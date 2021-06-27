Самые читаемые новости за 27 июня

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Умерли еще два жителя Карелии, заразившиеся коронавирусом

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще два летальных исхода инфицирования коронавирусом.

Это следует из данных о заболеваемости, размещенных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в республике выросло до 619.

За сутки было зарегистрировано 169 новых случаев инфицирования — на 10 больше, чем днем ранее.

Пока власти Петрозаводска собирают совещания по борьбе с крысами, горожане боятся выходить на улицу (ВИДЕО)

Накануне совещания в мэрии по проблемам дератизации жительница Петрозаводска сняла видео, как полчища крыс кишат возле ее дома.

«У нас по улице Калинина 44, около мусорных баков водятся огромные крысы и живут они в подвале нашего дома. Иногда даже на улицу страшно выйти, потому что их очень много. А рядом всё-таки жилые дома и школа», — написала автор видео, опубликованного в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

Сегодня глава города Владимир Любарский объявил, что проблемы борьбы с крысами будет обсуждаться в понедельник на планерке в мэрии. Она будет транслироваться в режиме онлайн.

фото: страница Артура Пафенчикова Вконтакте

«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга

Глава Карелии Артур Парфенчиков поделился переживаниями от смерти своего бывшего сослуживца, умершего из-за коронавируса.

Об этом руководитель региона написал на свой странице Вконтакте.

«Пандемия забирает все больше наших близких, друзей. В госпитале скончался мой сослуживец и друг Валерий Долонкинов, один из лучших следователей в истории карельской криминалистики», — написал Парфенчиков.

По его словам, их дружба зародилась еще в 90-х, когда будущий глава Карелии возглавлял следственную часть прокуратуры Петрозаводска.

«Это было непростое время разгула организованной преступности, время полное опасностей, риска. По сути это была война, где рождалась настоящая мужская дружба. Это сплотило нас навсегда. Валера мужественно боролся за жизнь, старался до последнего самостоятельно дышать, но страшный вирус оказался сильнее, в том числе и наших молитв», — написал глава Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

ГИБДД назвала виновного в смертельной аварии на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

Причиной смертельного ДТП, произошедшего в субботу на трассе «Кола» в Лоухском районе Карелии, стали действия водителя грузовика, выехавшего на встречную полосу.

Об этом сообщили сегодня в Госавтоинспекции Карелии.

«45-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес-Бенц» в составе с прицепом «SW-360G» на ремонтном участке автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части — выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП 68-летний водитель «Лады Гранта» и его 67-летняя пассажирка с травмами были доставлены в Лоухскую Ц. Б. От полученных травм водитель «Лады» позднее скончался в больнице.

В легковом автомобиле находились жители Ульяновской области.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Минздрав Карелии назвал число больных коронавирусом в тяжелом состоянии без прививок

Все находящиеся в тяжелом состоянии из-за коронавируса пациенты больниц в Карелии не были привиты от коронавируса.

Это следует из данных о ситуации с заболеваемостью, размещенных на странице глава Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

В тяжелом состоянии в минувшие сутки находилось 65 человек. Все они не были вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.

За сутки было инфицировано 169 человек. Из них 165 больных не проходили вакцинацию.

фото: © Столица на Онего

МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре на большей части территории Карелии

В большинстве районов Карелии сегодня ожидаются ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

По прогнозу стихия может обрушится в второй половине дня в период с 13.00 до 16.00.

МЧС рекомендовало населению не приближаться к проводам, повисшим низко над землей, ограничить поездки на личном автотранспорте, не отпускать детей на улицу без взрослых, владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций и водоотводных канав.

Также не рекомендовано выходить в крупные водоемы на маломерных судах.

фото: страница Романа Голубева Вконтакте

Чемпионом России по легкой атлетике стал спортсмен из Петрозаводска

Петрозаводский спортсмен Андрей Лукин завоевал титул чемпиона России по легкой атлетике.

Об этом написал на своей странице Вконтакте министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.



По его словам, в субботу Лукин вступал на чемпионате в Чебоксарах.

«Мастер спорта России международного класса Андрей Лукин стал чемпионом России на дистанции 200 метров. Его результат — 20.78! Поздравляю Андрея и его тренеров Александра Смирнова и Аниту Сигареву с блестящим результатом!», — написал министр.







Мэр Петрозаводска приплыл открывать станцию проката лодок на своем каяке (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский принял участие в открытии станции по прокату лодок и приплыл туда, сидя на веслах собственного каяка.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Убежден, что городу просто необходимо развивать акваторию Онежского озера. Здесь обязательно должны быть малые суда. У горожан и гостей Петрозаводска должна быть возможность посмотреть на береговую линию с воды. Рад, что в этом нашли понимание с морским клубом „Полярный Одиссей“… В устье Неглинки появилась лодочная станция, где любой желающий может взять на прокат лодку и покорить озерную гладь. Непременно, с соблюдением необходимых требований безопасности!..», — написал Любарский.

«На события на воде надо приходить „по морю“ — приехал на открытие на своем каяке», — добавил глава города.

фото: Ольга Бутенко/«Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте

Жители села в Карелии возмутились равнодушием властей к угрозе разрушения моста лесовозами (ВИДЕО)

Движение груженых лесовозов по деревянному мосту, связывающему два населенных пункта в Карелии, может привести к его обрушению.

Об этом написали жители села Видлица в группе «Видлица — News» Республика Карелия сообщает» Вконтакте.

«Аварийный мост через р. Новзема в Видлице может с минуты на минуту рухнуть!!! Тяжелые лесовозы возобновили круглосуточный проезд по нему! Наша борьба за спасение моста оказалась напрасной! Видимо, кроме нас, жителей близлежащих домов, никому нет дела до моста, соединяющего два населённых пункта!», — говорится в обращении деревенских жителей.

Автор видео Ольга Бутенко рассказала, что ежедневно по мосту проезжает до 10 лесовозов. Перед въездом на него установлено ограничение массы - до 7 тонн.

По словам Бутенко, она обращалась в органы власти и ГИБДД, но не дождалась от них ответа.

Местные жители опасаются, что их мост обрушится так же, как это произошло недавно в деревне Тукса - конструкции обвалились под весом грузовика, и он рухнул в воду.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Пытавшийся уйти от полицейской погони водитель в Карелии протаранил стену (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД Питкярантского района Карелии устроили погоню за автомобилем под управлением пьяного водителя.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, полицейские заметили подозрительный автомобиль на одной из улиц Питкяранты сегодня около шести часов утра.

«Водитель-нарушитель попытался скрыться от наряда ГИБДД, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина», — говорится в сообщении.

За рулем оказался 30-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. По результатам освидетельствования алкотестер показал 0.717 промилле.

Нарушителю грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей, а также наказание за неподчинение полиции.

фото: Столица на Онего

«Свободу!» кричал?», - суд допросил свидетеля по делу участника митинга в Петрозаводске

Суд в Петрозаводске приговорил к штрафу писателя Сергея Филенко за участие в несанкционированной акции весной этого года.

В суде был допрошен полицейский, участвовавший в задержании Филенко.

«А вот непосредственно Филенко-то „Свободу!“ кричал?», — задала судья вопрос свидетелю.

Оказалось, что он не готов твердо подтвердить такие сведения, поскольку полицейские оказались в эпицентре народного шума.

«Ну там толпа народу была. Затрудняюсь ответить», — сообщил свидетель.

Подробнее об этом процессе читайте в репортаже корреспондента «Столицы на Онего» из зала суда.

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Лето в разгаре - тепло не уйдет из Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 июня.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность, слабый ветер, преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью +16, +18°С, днем +24, +26°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии тоже будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, а на севере ночью грозы.

Температура ночью +14, +19°С, на севере +9, +14°С, днем +21, +26°С, на юге местами до +29°С.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ: ЖАРА В КАРЕЛИИ, УЖЕСТОЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗ-ЗА COVID-19 И СНЯТИЕ С ДОЛЖНОСТИ БОДНАРЧУКА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Аномальная жара пришла в Карелию +37

МЧС по республике рекомендовало главам районов ввести режим «повышенной готовности» из-за аномальной жары.

Изможденные от жары жители Карелии оккупировали пляжи.

Врачи дали советы, как выжить в такую жару в Карелии, которая усугубляется высокой влажностью.

Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому вводятся дополнительные ограничительные меры в республике из-за роста заболеваемости COVID-19.

Празднование Дня города в Петрозаводске отменяется

Посетители торгового центра в Петрозаводске выстроились в длинную очередь, чтобы сделать прививку от ковида

В торгово-развлекательном центре на Лесном проспекте, 47-а образовалась очередь из желающих пройти вакцинацию от COVID-19.

Геннадий Боднарчук лишен должности председателя Петросовета

В столице Карелии депутаты городского совета лишили Геннадия Боднарчука должности председателя Петросовета.

Коронавирус наступает!

Минздрав Карелии обратился к военным за помощью в поставках кислорода ковидным больным

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что сегодня может возникнуть дефицит медицинских газов, которые заправляются в кислородные баллоны, для лечения больных COVID-19.

Парфенчиков: Число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз

Эпидситуация в столице Карелии и районах республики обостряется.

Карелия вошла в топ-10 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Карелию в числе десяти регионов, где превышен средний уровень заболеваемости COVID-19.

В мире животных

Жуть: медведь держит в страхе посетителей кладбища на севере Карелии

В Кеми медведь продолжает ходить по кладбищу, пугая людей.

Более 60 фазанов с курами умирают от жажды в припаркованном в Петрозаводске фургоне (ФОТО)

В Петрозаводске на Кукковке обнаружили припаркованный грузовой фургон с номера Чувашской республики, который набит умирающими фазанами и курами.

Фотограф Карелии поймал рогохвоста-гиганта за работой (ВИДЕО)

В Петрозаводске фотограф Николай Смирнов запечатлел на камеру необычное насекомое.

Пьяный гость Карелии завладел чужими курами и петухом

Молодой житель Вологодской области не смог объяснить, зачем ему понадобились пернатые, сообщили в МВД Карелии.

фото: Федерация волейбола Великого Новгорода

Спортсменки из Петрозаводска вышли в финал Первенства России по пляжному волейболу

Петрозаводские спортсменки Арина Назарова и Диана Ряттель примут участие в Первенстве России по пляжному волейболу.

Это право они завоевали благодаря победе на первенстве Северо-Запада.

Результаты опубликованы на официальной странице Федерации волейбола Великого Новгорода, где проходили состязания.

Карельские спортсменки заняли первое место в соревнованиях среди участниц 2005–2006 годов рождения.

Среди юношей 2003–2004 годов рождения спортсмены из Карелии Еегор Власков и Савелий Писарев завоевали третье место.

фото: https://64parallel.ru

Погранслужба рекомендовала «не переживать» из-за появления КПП на автодороге в Карелии

На ведущей в Костомукшу автодороге в Карелии заработал пост проверки документов для всех въезжающих в город.

Как сообщает местное интернет-издание 64parallel.ru, пограничный пост устанавливают ежегодно в летний период, так как в теплое время года увеличивается количество случаев нарушений установленных на границе административных режимов.

«Не стоит переживать, так как размещение пограничного поста является мерой по обеспечению защиты и охраны Государственной границы РФ. Такие меры предусмотрены статьями 3 и 30 Закона РФ «О Государственной границе РФ». Они являются временными. Просим граждан с пониманием отнестись к указанным мерам и не забывать брать с собой документы, удостоверяющие личность», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

фото: МВД Карелии

Полиция Петрозаводска опубликовала фото подозреваемых в преступлении и просит о помощи (ФОТО)

Правоохранительные органы Петрозаводска объявили в розыск подозреваемых в краже из магазина.

«Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливаются личности двух граждан, изображенных на фотографиях. Они могут быть причастны к хищению терминала сбора данных из сетевого магазина», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Карелии.

Всех, кто может сообщить о подозреваемых, полиция просит позвонить по телефонам: +79114336250 или 02 (с мобильного — 102).

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +18 …+23 1 м/с З 748 мм.рт.ст. 83% день Облачно с прояснениями, +24 …+25 1 м/с З 749 мм.рт.ст. 66% вечер Облачно с прояснениями, +19 …+25 0 м/с З 748 мм.рт.ст. 71% ночь Облачно с прояснениями, +17 …+18 1 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 84%

фото: Pixabay

Повреждение электросетей железной дороги привело к отключениям электричества в Петрозаводске

Жители домов на трех улицах Петрозаводска сегодня остались без электричества из-за повреждения электросетей железной дороги.

Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Авария произошла в 10:15. Электроснабжение отключено на улице Шотмана, Первомайском проспекте и улице Разина.

По информации ЕДДС, последствия аварии планируется устранить к 13:00.

фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстов

Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

Пешеход был сбит в субботу вечером в центре Петрозаводска.

Как сообщили в МЧС, происшествие произошло в 19:23 на улице Гоголя.

На место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 2 человек и 1 единицы техники.

«Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД Петрозаводска, в результате ДТП пешеход не пострадал.

фото: МВД Карелии

Улицы Петрозаводска стали местом съемки видеоролика о сломанной жизни наркомана (ВИДЕО)

МВД Карелии за 53 секунды показало, как наркотики лишили молодого человека будущего - съемки проходили на улицах Петрозаводска.

По сюжету, у выпускника школы были радужные перспективы - хорошая машина, любимая девушка и другие атрибуты счасливой жизни на фоне красивых петрозаводских пейзажей. Вместо этого он оказался за решеткой.

фото: страница Владимира Любарского Вконтакте

Любарский расшифровал имена Петр и Мария как Петросовет и Мэрия

Представители властей Петрозаводска приобрели лодку под названием «Петр и Мария».

Об этом рассказал на свой странице Вконтакте глава города Владимир Любарский.

По его словам, вместе с коллегами по администрации и депутатами Петросовета он участвовал в открытии станции по прокату лодок.

«Городские чиновники и депутаты тоже присоединились к открытию станции — приобрели лодку с символичным названием „Петр и Мария“ (в честь Петросовета и Мэрии)», — написал Любарский.

Как сообщалось ранее, на открытие лодочной станции мэр города приплыл, сидя на веслах собственного каяка.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня проведет на улицах города традиционный рейд «Контроль трезвости».

Инспекторы будут массово останавливать автомобили и проверять водителей на состояние алкогольного опьянения.

«В целях избежания коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись», — сообщили в ГИБДД



За 5 месяцев в Петрозаводске произошло 3 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления порядка 300 водителей, находившихся в состоянии опьянения.



Госавтоинспекция призвала жителей города равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска — 715-900, 78-44-44

фото: © Администрация Петрозаводска

Пассажирка автобуса в Карелии пожаловалась на кондуктора, отказавшегося надеть маску

Правила соблюдения масочного режима в общественном транспорте Карелии некоторые работники отрасли считают необязательным.

Об этом написала посетительница страницы газеты «Беломорская трибуна» Вконтакте.

«Два дня назад ехала в Летнеречинском автобусе. Сделала замечание рядом сидящей женщине, она была без маски. Кондуктор (тоже без маски) начала объяснять, что мы не имеем права требовать ношение масок у населения. Никакие мои доводы о распоряжениях главы республики на нее не действовали. Вот так распространяется ковид. А кондуктор — это уже должностное лицо и, мне кажется, ее надо призвать к ответу», — написала женщина.

фото: Подслушано l Кемь

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло на пешеходном переходе в Карелии (ФОТО)

Очевидцы опубликовали фотографии с места ДТП, произошедшего в пятницу в Кеми.

Фото размещены в группах Подслушано l Кемь и Кемь - квинтэссенция бытия Вконтакте.

На пешеходном переходе произошло лобовое столкновение двух кроссоверов. В результате автомобили получили значительные повреждения.

Одну из машин отбросило на тротуар. От удара погнулась опора установленного там дорожного знака.

Это происшествие не попало в сводку ГИБДД, где фиксируются только аварии с пострадавшими.

фото: © freepik.com

Подозреваемый в краже велосипеда в Петрозаводске вернулся на место преступления помогать в поисках

Украденный в Петрозаводске велосипед вор вернул владельцу за вознаграждение.

Об обстоятельствах дела рассказали в МВД Карелии.

С заявлением о краже в полицию Петрозаводска обратилась 38-летняя жительница города. По ее словам, у сына похитили велосипед стоимостью 8 тыс. рублей. Как выяснилось, подросток приехал на нем к бабушке и ненадолго оставил в подъезде около квартиры. Когда он собрался домой, велосипеда на месте не оказалось. Вскоре к нему подошел незнакомый подросток и предложил оказать помощь за небольшое денежное вознаграждение. Получив несколько сотен рублей, он нашел велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли запись камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. Выяснилось, что тот самый помощник причастен к преступлению. 16-летний подозреваемый признался, что шел в гости к другу, увидел на лестничной клетке чужой велосипед и решил его украсть. Он вынес велосипед во двор и поехал, но тормоза оказались неисправны. В итоге вор упал, бросил велосипед и вернулся к дому, где встретил владельца транспортного средства.

По факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено уголовное дело.

фото: © artek.org

Следственный комитет разберется с заражением коронавирусом в «Артеке», где есть дети из Карелии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в детском центре «Артек», где отдыхают дети из Карелии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Следователи установили, что в детском центре «Артек» у ряда детей выявлена коронавирусная инфекция, в связи с чем инфицированные дети, а также контактировавшие с ними дети с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в обсерваторы, в том числе санаторий «Прибой» в Евпатории.

«По результатам выезда в санаторий „Прибой“ установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей не выявлено. От родителей, дети которых проходят лечение в санатории „Прибой“, заявлений и жалоб не поступало», — сообщили в СК.

Глава ведомства обратил внимание подчиненных на необходимость постоянного контакта с руководством детского центра и медиками для получения родителями детей оперативной и исчерпывающей информации о произошедшем и текущем ходе лечения.

Ранее министр образования Карелии Роман Голубев рассказал, что в «Артеке» отдыхают 28 ребят из Карелии.

фото: © pixabay.com

Инспекторы ГИБДД в Петрозаводске будут проверять правила перевозки детей в автотранспорте

ГИБДД Петрозаводска сегодня проведет массовые проверки, как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3 тыс. рублей», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Согласно ПДД, детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле можно перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении — только в автокреслах.







фото: © ИТАР-ТАСС/EPA/NARENDRA SHRESTHA

Жители Петрозаводска снова пожаловались на зловоние, разобраться с которым обещал мэр города

Единая дежурная диспетчерская служба Петрозаводска сегодня зарегистрировала новые обращения горожан на запах канализации в микрорайоне Ключевая.

«С 14:30 стали поступать обращения жителей с жалобами на запах канализации в районе Ключевая. Информация для проверки передана в АО „ПКС-Водоканал“ и Управление городского хозяйства Комитета ЖКХ Администрации Петрозаводского городского округа», — говорится в сообщении ЕДДС.

В середине июня глава Петрозаводска Владимир Любарский пообещал, что власти найдут причину зловония.

«„ПКС“ закупило телеметрическое оборудование для обследования канализационного коллектора. Поставка оборудования в Петрозаводск ожидается до конца месяца. Такой робот покажет наличие повреждений, трещин и разрушений в коллекторе, если они есть», — заявил Любарский.

Мэр города пояснил, что оперативные службы также подключаться к процессу выяснения причин зловония.

«Важно также исключить возможность распространения запаха с канализационно-очистных сооружений. Для этого договорились с МЧС, Росгвардией. Дымовая шашка на очистных, квадрокоптер в воздух и будем посмотреть, как идёт распространение при различном направлении ветра. На следующей неделе проведем „следственный эксперимент“», — пояснил он.

фото: Госавтоинспекция Питкяранты

Автоинспекторы поймали в карельской деревне 18-летнего водителя без прав

Сотрудники ГИБДД Питкярантского района Карелии отстранили от управления автомобилем водителя без прав.

Как сообщили в районной Госавтоинспекции, в деревне Янис был остановлен «ВАЗ 21093», которым управлял 18-летний молодой человек. Выяснилось, что он не имеет права управления транспортными средствами.

Составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ.

Нарушителя ждёт штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

фото: Госавтоинспекция Карелии Вконтакте

Два велосипедиста пострадали под колесами автомобилей в Карелии (ФОТО)

ГИБДД Карелии за сутки зарегистрировала два ДТП, в результате которых велосипедисты получили травмы.

По сообщению Госавтоинспекции, в субботу Петрозаводске на улице Гоголя в 19:22 43-летняя водитель автомобиля «Опель Зафира» совершила наезд на велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

В результате ДТП 38-летний мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.

В тот же день на подезде к Сегеже в 11: 47 51-летний водитель грузового автомобиля «Скания R114» сбил 73-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пожилой человек получил травмы и был доставлен в больницу.



