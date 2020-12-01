Все, что случилось сегодня

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека.

За последние сутки зарегистрировано 451 новый случай COVID-19 в Карелии. Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось 15991. Об этом сегодня сообщает оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из 451 заразившихся заболевших – 441 человек, из них 61 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 258 человек, в Пряжинском районе – 14 человек (Пряжа – 11, поселок Эссойла – 1, поселок Чална – 2), в Сегеже – 6 человек, в Кондопожском районе – 38 человек (Кондопога – 22, поселок Березовка – 1, поселок Марциальные Воды – 1, село Янишполе – 2, село Кончезеро – 7, поселок Гирвас – 5), в Прионежском районе –10 человек (поселок Шуя – 2, поселок Новая Вилга – 2, поселок Деревянка – 2, ТСН "Крутой Берег" – 1,село Заозерье – 1, деревня Порожек – 1), в Костомукше – 39 человек, Олонецком районе – 28 человек (Олонец – 13, деревня Мегрега – 1, деревня Верховье – 1, село Видлица – 1, деревня Тукса – 1, поселок Ковера – 1, поселок Ильинский – 8, деревня Большаково – 1, село Нурмойла – 1), в Суоярвском районе – 12 человек (Суоярви – 1, поселок Тойвола – 1, село Вешкелица – 1, поселок Поросозеро – 9), в Лахденпохском районе – 9 человек (Лахденпохья – 8, поселок Кетроваара – 1), в Питкярантском районе – 4 человека (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 1), в Муезерском районе – 7 человек (поселок Ледмозеро – 4, поселок Суккозеро - 3), в Сортавальском районе – 24 человека (Сортавала – 22, Пуйккола – 1, Хелюля – 1),в Лоухском районе – 2 человека (поселок Пяозерский).

За минувшие сутки выздоровели еще 307 человек. Всего с начала пандемии справился с болезнью 9001 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2461,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1564,3 случая, по Северо-Западу – 2048,2.

Напомним, накануне коронавирусом заразились 427 человек, а днем ранее 414.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Во время ремонтных работ с дома-памятника в Петрозаводске исчезли капители

К запланированному сроку сдачи работ декоративные элементы на здание не возвращены.

В ноябре в Петрозаводске планировалось завершить работы по сохранению административного здания, расположенного на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Андропова, которое включено в перечень объектов культурного наследия регионального значения как образец архитектуры советского неоклассицизма и послевоенной застройки города. Власти Карелии выделили на проведение этих работ более 60 миллионов рублей. По условиям контракта, который был заключен с ООО СП "Строймонтаж", генеральному подрядчику необходимо было провести реставрацию, консервацию и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора здания-памятника.

После того, как с его фасада, выходящего на проспект Карла Маркса, были сняты строительные леса, обнаружилось, что на нескольких пилястрах не хватает капителей. Причем, следы исчезнувших декоративных элементов оказались заметны даже под свежей краской. К началу зимы, когда генподрядчик должен был сдать работы, капители так и не появились.

В октябре руководитель республиканского управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова заверила "Столицу на Онего", что власти Карелии следят за ситуацией, а снятые капители будут возвращены на место после того, как генподрядчик завершит ремонт больших плоскостей фасада. Однако "ремонт больших плоскостей фасада" давно окончен, на здании даже установлена подсветка, а капители на дом-памятник так и не вернулись.

фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео

Парфенчиков посетил "красную зону" с больными COVID-19 в районе Карелии (ВИДЕО)

Глава республики Артур Парфенчиков проинспектировал работу отделений Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, где лечатся коронавирусные больные.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети. Визит губернатора в Питкярантскую больницу был запечатлен на видео, которое также опубликовано на странице главы региона.

"Посетил ковид-отделения Питкярантской и Сортавальской ЦРБ, проверил, как здесь организованы условия для лечения больных и работы медперсонала. Серьёзных нареканий нет. Важно, что в этих двух больницах установлены новые компьютерные томографы. Причём они будут использоваться не только для диагностики поражений легких у пациентов с коронавирусом или подозрением на него, но и для выявления других заболеваний на ранних стадиях", - сообщил на своей странице Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что Артур Парфенчиков побывал в Республиканской инфекционной больнице, где лечат пациентов с коронавирусом.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Еще два жителя Карелии умерли от COVID-19

За последние сутки от коронавирусной инфекции скончались пожилые мужчина и женщина.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 77-летний петрозаводчанин, а в Олонецкой центральной районной больнице – 88-летняя жительница Олонца. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в республике умерли уже 104 человека.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека. Общее число заразившихся коронавирусом увеличилось 15991.

фото: пресс-служба Segezha Group

Планы строительства второго ЦБК в Сегеже подтвердил глава Минэкономразвития Карелии

Компания Segezha Group (входит в АФК "Система") собирается построить в Сегеже второй целлюлозно-бумажный комбинат, который будет производить новые виды продукции.

Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"Вопрос места сейчас рассматривается. Это будет город Сегежа однозначно: новый ЦБК будет либо пристраиваться [к уже действующему Сегежскому ЦБК], либо он будет расположен рядом. Это вопрос технических решений. Окончательно проектно-сметная документация определит, как объект должен быть расположен", - сказал Ермолаев. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Дороги, электричество и водопровод для участков под ИЖС в Карелии построят за 500 млн рублей

Власти Карелии планируют направить 500 млн рублей на создание инженерной инфраструктуры для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

Деньги будут выделены в рамках "индивидуальной программы социально-экономического развития" региона. Такие программы имеют 10 регионов России, включенных в перечень субъектов Федерации с неблагополучной социально-экономической ситуацией. Федеральные средства планируется направить на строительство подъездных дорог, объектов водоснабжения, водоотведения, уличное освещение. Сколько лет для этого потребуется, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © паблик 2 пожарного-спасательного отряда ФПС по Карелии

Трое подростков провалились под лед на озере Контокки в Карелии

Трагедией чуть не закончилась прогулка юных жителей Костомукши по озеру Контокки.

ЧП произошло в минувший понедельник, 30 ноября, в Костомукше. Трое подростков на Гипроруде попытались погулять по льду до ближайшего острова. На обратном пути дети провалились, но сумели вылезти на берег. Портфель одного из счастливцев остался плавать в воде, сообщается в паблике второго пожарного-спасательного отряда ФПС по Карелии.

Спасатели напомнили, что 11 ноября вышло постановление местной администрации о запрете выхода на лед водоемов Костомукшского городского округа вплоть до образования необходимой толщины льда (10 см).

"Однако нетерпеливые люди, выходя на лед, пытаются играть с судьбой в рулетку. Уже есть факты провалов граждан под лед в нескольких районах Карелии. К сожалению, и на озере Контокки уже зафиксированы попытки выхода на лед и провалы, едва не окончившиеся трагедией", - пишут в паблике.

Ранее в Лоухи спасатели вытащили из воды, провалившегося под лед водителя снегохода.

фото: © freepik.com

В Карелии умерли 440 ВИЧ-инфицированных

В День борьбы со СПИДом Минздрав Карелии опубликовал статистику по ВИЧ-инфекции.

По данными министерства здравоохранения Карелии, в республике на 1 ноября 2020 года зарегистрировано 2394 случая выявления ВИЧ-инфекции среди постоянных жителей. Среди них 154 человека, которые заразились в этом году. Это на 23,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2020 году составила 23,3 человека на 100 тыс. населения (РФ – 37,5 чел. на 100 тыс. населения).

Пораженность ВИЧ-инфекцией населения Карелии с учетом умерших, выбывших и прибывших пациентов составляет 366,1 человека на 100 тыс. населения. В России этот показатель составляет 747,7 человек на 100 тыс. населения.

ВИЧ-инфекция в Карелии распространяется преимущественно половым путем. Так в этом году 87% пациентов заразились при гетеросексуальных половых контактах. Чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется в возрасте от 30 до 40 лет (42,2% в общей возрастной структуре впервые выявленных пациентов). Отмечается возрастание числа лиц с ВИЧ-инфекцией в возрасте старше 50 лет: в 2010 году впервые выявленные ВИЧ-инфицированные пациенты в возрасте старше 50 лет составляли 7%, в 2020 – 11%.

Под диспансерным наблюдением в Центре СПИД состоят 1575 пациентов, большинство из которых – 1132 человек (или 72%) получают противовирусную терапию. Современная высокоактивная противовирусная терапия позволяет ВИЧ-положительным пациентам сохранить свое здоровье и не передавать вирус своим половым партнерам, а ВИЧ-положительным женщинам – иметь здоровых детей. Лечение пациентов осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

За весь период наблюдения в Карелии умерли 440 ВИЧ-инфицированных пациентов, в том числе 11,5% – по причине развития СПИДа.

Напомним, всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по инициативе ВОЗ 1 декабря. Этот день служит напоминанием о необходимости остановить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа.

фото: © pixabay.com

Все стали злыми: психолог из Петрозаводска рассказала о росте агрессии из-за эпидемии коронавируса

Медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева рассказала, как эпидемия коронавируса изменила людей.

По словам Юлии Щеголевой, во время эпидемии коронавируса наблюдается рост агрессии в обществе.

"В связи со снижением критики и самоконтроля, усталостью существенно снижается терпимость в отношении других.

Это касается всех нас. И вот она – общая для населения эмоция злости, в разной степени выраженности (от легкого раздражения до ярости). Рост общей агрессии приводит к росту конфликтов".

О том, как не злиться и жить в новой коронавирусной реальности, сохраняя психическое здоровье, читайте здесь.

фото: кадр с видео Дмитрия Беленихина

Мужчина получил ожог лица во время пожара на Старой Кукковке в Петрозаводске

Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Мужчина получил ожог лица первой степени на площади 9 процентов во время пожара в частном доме на Старой Кукковке. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС по Карелии.

ЧП произошло днем 29 ноября на улице Котовского в Петрозаводске.

Сотрудники МЧС спасли из горящего дома двух человек и эвакуировали два газовых баллона.

В результате пожара был поврежден чердак постройки.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии

Пассажир получила травмы в ДТП на трассе Кола в Сортавальском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший понедельник, 30 ноября, в 12 часов 33-летний водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и допустил съезд в правый по ходу движения кювет, а затем врезался в дерево.

В результате ДТП травмы получила 29-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована.

Ранее в Петрозаводске из-за пьяного водителя в ДТП пострадала 2-месячная девочка.

Все, кому положены социальные льготы и выплаты, будут получать онлайн-уведомления

В России с 1 декабря вступает в силу закон, согласно которому граждане будут получать уведомления о положенных им льготах, пособиях и выплатах в личном кабинете на портале госуслуг.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

"Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря", - говорится в материале издания. Например, гражданам с их согласия будут приходить уведомления о положенных выплатах на детей. Пенсионеры, безработные и другие категории граждан также смогут получать уведомления о мерах социальной поддержки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

В Еврокомиссии не исключили новых санкций из-за дела Юрия Дмитриева в Карелии

В Европейской комиссии не исключили, что разрабатываемый в ЕС новый санкционный режим за нарушение прав человека в мире может быть применен в связи с делом историка Юрия Дмитриева.

О такой возможности сообщают РИА Новости.

Глобальный санкционный режим Евросоюза за нарушение прав человека, который считается аналогом американского акта Магнитского, обсуждается в ЕС уже не один месяц, пишет издание. Еврокомиссия в середине ноября выразила надежду, что он будет согласован в начале декабря на Совете глав МИД. В ЕК отмечали, что перечень возможных ограничений мог бы включать в себя уже имеющиеся в санкционном арсенале ЕС заморозку активов и запрет на въезд в Евросоюз.

"Этот режим санкций не связан непосредственно с Россией. Пока мы не можем спекулировать, мы не знаем, что дальше будет с введением санкций. Сначала нужно, чтобы этот режим был утвержден, санкции в принципе возможны, много людей по разным причинам становятся фигурантами санкционных списков. Что касается дела Дмитриева, ЕС уже делал заявления и высказывал сомнения относительно процесса, фигурантом которого он является. Но это должны обсуждать государства-члены… Если государства выяснят, что такие санкции были бы оправданы, то они возможны, и такое решение может быть принято", - сказал представитель Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос журналистов о том, как ЕС реагирует на ситуацию вокруг историка Юрия Дмитриева и как скоро новый санкционный режим за нарушение прав человека может вступить в силу и быть применен в рамках этой ситуации.

Петрозаводский городской суд 24 ноября оставил под стражей главу отделения "Мемориала" в Карелии Юрия Дмитриева по уголовному делу о развратных действиях и порнографии, напоминают РИА Новости. Недавно начался пересмотр этого громкого дела по решению Верховного суда Карелии. Историк меж тем уже осужден по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью на 13 лет колонии.

Следующее заседание по делу назначено на 17 декабря. Дмитриеву вменяются три статьи УК РФ: о развратных действиях, "использовании несовершеннолетнего для изготовления порно" и незаконном хранении запчастей к оружию.

Процесс по делу Дмитриева продолжается с осени 2018 года, причем состав вменяемых ему статей с этого времени был расширен. Сначала суд признал его виновным только в хранении запчастей к оружию, сняв обвинения в изготовлении порно, и назначил 2,5 года ограничения (не лишения) свободы – относительно мягкое наказание. Затем это дело отправили на пересмотр, и впоследствии следствие обвинило главу карельского "Мемориала" еще и в сексуальном насилии над ребенком. Оба дела соединили, и в июле этого года тот же городской суд назначил Дмитриеву 3,5 года колонии, сняв на этот раз обвинения в изготовлении порно и хранении оружейных компонентов. А уже в сентябре Верховный суд Карелии увеличил срок наказания до 13 лет колонии за сексуальное насилие, а по другим статьям направил материалы на пересмотр. Сейчас рассматривается заново именно это дело.

Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам детей Карелии Геннадий Сараев, поводом для пересмотра дела стало детское порно, найденные, по его словам, на компьютере историка вместе с фото обнаженной приемной дочери (которые квалифицированы как развратные действия). Также, по его словам, сыграли роль показания свидетеля о том, что Дмитриев эти фильмы просматривал.

Рассмотрение идет в закрытом от публики режиме из-за специфики материалов - они касаются сексуального насилия.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии заработал единый телефонный номер по вопросам помощи при коронавирусе

Телефонная линия с номером 122 открылась 30 ноября, сообщили в Минздраве Карелии.

В Карелии, как и во всех регионах России, проходило тестирование единого телефонного номера 122 для вопросов по COVID-19. 30 ноября линия заработала в штатном режиме.

По этому номеру жители республики при заболевании коронавирусом могут вызвать врача на дом, уточнить результаты тестов на коронавирус, получить необходимую консультацию.

Звонок на 122 является бесплатным для всех абонентов, включая звонки со всех операторов мобильной связи.

Как отметили в министерстве здравоохранения, обращений на 122 поступает очень много, это обусловлено эпидемиологической обстановкой в республике. Появление номера 122 не отменяет возможность использовать короткие номера экстренных служб – такие, как 03/103, 112.

При этом вызов скорой помощи не является функционалом колл-центра 122. При обращении на 122 с просьбой вызова скорой помощи, абонента переадресуют на экстренную линию 112.

Напомним, очередной рекорд по числу заразившихся коронавирусом зарегистрирован сегодня в Карелии.

фото: © "Столица на Онего"

Постояльцам карельского санатория, где живут врачи-борцы с коронавирусом, ничего не угрожает

В санатории "Марциальные воды" рассказали, где разместили врачей, приехавших из Санкт-Петербурга для работы в Петрозаводске.

После появления информации о размещении на базе санатория питерских врачей в учреждение стало поступать большое количество звонков от будущих гостей. Собирающиеся отдохнуть в "Марцальных водах" и их родственники хотели уточнить, какова вероятность контактов с медиками, люди выражали беспокойство по поводу возможного заражения, сообщили в санатории.

"В виду такой реакции, считаем необходимым разместить уточняющую информацию. Врачи проживают в отдельно стоящем корпусе, где организована столовая. Контакты с гостями исключены", - готовится в сообщении санатория.

Ранее сообщалось, что приехавшие на помощь молодые врачи из Петербурга начали работать в поликлиниках Петрозаводска.

фото: © паблик Вконтакте "Подслушано в Олонце"

Водитель чуть не утопил "десятку" в реке в деревне Карелии (ФОТО)

Автомобиль съехал в кювет на берегу реки Олонка в Олонецком районе.

ДТП произошло сегодня, 1 декабря, в деревне Иммалица. Автомобиль "ВАЗ-2110" съехал в кювет и чуть не оказался в реке Олонка. У машины разбилось стекло со стороны водителя.

Очевидцы, выложившие в паблике "Подслушано в Олонце" фото поврежденной машины, сообщают, что водитель был пьян.

"Вот у нас как пьяный водитель катается по деревне Иммалица", - пишут в паблике.

В Госавтоинспекции Карелии данное происшествие пока не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском.

фото: pixabay

Минимущества Карелии продает подарок властей Москвы – государственное предприятие

Министерство имущественных и земельных отношений Карелии выставило на аукцион ООО "Торговый дом "Карельский гранит", которое находится в республиканской собственности.

Решение принято по распоряжению главы Карелии в рамках программы приватизации государственного имущества.

На торги выставлено 100% доли в уставном капитале компании. Ранее предприятие принадлежало ОАО "МКК-Холдинг", которым владеет правительство Москвы. Компания занималась производством и реализацией изделий из природного камня – облицовочной плитки, архитектурно-строительных изделий, полуфабрикатов, брусчатки и бортового камня, ритуальных изделий. Однако в прошлом году московские хозяева предприятия подарили его Карелии вместе с производственным зданием в Кондопоге. О планируемой цене продажи читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://pixabay.com

Жителя Карелии нашли мертвым в строительной бытовке

Строитель случайно наткнулся на труп мужчины недалеко от своего дома в Мурино Ленинградской области.

Строитель случайно наткнулся на труп мужчины недалеко от своего дома в Мурино 30 ноября. Он сразу же обратился в полицию, после чего оперативники инициировали проверку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Житель Ленинградской области рассказал, что в рабочее время в строительной бытовке у дома №64 на улице Шоссе в Лаврики во Всеволожском районе он увидел бездыханное тело незнакомца, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия следователи установили личность погибшего. Им оказался 36-летней уроженец Московской области, проживающий в Республике Карелия.

Медики не зафиксировали на теле покойного следы насилия. Труп отправили в морг для установления точной причины смерти.

фото: © shutterstock

Мошенник представился одним из начальников полиции в Карелии и похитил у дамы более 700 тысяч рублей

Злоумышленники уговорили женщину приехать из района в Петрозаводск, взять кредит в банке, а потом перевести им эти деньги, добавив к ним свои сбережения.

Жертвой злоумышленников стала 55-летняя жительница Суоярвского района. Она обратилась в полицию после того, как лишилась более 730 тысяч рублей, сообщают в МВД по Карелии.

Вечером 27 ноября ей поступил звонок с неизвестного абонентского номера. Женщина на том конце провода представилась сотрудником службы безопасности банка. Потерпевшей лже-специалист сообщила, что третьи лица пытаются взять кредит на её имя.

После этого с жертвой связался якобы заместитель начальника отделения МВД России по Суоярвскому району. Мошенник пояснил: чтобы сберечь деньги, пострадавшей необходимо следовать его инструкциям. Он убедил женщину поехать в Петрозаводск и взять кредит на 425 тысяч рублей под предлогом того, что именно эту сумму ей уже одобрили в банке. Незнакомец настаивал, если деньги не взять, то ими воспользуются мошенники. Затем в целях безопасности он посоветовал пострадавшей снять 100 тысяч рублей с кредитной карты. Эти денежные средства, а также ещё 209 тысяч рублей из личных сбережений лже-сотрудник правоохранительных органов рекомендовал перевести на другой счёт, номер которого он лично ей и продиктовал.

По факту мошенничества сотрудники полиции проводят проверку.

Ранее сообщалось, что петрозаводчанин не дождался курьера с телефоном, за который заплатил по интернету 22 тысячи рублей.

фото: © Segezha Group

Segezha Group получит новый уникальный электрофильтр для Сегежского ЦБК

ООО "Финго-Комплекс" (Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры из Ярославля) изготавливает для Segezha Group (входит в АФК "Система") новый электрофильтр, уникальный по своей конструкции и техническим решениям.

Весной следующего года начнутся работы по его установке на содорегенерационном котле СРК-2 в ходе капитального ремонта второй тепловой электростанции Сегежского ЦБК в Карелии. Этот проект осуществляется в рамках масштабной экологической программы, цель которой – минимизировать воздействие целлюлозно-бумажного производства на окружающую среду. Новый фильтр обеспечит почти стопроцентную очистку атмосферных выбросов: степень улавливания твердых частиц, по заверениям производителя, составит 99,97%.

Коммерческий директор ООО "Финго-Комплекс" Дмитрий Земляков подчеркивает нестандартный характер заказа Segezha Group: "В создаваемом нами фильтре задействованы абсолютно новые решения, которые никогда ранее даже не применялись. В данном случае здесь необычные подводы, отводы газа – они сверху, верхнее встряхивание. Это очень сложные решения. Они дают лучшую степень очистки".

В течение года специалисты Семибратовского завода газоочистного оборудования готовили техническое задание и промышленный проект по замене оборудования. Ограничения по площади, необходимость улавливать микроскопические твердые частицы в отводимых газах потребовали инновационного подхода при выполнении технического задания Segezha Group. Совместно со шведской компанией Kraft инженеры проекта разработали наиболее эффективное решение для электрической очистки газов от взвешенных частиц.

Руководитель центра инжиниринга ООО "Финго-Комплекс" Сергей Усачев сообщает: "Чтобы пыль не слеживалась, в бункерах фильтра работают скребковые конвейеры. Аналогичную задачу решает процесс моделирования напряжённости поля внутри электрофильтра. Все уловленные частицы фильтр возвращает обратно в производственный цикл, а в атмосферу уходит практически чистый пар".

"Замена фильтра на СРК-2 – еще один важный шаг компании на пути к ощутимому улучшению экологической обстановки в городе Сегежа. При этом наша экологическая программа – долгосрочный многоступенчатый проект комплексного характера. На его осуществление, как правило, требуется несколько лет и организованные усилия нескольких команд высококвалифицированных специалистов. Наше предприятие уверено в правильности принятых решений. Полагаю, что именно системный подход и настойчивое поэтапное выполнение программы дадут наилучшие результаты", – подчеркивает главный эколог Сегежского ЦБК Антон Фадеев.

фото: © Столица на Онего

Коронавирус может помешать открытию мобильного катка в центре Петрозаводска

Каток с искусственным льдом в ближайшее время не установят на площади Кирова у новогодней елки.

Судьба мобильного катка, который впервые в прошлом году был установлен в новогоднем городке на площади Кирова, до сих пор неизвестна из-за эпидситуации.

"На данным момент вопрос рассматривается. Все будет зависеть от эпидемической обстановки", - сообщили "Столице на Онего" в Минспорта Карелии.

Напомним, каток открылся в прошлом году 28 декабря, а закрылся в конце марта. Его стоимость с ледовой площадкой, ледозаливочной машиной, станками для заточки коньков и подрезки льда вдоль бортов - около 18 млн рублей. Площадь катка - 800 квадратных метров, одновременно на нем смогут кататься более 100 жителей и гостей города.

фото: r30.fssp.gov.ru

Должникам больше не надо ходить на прием к судебным приставам - появился онлайн-сервис

На портале Госуслуг появился новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять заявления, объяснения и жалобы по исполнительным производствам в электронном виде, и не являться на личный прием к судебным приставам.

Об этом сообщается на сайте министерства цифрового развития.

"Сервис разработан Минцифры России совместно с Федеральной службой судебных приставов и включает в себя основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства", — говорится в сообщении. По словам замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева, реализация электронного взаимодействия со службой судебных приставов позволит исключить личные визиты должников и взыскателей в структурные подразделения ФССП, а также сократить объем бумажного документооборота. Какие функции доступны в новом сервисе, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Максим Блинов/РИА Новости

Более 40 тысяч человек умерли в России от коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 569 летальных исходов от COVID-19, общее число смертей перешагнуло через отметку 40 тысяч человек.

В России за последние сутки выявлено 26 402 случая COVID-19 из них 5 694 (21,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За время эпидемии зарегистрировано 2 322 056 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 803 467. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 24 763 человека.

За минувшие сутки в России подтверждено 569 летальных исходов с коронавирусом, за время эпидемии в стране от коронавируса умерло 40 464 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,6 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 333 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 декабря остаются 510 316 человек.

Напомним, в Карелии по состоянию на 1 декабря, по данным Оперштаба, от коронавируса умерло 104 человека.

фото: Петрозаводский городской Совет / ВК

Бюджет Петрозаводска обсудят за закрытыми дверями из-за угрозы коронавируса

Внеочередная сессия Петрозаводского городского совета состоится с соблюдением особых противоэпидемических мер.

В среду, второго декабря, депутаты Петросовета соберутся на внеочередную сессию. Главной темой повестки будет обсуждение проекта бюджета карельской столицы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и его принятие в первом чтении.

В новом году бюджет карельской столицы запланирован бездефицитным. Прогнозируемые общие объемы доходов и расходов городского округа равны и составляют более 6,2 млрд рублей, сообщают в горсовете.

Заседание будет проходить с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и во исполнение распоряжения Главы Республики Карелия №127-р от 12 марта 2020 года призываем представителей СМИ и граждан воздержаться от личного посещения заседания", - сообщают в Петросовете.

По данным на первое декабря, коронавирусная инфекция выявлена у 451 человека за сутки. Это очередной рекорд по числу заразившихся. Всего с начала пандемии в республике умерли 104 человека от COVID-19.

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии служба судебных приставов приостановила прием граждан из-за угрозы коронавируса

Карельское управление Федеральной службы судебных приставов временно приостановило прием граждан из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике.

Со вторника, первого декабря, карельские приставы временно приостанавливают личный прием граждан и представителей организаций, в том числе записавшихся на личный прием с использованием электронной очереди на сайте службы. Это решение принято в связи с значительным ростом уровня заболеваемости COVID-19, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Приставы просят граждан направлять обращения дистанционно.

В управлении и его структурных подразделениях установлены специальные ящики для приема корреспонденции. Подать электронное обращение можно через сайт УФССП России по Республике Карелия в разделе "Интернет-приемная". Также можно направить документы с помощью сайта Единого портала государственных услуг.

"Мы настоятельно просим граждан обращаться с вопросами, связанными с деятельностью судебных приставов, дистанционно — посредством электронных сервисов ФССП России и Единого портала государственных услуг, а также в письменной форме, путем почтовых направлений. Кроме того, для граждан доступен "Интерактивный помощник стороны исполнительного производства" http://fssp.gov.ru/int_help, который поможет определить алгоритм действий для решения конкретной проблемы", - заявил руководитель управления Олег Гончаров.

Ранее сообщалось, что в Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки.

фото: © Пресс-служба ЦРПТ

Предприниматели в Карелии пожаловались на негативные последствия цифровой маркировки товаров

Введение обязательной маркировки товаров в системе "Честный ЗНАК" привело к новым проблемам для бизнеса: сроки приемки товара выросли, увеличились расходы на оборудование.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, ссылаясь на обращения предпринимателей.

Для цифровой маркировки в каждой торговой точке нужен специальный комплект оборудования, устойчивый интернет. "Это проблематично для магазинов в сельской местности. Также предприниматели недовольны тем, что при реализации маркированного товара (лекарства, обувь, меховая одежда) не могут перейти на патентную систему налогообложения", - добавила бизнес-омбудсмен. О других проблемах, вызванных внедрением цифровой маркировки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Власти Карелии ждут заявок на участие в концессии по переработке мусора

Мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов планируется построить в 2023 году.

Республиканское министерство природных ресурсов и экологии разместило на официальном сайте государственных торгов проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации в Карелии объектов, где осуществляется сбор, обработка и захоронение твердых коммунальных отходов. C предложением заключить такое соглашение к главе республики Артуру Парфенчикову в конце октября обратился генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "МЦЕ Инвест Рус" Владимир Кванин, и теперь карельское Минприроды ждет заявок от потенциальных инвесторов на строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных проектом.

ООО "МЦЕ Инвест Рус" является дочерней фирмой чешской компании "МЦЕ Инвест Интернешнл", которая владеет 51% уставного капитала общества. Другие 49% принадлежат физическому лицу Ксении Ненашевой, а общий уставный капитал фирмы составляет 363 миллиона рублей.

Заявки на участие в концессионном соглашении Минприроды Карелии будет принимать до конца нынешнего года, и, если этот проект заинтересует кого-либо еще, кроме ООО "МЦЕ Инвест Рус", республиканским властям придется определить концессионера с помощью конкурса. Как ожидается, мусороперерабатывающий комплекс и полигон для захоронения отходов будут построены в Карелии в 2023 году, а сроки их эксплуатации составят 30 и 25 лет соответственно.

Читайте подробнее в рубрике "Капитал".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Новые детские площадки и тренажёры появятся в Петрозаводске (ФОТО)

Подрядчик устанавливает оборудование на Каменноборской аллее и в районе Сулажгорского Кирпичного Завода.

Компания "Онего-Строй" устанавливает детские площадки и тренажёры в разных районах карельской столицы, информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Подрядчик монтирует оборудование на Каменноборской аллее. Здесь планируется разместить две зоны отдыха: у аллеи собирают спортивный комплекс с тренажёрами и игровые конструкции для детей.

В районе Сулажгорского Кирпичного завода устанавливают две детских площадки. Одна появится в одноимённом парке: подрядчик уже разметил территорию и приступил к монтажу оборудования. Вторую площадку разместят в районе Детской улицы (возле домов № 8 и № 17). Здесь уже демонтировали старые аварийные элементы конструкций и приступили к монтажу новых объектов, сообщили в мэрии.







Ранее сообщалось, что мэрия ликвидирует еще одну автостоянку в центре Петрозаводска.

фото: pixabay

Как стать самозанятым и добиться успеха, расскажут на онлайн-форуме с участием профессионалов из Карелии

Онлайн-форум "Самозанятые − 2020", который пройдет 4 декабря, будет посвящен созданию и развитию бизнеса – об этом расскажут опытные предприниматели и эксперты.

О повестке форума рассказали в министерстве экономического развития Карелии.

"На площадке форума личным опытом поделятся успешные самозанятые в сфере индустрии красоты, кулинарии, представители творческих профессии, хендмейд-мастера и фрилансеры. Опытные специалисты в области PR, маркетинга, маркетплейсов и стартапов расскажут с чего начать и как продвигать свой бизнес", - говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Автомобиль ГИБДД улетел в кювет под Петрозаводском (ВИДЕО)

ДТП произошло у поселка Деревянное в Прионежском районе.

В паблике "ДТП ПТЗ" очевидцы разметили видео, на котором запечатлели последствия аварии с участием автомобиля ГИБДД на трассе в Прионежском районе.

"После Деревянного машинка ГИБДД лежит на крыше, аккуратнее, скользко, соблюдайте скоростной режим!" – пишут в паблике.

Как сообщили "Столице на Онего" в Госавтоинспекции Карелии, автомобиль с автоинспекторами действительно оказался в кювете. В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что иномарка превратилась в автохлам, врезавшись в дерево на трассе в Карелии.