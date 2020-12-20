Главные новости сегодняшнего дня

фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте"

Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске после лобового столкновении двух автомобилей погиб один из водителей.

Об этом сообщили "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска.

ДТП произошло в 11.23 на Карельском проспекте. Столкнулись Daewoo Nexia и Chrysler Cruiser.

По данным ГИБДД, водитель Daewoo скончался в медицинском учреждении. Причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Подписчики страницы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте написали, что, по словам очевидцев, за рулем Daewoo Nexia был пожилой человек.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру." Судя по записи, Daewoo Nexia на почти пустой дороге выехала на встречную полосу и протаранила двигавшийся навстречу Chrysler Cruiser.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще один больной коронавирусом умер в Карелии

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции.

Об этом собщил оперативный штаб по борьбе с пандемией в Карелии.

В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница поселка Матросы 1939 года рождения. Пациентка имела сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 392 человек. Из этого числа заболели 367 человек, из них 71 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 590 человек.







фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте

ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

В дорожной аварии со смертельным исходом, произошедшей сегодня в Петрозаводске, пострадал второй участник ДТП.

Об этом сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в 11.23 на Карельском проспекте столкнулись Daewoo Nexia и Chrysler Cruiser. Daewoo выехала на встречную полосу и протаранила двигавшийся навстречу Chrysler. После ДТП в медицинском учреждении скончался 56-летний водитель Daewoo.

По новым данным ГИБДД, за рулем Chrysler Cruiser находилась 71-летняя женщина. Она доставлена в больницу для оказания помощи.

"Обстоятельства ДТП устанавливаются", - добавили в Госавтоинспекции.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру."

фото: © Паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"/ Виктория Р

Жителям 5 городов Карелии предложили проголосовать за изменения в дорожном движении

Гражданская платформа "Моя дорога" проводит рейтинговое голосование среди жителей 5 городов Карелии за новые идеи организации дорожного движения.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

"Речь идет об инициативном проектировании дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности (автомобильного, общественного транспорта, велопешеходной сети) с вовлечением в процесс граждан", - говорится в сообщении.

Заявки подают многие муниципалитеты России. В Карелии это уже сделали Петрозаводск, Олонец, Суоярви, Кемь и Пудож.

Тот из них, кто наберет больше всех голосов жителей, станет пилотной площадкой для реализации новых подходов к развитию дорожной инфраструктуры.

Чтобы поддержать проекты Карелии, необходимо перейти по ссылке, зарегистрироваться или авторизоваться через одну из социальных сетей и поставить "лайк" выбранной заявке. Отметка "Нравится" появляется после входа в профиль на сайте. Там же можно высказать собственные предложения по развитию улично-дорожной сети. Количество комментариев с идеями влияет на общий рейтинг голосования.

До окончания голосования осталось 11 дней.

фото: ГИБДД Карелии

ГИБДД сообщила о последствиях лобового столкновения, произошедшего накануне в Петрозаводске (ФОТО)

Причиной ДТП, произошедшего в субботу на Вытегорском шоссе в Петрозаводске, стало то, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением.

Об этом сообщили сегодня в ГИБДД Карели.

Авария произошла в 10:40 у дома №94

По данным ГИБДД, 49-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2114" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ŠKODA Fabia", который двигался во встречном направлении.

В ДТП пострадала 35-летняя водитель автомобиля "ŠKODA ", женщине была оказана медицинская помощь.

фото: администрация Петрозаводска

Экс-чиновник мэрии Петрозаводска получил 9 лет колонии по обвинению во взятках

Бывший начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталий Рохманюк отправится в колонию строгого режима на 9 лет.

Приговор ему вынес Петрозаводский городской суд.

Рохманюка обвинили в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы, которые планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде.

Подсудимый вину не признал и заявил, что его оговорили.

Приговор был вынесен на основании показаний граждан, которые заявили, что давали такие взятки, но фактов передачи денег следствие не зафиксировало.

Как это возможно, читайте в статье "За руку теперь не ловят".

фото: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

В Карелии снова умер больной внебольничной пневмонией, которую не считают в статистике COVID-19

За минувшие сутки в Карелии зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Карелии.

Скончался мужчина 1953 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией, тест на COVID-19 был отрицательным.

Всего за сутки с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 37 человек.



Начиная с 1 апреля, с таким диагнозом в больницы попали 3320 пациентов, 100 человек умерли (с учетом больных, госпитализированных ранее указанного периода).



В оперативном штабе напомнили, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: официальная страница правительства РК Вконтакте

Парфенчиков объяснил, почему вакцинацию от коронавируса первым делают врачам и учителям

Вакцинацию от коронавируса, начавшуюся в Карелии, первыми проходят медицинские работники и учителя, так как они больше других рискуют заболеть.

Об этом написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей стиранице Вконтакте.

"Первыми прививки делают медицинские и социальные работники, а также учителя. Именно они подвергаются самому большому риску инфицирования, поэтому с них и начинаем иммунизацию", - объяснил губернатор.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что прививки делают на добровольной основе.

Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.

Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.



Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.

фото: © Илья Питалев/ТАСС

Магазинам в Карелии для борьбы с коронавирусом рекомендовано дольше работать перед Новым годом

Власти Карелии рекомендовали торговым центрам увеличить время работы в предновогодние дни, чтобы уменьшить скопление людей для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщил глава республики, это делается для того, чтобы избежать предновогоднего ажиотажа.

"Чтобы максимально избежать предновогоднего ажиотажа в магазинах и торговых центрах мы предлагаем им увеличить время работы. А для того, чтобы жители республики могли заблаговременно запастись новогодними подарками и купить продукты к новогоднему столу, работодателям рекомендовано произвести выплату зарплаты за декабрь до 25 числа этого месяца", – пояснил Артур Парфенчиков.

О всех "антивирусных" правилах, которые будут действовать во время новогодних праздников, читайте в статье "Вместо локдауна".

фото: Минспорт РК

Уникальный для Карелии IT-тренажёр для подготовки хоккеистов установлен в Петрозаводске (ВИДЕО)

Первый в Карелии высокотехнологичный тренажер для профессиональной подготовки хоккеистов установили в спортивной школе №6 Петрозаводска.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

Интерактивный комплекс с интегрированной системой аналитики позволяет отрабатывать навыки игры. С его помощью хоккеисты могут развивать технику и скорость катания, тренировать выносливость, координацию, периферическое зрение, отрабатывать движения, броски и прием шайбы. Оборудование запрограммировано на 240 различных упражнений.



Комплекс оснащен сенсорной системой управления и позволяет регулировать характер и интенсивность тренировок.

Тренажер может стать помощником при реабилитации травмированных спортсменов.



На следующей неделе планируется завершить монтаж оборудования. В январе воспитанники спортшколы смогут приступить к занятиям.

фото: Яндекс. Карты

Налоговая служба в Петрозаводске возобновила личный прием, прекращенный из-за коронавируса

Налоговая инспекция по городу Петрозаводску объявила о возобновлении личного приема граждан в офисе ИФНС, приостановленного из-за опасности распространения коронавируса.

Как сообщили в ИФНС, обслуживание в операционных залах возобновилось с 18 декабря.

Прием посетителей осуществляется по установленному графику исключительно по предварительной записи через интернет-портал ФНС России с посомщью сервиса "Онлайн- запись на прием в инспекцию".

Вместе с тем, ИФНС рекомендовала налогоплательщикам по возможности использовать бесконтактные способы решения вопросов с налоговой службой. Для этого есть "Личные кабинеты

налогоплательщиков", интерактивные сервисы на сайте ФНС, боксы для приема бумажной корреспонденции в офисе ИФНС.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ТРАНШЕИ У МЭРИИ, НОВОГОДНИЕ ЗАПРЕТЫ ПАРФЕНЧИКОВА И СМЕРТЬ РЕБЕНКА ПОД ТРАКТОРОМ (ШОК-ВИДЕО)

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте"

Автомобиль выехал на "встречку" и совершил лобовой таран в Петрозаводске (ВИДЕО)

Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло сегодня в Петрозаводске.

Об этом написали подписчики страницы "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

По их словам, ДТП произошло около полудня. В аварию попали Daewoo Nexia и Chrysler Cruiser.

Фото: страница "ДТП Петрозаводска и Карелии Вконтакте"

Один их них на почти пустой дороге выехал на встречную полосу и протаранил двигавшийся навстречу автомобиль.

Проишествие зафиксировала камера видеонаблюдения компании "Сампо. ру."

фото: Минздрав Карелии

Число случаев заболевания COVID-19 в Карелии выросло при увеличении количества тестов

Количество заболевших коронавирусом в Карелии выросло за минувшие сутки при одновременном увеличении числа тестов на COVID-19.

Об этом говорят данные статистики, опубликованные на странице министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова.

Сегодня утром в Карелии было зафиксировано 392 случая заболевания, а накануне - 389.

При этом выросло количество тестов - с 2265 до 2309.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что республика - один из лидеров среди субъектов РФ по количеству тестов, и этим отчасти объясняется то, что общая статистика заболеваемости в регионе выше, чем в целом по стране.

Также Парфенчиков сравнил Карелию с Финляндией. В соседней стране ежедневно делают около 5 тыс тестов при населении 5 млн человек, а в Карелии, где насчитывается около 600 тыс. жителей, количество тестов в некоторые дни достигает 2,5 тыс.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Правительство Карелии сообщило, кто первым добровольно согласился привиться от коронавируса

Первыми вакциной "Спутник V" прививаются работники медицинских, социальных и образовательных учреждений.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства Карелии Вконтакте.

"Первыми вакциной "Спутник V" добровольно прививаются медицинские и социальные работники, а также учителя",- сообщили в правительстве.



По утверждению властей, вакцинация уже началась.



Вакцина "Спутник V" двухвалентная: после первой прививки вторая делается через 21 день.

Уже привились более 140 человек первым компонентом и более 40 – вторым.



Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 20 декабря



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь со снегом, 0 ° …+1 ° 3 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 93% день Небольшой дождь, +1 ° …+2 ° 4 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 91% вечер Пасмурно, +2 ° 5 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 91% ночь Пасмурно, +2 ° 4 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 91%

фото: pixabay

Более десятка пожарных пытались спасти горящий дом в Карелии

МЧС Карелии сообщило подробности серьезного пожара, произошедшего в субботу в поселке Пяжиева Сельга Прионежского района.

Возгорание в жилом доме на улице Железнодорожная произошло около пяти часов вечера.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения не только Прионежского района, но и Петрозаводска - 11 человек личного составал и 3 единицы техники.

Как сообщили "Столице на Онего" в региональном МЧС, из горящего здания пожарные вынесли два газовых баллона, которые могли взорваться.

Борьба с огнем продолжалась в течение часа, но дом спасти не удалось - здание почти полностью уничтожено.

фото: © Столица на Онего

"Не допускать искажения исторических фактов": власти Карелии поздравили органы госбезопасности

Глава Карелии Артур Парфенчиков и председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович поздравили органы госбезопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте правительства Карелии.

"Сотрудники органов безопасности призваны решать самые серьезные задачи, связанные с обеспечением территориальной целостности Российской Федерации, противодействием терроризму и проявлениям экстремизма, преступлениям в сфере экономики", - говорится в поздравительном послании.

По словам губернатора и спикера парламента, результаты работы органов госбезопасности "важны и для социально-экономического развития региона, стабильности и благополучия жителей".

"Наше общее дело – не допускать искажения исторических фактов, хранить память о защитниках Родины. В этом году недалеко от Питкяранты открыт мемориальный комплекс, посвященный павшим за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны бойцам. Большой вклад в создание этого объекта внесли Межрегиональная общественная организация "Ветераны военной контрразведки" и Федеральная служба безопасности", - сказано в тексте поздравления.

фото: © Леонид Николаев

Мирошник, поздравляя с праздником сотрудников госбезопасности, рассказала о "новых вызовах"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник вместе с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем поздравила сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником.

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря.

Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации Петрозаводска.



"На протяжении вот уже более ста лет существования спецслужбы в нашей стране терроризм, экономическая преступность, эстремизм, наркоторговля, коррупция и другие негативные проявления современного общества получают достойный отпор. Изо дня в день, 24 часа в сутки, вы стоите на страже незыблемых ценностей государства: безопасности граждан, суверенитета страны и ее территории... Сегодня вам приходится встречаться с новыми вызовами. В их числе - борьба с преступностью в сфере высоких технологий и защита информационных ресурсов. И с этими задачами сотрудники органов государственной безопасности справляются не менее успешно. Ваши профессионализм, чувство долга и верность присяге всегда были и остаются залогом экономической, социальной и политической стабильности нашего общества.", - говорится в тексте поздравления.

фото: ГИБДД Карелии

Метеорологи предупредили об опасности "сложного отложения" на дорогах в Карелии

Карельский Гидрометцентр составил прогноз погоды на понедельник, 21 декабря.

В Петрозаводске ожидается облачая погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

По Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

"В отдельных районах сложное отложение, гололед. На дорогах гололедица", - говорится в соообщении Гидрометцентра.

Ветер в районах Карелии юго-западный умеренный. Температура воздуха +2, -3 С в течение суток.

фото: ГИБДД Карелии

Попавший под машину в Петрозаводске пешеход "не убедился в безопасности", заявили в ГИБДД

ГИБДД Карелии сообщила подробности ДТП, произошедшего в субботу в Петрозаводске: под машину попал спешившийся велосипедист.

Авария произошла в 17:28 на пересечении улицы Кирова и переулка Озерный.

Как сообщили в ГИБДД, 47-летний водитель автомобиля "Лада Веста" при совершении поворота направо совершил наезд на спешившегося 51-летнего велосипедиста.

Он "переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, не убедившись в безопасности своего маневра", пояснили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП велосипедист получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.

фото: правительство Карелии

Стало известно, на каких дорогах в Карелии установят новые пункты весогабаритного контроля

Завершается монтаж систем весогабаритного контроля автотранспорта на дороге Олонец – Питкяранта – Леппясилта и участке трассы "Кола" Кончезеро - Шуйская - Гирвас.

Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Новые пункты ведут в строй в ближайшее время.



Кроме того, скоро заработают уже установленные пункты весогабаритного контроля на 76-м километре трассы Шуйская-Гирвас и 15-м километре автодороги Крошнозеро – Эссойла. Сейчас специалисты калибруют датчики и настраивают видеосистемы.

Комплексы позволяют в режиме онлайн фиксировать весогабаритные параметры всех типов транспортных средств, их номера, а также нарушения водителями скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

фото: © Илья Тимин

Карельским больницам удалось восстановить критический минимум свободных коек для коронавирусных

Доля свободных коек для пациентов с коронавирусом в Карелии сегодня утром превысила 20% - это необходимый минимум, установленный Минздравом.

Об увеличении числа свободных коек свидетельствуют данные, опубликованные не странице министра здравохранения Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В субботу этот показатель составлял 19,4%, а сегодня по состоянию на 8 утра - 20,3%.

Ранее Охлопков говорил, что 20% свободных коек - это критический минимум, ниже которого нельзя допускать сокращения количества мест для заболевших.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно расстаются со своим арсеналом, чтобы избежать наказания

Сотрудники подразделений территориального управления Росгвардии за неделю провели 128 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов, которые находятся в собственности граждан.

Во время проверок было выявлено 15 правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Изъято две единицы оружия.



Кроме того, граждане добровольно сдали 23 единицы огнестрельного оружия.



Проверки проводились в рамках профилактической операции, направленной на изъятие незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания. Владельцам дается возможность добровольно сдать арсенал, и за это их не привлекают к ответственности.



Приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг.

фото: Минспорт РК

Карельская биатлонистка вошла в десятку сильнейших на всероссийских соревнованиях (ФОТО)

Спортсменка из Карелии Полина Косарева на всероссийских соревнованиях по биатлону в Екатеринбурге заняла 10 место в спринтерской гонке.

Об этом сообщили в министерстве спорта Карелии.

С 17 по 23 декабря в Екатеринбурге проходят всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет "Приз памяти Н.Романова и Б.Белоносова".



Накануне, 19 декабря, в спринтерской гонке Косарева заняла 10 место среди 95 участниц.

Спортсменка тренируется у Елены Баженовой и Валерия Соловьева.



Среди других участастников карельской команды в спринтерской гонке на 6 километров лучшие результаты у Семена Прохорова (24 место) и Артема Гончарова (29 место).

фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Налог на доходы по вкладам 2021: кому и сколько придется заплатить

Центробанк оставил без изменений ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. - от этого будет зависеть, какой налог придется заплатить по вкладам в банках.

Соответствующие поправки в Налоговом кодексе вступают в силу с 1 января 2021 года.

Чем это грозит вкладчикам, рассказала газета "Комсомольская правда".

Налогом будут облагать проценты по вкладам, где лежит больше миллиона рублей.

В законе прописан так называемый "необлагаемый процентный доход". Он рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ. Поэтому налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей. Все, что накопилось по процентам сверх этой суммы, подлежит налогообложению.

Самостоятельно заполнять декларацию не придется. ФНС пришлет уведомление на почту или в личный кабинет налогоплательщика на сайте службы.

фото: pixabay

Туристов-инвалидов будет принимать "дух леса" в Карелии

База отдыха для маломобильных туристов откроется в поселке Хийтола Лахденпохского района Карелии в 2021 году.

На территории бывшего финского хутора появится гостевой домик для инвалидов, также будет отреставрирован большой старый дом для сопровождающих, сообщил ТАСС автор проекта и создатель негосударственной службы такси для инвалидов "Инватакси" Роман Колпаков.

"Дом будет адаптирован для комфортного размещения и передвижения людей с различной степенью и характером инвалидности. Это могут быть инвалиды-колясочники, люди передвигающиеся с помощью трости или роллатора, а также дети с ДЦП", - сказал он.

В 2020 году идея создания такой базы отдыха получила поддержку Ростуризма: проект стал одним из 474 победителей конкурса с грантовым фондом 1,2 млрд рублей.

По словам собеседника агентства, на строительство домика для гостей на земле бывшего финского хутора они получили 1,8 млн рублей, планируется благоустроить территорию, подключить инженерные сети.

Авторы проекта надеются, что база отдыха "В гостях у Хийси" (дух леса в карело-финской мифологии) вызовет интерес не только в Карелии, но и привлечет туристов из Петербурга, Ленинградской области, Москвы.

По прогнозам Колпакова, в год они смогут принимать 50 семей или около 250 человек. Туристов будут встречать на вокзале в Петрозаводске на специально оборудованном транспорте или в поселке Хийтола, где есть ж/д станция.

"Из местных жителей мы будем привлекать обслуживающий персонал и администратора для встреч и расселения гостей. Весь наш персонал будет проинструктирован и обучен для работы и помощи особенным людям. Наша организация АНО "Инватакси" уже более 10 лет занимается всесторонней помощью маломобильным людям и имеет богатый опыт в обучении волонтеров по транспортировке и сопровождению инвалидов-колясочников", - отметил Колпаков.

Он добавил, что "гостям проекта готов оказать помощь и поддержку священник прихода преподобного Серафима Саровского отец Дмитрий Малышев".

Колпаков надеется, что власти республики поддержат это начинание и будут льготы на аренду земли и на подключение к коммуникациям. "Ориентировочно на окупаемость мы сможем выйти к 2025 году", - считает собеседник агентства.

фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Карельские налоговики готовы дать разъяснения об отмене самого популярного налога по "горячей линии"

Налоговые органы Карелии ежедневного проводят "горячие линии" по вопросам, связанным с отменой единого налога на вмененный доход (ЕНВД) - самой популярной системы налогообложения малого и среднего бизнеса.

Вопросы предпринимателей связаны с необходимостью перехода до 31 декабря на другие системы налогообложения.

Как пояснили в ИФНС Петрозаводска, "горячие линии" в столице Карелии проводятся по телефону с 10.00 до 16.00.

"Налоговики предоставят информацию о специальных режимах

налогообложения, помогут разобраться в вопросах заполнения уведомлений о переходе на упрощенную систему налогообложения, заявлений на получение патента при начале

применения патентной системы налогообложения, а также ответят на другие вопросы налогоплательщиков", - сообщили в ИФНС.

В Петрозаводске "горячая линия" работает по телефонам 710-376, 710-145.

Как сообщалось ранее, отмена действия ЕНВД с 1 января 2021 года вызвала негативную реакцию бизнес-объединений Карелии. По их мнению, при переходе на другие системы налогообложения, резко вырастет налоговая нагрузка на бизнес. После этого власти Карелии приняли законопроект о снижение ставок по УСН и льготах по патентной системе налогообложения.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Участник застолья в Карелии накупил алкоголя по краденой карте на 4 тыс. рублей

Сотрудники полиции в Сегеже раскрыли кражу, жертва которой после застолья лишился ценных вещей и денег на банковской карте.

Об этом сообщили в МВД Карелии.

Заявление поступило от 49-летнего жителя города. Он указал, что у него были похищены часы, мобильный телефон, серебряная цепочка и банковские карты. В дальнейшем кто-то расплатился по карте заявителя в одном из магазинов, совершив покупку спиртного на 4 тыс. рублей.

Оперативники выяснили, что накануне потерпевший выпивал с малознакомым мужчиной.

"В ходе распития он утратил контроль над своими действиями, а его новый приятель совершил хищение", - пояснили в МВД.

Личность подозреваемого была установлена, им оказался 45-летний ранее судимый житель Сегежи. Он признался, что похищенное имущество сбыл, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено уголовное дело.

фото: ГИБДД Карелии

Автомобиль водителя без прав отправили на штрафстоянку в райцентре в Карелии (ФОТО)

Инспекторы ДПС в Сегеже отстранили от управления "ВАЗ-2107" местного жителя без водительского удостоверения.

Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

В отношении нарушителя составлен административный материал. Водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.