Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

В минувший вторник, 25 мая, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение назначить на должность зампредседателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике Михаила Стоцкого, ранее занимавшего пост главврача поликлиники №1 в Петрозаводске и являвшегося депутатом ЗС, членом Комитета по здравоохранению и социальной политике.

Михаил Стоцкий станет вторым по счету заместителем председателя Комитета ЖКХ в Заксобрании Карелии Леонида Лиминчука и начнет работать в ЗС на платной основе.

Кроме того, на внеочередном заседании Заксобрания Карелии парламентарии приняли решение вывести из состава Комитета ЖКХ депутата Марину Гуменникову.

Напомним, с поста руководителя самой большой петрозаводской поликлиники №1 Михаил Стоцкий уволился 31 марта.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ)

Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.

Жители Ключевой нашли в лесу в районе улицы Кооперативной первые грибы. Фото подосиновика горожане прислали в редакцию.

Ранее грибники раскрыли местонахождение уникального грибного места, расположенного в Лахденпохском районе. Осенью прошлого года смогли собрать от 12 до 14 килограммов грибов за полчаса в районе озера Исо-Ийярви.

фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске

Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Как сообщили в администрации города, с испытания тепловых сетей в карельской столице стартуют 24 июня. В этот день с 10.00 горячее водоснабжение будет приостановлено в следующих районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика. Вернется горячая вода в дома жителей этих районов 8 июля.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.

В мэрии напомнили, ежегодные работы на тепловых сетях проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.

фото: © коллаж МВД Карелии

Гонщику, совершившему смертельное ДТП на скорости 142 км в час в Петрозаводске, грозит 15 лет колонии

В Петрозаводске предстанет перед судом водитель, сбивший насмерть двух женщин на улице Шотмана и скрывшийся с места ДТП, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Артема Гашкова, совершившего смертельно ДТП.

Напомним, 19 сентября в 00.41 в Петрозаводске водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой сбил двух женщин 1977 и 1979 годов рождения, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины скончались на месте.

Водитель с места происшествия скрылся, но позже сам пришел в полицию с повинной.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина управляя технически исправным автомобилем, в нарушение правил дорожного движения, вел свое транспортное средство по улицам города со скоростью не менее 142 км/ч.

Близкими родственниками погибших заявлены гражданские иски на общую сумму 2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела, обвиняемый вину признал частично, сообщил, что готов возместить причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Гонщику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, момент страшного ДТП попал в объектив камер наружного наблюдения.

фото: © скриншот видео очевидца

Полиция обещает полмиллиона тем, кто найдет поджигателей лесозавода «Финтек» в Карелии

МВД по Республике Карелия ведет розыск лиц, причастных к поджогу лесозаготовительного предприятия в Лоухском районе, строительство которого шло в рамках федеральной целевой программы.

По информации правоохранителей, преступление было совершено в ночь на 23 ноября 2019 года. Уголовное дело возбуждено по факту уничтожения имущества путем поджога.

Всех, кто располагает сведениями о виновных, просят незамедлительно сообщать по номерам телефонов: +7911-427-22-11, +7981-405-54-36 или 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, в Лоухском районе создавалось новое предприятие "Финтек", и практически, когда нужно было его уже принимать, оно сгорело.

В результате пожара, который произошел в конце ноября, на лесозаводе сгорело оборудование общей стоимостью более 200 миллионов рублей. По факту пожара возбуждено уголовное дело, а в качестве версий возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и поджог.

Отметим также, что ООО "НПО "Финтек" пользовалось особым расположением республиканских и федеральных властей. Проект компании по созданию на севере Карелии производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных изделий стоимостью более миллиарда рублей включен в Федеральную целевую программу развития республики до 2020 года.

В то же время на протяжении нескольких лет ООО "НПО "Финтек" являлось одним из крупнейших должников по оплате пользования лесным фондом республики. По данным карельского Минприроды, к началу ноября задолженность компании по лесным платежам достигла почти 15 миллионов рублей.

фото: © Роман Величко/паблик Вконтакте «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

«За оторванной дверью стояло детское кресло»: опасная авария произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянском кольце легковой автомобиль попытался проскочить перед грузовиком, но не успел.

Очередное ДТП произошло 25 мая на Древлянском кольце в Петрозаводске. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В 18.48 при повороте на Лесной проспект в сторону Кукковки водитель легковушки попытался проскочить перед бетономешалкой, двигавшейся по внешнему радиусу дороги, но не успел этого сделать. В результате легковой автомобиль получил серьезные повреждения.

«За оторванной дверью стояло детское кресло», — прокомментировал в обсуждении один из подписчиков паблика.

Авария была зафиксирована на камеру наружного видеонаблюдения компаний «Ситилинк» и «Сампо».

фото: © Столица на Онего

Глава Петрозаводска назначил кураторов районов города

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский закрепил за своими замами районы Петрозаводска.

Владимир Любарский назначил ответственных за ситуацией на различных городских территориях. Об этом новый глава города сообщил на своей странице в соцсети.

«Принято решение закрепить кураторство за районами города. Каждый мой заместитель будет следить за обстановкой на закрепленных территориях. Взаимодействие депутатов Петросовета с кураторами также даст дополнительный эффект», — пишет Владимир Любарский.

Так, за центр города будет отвечать первый заместитель главы администрации Петрозаводска Инна Колыхматова, за Древлянку и Перевалку — председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, за Голиковку и Зареку — председатель комитета социального развития Любовь Иконникова, Соломенное, Пески, Сулажгору, Рыбку, Железнодорожный район — руководитель аппарата Диана Евстигнеева, Кукковку, СКЗ и Томицы — председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов и др.





«В ближайшее время кураторы проведут серию горячих линий для жителей своих районов. Анонсы разместим на сайте администрации», — пообещал Владимир Любарский.

Ранее глава Петрозаводска рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.

фото: © Сергей Стариков/ТАСС

Час назад в Петрозаводске на пожаре погиб человек

В Петрозаводске произошел пожар в квартире – один человек погиб, один пострадал, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 26 мая в 11.07, на пульт пожарно-спасательной службы МЧС Карелии поступило сообщение о возгорании в квартире многоэтажного дома на улице Ведлозерской, 16б.

Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили, что горит квартира на 8-ом этаже многоквартирного дома.

В результате пожара огнем повреждена кухня, площадь повреждения один квадратный метр. Тем не менее, в квартире из-за сильного задымления погиб человек, второй пострадал, его госпитализировали.

Обстоятельства случившегося выясняются.

фото: © Столица на Онего

Ливни и ветер обрушатся на Карелию

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий в шести районах республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, вечером 26 мая и ночью 27 мая местами, преимущественно по юго-западным районам республики,ожидается сильный дождь, усиление восточного ветра порывами до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Пряжинский, Сортавальский и Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее МЧС предупреждал о заморозках по северным районам Карелии.

фото: © кадр из видео

Стали известны последствия удара молнии в телевышку в Петрозаводске

Ведущий специалист Радиотелевизионного передающего центра республики Анна Ульбакова рассказала, как удар молнии в телевышку повлиял на работу телецентра.

Ранее сообщалось, что 23 мая во время грозы молния ударила в телевышку. Сегодня ведущий специалист Радиотелевизионного передающего центра республики Анна Ульбакова рассказала «Столице на Онего», что на работе телецентра это почти никак не сказалось.

«Это незначительное явление, — сказала Анна Ульбакова. — У нас на телевышке громоотводы установлены, чтобы обеспечить бесперебойное вещание. После удара молнии наши зрители ощутили лишь небольшие помехи. Никакая техника не сгорела, сбоев никаких не было».

Напомним, в соцсетях было опубликовано видео, где петрозаводчанин запечатлел, как 23 мая во время грозы молния ударила в телевышку.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии от коронавируса скончались 45-летний мужчина и 42-летняя женщина

Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 537 жителей Карелии, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской больнице им. В. А. Баранова скончался 45-летний житель Петрозаводска, в Республиканской инфекционной больнице умерла 62-летняя жительница села Вешкелица, в Госпитале для ветеранов войн скончалась 42-летняя жительница Петрозаводска. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 537 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 59 человек. Из этого числа заболевших — 57 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47026 человек.

Выздоровели 45205 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 65 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7658,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3419,3 случая, по Северо-Западу — 5959,7.

фото: © кадр из видео

Водителя автобуса, устроившего опасные гонки в центре Петрозаводска, ждет суд

Сотрудники ГИБДД Карелии нашли водителя маршрутного автобуса, вылетевшего на «встречку» на проспекте Ленина.

Напомним, 23 мая на проспекте Ленина две маршрутки не смогли поделить дорогу — в итоге одна из них выехала на полосу встречного движения, где в этот момент двигались автомобили, подвергнув риску не только жизни пассажиров, но и других участников движения.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, нарушителем оказался водитель автобуса №21. Его личность установили. В отношении нарушителя составлен протокол, материалы дела направлены в суд. Гонщику грозит штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев.

фото: официальный сайт ПетрГУ

Новое общежитие на 300 мест начинают строить для студентов ПетрГУ

Студенческое общежитие в Университетском городке обещают открыть к концу 2022 года.

В Университетском кампусе Петрозаводского государственного университета стартует строительство нового общежития, рассчитанного на 300 мест, сообщается на сайте вуза.

Новое здание студенческого общежития общей площадью почти 5,5 тыс. кв. м разместится на Университетской улице в Петрозаводске. Оно будет состоять из соединенных между собой корпусов, два трехэтажных жилых блока примкнут к двухэтажному административно-общественному.



Как сообщается на сайте университета, в комнатах нового общежития будет все необходимое для жизни и учебы. В каждой из них смогут проживать до 4 студентов. На жилых этажах корпусов разместят кухни, бытовые и хозяйственные помещения, холлы и жилые комнаты - в том числе, с кухнями-нишами. В общежитии планируется оборудовать зал для мероприятий и отдыха, комнату для занятий и компьютерный класс. Также для студентов в новом корпусе расположится спортивный, тренажерный и теннисный залы. Новые общежития приспособят для комфортного проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.



На территории Университетского кампуса уже находятся учебно-лабораторные корпуса №5 и №6, бассейн «Онего», а также строится Легкоатлетический манеж ПетрГУ. Новое общежитие будет вписано в элементы существующей застройки. Участок, на котором расположено общежитие, после завершения строительства благоустроят.

фото: администрация Петрозаводска

Борьбу с крысами обсудят на общегородской открытой планерке в мэрии Петрозаводска

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на открытых планерках в мае и июне.

Владимир Любарский опубликовал примерный план открытых планерных совещаний в администрации Петрозаводска с темами, которые на них будут обсуждаться.

Так, 31 мая планерка будет посвящена ремонту дорог и организации дорожного движения, 7 июня – транспортному обслуживанию населения, 21 июня – контролю за благоустройством, 28 июня власти хотят затронуть тему крыс и клещей (дератизация и акарицидные мероприятия). 14 июня планерки не будет, так как этот день объявлен выходным.

«Вопрос уборки мусора в формат городской планёрки не поместится - нужно мероприятие более объемное. Но затягивать не будем», - уточнил Любарский.

Напомним, общегородские планерки, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения на должности главы Петрозаводска. Владимир Любарский этот формат вернул, первая открытая общегородская планерка после долгого перерыва состоялась 17 мая.

фото: © Алена Мак

На набережной Петрозаводска вырубили сирень, за которой много лет ухаживала художница (ФОТО)

В ходе плановой обрезки на набережной Петрозаводска под корень срубили кусты сирени.

Жительница Петрозаводска Алена Мак рассказала «Столице на Онего», как пришла недавно на набережную к своим любимым кустам махровой сирени, которые росли недалеко от памятника Петру I, и увидела на их месте лишь пеньки.





«Я ухаживала за ними, срезала семенные початки, чистила стебли. Но в этом году сирень срубили под корень. Если бы знать, что ей грозит опасность, спасла бы», — сказала расстроенная петрозаводчанка.





Алена Мак рассказала, что уничтожены редкие сорта махровой сирени. По ее словам, представитель мэрии ей объяснила, что сирень вырубили в рамках благоустройства: прошла плановая обрезка для формирования кустов.





«Недалеко от скульптуры Рыбаки есть кусты махровой сирени. Они там уже, как деревья, гигантского размера. И никому в голову не пришло их формировать», — недоумевает горожанка.

Оказывается, Алена Мак не просто ухаживала за сиренью, а писала о ней стихи, песни и картины.

«Мы встретились, моя цветная юность,

На кончиках сиреневых ветвей…» (Алена Мак)





фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

«Валютная дыра» обнаружилась в банковской системе России

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов.

Это следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком, пишут РИА Новости.

Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то есть чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.

Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он.

"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.

Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.

фото: © Столица на Онего

Родители учащихся Академического лицея в Петрозаводске выступают против введения второй смены

Академическому лицею на Древлянке грозит уплотнение и вторая смена, в том числе из-за набранных первых классов в строящуюся школу в микрорайоне «Скандинавия».

В редакцию «Столицы на Онего» обратились родители учащихся Академического лицея, которые бью тревогу по поводу ведения второй смены в образовательном учреждении. Сразу две параллели — шестые и восьмые классы — с нового учебного года будут учиться с 14:00 до 19:00. О данном решении директор Академического лицея сообщила законным представителям учащихся параллели 5-х и 7- х классов на родительском собрании еще в конце апреля. Родители написали главе Карелии Артуру Парфенчикову, министру образования Роману Голубеву и мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому с просьбой помочь отстоять первую смену в школе.

«У нас в Академическом лицее на Древлянке планируется введение второй смены в параллели шестых и восьмых классов со следующего учебного года, — пишут родители. — Причиной этого в том числе является и несвоевременная сдача новой школы в Скандинавии. Мы обращались к главе республики, новому мэру города, министру образования. Мы просто обычные родители, которые хотят, чтобы наши дети учились в первую смену (именно поэтому мы выбрали 6 лет назад из всех школ Древлянки именно эту, с одной сменой), продолжали заниматься дополнительным образованием, которым некоторые занимаются с 4-5 лет. Из-за мер, предпринятых школой в борьбе с ковидной инфекцией, родители не имеют возможности даже собраться и обсудить данный вопрос».

Ответ родители получили только от Минобразования, где заверили, что в «Положение о режиме работы МОУ Академический лицей», утвержденного в 2019 году, изменений пока не внесено, учебные занятия организуются в одну смену.

При этом в ведомстве отметили, что согласно санитарно-эпидемиологическим правилам предусмотрено, что в общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет. Работа в учреждении должна осуществляться по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся.

Петрозаводчане обеспокоены, что на этой неделе учебный год заканчивается, а родители до сих пор не извещены о графике работы школы на следующий год.

«Мы хотим, чтобы наши дети учились в своем районе Древлянка в первую смену, чтобы они, как и прежде, посещали после учебных занятий свои музыкальные и спортивные школы, танцевальные и театральные кружки», — пишут в своем обращении родители.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске заканчивается строительство здания школы на 1350 мест. Компания «КСМ» планирует сдать во многом уникальный объект к 1 июля. В администрации города не сомневаются, что подрядчик выполнит все работы в срок, и готовятся принять объект в муниципальную собственность. После этого учреждению необходимо будет пройти лицензирование на осуществление образовательной деятельности. Уже сегодня создано юридическое лицо — МОУ «Средняя школа № 55».

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы», — сообщала тогда еще глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

фото: © паблик Вконтакте «Медвежьегорск Online»

Серый волк ходит по центру города в Карелии (ФОТО)

Серый хищник был замечен ночью в центре Медвежьегорска.

В паблике «Медвежьегорск Online» появились фото волка, заснятого в темное время суток на городских улицах.

Как пишут в паблике, волк был замечен в самом центре города.

«Будьте осторожны! Фото от вчерашнего вечера, находился у дома N 8 ул. Горького», — написал автор снимка.

Напомним, накануне в самом центре Петрозаводска, у здания мэрии, бегали два кабана.

фото: © Сайт правительства Карелии

В Карелии реконструируют республиканский стадион «Спартак»

На проектно-изыскательские работы выделены 50 миллионов рублей.

Управление капитального строительства Карелии объявило о проведении торгов на право заключения государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции республиканского стадиона «Спартак» в Петрозаводске, который был построен в 1968-1983 годах. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», начальная цена контракта составляет 50 миллионов рублей, а сроком его исполнения определен декабрь 2022 года.

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фото: © REUTERS/Vasily Fedosenko

Выходцы из стран Карибского бассейна бродили в погранзоне Карелии без целей и документов

Иностранцев без документов задержали в районе поселка Вяртсиля, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

Трое выходцев из стран Карибского бассейна были задержаны в пограничной зоне в районе поселка Вяртсиля сотрудниками Пограничного управления.

Документов на право пребывания в пограничной зоне иностранцы не имели. В ходе опроса конкретных целей прибытия на территорию приграничного района Карелии сообщить не смогли.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и принимается решение о возбуждении уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

фото: © ru.fotolia.com

Житель Петрозаводска закончил недолгую карьеру в сауне, пропивая деньги из украденного на работе сейфа

Петрозаводчанин угнал автомобиль на предприятии, куда устроился несколько дней назад, вырвал ворота ангара, увез оттуда сейф, вскрыл его топором, а затем снял сауну и прогулял все деньги за одну ночь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от представителя одной из компаний грузоперевозок. Неизвестный похитил сейф с наличными и угнал грузовик с территории организации.

Оперативники выяснили, что в ангар преступник проник ночью. На одной из припаркованных машин он закрепил трос и вырвал таким образом дверь ангара. В ангаре из кабинета бухгалтерии вытащил сейф. Кроме документации в хранилище находились наличные — 77 тысяч рублей. Похищенное имущество неизвестный увез на автомобиле. Утром автомобиль обнаружили в Октябрьском районе, он был припаркован напротив общежития.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение и личность подозреваемого — 25-летнего жителя Петрозаводска. Полицейские выяснили, что мужчина несколько дней назад устроился на работу в эту организацию водителем.

Он признал вину и пояснил, что бросил угнанный автомобиль недалеко от места жительства и с похищенным направился домой. Там с помощью топора и монтировки вскрыл сейф, после чего быстро организовал встречу с приятелями в одной из саун города и потратил все деньги за одну ночь.

Утром, осознав случившееся, петрозаводчанин попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания, он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «кража». По факту угона проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава Минздрава Карелии назвал число детей, заразившихся коронавирусом за сутки

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 26 мая, в Карелии зарегистрировано 4370 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 25 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4362 человека. За сутки коронавирус выявлен у 8 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 59 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 47026 человек. Выздоровели – 45205. Умерли 537 пациентов.

фото: Выпускников напутствует директор школы №17 Павел Оскарович Корган. Из фотоархива Бориса Семенова.

Армас Машин: «В школах поборов не было»

Автор рубрики «Как это было» Армас Машин вспомнил о выпускных и бесплатном советском образовании.

Советское образование было бесплатным не только потому, что за саму учебу не надо было платить: школьники и их родители были свободны, даже ограждены от любых дополнительных поборов — на ремонт школы, на покраску класса, на подарки учителям и многое другое. Все это обеспечивалось за счет школы и, в отдельных случаях, коллективов-шефов, то есть за счет государства, а не родителей.

Сейчас в нашей семье нет школьников, но по своему опыту и со слов многих знакомых знаю, о чем говорю. Если сейчас положение дел поменялось, то хорошо, но помню времена, когда обсуждение всевозможных расходов на школьном родительском собрании превращалось, по сути, в соревнование родительских кошельков, и выигрывал тот, у кого кошелек толще.

Мы в школе раз в неделю сдавали деньги на школьное питание, и на другие цели денег, помнится, не собирали. В этом плане состязание кошельков попросту исключалось.

Наша школа не была специализированной, как, например, «английская» 17-я или «физико-математическая» 30-я школа, и контингент школьников определялся, скорее, местом жительства рядом со школой, а не школьными особенностями.

В нашем классе учились дети из разных семей, и в тогдашней школьной среде (бесплатность учебы и всего внеклассного, одинаковое школьное питание, единая школьная форма, советское воспитание) дети рядовых работников чувствовали себя на равных с детьми руководителей крупных предприятий, например, пароходства. Да и разница в доходах у людей не была тогда астрономической, как сейчас.

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фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Правительству Карелии не хватает времени для передачи регионального имущества в муниципальную собственность

Республиканское руководство предложило увеличить определенный законом срок втрое.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон, который устанавливает порядок передачи объектов государственной собственности республики в муниципальную собственность, а объектов муниципальной собственности – в госсобственность Карелии. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», губернатор предложил увеличить срок принятия республиканским правительством решения о передаче регионального имущества муниципальным образованиям с 30 до 90 дней.

Почему республиканскому руководству понадобилось для этого больше времени, читайте на сайте издания.

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Ранее судимый житель Карелии в пьяном угаре воткнул нож в шею земляка

В Олонце 45-летний рецидивист ударил местного жителя ножом в шею, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Олонецкого района расследует уголовное дело по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия». Его фигурант — ранее судимый 45-летний олончанин. Обстоятельства установили сотрудники уголовного розыска.

Февральским вечером мужчина находился в гостях и выпивал. Покинув застолье, он встретил в подъезде 27-летнего местного жителя, к которому имел претензии.

По версии дознавателей, рецидивист ударил земляка ножом в шею. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © Администрация Петрозаводска

Парфенчиков подсказал Любарскому, как избавиться от стихийных свалок в Петрозаводске

Глава Карелии направил мэру Петрозаводска предложение по организации работы со сбором старых покрышек.

По словам руководителя региона, в его адрес поступает много обращений от жителей по вывозу крупного мусора. Строительные отходы и покрышки не относятся к категории крупногабаритных отходов, их вывоз не входит в обязанности регоператора «Автоспецтранс». Для этого необходимо заключать отдельные договоры с лицензированными организациями, пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

"Конечно, жители не могут знать все эти нюансы, это сложно, неудобно. В результате возникают стихийные свалки, что безусловно, не красит облик наших городов и поселков. Наибольшее количество таких обращений получаю от петрозаводчан", - сообщил Артур Парфенчиков.

По мнению главы республики, систему со сбором крупного мусора необходимо сделать максимально простой и удобной для граждан. Каждый житель города должен понимать, как и куда обратиться, для того, чтобы на законных основаниях утилизировать отходы после ремонта или смены резины.

"Соответствующее предложение направил главе Петрозаводска Владимиру Любарскому. Эту работу необходимо организовать в кратчайшие сроки", - считает руководитель республики.

Ранее жители Петрозаводска пожаловались на превращенную в туалет остановку.

фото: © Столица на Онего

Поселок в Карелии попал в десятку популярных направлений для автотуризма

По данным бронирований в автокемпингах, автотуристы в России выбирают Пряжу.

За последние два года автомобильный туризм набирает популярность в России и в мире. Туристы приобретают автодома и прицепы для путешествий по нескольким регионам. Они останавливаются на отдых в автокемпингах. Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU определил, какие направления наиболее популярны для автомобильного путешествия.

Список составлен на основании данных бронирований в автокемпингах туристами летом 2021 года.

В современных автокемпингах предоставляют всё необходимое для отдыха: кухня, мангал, свой пляж, парковка, питание, горячая вода, душ. Это прекрасное место для ночёвки в дальних поездках на машинах. Причём недорого: проживание с человека в высокий летний сезон составляет 350 рублей в сутки. Детям до 15 лет делают 50% скидку, а до 4 лет - бесплатно. За автостоянку нужно будет заплатить 150 рублей.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют кемпинги для отдыха в автопутешествиях на лето от 2 до 13 ночей и тратят от 1,9 до 11,5 тысячи рублей в сутки.

Десять популярных направлений для автотуризма:

Евпатория – 3984/ 13 ночей *

Анапа – 7500/ 11 ночей

Гагра – 2713/ 12 ночей

Калининград – 3902/ 7 ночей

Таганрог – 1905/ 10 ночей

Байкальск – 3867/ 10 ночей

Банное - 5286/ 3,5 ночи

Петродворец – 8500/ 3 ночи

Пряжа - 11500/ 2 ночи

Руза – 3600/ 3 ночи

фото: администрация Петрозаводска

На частичной замене бортового камня при ремонте Октябрьского проспекта сэкономили 50 млн рублей

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, почему при ремонте городских улиц бортовой камень меняют не полностью, а частично.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский ответил на претензии горожан, связанные с тем, что при ремонте дорог в городе бортовой камень меняется не полностью.

«Решение о том, какие участки обновлять принималось исходя из состояния существующего бортовика, - пояснил Любарский. - Например, на Краснофлотской его будут менять целиком. А на Лесном и Октябрьском достаточно частичного обновления. Причем, там, где раньше был гранит – ставят новый гранит, а где был бетон – соответственно новый бетон».

По словам мэра, такой подход соответствует всем технологиям и позволяет сэкономить серьезную сумму.

«Отмечу, что экономия только по Октябрьскому проспекту составляет порядка 50 миллионов. На эти деньги мы ремонтируем Сулажгорскую и Новосулажгорскую улицы. Так что давайте зададим себе вопрос: поменяем бортовой камень на всем Октябрьском или подойдем к проблеме рачительно и отремонтируем две дополнительные улицы?».

фото: © pixabay.com

Диетологи назвали последствия употребления огурцов

Знакомый всем россиянам овощ серьезно влияет на человеческий организм.

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять свежие огурцы для того, чтобы снизить вес, поскольку они помогают очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Последствием употребления хотя бы одного огурца в день станут видимые улучшения кожи, похудение, уменьшение отеков. Овощ на 95 процентов состоит из воды, на остальные пять — из клетчатки, а также содержит тартроновую кислоту, которая препятствует образованию жира.

В огуречной кожуре содержатся витамины К, А, С, небольшое количество витаминов группы В, а также минералы — железо, калий, фосфор, медь и магний, которые улучшают метаболизм, снижают уровень сахара в крови, очищают сосуды от холестериновых бляшек. Мякоть помогает нормализовать работу кишечника.

Огурцы также содержат гормон радости серотонин, поэтому врачи советуют включать их в рацион при апатии, усталости или депрессии. Они насыщают кожу влагой, снимают высыпания и покраснения, разглаживают мелкие морщинки. Содержащиеся в них фисетины улучшают память и снижают риск развития болезни Альцгеймера.

Однако есть полезный овощ не следует при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва, гастрит, колит, поскольку сок может повышать уровень кислотности желудка, а чрезмерное употребление может его растянуть.

Прогноз погоды на среду



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