучат в Петрозаводске

Известные жители столицы Карелии прочитают произведения сатирика Михаила Жванецкого в Рассаднике культуры "Agriculture_club"

Меропритие состоится вечером 20 ноября, говорится в афише клуба.

Лучшие рассказы и монологи Михаила Жванецкого прочтут сценарист Лидия Побединская, актер Владислав Тимонин, а также преподаватели Надежда Шабликова и Вадим Павлов.

Писатель и сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87 году жизни шестого ноября.