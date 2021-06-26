Самые читаемые новости за 26 июня

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

За сутки в Карелии коронавирусом заразились 159 человек, почти все заболевшие прививок не делали

В Карелии за сутки коронавирусом заразились 159 человек, 156 из них не были вакцинированы, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 26 июня, за сутки подтверждено три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 617. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 159 жителей республики, из них 156 непривитых. Заболели – 148, из них в состоянии средней тяжести - 57, тяжелых пациентов – 25, крайне тяжелых – 2 (их подключили к ИВЛ).

В больницах с коронавирусом находятся 768 пациентов, из них пять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, - подключены к ИВЛ.

Общее число инфицированных за время пандемии в Карелии составляет 49471, в том числе 4640 дети.

За сутки выздоровели еще 67 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47189 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии стремительно растет количество инфицированных коронавирусом детей.

фото: © Александр Гаврилов, фото из личного архива

Требовать письменный отказ: заслуженный врач Карелии выступил за введение обязательной вакцинации в регионе

Бывший главный врач Центра СПИД в Карелии Александр Гаврилов считает, что нужно брать письменный отказ с тех, кто не хочет делать прививку от коронавируса.

Об этом Александр Гаврилов высказался на странице главы Карелии Артура Парфенчикова после введения губернатором дополнительных ограничительных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в регионе.

«Только обязательная вакцинация для всего населения, исключая детей и медотводы!, - написал Гаврилов. - Создается впечатление, что в Карелии не с эпидемией борются, а выполняют план, спущенный сверху. Ну привьем мы, допустим, в турбазе или гостинице 60 процентов персонала. И что? А остальные сорок процентов не привитых, заражаться и заражать не будут? У населения создается ложное впечатление, что заражаться и заражать могут только люди из сферы обслуживания! Да и то не все, а только 60 процентов! А я, дескать, не из этой сферы, мне и прививаться не надо!? И надо учитывать, что в Карелию массово поедут (и уже едут) «спасаться» противники вакцинации из городских агломераций-миллионников. Это мультиплицирует региональную эпидемию! И самое главное! Чтобы считать человека отказавшимся от прививки, надо ему прежде предложить это сделать!!! Письменно персонально предложить с указанием ограничений, если человек откажется привиться. И письменно потребовать его отказ и его согласие на ограничение прав в случае отказа!».

Напомним, накануне глава Карелии предложил всем представителям сферы услуг в республике привиться от коронавируса до 1 августа.

фото: Госпиталь для ветеранов войн в Петрозаводске / Столица на Онего / Минздрав Карелии

Житель Петрозаводска пожаловался на тревожный сон из-за шума станции, которая подает кислород больным ковид-центра

Минздрав Карелии принес извинения жителям близлежащих домов за временные неудобства, связанные с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных COVID-19 в госпитале на улице Куйбышева.

Житель Петрозаводска Илья Веригин сообщил, что жители домов по улице Куйбышева стали заложниками «вопиющей ситуации»:

«В июне на территории госпиталя ветеранов, превращенного в прошлом году в республиканский ковид-центр, было построено одноэтажное здание. Как впоследствии оказалось, это воздушная станция, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в помещениях пациентов медучреждения, занимающегося лечением нового опасного инфекционного заболевания.

Как раз эта новая чудо-постройка и доставляет огромную «радость» жильцам окрестных домов. Уже несколько дней и ночей мы вынуждены жить как на паровой машине с постоянным и раздражающим громким фоном, свистом и шипением.

В течение дня эту какофонию, благодаря другим звукам улицы, ещё хоть как-то удаётся выносить, но ночью это переносить просто невозможно. Людям на утром на работу, но попробуй заснуть, когда вокруг свист и шипение.

Во всей этой истории осталось только не понятно, что теперь делать нам - жителям окрестных домов, которым посчастливилось жить по соседству с ковид-центром, что делать нашим малолетним детям, которые каждый вечер должны умудриться как-то заснуть в таких условиях? Что?».

Петрозаводчанин считает, что при размещении станции были нарушены санитарные нормы.

«Мы просим покоя по ночам, разве это так много? В конце концов есть «закон о тишине», который должны соблюдать и государственные медицинские учреждения... Правда ведь?».

В Минздраве Карелии в ответ на это принесли извинения за временные неудобства, которые связаны с усилиями по сохранению жизней тяжелых больных коронавирусной инфекцией.

«В лечении больных с тяжёлыми патологиями лёгких необходим кислород – 60% всего лечения, - говорится в сообщении Минздрава Карелии. - Без него люди просто умирают. Мы прогнозировали и знали, что третья волна ковида будет тяжелее, чем вторая. Сейчас больных поступает за сутки больше (до 120 человек), чем во время второй волны. И 60% пациентов - тяжелые и нуждаются в кислороде. Превалируют молодой возраст с пневмониями тяжелой степени.

Именно поэтому мы после второй волны стали все крупные ковидные центры оснащать кислородными станциями, которые самостоятельно вырабатывают кислород. До этого мы получали кислород из Санкт-Петербурга через компанию АКАР. И последняя авария на единственном на Северо-западе России заводе по выработке кислорода показала, что это было совершенно правильное решение Минздрава Карелии, которое полностью себя оправдало.

Да, действительно, в последнее время за счёт того, что практически все больные в Госпитале для ветеранов войн нуждаются в круглосуточном и высокопоточном кислороде, станция работает в усиленном режиме. Это ещё осложнилось высокой температурой воздуха. Данная станция служит и для сброса воздуха, используемого в стационаре. В устройстве станции предусмотрен специальный глушитель.

Станция установлена и расположена в соответствии со всеми необходимыми нормативами.

В последнее время наблюдается чрезмерно жаркая погода, в связи с чем кондиционеры станции работают на полную мощность, сброс воздуха происходит чаще. Такие станции всех стационаров работают подобным образом. При снижении температуры воздуха проблема исчезнет».

Так же в министерстве объяснили, почему в самом начале пандемии короавирусной инфекции было принято решение создать стационар для лечения больных с COVID-19 на базе госпиталя для ветеранов войн.

«Важно было не останавливать специализированное и высокотехнологичное лечение. В сосудистом центре Республиканской больницы им В.А. Баранова лечат больных с инсультами и инфарктами. В Республиканском онкодиспансере со злокачественными опухолями. Онкобольные тоже болеют ковидом и им тоже нужна помощь. Больница скорой медицинской помощи - единственная больница, которая оказывает весь спектр экстренной, травматологической, хирургической, гинекологической и нейрохирургической помощи. Так что другого выбора, кроме госпиталя для ветеранов войн не было».

фото: пресс-служба Петросовета

Лодочная станция «Ковчег мира» открылась на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Базу проката лодок и новый арт-объект официально открыли в Петрозаводске в день города.

Автором арт-объекта и инициатором создания лодочной станции в устье Неглинки выступил бессменный руководитель морского клуба «Полярный Одиссей» Виктор Дмитриев. Скульптура размещена на воде и представляет собой белый корабль, который стоит на плоском земном диске, поддерживаемом тремя красными китами.

По замыслу автора, она символизирует собой единство трех основ государства - справедливость, правду и нравственность.

На открытии глава Петрозаводска Владимир Любарский и и.о. председателя городского совета Александр Ханцевич преподнесли лодочной станции подарок, который пополнит штат плавательных средств. Лодка для катания горожан и туристов, получившая название «Петр и Мария», была приобретена на средства, собранные депутатами и сотрудниками администрации карельской столицы, сообщили в Петросовете.

- Мы зачастую не используем на все сто процентов те уникальные преимущества, которые предоставляет Петрозаводску его географическое расположение на берегу Онежского озера. Однако в последнее время подобное отношение начинает кардинально меняться. Открытие на набережной первой за долгое время лодочной станции, созданной морским клубом «Полярный Одиссей», - один из признаков этих положительных перемен, - отметил в своем выступлении на открытии станции и. о. председателя Петросовета Александр Ханцевич.

Услуга катания на лодках будет доступна для петрозаводчан и гостей столицы Карелии после получения всех согласований и разрешений ГИМС.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов

Появились еще два кандидата на выборы в Госдуму по Карелии

Своих кандидатов на выборы в Госдуму по Карельскому одномандатному избирательному округу выдвинули ЛДПР и «Справедливая Россия – За правду».

В Москве прошли съезды ЛДПР и партии «Справедливая Россия – За правду», на которых делегаты сформировали списки кандидатов в депутаты Госдумы и выдвинули кандидатов в одномандатных округах.

ЛДПР в Карелии

На выборы в Госдуму в одномандатном Карельском округе от ЛДПР выдвинут координатор регионального отделения партии Александр Паккуев, от СРзаПр – депутат Заксобрания Виктор Степанов.

Заксобрание Карелии

В региональную группу «Справедливой России – За правду», объединяющую четыре территории, - Карелию, Ленинградскую, Мурманскую и Псковскую области, первым номером поставили действующего депутата Госдумы Игоря Ананских. Представитель Карелии, руководитель регионального отделения СРзаПр Ройне Изюмов в этой группе на четвёртой позиции.

Таким образом, на сегодняшний день на выборы в Госдуму по одномандатному округу в Карелии выдвинуты четыре кандидата: Валентина Пивненко (Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ), Виктор Степанов (СРзаПр), Александр Паккуев (ЛДПР).

Напомним, выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва пройдут в течение трех дней с 17 по 19 сентября с завершением в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"

Власти Петрозаводска: «Город не застыл в страхе перед новым вызовом времени, он продолжает развиваться»

Мэр карельской столицы Владимир Любарский и и.о. председателя Петросовета Александр Ханцевич поздравили петрозаводчан с днем города.

Сегодня Петрозаводску исполняется 318 лет. Поздравляя петрозаводчан с днем города, Любарский и Ханцевич отметили, что минувший год не был простым.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для каждого из нас. Нам пришлось учиться жить и работать в новых условиях. Люди оказались отдалены друг от друга. На смену дружеским встречам и живому общению пришли маски и дистанционный режим. Но несмотря ни на что, город, благодаря его жителям, не застыл в страхе перед новым вызовом времени, он продолжает трудиться, развиваться, становиться комфортнее и современнее. За период пандемии не остановлен ни один проект по благоустройству территорий или ремонту дорог. А петрозаводчане в эту трудную минуту проявили свои самые лучшие качества: поддерживали и продолжают поддерживать друг друга, активно помогают тем, кто оказался в беде. В этот праздничный день, пользуясь случаем, мы хотим от всего сердца еще раз выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям за их отзывчивость, за огромную помощь и участие в судьбе города.

Все плохое обязательно проходит. И мы искреннее надеемся, что наша общая сознательность и ответственное отношение к своему здоровью позволят преодолеть трудности для скорейшего возвращения к нормальной жизни с радостными встречами и веселыми праздниками.

Впереди у нас с вами, дорогие петрозаводчане, еще очень много работы. Уверены, что вместе, объединив наши желания, знания и силы, мы обязательно реализуем все планы и проекты по обустройству дворов и парков, по ремонту дорог, повышению безопасности и комфорта жизни в нашем Петрозаводске!



Поздравляем петрозаводчан с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и удачи во всех начинаниях. А городу – процветания! С праздником, любимый Петрозаводск!».

Напомним, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией все развлекательные мероприятия в день города в Петрозаводске были отменены.

фото: Столица на Онего

Смертельное ДТП произошло на севере Карелии – легковой автомобиль столкнулся с большегрузом

На трассе в Лоухском районе Карелии столкнулись грузовик и Lada Granta, водитель легкового автомобиля погиб.

Серьезное ДТП произошло в субботу, 26 июня около 9.30 утра на 1057 километре федеральной трассы «Кола» в Лоухском районе Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

По предварительным данным, столкнулись грузовик и Lada Granta. В результате лобового столкновения пострадали и были госпитализированы 68-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка. В больнице от полученных травм водитель скончался.

По данным Госавтоинспекции Карелии, а легковом автомобиле находились жители Ульяновской области.

На месте аварии работали сотрудники МЧС - пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 человек, 1 единица техники).

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

фото: страница Артура Парфенчикова https://www.facebook.com/apfssprus

Чиновники возложили цветы к Вечному огню и стеле воинской славы Петрозаводска, несмотря на ограничения

Почти все мероприятия дня города в Петрозаводске были отменены, лишь возложения цветов прошли сегодня у Вечного огня и стелы воинской славы, сообщил глава Карелии.

«Сегодня мы отмечаем день города - день «второго рождения» нашего Петрозаводска, когда он был освобождён от фашистских захватчиков. 77 лет прошло с тех пор, но мы никогда не забудем мужество и героизм всех, кто боролся за Победу.

Конечно, за свою историю город знал разные времена. Вот и сейчас пандемия испытывает нас на прочность. И мы не можем махнуть на нее рукой и провести праздник так, как задумывали. К сожалению, почти все мероприятия отменены. Лишь возложения цветов в память о наших освободителях прошли сегодня у Вечного огня и стелы «Город воинской славы», - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Жителя Карелии будут судить за смертельное ДТП, совершенное по пьянке

В Питкярантском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который зимой прошлого года в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП в Питкяранском районе.

По версии следствия, в декабре 2020 года 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством соответствующей категории, управлял автомобилем, не зарегистрированном в установленном законом порядке. Двигаясь по автодороге в Питкярантском районе, он допустил занос автомобиля и его выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем.

В результате один из пассажиров встречного авто получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Второй пассажир был серьезно травмирован.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

фото: Как провожают в отпуск. Из фотоархива Бориса Семенова

Долгожданные запланированные отпускные поездки из-за внезапных решений властей никогда не отменялись

В рамках проекта «Как это было» - рассказ о том, как жители советской Карелии отдыхали летом.

Неделю назад исполнилось 103 года оплачиваемым отпускам в России. При царе, в той «России, которую мы потеряли», таких отпусков не было. Их ввела Советская власть: 14 июня 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР принял постановление «Об отпусках». Оно определило продолжительность отпуска на тот год – две недели.

Население СССР времен нашей молодости составляло 294 миллиона человек, а территория равнялась одной шестой части земной суши. В большой и многоликой стране был развит внутренний туризм. По данным Большой советской энциклопедии, в 1973 году в СССР насчитывалось примерно 400 курортов, 2200 санаториев, 1158 пансионатов и домов отдыха. Понятно, что большинство из них располагались там, где тепло и солнечно.

Не всем и не всегда удавалось взять отпуск летом, но именно лето по праву считалось отпускным сезоном.

Отпуск в СССР проводили по-разному: у людей разные возможности и разные увлечения. При этом, возможность поехать в отпуск была, и люди ею пользовались. А долгожданные запанированные отпускные поездки из-за внезапных решений властей никогда не отменялись. В Советском Союзе считали, что люди должны отдыхать, и создавали для этого условия.

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фото: кадр с видео

Иван Голунов: «Мне не кажется правильным, что все должны заниматься расследованием дворца Путина»

Известный журналист-расследователь Иван Голунов провел онлайн лекцию в Петрозаводске в рамках летней неформальной конференции «Баркемп».

В Петрозаводск приехал известный журналист-расследователь Иван Голунов. По приглашению «Agriculture club» он выступил на интеллектуальном пикнике «Баркемп» с онлайн лекцией о независимой журналистике.

«Мне не кажется правильным, что все должны заниматься расследованием дворца Путина – все журналисты от Калининграда до Чукотки, - сказал Голунов. - Есть много других локальных вопросов, которые касаются нашей непосредственно жизни. И журналисты Карелии должны задаваться вопросами, а как у нас работает фонд капитального ремонта, которому мы платим в среднем, ну сколько – 600 рублей в месяц? Есть много других локальных вопросов. Когда мы обращаем внимание только на «аквадискотеку» и так далее, все, что происходит в остальном мире, на что мы не обращаем внимание, - все начинают действовать более безнаказанно. Поэтому мне кажется, что не нужно фокусироваться на одной теме. Это так же, как мем «во всем виноваты американцы». В том, что у нас в Кондопоге школьники ходят в деревянные туалеты, виноваты американцы. Нет, давайте обращать внимание и на какие-то проблемы, касающиеся нашей жизни, какие-то локальные проблемы».

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ЖАРА В КАРЕЛИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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фото: администрация Олонецкого района

Памятник героям-подпольщикам открылся в городе Карелии после реконструкции (ФОТО)

В Олонце торжественно открыли памятник героям-подпольщикам.

На открытие собрались олончане, гости, родственники подпольщиков, казненных в годы Великой Отечественной войны, сообщили в администрации Олонецкого района.





Памятное мероприятие открыл глава администрации Олонецкого района Вадим Мурый. Выступая, родственники отметили важность сохранения и передачи памяти о героическом прошлом.





Почетное право открыть памятник было предоставлено родственникам героев.





Открытие памятника стало данью памяти не только героям-подпольщикам, но и всем защитникам, отдавшим свои жизни за свободу Родины.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Более 30 детей заразились COVID-19 в Карелии за сутки

В республике зафиксирован очередной рост инфицирования коронавирусом детей, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4640 детей, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 26 июня, в Карелии зарегистрировано 4640 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4609 человека (для сравнения, днем ранее - 4603). За сутки коронавирус выявлен у 31 ребенка.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 26 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +19 …+23 1 м/с ЮВ 748 мм.рт.ст. 76% день Дождь, +22 0 м/с В 748 мм.рт.ст. 86% вечер Небольшой дождь, +19 …+22 1 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 88% ночь Облачно с прояснениями, +18 …+19 1 м/с СЗ 748 мм.рт.ст. 94%

фото: Илья Казаков / Facebook

Толпы петербургских выпускников без масок встретили «Алые паруса»

Выпускники школ в Петербурге встретили праздник «Алые паруса» в разгар коронавируса без масок, сообщают СМИ.

На видео, которое опубликовало издание «Фонтанка», молодежь на Дворцовой площади не соблюдала санитарно-эпидемиологические требования о масках и социальной дистанции. Даже на подходе к месту мероприятия многие проходили ограждение без маски.

В соцсетях возмутились таким развитием событий, пишет агентство Росбалт.

«Судя по фото и видео, о масках (за немногими исключениями) и дистанции прочно забыто», - обратил внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский, заявив, что главное для выпускников - не этот праздник и выступления артистов, а их будущее.

«А оно может оказаться совсем не таким, каким бы им хотелось», - добавил он и посетовал, что из-за ковида он потерял шестерых друзей.

Раскритиковал несоблюдением антикоронавирусных мер и журналист Арсений Веснин: «Разгар третьей волны. Петербург. Праздник не отменили».

Другой журналист Владимир Варфоломеев только усмехнулся, комментируя фразой «ну-ну» видео с толпой и косвенно процитировав требование властей носить маски.

Впрочем, и остальные пользователи социальных сетей отреагировали критикой.

Власти заявляли, что на празднике все лица должны быть в масках и иметь либо отрицательный тест ПЦР, сделанный не более, чем за 72 часа, либо документ о наличии антител, либо сертификат о вакцинации.

Губернатор города Александр Беглов говорил, что власти «создадут безопасную санитарную зону, в которую, в том числе, войдут Дворцовая площадь и набережные».

«Туда пригласим только выпускников. Все остальные могут посмотреть праздник по телевизору», - уточнял Беглов.

По последним данным, в Петербурге суточное количество летальных исходов от COVID-19 остается одним из самых высоких в России. За прошедший день вирус унес жизни 107 человек.

Также продолжает расти число заболевших. По официальным данным оперштаба, в последние дни в городе фиксируют не менее 1000 новых случаев COVID-19.

фото: © Управление Росгвардии Карелии

Около 20 жителей Карелии задержала Росгвардия

За административные правонарушения Росгвардия задержала 19 жителей Карелии, еще двое попались по подозрению в совершении преступлений, сообщили в региональном управлении.

Сотрудниками подразделений вневедомственной охраны Росгвардии с 18 по 25 июня по подозрению в совершении преступлений задержаны 2 человека, сообщили в управлении. Совершен 471 выезд по сообщениям и сигналам тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, задержано 19 человек за административные правонарушения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске дебошир совершил дерзкое ограбление пивного магазина.

фото: Столица на Онего

Спикер парламента Карелии поздравил с Днем города петрозаводчан и медвежьегорцев

Сегодня День города отмечают Петрозаводск и Медвежьегорск: с праздником горожан на своей странице в соцсетях поздравил спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович.

"Сегодня Петрозаводск и мой родной Медвежьегорск отмечают День города. Карельской столице - 318 лет, а Медвежьегорску - 83 года. К сожалению, пандемия коронавируса вынуждает пока отказаться от проведения этого полюбившегося праздника в традиционном формате, но это не мешает отметить, как похорошел Петрозаводск. Уверен, если каждый, кто здесь живет и трудится, внесет свою лепту в его развитие, то Петрозаводск может стать одним из самых комфортных в России.

Самобытный Медвежьегорск – город со своей изюминкой, город, который в годы войны сыграл стратегическую роль в судьбе нашей страны. Медвежьегорск заметно преобразился к 100-летию Карелии. Горжусь, что здесь живет много замечательных, активных и талантливых людей, чьими именами славится Медвежьегорская земля, горжусь, что многих знаю лично.

Дорогие жители Петрозаводска и Медвежьегорска! С праздником! Здоровья вам, мира и благополучия!", - написал Элиссан Шандалович.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного водителя без прав поймали в районе Карелии

По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водителя приборы показали 0.55 промилле, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лахденпохском районе инспекторы ДПС остановили нетрезвого водителя, не имеющего права управления транспортным средством. Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения приборы показали 0.55 промилле.

По данным из открытых источников, значение от 0,55 промилле до 0,6 обнаруживается через 30 минут после принятия 50 грамм водки, 2 бутылок пива или 0,5 литра вина.

Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителя Карелии будут судить за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.

фото: City News Moskva / Global Look Press

Журналист Иван Голунов на лекции в Карелии рассказал, что является вепсом по национальности

Известный журналист-расследователь, выступая в Петрозаводске, объяснил, что его связывает с Карелией.

«Карелия для меня немножко близка, потому что у меня одна из моих родственных линий происходит из тверских карел. В переписи 2010 года я, собственно, указал национальность как вепс», - поделился Иван Голунов.

Известный репортер приехал в Петрозаводск по приглашению «Agriculture club» и выступил сегодня на интеллектуальном пикнике «Баркемп» с онлайн лекцией о независимой журналистике.

Напомним, летом 2019 года полицейские подбросили наркотики Ивану Голунову. Журналист был задержан, но затем освобожден. Уголовное дело против Голунова закрыли «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Пять бывших полицейских, подбросивших наркотики репортеру, были приговорены к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Более 21 тыс случаев коронавируса выявлено в России за сутки

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в России выявлено 21 665 случаев COVID-19, из них 3 079 (14,2%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.



Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 943 986.



За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 14 347 человек.



Летальных случаев за все время: 132 683.



По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.



За последние сутки проведено 510 тысяч тестов на коронавирус.



Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.06.2021 остаются 715 959 человек.

фото: Столица на Онего

Жару, дожди и грозы обещают синоптики в Карелии

В воскресенье, 27 июня на территории Карелии сохранится жаркая погода, местами ожидаются дожди и грозы.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, на территории Карелии 27 июня синоптики ожидают переменную облачность. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Утром и днем местами грозы.

Ветер переменных направлений 3-8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20, на севере +8…+13, днем +19…+24, по южным районам местами +24… +29 градусов.

фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Акцию против обязательной вакцинации разогнали в Москве

В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек, сообщает «Коммерсантъ».

В Москве на акцию КПРФ против обязательной вакцинации от COVID-19 пришло около тысячи человек, передает корреспондент “Ъ”. Мероприятие в Новопушкинском сквере закончилось разгоном участников, полиция и ОМОН задержали больше десяти демонстрантов. Среди них глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин.

По данным издания, в автозаке оказались те, у кого были знамена КПРФ, и кто пытался отбить задержанных.

Акция была оформлена как встреча граждан с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным. Как сообщил активист Сергей Удальцов, полиция предупредила, что на мероприятии может говорить только Валерий Рашкин, а если будут выступать другие лица, то это уже меняет формат заявленной встречи с депутатом. После этого стали задерживать тех, кто выступал перед собравшимися.

Напомним, ранее фракция КПРФ в Государственной Думе выступила против обязательной вакцинации граждан России от коронавируса.

«Мы убеждены, что вакцинация должна быть строго добровольной, - подчеркнул Геннадий Зюганов. - Недопустимо обуславливать вакцинацию возможностью работы и/или учебы».

фото: Giovanni Romero / TheYachtPhoto / imago stock&people / Global Look Press

Бизнесмен из списка Forbes, владелец яхты «Черная жемчужина» умер от коронавируса

Бизнесмен Олег Бурлаков из списка Forbes, состояние которого оценивается в $650 млн, умер от коронавируса.

Об этом Forbes рассказал знакомый бизнесмена и подтвердил знакомый его вдовы. Один из собеседников сообщил, что бизнесмен умер в Монако, где проживал последние годы. По его словам, в княжество он недавно вернулся из Москвы. В августе господину Бурлакову исполнилось бы 72 года.

Кадр с видео

В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России-2021» господин Бурлаков занял 177-е место с оценкой состояния в $650 млн. Он был совладельцом Стройлесбанка, предпринимателю принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».

По данным KP.ru, бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире – Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро, работающей на альтернативных источниках энергии. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d73a509a7947f99c005c9ющей на альтернативных источниках энергии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d73a509a7947f99c005c9 Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.

Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов. В 90-х годах прибыль компании достигла 15 миллионов долларов.

Несколько лет назад у Олега Бурлакова начался бракоразводный процесс. В 2020 году жена подала на него в лондонский суд. У бизнесмена остались две дочери. Дети, брат предпринимателя и вдова будут претендовать на наследство.