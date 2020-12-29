Главные новости сегодняшнего дня

"Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске превратился в очередное издевательство над судебным решением" (ФОТО)

Рабочие демонтируют козырек над магазином, который не имеет отношения к незаконной пристройке и не подлежит сносу.

В Петрозаводске возобновился демонтаж незаконной торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского, которая более известна в городе как "Невский пассаж". Сняв козырек над одним из входов в пристройку, рабочие переместились на ее другой конец и почему-то стали демонтировать козырек над магазином, который не имеет отношения к "Невскому пассажу" и не подлежит сносу по судебному решению. На месте событий стоит патрульная машина полиции, но сотрудники правоохранительных органов не вмешиваются в происходящее.

"Я считаю, что снос "Невского пассажа" превратился в очередное издевательство над судебным решением, – заявил "Столице на Онего" один из жильцов дома №30 по проспекту Александра Невского Михаил Гошкиев. – У нас не было претензий к этому магазину, и он не относится к пристройке! Я не понимаю, что происходит! И почему не вмешивается полиция?".

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Тем не менее, к демонтажу "Невского пассажа" до конца нынешнего года никто не приступал, хотя жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста против бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов даже сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

После того, как суды отказали приставам в прекращении этого исполнительного производства, они потребовали от коммерсантов, арендующих торговые площади на первом этаже дома, освободить занимаемые места, чтобы не мешать демонтажу незаконной пристройки. Но лишь когда Арбитражный суд Карелии поддержал требование приставов, вокруг "Невского пассажа" начались работы по его сносу.

фото: © dtpptz.ru

Суд в Петрозаводске приговорил лихача Сортланда за смертельное ДТП к реальному лишению свободы

Петрозаводский городской суд приговорил обвинявшегося в смертельном ДТП Кирилла Сортланда к 3 годам 2 месяцам колонии и обязал выплатить компенсацию родственникам погибшего.

Как сообщили "Столице на Онего" в городском суде, согласно приговору, осужденный должен отправиться отбывать срок в колонию общего режима.

Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального вреда родственникам водителя, погибшего в ДТП по вине Сортланда.

Размер компенсации матери погибшего составил 1,8 млн рублей, а двум его братьям - по 900 тыс. рублей каждому.

Перед оглашением приговора в своем последнем слове подсудимый заявил, что признает вину и раскаивается.

Как сообщалось ранее, 14 июня управлявший автомобилем BMW Сортланд на Комсомольском проспекте в Петрозаводске совершил столкновение с Daewoo Matiz. В результате водитель "малолитражки" 23-летний Владимир Вишневский получил травмы, несовместимые с жизнью, и на следующий день скончался в больнице. По данным прокуратуры, автотехническая экспертиза установила, что перед аварией BMW под управлением Сортланда двигался со скоростью 176 км/час при разрешенных в городе не более 60 км/час.

фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich

Форелеводы, пустившие "кровавые реки", извинились перед жителями Карелии и приостановили работу

Форелевое хозяйство приостановило свою деятельность после возникшего скандала с загрязнением водоема в Сегежском районе кровью рыбы: руководство компании извинилось перед жителями.

Компания "Русская аквакультура" в Сегежском районе принесла официальные извинения местным жителям за загрязнение реки. Об этом представитель организации сообщил на пресс-конференции, посвященной экологическому происшествию рядом с поселком Попов Порог, передает ГТРК "Карелия".

В организации пояснили, что слив сточных вод, который привлек внимание местных жителей, произошел из-за сбоя в работе очистных сооружений. А сбой на предприятии объяснили возросшей нагрузкой на производственные мощности.

Сообщается, что сейчас ведутся работы по установке новых очистных. Представители компании заявили, что они устранили загрязнение и временно приостановили производство до завершения пуска новой очистной системы. Производство планируют запустить в январе.

"Компания отмечает, что происшествие не повлияло на водоснабжение прилегающего поселка Попов Порог, так как летом 2020 года она профинансировала строительство и передала в управление администрации новую скважину", - говорится в материале ГТРК "Карелия".

Напомним, жители Сегежского района обнаружили в местном ручье кровь рыбы по соседству с хозяйством форелеводов. Выезжавшие на место предствители Минприроды выявили факты нарушения законодательства, допущенные форелеводами.

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорилось в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

фото: Подслушано в Сортавала / ВК

Следком возбудил уголовное дело по факту исчезновения мальчика в поселке Карелии

В Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего мальчика в Сортавальском районе, сообщают в региональном управлении Следкома.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего возбудил уголовное дело по признакам убийства по факту безвестного исчезновения 6-летнего Филиппа М.

По версии следствия, днем 28 декабря мальчик вышел из дома в поселке Хелюля и пропал. Мать попыталась самостоятельно отыскать сына, после чего обратилась в правоохранительные органы. Домой мальчик не вернулся, его местонахождение до настоящего времени не известно. Сейчас проводятся масштабные поиски.

Следователи вновь уточнили приметы пропавшего мальчика. Филиппу М. на вид 6 лет. Ребенок худощавого телосложения. Его рост 116 см. Был одет в синюю куртку, синие штаны, шапку с полосками, шарф бежевого цвета.

"Лицам, обладающим какой-либо информацией о месте нахождения малолетнего, необходимо обратиться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефонам: 592-590, 89114373298, либо по телефону 02", - говорится в заявлении Следкома.

Ранее сообщалось, что отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам исчезнувшего мальчика Филиппа в Карелии.

фото: Подслушано в Сортавала / ВК

Отряд "ЛизаАлерт" подключился к поискам исчезнувшего 6-летнего мальчика в Карелии

В Сортавальском районе до сих пор не могут найти шестилетнего Филиппа, пропавшего в понедельник, 28 декабря.

В Карелии вторые сутки идет поиск пропавшего шестилетнего мальчика Филиппа М. Ребенок исчез в понедельник, 28 декабря, в поселке Хелюля в Сортавальском районе Карелии.

По информации организации "Доброспас", мальчик ушел из дома 28 декабря около 15.30, и с того момента его местонахождение неизвестно.

На данный момент к поискам подключились представители отряда "ЛизаАлерт". Информацию об этом "Столице на Онего" подтвердил родственник ребенка.

Сообщается, что мальчик был одет в синюю куртку и синие штаны. На голове была шапка с полосками.

Ребенок имеет особенности в развитии: он боится людей и машин, может прятаться, не разговаривает.

Отец пропавшего ребенка сообщил, что мальчик крайне активен и, вероятно, будет прятаться от людей.

"Если с ребенком все нормально и он убежал из дома, то с вероятностью в 99% его найти будет крайне сложно. Он будет прятаться от всех, его нельзя остановить, он супер-гипер-активный. Шумными поисками и проверкой подъездов не обойтись, он затаится... Нужно проверять все, гаражи, дровники, абсолютно каждый угол. Надеюсь, до чердаков он не доберется...", - написал в соцсети отец ребенка.

Всех, имеющих информацию о местонахождении ребенка или видевших его, полиция просит сообщать по телефону: 88143044150 или 02, с мобильного 102.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МЧС предупреждает жителей Карелии о сильном ветре

Под воздействие неблагоприятных погодных условий попадут южные и центральные районы Карелии, сообщили в карельском МЧС.

По информации карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 29 декабря местами по республике, преимущественно по юго-западным районам, с сохранением ночью 30 декабря, ожидается усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский районы.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Путин ответил на предложение профсоюзов повысить пенсии работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин согласился дополнительно рассмотреть вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам.

Это следует из стенограммы встречи президента с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Шмаков сообщил, что решение отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2016 года привело к тому, что многие пенсионеры перестали работать. На первом этапе государство "выиграло" около 70 млрд рублей, однако потеряло около 500 млрд, подсчитал Шмаков. Что на это ответил президент, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Сколько будет стоить техосмотр в Карелии в 2021 году: принято постановление правительства

Предельный размер платы за проведение техосмотра транспортных средств в Карелии в 2021 году останется на уровне 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики от 25 декабря.

В документе перечислены 12 видов транспортных средств, для которых действуют установленные расценки. О каких суммах идет речь, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Проект масштабного интерната стоимостью более миллиарда рублей прошел госэкспертизу в Карелии

Проект дома-интерната в Костомукше для престарелых граждан и инвалидов прошел госэкспертизу, необходимую для оценки качества проведенных проектных работ и их соответствия всем необходимым строительным нормативам.

Дом-интернат на 200 мест предполагается построить в Костомукше в районе профилактория "Горняк". Начать строительство учреждения планируется в 2022 году. На сегодня стоимость работ оценивается в 1 млрд 116 млн рублей. Об этом сообщает министерство соцзащиты Карелии.

Разработкой проекта здания занималась пермская компания "Майолика".

"Дом-интернат отвечает современным требованиям к объектам социального обслуживания. В учреждении будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура для удобства и комфорта постояльцев. Отдельное внимание уделено маломобильным гражданам", - сообщают в министерстве.

Построить дом-интернат планируется к концу 2024 года. Объект, если он будет возведен, окажется самым крупным социальным учреждением, которое появится в республике за последние 30 лет, утверждают карельские власти.

Ранее сообщалось, что жители Карелии старше 65 лет могут продлить больничный до 22 января.

фото: группа правительства РК Вконтакте

Парфенчиков пообещал не оставить жителей Карелии без медпомощи на праздниках

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, как будут работать медицинские учреждения Карелии в новогодние праздники.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков рассказал о том, как в праздничные дни будут работать республиканские медицинские учреждения. Он пообещал, что медпомощь в течение каникул будет оказана нуждающимся.

"Один из важных вопросов перед Новым годом – работа наших медицинских учреждений в праздничные дни. Подчеркну, жители республики не останутся без помощи врачей. Так, в Петрозаводске с 31 декабря по 10 января поликлиники будут работать по режиму праздничного дня: терапевта или педиатра можно вызвать на дом с 8 до 16 часов. Профильные специалисты тоже будут оказывать помощь пациентам по изменённому графику – сохраните его себе на страницу", - написал губернатор и прикрепил к посту карточки с графиком работы медучреждений на каникулах.

Парфенчиков также заявил, что в праздничные дни будут открыты пункты вакцинации против коронавируса. Губернатор призвал горожан соблюдать меры безопасности от COVID-19 во время отдыха.

"Конечно, длинные новогодние праздники – это время, когда можно отдохнуть. Но призываю жителей всё же не добавлять работы нашим врачам: соблюдать правила безопасности, ответственно относиться к своему здоровью и позаботиться о близких", - заключил Артур Парфенчиков.

Ранее Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам обслуживать посетителей по ночам на верандах и в павильонах.

фото: © Архив ТАСС/Юрий Машков

В Карелии суд рассмотрит дело о сносе рекламного щита, который чуть не убил человека

Снос рекламной конструкции, выполненный без соблюдения правил техники безопасности, мог закончиться трагедией в столице Карелии.

Карельские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора компании, обвиняемого в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, подделке документа и мошенничестве. Об этом сообщает сайт карельского управления Следкома.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый выполнял работы по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных рекламных конструкций в Петрозаводске. Предприниматель, игнорируя требования безопасности, дал указание своему работнику произвести с использованием газосварочного оборудования резку опорных металлических столбов одной из таких конструкций. При этом территория, где предполагалось выполнять работы, не была ограждена, к ней был открыт доступ посторонних.

В результате произошло неконтролируемое падение тяжелой металлической конструкции вблизи проходившего мимо человека, что создало реальную угрозу его жизни и здоровью.

Также обвиняемый совершил подделку счетов-фактур по ранее заключенным договорам на выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению незаконно установленных рекламных конструкций, указав в них ложные сведения об объемах выполненных работ. В результате обвиняемый мошенническим способом завладел деньгами за невыполненные им работы на сумму не менее 208 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в Следкоме.

Ранее следователи просили помочь им найти женщину, которую чуть не убило рекламным щитом.

фото: © РИА Новости / Ростислав Нетисов

За время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 155 человек

За последние сутки в республике зарегистрировано три смерти больных COVID-19, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались 88-летняя жительница Петрозаводска и 88-летняя жительница поселка Лоухи, а также 71-летний петрозаводчанин. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса скончались 155 человек. Выздоровели 20254 пациента и 21179 были инфицированы.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Еще 369 человек в Карелии заразились за сутки коронавирусом

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на сегодняшний день составило 21179 человек, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 348 человек, из них 52 имеют симптомы средней тяжести, 9 – в тяжелом, один – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии в Карелии 21179 человек.

Выздоровели 20254, выписаны по выздоровлению в минувшие сутки 504 пациента.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом. Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 29 декабря составило 155 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 4306,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2097,5 случая, по Северо-Западу – 3344,2.

фото: © REUTERS/Bernadett Szabo

Переход работников в Петрозаводске на "удаленку" из-за пандемии привел к увеличению нагрузки

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди работников, в том числе, из Карелии, и выяснило, кто и как распоряжается своим рабочим временем.

Респондентам задавали, в том числе, вопрос о продолжительности рабочего дня при удаленном формате работы во время пандемии.

Для 27% опрошенных, из числа тех, кто работал на "удаленке", в Карелии ничего не изменилось. Еще 43% заявили, что стали работать больше. У кого вырос объем работы при дистанционном формате, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Суд изберет меру пресечения экс-заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Волчеку, обвиняемому во взяточничестве

В Петрозаводском городском суде 30 декабря судья Наталья Федичева рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" Игорю Волчеку, обвиняемому в получении взяток.

Судьей по поступившему в петрозаводский городской суд уголовному делу экс-заместителя генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игоря Волчека назначена Наталья Федичева. 30 декабря она рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании подсудимому Игорю Волчеку меры пресечения. По имеющейся информации, срок его содержания под стражей суд может продлить еще на полгода, как это обычно делается в подобных случаях.

Напомним, что, по версии карельского Следкома, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции аэропорта взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку взятку в миллион рублей. В сделанной им следователю явке с повинной, этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректору Волчеку трех миллионов рублей он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся информации, обвиняемые поделили пополам.

И если, по нашим данным, Алексей Кайдалов по-прежнему показаний не дает и вину не признает, то Игорь Волчек, как ранее мы рассказывали, в октябре заключил соглашение со следствием. В этом случае суд вправе назначить ему не более двух третей либо даже половины от максимально возможного в данном случае наказания до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил нашему изданию петрозаводский адвокат Кайдалова Андрей Закатов, они заканчивают ознакомление с делом. После этого оно поступит прокурору республики Карену Габриеляну для утверждения обвинительного заключения, а затем – в суд.

У Игоря Волчека сейчас два защитника. Это Олег Нескоромный из Петрозаводска и Александр Федчун из Санкт-Петербурга.

фото: © shutterstock.com/Peefay

В Карелии пьяная дама зарезала своего сожителя в разгар застолья

Следком Карелии сообщил о завершении расследования уголовного дела, фигурантом которого является женщина, обвиняемая в убийстве.

Медвежьегорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении убийства. Об этом информирует карельское управление Следкома.

По версии следствия, в июле этого года обвиняемая пила алкоголь со своим сожителем в Медвежьегорске. Во время застолья между мужчиной и женщиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на мужчину и ножом причинила ему колото-резаные ранения. От полученных ранений потерпевший скончался. Обвиняемая была задержана на месте происшествия.

Обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Карелии ранее судимый пьяный мужчина зарезал женщину.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Врачи в Карелии спасают жизни 130 больных коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии

Накануне Нового года в больницах Карелии 723 человека лечатся от коронавируса, 130 из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 29 декабря, в стационарах находятся 723 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 586 – в состоянии средней тяжести, 130 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсетях.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась до 20,2%. Сутками ранее этот показатель составлял 20,6%.

По сравнению с 28 декабря в Карелии увеличилось число проводимых тестов на коронавирусную инфекцию с 1101 до 1949.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано три смерти больных коронавирусом и 369 инфицированых. Общее число заразившихся COVID-19 на сегодняшний день составляет 21179 человек, выздоровели за время пандемии 20254 пациента и 155 умерло.

фото: balakovolife.ru

В Карелии сотрудники полиции подняли упавшую бабушку и получили благодарность

Сотрудники МВД выехали в квартиру 90-летней пенсионерки, которая упала, после чего не могла подняться даже с помощью родственницы.

Инцидент произошел в Костомукше.

Как сообщают в карельской полиции, в декабре в ночное время помощник дежурного старший сержант Константин Евсеев ответил на звонок, поступивший на номер "102". Абонентка сообщила, что ее 90-летняя мать, находясь в квартире, упала, но ни сама, ни с помощью дочери подняться не может.

"Обеим женщинам элементарно требовалась физическая помощь, настоящая мужская сила", - пояснили в полиции.

"Действительно, исходя из строго официальных правил, такие ситуации не входят в нашу компетенцию – прокомментировал ситуацию дежурный ОМВД капитан полиции Леонид Шляга, - но мой помощник не остался равнодушен и принял решение направить сотрудников по адресу".

Представители ДПС и ППСП, лейтенант Сергей Августович и сержант Артем Прозоров, подняли пожилую женщину и посоветовали ей обратиться за медпомощью.

Позднее жительница Костомукши, которой помогли сотрудники МВД, обратилась в редакцию "64 параллели" со словами благодарности.

"Я очень благодарна нашим доблестным стражам порядка за их четкую и слаженную работу, они помогли мне и моей маме… в сложной ситуации. В канун Нового года я хочу пожелать всем сотрудникам оперативных служб здоровья, мира, семейного счастья, благополучия. Пусть ваши дежурства проходят без тяжелых чрезвычайных происшествий!", - заявила она.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Петрозаводска искала женское счастье в интернете и осталась без денег.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Карелии приставы попросили ничего им не дарить на Новый год

Карельские приставы напомнили жителям республики, что законы запрещают дарение подарков сотрудникам органа принудительного исполнения и государственным гражданским служащим.

Карельские приставы накануне праздников напомнили общественности, что в законодательстве существует запрет на дарение им подарков. В этой связи представители ФССП попросили не дарить им презентов, которые, в свою очередь, могут расцениваться в качестве взятки.

"Чтобы избежать конфликта интересов и не ставить под сомнение объективность принимаемых решений сотрудниками УФССП России по Республике Карелия, настоятельно просим исключить любые подарки. В противном случае сотрудники службы судебных приставов несут ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. В случае, если подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность", - говорится в заявлении карельских приставов на официальном сайте.

Приставы также сообщили, что в общих правилах, регламентирующих получение подарков, есть исключения.

"Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками, другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче сотрудниками органа принудительного исполнения и государственными гражданскими служащими", - сообщили в службе.

Ранее сообщалось, что в Карелии приставы заставили должника снести забор и восстановить туалет.

фото: pixabay

Закрытие ветеринарных клиник в жилых домах ударит по отрасли, считает бизнес-омбудсмен в Карелии

Планы Роспотребнадзора запретить с 1 января размещение ветеринарных клиник и кабинетов в жилых домах будет иметь негативные последствия для этой сферы услуг, считает бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова.

Об этом говорится в ее обращении федеральному уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову.

По словам Гнетовой, согласно проекту постановления Главного государственного санитарного врача РФ, планируется запретить размещение в многоквартирных домах учреждений, оказывающих ветеринарные услуги, за исключением ветеринарных аптек. Это приведет к закрытию с 1 января уже действующих клиник. Что предлагает бизнес-омбудсмен в качестве компромиссного решения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Подсчитано, сколько работников в Петрозаводске имеют полноценный обеденный перерыв

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело опрос среди более 6400 работников, в том числе, из Петрозаводска и выяснило, кто и как распоряжается своим рабочим временем.

Респондентам задавали вопрос о продолжительности обеденного перерыва.

"Половина работающих соискателей в Петрозаводске, принявших участие в опросе, тратят на обед от 15 до 30 минут, что в среднем соответствует данным по России", - сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запада Мария Бузунова. Кто может себе позволить полноценный обеденный перерыв, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © УФСИН России по Карелии

Больные заключенные в Карелии слепили снежную ель

В преддверии Нового года на территории республиканской больницы №2 в Медвежьегорске появилась необычная новогодняя ель, сообщили в УФСИН Карелии.

Заключенные смастерили елку из снега и разрисовали ее цветными красками.

"Соблюдение новогодних традиций создает праздничное настроение и наполняет приятными хлопотами и ожиданием чуда", - отметил начальник воспитательного отдела РБ-2 Степан Крылов.

В ведомстве отметили, что в период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланированы разнообразные культурно-досуговые и спортивно-массовые мероприятия. Кроме того, у осужденных будет особенное новогоднее меню.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года в телестудии исправительной колонии №7 кипит работа по созданию праздничного видеоконцерта для осужденных.

фото: © pixabay.com

Финны разрешили отстрел волка на границе с Карелией

В приграничной финской коммуне участились случаи захода хищников в сельские дворы.

В Финляндии выдали разрешение на отстрел волка на территории приграничной коммуны Тохмаярви, расположенной по соседству с российской Карелией. Как пишет финское издание Maaseudun Tulevaisuus, разрешение позволяет убить только одного хищника из стаи, насчитывающей четырех особей.

Поводом для такого решения послужили участившиеся случаи захода волков в сельские дворы. Охота на волков в Финляндии строго регламентирована и проводится в исключительных случаях.

фото: © EPA/DOMINIC FAVRE

Карельским кандидатам на Олимпийские игры сократили стипендии, но их стало больше

Размер стипендий карельским спортсменам - кандидатам в сборные России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр – за 2020 год составит 180 тыс. рублей каждому.

Такая сумма установлена указом главы Карелии Артура Парфенчикова.

Согласно документу, планируется выплата стипендий 6 спортсменам, занявшим в 2019 году призовые места в чемпионатах России, Европы и мира и претендующим на включение в состав олимпийской сборной страны. На сколько сократился размер выплат по сравнению с прошлым годом, и сколько стало кандидатов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Запасы крови иссякли на станции переливания Петрозаводска перед Новым годом

Служба крови Карелии ждет перед новогодними праздниками доноров всех групп.

На 29 декабря Республиканская станция переливания остро нуждается в донорах крови O(I) Rh(+/-), A(II) Rh(-), B(III) Rh(+/-), АВ (+/-). Недостаточно на станции крови A(II) Rh(-), сообщается в паблике учреждения.

Доноров ждут в рабочие с 8 до 13 часов по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д. 4А.

31 декабря и 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 января на станции выходные дни.

Станция переливания крови принимает доноров только 4 и 8 января с 8 до 12 часов.

С 11 января учреждение работает в обычном режиме.

фото: © республиканская поисково-спасательная служба

Спасатели достали собаку, застрявшую на мосту на севере Карелии (ФОТО)

Сотрудники республиканской поисково-спасательной службы провели операцию по спасению собаки, оказавшейся на железнодорожном мосту через реку Кемь.

Спасатели достали животное со смотровой площадки опорной колонны железнодорожного моста через реку Кемь.

"На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд. Собака вызволена, спасена", - пишут в паблике службы.

Ранее в Кондопожском районе рыбаку потребовалась помощь спасателей.

фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

Программы льготного автокредитования продлены до конца 2023 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о продлении программ льготного кредитования до конца 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Программы льготного кредитования ‘’Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' продлят до конца 2023 года", — говорится в сообщении. Таким образом, льготы при получении займа будут по-прежнему доступны тем, кто планирует купить авто, произведенное в России. Скидка при получении кредита на такой автомобиль составляет от 10% до 25% от его стоимости. Летом действие этих программ было расширено. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

За последние сутки в России от коронавируса умерло 562 человека

За все время эпидемии в России зарегистрировано 55 827 летальных случаев от COVID-19, сообщает портал "Стопкоронавирус.РФ".

За последние сутки в России выявлено 27 002 случая COVID-19 в 85 регионах. В итоге за время эпидемии зарегистрировано 3 105 037 случаев коронавирусной инфекции.

За время пандемии в России выздоровели 2 496 183 человека, за прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 24 874 пациента.

За минувшие сутки в России подтверждено 562 летальных исхода жителей с коронавирусом, при этом за все время в стране зарегистрировано 55 827 смертей пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 89,8 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки сделано 292 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 декабря остаются 662 615 человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Мордасов

Опрос показал, сколько взрослых детей хочет помогать родителям, но этого не делает

Около 70% опрошенных россиян считают, что взрослые дети должны оказывать материальную поддержку пожилым родителям, однако фактически это делают 44%.

Таковы результаты опроса, проведенного экспертами НПФ Сбербанка и "Сбербанк страхование жизни".

"Почти три четверти россиян (70%) полностью или частично согласны с тем, что молодёжь должна материально поддерживать старшее поколение. Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно: они положительно отвечают на этот вопрос в 71% случаев, а мужчины — в 65%",— сказано в комментарии к результатам опроса. Как мнение взрослых детей в зависит от их возраста, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Segezha Group

Segezha Group помогает Сегежской ЦРБ

На фоне сложной эпидемиологической обстановкой Segezha Group (входит в АФК "Система") оказала финансовую помощь Центральной районной больнице Сегежи в Карелии.

В порядке добровольного пожертвования лечебному учреждению направлено 419 тыс. рублей на закупку кислородных баллонов и компенсацию затрат перевозки медицинских работников на такси.

Дежурные и лечащие врачи, которые осуществляют забор анализов и занимаются оказанием помощи пациентам на дому, будут пользоваться такси бесплатно. Кислородные баллоны восполнят отсутствие в больнице стационарной кислородной установки.

"В условиях пандемии служебного транспорта не хватает, автомобиль службы такси – это реальная оперативная помощь в борьбе с вирусом. В пиковые периоды заболеваемости у ЦРБ появится дополнительная возможность обслуживания пациентов и выезда врача на дом, развоза медперсонала после ночных смен, и в целом дополнительного контроля и локализации пандемии", – говорит директор по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Нелли Лебедева. По её словам сотрудничество лесопромышленников и врачей в борьбе с распространением COVID-19 будет продолжено.

"Врачи, медсестры, фельдшеры и другие наши медработники работают в условиях экстремальной нагрузки, ежедневно борются за жизнь и здоровье пациентов не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Благодаря бескорыстной поддержке Segezha Group лечебное учреждение укрепляет свой материальный потенциал. Поддержка лесопромышленников для нас очень важна, прежде всего в интересах населения города", – отмечает главный врач ГБУЗ "Сегежская ЦРБ" Валентина Генералова.

В новом году Segezha Group продолжит оказывать посильную помощь медикам Сегежа.