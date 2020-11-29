Самые значимые события воскресенья

фото: официальная страница главы Карелии/https://vk.com/id419407976

Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения

Сегодня, 29 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает день рождения.

Сегодня, 29 ноября, Артуру Пафенчикову исполнилось 56 лет. На его официальной странице в соцсети под постом о Дне матери комментарторы оставили большое количество поздравлений.

Они желают ему "мудрых решений", "стойкости духа", "никогда не унывать" и "чтоб любое дело имеет позитивный результат".

"Артур Олегович, с днем рожденья! Пусть скорее минут невзгоды, пусть только здоровье и благополучие царят на карельской земле!"

"Поздравляю с днем рождения! Желаю энергичности, стойкости духа, вдохновения, реализации планов и новых идей. Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат! Здоровья Вам!"

"С Днем рождения!!! Здоровья и много сил ! Берегите себя!!!"

"С днем рождения, Артур Олегович! Желаю, чтоб вас окружали только хорошие люди. Оставайтесь всегда таким же сильным, здоровым, энергичным. Желаю хорошего настроения, побольше успехов и благополучия! Всего самого наилучшего! Никогда не унывайте, желаю, чтоб всегда на вашем лице сияла улыбка!"

"Артур Олегович, с днём рождения! Здоровья, энергии, сил, мудрых решений, терпения, отличной команды, верных друзей, процветания Карелии и пусть всё будет хорошо!"

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии 100 человек скончались от коронавируса за время пандемии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперштаб, за последние 24 часа в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась 66-летняя жительница Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице умерла 84-летняя петрозаводчанка. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

За время пандемии в Карелии коронавирус унес жизни 100 человек.

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 ноября составляет 15113 человек. Выздоровели – 8551.

фото: кадр с видео Дмитрия Беленихина

В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

На Старой Кукковке рядом с новостройками сгорел очередной деревянный дом.

Как сообщили в МЧС Карелии, сегодня, 29 ноября, в 14.46 произошел пожар в частном доме на улице Котовского. Пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники.

В 15.18 огонь был ликвидирован.

По информации МЧС, погибших и пострадавших нет.

Видео пожара сделал Дмитрий Беленихин и разместил на своей странице в соцсети.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии второй день подряд в сутки фиксируется 414 заражений коронавирусом

Общее число зараженных COVID-19 в Карелии превысило 15 тысяч человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из этого числа заболевших – 386 человек, из них 57 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 175 человек, в Пряжинском районе – 10 человек (поселок Эссойла – 8, село Ведлозеро – 1, поселок Чална – 1), в Сегежском районе – 13 человек (Сегежа – 12, поселок Волдозеро – 1), в Кондопожском районе – 24 человека (Кондопога – 17, поселок Березовка – 1, село Спасская Губа – 3, село Кончезеро – 3), в Прионежском районе –8 человек (село Шелтозеро – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, поселок Деревянка – 2, поселок Новая Вилга – 4), в Костомукше – 108 человек, в Калевальском районе – 4 человека (поселок Кепа), Олонецком районе – 33 человека (Олонец – 18, деревня Мегрега – 1, деревня Сармяги – 1, деревня Рыпушкалицы – 2, деревня Верховье – 4, поселок Устье Видлицы – 1, село Видлица – 1, деревня Судалица – 1, деревня Тукса – 1, деревня Коткозеро – 1, поселок Ковера – 1, деревня Куйтежа – 1), в Суоярви – 15 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Кеми – 9 человек, в Питкяранте – 6 человек, в Муезерском районе – 8 человек (поселок Ледмозеро – 2, село Ругозеро - 6).

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 ноября составляет 15113 человек.

Выздоровел 8551 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 264 пациента: в Петрозаводске - 147, в Пудожском районе –11, в Калевальском районе – 1, в Кемском районе – 9, в Кондопожском районе – 4, в Медвежьегорском районе – 15, в Прионежском районе – 3, в Сортавальском районе – 7, в Сегежском районе –12, в Костомукше – 5, в Муезерском районе – 10, в Олонецком районе – 18, в Беломорском районе – 3, в Лахденпохском районе – 4, в Пряжинском районе – 4,в Лоухском районе – 3, в Суоярвском районе – 5, в Питкярантском районе – 3.

В минувшие 24 часа в Карелии зарегистрировано две смерти больных коронавирусом. Общее число умерших от коронавируса в республике на 29 ноября составило 100 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2326,3 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1528,2 случая, по Северо-Западу – 1960,5.

фото: ГИБДД Карелии

В Петрозаводске из-за пьяного водителя в ДТП пострадала 2-месячная девочка

Младенец госпитализирован с места ДТП в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 28 ноября, в 19:55 в Петрозаводске, на набережной Варкауса 40-летний водитель автомобиля Nissan, находясь в состоянии алкогольного опьянения, неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Ford.

В результате ДТП травмы получила 2-месячная пассажирка автомобиля Ford, она была доставлена в ДРБ, где ей оказали медицинскую помощь.

Ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения.

В ведомстве напоминают, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

О нетрезвом водителе необходимо сообщить по телефону полиции 102 или 112.

фото: lesindustry.ru

Леонида Белугу подозревают в даче взятки

Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Задержание, пожалуй, самого известного в Карелии предпринимателя Леонида Белуги наделало много шума.

Поскольку ни одна из силовых структур не дала даже краткого комментария по уголовному делу, возникла почва для самых разнообразных слухов и домыслов. Остались вопросы, в каком статусе находится Леонид Белуга, в чем конкретно его подозревают, сотрудничает ли он со следствием. И вот, какую информацию удалось получить.

Читайте, что удалось узнать о задержании Белуги.

фото: фото со стр. Михаила Охлопкова, главы Минздрава Карелии

Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам

Питерские специалисты будут направлены в первую и четвертую поликлиники, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о приезде в Петрозаводск первой группы врачей из Санкт-Петербурга.

"Ординаторы медицинских университетов имени Мечникова и Павлова откликнулись на мою личную просьбу: помочь городским поликлиникам, испытывающим недостаток кадров, - сообщил Михаил Охлопков. - В первой и четвертой поликлиниках много врачей находятся на больничном, поэтому питерские специалисты будут направлены именно в эти учреждения".

По словам Охлопкова, приехали врачи разных специальностей, но работать они будут на терапевтических участках, так как сейчас это самое востребованное звено.

Для отзывчивых врачей организовано проживание в санатории "Марциальные воды", двухразовое питание (завтрак, ужин).

За гостеприимство благодарят генерального директора санатория Анну Александровну Богомазову.

фото: © REUTERS/ТАСС

В тяжелом состоянии в Карелии находятся 102 больных коронавирусом – врачи борются за их жизни

В Карелии 102 человека, инфицированных коронавирусом, госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 29 ноября госпитализированы 722 человека, заболевших COVID-19, 613 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 102 – в тяжелом и 7 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 29 ноября кменьшилась с 34,6 до 33,6.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 414 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 15113 человек. Выздоровели – 8551. Умерли 100 пациентов.

фото: © Софья Сандурская / АГН "Москва"

Стало известно, сколько специалистов в Карелии будут круглосуточно принимать звонки по вопросам помощи при коронавирусе

В Карелии началось тестирование единого телефонного номера по вопросам помощи при коронавирусе.

Как ранее сообщалось, в регионах России вводится единый телефонный номер "122" для вопросов по COVID-19. По нему жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, получить необходимую консультацию. Единый номер позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию ‒ поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В Карелии 28 ноября началось тестирование работы номера "122".

"Единый федеральный номер "122" создается по поручению Президента Российской Федерации. Он будет бесплатным для жителей Карелии, включая звонки с любых мобильных операторов. Граждане смогут звонить на него по вопросам помощи при коронавирусе, ‒ рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. – Наши специалисты будут записывать человека на вызов врача на дом, на оказание первой помощи. Сейчас в Карелии номер работает в тестовом режиме. Когда мы выйдем на полную мощность, вызовы на номер "122" будут принимать 30 специалистов круглосуточно".

С 30 ноября единый номер заработает в действующем режиме, как в Петрозаводске, так и во всех населенных пунктах республики.

Звонки будут принимать волонтеры, в той части, где не требуется работа с персональными и медицинскими данными. В каждой бригаде будут врачи, которые окажут консультационную помощь и в режиме онлайн смогут работать с документами пациентов в медицинской системе "ПроМед".

"Чтобы облегчить дозвон жителей республики до медицинских организаций, сотрудники телефона горячей линии будут перенаправлять в них все вызовы, запись на прием. Мы в режиме онлайн будем записывать граждан к специалисту", ‒ отметил Михаил Охлопков.

Напомним, организация данного номера выполняется в рамках поручения президента России Владимира Путина оперативно решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений. К решению вопросов функционирования колл-центров подключены также руководители цифровой трансформации субъектов. Компания «Ростелеком» оказывает регионам техническую поддержку в организации единого номера "122".

Появление номера "122" не отменяет возможность жителей республики использовать и другие короткие номера экстренных служб ‒ такие, как "112", "03".

фото: Столица на Онего

Заключенный в Карелии сочинил трогательное стихотворение для мамы (ВИДЕО)

Конкурс стихотворений, посвященный Дню матери, прошел в исправительной колонии №7, сообщили в УФСИН Карелии.

В Российской федерации праздник День матери учреждён в 1998 году. В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню матери, в исправительной колонии №7 в Сегеже был организован конкурс: "Стихотворение для мамы".

На протяжении месяца осужденные работали над сочинением композиций. Работники студии кабельного телевидения озвучили авторские произведения, наложив звук на трогательный видеоролик.

Рисовала песком Анна Данилова, стих написал осужденный Александр из 6 отряда ИК №7.

В Петрозаводске ищут молодых людей, подозреваемых в грабеже (ВИДЕО)

Полиция просит помочь найти двух молодых человек, подозреваемых в грабеже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение граждан, изображенных на видеозаписи. Они подозреваются в грабеже.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемых, просят сообщать по телефону: +7909-178-52-54. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Еще 22 ребенка в Карелии заразились COVID-19

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 28 ноября по статистике в Карелии было 14699 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1582 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 29 ноября, – уже 15113 ковидных больных, из которых 1604 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 22 ребенка. Напомним, за минувшие сутки в Карелии два человека скончались от коронавируса и 414 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 15113 человек. Выздоровели – 8551. Умерли 100 пациентов.

фото: ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Магазин с дешевыми товарами чуть не сгорел в районе Карелии (ФОТО)

В Олонце пожарные тушили загоревшийся потолок в магазине Fix-price.

Как сообщается паблике пожарных-спасателей Олонца, в субботу, 28 ноября, в 17.35 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что по адресу: Олонец, ул. Урицкого, д.1 произошел пожар.

Загорелся потолок в магазине Fix-price.

Для ликвидации пожара привлекались 7 человек личного состава пожарной части №35 города Олонца и две единицы техники.

В 17.40 пожар был ликвидирован.

фото: читатель Столицы на Онего

Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО)

На площади Кирова в Петрозаводске установили елку и начали украшать.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, на которых запечталел, как в центре Петрозаводска рабочие установили новогоднюю ель и начали украшать ее шарами.

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", - сообщили в мэрии города.



администрация Петрозаводска

фото: правительство Карелии

Глава Карелии пообещал отремонтировать школьный спортзал в Сортавале

Спортзал школы №7 в Сортавале включили в программу ремонта на следующий год, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Глава Карелии в рамках рабочей поездки в Сортавальский район посетил Дом культуры и врачебную амбулаторию в поселке Хелюля, а также школу №7 и Центральную районную больницу в Сортавале.

Школа №7 в Сортавале также является социально значимым объектом для всего района. Здесь располагается один из самых больших по площади спортивных залов на 300 кв. метров.

Как отметил Артур Парфенчиков, спортзал может стать площадкой для занятий физкультурой и спортом не только для воспитанников учреждения, но и для всех желающих.

Руководитель региона дал поручение включить данный объект в программу ремонта на следующий год.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, что в районную больницы Сортавалы привезли томограф для 200-килограмовых пациентов.

Выступление Агутина и Варум в Карелии перенесли почти на год

Концерт Агутина и Варум, который должен был состояться сегодня, 29 ноября, в Кондопоге перенесли на октябрь 2021 года.

Как сообщают организаторы в паблике "Леонид Агутин и Анжелика Варум", в это воскресенье, 29 ноября, зрители должны были встретиться с Леонидом Агутиным и Анжеликой Варум на концерте в Кондопоге.

"Артисты ждали этой встречи несколько месяцев: когда в марте были введены ограничения на проведение массовых мероприятий, выступление перенесли сначала на сентябрь, а затем на ноябрь. Мы трижды согласовывали с Леонидом и Анжеликой новую дату, выстраивали логистику, останавливали и запускали заново рекламную компанию, покупали и снова сдавали билеты музыкантам, иными словами, делали всё, чтобы провести этот концерт и выполнить свои обязательства перед вами, зрителями", - объяснили организаторы концерта.

Но на днях было опубликованы новое распоряжение главы карелии Артура Парфенчикова об ограничениях в период пандемии и требования Роспотребнадзора: социальное дистанцирование 1,5 метра, наличие масок, максимальная наполняемость зала не более 25% от фактической.

"Иными словами, из 2 тысяч человек, которые купили билеты, оказаться в зале во время концерта теоретически смогут только 500. В свете этих ограничений и требований очевидно, что провести большой, масштабный концерт - такой, как концерт Агутина и Варум, - в Карелии сегодня невозможно. Более того, согласно Распоряжению губернатора от 28 ноября, любые концерты запрещены как минимум до 15 января. И мы с сожалением анонсируем очередной перенос", - отмечается в паблике.

Неизвестно, будут ли полностью сняты ограничения в ближайшие месяцы: зимой, весной или летом. Поэтому мероприятие перенесли на осень следующего года - 17 октября 2021. Эта дата, как заверили организаторы, выбрана совместно с артистами.

фото: источник http://southmedica.ru/magnitno_rezonansnii_tomograf_philips_ingenia_30t/

В районную больницу Карелии привезли томограф для пациентов с весом 200 кг

Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал с рабочим визитом в Сортавале, где посетил районную больницу.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал, что в "красной зоне" Сортавальской ЦРБ, где находятся на лечении пациенты с ковид-инфекцией, работают настоящие профессионалы. В этом он убедился лично во время посещения этого отделения.

"Могу сказать, что медперсонал обеспечен защитными средствами, недавно поступила крупная партия лекарств, в том числе и дорогостоящая биологическая терапия. То есть все современные препараты для лечения больных имеются", - отметил Парфенчиков.

Также, по словам Артура Парфенчикова, в Сортавальской ЦРБ есть и другое необходимое оборудование, на приобретение которого только за последние месяцы больница получила более 6 миллионов рублей. Это аппараты ИВЛ, мониторы, кислородные концентраторы. Почти 8 миллионов были направлены на подготовку инфекционного отделения и на капремонт помещения лаборатории и системы медицинского газоснабжения в блоке "Б".

"Приятно удивило, что пациенты ковид-отделения Сортавальской ЦРБ отметили хорошее качество питания. Помню, сколько по этому поводу было нареканий. Подрядчик пока прежний, но жесткая претензионная работа, в том числе в судебном порядке, организованная руководством ЦРБ, заставила, как видим, поставщика услуги изменить отношение к взятым обязательствам", - сообщил глава республики.

В ближайшее время в больнице начнет работу второй компьютерный томограф. Он уже установлен в специально подготовленном для этого помещении. Смонтированное оборудование полностью готово к эксплуатации – это подтвердил запуск томографа в тестовом режиме. После обучения специалистов новый компьютерный томограф будет запущен в работу на постоянной основе.

Он необходим не только для исследований пациентов с коронавирусом. На базе Сортавальской районной больницы создан первичный сосудистый центр, где ежегодно проходят лечение более 900 человек. Наличие двух томографов позволит разделить сферу их применения в условиях распространения коронавируса, разграничить потоки пациентов. Один из томографов, назовем его условно "чистый", будет применяться для диагностики сердечно-сосудистых патологий и онкологических заболеваний. Другой, "красный", – для диагностики пациентов с COVID-19.

"Новый томограф позволяет выполнять диагностику пациентам весом до 200 кг. Это важно, поскольку некоторые томографы имеют ограничения по весу – до 120 или 150 кг. Новый томограф приобретен на федеральные средства по программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение", - рассказал Артур Парфенчиков. - Во время посещения больницы выполнил приятную миссию – вручил Почетную грамоту Республики Карелия Надежде Михайловне Догадаевой, заведующей клинико-диагностической лабораторией Сортавальской ЦРБ. Надежда Михайловна отдала медицине 30 лет, всегда выполняя свои обязанности с высоким профессионализмом. На таких как она держится наша медицина!"

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

В среднем в Карелии по 320 человек в месяц попадают в больницы с пневмонией

За минувшие сутки в Карелии 22 человека госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за последние 24 часа не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2569 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Если общую цифру госпитализированных с пневмонией в Карелии поделить на число прошедших месяцев со дня объявления пандемии, то получится, что в месяц в среднем в больницы с данным диагнозом попадает 321 человек. А это означает, что примерно по 10 человек госпитализируют с внебольничной пневмонией. И в среднем по 11 больных пневмонией в месяц умирают.

В оперштабе сообщают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Sputnik / Тимур Батыршин

За время пандемии в России более 2 млн человек заразились коронавирусом

Число инфицированных продолжает расти.

За последние сутки в России выявлено 26 683 случая COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 29 ноября составляет 2 269 316 человек.

В России за время пандемии выздоровели 1 761 457 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 21 987 пациентов.

Летальных случаев за все время: 39 527, за последние сутки подтверждено 459 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 75,9 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 545 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 ноября остаются 503 238 человек.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, БЕЛУГА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ И КАРЕЛИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАРАЗНЫХ И ПРЕСТУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом

Работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой

Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Карелия попала в число самых заразных регионов России по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом, среди 13 перечисленных регионов значится и Карелия.

Карелия вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности

Карелия вошла в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, сообщает ТАСС.

Звезда в шоке

Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты

Создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

Другая тема

Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки, 26 ноября, в республике выявлено 399 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

Начиная с 1 апреля с диагнозом пневмония в больницы попали 2528 пациентов, 93 человека умерли.

фото: fotobus.msk.ru

Зимнее расписание автобусов обрадовало жителей Сортавалы

С 1 декабря автобус, следующий по маршруту "Петрозаводск-Вяртсиля" будет заезжать в Сортавалу два раза.

Как сообщается в паблике Автовокзала, с 1 декабря междугородный маршрут № 531 "Петрозаводск - Вяртсиля" будет заезжать в Сортавалу дважды.

В паблике отмечается, что при следовании в обратном направлении (то есть на столицу Карелии) автобус сначала заедет в 5.00 на ж/д вокзал станции Сортавала, а в 5.10 прибудет на Сортавальскую автостанцию: то есть пассажиры автобуса смогут быстро пересесть на "Ласточку" до Санкт-Петербурга, отправляющуюся ежедневно в 5.30.

фото: © pixabay.com

Пенсионеров проверят на дополнительные доходы

Ревизию, направленную на исключение получения "лишних" надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

Российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы, сообщила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишут РИА Новости.

По словам Ивановой-Швец, также могут быть организованы проверки по месту жительства у получающих "северные выплаты", и у проживающих за рубежом.

По результатам августовской проверки Счетной палаты были выявлены нарушения как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий. После этого, как отметила Иванова-Швец, было принято решение провести более тщательную проверку правильности начислений.

Так, в следующем году в первую очередь пенсионеров проверят на наличие дополнительного дохода. Ревизию, направленную на исключение получения "лишних" надбавок и доплат к пенсии, могут проводить Федеральная налоговая служба, ПФР или органы соцзащиты.

Также могут быть проверены места жительства пенсионеров, которые получают повышенные пенсии в северных регионах или выплаты по доверенности через другое лицо. Пенсионеру будет необходимо обратиться в Пенсионный фонд для подтверждения данных.

Проверять будут и тех граждан на пенсии, которые проживают в других странах, но продолжают получать выплаты.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", – заключила Людмила Иванова-Швец.

Погода в Петрозаводске сегодня, 29 ноября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -4 ° 2 м/с ЮВ 763 мм.рт.ст. 91% день Пасмурно, -4 ° 2 м/с ЮВ 763 мм.рт.ст. 90% вечер Пасмурно, -4 ° …-2 ° 2 м/с ЮВ 761 мм.рт.ст. 93% ночь Небольшой снег, -2 ° …-1 ° 3 м/с ЮВ 759 мм.рт.ст. 94%

фото: Столица на Онего

Плюсовая температура 30 ноября вернется в Карелию

О погоде на понедельник, 30 ноября, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 30 ноября будет облачная погода.

Пройдут небольшие осадки. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит -3, -5°С, днем потеплеет до 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также будет облачно.

Пройдут небольшой снег. В отдельных районах гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -2, -7°С, местами до -10°С, днем воздух прогреется до -2, +3°С.

фото: ГИБДД Карелии

У пьяного водителя в Карелии забрали автомобиль

В Питкяранте остановили 28-летнего пьяного водителя и забрали его автомобиль на штрафстоянку, сообщили в ГИБДД Карелии.

Так, 29 ноября в 1.33 в Питкяранте автоинспекторы отстранили от управления 28-летнего водителя, который находился с признаками опьянения за рулем автомобиля "ВАЗ-21140".

От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. На нарушителя составлены административные материалы. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения грозит наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1.5 до 2 лет.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяному водителю иномарки в Карелии грозит арест

В Медвежьегорском районе остановлен водитель без прав и в состоянии опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 28 ноября, автоинспекторы Медвежьегорского района на 635 км федеральной автодороги Медгора - Вологда около часа ночи остановили автомобиль Hyundai Creta, за рулем которого находился 26-летний водитель без прав и с признаками опьянения.

Ранее водитель был лишен водительских прав, срок лишения истек, но удостоверение водитель в ГИБДД не получил. Проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения нарушитель отказался.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный, в ближайшее время будет вынесено судебное решение.

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток.

фото: © pixabay.com

Приятель украл у жителя Карелии заначку на "черный день"

В Прионежском районе местный житель лишился сбережений из-за собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступило заявление от жителя одного из поселков. Он сообщил, что в начале месяца получил хорошую выплату и решил отложить часть средств. Деньги, 24 тысячи рублей, мужчина спрятал в комод, а спустя время обнаружил, что они исчезли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили всех граждан, которые посещали заявителя в последнее время. Под подозрением оказался 31-летний односельчанин.

Он признался, что в один из дней гостил у потерпевшего и распивал с ним спиртное. Воспользовавшись удобным моментом, незаметно забрал деньги и потратил всю сумму на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

фото: pixabay

Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках

В Роскачестве объяснили, как распознать опасную воду в бутылках.

Бутилированной воды в России с каждым годом продается все больше, растет и количество подделок. Как их распознать, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, пишет РИА Новости.

"Прежде всего, не следует пить воду с нехарактерным цветом и неприятным запахом. Скорее всего, такая вода испортилась и в ней превышено содержание микроорганизмов, что может вызвать болезни ЖКТ", — объясняет эксперт.

Сигнал насторожиться – негерметично закрытая бутылка. Важен материал, из которого она изготовлена, и даже цвет. Самой безопасной тарой считает темная стеклянная бутылка. Из полимерной упаковки в воду при нагревании могут попасть вредные соединения, а в светлом стекле она на солнце может "зацвести".

Бывает как поддельная, так и просто бесполезная вода – если производитель пытается ввести производителя в заблуждение по поводу ее свойств. По словам Саратцевой, маркировка должна содержать слово "природная" — оно регулируется законом. В противном случае возможна попытка обмана.

На информационном ресурсе Росаккредитации можно найти декларацию на питьевую воду — если она есть, скорее всего, товар не является подделкой. На некоторые виды воды, например, минеральную и лечебную, нужен сертификат ЕАЭС.

фото: © AP Photo/Matthias Schrader

Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство

Суд избрал меру пресечения сестре жителя Волгограда, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате.

Суд избрал сестре Арсена Мелконяна — волгоградца, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате, меру пресечения ЗОД, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия (ЗОД), принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей", — пояснила она.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета уточнили, что женщине до 24 января запрещено пользоваться телефоном и интернетом, общаться с фигурантами уголовного дела и выходить из дома с десяти вечера до десяти утра.

О том, что против сестры в Мелконяна и ее супруга возбудили уголовные дела, стало известно накануне. Женщину подозревают в подстрекательстве, мужчину — в том, что он был готов присоединиться к избиению. Им грозит до 12 и 15 лет лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Волгограде в конце октября. По данным следствия, риелтор Роман Гребенюк, предположительно, оскорбил одну из участниц родительского чата. После этого она попросила брата — Арсена Мелконяна — разобраться с обидчиком. На следующий день тот подстерег Гребенюка у банка в Центральном районе и сильно избил. Пострадавшего доставили в больницу и прооперировали, он впал в кому и 1 ноября скончался. Мелконяна задержали и отправили под арест, ему также грозит до 15 лет лишения свободы.

Муж сестры Мелкояна вместе с ним встречал Гребенюка у банка. Но, по данным СК, в драке он не участвовал, поэтому его подозревают только в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью. Суд арестовал его на два месяца.