Самые значимые события вторника

фото: lesindustry.ru

Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)

Сегодня в Петрозаводске был задержан известный бизнесмен Леонид Белуга.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, сегодня был задержан основатель и владелец торгового холдинга "Лотос" Леонид Белуга.

Информацию о задержании бизнесмена подтвердили "Столице на Онего" его близкие.

"Задержали, - сказали близкие Белуги. - Причину не знаем".

От дальнейших комментариев знакомые Белуги отказались.

Отметим, что на звонки Леонид Белуга не отвечает.

фото: © кадр из видео

Врача ковид-бригады в Петрозаводске выгнали из троллейбуса как лишнего пассажира (ВИДЕО)

В Петрозаводске водитель троллейбуса выгнал из салона девушку-врача, чтобы не получить штраф за лишнего пассажира.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" девушка-врач выложила видео, как водитель троллейбуса выгнал ее утром из салона, объяснив, что она лишняя пассажирка.

"Вы должны выйти из этого троллейбуса, потому что вы лишняя пассажирка", - сказал водитель троллейбуса девушке, занявшей утром место в транспорте.

"Я врач, я еду на работу, я в ковид-бригаде, мне нужно на работу", - представилась девушка, пытаясь остаться в салоне.

"Я не знаю, врач вы или кто, мне штраф за это будет", - ответил водитель и выгнал пассажирку из троллейбуса.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь наполняемость салона общественного транспорта должна быть не более 50%, пассажиров можно перевозить только на сидячих местах.

Следить за требуемой наполняемостью салона обязали водителя.

От администрации ходят проверяющие и смотрят, соблюдает ли водитель введенные Парфенчиковым правила. Если обнаруживаются нарушения, то предприятию выписывают штраф.

Вот и выгоняют теперь водители "лишних пассажиров".

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков внес новые изменения в распоряжение по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, потребовав от работодателей обеспечить подвоз своих сотрудников на работу и обратно домой.

А когда работодатели поинтересовались у главы Карелии, как организовать подвоз сотрудников, если личного транспорта у предприятий нет, то Артур Парфенчиков возмутился и сказал: "Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников".

фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Глава Карелии расширил список мест, в которых введены ограничения на шопинг пожилых граждан

Артур Парфенчиков добавил новые места в список населенных пунктов, в которых пожилые граждане могут посещать торговые точки в строго отведенные часы.

Список населенных пунктов, где пожилые жители Карелии могут посещать магазины и общественные места только с 10 до 13 часов по будням, расширен. Об этом Парфенчиков сообщил у себя на странице в соцсети.

"К населенным пунктам, где действуют правила посещения магазинов и общественных мест для жителей старше 65 лет, добавлены: Суоярви, Калевала, Лоухи, Муезерский и Пряжа. Напомню, ограничения уже введены в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале и Костомукше. Также жители указанных городов и поселков старше 65 лет могут оформить больничный с 16 по 27 ноября. Кроме того, в Пряже, как и в некоторых других населенных пунктах, вводится ограничение по числу покупателей в магазинах и торговых центрах", - заявил губернатор.

По оценке Артура Парфенчикова, эти меры приняты для того, "чтобы не создавать дополнительные риски для старшего поколения во время похода в магазины и другие общественные места".

Парфенчиков пояснил, что в ранее существующий вариант распоряжения об ограничениях внесены в этой связи новые изменения.

Напомним, ранее Артур Парфенчиков решил разделить потоки клиентов в магазинах в период пандемии. Согласно решению губернатора, пожилые граждане старше 65 лет могут посещать места приобретения товаров, работ и услуг с 10 до 13 часов и только по будням.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков возмутился вопросом об обязанности работодателей возить сотрудников на работу

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил принятое ранее решение о том, что работодатели должны организовать перевозку своих сотрудников до места работы и обратно.

По его словам, это необходимо в связи с ограничениями, введенными для общественного транспорта – автобусы и троллейбусы должны быть заполнены не более чем на 50% для соблюдения социальной дистанции в целях профилактики коронавируса.

Об этом глава Карелии заявил, отвечая на вопрос в ходе "Прямой линии" на странице правительства Карелии Вконтакте. "Решайте эти вопросы! Вы хотите работать? Вы хотите, чтобы бизнес продержался в это время? Почему я должен убеждать, что это нужно? Нормальные предприниматели давно это делают. И экраны поставили, и все средства дезинфекции, и на машине развозят своих работников", - сказал Парфенчиков. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Карелия вошла в число регионов с самыми высокими показателями суточной заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова включила Республику Карелия в список регионов, в которых отмечаются наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией за сутки.

По информации Роспотребнадзора, самые высокие показатели суточной заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения обнаружены в Карелии, Республике Алтай, Мурманской области, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и других субъектах.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным на вторник, 17 ноября, в Карелии официально обнаружено 10768 инфицированных COVID-19. Число жертв пандемии в республике достигло 75 человек.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 159 человек

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 159 человек. Из этого числа заболевших – 117 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, 1 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 17 ноября достигло 10768 человек.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 81 человек, в Сегежском районе – 11 человек ( Сегежа – 10, поселок Надвоицы – 1), в Кеми – 4 человека, в Кондопоге – 10 человек, в Беломорске – 2 человека, в Медвежьегорском районе – 6 человек (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 2, поселок Пиндуши – 3), в Пудоже – 1 человек, в Олонце – 4 человека, в Суоярвском районе – 6 человек (Суоярви – 4, поселок Лахколампи – 1, поселок Поросозеро – 1), в Костомукше – 4 человека, в поселке Муезерский – 3 человека, в Пряжинском районе – 5 человек (Пряжа – 1, поселок Чална – 1, поселок Сяпся – 1, деревня Виданы – 1, село Ведлозеро - 1), в Прионежском районе – 22 человека (поселок Чална-1 – 1, деревня Ужесельга – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Новая Вилга – 1, село Заозерье – 3, деревня Суйсарь – 1, поселок Пухта – 1, СНТ "Ясная поляна" - 1, деревня Шуйская Чупа - 1 , СНТ "Белые ключи" - 1, деревня Нижний Бесовец – 1, поселок Шуя – 5, СНТ "Верховье-2" - 1, поселок Мелиоративный – 1, урочище Лососинное – 1).

Выздоровели за время пандемии в Карелии 5244 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 73 пациента: в Петрозаводске – 68, в Олонецком районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

За минувшие 24 часа скончались три человека, заболевших коронавирусом. Общее число умерших в республике от коронавируса – 75 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1684 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1327,9 случая, по Северо-Западу – 1654.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Новый асфальт разломали в Петрозаводске (ФОТО)

Стало известно, почему рабочие разломали новый асфальт на улице Мерецкова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, прислав фото, на котором запечатлела, как рабочие ломают новый асфальт на улице Мерецкова, где все лето люди ходили по доскам, рискуя переломать ноги.

"Кто-то может объяснить, почему ломают новый асфальт", - поинтересовалась горожанка.

В администрации Петрозаводска редакции объяснили, что асфальт оказался плохого качества, поэтому его будут перекладывать.

"Работы у подрядчика не приняты, - сообщили в мэрии. – Будут переделывать".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Жители отдаленного микрорайона Петрозаводска после введенных ограничений по транспорту взывают о помощи

Жители Соломенного мерзнут на остановках после введенных ограничений по количеству пассажиров в автобусах и просят водителей брать их попутчиками.

В паблике "Соломенский попутчик" появилось объявление.

"Так как из-за коронавируса и без того плохое транспортное сообщение с Соломенным нарушено окончательно, то обращаемся к всем соломенским водителям: пожалуйста, подвозите людей. Мёрзнуть на улице с утра или вечером – то еще удовольствие. А учитывая, что теперь и в автобусах мы ездим по 10 человек, то вообще".

Также в паблике предупреждают всех попутчиков, что при поездке необходимо соблюдать масочный режим.

Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков потребовал ограничить число пассажиров в общественном транспорте из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь наполняемость салона общественного транспорта должна быть не более 50%, пассажиров можно перевозить только на сидячих местах.

Следить за требуемой наполняемостью салона обязали водителя.

От администрации ходят проверяющие и смотрят, соблюдает ли водитель введенные Парфенчиковым правила. Если обнаруживаются нарушения, то предприятию выписывают штраф.

Поэтому часто водители, увидев, что салон заполнен, проезжают мимо остановок, оставляя других пассажиров без шанса вовремя добраться на работу или учебное заведение.

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Ураганный ветер обрушится на Карелию

МЧС предупреждает об усилении ветра до 24 м/с на территории всей республики.

Как сообщили в ведомстве, 18 ноября ночью местами, а утром и днем в большинстве районов Карелии ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами до 15-20 м/с, вблизи крупных водоемов до 24 м/с. Сильный порывистый ветер сохранится в течение трех суток: с 18 по 20 ноября.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач. Кроме того, не стоит не оставлять транспортные средства и не оставаться самим вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра. Следует ограничить поездки на личном автотранспорте, а также ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Жертвами коронавируса в Карелии стали 75 человек

За минувшие сутки от COVID-19 в республике скончались еще три человека.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: скончались три жителя Петрозаводска. 73-летняя женщина умерла в Республиканской инфекционной больнице, 85-летний и 73-летний мужчины - в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии от коронавируса скончались 75 человек.

Накануне COVID-19 унес две жизни в Карелии.

фото: © РИА Новости / Нина Зотин

Угрозу срыва концерта Агутина и Варум объяснили "антивирусными" решениями главы Карелии

Требование Парфенчикова об обязательном тестировании зрителей на коронавирус может привести к срыву концерта Леонида Агутина и Анжелики Варум в Карелии 29 ноября.

Об этом говорится в открытом обращении директора концертного агентства Interfest Елены Шаглиной на имя главы республики Артура Парфенчикова. Обращение размещено на странице "Афиша концертов Петрозаводска. Interfest" Вконтакте.

"В связи с новыми ограничительными мерами, указанными в очередном распоряжении главы республики... Данное требование возлагает на зрителя обязательство не ранее чем за 3 дня до мероприятия добровольно и за свой счёт пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию и предоставить справку. Очевидно, что большая часть зрителей этого делать не будет: купив недешевый билет, и более 8 месяцев терпеливо ожидая проведения концерта", - говорится в обращении.

По словам Шаглиной, заплатить не менее 1900 рублей за тест – "дополнительная головная боль и серьезные расходы" для зрителей.

"Кто будет проверять справки и их подлинность у 2500 зрителей на входе? Кто "развернёт на выход" зрителя без этого медицинского документа, и на каком основании? И главное: почему зритель теперь должен платить не только за билет, но и за получение справки? В надежде на здравый смысл, отмену этого ограничения и записано данное открытое обращение", - добавил Шаглина.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Идея выплатить матпомощь жителям Карелии 65+ вызвала неоднозначную оценку в парламенте

Парламент Карелии приступил к работе над двумя законопроектами о единовременной выплате всем жителям республики в возрасте 65 лет и старше.

По одному варианту предлагается установить размер выплаты 10 тыс. рублей, по второму - 20 тыс. рублей.

В пояснительных записках к проектам законов говорится, что эта инициатива поможет компенсировать расходы пожилых граждан, возникшие из-за их длительной самоизоляции в период пандемии коронавируса. По этой причине выросли их расходы на коммунальные услуги и другие цели. На заседании комитета депутат Валерий Шоттуев предложил не равнять всех пожилых жителей Карелии "под одну гребенку". По словам депутата, среди граждан этого возраста есть те, кто имеет большую пенсию или высокий доход от трудовой деятельности. По мнению Шоттуева, единовременные выплаты следует направить на поддержку тех жителей республики, у кого пенсия ниже прожиточного минимума. Что решили депутаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ограничительные меры против коронавируса "пока еще минимальные", считает глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что новые ограничения для профилактики коронавируса, введенные в последние дни в республики, минимально повлияли на обычный образ жизни населения.

Об этом он заявил в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы считаем, что эти меры пока еще минимальные с точки зрения влияния на нашу жизнь. Мы где-то пытаемся найти консенсус между комфортностью жизни и необходимостью противостоять инфекции. В первую очередь, конечно, это меры по изоляции граждан старше 65 лет. Мы вернулись в целом к тем мерам, которые были у нас весной", - сказал губернатор. Что он еще думает по этому поводу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео/камеры "Сампо"

В Петрозаводске нашли водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе

Водитель, скрывшегося места ДТП на переходном переходе на проспекте Александра Невского, установлен, ему грозит лишение прав или административный арест.

Напомним, 12 ноября в 17:09 в районе дома №65 по проспекту Невского неустановленный водитель на автомобиле (предположительно Nissan Almera) совершил наезд на подростка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате происшествия 16-летняя девочка получила травмы.

Как сообщили в Госавтоиспекции Карелии, в ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался 52-летний мужчина.

В отношении нарушителя составлен протокол, который направлен в суд.

Мужчине грозит лишение права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет или административный арест.

фото: © Valery Sharifulin/TASS

Бригады "скорой" в Карелии будут раздавать лекарства от коронавируса на дому у пациентов

Бригады медицинской помощи в Карелии, приезжающие на вызов к пациентам с подозрением на коронавирус, будут бесплатно давать им лекарства сразу после осмотра на дому.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства республики Вконтакте.

"Мы уже меняем идеологию в плане обеспечения лекарственными препаратами….Мы не будем как раньше давать рецепты, чтобы больной пошел в аптеку и купил эти лекарства…", - сказал министр. Как и кому будут раздавать лекарства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

В магазине Петрозаводска коробку с бесплатными масками привязали веревкой, чтобы не украли (ФОТО)

В одном из сетевых магазинов Петрозаводска стали раздавать бесплатные маски.

В связи с пандемией коронавируса в Карелии введен масочный режим. Все граждане обязаны носить защитные маски в общественных местах. В магазинах покупатели без масок часто высказывают недовольство за отказ продавца обслуживать их.

Чтобы избежать штрафов и конфликтных ситуаций, в одном из сетевых магазинов на Древлянке руководство решило предоставлять покупателям бесплатные защитные маски при необходимости.

В результате при входе в магазин была установлена коробка с защитными масками в индивидуальных упаковках.

По словам кассиров, бесплатные маски очень быстро заканчиваются, потому что люди берут их впрок.

"Многие заходят просто для того, чтобы взять маску - и все, они даже в магазин не проходят. Берут маски и бегут на улицу, - рассказала продавец. – Коробку пришлось привязать веревкой, иначе унесут сразу все маски".

Напомним, ужесточение масочного режима ввел Роспотребнадзор 27 октября.

фото: © Столица на Онего

Минздрав Карелии обеспокоен приходом "варягов" на конкурсы по организации питания в больницах

В последнее время помимо компаний, работающих в республике, на аукционы по аутсорсингу питания заявляются организации из других регионов, например, Краснодарского края и Ленинградской области.

Компании из других регионов сегодня демпингуют цены и имеют все шансы стать победителями аукционов. И если в среднем, по словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, стоимость питания пациента в сутки составляет 240 рублей, то какой она будет после падения цен на аукционах, неизвестно.

"Мы обеспокоены. Компании из других регионов роняют цену. С одной стороны, это хорошо. Но мы понимаем, что если сильно понизить цену, то какое будет качество продуктов?! Что они смогут поставить? Мы работаем во взаимодействии с УФАС по поводу критериев. Но мы руководствуемся постановлением правительства и не можем ограничиться республикой, местными производителями. Чем руководствуются, извините, "залетные", заваливая наши аукционы, мы не знаем", – отметил заместитель главы Минздрава Сергей Седлецкий.

Так, когда этим летом проводился конкурс на организацию питания в Республиканкой больнице им. Баранова, компания из Выборга снизила цену контракта на 47%. Они бы с легкостью стали победителями конкурса. Но когда в больнице увидели, что пациентов собираются кормить на 127 рублей в сутки, опешили. Карельская компания "Диетгрупп", придя пять лет назад в Республиканскую больницу как аутсорсер, работала при более высокой стоимости питания. И ни для кого не секрет, что за это время продукты подорожали на 70-80 %. Только в апреле-мае этого года цены поднялись на 20%.

"За пять работы мы вложили в улучшение материально-технической базы не менее 15 млн рублей. Мы готовим на современном оборудовании, доставляем еду в учреждения в термоконтейнерах. И готовы заниматься развитием организации питания и дальше, но система, которая сложилась на сегодня в аусорсинге, не дает нормально существовать. "Диетгрупп", когда ранее выходила на конкурс, побеждала не за счет падения цены, а за счет опыта, своей квалификации. И так и должно быть. Не по цене нужно выбирать, а по качеству. Но доморощенные предприниматели стали валить рынок, приглашая компании со стороны. Организации, у которых недостаточно опыта, зовут компании из Выборга, Краснодара, чтобы набрать как можно больше баллов по опыту, чтобы потом ценой регулировать победу в конкурсе. А когда варяги выиграют, они готовы пойти к ним в субподрядчики", – рассказал учредитель ООО "Диетгрупп" Станислав Мишичев.

Подробнее читайте в материале "Нелечебное питание".

фото: Столица на Онего

Глава Минтранса Карелии заболел коронавирусом

Коронавирус обнаружен у министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергея Щебекина.

Об этом заявил Артур Парфенчиков в ходе прямой линии в понедельник, 16 ноября.

Тест, который был взят первым у Щебекина, показал отрицательный результат, однако второй тест оказался положительным.

"Министр транспорта Сергей Юрьевич Щебекин - температура, тест отрицательный <…> Через три дня тест оказался положительным, а собирался идти на работу. Хотел свое состояние здоровья оценить, исходя из информативности теста ПЦР", - сказал Парфенчиков (цитата - по ТАСС).

Сергей Щебекин стал очередным представителем карельской власти, у кого был обнаружен COVID-19. Ранее заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии, а также глава оперштаба по борьбе в с коронавирусом в республике Игорь Корсаков заразился коронавирусной инфекцией. Затем аналогичный диагноз был поставлен премьер-министру Александру Чепику и заместителю губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александру Пшеницыну.

фото: pixabay

Зачем запретили вай-фай в торговых центрах, объяснил глава Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением запретил работу вай-фай в торговых центрах, чтобы предотвратить скопление подростков и тем самым не допустить распространения коронавируса.

Такое объяснение своего решения губернатор дал в ходе "Прямой линии" на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Мы видим, что подростки собираются в бесплатных зонах вай-фай. Это, конечно, тоже нужно пока на время приостановить, чтобы не было соблазна у подростков...", - сказал губернатор. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Уроженец Северного Кавказа, вооружившись пистолетом, вымогал деньги у жителя Карелии

В Петрозаводске уроженец Северного Кавказа под угрозой расправы требовал с местного жителя деньги, которые якобы брал в долг его друг, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия поступила информация о том, что петрозаводчанин стал жертвой вымогателей. Первой о преступлении в полицию сообщила знакомая потерпевшего. Она рассказала, что злоумышленник под угрозой применения насилия требует с жертвы вернуть денежные средства, которые он якобы брал в долг у его знакомого.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемого после передачи ему части требуемой суммы.

Установлено, что задержанный является 32-летним уроженцем одной из республик Северо-Кавказского региона. При обыске у него изъято огнестрельное оружие и патроны.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится предварительное расследование.

фото: © транспортная полиция Петрозаводска

Подросток в Карелии получил ожоги, пытаясь перелезть через вагон поезда

В Кондопоге 16-летний подросток получил поражение электрическим током при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава, сообщили в транспортной полиции Петрозаводска.

Вечером 16 ноября в дежурную часть Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кондопога травмирован несовершеннолетний.

Стражи правопорядка установили, что подросток получил электротравму при попытке перелезть через железнодорожный вагон грузового состава.

Так, 16-летний житель Кондопоги госпитализирован в больницу с диагнозом: термический ожег 3 степени.

В настоящее время транспортными полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что железная дорога – зона повышенной опасности! Напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысяч вольт и при приближении к проводам на расстояние ближе 2 метров можно получить ожоги от дугового разряда.

фото: ГБУЗ "Сортавальская ЦРБ"

Мобильные ФАПы в районах Карелии будут принимать население для тестов на коронавирус

Жители Карелии, выздоровевшие после коронавируса, смогут для подтверждения пройти повторный тест в одном из мобильных ФАПов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в ходе "Прямой линии" на странице правительства Вконтакте.

Добираться до ФАПов жители должны будут на личном автотранспорте или пешком, но "ни в коем случае не на общественном транспорте", подчеркнул Охлопков.

Всего планируется отправить по районам Карелии 5 мобильных ФАПов. Где они будут работать, Минздрав сообщит позднее.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Умер режиссер Роман Виктюк

Режиссер, народный артист России Роман Виктюк умер на 85-м году жизни.

Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства.

Время и место прощания будет известно позднее.

27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Главврач Беломорской ЦРБ: " Эпидситуация в Нюхче не хуже, чем в целом по Карелии"

В отдаленное село на берегу Белого моря в Карелии выехали медики из районного центра.

В поморское село Нюхча утром 17 ноября выехали педиатр и фельдшер из Беломорска для обследования заболевшего населения. Об этом "Столице на Онего" сообщили в министерстве здравоохранения Карелии, комментируя обращение местных жителей, обеспокоенных эпидемической обстановкой в селе.

По словам главного врача Беломорской центральной районной больницы Марины Анисимовой, у выехавших в Нюхчу медработников имеются необходимые лекарственные препараты. Педиатр и фельдшер проведут осмотр сельских жителей, назначат необходимое лечение, а при необходимости возьмут мазки на коронавирус. Кроме того, при наличии показаний для проведения исследований легких пациентам будет назначена компьютерная томография, которая выполняется Беломорске.

"В настоящее время эпидситуация в Нюхче не хуже, чем в целом по Карелии, - считает Марина Анисимова. - Зарегистрирован один случай новой коронавирусной инфекции. Заболевания протекают в виде сезонного ОРВИ. Обратившиеся за медицинской помощью пациенты в удовлетворительном состоянии".

Напомним, накануне в село Нюхча выезжала на вызов медработник из соседнего поселка Вирандозеро, но, как рассказали "Столице на Онего" местные жители, у нее не оказалось с собой достаточного количества тестов на коронавирус, и она не успела обследовать всех заболевших. Главврач Беломорской ЦРБ утверждает, что администрация больницы не получала из Нюхчи ни одного обращения по поводу необслуженных вызовов.

Как отметили в Минздраве Карелии, в селе Нюхча в 2018 году был установлен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт, в котором работает местный фельдшер. Однако, по словам жителей села, в настоящее время медработник находится в отпуске.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты парламента Карелии не знают, как остановить вандализм

Районам республики выделяются миллионы рублей на деятельность административных комиссий, но они не стремятся привлечь вандалов к ответственности.

Комитет по законности и правопорядку республиканского парламента собрался во вторник на свое очередное онлайн-заседание, чтобы обсудить, как бороться в Карелии с проявлениями вандализма. По словам председателя комитета Александра Федичева, эта тема возникла в повестке дня заседания неслучайно: в мае в поселке Лахколампи Суоярвского района были разбиты несколько мемориальных плит с именами героев Великой Отечественной войны, в июле в Петрозаводске был поврежден новый фонтан на набережной Варкауса, а в ноябре неизвестные отломали часть барельефа у стелы "Город воинской славы". Однако с самого начала обсуждения стало очевидно, что останавливать вандалов и привлекать их к ответственности в республике никто особо не стремится, хотя из карельской казны на деятельность административных комиссий ежегодно выделяются миллионы рублей.

Читайте подробнее в статье "Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается".

фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Уборка зданий правительства Карелии может обойтись бюджету в 8 млн рублей: ищут опрятных и понимающих русский язык уборщиков

Управление делами правительства Республики Карелия ищет подрядчиков для выполнения работ по уборке своих объектов и территорий в 2021 году: для уборщиц и дворников разработан дресс-код.

Задачей победителя электронного аукциона станет оказание услуг по комплексной уборке ряда помещений и территорий органов власти в течение 2021 года. Максимальная цена контракта составляет 8 млн 104 тысячи рублей. Деньги на эти цели пойдут из карельского бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Уборка должна производиться по нескольким адресам, где находятся различные министерства и ведомства региона: ул. Герцена, д. 13; пр. Ленина, д. 20А; ул. Фридриха Энгельса, д. 4; ул. Антикайнена, 1А; просп. Ленина, д. 6; ул. Свердлова, д. 8, , ул. Андропова, д. 2. Также уборку необходимо производить на двух территориях, прилегающих к зданиям Минэка и Минсельхоза в центре Петрозаводска.

В общей сложности предстоит убирать более 14 тыс. кв. метров площадей внутри объектов органов власти и 2,5 тыс. кв. метров территории около двух министерств.

Внутри зданий требуется уборка кабинетов и мест общего пользования, включая санузлы, лестницы, холлы и коридоры.

У заказчика имеются требования к внешнему виду уборщиков и дворников. Так, сотрудники должны иметь комплект спецодежды, состоящий из куртки и брюк одного цвета или рабочего халата однотонного цвета. Обувь должна быть темного цвета с закрытым носом на подошве ПВХ. Обувь и спецодежда должны быть чистыми, а каждый сотрудник должен иметь бейдж с указанием фамилии, имени и отчества.

"Сотрудники должны иметь опрятный внешний вид, соблюдать нормы этики и морали в общении с посетителями и работниками Заказчика, быть вежливым и предупредительными", - говорится в документации закупки.

Также отмечается, что все сотрудники должны свободно владеть русским языком.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии был готов заплатить более миллиона рублей опрятным уборщицам.

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик начал перекладывать плохой асфальт в сквере Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчик устраняет замечания в скверах Маршала Мерецкова и Ивана Молчанова, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска принимает только качественно выполненные работы по благоустройству.

Компания "КарелСтройУправление" завершила все основные ремонтные работы в скверах Ивана Молчанова и Маршала Мерецкова. В данный момент на объектах, которые обновляют в рамках мероприятий 100-летия Республики Карелия, устраняют последние замечания.

В сквере Ивана Молчанова укрепляют опоры освещения, убирают и моют территорию, а также готовятся к повторной просыпке швов мощения.

При проверке качества ремонта сквера Маршала Мерецкова специалисты администрации также выявили замечания. Подрядчик устраняет повреждения плитки на подходе к зоне отдыха, которые появились в результате проезда техники. Кроме того, нарекания возникли к качеству асфальта. ООО "КарелСтройУправление" ведёт замену покрытия.

Приняты и оплачены будут только работы надлежащего качества. Подрядчику указано на необходимость строгого соблюдения технологий вне зависимости от погодных условий. Если после устранения всех замечаний работы будут приняты специалистами, на объекты ремонта начнёт действовать гарантия длительностью три года.

Напомним, что в сквере Ивана Молчанова подрядчик проложил подземную кабельную линию, установил опоры наружного освещения, бортовые камни, замостил брусчаткой пешеходную инфраструктуру. Постамент памятника "Танк Т-34" покрасили, а мемориальную тумбу "1941-1945" обшили и смонтировали на ней световую инсталляцию с годами Великой Отечественной войны.

В сквере Маршала Мерецкова подрядчик также проложил кабельную линию и смонтировал опоры уличного освещения. Площадку и дорожки замостили брусчаткой, заасфальтировали близлежащие тротуары. Памятник К. А. Мерецкову очистили, а его постамент отремонтировали. Кроме того, организация установила в сквере урны, скамейки и флагштоки.

Ранее горожане сообщали, что обеспокоены тем, что на улице Мерецкова ломают новый асфальт.

фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

За сутки в России умерли 442 пациента с коронавирусом

Общее число летальных исходов от COVID-19 в России на 17 ноября достигло 33 931, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлены 22 410 человек, заразившихся COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России на 17 ноября составило 1 971 013 человек.

Выздоровели за время пандемии в России 1 475 904 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 22 055 пациентов.

Летальных случаев за все время: 33 931, за сутки умерли 442 пациента с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 69,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние 24 часа - 438 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 ноября остаются 461 164 человека.

фото: Николай Ковалевский / Коммерсантъ

Причиной массового отзыва автомобилей Toyota назвали угрозу проблем с двигателями

Компания "Тойота Мотор" отзывает более 69 тыс. автомобилей Toyota и Lexus из-за проблем с топливным насосом, которые грозят перебоями в работе двигателя.

Об этом сообщил Росстандарт.

"Возможна неравномерная работа двигателя, невозможность запуска двигателя, а также возможно выключение двигателя в случае движения с невысокой скоростью. Однако в отдельных ситуациях возможна остановка двигателя и при движении с повышенной скоростью, что может увеличить риск возникновения аварийной ситуации", — пояснили в Росстандарте. Какие модели автомобилей попали под отзывную кампанию, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Штрафовать собственников нежилых зданий за неубранный снег и лед собираются в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому владельцев организаций торговли, общепита и других заведений предлагается штрафовать за сосульки на крышах, сугробы и гололед на прилегающих территориях.

Действующее республиканское законодательство обязывает их заниматься этой работой, но никакой ответственности для них не предусмотрено. Поэтому городской совет Костомукши выступил с инициативой назначать штрафы нарушителям.

Законопроект обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. "Нависают сосульки, которые угрожают гражданам, или владельцы магазинов сталкивают снег на общую территорию – такого рода проблемы возникают", - пояснил представлявший законопроект депутат парламента Вадим Андронов. Ранее такой закон уже принимался в Карелии, но против него выступил Конституционный суд. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".