Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Каким был парад в честь Дня Победы в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

В столице Карелии проходят праздничные мероприятия в честь празднования Дня Победы.

Сегодня Петрозаводск отмечает 76-ю годовщину Великой Победы. В этой связи на площади Кирова в карельской столице состоялся парад.

Как информирует пресс-центр мэрии города, торжественным маршем по главной площади прошли военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты силовых ведомств, студенты Военного учебного центра ПетрГУ, кадеты и юнармейцы. Приветствовали военнослужащих ветераны, представители органов власти, общественных организаций и объединений.

В завершении мероприятия над площадью Кирова пролетели боевые самолеты 159-го гвардейского истребительного авиационного Новороссийского Краснознаменного полка, возвращавшиеся с парада в Санкт-Петербурге, сообщили в мэрии.

фото: Республика Карелия / ВК

Как Петрозаводск отмечает День Победы (ФОТО, ВИДЕО)

Столица Карелии встретила 76-ю годовщину Великой Победы.

Сегодня в Петрозаводске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

С утра в карельской столице состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориальным комплексам. Затем на площади Кирова прошел военный парад. В небо над городом взлетели истребители.

Финалом празднования Дня Победы в Петрозаводске в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» на площади Кирова.



Завершится праздник в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Водитель, пострадавший в аварии с пожарной машиной, умер

Госавтоинспекция Карелии сообщила, что водитель легкового автомобиля, в который врезалась пожарная машина, скончался.

Умер 49-летний мужчина, находившийся за рулем легковой машины, в которую врезался пожарный автомобиль. Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В 14:55 в дежурную часть ГИБДД Петрозаводска поступило сообщение о ДТП на пересечении улицы Красная и Антикайнена.

По предварительной информации, спецавтомобиль пожарной части двигался по улице Антикайнена в направлении улицы Ленинградской с включёнными проблесковыми маячками. На пересечении улицы Антикайнена и улицы Красная произошло столкновение с легковым автомобилем «Ravon».

В результате аварии в БСМП Петрозаводска с травмами были доставлены водитель легкового автомобиля, 49 — летний мужчина, и его 17-летняя пассажирка. От полученных травм водитель скончался, сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники спецслужб. По факту ДТП проводится проверка.

Момент столкновения автомобилей зафиксировали камеры наблюдения.

фото: Камера наблюдения компании Ситилинк / скриншот видео

Пожарная машина снесла легковой автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Пожарная машина протаранила легковой автомобиль и вылетела на тротуар, едва не раздавив пешеходов.

Девятого мая в 14-48 пожарный автомобиль совершил столкновение с легковой машиной на пересечении улиц Антикайнена и Красной в Петрозаводске.

После столкновения пожарная машина вылетела на тротуар, поблизости от места ДТП находились люди.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На данный момент нет информации о деталях случившегося. «Столица на Онего» обратилась за комментариями в ГИБДД.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Опубликованы кадры с места аварии с участием пожарной машины в Петрозаводске (ФОТО)

В центре Петрозаводска произошло столкновение пожарной машины и легкового автомобиля.

Днем девятого мая в центре карельской столицы столкнулись пожарная машина и автомобиль «Ravon». ДТП произошло на пересечении улиц Антикайнена и Красная.

Как информирует сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии», пожарный автомобиль двигался по улице Антикайнена прямо. Он ехал со стороны проспекта Ленина, судя по видео, с включенными спецсигналами. Легковой автомобиль выезжал на перекрёсток с улицы Красная, судя по видео, на запрещающий (желтый) сигнал светофора.

От столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка, металлическое пешеходное ограждение и тротуар. Пешеходы, находившиеся на тротуаре, успели отойти в сторону. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения.

фото: Живой Петрозаводск / ВК / скрин видео

Парочка кабанов пробежала по улицам Петрозаводска (ВИДЕО)

Жители столицы Карелии стали свидетелями визита в город пары кабанов.

Жители карельской столицы утверждают, что видели кабанов ранним утром на Ключевой. Очевидцы сняли зверей на видео.

Любительский ролик размещен в паблике «Живой Петрозаводск».

«7 утра, кабаны бегают по Ключевой», — говорится в описании к посту.

Ранее эксперт заявлял, что прибежавшие в населенные пункты кабаны не представляют опасности для человека, однако идти на контакт с дикими животными все равно не следует.

фото: Служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги

Концерт ко Дню Победы прошел на железнодорожном вокзале в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии состоялся концерт, посвященный Дню Победы: музыканты выступили на железнодорожном вокзале города.

Студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии и женского хора «Академия» исполнили песни военных лет. Концерт прошел восьмого мая в здании городского железнодорожного вокзала. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

«Необычный концерт-флешмоб „День Победы“ был посвящен празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Артисты исполнили более 15 песен военных лет, среди которых „Катюша“, „Смуглянка“, „Казаки в Берлине“, „Прощание славянки“. Завершилось выступление исполнением самой дорогой для всех песни „День Победы“», — говорится в сообщении железнодорожников.

Ранее сообщалось, что ансамбль «Кантеле» посвятил победе в Великой Отечественной войне попурри на тему военных песен.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК / скрин видео

Житель Петрозаводска захотел догнать прибежавших в город кабанов (ВИДЕО)

В столицу Карелии прибежали кабаны и привлекли внимание местных зевак.

Кабаны были замечаны в Петрозаводске утром девятого мая в районе Ключевой. Видео визита зверей в город опубликовано в сообществе «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«9 мая в 7 утра на Кемской кабаны лично решили поздравить всех с праздником!!!», — говорится в описании поста.

На ролике видно, как по улице бегут два кабана. Автор видео подзывает животных и следует за ними, однако те убегают.

Прежде уже был опубликован любительский ролик, на котором также были запечатлены кабаны на Ключевой.

Ранее эксперт заявлял, что прибежавшие в населенные пункты кабаны не представляют опасности для человека, однако идти на контакт с дикими животными все равно не следует.

фото: Столица на Онего / скрин видео

Истребители пролетели в небе над Петрозаводском (ВИДЕО)

В столице Карелии прошел парад, в рамках которого в небе над городом пролетели военные самолеты.

В Петрозаводске гости парада на площади Кирова стали очевидцами показательного выступления летчиков. Военные самолеты пролетели в небе над Петрозаводском.

Напомним, сегодня в карельской столице проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Борцы с "Невским пассажем" провели акцию в День Победы (ФОТО)

В Петрозаводске горожане, требующие сноса незаконной пристройки "Невский пассаж", собрались для проведения акции.

Жильцы дома № 30 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, а также их сторонники, выступающие за немедленный снос незаконной пристройки, собрались у входа в здание «Невского пассажа».

Участники акции вывесили плакат, текст которого обращен к судебным приставам, которые долгие годы не могут исполнить решение суда о сносе незаконной пристройки.

«Уважаемые господа судебные приставы! Нас интересует, когда вы приступите к исполнению решения Верховного суда РК о демонтаже незаконно установленной пристройки к нашему дому?», — гласит текст плаката.

По информации корреспондента «Столицы на Онего» с места событий, в акции участвуют около 20 человек. Поблизости находится много сотрудников полиции. Задержаний на момент подготовки новости не зафиксировано.

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор на месте.

Жильцы дома не раз устраивали в Петрозаводске акции протеста по причине бездействия властей, а два ветерана Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов сдали в губернаторскую администрацию свои юбилейные медали к 70-летию Победы.

фото: инстаграм: rusevich_krasit

Актер Максим Виторган приехал в Карелию

Российский актер Максим Виторган на майских праздниках был замечен в Карелии.

Фото с Максимом Виторганом разместила в инстаграме Илона Русецкая.

"Вот такие замечательные гости приезжают в Карелию.

Харизма, обаяние, мощь и это лишь малая доля", - написала она.

Максим Виторган - популярный российский актёр, режиссёр и телеведущий.

фото: Алексей Трунов / ВК

Блогер из Петрозаводска арестован после призыва к акции в поддержку борцов с «Невским пассажем»

Петрозаводский блогер Алексей Трунов арестован за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления: он призывал поддержать ветеранов, ведущих борьбу с незаконной пристройкой «Невский пассаж».

Алексей Трунов был задержан в Петрозаводске восьмого мая и затем арестован на сутки по решению суда. Об этом сообщает издание "7х7".

Блогер пояснил, что на него составили протокол за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В день задержания Алексей Трунов призывал в соцсети выйти на "акцию протеста и поддержки ветеранов". Блогер выразил намерение поддержать борцов с незаконной пристройкой "Невский пассаж", среди которых есть ветераны Великой Отечественной войны. Они безуспешно пытаются добиться сноса незаконного объекта.

В итоге суд назначил блогеру Алексею Трунову сутки ареста. С учетом ночи, проведенной в спецприемнике МВД, он освободится 9 мая до 17 часов.

Акция борцов с "Невским пассажем" в Петрозаводске состоялась без Трунова.

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Путин пригрозил тем, кто забыл уроки Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин заявил, что тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет оправдания и прощения.

Прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, вновь вынашивает агрессивные планы, быть не может. Об этом заявил в воскресенье президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», — сказал он, выступая с трибуны на Красной площади по случаю 76-й годовщины Победы.

Президент добавил, что Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность российского народа.

«Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — сказал он.

Президент России назвал победу в Великой Отечественной войне событием колоссального значения для судеб всего мира. Глава государства пообещал, что страна всегда будет помнить о подвиге советского народа, который в самое тяжелое время войны был один на один с врагом.

Выступая на параде, Путин поздравил россиян с Днем Победы — «победы колоссального, исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России, ее народа священным». «Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победителей, поколения, которое мы чтим и которым гордимся», — подчеркнул президент.

«Мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к родине, вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного — одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну, одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года», — обратился глава государства к ветеранам.

«Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ, в самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один на один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе, бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе», — заявил Путин.

фото: Мария Акимова / ВК

В Карелии кладбище, где покоятся герои войны, находится в жутком запустении (ФОТО)

В Сегеже пришло в упадок местное кладбище, где покоятся останки героев, отдавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне.

На кладбище в карельском городе Сегежа царит беспорядок. При этом на данной территории покоятся останки советских бойцов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает в соцсети жительница Сегежи Мария Акимова.

«Вот так выглядит наше старое городское кладбище, где через могилу красные звёзды участников Великой Отечественной войны. На многих могилах от срезанных звёзд остались голые штыри, как ножи по сердцу», — заявляет она.

Мария Акимова считает, что к состоянию местного кладбища должно быть привлечено общественное внимание.

«Больно. Столько громких слов. А ведь именно там покоится поколение сегежан, видевших лицо войны», — подчеркнула она.

Автор поста призывает местную власть обратить внимание на хаос, который творится на могилах павших солдат. По словам местной жительницы, горожане смогли бы во взаимодействии с чиновниками привести территорию захоронения в порядок.

«Очень бы хотелось, чтобы в свете последних событий подключилась наша администрация. Провела обследование старого кладбища, составила смету. Активисты сами не спилят аварийные деревья, которые падают на могилы. А ведь могут упасть и на людей. Подрядная организация могла бы за три-четыре „бесснежных“ месяца постепенно привести кладбище в порядок, а неравнодушные люди помогли бы. Так хочется сделать доброе дело вместе», — резюмировала Мария Акимова.

Напомним, на этом же кладбище в Сегеже находится могила ветерана Великой Отечественной войны Степана Льдинина, которую разгромили вандалы.

фото: Республика Карелия / ВК / скриншот ролика #СВЕТПОБЕДЫ

Власти Карелии предлагают подойти с фонариком к окну в честь Победы

Авторы правительственного паблика «Республика Карелия» призывают жителей региона подключиться к акции «Свет Победы».

Девятого мая в стране пройдет всероссийская акция «Свет Победы», призванная почтить память героев Великой Отечественной войны. Об этом информирует правительственный паблик «Республика Карелия».

Авторы сообщества предлагают жителям республики принять участие в мероприятии.

«Для участия в акции необходимо ровно в 21:50 выключить свет в квартире, подойти к окну и зажечь фонарик, а ровно в 22:00 во всех крупных городах России начнется праздничный салют», — говорится в тексте поста.

Также авторы сообщения призывают выкладывать видео со своим участием в акции в соцсети.

Ранее сообщалось, как глава администрации района Карелии отправился на эстафету в честь 9 мая.

фото: Владимир Рыбалко / ВК

Неизвестный злодей отстреливает кошек вблизи Петрозаводска (ФОТО)

Руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко сообщил, что в селе Заозерье появился стрелок, который ведет охоту на кошек.

Общественник Владимир Рыбалко сообщил о появлении в Заозерье злоумышленника, который ведет стрельбу из пневматического оружия по кошкам. Об этом руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных рассказал в соцсети. Он пояснил, что подобные действия живодеров уже стали традиционными в карельской столице и ее окрестностях.

Владимир Рыбалко пояснил, что к нему обратилась хозяйка кошек из Заозерья, которая сообщила, что два ее животных стали жертвами неизвестного стрелка из пневматики.

«5 марта мною была обнаружена кошка, вся морда была в крови. Повезли её в ветклинику на Шуйскую. До последнего были уверены, что это был ушиб, но после операции извлекли пулю, очень похожа на пневматическое оружие. У животного раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. Кошке назначили лечение. Придя с работы 6 числа, мною был обнаружен наш кот по кличке Федя с точно таким же ранением!», — приводит Рыбалко слова хозяйки травмированных животных.

Хозяйка пострадавших животных заявила, что обратилась в полицию.

Общественник Владимир Рыбалко рассказал, что это не первый случай стрельбы из пневматики по домашним животным в Петрозаводске и окрестностях.

«Нам не раз попадались в приюте кошки с застрявшими под кожей пульками, один раз пульку извлекли из брюшной полости ветеринары во время операции стерилизации. Эти животные выжили — но сколько нет? Также к нам обращались жители города с жалобами на неизвестных стрелков, однако на моей памяти ни разу правоохранительным органам не удалось найти и наказать стрелявших», — сообщил Владимир Рыбалко.

Общественник считает, что к случаям нападений на животных следует привлечь внимание общественности и правоохранительных органов.

«И еще напомню владельцам животных, помните, что самовыгул может обернуться бедой, если животное покидает ваш участок!», — заключил Владимир Рыбалко.

Ранее сообщалось, как живодеры убили добродушного пса, любимца всего поселка в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Число жертв коронавируса в Карелии вскоре достигнет 500 человек

Оперативный штаб карельского правительства подтвердил еще две смерти от коронавируса: всего от ковида с начала пандемии скончался 491 человек.

В Карелии подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. В Госпитале для ветеранов войн скончались житель Петрозаводска 1954 года рождения и жительница поселка Рабочеостровск 1961 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших — 36 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 48 человек.

По официальным данным властей, с начала пандемии в Карелии от коронавируса скончался 491 человек. Выздоровели после заражения 44275 человек. Эти данные приведены на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7512,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3319,9 случая, по Северо-Западу — 5811.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Светофор в центре Петрозаводска грозит обрушиться на головы горожан (ВИДЕО)

Конструкция светофора на площади Кирова в Петрозаводске раскачивается на ветру и может обрушиться.

На главной петрозаводской площади расположен светофор, конструкция которого плохо закреплена и раскачивается на ветру. Очевидцы зафиксировали объект на видео. Ролик размещен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Где гарантия, что вот этот светофор не упадёт кому-нибудь на голову или авто?!», — задает вопрос автор поста и подчеркивает, что в центре города будут проходить праздничные мероприятия.

Ранее сообщалось, что вандалы пытались разгромить светофоры в городе горняков в Карелии.

фото: Столица на Онего

В Карелии воздух может прогреться до +16 градусов, но будет сыро и скользко

О погоде на понедельник, 10 мая, рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

По Карелии в понедельник, 10 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3, на севере местами до -5°С, днем +6, +11°С, местами до +16°С. Ночью на дорогах местами гололедица.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха ночью +0, +2°С, днем +10, +12°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Власти рассказали, станут ли длинные майские праздники традицией

Минтруд сообщил, стоит ли ждать населению, что длинные майские праздники теперь станут ежегодными.

Минтруд не планирует в будущем делать майские праздники непрерывными, как в этом году, заявил журналистам глава ведомства Антон Котяков. Об этом сообщает РИА Новости.

В этом году президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Таким образом, майские праздники продлятся десять дней — с 1 по 10 мая. Как отмечается в указе, это сделано для того, чтобы добиться более стабильной эпидемиологической обстановки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступившая с этой идеей, пояснила, что так можно будет избежать дополнительных рисков, связанных с поездками за город и обратно.

Позже Путин отметил, что решение оказалось оправданным: в России продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

фото: © Правительство Карелии

В Карелии ансамбль «Кантеле» исполнил военные песни (ВИДЕО)

Ансамбль «Кантеле» посвятил победе в Великой Отечественной войне попурри на тему военных песен.

Ансамбль «Кантеле» присоединился к гражданско-патриотической акции «Наследие Победы». Артисты представили попурри на тему военных песен. Об этом сообщается в паблике ансамбля.

Сообщается, что сегодня в Петрозаводске ансамбль «Кантеле» выступит на площади Кирова в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Выступление пройдет с 21 до 22 часов и завершится праздничным фейерверком «Огни Победы!».

Ранее сообщалось, как Тимур Родригез исполнил песню в сопровождении ансамбля «Кантеле».

фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Новый памятник у здания прокуратуры появился в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии установлен памятник работникам органов прокуратуры республики - ветеранам Великой Отечественной войны.

На улице Германа Титова у здания прокуратуры Республики Карелия установлен памятник «Защитникам закона – ветеранам Великой Отечественной войны». Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"Уже 22-23 июня 1941 года в органах прокуратуры республики начался массовый призыв в ряды Красной Армии. В первые месяцы войны на фронт, в партизанские отряды и истребительные батальоны отправились более 50 сотрудников центрального аппарата и районных прокуратур. В настоящее время, в том числе по архивным документам, установлено, что 22 из них погибли или пропали без вести. Их имена были перечислены сегодня на церемонии открытия памятника. Осенью 1941 года прокуратуру Карелии эвакуировали сначала в Пудож, а затем – в Беломорск. Несмотря на то, что значительная часть территории республики была оккупирована врагами, деятельность ведомства не прекращалась ни на один день. Прокуратура обеспечивала надзор за соблюдением законов военного времени, направленных на охрану общественного порядка и трудовой дисциплины, прав военнослужащих и членов их семей, охрану социалистической собственности, борьбу с преступностью", - сообщили в пресс-центре мэрии города.

Ранее сообщалось, что жители микрорайона в Петрозаводске покрасили ржавую стелу - памятник герою войны.

фото: Законодательное собрание Карелии

Игорь Зубарев: За Великую Победу наш народ заплатил великую цену, и мы должны об этом помнить всегда

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев поздравил жителей Карелии с Днем Победы.

По мнению парламентария, День Победы всегда был и останется главным праздником для каждой семьи в нашей стране, праздником, объединившим несколько поколений россиян памятью о горечи потерь и гордостью за своих героических предков.

«За Великую Победу наш народ заплатил великую цену, и мы должны помнить об этом, сколько бы лет ни минуло с тех пор, сколько бы ни предпринималось попыток переписать историю. Значение победы в страшной войне с фашизмом переоценить невозможно. Ведь не только нам, но и жителям многих других стран наши деды и прадеды подарили право на мирную жизнь. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой жизни отстоял нашу свободу и независимость. Низкий поклон всем ветеранам! И в будни, и в праздники мы должны окружать вниманием и заботой всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны. И я рад, что в прошлом году мы осуществили мечту ветеранов - открыли в Беломорске Музей Карельского фронта. Теперь у жителей Карелии и ее гостей, детей и молодежи есть возможность прикоснуться к истории, посмотрев одну из лучших экспозиций о Великой Отечественной войне в здании штаба фронта», - отметил Игорь Зубарев.

В День Победы сенатор пожелал всем, чья жизнь была опалена войной, долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия, любви родных и близких.

«Вечная слава тем, кого уже нет с нами. Мирного неба всем нам - потомкам поколения победителей. Дорогие жители Карелии, с Днем Великой Победы!» - подытожил парламентарий.

фото: Ветеринарная клиника "Нос по Вет.ru" / ВК

В Петрозаводске неизвестные подбросили в подъезд черепаху (ФОТО)

В столице Карелии ветеринарная клиника ищет новых хозяев для черепахи, которая могла быть выброшена прежними владельцами.

В Петрозаводске горожанин нашел в подъезде черепаху, которую, возможно, выбросили прежние хозяева. Молодой человек отнес ее в ветеринарную клинику, которая теперь ищет черепахе новую семью.

«Дорогие любители братьев наших меньших! У нас в клинике ждет свою новую любящую семью и теплый аквариум симпатичная, активная и добрая, красноухая водная черепаха. Бедняжку нашел в подъезде неравнодушный молодой человек, но себе, к сожалению, оставить не может. Временно эта красотка живет в клинике на Древлянке, 15, но для такого животного там нет подходящих условий для счастливой жизни», — гласит текст сообщения, опубликованный в паблике ветклиники «Нос по Вет.ru».

Ранее сообщалось, как в Карелии черепаха сбежала от хозяйки и поселилась на клубничной поляне.

фото: © Заксобрание Карелии

«Мы помним. Мы гордимся»: глава Карелии поздравил ветеранов с Днем Победы

Глава республики Артур Парфенчиков поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы.

Текст поздравления опубликован на странице Артура Парфенчикова в социальной сети.

"Мы помним. Мы гордимся. Мы не забудем. Дорогие наши ветераны, труженики тыла! Спасибо вам за мирное небо. Низкий поклон", - гласит текст поздравления.

Ранее председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович рассказал о своем дедушке-фронтовике.

фото: Кадр из клипа «Кораблик»

Ролик о войне и хрупком мире снят в Карелии (ВИДЕО)

В Карелии снят клип «Кораблик», посвященный победе в Великой Отечественной войне.

Ролик о войне «Кораблик» был снят в Петрозаводске и в Гирвасе за неделю до Дня Победы.

«Идея — показать, как хрупок мир через метафору — бумажный кораблик в луже на поле боя, оказавшийся в мирном времени наших дней. Солдат, сбитый с ног снарядом врага, оказывается на земле, ему видится мирная жизнь своих потомков. В этот момент он находит силы подняться и продолжить бороться за это. И будто видя его подъем, за ним бегут и его боевые товарищи», — рассказали авторы клипа.

Производством ролика занимались Владимир Боженов, Наталья Данилова, Константин Роди, Юлия Семина. Роли солдат исполнили участники кондопожского филиала КРООРВИК «Стражникъ»: Рыбников Алексей, Моторко Егор, Брянгин Иван, Брянгин Павел.

Песню «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева исполнила группа «Истинный облик».

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Район Петрозаводска отметил 9 мая на день раньше

В Соломенном горожане на сутки раньше отметили День Победы, чтобы затем подключиться к официальному городскому празднованию.

Жители петрозаводского района Соломенное отпраздновали День Победы восьмого мая, чтобы на следующие сутки подключиться к официальным мероприятиям. Об этом сообщается в паблике «ТОС Соломенное».

«Сегодня прошёл праздник, посвящённый Дню победы. Праздник устроили сегодня, чтобы завтра люди смогли посетить общегородские мероприятия на Кирова. Погода, конечно, нас сегодня подвела, но хочется поблагодарить всех за то, что всё же остались. Особенно спасибо танцевальным и вокальным группам за то, что исполнили свои номера даже под дождём. Была каша, были сувениры, были песни и танцы военных лет», — заявили авторы поста, опубликованного вечером восьмого мая.

«Всех с праздником! Давайте помнить, что люди гибли за нас, чтобы дать нам возможность жить и стремиться к чему-то светлому и правильному!», — сообщили жители Соломенного.

Ранее сообщалось, что на День Победы в Карелии потеплеет.

фото: © ИА «Республика» / Леонид Николаев

«В моей семье тоже были фронтовики»: министр Охлопков поздравил жителей Карелии с 9 мая

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков опубликовал в соцсети поздравление с Днем Победы.

Михаил Охлопков поздравил жителей региона с Днем Победы. Текст поздравления опубликован на странице министра в соцсети.

«День Победы — особенно значимый для каждого жителя нашей страны праздник. Мы отмечаем его как дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества — всем, кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал долгожданный день Победы. В моей семье тоже были фронтовики, и поэтому День Победы мы отмечаем семьёй каждый год», — заявил Охлопков.

Глава Минздрава Карелии также отдельно поздравил медиков, которые спасали жизни людей во время военных действий.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны и труженики тыла, за подвиг, совершенный во имя нашей мирной и счастливой жизни! Низкий поклон вам, дорогие коллеги-ветераны — люди в белых халатах, за героизм и мужество, за то, что спасали жизни, за то, что на своих плечах выносили с полей битвы раненых, за то, что возвращали к жизни наших героев в полевых медсанбатах и тыловых госпиталях», — гласит текст поздравления.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 9 мая



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фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Глава российского Минздрава сообщил, когда появится коллективный иммунитет к COVID-19

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России появится в сентябре.

Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в стране идет планово, а коллективный иммунитет у 60% у взрослого населения удастся обеспечить в сентябре. Об этом передает ТАСС.

«Все идет планово», — сказал он журналистам в воскресенье.

Отвечая на вопрос, будет ли коллективный иммунитет обеспечен в сентябре, Мурашко ответил утвердительно.

По официальным данным, на 6 мая первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты 13,4 млн человек, вторым — 9,4 млн.

В России с марта выявляют не больше 10 тыс. заразившихся в сутки. По сводке ВОЗ на 8 мая, больше всего подтвержденных инфицирований в США — 32 257 416. Далее: Индия (21 892 676), Бразилия (15 003 563), Франция (5 655 548), Турция (4 998 089), Россия (4 871 843), Великобритания (4 431 047), Италия (4 092 747), Испания (3 559 222), ФРГ (3 507 673).