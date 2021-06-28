Все, что случилось сегодня

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Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

Котович отметила ухудшение эпидемиологической ситуации в республике по коронавирусной инфекции, оценив ее как напряженную с тенденцией к росту.

Ежесуточный относительный показатель заболеваемости по Республике Карелия на 100 тысяч населения по состоянию на 27 июня (25,8) превышает аналогичный показатель по Российской Федерации (13,9).

Кроме того, при анализе предполагаемых мест заражения коронавирусом отмечается увеличение в два раза количества лиц, которые заразились в общественном месте (магазины, торговые центры, организации, оказывающие услуги), а также граждан, работающих вахтовым методом.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации главный государственный врач по Республике Карелия Людмила Котович постановила:

1. Определить категории (группы) граждан, подлежащие вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемиологическим показаниям:

осуществляющие деятельность на основании трудового договора, гражданско правового договора, служебного контракта в следующих сферах торговли, производства, туризма,

- торговли продовольственными и непродовольственными товарами; - общественного питания;

- производствах (организациях), привлекающих специалистов для работ

вахтовым методом;

- туризма, в том числе оказывающих услуги на объектах размещения;

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнесс-клубов, бассейнов, бань, саун;

- парикмахерских услуг, салонах красоты, услуг по уходу за ногтями и кожей рук;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- общественного транспорта;

- образования, летнего оздоровительного отдыха, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек);

- досуговых, развлекательных (в т.ч. детских игровых комнат, детских развлекательных центров), зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов);

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий. - государственной гражданской и муниципальной службы, деятельности органов власти и подведомственных им организаций.

2.Руководителям органов и организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Карелия, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления до 27 июля организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 27 августа - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников,

сотрудников;

З. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

фото: © РИА Новости / Павел Кононов

Индийский штамм коронавируса добрался до Карелии

В пробах, взятых у заболевших коронавирусом в Карелии, выявлен индийский штамм.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Тревожные новости из института Пастера. Из последних 14 проб, взятых в Карелии в середине июня и отправленных в НИИ Пастера — в 10 пробах выделен индийский штамм варианта В 1.617.2. Штамм более агрессивный, быстрее распространяется, вызывает более быстрое, иногда молниеносное, течение болезни. В том числе и у лиц молодого возраста», — пишет глава региона.

Артур Парфенчиков призывает жителей Республики ещё более ответственно относиться к соблюдению масочного режима, социальной дистанции.

«Надо сейчас минимизировать посещение мест с большим скоплением людей, в том числе и на открытом воздухе, — пишет Парфенчиков. — Конечно, необходимо активнее прививаться, но помнить, что в период вакцинации нужно особенно строго относиться к соблюдению противоэпидимиологических мер. Прививочный иммунитет формируется окончательно постепенно, в течении месяца после второй вакцины».

Глава Карелии попросил особенно ответственно подойти к вопросу вакцинации тем, чья работа связана с оказанием услуг населению.

«Безусловно, сейчас важны пребывание на воздухе, солнце (наша карельская природа к этому располагает), больше натуральных витаминов. Естественный иммунитет никто не отменял. Всем здоровья. Берегите себя и своих близких, особенно детей и старших», — подытожил Артур Парфенчиков.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 167 человек, лишь пятеро из них были привиты. Общее число инфицированных составляет 49807 человек. За сутки зарегистрировано три смерти от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 622.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Семь человек с коронавирусной инфекцией умерли в городе горняков Карелии в июне

Главный врач Межрайонной больницы №1 Евгений Шубин рассказал о ситуации с коронавирусом в Костомукше.

Главный врач Межрайонной больницы № 1 обратился к костомукшанам, рассказав о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе.

«Мы сейчас в начале третьей волны эпидемии, идёт быстрый рост заболеваемости, и вызван он, похоже, дельта-штаммом коронавируса (он же — индийский)», — сообщил Евгений Шубин, отметив, что вакцина Гамковидвак (Спутник V) эффективна для предотвращения осложнений инфекции, вызванной дельта-штаммом коронавируса.

Главный врач Межрайонной больницы № 1 признался, что врачам не всегда удаётся справиться с заболеванием.

«За июнь умерло семь пациентов с коронавирусной инфекцией. В больницах Карелии уже не хватает кислорода для пациентов. Ещё недавно мы слышали об аналогичной ситуации в Индии и думали, что за кошмар там происходит. А ведь самое тяжелое время впереди, третья волна только начинается. У нас два выхода: либо создать иммунную прослойку 60% населения (а это реально в короткие сроки, как показал опыт западных стран), или эпидемия со всеми ее составляющими: масса заболевших, паника, умершие, жесткий локдаун. Выбор за нами», — уверен главврач.

фото: © Столица на Онего

Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан

Антисанитарные условия, которые создают наездники лошадей на петрозаводском пляже «Пески», вызвали острую дискуссию в соцсети.

Дискуссия развернулась среди подписчиков «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

«Ладно собака где-нибудь справит нужду. А конь справит в таком количестве, что всю дорогу перегородит… Много людей с детьми лежат отдыхают на пляже, а на лошадях несутся какие-то молодые девушки, может быть, в силу возраста не понимают ещё, несутся по песку и поднимают столбы пыли, которая на людей летит, которые в двух метрах лежат. Разве так делается? Обойти по дороге нельзя или там где-нибудь поближе к ней? Или хотя бы не гнать на лошади, понты качать свои, может быть, ещё детские», — высказала свое мнение одна из подписчиц.

Ее поддержали другие участники группы.

«Запрет приводить животных на пляжи, оборудованные для купания, есть. Но пляж в Песках не является оборудованным для купания. И вообще в птз нет таких мест, однако людям нужно где-то купаться. Давайте уважать друг друга! С лошадьми можно и немного подальше отойти, где нет купающихся, так же, как и с собаками», — считает житель города.

«Опять в песках нашёл кучи лошадиного г… Вы же знаете, что лошади „кладут“ по 10-20 кг навоза. Мешки прицепляйте им. Зачем петрозаводчанам это подкладывать на пляжах? Беспредел!», — возмутился еще один горожанин.

Но больше всего подписчиков ужаснули трупы лошадей.

«Уже не первый раз вижу трупы этих самых лошадей где попало кинутые, одна в конце пляжа была выкинута и песком немного присыпана, одна ещё где-то за гаражами на Автолюбителей», — утверждает участница обсуждения.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Карелии превышает общероссийский почти в 2 раза

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович отметила ухудшение эпидемиологической ситуации в республике из-за коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, ежесуточный относительный показатель заболеваемости по республике на 100 тысяч населения по состоянию на 27 июня составляет 25,8. Аналогичный показатель по Российской Федерации - 13,9.

"За 25 календарную неделю прирост заболеваемости составил более 8294. Относительно 22 недели заболеваемость среди совокупного населения увеличилась в 2,6 раза. Рост заболеваемости продолжается. При этом отмечается рост показателя заболеваемости в возрасте 7-14 лет, 18-49 лет, а также в социальной группе детей, посещающих дошкольные учреждения. Доля работающего населения составляет 45 %, пенсионеров — 21 %", - пишет главный врач в постановлении от 27 июня.

Напомним, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.

фото: © Светлана Алсуфьева

Власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка

Сотрудники управления городского хозяйства обнаружили предприятие, которое сливает мутную жидкость в реку Неглинка.

На городской планерке в администрации Петрозаводска сегодня, 28 июня, сообщили о том, что за минувшую неделю дважды поступала информация о загрязнении реки Неглинка. Данные факты подтвердились, воду взяли на анализ.

"Вчера поступило очередное обращение. Представители управления городского хозяйства выезжали на место. Удалось факт зафиксировать, взять на анализ мутную жидкость. Кроме того, была обследована прилегающая территория по адресу Лесной проспект, 51. Там нашли камнеобрабатывающее предприятие, которое потенциально может быть загрязнителем территории. Не можем сейчас это утверждать, но все основные письма в адрес надзорных органов направлены. Думаю, что в ближайшее время поймем, кто точно сливает жидкость в реку", - сказал на планерном совещании в мэрии заместитель главы Петрозаводска Андрей Бекелев.

Напомним, 22 июня в Неглинке, в районе улицы Муезерской, было обнаружено загрязнение белого цвета.

фото: © ОПС Медгора

Водитель на грузовике насмерть задавил дорожного рабочего (ФОТО)

Смертельное ДТП произошло в Медвежьегорском районе.

Как сообщается в паблике медвежьегорских спасателей, ДТП со смертельным исходом произошло сегодня утром, 28 июня в 8.10, на 627 км. а/дороги «Кола», недалеко от Медвежьегорска.

Водитель грузовика Scania совершил столкновение с автомобилем Газель, выполнявшим дорожные работы по нанесению разметки и двигавшимся на малой скорости в попутном направлении.

В результате аварии один человек — 43-летний работник дорожного предприятия погиб, водитель газели получил травмы, от госпитализации отказался.

фото: Петр Ковалев/ТАСС

Подсчитано, сколько времени жителям Карелии надо копить на квартиру, если не брать кредит

Исследование доступности жилья в регионах России показало, что жителям Карелии надо копить на квартиру дольше, чем большинству населения страны.

Об этом говорят результаты рейтинга, составленного агентством РИА Новости.

Эксперты посчитали, за какое время семья с одним ребенком и среднестатистической зарплатой сможет накопить на типовую квартиру с площадью 60 кв. метров по ценам на начало 2021 года, не используя средства банка. Средняя стоимость такой квартиры в Карелии составляла 3,7 млн рублей, а в среднем по России- 3,2 млн рублей. Если семьи в Карелии будут откладывать всю зарплату за исключением официального прожиточного минимум, они смогут купить квартиру за 6,3 года, говорится в исследовании. Это больше среднероссийского показателя — 4,7 года. Как эксперты объясняют снижение доступности жилья, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страницы Вконтакте Романа Голубева

Парфенчиков назвал «юридически безупречными» будущие ограничения для граждан без прививок

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что к не вакцинированным от коронавируса гражданам и трудовым коллективам должен быть «другой подход» по сравнению с теми, кто имеет иммунитет.

Об этом он заявил сегодня на онлайн-заседании правительства.

«Мы не можем проявлять одинаковый подход к вакцинированным и невакцинированным» — сказал губернатор. По его словам, предприятия, где все работники прошли вакцинацию, получат преференции в случае введения ограничительных мер для экономики. В отношении таких предприятий «не потребуется жестких ограничений», сказал Парфенчиков. «Наши решения с юридической точки зрения безупречны», — резюмировал губернатор. Подробнее о его позиции по этому вопросу читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Родители 11-классников лицея Петрозаводска подарили детям на выпускной выступление «рок-группы» (ВИДЕО)

Родители выпускников 11-го «А» класса Университетского лицея Петрозаводска сняли в подарок своим детям крутой клип.

В редакцию «Столицы на Онего» прислали видео с поздравлением родителей выпускников 11-го класса Университетского лицея.

Креативные родители записали клип, взяв за основу известную композицию популярной в 80-х рок-группы «Парк Горького».

Клип называется «Прощай, школа!» — это море позитива, мощнейшая энергетика и большой сюрприз для детей, которые увидели своих родителей совсем в другом, необычном образе.

«А»

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Карелии

В Муезерском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшее воскресенье, 27 июня, около 17:30 на 12км + 90м региональной автодороги «Тикша - Реболы» водитель лесовоза Volvo с полуприцепом съехал в кювет и перевернулся.

Водитель, 46-летний мужчина, получил смертельные травмы, от которых скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, на трассе в Лоухском районе столкнулись грузовик и Lada Granta, водитель легкового автомобиля погиб.

фото: Столица на Онего

Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)

Несчастный случай произошел в пятиэтажном доме на улице Калинина, сообщили в МВД Карелии.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня вечером, 28 июня в 19.20, на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение, что в доме на улице Калинина с пятого этажа упала женщина 1983 года рождения.

На место присшествия прибыли сотрудники МЧС, полиция и следователи.

По информации правоохранительных органов, женщина с травмами госпитализирована: пока жива.

На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По словам очевидцев, выпавшая из окна женщина была в одних трусах, без одежды.

«Не время раздумывать»: спикер парламента Карелии записал видеообращение из «красной зоны» (ВИДЕО)

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович, работавший в воскресенье в красной зоне» Медвежьегорской ЦРБ, где лечат больных коронавирусом, обратился с воззванием к жителям республики.

Видеообращение размещено на его странице Вконтакте.

«Друзья, ситуация очень серьезная, коронавирус продолжает распространяться… Не время раздумывать, делать прививку или нет. Доказано, наши вакцины эффективны, безопасны — они работают! Даже если вирус окажется сильней (что крайне редко), прививка спасет человеку жизнь. А количество противопоказаний крайне мало, прививаться могут даже беременные женщины. Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами!», - призвал спикер парламента.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Участники опроса признались, как они относятся к обязательной вакцинации от COVID-19

В опросе приняли участие 1210 человек.

В регионах России начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. «Столица на Онего» поинтересовалась у своих читателей, как они относятся к введению обязательной вакцинации.

В опросе приняли участие 1210 человек, большинство из которых — 640 (52%) ответили, что считают обязательную вакцинацию нарушением конституционных прав.

Вторая группа респондентов — 381 человек (31%) голосуют за прививку, потому что, по их мнению, вакцинация поможет обезопасить не только привитого, но его близких.

И 189 участников опроса (15%) выступили против вакцинации, так как не верят в ее действие.

фото: © Fotolia / svetamart

Еще 14 детей заразились коронавирусом в Карелии

За время пандемии в Карелии зарегистрировано 4693 ребенка, заразившихся коронавирусом, об этом сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

На сегодняшний день, 28 июня, в Карелии зарегистрировано 4693 ребенка, заразившихся коронавирусом. В воскресенье, 27 июня, общее число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4679 человек. За сутки коронавирус выявлен у 14 детей.

В субботу, 26 июня, за сутки было зарегистрировано 30 случаев заражения COVID-19 у детей в Карелии.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 167 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49807 человека. Выздоровели – 47321. Умерли 622 пациента.

фото: Страница Владимира Любарского Вконтакте

Любарский заявил, что собирается переплыть Петрозаводскую губу Онежского озера

Глава столицы Карелии Владимир Любарский готов повторить заплыв через Петрозаводскую губу Онежского озера и на этот раз доплыть до противоположного берега.

Об этом он рассказал своим подписчикам Вконтакте.

«Надо повторить заплыв на тот берег Онего от Онежского замка. В том году я доплыл только до Лойострова. Замёрз люто», — написал Любарский.

По его словам, депутат парламента Тимур Зорняков, с которым он совершал заплыв в прошлом году, доплыл до противоположного берега.

Эта беседа с подписчиками возникла после того как Любарский рассказал, как в выходные проплыл 700 метров на состязаниях в озере Мунозеро.

«Отплавал свои 700 метров в триатлон-эстафете в Спасской Губе. Правильно подобранная команда — залог успеха. У нас — серебро!», — пояснил глава города.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За минувшие сутки коронавирусом в Карелии заразились 167 человек

Лишь пятеро из них были привиты, сообщил глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 28 июня, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 622. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 167 жителей республики, из них 162 непривитых. Заболели — 161, средней тяжести — 41, и 19 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находятся 778 пациентов, из них пятеро крайне тяжелых, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 49807 человек.

За сутки выздоровели еще 69 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 47321 человек.

фото: © feel-feed.ru

Пьяный мужчина напал на молодую женщину в подъезде дома в Петрозаводске

Молодая жительница Петрозаводска стала жертвой грабежа в подъезде своего дома, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая – 32-летняя горожанка, которая обратилась в полицию Петрозаводска, сообщила, что в подъезде дома, где она проживает, на неё напал неизвестный и похитил мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Женщина пояснила, что, выходя из квартиры, на лестничной клетке столкнулась с двумя мужчинами. По словам заявительницы, они явно были не трезвы, вели себя вызывающе. Один из них, по неизвестным причинам, начал конфликтовать с жительницей дома, затем несколько раз ударил петрозаводчанку и отобрал у неё смартфон. После этого обидчик и его приятель зашли в квартиру, расположенную на том же этаже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый житель Суоярви. Он дал признательные показания. Гаджет потерпевшей мужчина не вернул, сообщив, что потерял его.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант арестован за ранее совершённое преступление.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Около 10 тысяч крыс живут на контейнерных площадках в Петрозаводске

Вопросы регулирования численности грызунов обсудили сегодня, 28 июня, на планерном совещании в администрации Петрозаводска.

«В среднем в мире на человека приходится две крысы, в Петрозаводске — 0,1. В целом согласно подсчету порядка 10 тысяч особей в данный момент обитает на контейнерных площадках на территории Петрозаводска. По сравнению с другими городами это невысокий уровень», — считает заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

Бекелев напомнил, что в Петрозаводске проводятся акции по дератизации два раза в год — в конце весны и в начале осени.

Еще один действенный способ регулирования популяции крыс — установка контейнерных площадок закрытого типа. В 2020 году на территории Петрозаводска появилось 13 таких конструкций, еще около 40 планируется смонтировать в этом году.

«Проблему уменьшения численности крыс на территории Петрозаводска необходимо решать комплексно: переоборудовать контейнерные площадки. Переходить на раздельный сбор мусора, синхронизировать проведение дератизационных мероприятий, повышать сознательность населения в вопросах обращения с отходами», — уверен Андрей Бекелев.

Ранее сообщалось, что управляющая компания в Петрозаводске вычистила крысятник, который ранее забыла убрать.

фото: © Столица на Онего

Число бактерий в реке Лососинка, где любят отдыхать жители Петрозаводска, превышает норму в 140 раз

Излюбленное место отдыха петрозаводчан на набережной Гюллинга не прошло проверку Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в пробе воды из реки Лососинка в районе набережной Гюллинга превышение норматива по содержанию общих колиформных бактерий в 140 раз. Пробы почвы, отобранные здесь же, не соответствовали обязательным требованиям по микробиологическим показателям: индекс бактерий группы кишечной палочки составил 1000 кл в 1 г при нормативе не более 10 кл в 1 г. Индекс энтерококков составил 100 кл в 1 г при установленном нормативе менее 10 кл в 1 г.

Информация о несоответствии проб установленным требованиям доведена до сведения администрации Петрозаводского городского округа для принятия мер, уточнили в карельском управлении Роспотребнадзора.

Кроме пляжа на в районе набережной Гюллинга сотрудники ведомства проверили места отдыха в районе Каменного карьера в Петрозаводске, в местечке Лососинное Прионежского района, в 4 км от поселка Эссойла (так называемый «Большой пляж») и в поселке Пряжа. Пробы воды и песка во всех перечисленных местах отдыха соответствовали гигиеническим требованиям.

Ранее власти Петрозаводска нашли потенциального загрязнителя реки Неглинка.

фото: ironkarelia.ru

Автодорогу к дачам жителей Петрозаводска перекроют из-за соревнований

Минтранс Карелии распорядился 10 июля ввести ограничения на участке автодороги Шуйская-Гирвас во время соревнований по триатлону.

Согласно приказу и. о. министра Дмитрия Кондрашина, будет запрещено движение транспорта на участке с 44 по 72 километр — он начинается в районе поселка Марциальные Воды и заканчивается у деревни Мунозеро.

Ограничения будут действовать 10 июля с 10.00 до 14.00. Ради кого придется потерпеть автомобилистам, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

МЧС Карелии вновь предупреждает о ливнях, грозах и усилении ветра

Сильные дожди с грозами ожидают в Карелии в течение ближайших суток.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 29 июня и ночью 30 июня по южным, юго-восточным районам республики ожидается сильный дождь, гроза, усиление северного, северо-восточного ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский и Сортавальский районы.

МЧС рекомендует жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Владелец сыроварни в Карелии решил построить молочную ферму с гостиницей и позвать туристов

Фермер Евгений Кялин, которому принадлежит сыроварня «Alasalmi» в деревне Нижняя Салма в Карелии планирует расширение бизнеса — строительство молочной фермы и гостиницы для развития агротуризма.

Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков после посещения фермерского хозяйства.

По его словам, фермер строит животноводческий комплекс на 50 голов дойного стада и собирается закупить поголовье крупного рогатого скота. Кроме того, он планирует привлекать туристов. Для них обустроен дегустационный зал, где можно попробовать и приобрести сыр, строится выгульная площадка, на которой вскоре появятся животные. В перспективе строительство небольшой гостиницы. Какую помощь фермеру пообещал губернатор, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Жесть Карелия»

Загрызли кроликов и кур: стаи бездомных собак терроризируют поселок в Карелии (ФОТО)

Жительница Новой Вилги пожаловалась на бездомных животных, которые держат в страхе население поселка.

В паблике «Жесть Карелия» появился пост от одной из подписчиц. Жительница поселка Новая Вилга Прионежского района пишет о ситуации, сложившейся в населенном пункте. По ее словам, проблемой поселка стали бродячие собаки. Бездомные животные нападают на приусадебные участки, уничтожая кроликов, кошек и домашнюю птицу.

«Только за этот месяц пострадали несколько семей, не считая до этого. В одной семье загрызли кроликов, у другой семьи перегрызли 20 кур, ещё у одной семьи индюков. Сегодня ещё пострадала семья пенсионеров, у них уничтожили 19 кур. До этого месяца так же у одних 30 кур, а у других и кур и индюков и кроликов в большом количестве. Таких случаев много. Также от зубов этих собак гибнут кошки», — пишет автор поста.

По словам женщины, были случаи, когда собаки кусали детей. Из-за агрессивных собак дети боятся гулять на улице.

Как пишет автор поста, администрация Прионежского района выделяла деньги на отлов бездомных собак, но местные зоозащитники препятствовали работе по поимке животных. Такая же ситуация сложилась в деревне Вилга.

Кроме того, по словам автора, определенное количество жителей поселка держат собак, но не следят за ними. В результате не менее 15 животных находятся на самовыгуле.

«Мы, односельчане, уже не знаем, как с этим бороться. Писали Парфенчикову, он перенаправил наше обращение в администрацию, но ни ответа ни привета нет. Или просто ждут, когда произойдёт трагедия?» — задается вопросом жительница Новой Вилги.

К своему посту женщина приложила несколько фотографий со стаями безнадзорных животных, в том числе на детской площадке. Также запечатлены последствия нападений собак на приусадебные участки.

Ранее жители Лахденпохьи жаловались на стаю бездомных собак, уничтожавших кошек на улицах города.

фото: © fotolia.com

Клещи покусали еще 207 жителей Карелии

С начала эпидсезона к медикам по поводу присасывания клещей обратились 2514 человек, сообщили в Роспотребнадзоре по Карелии.

За минувшую неделю в лечебно-профилактические учреждения республики с жалобами на укусы клещей обратились 207 человек, включая 31 ребенка. В 2020 году этот показатель был 186 и 34. В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 85 обращений, в том числе 12 детей (в 2020 году - 77 и 11 соответственно).

Всего с начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 2514 человек, из них детей – 480. В Петрозаводске общее сисло обратившихся - 1344, включая 226 детей.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 12,5% от числа обратившихся, дети – 34,4%. В Петрозаводске эти показатели - 9,9% и 18,6% соответственно.

В вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Карелии провели исследования 2650 клещей на пораженность возбудителями инфекций. С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 2 случая заболевания клещевого энцефалита у взрослых в Питкярантском районе и в Петрозаводске. За прошедшую неделю зарегистрирован 1 случай подозрения на клещевой боррелиоз (Суоярвский район).

Неделей ранее в Карелии от укусов клещей пострадали более 300 человек.

фото: © АО «ПСК»

Энергетики Карелии предупреждают о возможных временных отключениях электроэнергии

В рамках Ремонтной программы на 2021 год АО «ПСК» продолжает работы в электрических сетях, направленные на повышение качества энергоснабжения.

Представители Прионежской сетевой компании предупреждают, что неотложные ремонты и работы по расчистке трасс ЛЭП невозможно проводить без временных отключений электроэнергии и просят потребителей отнестись к этому с пониманием.

С 28 июня по 4 июля временные отключения возможны:

Лахденпохский муниципальный район:

— С 28 по 30 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, Каменистая, Северная, Советская, Ленина, Зеленая, Загородная, Суворова, Трубачева, Малиновского, Холмистая, Спортивная, Первомайская, Пионерская, Школьная, Карельская, Заречная, Строителей, переулки Речной и Мелиоративный.

Кемский муниципальный район:

— С 29 по 30 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 29 июня с 9.00 до 10.30. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64), здание котельной № 11.

— 29 июня с 13.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Каменева (дома 1, 6), Мельничная, Большой Пудас, Малышева (дом 3).

Сегежский муниципальный район:

— 28 и 29 июня с 8.30 до 16.00. Поселок Каменный Бор: здания колонии- поселения, ДРСУ, ООО «Арсенал».

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 28 по 30 июня с 9.00 до 20.00. Поселок Ламбасручей: здания АЗС, ретранслятор, пекарни, клуба, АТС, ФАПа, магазина, библиотеки, «Почты России», школы, форелевое хозяйство.

— 29 июня с 8.30 до 9.30 и с 16.30 до 17.00. Город Медвежьегорск: улицы Санаторная, Кольцевая, Володарского, Первомайская, Комсомольская, Красноармейская, Островского, Пушкина, Загородная, Гоголя, Куйбышева, Лермонтова, Куйбышева, переулок Каменный.

Прионежский муниципальный район:

— 28 июня с 10.00 до 10.30 и с 15.00 до 16.00. Станция Деревянка: улица Новинка, здание детского сада «Солнышко»; поселок Деревянка: улицы Мира, Привокзальная, Новинка, Заречная, переулки Радужный и Школьный, здания амбулатории, школы № 5, поселковой администрации, пекарни, котельной.

— 28 и 29 июня с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Лесная, Комсомольская, переулок Лесной.

— С 28 июня по 2 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: улицы Рябиновая, Сиреневая, Озерная, Сенная, Ушкозерская, Березовая, Тупик, Озерная, Светлая.

— 29 июня с 00.00 до 20.00. Местечко Лососинное.

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Станция Орзега: СНТ «Сампо», «Медик», «Эфир», «Здоровье», «Березка — 3», «Светлячок», «Рубин», «Гея», «Ручеек».

Олонецкий национальный район:

— С 28 июня по 2 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Луначарского, Ганичева, Крайняя, Песочная, здание котельной.

— 28 июня с 15.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Строительная, Заводская, АЗС «Вектор», здания гаражей.

— 29 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Звездиной, Свободы, Чкалова, Егорова, переулки Чкалова, Егорова, светофоры.

— 1 и 2 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Егорова, Мичурина, Совхозная (дома 1, 2-А, 6-А, 6-В), Свободы (дома 43, 45), Солнечная (дом 1), Володарского (дома 36-49), здание детского сада «Радуга», деревня Судалица.

Кондопожский муниципальный район:

— 28 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Парковая.

— 29 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Гирвас, Койкары, Уссуна, Святнаволок, Эльмус.

— 30 июня с 12.00 до 16.00. Местечко Лучевое.

Лоухский муниципальный район:

— 29 и 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Амбарный.

— 1 июля с 10.30 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Новая, Ленина, Лесная (частично), здание водозабора.

Пряжинский национальный район:

— 30 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Первомайская, Гусева, переулки Виданский, Зеленый.

— С 28 июня по 4 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Луговая, Таежная, Заречная.

Петрозаводский городской округ:

— 30 июня с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск: улица Чистая (частично).

Калевальский национальный район:

— 28 июня с 9.00 до 10.00. Поселок Кепа: улицы Мира (частично), Карельская, Октябрьская, Комсомольская, здания поселковой администрации, «Почты России», ДРСУ.

Костомукшский городской округ:

— 28 июня с 00.00 по 30 июля до 23.50. Город Костомукша: здания телецентра, мастерской В. В. Козырева, АЗС «Альпи», ООО «ФОРКОС», автомойки «Люкс».

— 29 июня с 9.00 до 16.00. Город Костомукша: гостиничный комплекс «Фрегат», вышка «Мегафон», СНТ «Инфра — 1», «Поляна — 1».

— 29 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: коттеджи по улице Ленинградской.

фото: Минсельхоз Карелии

Эксперты проверят влияние рыбоводных хозяйств Карелии на экологию Онежского озера

Специалисты КарНЦ РАН и Минсельхоза Карелии взяли пробы воды и грунта на территориях рыбоводных хозяйств в Кондопожской губе Онежского озера, чтобы оценить их влияние на экологию.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отбор проб воды и грунта произведен на трех производственных площадках индивидуального предпринимателя Геннадия Гутыро, расположенных в районе о. Соколий, о. Нигриш и сливного канала Кондопожской ГЭС. Аналогичные мероприятия запланированы на рыбоводных участках ООО «Парад-плюс», ООО «Стройфасад», индивидуальных предпринимателей Николая Федоренко и Людмилы Апроду. Повторный отбор проб в этих рыбоводных хозяйствах запланирован на осень 2021 года. Мониторинговые исследования по изучению состояния акватории Кондопожской губы проводятся в рамках соглашения с Ассоциацией форелеводов Карелии по изучению влияния рыбохозяйственной деятельности предприятий аквакультуры на качество воды. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что предоставление участков для рыбоводства станет невозможным без научного обоснования. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: правительство Карелии

Дорожные работы на улице Куйбышева в Петрозаводске будут вестись в три смены

Власти Карелии надеются на понимание, так как круглосуточное ведение дорожных работ на улице Куйбышева позволит досрочно завершить строительство объекта и повысить шанс республики на получение федеральных средств на ремонт дорог.

«У Карелии есть шанс получить дополнительные федеральные средства на ремонт дорог. Что позволило бы уже в этом сезоне завершить часть работ, запланированных на 2022 год. Но для этого нам необходимо максимально выполнить объемы по этому году. Многие подрядчики, в том числе и в Петрозаводске, взяли на себя обязательства выполнить ремонты раньше срока», - написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, ускорить работы и перейти на трехсменный график готова и компания «Технострой», которая ведет важный объект – продление ул. Куйбышева. Сейчас рабочие перепрокладывают коммуникации: водопровод, канализацию, газопровод, а также возводят новый мост через Неглинку. Затем приступят непосредственно к строительству самой дороги.

Артур Парфенчиков напомнил, что это стратегически значимая для города магистраль. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера. Что очень важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, это разгрузит центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», - обратился Артур Парфенчиков к горожанам.

фото: pixabay

Официальная статистика показала, что инфляция не до конца «съела» зарплаты жителей Карелии

Уровень реальной заработной платы, рассчитанный с учётом роста потребительских цен, в апреле в Карелии увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Карелиястат.

Средняя номинальная начисленная заработная плата в целом по республике за апрель 2021 года составила 48357 рублей и увеличилась по сравнению с апрелем 2020 года на 10,2%.

Среди самых высоких заработная плата работников организаций финансовой и страховой деятельности — 74520 рублей, добычи полезных ископаемых — 68823 рубля.

Где самые низкие зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Приставы трижды наказали жительницу Карелии за неуплата административного штрафа

В Беломорске провинившуюся местную жительницу оштрафовали, отправили на обязательные работы, а потом арестовали, сообщается на сайте Управления службы судебных приставов Карелии.

В Беломорском районе местной жительнице за административное нарушение назначили штраф в 500 рублей, но она его не выплатила. Тогда приставы пришли к должнице и назначили ей в наказание второй штраф, в двойной размере невыплаченного – тысячу рублей. Но таких денег тоже не нашлось у женщины.

И приставы вновь появились на пороге у местной нарушительницы и назначили ей новое наказание: 20 часов обязательных работ в обществе с ограниченной ответственностью. Но женщина из положенных 20 часов смогла отработать только 6. Руководство общества с ограниченной ответственностью сообщило об этом приставам, которые по этому поводу составили административный протокол и направили его в мировой суд.

Суд принял решение арестовать на двое суток злостную нарушительницу в Беломорском районе.

И здесь приставы напомнили, что арест не освобождает от назначенных обязательных работ, поэтому, как только женщина выйдет на свободу, ее вновь ждут в обществе с ограниченной ответственностью.