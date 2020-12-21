Важные новости 21 декабря

фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Жители поселка в Карелии обратились к Путину с жалобой на отключение света и рост тарифов

Обитатели коттеджного поселка "Северные просторы" подготовили обращение в адрес президента России Владимира Путина, в котором сообщили о проблемах с обеспечением жилищ электроэнергией в зимний период.

Жители "Северных просторов" сообщают, что на сегодняшний день испытывают серьезные проблемы с обеспечением электроэнергией в зимнее время. В коттеджном поселке отключают электричество, а в иное время напряжение в сети бывает слабым. В своем обращении к президенту они поясняют, что с 2016 года неоднократно обращались в компетентные органы с жалобами, однако проблема не решена до сих пор. Копия письма местных жителей в адрес российского президента есть в распоряжении "Столицы на Онего".

В посёлке "Северные просторы", насчитывающем 90 домовладений, проживает более 500 человек. Как сообщают авторы обращения, газ к населенному пункту не подведен, поэтому они целиком зависят от электроснабжения.

"В связи с высокой динамикой развития территории и её активной застройкой, с 2015 года участились случаи отключения электроэнергии и падения напряжения в электросети до 160 Вольт (при норме не ниже 200), что является серьёзной проблемой при наступлении холодов. Неоднократные отключения электроснабжения в зимние месяцы прошлых лет (при температуре воздуха ниже 20-30 градусов) длительностью от 2 до 18 часов; падение напряжения в сети до уровня 150-160 Вольт приводили к некорректной работе и поломке отопительного оборудования, циркуляционных насосов, подающих воду из скважин и распределяющих теплоноситель по дому, обогревающих кабелей водяных скважин; а также к промерзанию домов, не имеющих альтернативных систем обогрева; систем водоснабжения. Кроме того, недопустимо низкий уровень напряжения не позволял пользоваться бытовыми электроприборами (стиральные машины, электроплиты, холодильники, посудомойки и пр.) и приводил к их выходу из строя", - говорится в обращении.

Авторы документа также сообщили Владимиру Путину, что в Карелии, по их оценке, может быть нарушено президентское поручение, касающееся регулирования тарифов.

"При этом в нарушение поручений Президента РФ и постановлений Правительства РФ о недопущении роста тарифов ЖКХ выше уровня инфляции, в период с июля 2015 года по настоящее время тариф на ночную электроэнергию увеличился практически на 100 % (с 0,33 руб. до 0,65 руб.); дневной тариф – на 25 % (с 2,36 руб. до 2,97 руб.), что даёт основания для проведения соответствующей проверки компетентными органами и перерасчёта ночного тарифа с учётом допустимых инфляционных показателей, начиная с 2015 года", - заявляют жители "Северных просторов".

"Просим оказать помощь и содействие в решении проблемы надлежащего уровня электроснабжения наших поселков, справедливого ценообразования указанной услуги, а также во включении наших поселков в программу газификации во избежание оставления более 2000 человек без света, воды и тепла в зимний период", - резюмируют авторы письма.

Письмо также направлено главе Карелии Артуру Парфенчикову, в Федеральную антимонопольную службу России, в "Газпром межрегионгаз", а также в адрес энергетиков и ряда ведомств.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Власти Петрозаводска решили, как потратить дополнительные полмиллиарда рублей

Бюджет Петрозаводска получит из республиканской казны дополнительно 529,7 млн рублей в 2021 году.

Эта сумма указана в решении Петросовета о проекте бюджета на следующий год.

Деньги планируется направить на строительство и оснащение детских садов в районе улиц Чехова и Хейкконена (25,7 млн рублей), реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (131,6 млн рублей), бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов (196,1 млн рублей), ежемесячные выплаты классным руководителям (154,4 млн рублей).

Кроме того, за счет этих средств предусмотрено создание детских технопарков "Кванториум" (21,4 млн рублей).

В целом, доходы и расходы городской казны следующего года с учетом внесенной поправки прогнозируются в объеме 6,7 млрд рублей.

"Несмотря на то, что бюджет сложный, ко второму чтению мы видим, что он предусматривает финансирование...социально значимых для города и его жителей направлений...Безусловно, бюджет – это "живой" документ, поэтому в 2021 году вместе с администрацией мы продолжим работу над его дальнейшим формированием с учетом интересов горожан и во исполнение всех обязательств, предусмотренных муниципальными полномочиями", - сообщил и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.

фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich

В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)

Депутат республиканского парламента опубликовал шокирующие фото, снятые по соседству с форелевым хозяйством.

Депутат парламента Карелии Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook шокирующие фото из Сегежского района, которые ему прислали жители Поповпорогского сеельского поселения. На фото – разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств. Как отметил депутат, минувшей весной он уже обращал внимание республиканских чиновников на экологическую обстановку вблизи этого хозяйства, но надзорные органы не выявили тогда никаких нарушений.



Фото со страницы Андрея Рогалевича в Facebook

"Наплевательское отношение к экологии, как бы меня не пытались убедить в обратном, продолжается – меняющийся ландшафт, ручьи и реки, превращаются в место съемок для марсианских сюжетов. Я не думаю, уж прошу прощения, что и в этот раз надзорные органы также что-то смогут разглядеть, но все же", – написал Андрей Рогалевич.

фото: Роман Гольцев / ВК

Предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц (ФОТО)

Бизнесмен Роман Гольцев заявил, что дороги и тротуары карельской столицы покрыты непролазной грязью: такой вид города оттолкнет туристов, считает предприниматель.

Роман Гольцев рассказал в соцсети о плохом качестве уборки петрозаводских дорог и тротуаров. Он назвал виды карельской столицы "лунными пейзажами".

"Потратили на дороги и тротуары миллиарды федеральных денег, а нормальную уборку так и не смогли организовать. Дороги при таком обслуживании выйдут из строя очень быстро", - написал он.

По мнению предпринимателя, такой внешний вид столицы Карелии может оставить негативное впечатление у туристов, которые посетят Петрозаводск в новогодние праздники.

"Мало того, грязный город стыдно показывать туристам, а на новый год к нам приедет туристов немало. Хоть сколько миллиардов можно потратить, но как было захолустье, так и осталось", - заявил Гольцев.

Ранее предприниматель из Петрозаводска Роман Гольцев рассказал, почему бизнесмены судились с мэрией из-за вывесок

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Власти Петрозаводска установили детскую площадку с "военной техникой"

Администрация столицы Карелии сообщила об установке новой детской площадки с конструкциями, напоминающими военную технику.

Новая детская площадка устновлена на бульваре Победы в Петрозаводске, информирует пресс-центр мэрии города.

В детском городке приспособления для игр напоминают военную технику. Работу выполнила компания ООО "Онего-Строй".

"Игровое оборудование связано с основной концепцией парковой зоны и стилизовано под технику времён Великой Отечественной войны", - говорится в заявлении мэрии Петрозаводска.

Ранее предприниматель Гольцев назвал Петрозаводск захолустьем из-за отвратительной уборки улиц.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Валентина Сукотова: "Докатились до ручки!"

Руководитель общественной организации "Заонежье" из Карелии назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов и интернатов вынуждены выпрашивать подарки для ветеранов.

"С горечью я прочитала обращение от республиканского центра "Попечение" к гражданам с просьбой помочь в организации новогодних подарков для ветеранов: "Мы очень просим вас, если есть возможность и желание сделать доброе дело, пожалуйста, приносите ваши подарки в центр "Попечение"…". Уже звонят и просят подарки из районов. Куда там! Только в доме ветеранов 200 человек, а подарков на сегодняшний день всего 84. До районов ли тут! Сотрудники центра вынуждены продлить акцию до 30 декабря", - написала в социальных сетях руководитель карельской общественной организации "Заонежье" Валентина Сукотова.

Она назвала позорищем то, что сотрудники приютов, домов инвалидов, интернатов в условиях эпидемии коронавируса вынуждены, как нищие, ходить с протянутой рукой. "Помогите тому, кто в свое время, полуголодный и плохо одетый, восстановил страну для меня, для тебя, для Парфенчикова, для Бойченко, для министра Соколовой, для главы округа Мирошник! Все, докатились до ручки! Дальше ни плыть, ни ехать! Давайте уж мы, всем миром, поможем старикам, раз у нас такие главы, такие слуги народа, такие правозащитники", - призвала жителей Карелии Валентина Сукотова.

Читайте подробнее в материале "Вспомнить нечего, кроме горя и непомерного труда".

фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Вице-премьер Карелии высказалась о "заморозке" взносов на капремонт для населения

Правительство Карелии против идеи оставить в 2021 году размер взносов на капремонт для населения на уровне 2020 года.

Об этом заявили участники сегодняшнего заседания кабмина.

С вопросом о целесообразности повышения размера взноса обратился председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. По его словам, на счетах Фонда капитального ремонта скопилась сумма около 1 млрд рублей - это взносы, заплаченные населением в предыдущие годы. Спикер парламента поинтересовался, рассматривает ли правительство возможность сначала освоить эти деньги, и только потом повышать размер взноса. "Если деньги будут оставаться на счетах и не использоваться, то тогда объяснить людям достаточно сложно, почему…размер взноса увеличен, собираемость увеличивается, а деньги не используются", - пояснил Шандалович. Почему надо повышать взносы, объяснила вице-премьер по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина, которая курирует ЖКХ Карелии. "Если мы введем ограничение по росту тарифа на следующий год, то тогда нам придется уже через год повышать в 2 раза больше, чем мы планировали в этом году. Как и было предусмотрено, ежегодное небольшое, чтобы не было потрясений для потребителей…мы повышение предусмотрели - 65 копеек (на квадратный метр общей площади помещения в месяц - прим. ред). Так и будем двигаться, чтобы реализовать программу в полном объеме", - сказала Чебунина. Какую сумму будут платить жители республики в 2021 году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета

Глава Карелии Артур Парфенчиков вошел в состав нового Госсовета, который сегодня утвердил президент России Владимир Путин.

Президент Владимир Путин утвердил состав нового Госсовета, возглавляет Государственный совет России глава государства. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 21 декабря.



В состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий, чиновники, представители общественных объединений. Всего в его состав вошли более 100 человек.

По квоте губернаторов в новый состав Госсовета вошел глава Карелии Артур Парфенчиков.



При Госсовете будет работать 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Так, мэр Москвы Сергей Собянин возглавил комиссию по госуправлению, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев — по цифровой экономике, глава администрации президента РФ Антон Вайно — по согласованию работы органов публичной власти, а его первый заместитель Сергей Кириенко — по оценке эффективности госорганов.



В конце ноября Госдумой был принят закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. В частности, его члены могут участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны. Правом законодательной инициативы Госсовет не обладает, но может инициировать внесение изменений в законодательные акты.

фото: © ОНФ

Стала известна судьба стационарных детских лагерей в Карелии

Летняя оздоровительная кампания 2021 года вновь пройдет в пришкольных лагерях – в республике не осталось ни одной действующей загородной базы.

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей. Ни один из стационарных лагерей в республике не работает. Лагерь "Старт", который с 2018 года был единственной действующей стационарной загородной базой Петрозаводска, этим летом так и не открылся. Но из-за пандемии коронавируса на это мало кто обратил внимание. Власти Карелии отчитались за летнюю оздоровительную кампанию работой пришкольных лагерей и организацией других малозатратных форм детского отдыха на базе образовательных учреждений. В следующем году ситуация не изменится.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, функционирование баз отдыха "Уя", "Дружба", "Искорка" в качестве стационарных лагерей приостановлено в связи с многочисленными предписаниями надзорных органов и необходимостью проведения реконструкции. Стационарный лагерь "Старт" необходимо привести в соответствие с противопожарными правилами и санитарными нормами, а также провести мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.

"В целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

Заявку на "Айно" городу направлять теперь нет нужды. В этом году лагерь в Лососинном был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Здесь планируют открыть стационарный палаточный лагерь по типу "Большого Приключения", организованного известными российскими путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро близ поселка Тикша в Муезерском районе. Он будет специализироваться на активном отдыхе детей – пешеходном, водном и велосипедном туризме, спортивных играх. Кроме того, в бывшем "Айно" откроют и республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Подробнее читайте в материале "Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой".

фото: © страница Вконтакте Сергея Пирожникова

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников будет спасать от бедности жителей Африки

Бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, переехавший в Арабские Эмираты, встретился с президентом Зимбабве и обсудил вопросы борьбы с бедностью в странах Африки.

Как написал на своей странице в соцсети Сергей Пирожников, на встрече вместе с президентом Зимбабве Мнагангва они обсудили вопросы финансовой инклюзиновости и борьбы с бедностью в странах Африки.

"Был высоко оценен проект агрегатора финансовых инструментов, позволяющий получить людям доступ к товарам и услугам мировых компаний с использованием распространённых в регионе электронных методов оплаты", – объяснил Пирожников.

На встрече обсуждалось, что южнее Сахары от 40 до 60 процентов населения проживает за чертой экстремальной бедности (доход менее 2 долларов в сутки). В целом, это около полумиллиарда человек.

Также было отмечено, что уже сейчас ясно, что пандемия covid-19 приведет к первому с 1998 года повышению уровня живущих за чертой экстремальной бедности.

"Мировой опыт говорит о том, что уровень финансовой инклюзивности (доступа людей к банковским и финансовым услугам) неразрывно связан с уровнем бедности, – написал Сергей Пирожников и добавил, что по возвращении в Дубаи они приступили к исследованию рынков и надеются завершить его до конца января и начать реализацию проекта.

Ранее сообщалось, что создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

За минувшие сутки в Карелии 388 человек заразились коронавирусом

Общее число инфицированных на 21 декабря в Карелии составило 24201 человек, сообщили в оперштабе республики.

Из 388 инфицированных COVID-19 за последние 24 часа 380 заболели, из них 66 имеют симптомы средней тяжести, 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

За минувшие сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано, общее число умерших за время пандемии в Карелии составило на 21 декабря 139 человек.

Выздоровели 16586 пациентов, выписаны по выздоровлению за прошедшие сутки 347 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3814,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1941 случай, по Северо-Западу – 2972,3.

фото: © istockphoto.com

Карелия вошла в число худших регионов по обеспечению людей качественной питьевой водой из водопровода

Роспотребнадзор включил Карелию в число регионов, где источники централизованного питьевого водоснабжения находятся в неблагоприятном состоянии по итогам 2019 года.

Об этом говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году". Документ опубликован на сайте Роспотребнадзора.

Карелия фигурирует среди регионов, в которых по итогам 2019 года было зафиксировано плохое санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения.

"Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2019 году отмечено в Чеченской Республике (99,1 % источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Республике Дагестан (96,7 %), Республике Карелия (82,9 %), Республике Калмыкия (78,3 %) и Карачаево-Черкесской Республике (65,5 %)", - говорится в докладе.

Сообщается, что основной причиной несоответствия источников централизованного питьевого водоснабжения населения санитарно-эпидемиологическим требованиям является отсутствие зон санитарной охраны.

Ранее сообщалось о планах по обновлению в поселке Карелии системы водоснабжения и водоотведения за 3,4 млн евро.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Пенсионер на "Ниве" вылетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии

Госавтоинспекция Карелии сообщила о ДТП, которое совершил пенсионер, потерявший контроль за управлением автомобилем.

Авария произошла 20 декабря, в воскресенье, в Кондопожском районе на дороге Шуйская - Гирвас, 22 км. +110м. Об этом информирует ГИБДД Карелии.

71-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21214" не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево, сообщают в Госавтоинспекции.

Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что пьяный угонщик в районе Карелии катался на Камазе, пока не врезался в дом.

фото: © Администрация Петрозаводска

Трехметровый медведь в цветах карельского флага поселится под главной елкой Петрозаводска (ФОТО)

В новогоднем городке на площади Кирова установят световые фигуры медведя и птицы в цветах карельского флага.

Как сообщили в администрации города, подготовка карельской столицы к встрече Нового года близка к завершению. На опорах уличного освещения на площади Кирова ООО "Люмэн +" смонтировало консоли, посвященные 100-летию республики.







На этой неделе здесь установят большую световую фигуру медведя. Конструкция составляет более трех метров в высоту и пять метров в длину. Секции, выполненные в цветах карельского флага, подсвечивают изнутри несколько тысяч светодиодов. Здесь же появится и вторая большая фигура птицы в аналогичной стилистике.

Ранее центральную новогоднюю ель на площади Кирова впервые украсили шатром из гирлянд. Сейчас на территорию начали завозить домики для рождественской ярмарки, которая откроется 24 декабря.

В центре Петрозаводска вновь появились композиции с функцией дополненной реальности. При использовании мобильного приложения жители и гости Петрозаводска смогут увидеть новогоднюю анимацию и сфотографироваться с ней. Такие фигуры разместились на Мариинском бульваре, в скверах Кукольного Театра, Александра Шотмана и Михаила Калинина. Всего же к Новому году Петрозаводск украсят около тысячи световых консолей и других декоративных конструкций.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Парфенчиков подписал постановление о выкупе 3 фельдшерско-акушерских пунктов в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление правительства о выкупе за счет бюджета фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в 3 населенных пунктах республики.

Согласно документу, до конца текущего года будут приобретены ФАПы в поселке Золотец Беломорского района,, деревне Уксу Питкярантского района и поселке Тоунан Лахденпохского района.

Какую сумму потратят на эти цели за счет бюджета, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИА "Республика" / Леонид Николаев

Решение кадровых проблем дало результаты по капремонту жилья в Карелии, считает глава Минстроя

Смена руководства Фонда капитального ремонта Карелии и прекращение текучки кадров в этой организации помогли резко улучшить работу по капремонту жилья, считает глава Минстроя Виктор Россыпнов.

Об этом он заявил сегодня на заседании правительства республики.

"Во-первых, были проведены кадровые решения, назначен новый руководитель Фонда, и в этом году нам наконец-то удалось существенно снизить кадровую текучку в Фонде...Работники постоянно менялись и по сути, у нас был ограничен перечень специалистов. То есть кадровые вопросы в этом году мы практически решили. Это привело к результатам", - сказал Россыпнов. Каких результатов, по его мнению, удалось добиться Фонду, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Илья Тимин

После выходных в Карелии число свободных коек для лечения больных коронавирусом вновь упало ниже критической отметки

На сегодняшний день в Карелии доля свободных коек составляет 19,8%, что является критическим.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, всего на 21 декабря госпитализированы 735 человек, заболевших COVID-19, 600 из госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, 129 – в тяжелом и 6 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 21 декабря уменьшилась с 20.3 до 19,8.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, 388 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24201 человек. Выздоровели – 16586. Умерли 139 пациентов.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

КПРФ в Карелии начинает сбор подписей против дистанционного обучения в школах и вузах

Карельские коммунисты выступили с требованием отменить дистант в школах, колледжах и вузах, поскольку эта форма обучения негативно сказывается на жизни детей и подростков, а также на качестве их образования.

Бюро карельского республиканского комитета КПРФ объявило сбор подписей против дистанционного образования. Коммунисты утверждают, что эта форма обучения может сохраниться и после завершения периода пандемии, несмотря на ее негативное влияние на качество образования.

"Глава Карелии Артур Парфенчиков своим распоряжением отправил школьников и студентов республики на дистант, фактически лишив наших детей права на получение всестороннего качественного образования. И хотя власти республики говорят, что это временная мера, все мы понимаем – делается очередной шаг к тому, чтобы укрепить и распространить эту форму обучения навсегда. В Госдуму уже внесли законопроект, чтобы оставить нашим детям дистант даже тогда, когда закончится эпидемия коронавируса. Рассмотрение закона отложили по требованию депутатов от КПРФ", - говорится в заявлении, размещенном в паблике КПРФ.

Авторы обращения утверждают, что дистант ущемляет интересы учеников из глубинки, где отсустствует Интернет, а также вредит здоровью учеников.

"Дистант- это не учеба! Дистанционное обучение не позволяет усвоить материал даже тем, у кого есть компьютеры и выход в Интернет. А в карельских деревнях у многих нет ни того, ни другого. Сейчас дети лишены образования как такового, а значит, – лишены будущего! Дистант – это нарушение всех санитарно-эпидемиологических норм, это прямой вред здоровью наших детей, которые вынуждены проводить за компьютером целый день, вместо того, чтобы вести активный образ жизни и заниматься спортом. Дистант лишает школьников детства, потому что изолирует детей друг от друга. Ничто не заменит живого общения со сверстниками и педагогами", - гласит текст заявления коммунистов.

КПРФ начинает сбор подписей против дистанционного образования в Карелии и будет требовать от главы республики Артура Парфенчикова и правительства отменить дистант и вернуться к очной форме обучения в школах, колледжах и вузах.





фото: Никита Крючков / ТАСС

Власти Карелии увеличили прожиточный минимум для населения на 76 рублей

Правительство Карелии определило размер прожиточного минимума на душу населения по итогам третьего квартала 2020 года на уровне 14467 рублей.

Это следует из постановления, которое подписал 18 декабря глава Карелии Артур Парфенчиков.

Во втором квартале прожиточный минимум на душу населения в целом по республике составил 14391 рубль. Для трудоспособного населения прожиточный минимум в целом по Карелии установлен в размере 15713 рублей, для пенсионеров – 12057 рублей, для детей – 13819 рублей. Все эти суммы больше, чем во втором квартале. Как правительство рассчитывает размер прожиточного минимума, и на что влияют эти цифры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом у детей, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 20 декабря по статистике в Карелии было 23813 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2424 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 21 декабря, – уже 24201 ковидный больной, из них 2439 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 15 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии летальных исходов от коронавируса не зарегистрировано, 388 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицирован 24201 человек. Выздоровели – 16586. Умерли 139 пациентов.

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Архив/ Виталий Белоусов / pixabay.com

Жителя Карелии задержали в Ленобласти по подозрению в изнасиловании

В Киришах двое мужчин изнасиловали свою знакомую, по подозрению в преступлении задержаны житель Карелии и гражданин Узбекистана.

В полицию 20 декабря в 9.38 через службу "112" поступило сообщение об изнасиловании в городе Кириши в квартире дома №3 по улице Комсомольской. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В результате выезда установлено, что в период с 23.00 19 декабря до 4.30 20 декабря в указанной квартире 28-летний гражданин Узбекистана и 25-летний житель Карелии. После совместного распития спиртных напитков они изнасиловали находившуюся в гостях 38-летнюю знакомую.

Оба подозреваемых были задержаны на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также полицией установлено, что не позднее 16 апреля 2020 года житель Карелии без цели сбыта у неустановленного лица в неустановленном месте приобрёл амфетамин общей массой 1,24 грамма. С момента приобретения и до момента изъятия хранил его при себе, пока 16 апреля оно не было изъято из оборота сотрудниками ОМВД по Киришскому району.

фото: Минсельхоз РК

Как фермеры в Карелии смогут избежать наказания за невыполнение условий субсидий: приказ Минсельхоза

Министерство сельского хозяйства Карелии определило условия, при которых фермеров не будут наказывать на невыполнение обязательств, взятых ими при получении грантов на создание бизнеса.

Это следует из приказа главы Минсельхоза, который устанавливает порядок принятия таких решений.

В документе перечислены уважительные причины для фермеров, получивших бюджетные гранты "Агростартап" и не сумевших выполнить условия получения денег. Одно из смягчающих обстоятельств – "невозможность своевременного оформления прав на земельный участок, необходимый получателю субсидии для реализации проекта "Агростартап", сказано в документе. Какие еще обстоятельства позволят фермерам избежать наказания, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: страница "Костомукшский городской округ" Вконтакте

Власти Костомукши объявили об отмене карантина по коронавирусу в группе одного из детсадов города

Администрация Костомукши сообщила об открытии одной из групп детского сада "Золотой ключик", закрытой ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета Вконтакте.

"В связи с выходом основного педагогического состава...возобновляет свою работу группа № 2", - говорится в сообщении.

Ранее власти Костомукши объявляли о закрытии нескольких групп в двух детских садах города.

Администрация обратилась к родителям детей с просьбой соблюдать "масочный" режим и другие меры профилактики.

фото: сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Бизнес-омбудсмен считает, что онлайн-технологии снизили уровень коррупции в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова оценила влияние онлайн-технологий на снижение уровня коррупции в республике.

Эта тема затрагивалась на международной научно-практической конференции "Профилактика правовых и коррупционных рисков в период пандемии COVID-19".

Онлайн-технологии снимают необходимость личного присутствия предпринимателей при общении с чиновником, перевод на дистанционный формат широкого спектра услуг является важным фактором уменьшения коррупционных рисков, считает Гнетова. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба главы Республики Карелия

Волонтеры отправятся в экспедиции по рекам Карелии для сбора мусора

В Карелии стартовал проект "Чистые реки", в рамках которого должны состояться экологические экспедиции по речным маршрутам республики.

Проект "Чистые Реки" должен объединить 300 эковолонтёров со всей России. Летом 2021 года волонтеры под наблюдением специально обученных инструкторов проведут экологические сплавные экспедиции по речным маршрутам Карелии. Длительность экспедиций составит от 2 до 9 дней. Набор эковолонтёров начнётся в марте-апреле. Об этом сообщает Общественная палата Карелии.

На данный момент анонсирован предварительный график экосплавов на лето 2021 года. Среди маршрутов: Сяпся - Шуя, Шуя ниж., Шуя верх., Укса, Кереть, Писта, Чирко-Кемь и другие водоемы.

Сообщается, что в ближайшее время начнётся бесплатное обучение на инструкторов водного туризма. Предполагается, что они будут учиться дистанционно с практикумом в мае следующего года. В ходе готовящихся летних экспедиций планиурется проведение сбора мусора и благоустройство туристических стоянок.

Ранее сообщалось, что тушить пожары и спасать людей в Петрозаводске начали добровольцы из числа студентов.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 21 декабря



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фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Назван фактор, в разы повышающий риск тяжелого COVID-19

Ученые выявили фактор, в несколько раз повышающий риск тяжелой формы COVID-19.

Их исследование опубликовано на портале bioRxiv, передает РИА Новости.

Как отмечается в работе, большинство европейцев, азиатов и коренных американцев получили от неандертальцев значительное количество генов, от 1,8% до 2,6% ДНК. Часть из них может предопределить легкое течение определенных заболеваний, а другая — тяжелое.

Ученым было известно, что неандертальская версия гена DPP4 позволяет виду коронавируса, вызывавшему ближневосточный респираторный синдром, проще проникать в человеческие клетки. Поэтому специалисты решили проанализировать влияние этого фермента на SARS-CoV-2.

Изучив данные 7885 пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, исследователи обнаружили, что неандертальская версия DPP4 выявлялась у них чаще, чем у контрольной группы. При этом если у пациента имелась одна копия DPP4, то риск осложнений удваивался. Если же обе копии были неандертальскими, то этот показатель возрастал в четыре раза.

В связи с этим специалисты призывают как можно скорее начать генетические тесты пациентов с COVID-19, чтобы выявить группы повышенного риска.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Жительница Карелии потеряла свыше миллиона рублей, став участницей секретной спецоперации

В Кондопожском районе девушка потеряла более миллиона рублей, поверив аферистам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 26-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Он сообщил, что неизвестные оформили на ее имя кредит в размере 240 тыс. рублей, и попросил назвать для сверки данные банковской карты и иные сведения. В целях безопасности он рекомендовал обналичить денежные средства и перевести их на другой, защищённый счёт – это поможет в поимке преступников.

Девушка зашла в онлайн-сервис и убедилась, что у нее появились долговые обязательства. Вскоре с ней связался другой мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил собеседнице, что она стала участницей секретной спецоперации, поэтому должна четко выполнить все инструкции. Девушка сделала все, о чем ее просили, но на этом лжесотрудники не остановились и убедили ее оформить на себя еще один кредит в сумме 940 тыс. рублей.

Чтобы направить эти деньги на "безопасный" счёт, жительнице Кондопожского района пришлось ехать в Петрозаводск – только там был подходящий для перевода терминал. По дороге пришло осознание того, что все происходящее похоже на аферу. В настоящий момент полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

Полиция Карелии напоминает жителям региона: работники банка не запрашивают данные, при помощи которых можно получить доступ к банковскому счёту. Они не обращаются с просьбой о переводе кому-либо денежных средств. Если неизвестный в трубке просит выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор.

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Житель Карелии перевел мошенникам 1,5 млн рублей, взяв "зеркальный кредит"

В Сегежском районе 30-летний мужчина поддался на уловку мошенников и отдал им почти 1,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района пришел 30-летний местный житель. Полицейским он рассказал, что ответил на телефонный звонок с незнакомого ему номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы не дать возможности мошенникам завладеть деньгами, псевдосотрудник банка предложил быстро оформить "зеркальный кредит". По его словам, банковское учреждение отдаст приоритет в выдаче именно сегежанину, и он избежит финансовых потерь.

Мужчина направил онлайн заявку и получил 1 млн 459 тыс. рублей. После этого лжесотрудник банка настоял на обналичивании всей суммы и переводе на "безопасный счет". В отделении банка сегежанин через оператора совершил два перевода – первый в размере 900 тыс. рублей и второй - 559 тыс. рублей.

Оператор предупредила его, что он направляет деньги физическим лицам, но мужчина не прислушался к ее словам. Он был уверен в правильности своих действий. Псевдоспециалист по телефону в это же время заверил его, что деньги вернут после перевода. Однако, так и не дождавшись обратного зачисления средств, заявитель понял, что попался на уловку злоумышленников и обратился в полицию.

фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Переводы пенсий на карты "Мир" продлены до 1 июля

Банк России продлил до 1 июля 2021 года срок обязательного зачисления пенсий и других социальных выплат на карты платежной системы "Мир".

Об этом сообщает ТАСС.

Решение связано с необходимостью пожилых людей находиться на самоизоляции из-за коронавируса. "В текущих условиях крайне важно, чтобы пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, не беспокоились по поводу перевода пенсий на карты "Мир" и получения новых карт, и в первую очередь заботились о своем здоровье", — сообщили агентству в пресс-службе регулятора. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".