Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © EPA-EFE/ANTHONY ANEX

Миллиардер Абрамович открыл фирму в поселке Карелии

Управляющая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей зарегистрирована в Мийнальском сельском поселении.

Известный российский бизнесмен Роман Абрамович открыл фирму в приладожском поселке Кортела в Лахденпохском районе Карелии. Управляющая компания "Норд Эстейт", в которой миллиардер Абрамович является учредителем, зарегистрирована в одном из домов поселка, входящего в состав Мийнальского сельского поселения, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей.

Как пишет "Коммерсант", влиятельный бизнесмен проявлял интерес к гостиничным проектам в Карелии. Эксперты издания полагают, что компания Абрамовича купила участок на берегу Ладожского озера для "строительства дома для собственных нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса, который будет работать по принципу базы отдыха".

В перечне видов деятельности компании "Норд Эстейт", которые указаны в Едином государственном реестре юридических лиц, значатся управление недвижимым имуществом, строительство жилых и нежилых зданий, деятельность легкового такси и даже аренда и лизинг водных транспортных средств и воздушных судов.

фото: © Денис Кожевников/ТАСС

Ураганный ветер и сильные морозы надвигаются на Карелию

МЧС России предупредило о сильных морозах и ураганном ветре в 13 регионах.

Жизнеобеспечение населения может быть нарушено в среду, 17 февраля, на территории 13 регионов Северо-Кавказского, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов страны из-за сильного снега, мороза и порывов ветра скоростью до 35 метров в секунду, предупреждает МЧС России, пишет РИА Новости.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 17 февраля года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта на территории Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Хакасия, Свердловской и Челябинской областей, Республик Коми, Карелия, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края", - говорится в прогнозе.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 10-13 градусов и более также прогнозируется на территории Коми, Карелии, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа. В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае - очень сильный снег, метель и ветер скоростью до 20 метров в секунду.

фото: администрация Петрозаводска

Парфенчиков назвал условия и сроки отмены масочного режима и других ограничений

Полная отмена всех ограничений для организаций и граждан, включая масочный режим, в Карелии станет возможна в мае месяце, если сложатся определенные условия.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

"Я думаю, что мы с вами еще потерпим, будем соблюдать и масочный режим, и какие-то личные ограничения…Дальше будем смотреть и по мере увеличения темпов вакцинации, по мере снижения количества инфицированных…Не допуская, естественно, повторных вспышек инфекции, постепенно вакцинируя все большую часть населения, мы сможем подойти максимально к отмене, в том числе, индивидуальных каких-то ограничений к маю. Возможно и раньше...", - сказал глава Карелии. Что еще он говорил об отмене ограничений, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

СМИ – скандал: 17-летняя жительница Петрозаводска влюбилась в рецидивиста, подозреваемого в педофилии, и пытается его спасти

На федеральном канале в передаче "Мужское и женское" рассказали о любви 17-летней петрозаводчанки к уголовнику, который сейчас находится в СИЗО и подозревается в педофилии.

По просьбе 34-летнего возлюбленного Максима, который сейчас находится в СИЗО, 17-летняя Анастасия написала письмо на передачу "Мужское и Женское" и приехала в Москву, чтобы рассказать историю своей любви.

Как сообщается на Первом канале, 17-летняя Анастасия из Петрозаводска рассказала, что хочет спасти любимого 34-летнего мужчину от суда и следствия.

Девушка борется за свободу женатого рецидивиста Максима, которому грозит срок за кражу. Однако жена Максима Мария не верит в эти светлые чувства. Она ненавидит разлучницу и считает, что "малолетка" сломала жизнь ее мужу.

Пока Максим пишет из СИЗО слезливые письма обеим женщинам, следствие инициировало проверку по более серьезной статье: педофилия.

Вся эта история с любовью уголовника и несовершенолетней произошла в Сегеже.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Прокуратура Карелии оценит степень ответственности лиц, отвечающих за содержание дороги, где произошло смертельное ДТП

Организована доследственная проверка по информации о ДТП со смертельным исходом в Медвежьегорском районе, где погибла семья с маленькими детьми из Санкт-Петербурга, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики организовала проверку по публикации, размещенной в средствах массовой информации о ДТП, произошедшем в Медвежьегорском районе, в результате которого погибла семья из Санкт-Петербурга с двумя маленькими детьми.

В ходе проверки будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к обслуживанию и содержанию автомобильной дороги.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Медвежьегорского района.

Результаты проводимой доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры Медвежьегорского района.

Напомним, 16 февраля в Медвежьегорском районе на 632 км автодороги "Кола" Санкт-Петербург - Мурманск в 9.00 произошло столкновение лесовоза и легкового автомобиля Hyundai Getz под управлением 38-летней женщины.

В ДТП погибли 4 человека (семья, жители Санкт-Петербурга), в том числе двое детей (8-летняя девочка и 5-летний мальчик). Во время ДТП дети находились на заднем пассажирском сиденье, пристегнуты.

Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске, пешеход успела отбежать (ВИДЕО)

В Петрозаводске накануне вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская столкнулись два автомобиля.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения компании Ситилинк, которое разместили читатели в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла во вторник, 16 февраля примерно в 20.15.

После жесткого столкновения двух автомобилей на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская одну из машин выбросило за пределы проезжей части. Стоявшая неподалеку женщина успела отбежать в сторону.

На месте происшествия работали спасатели. О пострадавших не сообщается.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Еще два жителя Петрозаводска умерли после заражения коронавирусом

Пожилые мужчина и женщина скончались после заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканском противотуберкулезном диспансере скончалась женщина 1947 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 1939 года рождения. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии, по официальным данным, в Карелии от COVID-19 умерли 276 человек. Эти данные приводятся в таблице на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

В Карелии коронавирус выявлен у 164 человек за день.

фото: пресс-служба правительства РК

Расходы производителей "молочки" в Карелии вырастут из-за обязательной маркировки продукции

Обязательная маркировка молочной продукции, которая вводится с середины 2021 года, потребует дополнительных затрат производителей в Карелии – они нуждаются в субсидиях на оборудование.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, комментируя итоги совещания в министерстве сельского хозяйства Карелии с участием представителей карельских предприятий – производителей молока.

По словам бизнес-омбудсмена, предприятия смогут выбрать способ нанесения маркировки - заказать в типографии упаковку с кодом маркировки или установить на предприятии специальное оборудование для нанесения кода непосредственно на линиях выпуска продукции. В любом случае, это потребует расходов производителей. Что решили на совещании, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: varlamov.ru

ТСЖ в Петрозаводске подало в суд на блогера Варламова за пост про "говнохранителей"

Петрозаводское товарищество собственников жилья "Ленина 18Б" обратилось в суд с требованием наказать блогера Илью Варламова, который раскритиковал противников решения городских властей о введении единого дизайн-кода для фасадов.

Товарищество собственников жилья "Ленина 18Б" из Петрозаводска направило иск о защите чести, достоинства, деловой репутации к средствам массовой информации в Московский городской суд. Ответчиком в указанном деле выступает Илья Варламов.

Как сообщает Telegram-канал "Mash", судебный процесс связан со старым постом Ильм Варламова, в котором он назвал "говнохранителями" петрозаводских предпринимателей и представителей городского ТСЖ, выступивших против утвержденных в городе новых требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

Пост "Говнохранители на страже визуального мусора" был опубликован в октябре минувшего года на сайте блогера. В нем Варламов заявил, что Петрозаводск преобразился в лучшую сторону после того, как в городе появился дизайн-код, регламентирующий формат вывесок и рекламы. Противников дизайн-кода он назвал "говнохранителями".

"В 2019 году горсовет Петрозаводска всё-таки утвердил дизайн-код, и облик города стал меняться к лучшему. И тогда на защиту своего пёстрого говна единым фронтом встали местные коммерсанты!", - написал блогер.

В частности, Илья Варламов сообщил, что противники дизайн-кода обратились в суд, обжалуя введение новых стандартов использования фасадов. В числе противников дизайн-кода было и ТСЖ "Ленина 18Б".

По информации Telegram-канала "Mash", товарищество собственников жилья теперь добивается от блогера компенсации и удаления поста.

"Оно (ТСЖ - ред.) обиделось на Варламова, подало в московский суд, требует два ляма компенсации, извинений и удаления поста", - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что блогер Илья Варламов возмутился позицией предпринимателей Петрозаводска, которые добились в суде отмены утвержденных в городе требований к размещению вывесок на фасадах зданий.

фото: arctic-russia.com

"Аппетит приходит во время еды": Парфенчиков хочет включить еще два района в Арктическую зону

Перечень районов Карелии, вошедших в Арктическую зону России и получивших преференции для социально-экономического развития, в перспективе могут пополнить Муезерский и Медвежьегорский районы.

Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на сегодняшнем совещании правительства, посвященном ситуации с Музерском районе.

"Аппетит приходит во время еды. Сейчас мы понимаем, что, наверное, надо было попытаться включить Муезерский и Медвежьегорский районы", - сказал Парфенчиков. По его словам, Медвежьегорский район может претендовать на включение в Арктическую зону на том основании, что по его территории проходит Беломоро-Балтийский канал, который является частью Северного морского пути. У Муезерского района есть такие шансы из-за его географического положения, пояснил Парфенчиков. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ТАСС / Станислав Красильников

Двум пенсионерам в Карелии придется отдать банкам более 2 млн рублей, которые они взяли для мошенников

Мошенники под видом работников банков завладели сбережениями жителей Петрозаводска, Сегежского и Сортавальского районов, сообщили в МВД Карелии.

Все пострадавшие – пенсионеры. Среди них оказался и 65-летний житель карельской столицы. Он обратился в полицию Петрозаводска, сообщив, что неизвестные похитили у него 590 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности одного из известных банков. Он предупредил горожанина о том, что кто-то пытается снять с его карты денежные средства. Выяснив, что собеседник об этом ничего не знает, "специалист" кредитной организации уведомил заявителя, что сейчас ему поступит звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов.

"Страж порядка" не заставил себя долго ждать. Он рассказал петрозаводчанину, что по факту несанкционированного списания проводится проверка в отношении некого финансиста, который может быть причастен к совершению преступного деяния. Звонивший посоветовал пенсионеру следовать следующим инструкциям: в целях предотвращения противоправных действий мужчина должен был перевести все имеющиеся у него личные сбережения на "специальный" счёт.

Мужчина согласился и перевёл на продиктованные реквизиты 490 тысяч рублей. Затем ему вновь позвонил "работник" банка. Он уведомил жителя города о том, что на его имя кто-то оформил долговые обязательства в размере 100 тысяч рублей. Чтобы аннулировать заём, пояснили по телефону, необходимо выполнить всё те же манипуляции – положить эту сумму на "безопасный" счёт. Петрозаводчанин вновь последовал указаниям. Когда с ним связались в третий раз, пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

В похожей ситуации оказалась и 60-летняя жительница Сегежского района. Её злоумышленники вынудили оформить сразу несколько кредитов на общую сумму 1 018 000 рублей и перевести все деньги на продиктованные номера банковских карт. То же самое с 1 621 000 рублей сделала и 66-летняя пенсионерка, проживающая в Сортавальском районе. По обоим фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными во время общения с незнакомыми людьми. Если вас под различными предлогами пытаются заставить совершить переводы денежных средств на некие "защищённые" счета, задумайтесь и вспомните следующее!

Сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Полицейские не сообщают о спецоперациях по разоблачению и задержанию преступников, не предлагают принять в них участие, а также не убеждают граждан брать на себя долговые обязательства и обналичивать личные накопления. Услышав просьбы о вышеперечисленных действиях, немедленно завершите разговор.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Дом сгорел в поселке Карелии – огонь до небес (ФОТО)

Сегодня ночью в поселке Мегрега сгорел жилой дом.

В паблике пожарных-спасателей Олонецкого района сообщается, что 17 февраля 1.18 на пульт единой службы спасения-01 поступило сообщение, что в деревне Мегрега, на ул. Карла Маркса горит жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причины пожара и информация о пострадавших устанавливаются.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

Водитель сбил девушку на пустой дороге в Карелии (ВИДЕО)

В Медвежьегорске автомобилист сбил человека на пешеходном переходе.

Дорожное происшествие произошло в Медвежьегорске 16 февраля. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии". Автомобилист на машине "ВАЗ" сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Дзержинского. Под колесами оказалась 17-летняя девушка.

По информации ГИБДД, за рулем находился 40-летний житель Архангельской области.

В результате ДТП пешеход получила травмы, ей была оказана медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: rk.karelia.ru

Петросовет вычеркнул из программы приватизации здание заброшенной школы на Волховской

Депутаты Петрозаводского городского совета решили исключить из программы приватизации заброшенное здание школы на улице Волховской.

Городские парламентарии проголосовали за исключение заброшенного здания петрозаводской школы, расположенного по адресу Волховская, 10 из программы приватизации муниципального имущества на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

"Данное решение позволит проработать возможные варианты использования объекта и принять вместе с горожанами консолидированное решение. Обсудить дальнейшую судьбу заброшенного типового здания общеобразовательного учреждения, построенного в 1939 году, городские власти и общественность планируют в рамках профильной рабочей группы, которая будет создана в ближайшее время", - говорится в сообщении на сайте Петросовета.

Напомним, здание бывшей школы №8 на Волховской было построено в 1939 году. Объект расположен на пересечении улицы Правды и улицы Волховская рядом с мэрией Прионежского района.

В декабре 2020 года появилась информация, что городские власти планируют снова включить в программу приватизации постройку на Волховской. Ранее власти города неоднократно выставляли здание на торги с начальной ценой более 32 млн рублей, но аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок. Согласно выписке Росреестра, кадастровая стоимость школы составляет 33,4 млн рублей.

В феврале 2020 года власти Петрозаводска говорили о планах оставить этот объект в муниципальной собственности, чтобы построить на участке детский сад и парковую зону. А в октябре министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что здание собираются снести и передать участок под жилую застройку. В парламенте высказывались предложения провести экспертизу архитектурной ценности этого здания, чтобы решить, заслуживает ли оно статуса объекта культурного наследия.

В соцсети "Вконтакте" появилось сообщество горожан, выступающих в защиту здания заброшенной школы. Участники паблика "Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10" намерены добиться включения постройки в перечень объектов культурного наследия.

Депутат Петросовета Галина Васильева обращалась к главе Петрозаводска Ирине Мирошник с предложением внести изменения в программу приватизации имущества города, исключив из нее объект на Волховской, 10.

Пассажир получил травмы после аварии в Петрозаводске

В столице Карелии столкнулись две иномарки, в результате чего пассажир одной из машин оказался травмирован.

Авария произошла во вторник,16 февраля, в 16.12 в районе дома № 2-а по улице Заводская, сообщают в ГИБДД Петрозаводска.

Водитель автомобиля "Ford Focus" 1988 года рождения при повороте налево вне перекрестка не пропустил автомобиль "Volkswagen Amarok", движущийся в попутном направлении по встречной полосе и осуществлявший маневр обгона.

В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир 1987 года рождения, находившийся в автомобиле "Ford Focus". Ему назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии с лесовозом в Карелии: в числе жертв есть дети.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Автовокзал в Петрозаводске завален снегом (ФОТОФАКТ)

Пассажиры рассказали, как автобусы на автовокзале в столице Карелии паркуются в сугробах.

Пассажиры вечернего автобуса на Санкт-Петербург, который отправляется из Петрозаводска, прислали в редакцию фото и пожаловались на плохую уборку территории автовокзала.

"Везде завалы снега, и на перроне, и вокруг вокзала. Автобусы паркуются в сугроб", - такими комментариями пассажиры сопроводили и без того красноречивые фотографии.

фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин

От пневмонии в Карелии скончался 102-летний мужчина

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался мужчина 1918 года рождения, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный. 20 человек, заболевших пневмонией, госпитализированы.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 4889 пациентов, 117 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Безработный наркоман из Карелии устроил погоню со стрельбой в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области полиция со стрельбой и погоней задержала водителя под воздействием наркотиков, который оказался жителем Карелии.

В ночь на 16 февраля наряд Госавтоинспекции попытался остановить "Chevrolet Niva" за нарушение правил дорожного движения. Водитель отказался остановиться по требованию и попытался скрыться. Он увеличил скорость и угрожал маневрами другим автомобилистам. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

В ходе преследования на 128-м километре трассы "А-121" нарушитель столкнулся со служебным автомобилем "УАЗ Патриот", но продолжил движение.

Чтобы остановить машину, полицейские выстрелили вверх и в сторону "Chevrolet". Водителя удалось настигнуть в поселке Бурнево Приозерского района. Его задержали и доставили в отдел полиции.

За рулем находился 33-летний безработный житель Карелии с признаками наркотического опьянения. От освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составили несколько административных протоколов. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, как жители Карелии самостоятельно задержали пьяного водителя.

фото: © МВД Карелии

Два полицейских и таксист в Карелии получили благодарственные письма за спасение девушки, прыгнувшей с моста в ледяную воду

В Беломорске вручены благодарственные письма участникам спасения человека, сообщили в МВД Карелии.

В отделе полиции по Беломорскому району состоялось вручение благодарственных писем участникам спасения местной жительницы, оказавшейся в ледяной воде январской ночью.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Владимир Ларин и Игорь Савинцев, а также водитель службы такси Василий Пономарев были поощрены благодарственными письмами.

Напомним, в ночь на 25 января в ходе патрулирования улиц Беломорска автоинспекторы Владимир Ларин и Игорь Савинцев обратили внимание на стоящий с включённой аварийной сигнализацией автомобиль у моста через реку Выг. Лейтенанты полиции остановились поинтересоваться у водителя, всё ли в порядке. Мужчина пояснил, что стал очевидцем происшествия: на его глазах с путепровода в ледяную воду спрыгнул человек.

Подбежав к перилам, полицейские увидели державшуюся за тонкую кромку льда молодую девушку. Она пыталась выбраться из воды. Ее попытки были безуспешны. Полицейские бросились на помощь утопающей. Так как была опасность провалиться под лёд, сотрудники ДПС приняли решение использовать буксировочный трос. Один из стражей порядка остался на берегу, а его напарник начал движение в сторону тонущей девушки. Вызволив её из ледяной воды, полицейский поняли, что пострадавшая – 27-летняя местная жительница – не может передвигаться самостоятельно. Инспекторы взяли её на руки, отнесли в патрульную машину, чтобы она согрелась, и вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Туристов из Карелии на Черноморском побережье признали самыми добрыми

Владельцы жилья на Черноморском побережье рассказали, какие туристы чаще всего приезжают к ним.

Сервис бронирования жилья TVIL.RU провёл исследование среди владельцев жилья и определил, что на Черноморское побережье приезжают больше всего требовательные москвичи, тактичные осетины, любители выпить из Мурманска, забывчивые краснодарцы и добрые карелы.

Какие туристы приезжают на Черноморское побережье:

- Москвичи — воспитанные, деликатные, но с высокими требованиями к отдыху в отеле.

- Петербуржцы — отзывчивые, готовы всегда помочь.

- Мурманчане — иногда слишком много потребляют алкоголя на территории отеля.

- Карелы — добрые, привозят много гостинцев.

- Туристы из Сибири — отзывчивые.

- Осетины — тактичные, обладают взаимовыручкой.

- Дагестанцы — часто приглашают гостей в свой номер.

- Краснодарцы — немного забывчивые на отдыхе.

Стереотип, что уровень воспитания зависит от принадлежности к тому или иному региону прочно вошёл в наше сознание. Однако подобные утверждения постоянно опровергаются. Увы, неадекватное поведение конкретного человека способно бросить тень на определённую нацию или на весь город. К счастью, с каждым туристическим сезоном мифов на сей счёт становится значительно меньше.

фото: © Столица на Онего

Фейерверк прогремит в Петрозаводске в День защитника Отечества

В мэрии Петрозаводска рассказали, когда в карельской столице состоится фейерверк, посвященный празднованию Дня защитника Отечества.

Пресс-центр петрозаводской мэрии опубликовал программу праздничных событий 23 февраля.

Торжественная церемония у Мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы" начнется в 11.00.

На площади Кирова с 9:00 до 20:00 часов будут проходить мероприятия, организованные Госкомитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. В этот день состоятся соревнования среди отрядов пожарной службы, будет продемонстрирована пожарная и аварийно-спасательная техника. Участников и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни. Детей ждет катание на профессиональном снегоходе спасателей.

На Студенческом бульваре в 12.00 молодежный центр "Смена" организует праздничную интерактивную программу. В планах – творческие номера, торжественное вступление в ряды юнармейцев, командная игра по станциям, включающая сборку и разборку автомата, оказание первой помощи и так далее. Там же пройдет интерактивная квест-игра "Курс молодого бойца", которую готовят общественные организации "Офицеры России" и ДОСААФ Карелии.

Также 23 февраля с 14:00 у фонтана "Молекула" будут работать волонтеры I регионального фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня". Там желающие смогут подробнее узнать о программе фестиваля. Напомним, что праздник спорта стартует в Карелии 27 февраля: будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода.

Кинотеатр "Премьер" в 12:00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма "Звезда" (2002 г., 16+). Чтобы посетить его, нужно предварительно записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова пройдет фейерверк "Непобедимая и легендарная", сообщили в мэрии Петрозаводска.

фото: Коронавирус. Оперштаб Карелии / ВК

В Карелии эндокринологи республиканской больницы возвращаются к плановой работе после пандемии

С весны в плановом режиме начнет работу эндокринологическое отделение в республиканской больнице.

С 1 марта в плановом режиме начинает работать эндокринологическое отделение в республиканской больнице им. В. А. Баранова. Соответствующее поручение дал глава Карелии Артур Парфенчиков. Об этом информирует оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом.

В ближайшее время ковидные койки в эндокринологическом отделении больницы будут перепрофилированы обратно для плановой госпитализации пациентов с сахарным диабетом, патологиями щитовидной железы, надпочечников и так далее.

Как сообщает оперштаб, снижение заболеваемости коронавирусом и вакцинация позволяют поэтапно возвращать медучреждения к оказанию плановой помощи.

Ранее были приняты решения вернуть для плановой медпомощи койки в Лоухской ЦРБ, республиканском противотуберкулезном диспансере, республиканском наркологическом диспансере. В Пряжинской ЦРБ часть ковидных коек перепрофилирована под реабилитацию. В республиканской инфекционной больнице также уменьшается количество ковидных коек.

Сообщается, что при этом тяжелых пациентов с коронавирусом, а также больных из групп риска будут по-прежнему госпитализировать в монопрофильный центр для лечения COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов войн.

Ранее сообщалось, что закрытый из-за пандемии Верховный суд Карелии откроют для журналистов.

фото: pixabay.com / Nennieinszweidrei

Два браконьера выплатили более 600 тысяч рублей за истребление кабанов в Карелии

Браконьеры выплатили крупный штраф за незаконную охоту на кабанов в Карелии.

В октябре Лахденпохский суд признал двух граждан виновными в незаконной охоте, сообщает сайт судебных приставов. Граждане незаконно охотились в лахденпохских лесах на кабанов, причинив ущерб государству в размере 630 тыс. рублей.

Документы о взыскании ущерба, причиненного преступлением, поступили приставам, было возбуждено сводное исполнительное производство.

После проверки имущества должников было установлено наличие у них в собственности автотранспортных средств и самоходных машин.

Должники обратились в суд с заявлением о предоставлении рассрочки, однако суд отказал им. Во избежании изъятия транспортных средств должники выплатили ущерб в полном объеме.

Ранее сообщалось, что два браконьера заплатят по миллиону рублей за незаконную добычу кабанов в Карелии.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии врачи спасают 6 ковидных больных, которые не могут самостоятельно дышать

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 6 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 17 февраля, в стационарах находятся 606 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 514 - в состоянии средней тяжести, 83 тяжелобольной и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 164. Всего в республике за время пандемии инфицировано 39381 человек. Выздоровели – 34795. Умерли 276 пациентов.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии коронавирус выявлен у 164 человек за день

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о выявлении 164 человек, заболевших коронавирусом за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 164 человек. Из этого числа заболевших – 156 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, трое в тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 188 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6359,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2793,4 случая, по Северо-Западу – 4925,2, информирует оперштаб.

фото: © "Столица на Онего"

Численность арестантов в изоляторах и колониях Карелии снизилась на 200 человек

УФСИН сообщает о снижении числа арестантов, которые находятся в карельских колониях и содержатся в местных СИЗО.

В начале 2021 года в исправительных колониях и следственных изоляторах Карелии содержалось 2657 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 200 человек меньше, чем в прошлом году. Об этом информирует УФСИН.

В исправительных учреждениях Карелии большего всего содержатся осужденных по статье 228 Уголовного кодекса РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов..." - 506 человек, затем следуют осужденные по статьям 158 УК РФ "Кража" - 409 человек, замыкают рейтинг осужденные по статье 105 УК РФ "Убийство" - 403 человека.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске провели арт-терапию женщинам, находящимся за решеткой, чтобы снять их душевное напряжение.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Зафиксировано снижение количества заражений коронавирусом в России

За минувшие сутки выявлено 12 828 случаев заболевания COVID-19, а сутками ранее число зараженных составляло 13 233, сообщил в оперштабе Карелии.

За последние сутки в России выявлено 12 828 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 099 323 человека.

Выздоровели 3 642 582 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 17 919 человек.

Летальных случаев за все время: 81 446, за минувшие сутки зарегистрировано 467 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 107,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 277 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 17 февраля остаются 611 768 человек.

фото: Министерство культуры Республики Карелия / ВК

Нацтеатр Карелии виртуально погрузит зрителей в атмосферу эпоса "Калевала"

В Национальном театре Карелии в День Калевалы пройдут VR-спектакль и экскурсия по закулисью.

Ко Дню Калевалы 28 февраля Национальный театр Карелии подготовил специальную программу. Зрителям будет представлен VR-спектакль "Калевала. Эпизоды" и авторская экскурсия по театральному закулисью.

Спектакль "Калевала. Эпизоды" – номинант "Золотой маски – 2020". Постановка- совместная работа Национального театра Карелии и Theater & VR InterLab ry (Хельсинки, Финляндия).

"Спектакль погружает зрителя в пространство и атмосферу событий знаменитого карело-финского фольклора и эпоса Калевала. Древность и современность встречаются – сюрреалистические миры из давно известных историй оживают в очках виртуальной реальности. Зритель оказывается внутри эпической космогонии, в реальных карельских ландшафтах и в окружении электронной музыки, аутентичных песен и звучании фольклорных музыкальных инструментов", - говорится в сообщении Минкульта Карелии.

Показы состоятся 27–28 февраля и 1–2 марта.

Также 28 февраля в 20.00 состоится авторская экскурсия "Без занавеса". Её проведет актер театра Андрей Горшков – обладатель кубка "Мистер Этно", единственный рэпер в мире, читающий на карельском языке, известный всем, как Сын-Медведь и северный бог Борей.



"Андрей Горшков в образе карельского молодца поведает множество тайн, которые хранит здание Национального театра Карелии, расскажет об интересных моментах актерской профессии. Зрители побывают в самых магических и недоступных для обычного зрителя местах, проверят себя в викторине на знание элементов карельского костюма, обязательно выучат несколько фраз на карельском языке. И конечно же, услышат карельский рэп!", - сообщили в Минкульте.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске снесут дом, чтобы благоустроить территорию будущего здания театра.

фото: © pixabay.com

Магазин на севере Карелии продавал без лицензии лекарства для животных

Индивидуальный предприниматель в Беломорске продавала лекарственные ветеринарные препараты с нарушением лицензии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В январе в Управление Россельхознадзора по Карелии поступило обращение от Республиканского центра ветеринарии и консультирования о фактах продажи препаратов для ветеринарного применения в магазине, не имеющем на это лицензии.

Так, по переданной информации, 20 января в магазине были реализованы противогельминтные препараты.

Магазин в Беломорске принадлежит индивидуальному предпринимателю, имеющему лицензию на ведение фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, но в лицензию адрес вышеназванного магазина не включен.

В отношении индивидуального предпринимателя Управление составило протокол об административном правонарушении, который направлен на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Карелия.

фото: © Столица на Онего

В День защитника Отечества в Петрозаводске запретят ездить по площади Кирова

Администрация Петрозаводска сообщила о том, что 23 февраля временно закроют проезд на площади Кирова.

Ограничения устанавливаются для повышения безопасности и предупреждения ДТП в связи с проведением праздничных мероприятий.

Так, 23 февраля с 7.00 до 22.00 будет запрещён въезд на площадь Кирова с улицы Правды. Схема движения транспорта изменится в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения выставки спасательной техники.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.