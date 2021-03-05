Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков разрешил кафе и ресторанам работать круглосуточно и смягчил другие ограничения в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков с 8 марта смягчил ограничительные меры, введенные ранее в связи с коронавирусом.

Об этом сообщили в Оперативном штабе Карелии по борьбе с коронавирусом.



Так, кафе, бары, рестораны с 8 марта могут работать круглосуточно, разрешается организовывать в них развлекательные и танцевальные программы.



Разрешается работа танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий.



В развлекательных детских, игровых и батутных центрах увеличивается максимально разрешенное количество посетителей: одновременно не более одного посетителя на 4 кв. метра (ранее – на 10 кв. метров).



Залы кинотеатров теперь могут заполняться на 100%. Это же относится и к любым театрально-концертным мероприятиям.



Образовательным организациям разрешается проведение родительских собраний, а также занятий в «малышкиных школах».



Количество участников и зрителей спортивных соревнований в закрытых помещениях теперь не ограничено.



Вахтовикам больше не обязательно сдавать тесты на коронавирус перед началом вахты, а ее продолжительность теперь может быть менее двух недель.



Масочный режим и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются обязательными.

фото: © Столица на Онего

Секс-символом правительства выбрали главу Карелии Артура Парфенчикова

По итогам опроса читатели "Столицы на Онего" секс-символом карельского правительства назвали Артура Парфенчикова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков набрал больше всего голосов в опросе "Столицы на Онего", где мы предложили выбрать самого сексуального представителя исполнительной власти республики.

За Парфенчикова проголосовало 216 человек (17% участвовавших в опросе).

На втором месте оказался министр строительства Виктор Россыпнов – 169 голосов (13%).

Очень близко к Россыпнову подошли еще два министра – по 11% набрали Сергей Щебекин (141 голос) и Михаил Охлопков (139 голосов).

Вице-премьер по вопросам экономики Дмитрий Родионов набрал 95 голосов (7% участников опроса).

Представитель главы Карелии в Заксобрании Юрий Шабанов и министр экономики Олег Ермолаев набрали 6% голосов (80 и 78 человек соответственно). Немного отстал от самых сексуальных министр сельского хозяйства Владимир Лабинов – 61 голос (5%).

По 4% у министра образования Романа Голубева (55 голосов) и замглавы по внутренней политике Владимира Любарского (49 голосов). Всего 3% проголосовавших считают секс-символом премьер-министра карельского правительства Александра Чепика (47 голосов).

По 2% у руководителя Миннаца Сергея Киселева (35 голосов) и главы Минприроды Алексея Щепина (27 голосов).

На последнем месте с 1% (18 голосов) оказался вице-премьер по вопросам здравоохранения и социальной политики Игорь Корсаков.

Всего в опросе приняли участие 1210 человек.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Карелии от COVID-19 привиты почти 25 тысяч человек

Почти 25 тысяч жителей Карелии привиты первым компонентом "Спутник V", сообщили в оперштабе Карелии.

Активно от новой коронавирусной инфекции прививаются пожилые жители республики: вакцинировались уже 11 383 человека старше 60 лет.

В целом по данным Минздрава Карелии первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 24 860 человек, полностью провакцинированы, то есть получили оба компонента, 12 314 человек.

До 10 марта ожидается поставка ещё 5 300 доз вакцины "Спутник V". Всего же наша республика уже получила 28 292 дозы вакцины.

фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова

Впервые за много лет на крупном градообразующем предприятии в Карелии появились вакансии

Важная новость для людей, которые хотят устроиться на стабильную работу.

Впервые за много лет на "Карельском окатыше" появятся две новые профессии, сообщается в паблике предприятия.

Вы можете стать первооткрывателями на новом производстве. На обучение уже формируются группы. Какие работники потребуются комбинату в ближайшее время, расскажут в рубрике #PROпрофи.

В 2021 году начнётся обжиг известняка на печи МAERZ. Готовым продуктом станет известь, которую будут отправлять на установку по гидратации. Гидратированную известь будут применять в производстве окатышей для улучшения их качества.

Именно для этого производства и требуются мельник извести и обжигальщик извести. Это 15 вакансий для настоящих мужчин.

Что делает мельник извести? Производит помол извести в мельницах различных типов, запускает и останавливает мельницы, управляет погрузочно-разгрузочными устройствами.

Работник следит за загрузкой извести в мельницу, за соблюдением заданной тонины. В обязанности также входят соблюдение норм расхода электроэнергии, чистка, смазка механизмов и устранение мелких неисправностей.

Что делает обжигальщик извести? Обжигает известь в напольных, вращающихся, кольцевых и шахтных печах, наблюдает за работой автоматических устройств, электрофильтров и вспомогательного оборудования. Также в обязанности работника входит учет расхода топлива, он принимает участие в ремонте и техническом осмотре оборудования, регулирует работу контрольно-измерительных приборов.

Основное оборудование: дробилки, шаровая мельница, станция гидратации извести, конвейерный транспорт, двухшахтная печь для обжига извести.

Нужна подробная информация о профессии или вакансиях на "Карельском окатыше"? Звоните по телефону 8(81459)35765.

фото: © Илья Тимин

Фотограф Карелии запечатлел "заонежского кенгуру" (ФОТОФАКТ)

Илья Тимин сфотографировал дикого зверя на озере.

На своей странице Илья Тимин разместил фото, на котором запечатлел, как по Онежскому озеру бежит выдра.

"А что это такое "беленькое чернеется" и мелькает среди прибрежных торосов? – спрашивает Илья и сам же отвечает, поймав зверя в объектив. - Это типиницкая пантера, или заонежский кенгуру, или кижская выдра. Смотря с какого и на какой берег прискачет!"

Зверя фотограф встретил на переходе "Кижи - Типиницы".

фото: © shutterstock.com/vladimir salman

Мужчина в трусах и с веревкой на шее бегал по улице в Петрозаводске

Спасатели пришли на помощь мужчине, который бегал по Зареке в трусах и с веревкой на шее.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг, 4 марта, днем во дворе дома на улице Волховской горожане увидели мужчину в нижнем белье с веревкой на шее.

Прохожие позвонили в службу "112".

Приехавшие на вызов спасатели МЧС и медики нашли мужчину в подъезде дома, сидящим у своей квартиры, куда он не мог зайти, так как ключей не взял.

По признанию пострадавшего, в подъезд он забежал, чтобы скрыться от прохожих, которые стали снимать его на видео.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили, что вызов от населения поступил в 12.54. Приехавшие на помощь спасатели по автолестнице проникли в окно третьего этажа и открыли мужчине дверь.

Далее на месте происшествия работали медики, психологи и полиция.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Петрозаводске автомобилист жестоко избил пожилого инструктора автошколы

В Соломенном преподаватель автошколы был жестоко избит автомобилистом на "Suzuki", возмутившимся ошибкой ученика за рулем.

Четвертого марта водитель автомобиля "Suzuki Grand Vitara" перекрыл дорогу заглохшему учебному автомобилю, после чего избил вышедшего из машины пожилого преподавателя автошколы. Инцидент произошел в Соломенном. Об этом сообщает паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По словам автора поста, автомобиль под управлением ученика на пересечении проезда Энергетиков и улицы Рабочая заглох в снегу. Этот факт возмутил водителя на "Suzuki", после чего он жестоко избил инструктора.

"Когда инструктор учебного автомобиля, мужчина в возрасте 54 лет, со стажем работы более 30 лет в педагогике, с многочисленными наградами разного уровня за педагогическую деятельность, вышел, чтобы выяснить, что происходит, избил его кулаками по лицу, порвал две куртки, после чего, когда инструктор упал, нанес ему удар по лицу ногой, после чего скрылся", - описал происшествие автор поста. Он назвал нападавшего "животным на дороге".

В полиции "Столице на Онего" сообщили, что к ним поступило два сообщения о данном ЧП: в 19-00 и в 21-00. Первыми в МВД обратились представители медучреждения, куда обратился пострадавший. По информации полиции, ему 53 года. Второе обращение в МВД было непосредственно от избитого мужчины.

Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что вчера около 16-20 в Соломенном неизвестный нанес ему травмы и скрылся. По данным сообщениям проводится проверка.

"Пара шагов – и беда": Водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель иномарки промчался по пешеходному переходу в центре Петрозаводска, не замечая людей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая сообщила, что 4 марта в 15.06 на пешеходном переходе на пересечении улиц Калинина и Загородная ее чуть не сбила машина.

"Когда я переходила дорогу по пешеходному переходу, меня чуть не сбила машина. Хотя хорошо был виден обзор, водитель, не сбавив скорости и говоря по телефону, проехал мимо. Еще пара шагов - и случилась бы беда. А по этому пешеходному переходу постоянно ходят дети, студенты", - написала горожанка и попросила всех быть внимательными.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как в 15.06 иномарка промчалась по пешеходному переходу, едва не проехав людям по ногам.

фото: © фото телеканала "Россия"

Певица из Петрозаводска покорила Николая Баскова на вокальном телешоу

Уроженка Петрозаводска, дочь экс-участника легендарного ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дария Гроссман борется за победу в вокальном шоу "Ну-ка, все вместе!" на телеканале "Россия".

Дарья Гроссман стала участницей вокального шоу "Ну-ка, все вместе!", в котором исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри под руководством Сергея Лазарева. Так, 7 марта в 17:45 телеканал "Россия" покажет новый выпуск шоу, где певица из Петрозаводска очаровала ведущего программы Николая Баскова, сообщили в пресс-службе телеканала.

Дочери экс-участника легендарного ВИА "Земляне" Вячеслава Махренского Дарии Гроссман 19 лет. Она решила пойти по стопам отца и связать свою жизнь с музыкой. Николай Басков первым отметил необычный тембр Дарии.

"Ваш голос – это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!", – обратился к девушке ведущий шоу.

Вместе с Дарией Гроссман из Петрозаводска в новом выпуске за путевку в финал, внушительный денежный приз и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире "Нового Радио" поборются семейный дуэт из Москвы, артистка-народница из Пензы, исполнитель с Кубы и другие яркие голоса.

Напомним, Дарья Гроссман была участницей седьмого сезона шоу "Голос", пройдя так называемые "слепые прослушивания" и оказывавшись в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград". Она долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Затем переехала в Москву, где продолжила учебу.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Пандемия коронавируса унесла еще три жизни в Карелии

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил еще о трех смертях от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Межрайонной больнице № 1 скончалась жительница поселка Муезерский 1979 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска 1942 года рождения и житель деревни Верховье Олонецкого района 1963 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 115 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6713 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2923,5 случая, по Северо-Западу – 5163,5.

фото: Камера наблюдения компании "Ситилинк" / скриншот видео

Иномарка и "ВАЗ" устроили жесткое столкновение в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Кроссовер и легковушка столкнулись на пересечении улиц Пушкинской и Германа Титова в карельской столице.

Авария произошла вечером четвертого марта в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог. Об этом сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Кроссовер "Subaru XV" выезжал на Т-образный перекрёсток с улицы Германа Титова. Выехав на перекрёсток, автомобиль оказался на полосе встречного движения. В это же время по улице Пушкинская в прямом направлении двигался ВАЗ-2104. Машины столкнулись.

От столкновения автомобили получили механические повреждения. Обошлось без жертв.

Камера наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

Ранее сообщалось, как водитель чуть не сбил женщину на переходе в Петрозаводске.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Медицинские документы куда-то пропали из районной больницы Карелии – работает полиция

Полиция проводит проверку по факту пропажи архивных медицинских документов из Сегежской ЦРБ, сообщили в МВД Карелии.

В паблике Сегежской больницы 3 марта появилась запись, где лечебное учреждение информирует о подаче заявления в полицию в связи с пропажей документации из архива.

Сегежане в соцсетях выразили недоверие по поводу заявления больницы и сообщили, что видели, как на улице Лейгубской к котельной подъезжала машина скорой помощи, из которой выгружали мешки.

Как сообщили "Столице на Онего" в МВД Карелии, заявление о пропаже документов от Сегежской ЦРБ действительно поступало в полицию, сейчас по данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что после смерти жителя Сегежи Минздрав Карелии организовал проверку местной больницы.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Число тяжелых больных увеличивается в ковид-центрах Карелии

За сутки число тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией возросло до 70.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, на 5 марта в стационарах находятся 544 больных коронавирусом. Из них 465 – в состоянии средней тяжести, 70 – тяжелых больных. Еще 9 человек – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ.

Сутками ранее показатель тяжелых пациентов с ковидом был на уровне 61.

Доля свободных коек для больных коронавирусной инфекцией составляет 14,1 процент.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента с коронавирусом.

фото: © Столица на Онего

Махренский потребовал от полиции разобраться с "телефонными террористами", атаковавшими центральный рынок Петрозаводска

За неделю работа торгового комплекса "Центральный" трижды была парализована после сообщений о взрывных устройствах.

Председатель Совета Петрозаводского ГорПО, член общественного Совета при МВД Карелии Борис Махренский обратился к министру внутренних дел Карелии Дмитрию Сергееву с просьбой "немедленно" пресечь деятельность "телефонных террористов", которые дестабилизировали ситуацию в торговом комплексе "Центральный".

"Уважаемый Дмитрий Николаевич! Выражаю большую озабоченность произошедшими 27 февраля, 1 и 4 марта случаями введения в Торговом комплексе "Центральный", Торговом центре "МАХ", расположенными на ул. Антикайнена, 34 в Петрозаводске, мероприятий по плану "Антитеррор" в связи с поступившими ложными сообщениями о минировании зданий", - написал Борис Махренский.

По словам председателя Совета Петрозаводского ГорПО, "телефонные террористы" своими сообщениями о взрывных устройствах "создают нервозность среди покупателей и арендаторов, что дестабилизирует ситуацию.

"Сеется паника среди населения, приостанавливается деятельность организации, нарушается производственный процесс. Петрозаводскому ГорПО, в состав которого входит Торговый комплекс "Центральный", ТЦ "МАХ", наносится огромный моральный и финансовый ущерб", - написал Махренский.

Как отмечает Борис Махренский, за ложные сообщения подобного рода предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Современное оборудование способно выявить источник ложной информации. Однако, как показывают события, до настоящего времени виновные не определены и не привлечены к ответственности. Прошу Вас немедленно принять соответствующие меры к службам, занимающимися такого рода событиями и пресечь в дальнейшем подобные ситуации", - потребовал заслуженный работник торговли.

Напомним, за неделю в МВД Карелии трижды – 27 февраля в 11.50, 1 марта в 16.30 и 4 марта в 17.30 – от неизвестных поступали сообщения о взрывных устройствах, заложенных на центральном рынке. Во всех случаях полиция проводила эвакуацию людей из здания, кинологи осматривали помещения. Во всех случаях сообщения оказались ложными.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Парфенчиков считает, что правила рыболовства не соответствуют карельским традициям

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что правила рыболовства, установленные на федеральном уровне, не соответствуют природным особенностям республики и ставят рыбаков в неравные условия.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

"Например, время нереста рыбы, а значит и запрета на ее лов, зависит от температуры окружающей среды. Но в такой большой республике как наша, раскинувшейся на 660 километров, начало нереста рыб в северных районах и южных значительно отличается по срокам. В неравных условиях оказываются жители Карелии, которые хотят отдохнуть с удочкой у воды, сдерживает это и туристов. Считаю, что есть вопросы и к ограничениям по вылову рыбы. Безусловно, ограничения нужны, но они должны быть разумными и не ущемлять интересы местных жителей – промысловые традиции у нас складывались веками", - написал глава Карелии. Как он предлагает это изменить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Судить экс-министра транспорта Карелии Кайдалова, обвиняемого во взяточничестве, будет зампредседателя петрозаводского суда Александр Мерков

Дата начала рассмотрения дела пока не назначена, поскольку судья Александр Мерков находится в отпуске.

Судить бывшего министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексея Кайдалова будет зампредседателя петрозаводского городского суда Александр Мерков. Дата начала процесса пока не определена, так как, по полученной в суде информации, Александр Мерков вышел в отпуск до 22 марта. Исходя из этого, можем предположить, что суд по делу Кайдалова, начнется в апреле.

Напомним, что теперь уже бывший глава Минтранса РК Алексей Кайдалов и аналогично экс-замгендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек были задержаны 6 февраля 2020 года и спустя два дня арестованы. Оба они Следкомом республики обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взяток, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере".

По версии следствия, в конце 2019 года тогда еще министр транспорта Кайдалов и замгендиректора аэропорта Волчек получили от одного из питерских подрядчиков по реконструкции предприятия взятку в сумме не менее 800 тысяч рублей. Почти 300 тысяч из них во время обыска обнаружили в кармане дубленки Кайдалова. При этом на денежных купюрах имелось заранее нанесенное на них оперативниками слово "взятка". Кроме того, считает следствие, практически в то же время другой подрядчик из города на Неве дал Кайдалову и Волчеку миллион рублей. В сделанной им явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из планируемых к передаче министру Кайдалову и замгендиректора Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему миллион. Деньги, по имеющейся у нашего издания информации, они поделили пополам.

Как ранее мы сообщали, 2 февраля судья петрозаводского суда Наталья Федичева приговорила заключившего досудебное соглашение со следствием и признавшего свою вину Игоря Волчека к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 миллионов рублей.

Что касается Алексея Кайдалова, то он, по имеющимся у "Столицы на Онего" данным, по-прежнему показаний не дает и вину не признает. Защищают экс-главу Минтранса РК адвокаты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области - это член президиума Международной коллегии адвокатов Зограб Габриелян и адвокат Сергей Веретенников.

Напомним, что именно судья Мерков, который будет рассматривать дело Кайдалова, 28 февраля 2018 года вынес суровый приговор экс-председателю контрольного комитета Карелии Виталию Галкину, который вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Бобылевым получили от торгующих контрафактным алкоголем коммерсантов семь взяток в размере от 15 до 70 тысяч рублей. Тогда Александр Мерков приговорил признавшего свою вину Виталия Галкина к 12 годам колонии строгого режима и 4 миллионам рублей штрафа – и это больше, чем просил прокурор. А у Алексея Кайдалова размер взяток гораздо больше и вину он не признает.

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

В Карелии машинист с помощником оставили тепловоз без топлива и попали под суд

В Карелии вынесен приговор двум сотрудникам ОАО "РЖД" по уголовному делу о хищении дизельного топлива.

Суоярвский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух железнодорожников. Они признаны виновными в совершении двух краж и покушении на кражу. Все преступления совершены группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает транспортная прокуратура республики.

В мае и августе 2020 года машинист оборотного депо Суоярви ОАО "РЖД" и его помощник украли дизельное топливо из топливной системы тепловоза. Ущерб "РЖД" от хищения 600 литров дизельного топлива превысил 19 тыс. рублей.

Также в августе 2020 года при аналогичных обстоятельствах оба фигуранта совершили попытку хищения 272 литров дизельного топлива на сумму 9277 рублей 40 копеек. Но их преступные действия были пресечены сотрудниками транспортной полиции.

Суд назначил наказание в виде штрафа помощнику машиниста в размере 20 тыс. рублей, а машинисту - в размере 18 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскивают молодых людей, подозреваемых в краже (ВИДЕО)

Полиция ищет подозреваемых в хищении товара в одном из торговых центров города, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личности граждан, запечатленных на видеозаписи. Они могут быть причастны к хищению товара.

Всех, кому известна значимая информация о разыскиваемых, просят сообщать ее по номеру телефона: +7911-422-73-32.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Россия готова предоставить Финляндии технологии для производства вакцины против коронавируса

Бывший финский президент провела телефонные переговоры со спикером Совета Федерации.

Россия готова предоставить Финляндии технологии для производства вакцины против коронавируса. Как сообщили в Совете Федерации, эта тема обсуждалась во время телефонного разговора спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко с бывшим финским президентом Тарьей Халонен. Экс-президент Финляндии пообещала донести эту информации до руководства страны и ее профильных ведомств.

По словам Валентины Матвиенко, в мире не должно быть искусственных преград и политизации в области поставок и распространения вакцин и медикаментов, когда речь идет о жизни и здоровье людей. Собеседники отметили, что необходимо создать условия для справедливого распределения вакцин среди населения разных стран.

Экс-президент Финляндии подтвердила факт состоявшегося разговора. Как уточнила финская телекомпания MTV, Халонен связывалась с Матвиенко по просьбе Всемирной организации здравоохранения. Бывший финский президент Финляндии входит в европейскую рабочую группу ВОЗ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

фото: © паблик Вконтакте "Центра общественного здоровья Карелии"

Жители Петрозаводска могут сделать прививку от коронавируса в торговом центре

Бесплатная вакцинация от коронавирусной инфекции без записи стартовала в ТРК "Лотос Плаза".

В торговом центре на Лесном проспекте, 47 оборудовали специальное помещение, где теперь можно сделать прививку от COVID-19. В помещении соблюдаются все противоэпидемические меры, разведены потоки посетителей. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Об этом сообщили в официальном паблике Центра общественного здоровья Карелии.

Чтобы пройти процедуру, вам нужно иметь при себе паспорт РФ,полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинацию проводят специалисты Городской поликлиники № 1 вакциной "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак").

Режим работы пункта вакцинации ежедневно: с 12.00 до 18.00.

Приходить желательно до 17:00.

Ранее сообщалось, что более 11 тысяч пожилых жителей Карелии сделали прививку от коронавируса.

фото: © Анастасия Осипова/ТАСС

Закон об использовании маткапитала для покупки автомобиля в Карелии оказался невыполнимым

Многодетные семьи в Карелии, решившие использовать маткапитал для покупки автомобиля по новому закону, не могут этого сделать из-за невыполнимых требований министерства соцзащиты.

Об этом сообщила депутат Ольга Шмаеник через пресс-службу парламента Карелии.

По ее словам, в перечень документов, которые получатели маткапитала должны предоставить Центру социальной работы, входит копия паспорта транспортного средства. Без соблюдения этого условия семьи не могут получить разрешение на покупку автомобиля. Но выполнить это требование невозможно, так как ПТС выдается собственнику транспортного средства после покупки. В результате, закон, в ступивший в силу 1 января 2021 года, оказался бесполезным. Как собираются решать проблему, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"К 1965 году этот государственный праздник почти совсем утратил свою политическую составляющую"

Как 8 марта растеряло весь прежний заряд "революционности и суфражизма".

"К 1965 году, когда 8 марта было объявлено в СССР нерабочим днем, этот государственный праздник почти совсем утратил свою политическую составляющую, хотя Западный мир в это время охвачен мощным движением феминизма. И если в Швеции женщины требовали равной оплаты труда, сокращения рабочего дня и боролись против любых форм насилия и дискриминации, у советского женского движения осталась лишь представительская функция. На бытовом уровне Международный женский день окончательно трансформировался в нашей стране в "праздник девочек" с соответствующими ему атрибутами в виде букета цветов и коробки конфет. Собственно, в таком виде он перешел и в российский календарь, растеряв весь прежний заряд революционности и суфражизма".

О том, что произошло с 8 марта, читайте в статье "Букет мимоз в память о российском феминизме".

фото: © РИА Новости / Макс Ветров

Сильный ветер надвигается на юг Карелии

Региональное Управление МЧС предупреждает о том, что по южным районам Карелии ожидается усиление ветра.

По информации регионального Управления МЧС, 06 марта местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие ухудшения погодных условий могут попасть четыре района - Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, а также Сортавальский муниципальные районы.

В МЧС советуют:

- не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

- при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

- ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

- ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

фото: pixabay

Новые санитарные правила по проверкам качества воды ударят по бизнесу в Карелии

Требования нового СанПиНа резко увеличит затраты предприятий, потребляющих питьевую воду – на них возложена обязанность проверять качество воды в специальных лабораториях.

О возможных негативных последствиях новых санитарных правил рассказала региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

По ее словам, согласно СанПиНу юридические лица и индивидуальные предприниматели – потребители воды – обязаны сами проверять ее качество – делать по 100 проб в год, 1 раз в 10 дней, и 1 раз в месяц. "В целом ряде удаленных населенных пунктов и районных центров Республики Карелия (Лоухи, Пяозерский, Чупа, калевала, Кемь, Беломорск, Муезерский, Пудож, Повенец, Пиндуши, Медвежьегорск, Суоярви) нет специальных лабораторий по контролю за показателями качества воды. Предпринимателям потребуются значительные дополнительные затраты на транспортировку, в ряде случаев до 150-250 км, консервацию и исследование проб, что ставит субъектов предпринимательской деятельности республики Карелия заведомо в неравные условия", - пояснила Гнетова. Что предлагает бизнес-омбудсмен, читайте в интернет- газете "Вести Карелии".

фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

В Карелии мужчина пригрозил задушить попрекавшую его бездельем сожительницу

В Суоярвском районе ссора привела к уголовному делу, рассказали в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Суоярвского района обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о том, что ей угрожали убийством. Участковый уполномоченный в ходе разбирательств выяснил, что к происшествию причастен 49-летний сожитель заявительницы.

Установлено, что между женщиной и её возлюбленным разыгрался конфликт. Она была недовольна тем, что её сожитель не трудоустроен. По словам дамы, вместо поиска работы мужчина сидит дома и налегает на спиртные напитки. По версии дознания, подозреваемый в ответ сказал сожительнице, что задушит её, и обхватил шею руками.

Свидетельницей происходящего стала подруга заявительницы, которая в момент ссоры находилась у пары в гостях. Ей удалось остановить мужчину и убедить приятельницу сообщить о случившемся в полицию.

Стражам правопорядка подозреваемый рассказал, что не собирался убивать свою гражданскую супругу, а только хотел припугнуть. Свою вину мужчина признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

фото: ©Лесной портал Карелии

"Чиновники будут пытаться вновь запретить людям выращивать лес на своей земле"

Большинство участников публичного обсуждения высказалось против поправок Минприроды России, направленных на запрет лесоводства на сельхозземлях.

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов завершилось публичное обсуждение подготовленных Минприроды России поправок в постановление федерального правительства, касающегося лесоводства на сельхозземлях. Как отметил известный лесной эксперт Алексей Ярошенко, более шести тысяч участников обсуждения высказались против этих поправок, а поддержали их всего несколько человек.

По словам Ярошенко, основная идея поправок – полностью запретить лесоводство на землях сельскохозяйственного назначения, разрешить только рубку уже выросших лесов в течение десяти лет, с обязательным последующим уничтожением оставшихся лесов и возвращением земли в сельскохозяйственный оборот.

"Какой будет реакция разработчиков – Минприроды – пока непонятно, но, скорее всего, это еще далеко не конец истории, и чиновники будут пытаться вновь запретить людям выращивать лес на своей земле, и вновь открыть колоссальные возможности для мздоимства", – считает Алексей Ярошенко.

Читайте подробнее в статье "Во поле березка стояла".

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Музей Карельского фронта расскажет, как эволюционировали женщины

В Музее Карельского фронта рассказали о культурной программе, посвященной празднованию Международного женского дня.

Музей Карельского фронта проведет седьмого марта два мероприятия, приуроченных к празднованию Международного женского дня.

В музее состоятся военно-историческая интеллектуальная игра "Фронтовыми дорогами" и лекция "Эволюция образа женщины в советском искусстве 1917-1985 гг.".

Информация об этом содержится в паблике музея.

Ранее сообщалось, как замминистра обороны РФ подарил Музею Карельского фронта уникальный экспонат.

фото: © ГИБДД Карелии

Автоинспекторы в Карелии подарили женщинам-водителям цветы (ФОТО)

Цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения поздравили автоледи с наступающим праздником. Женщинам вручали букеты тюльпанов, поздравительные открытки и сборники Правил дорожного движения.

"Принимая поздравления, представительницы прекрасного пола пообещали быть дисциплинированными водителями и всегда соблюдать Правила дорожного движения", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

фото: ©"Столица на Онего"

Экономным пассажирам фирменного поезда "Карелия" предлагают купить "деловой проездной"

Теперь все, кто часто ездит в Москву на нашем фирменном поезде "Карелия", могут сэкономить на покупке билетов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Артура Парйенчикова, экономия стала возможной после включения холдингом РЖД поезда №17/18 в перечень составов, где предоставляется услуга "Деловой проездной".

"Стоимость такого проездного варьируется в зависимости от количества поездок и от того, в каком вагоне – купе или СВ – предпочитает путешествовать пассажир. Так, проездной на 12 поездок в купе обойдется в 12 тысяч рублей, то есть стоимость одной поездки для пассажира составит 1 тысячу. Если оформить проездной на 6 поездок, его стоимость составит 7,8 тысяч рублей (то есть цена одной поездки – 1,3 тыс. рублей). Проезд в СВ, конечно, подороже", - написал Парфенчиков.

"Деловой проездной" можно приобрести на официальном сайте "РЖД" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Глава напомнил, что проездной уже действует на поездки в "Ласточках", курсирующих по маршрутам Санкт-Петербург – Сортавала, Псков – Великий Новгород – Петрозаводск.

фото: vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска меняет расписание из-за 8 Марта

В связи с празднованием Международного женского дня в период с 5 по 9 марта вносятся изменения в расписании автовокзала Петрозаводска.

В расписаниях возможны оперативные изменения, сообщается в пабике "Карелавтотранса".

Данные изменения будут публиковаться в специальном разделе "Оперативные изменения в расписании", а также в официальной группе ВКонтакте.