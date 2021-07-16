Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус унес жизни еще трех жителей Карелии, общее число умерших достигло 677 человек

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 16 июля, три человека в Карелии скончались от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 677 человек.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 192 жителей республики, из них 191 непривитый. Заболели 188 человек, в состоянии средней тяжести находятся 38 пациентов и 11 госпитализированных тяжелые.

В ковид-центрах проходят лечение 734 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, четыре пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 53328 человек.

За сутки выздоровели еще 174 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 49718 человек.

фото: со страницы Сергея Шугаева/https://vk.com/id651195329

Смог в городе: в Петрозаводске горит лес около Второй площадки ОТЗ

Помощник начальника МЧС Карелии Сергей Шугаев объяснил, почему Петрозаводск окутал смог.

На своей странице в соцсети Сергей Шугаев сообщил, что жители Петрозаводска жалуются на запах гари: дым от лесных пожаров дошел до городских улиц.

«МЧС сейчас делает всё, чтобы ликвидировать причины пожара. Один из двух пожаров вблизи города, в Сулажгоре, уже потушен. Второе возгорание леса на площадке нового тракторного завода будет ликвидировано в ближайшие часы», - написал бывший начальник МЧС Сергей Шугаев.

Также Шугаев сообщил, что помимо городских пожаров, до Петрозаводска дошел дым от лесных пожаров Пряжинского района.

«Там ситуация сложная, в огне 210 гектаров леса, с ним борются 70 человек, привлечена техника», - сообщил помощник начальника МЧС Карелии.

Сам Сергей Шугаев сейчас находится в лесу в Сегеже.

«Сейчас мох сухой, вспыхивает словно порох. Причина 95% возгораний – человеческий фактор. Прошу всех воздержаться от походов в леса. А в квартирах и домах, чтобы уберечься от смога, нужно закрыть окна и форточки, или хотя бы завесить мокрой тканью. И пить больше воды, чаще полоскать рот. Смог в Петрозаводске может рассеяться уже к утру, надеемся на ветер с залива», - посоветовал Шугаев и попросил всех не паниковать и быть осторожными.

Ранее в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов прокомментировали ситуацию с жалобами петрозаводчан на запах дыма.

фото: © kazanpress.ru

Самые доверчивые жители России живут в Карелии - они чаще всех становятся жертвами кибермошенников

Карелия занимает первое место среди регионов страны по регистрации преступлений в сфере компьютерных и информационных технологий, сообщили в Генпрокуратуре России.

Согласно статистике Генеральной прокуратуры РФ, жители Карелии чаще всех в стране становятся жертвами «киберпреступлений». В республике было зарегистрировано 259,1 факта на 100 тысяч населения.

Для сравнения, в следующих за Карелией республике Коми и Мурманской области регистрируется соответственно 229,5 и 227,5 подобных преступлений на 100 тысяч населения. Характерно, что вся «тройка лидеров» расположена в Северо-Западном федеральном округе.

В целом по России на преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компьютерной информации приходится более четверти всех регистрируемых преступлений. При этом их темпы их прироста также остаются весьма высокими (+25,7%). В текущем году в почти 30 тысячах случаев жертвами таких преступлений стали пенсионеры, почти 3 тысячи раз пострадали дети.

фото: © Минприроды Карелии

Жители Петрозаводска жалуются на запах дыма в городе

В различных районах Петрозаводска горожане ощущают запах дыма.

В частности, запах дыма зафиксирован на Древлянке, в районе Старой Кукковки и на Голиковке.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, в настоящее время пожарные отправились на вызов в Сулажгору. По предварительным данным, обнаружено возгорание в лесополосе.

Также имеется информация о возможном возгорании на территории свалки, находящейся в районе Орзеги. Однако в МЧС сообщили, что вызовов на тот объект не поступало.

фото: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Под Петрозаводском новая дорога покрылась трещинами (ФОТО)

Недавно уложенный асфальт на дороге от аэропорта к кладбищу сыплется.

Участник паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовал фото с потрескавшимся асфальтом на новой дороге и поинтересовался из обывательского любопытства: что происходит.

«На участке от аэропорта до Чалны ПСК "Строитель" делает дорогу. Написано - "ремонт выборочно участками". Сейчас лежит, видимо, нижний слой. Поверх будет ещё один, судя по перепадам высоты на "ступеньке" у отворотки на аэропорт и перед Чалной — не шибко толстый. При этом свежеположенный асфальт на подъёме от аэропорта к кладбищу весь сыплется. Где-то дыры уже залатали, но покрытие вылетает снова», - написал автор фото.

Также участник паблика поинтересовался: когда поверх положат ещё слой, всё станет нормально или дорога придёт в негодность за несколько месяцев?

фото: ptzgovorit.ru

Парфенчиков уволил руководителя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам

Глава Карелии Артур Парфенчиков уволил Тимофея Крюкова, проработавшего в должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам всего два года.

На Официальном портале правовой информации опубликован Указ главы РК от 14 июля 2021 года об освобождении Тимофея Крюкова от должности руководителя Госкомитета РК по ценам и тарифам.

«В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции РК освободить Крюкова Тимофея Петровича, председателя госкомитета по ценам и тарифам от замещаемой должности гражданской службы и уволить с гражданской службы 16 июля 2021 года по инициативе гражданского служащего», - значится в Указе главы Карелии.

Напомним, Крюков был назнначет на должность председателя Госкомитета Карелии по ценам и тарифам в мае 2019 года. Ранее он занимал пост заместителя председателя госкомитета.

До назначения на должность руководителя Госкомитета Крюков более 10 лет проработал в ООО «Энергокомфорт» Единая Карельская сбытовая компания» на разных должностях, в том числе занимал должности заместителя генерального директора и директора по сбытовой деятельности.

На посту председателя госкомитета по ценам и тарифам он сменил Глеба Суржко.

фото: Ирина Белкина/паблик Погода Петрозаводска и Карелии

Во время грозы в Петрозаводске ветер выворотил деревья с корнями (ФОТО и ВИДЕО)

В Песках ветер повалил сразу несколько деревьев, некоторые были вырваны из земли с корнями.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» опубликовано фото и видео стихии, которая бушевала 15 июля в микрорайон Пески.

На видео запечатлено, как град с дождем застал отдыхающих на пляже: в купальника, с вещами в руках десятки людей пытались найти укрытие от непогоды.

В то же время порывистый ветер испытывал на прочность деревья в городе – устояли не все.

В Песках упало сразу несколько деревьев, некоторые ветер выворотил с корнями.

Напомним, что по дороге из Песков к центру города лежала упавшая сосна, на улице Володарского движение также перекрыло упавшее дерево, а на улице Калинина огромная черемуха сломалась пополам и придавила автомобиль.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

В Карелии госпитализировали беременную женщину, которая жила на улице и ела на помойке

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев поехал в Медвежьегорск и вывез с помойки молодую беременную женщину, которая вела асоциальный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на улице живет беременная женщина, которая питается на помойке и ведет асоциальный образ жизни.

Местные жители, не раз встречавшие ее у мусорных контейнеров, забили тревогу.

Позже выяснилось, что беременная женщина 30-35 лет прописана в поселке Падун Медвежьегорского района, ранее проживала с матерью, родила двоих детей, которых у нее забрала служба опеки. У девушки есть проблемы со здоровьем.

"Столица на Онего" обратилась за помощью в разрешении ситуации к детскому омбудсмену Карелии Геннадию Сараеву, а он, в свою очередь, поставил в известность правоохранительные органы Медвежьегорска.

В понедельник, 12 июля, участковый выходил к мусорным контейнерам, где и встретил беременную женщину. Она находилась в трезвом состоянии, на предложение пройти в участок ответила отказом, попросив не лезть в ее жизнь. Участковый удалился, так как оснований для задержания у него не было.

В минувший четверг, 15 июля, в Медгору выезжал Сараев. С помощью участкового и местных помощников ему удалось найти беременную и уговорить проехать в больницу: помыться, переодеться и поесть.

«Госпитализировали женщину в изолятор гинекологического отделения. Ее осмотрела гинеколог и установила, что срок беременности составляет более 8 месяцев. В пятницу, 16 июля, беременную отвезут в Матросы, где она будет пребывать до родов, которые пройдут в Перинатальном центре», - сообщил Геннадий Саарев и поблагодарил за помощь заместителя министра здравоохранения Карелии Ольгу Руотцелайнен, взявшую под особый контроль сложную пациентку.

По словам детского омбудсмена, судьба ребенка будет решаться после родов, все будет зависеть от медицинского заключения о состоянии его матери. У ребенка есть отец, который не отказывается от него, и родная бабушка, с которой молодая женщина пребывает в ссоре.

«Наша задача сохранить жизнь и найти возможность этой жизни реализоваться», - сказал Геннадий Сараев.

фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Минздрав связал сложности с записью на прививку от ковида с дефицитом вакцины в Карелии

В министерстве здравоохранения республики сообщили, что жители региона жалуются на проблемы с записью на вакцинацию от коронавируса: ситуация вызвана нехваткой вакцины.

Об этом сегодня, 16 июля, на заседании правительства Карелии заявила первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

«Сейчас есть обращения граждан, что сложно записаться на вакцинацию в связи с тем, что нет свободных номерков в расписании. Это, конечно, связано с тем, что заканчивается вакцина в пунктах вакцинации. Поэтому выставить номерки на дальнейший период фактически невозможно», — сообщила она.

Ольга Руотцелайнен также заявила, что из-за дефицита вакцины снизился темп прививочной кампании в регионе.

«Немножко в последние дни темпы снизились, потому что вакцина есть не во всех пунктах вакцинации», — пояснила она.

В настоящее время жители Карелии вынуждены ожидать поступления новых партий вакцины.

На этом же заседании глава республики Артур Парфенчиков также заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Ливни и грозы идут в Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в южных и восточных районов республики.

По информации карельского Гидрометцентра, с середины дня (12-15 часов) 16 июля по южным и восточным районам республики ожидаются ливни, грозы, при грозах кратковременное усиление ветра до 15-17 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводс, Беломорский, Кондопожский, Медвежьегорский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Ранее сообщалось, стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну.

фото: Михаил Шкрыкин/Руна

Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что регион нуждается в дополнительных поставках вакцины от COVID-19.

Об этом Артур Парфенчиков заявил 16 июля, в пятницу, в ходе заседания правительства Карелии, проходившего в режиме видеоконференцсвязи.

«Пока, к сожалению, мы видим, что объема вакцины не хватает. Конечно, нужно было прививаться более системно, активно в апреле, в мае, и когда ситуация была полегче, и когда с вакциной было полегче. И когда не наступила еще „третья волна“, которая, к сожалению, унесла сотни жизней наших с вами земляков, друзей, товарищей, родственников», — заявил Парфенчиков.

Глава республики рассказал о потребности региона в новых поставках вакцины от COVID-19.

«Конечно, хочется больше вакцины, потому что мы видим, что ее не хватает. Просим, требуем, аргументируем. Мое убеждение заключается в том, что чем активнее мы вакцинируемся, чем чаще у нас возникает проблема с дефицитом вакцины, тем в совокупности за месяц, за два, за три мы вакцины получим больше. Потому что все равно дефицит есть общий. И, конечно, с нами начинают более активно работать, когда у нас вакцина подходит к нулю», — пояснил губернатор.

Ранее главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19.

фото: паблик Вконтакте «Подслушано в Петрозаводске»

Авиаохрана Карелии объяснила причину запаха гари в Петрозаводске

В Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов прокомментировали ситуацию с жалобами петрозаводчан на запах дыма.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, сегодня, 16 июля, с 14:30 на территории города появился запах гари. По информации Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, запах идет из соседних районов, где зарегистрированы лесные пожары.

«Опасности для Петрозаводска нет», - говорится в сообщении ЕДДС.

Напомним, запах запах дыма сегодня был зафиксирован на Древлянке, в районе Старой Кукковки и на Голиковке. Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, пожарные отправились на вызов в Сулажгору. По предварительным данным, обнаружено возгорание в лесополосе.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске девушка, на чью машину упало дерево, более 2,5 часов ждала помощи

В Петрозаводске на улице Калинина от сильного порыва ветра дерево сломалось и упало на автомобиль.

Напомним, 15 июля около 16.00, на улице Калинина в Петрозаводске, у дома №26 во время стихии от сильного порыва ветра сломалось большое дерево, сорвало электрические провода и упало на автомобиль Daewoo Matiz, стоявший на гостевой парковке кафе.

Автомобиль получил механические повреждения, водителя на момент ЧП в машине не было.

Как выяснилось позже, владельцем малолитражки оказалась девушка. Увидев масштаб трагедии: огромные ветки дерева на лобовом стекле и капоте, электрический провод на машине - и поняв, что без помощи специальных служб покинуть место происшествии она не сможет, девушка позвонила по номеру «112».

По словам пострадавшей владелицы авто, служба «112» отправила ее в ГИБДД, ГИБДД – в полицию, полиция – в МЧС, а МЧС вновь в полицию. Так прошло 1,5 часа.

Первыми на место ЧП приехали электрики, которые сняли упавшие провода с автомобиля, исключив возгорание транспорта.

ГИБДД отказалась приезжать, потому что автомобиль в момент происшествия был припаркован и никуда не ехал, полиция пообещала изучить вопрос завтра, а МЧС не пожелало убирать дерево без протокола от участкового.

Настойчивая владелица мини-авто несколько раз заходила на круги ада, прозвания спецслужбы и пытаясь достучаться до участкового. Тем временем, прошло уже более двух часов.

В результате удалось договориться о приезде к месту ЧП участкового и сотрудников МЧС. Женщина-полицейский занесла в протокол надпись о том, что машину на предмет повреждений осмотреть невозможно, так как крона упавшего дерева все закрывает.

Сотрудники МЧС спилили ветки дерева, освободили авто, и девушка покинула место происшествия, но 16 июля она должна прибыть в полицейский участок для составления протокола осмотра.

О дальнейших действиях пострадавшей, пока неизвестно. И будут ли они вообще после всех перепетий.

фото: © коллаж фото: МВД Карелии

Водителю, сбившему насмерть двух женщин в Петрозаводске, грозит до 15 лет лишения свободы

В петрозаводском городском суде судят водителя Артема Гашкова, который совершил смертельное ДТП, сбив на большой скорости двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Сегодня 16 июля судья петрозаводского городского суда Семен Сергеев продолжает рассмотрение уголовного дела о резонансном ДТП, произошедшем около часа ночи 19 сентября прошлого года в карельской столице.

Тогда, напомним, 47-летний водитель Артем Гашков на своем автомобиле Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана при пересечении с улицей Мелентьевой, сбил двоих пешеходов-женщин, переходивших дорогу на красный свет. От полученных травм потерпевшие Ольга Иванова и Александра Леконцева, 1979 и 1977 г.р., скончались на месте происшествия.

Водитель Артем Гашков, бросив свой автомобиль примерно через 700 метров от места ДТП, скрылся и был объявлен в розыск. Но спустя сутки сам пришел в полицию, причем с адвокатом. 1 октября он был арестован на два месяца, однако апелляционная инстанция заменила ему содержание под стражей на подписку о невыезде. Факт оставления места ДТП Гашков объяснил тем, что после случившегося он «был в шоковом состоянии».

По заключению автотехнической экспертизы, в момент ДТП иномарка Артема Гашкова неслась со скоростью не менее 142 км/час, поэтому выжить в той страшной аварии у женщин не было никаких шансов. Проводившее расследование СУ МВД Карелии обвиняет Гашкова по ст. 264 ч.6 УК России: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места дорожно-транспортного происшествия». Уголовное наказание в данном случае – от 8 до 15 лет лишения свободы.

Сам подсудимый признал, что за рулем был он, но не согласился, что скорость автомобиля, определенная экспертизой, была более 142 км/час. На первом заседании суда Гашков заявил, что тогда он ехал со скоростью примерно 80 км/час.

Как рассказали «Столице на Онего» знакомые погибших, у Александры Леконцевой остались трое детей, а Ольга Иванова одна воспитывала сына и племянницу. Родные безвременно ушедших из жизни женщин попросили суд взыскать с Артема Гашкова по миллиону рублей.

Гособвинитель на процессе – старший помощник прокурора Петрозаводска Владимир Луценко, защищает подсудимого адвокат Дмитрий Мешков.

фото: © МВД Карелии

«Нелепой случайностью» назвал водитель Артем Гашков совершенное им смертельное ДТП, в котором погибли две женщины

В судебном заседании 16 июля виновник смертельного ДТП Артем Гашков принес извинения представителю 15-летнего сына погибшей Ольги Ивановой.

Ранее мы рассказывали о резонансном судебном процессе в петрозаводском суде над водителем Артемом Гашковым.

Напомним, что ночью 19 сентября прошлого года он на огромной скорости сбил двух молодых женщин, которые скончались на месте происшествия.

В судебном заседании 16 июля была допрошена представитель 15-летнего сына одной из погибших – Ольги Ивановой. Она подтвердила заявленный ее близкими иск о взыскании с Гашкова миллиона рублей за моральный вред и сказала, что подсудимый заслуживает сурового наказания. После этого взявший слово сам Артем Гашков сообщил, что выплатил 50 тысяч рублей на похороны женщины, принес извинения ее близким и заявил, что искренне раскаивается в совершенном.

"Это произошло случайно все", - сказал Артем Гашков, так и не согласившийся с выводами автотехнической экспертизы, что в момент ДТП скорость его автомобиля была не менее 142 км/час.

Однако факт, что автомобиль подсудимого ехал со скоростью свыше 100 км/час, суду подтвердил и свидетель, водитель Иван Москалев, в ту ночь пропустивший женщин, переходивших улицу Шотмана.

Следующее заседание по делу Гашкова назначено на 19 августа.

фото: читатель Столицы на Онего

Сетевой магазин, открывшийся на месте скандального бара, стал 18-й торговой точкой на бульваре в Петрозаводске

На Древлянке на месте скандально известного ночного бара открылся сетевой магазин.

Напомним, в начале лета в Петрозаводске на бульваре Интернационалистов завершил свою работу ночной бар «Мангал», а на его месте появился магазин здорового питания сети «ВкусВилл».

Превращение бара в магазин прошло оперативно, и уже в июле сетевой магазин открылся.

Отметим, что открывшийся магазин стал восемнадцатой по счету торговой точкой, которая расположилась на бульваре Интернационалистов.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карели

Власти Карелии сократят число «ковидных» коек из-за стабилизации ситуации с коронавирусом

Власти региона намерены сократить число коек, развернутых для больных COVID-19, и переоборудовать их для оказания плановой медпомощи.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что ситуация с коронавирусом в регионе находится на контролируемом уровне, что позволяет сократить часть коек, ранее развернутых для больных коронавирусом. Об этом губернатор заявил на заседании правительства республики в пятницу, 16 июля.

«Наша медицина справляется. И мы даже сейчас часть дополнительно запланированных под ковид коек вновь вернем в плановую медицину», — заявил Парфенчиков.

«В Пряже мы освобождаем койки реабилитации, которые под ковид были у нас развернуты, чтобы они уже оказывали ту необходимую помощь именно по постковидному синдрому. Ну и дальше смотрим по ситуации — наркологический, противотуберкулезный диспансер. Будем освобождать по мере улучшения ситуации, надеюсь», — рассказала первый заместитель министра здравоохранения республики Ольга Руотцелайнен.

Ранее сообщалось, что Минздрав связывает сложности с записью на прививку от ковида с дефицитом вакцины в Карелии.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии водитель без прав насмерть сбил велосипедиста

В Суоярви автомобилист без прав насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Трагедия произошла 15 июля, в четверг, в 00:42 в Суоярви, сообщают в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП. Он не оказал помощь пострадавшему и не сообщил в Госавтоинспекцию о случившемся.

В результате ДТП велосипедист, 49-летний мужчина (житель Суоярви), получил смертельные травмы, от которых скончался по прибытии медиков скорой помощи.

В ходе розыскных мероприятий (с помощью показаний очевидца ДТП) водитель автомобиля «ВАЗ» был установлен. Им оказался 38-летний местный житель, водительских прав мужчина не имеет. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске в аварии пострадал велосипедист.

фото: © ПСК

Вандалы оставили без электроэнергии большую часть города горняков Карелии

В Костомукше неизвестные проникли в одно из распределительных пунктов электропитания и лишили электричества большую часть города.

Сегодня, 16 июля, в 8 часов утра неустановленные лица проникли в одно из распределительных пунктов электропитания в городе горняков. В результате их действий произошло короткое замыкание и были обесточены 7 городских подстанций.

Как сообщил начальник Костомукшского электросетевого участка АО «ПСК» Максим Безбородов, в результате действий вандалов произошло погашение большей части города. «Они вскрыли дверь распределительного устройства, проникли вовнутрь и повредили оборудование», — уточнил начальник ЭСУ. — «По этому факту мы уже подготовили заявление в полицию и надеемся, что личности взломщиков будут установлены».

В настоящее время энергетики готовятся запитать пострадавшие районы Костомукши по резервной схеме и ведут ремонтные работы в распределительном пункте.

фото: © Администрация Петрозаводска

Асфальт провалился в центре Петрозаводска

Администрация столицы Карелии выясняет причины провала на улице Красной.

Яма образовалась на оживленной трассе в районе дома №34 на улице Красной. Специалисты управления городского хозяйства совместно с АО «ПКС-Водоканал» выясняют причины провала дорожного полотна для принятия мер, сообщили в мэрии.

Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта обследовали аварийный участок Красной улицы. Сегодня, 16 июля, подрядная организация ООО «ТехРент» выставит там необходимые предупреждающие знаки и засыплет образовавшуюся яму.

Ранее сообщалось, огромная дыра образовалась на тротуаре в центре Петрозаводска.

фото: Александр Рюмин/ТАСС

Глава Карелии распорядился помочь жителям достроить дома в связи с ростом цен на стройматериалы

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разработать меры поддержки ИЖС в условиях роста цен на стройматериалы.

Этот вопрос он поднял сегодня на заседании правительства.

По словам Парфенчикова, темпы роста ИЖС в Карелии замедилились в 2021 году, в том числе, из-за роста цен на стройматериалы. «Многим действительно, может, не хватает каких-то средств, чтобы закончить строительство. Понимаю, что у нас бюджет не беспредельный и достаточно сложный, но я бы все-таки просил бы вас проработать возможность поддержки тех людей, которые сегодня готовы достроить дом. Особенно, многодетные семьи… Хорошо, если бы мы нашли механизм помочь людям в этой сложной ситуации достроить дома», — сказал губернатор. Премьер-министр Александр Чепик пообещал подготовить такие предложения. О том, на сколько выросли цены на стройматериалы в республике и каковы причины, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

В Карелии ситуация с коронавирусом может добавить сюрпризов в итоги выборов

Результаты выборов в Карелии непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.

Практически все партии закончили выдвижение своих кандидатов на выборы в Госдуму и Заксобрание Карелии — стали понятны контуры предстоящей избирательной кампании, появились первые прогнозы. И хотя многие эксперты предрекают инерционный сценарий выборов, понятно, что неожиданности может привнести ситуация с коронавирусом, которая меняется каждый день.

Какой она будет к 19 сентября, достоверно никто не знает. При этом, на исход выборов могут повлиять такие факторы, как ежесуточное количество новых инфицированных и смертей от COVID-19, возможное ужесточение антиковидных ограничений — если власть пойдет на крайние меры, наличие (отсутствие) вакцин, степень принуждения к вакцинации в районах и на предприятиях, введение дистанционного обучения в школах и т. д. И с этой точки зрения, выборы совершенно непредсказуемы как для власти, так и для оппозиции.

На выборах в Госдуму по Карельскому одномандатному округу фаворитом выглядит действующий депутат Валентина Пивненко. Однако несменяемость представителя в российском парламенте от Карелии (4 созыва), не самый убедительный рейтинг «Единой России» и относительный рост протестных настроений на волне той же самой пандемии, позволяют говорить об интересной борьбе на округе.

Хорошие шансы появляются у лидера КПРФ в Карелии Евгения Ульянова. Не нужно забывать, что «Единую Россию» и «Справедливую Россию» объединяет поддержка, которую они оказывают Путину, поэтому конкуренция на местах единороссов и справедливоросов не воспринимается серьезно — фактически делят сферы влияния два крыла одной политической группы. Чего не скажешь про КПРФ, которая выступает реальной оппозицией.

Подробности читайте далее.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии стремительно растет число детей, заразившихся коронавирусом

За сутки зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних, днем ранее заразившихся был 41 ребенок, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 16 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5119. За сутки выявлено 27 новых случаев COVID-19 у детей.

Сутками ранее этот показатель был 41. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровел от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 31 ребенок. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4663.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 192 жителей республики, зарегистрировано три смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 53328 человек, умерли 677 пациентов.

фото: из проектной документации

«Понимаю, что срок критический»: глава Минстроя рассказал, как идет реконструкция автовокзала в Петрозаводске

Министерство строительства Карелии рассчитывает на завершение полной реконструкции автовокзала в Петрозаводске в ноябре этого года.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава Минстроя Виктор Россыпнов.

По его словам, строительная готовность объекта составляет около 50%. Он должен быть сдан в эксплуатацию в 2021 году, согласно федеральной целевой программе развития Карелии. «Нареканий к работе подрядчика по автовокзалу в Петрозаводске у нас нет. Одно их зданий — здание предрейсового осмотра автобусов — уже готово… Работы выполняются хорошими темпами, но с учетом того, что сам объем работ большой, объект очень серьезный, нам требуется время. Рассчитываем до ноября. Понимаю, что в зоне риска, срок критический, но мобилизация на объекте одна из самых лучших из всех наших объектов по федеральной целевой программе», — сказал Россыпнов. Реконструкция автокзала началась в марте этого года. Как он изменится после реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Правительство Карелии ликвидировало «Карельскую геологическую экспедицию»

Республиканское казенное учреждение просуществовало всего год.

Правительство Карелии распорядилось ликвидировать республиканское казенное учреждение «Карельская геологическая экспедиция». Напомним, оно было создано в июле 2020 года после банкротства одноименного государственного унитарного предприятия, которое республиканские власти на протяжении нескольких лет пытались спасти от финансового краха.

Однако «Карельская геологическая экспедиция», как казенное учреждение, просуществовало всего год. За его обязательства теперь будет отвечать учредитель – республиканское министерство природных ресурсов и экологии.

фото: © Instagram/novgorodproc

В Петрозаводск приехал новый руководитель транспортной прокуратуры Карелии Матвей Матвиенко

Поскольку генпрокурор России Игорь Краснов еще не подписал приказ о назначении Матвея Матвиенко на эту должность, сейчас он является и.о. Карельского транспортного прокурора.

Так, 13 июля в Петрозаводске приступил к работе новый руководитель транспортной прокуратуры республики Матвей Матвиенко. Ранее сообщалось, что до назначения в нашу республику Матвей Матвиенко работал начальником отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры в Санкт-Петербурге.

А его отец Михаил Матвиенко, в прошлом тоже прокурорский работник, с марта 2019 года является помощником полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана. При этом родственниками бывшего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, ее однофамильцы – отец и сын Матвиенко – не являются.

В первый рабочий день 13 июля Матвей Матвиенко провел прием граждан на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Петрозаводск».

фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии назвал информационной войной публикацию фейков о COVID-19 в интернете

Артур Парфенчиков пообещал подключить силовой ресурс для борьбы с авторами недостоверных сообщений по теме коронавируса.

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о своей озабоченности обилием информации о коронавирусе, которую он считает недостоверной. Он заявил, что с авторами фейков будут бороться правоохранительные структуры. Об этом Парфенчиков рассказал на заседании правительства Карелии, проходившем в режиме видеоконференцсвязи.

«Крайне беспокоит агрессивная кампания по дезинформации населения, развязанная вокруг ситуации с ковидом. Кампанию можно эту назвать информационной войной. В интернет вбрасывается огромный массив совершенно недостоверных, фейковых публикаций по теме ковида. И этой проблеме мы, конечно, вынуждены уделять особое внимание», - сказал Парфенчиков.

Губерантор не сообщил конкретики о том, какие именно публикации о коронавирусе он посчитал фейковыми. По словам Артура Парфенчикова, он намерен привлечь ресурс силовиков для решения проблемы появления в публичном поле сообщений о коронавирусе, которые он считает недостоверными.

«Мы будем в том числе и с помощью правоохранительных органов, оперативных служб принимать меры по нейтрализации этой информационной угрозы. Совершенно очевидно, что идет практически информационная война», - заявил он.

На этом же заседании Парфенчиков заявил о нехватке вакцины от коронавируса в Карелии.

фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Парфенчиков посулил выгоды дачным кооперативам после включения в состав населенных пунктов

Власти Карелии будут помогать дачным кооперативам менять свой статус и входить в состав населенных пунктов.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

«Смотришь на эти дачные кооперативы, которые проникают уже своей инфраструктурой в наши населенные пункты… Я сам беседовал с членами таких кооперативов. Конечно, многие хотели бы стать частью населенного пункта, это даст возможность большей ответственности государства за содержание инфраструктуры, водоснабжения, улиц, очистки, подачи электроэнергии и так далее», — сказал губернатор. По его мнению, включение дачных кооперативов в состав населенных пунктов будет стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Подробнее об этой инициативе читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: паблик Вконтакте «Суоярвское лесничество»

«Быстрее, смелее»: Парфенчиков объяснил, чего он ждет от нового главы Минприроды во время пожаров

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассчитывает на опыт нового министра природных ресурсов Андрея Карпиловича в борьбе с лесными пожарами.

Об этом губернатор сообщил сегодня на заседании правительства, обращаясь к вице-премьеру Александу Чепику, который курирует организацию работы по ликвидации пожаров.

«Сегодня выходит новый министр, он человек опытный в этом вопросе, занимался и в Поволжье и на Северо-Западе этими темами. Включайте его сразу, пусть выезжает в районы и на месте там присутствует… Мы видим, что надо тактику где-то менять тушения пожаров. Быстрее, активнее, смелее действовать в рамках тех технологических возможностей, которые существуют в системе тушения пожаров. Я надеюсь, что новый министр, человек опытный в этом вопросе, свою компетенцию тоже добавит», — сказал глава республики. Ранее Карпилович возглавлял Департамент лесного хозяйства Приволжского федерального округа и аналогичный департамент по Северо-Западному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства. Глава Карелии так же так же дал поручение представить к наградам тем, кто борется со стихией — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».