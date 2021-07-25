Главные новости сегодняшнего дня

фото: кадр из видео

Огонь подобрался к еще одной деревне в Карелии (ВИДЕО)

Ночью пожарные и волонтеры боролись с лесным пожаром, разгоревшимся в километре от деревни Большие Горы в Олонецком районе.

О пожаре, угрожавшем населенному пункту, сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Вчера в километре от деревни Большие Горы Олонецкого района разгорелся пожар: огонь затронул 8 гектаров леса. К месту тушения оперативно были отправлены специалисты лесничества, лесоохраны, персонал и техника арендатора – всего задействовано 43 человека и две единицы техники. Трактора сельхозпредприятий района провели опашку полей вокруг деревни. На подходе – дополнительная техника», - пишет руководитель республики.

По словам Парфенчикова, на защиту деревни выдвинулись пожарные расчёты из Видлицы и Салми. К тушению пожара также присоединились волонтеры из соседних населенных пунктов. Администрацией поселения и руководством интерната организовано все необходимое для участников тушения.

«Зная сплочённость жителей Видлицкого поселения, не сомневаюсь в их активной помощи в тушении пожара, - пишет глава Карелии. - Люди работали всю ночь. И уже к утру возгорание удалось закольцевать. Угрозы деревне нет. Сейчас «лесной спецназ» авиалесоохраны планируют обрезать пожар по действующей кромке и начать отжиг».

Ранее сообщалось, что поселок Найстенъярви возвращается к мирной жизни. Пожар локализован, эвакуация жителей снята.

фото: правительство Карелии

В Карелии растет число лесных пожаров

За сутки количество пожаров увеличилось до 21.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 25 июля, в Карелии действует 21 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 064 гектар. Сутками ранее в республике было зарегистрировано 19 пожаров, их площадь составляла 10977 гектар.

В регионе задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее сообщалось, власти Карелии выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

фото: Республика Карелия/vk.com/gov_karelia_ru

Палаточный лагерь туристов-нарушителей обнаружен в лесу на Сямозере в Карелии

Москвичи разбили лагерь с тремя десятками палаток, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, группу отдыхающих из Москвы во время рейда по лесам заметил инспектор Минприроды. Туристы разбили лагерь с тремя десятками палаток, где жили и дети, несмотря на запрет на посещение лесов на территории Пряжинского района. За разведение открытого огня на одну из отдыхающих составили административный протокол по статье «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Женщине грозит штраф.

В Минприроды отметили, что это не единственное нарушение: отдыхающие ответят за нахождение в лесу во время режима ЧС и за парковку автомобилей на территории водоохранной зоны, что также делать запрещено.

Ранее Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС.

фото: Столица на Онего

Две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске

Авария с пострадавшими произошла на перекрестке улиц Антикайнена и Горького.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую субботу, 24 июля, в 10:07 на перекрестке улиц Антикайнена и М. Горького 38-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva, при повороте налево не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Tiguan. Инормарка двигалась во встречном направлении.

В результате ДТП травмы получила 65-летняя пассажирка Volkswagen Tiguan и 32-летняя пассажирка Chevrolet Niva. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее утомленный водитель устроил ДТП на трассе в Карелии с двумя пострадавшими.

фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Новый глава Минприроды Карелии «ударил» стихотворением по лесным пожарам

Министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович написал четверостишие, посвященное борьбе с лесными пожарами.

Стихотворение недавно назначенный министр опубликовал на своей странице в соцсети:

«Стихия объявила нам войну -

Огонь и жар, проверку силы духа.

Сумели отстоять в дыму

И, победив, не подвели друг друга».

Напомним, за сутки количество пожаров в Карелии увеличилось до 21.

фото: Столица на Онего

«У вас есть лопата? Дайте скорее, а то сейчас все разгорится снова!»

Как пожарные и добровольцы спасают от огня поселок Кудама, расположенный на берегу Сямозера в Пряжинском районе Карелии.

В субботу, 17 июля, лес рядом с поселком горел открытым пламенем, огонь выжег более 100 гектаров и отошел к Кудамозеру. На подступах к Кудаме стояло несколько машин, рядом были люди, которые запрещали съезжать на лесную дорогу всем зевакам, желающим «только посмотреть».

В двух километрах за поселком Кудама, где стоит памятник погибшим в 2016 году на Сямозере детям, начинался сизый дым и черный обгоревший лес. Поднимавшийся с озера ветер раздувал обуглившуюся землю, и она вновь начинала дышать огнем. Красные языки пламени появлялись из-под пепла в разных местах.

«У вас есть лопата? Дайте скорее, а то сейчас все разгорится снова!» - кричала худенькая девушка, бегущая мне навстречу из черного леса. Лопаты у меня не было, и от этого я почувствовала себя неловко, что не могу быть нужной там, где сейчас очень важна помощь: простая, реальная, действенная помощь. От озера подошли волонтеры, захлопали возгорание лопатами. Все выдохнули.

Девушка Вита - местная жительница из Кудамы, защищала свой дом от огня, не подпуская пожар к поселку.

«Если бы вы знали, что сегодня здесь творилось ночью, - сказала Вита. – Огненный ад. Мы думали, что все сгорит. Но сейчас вроде стихло – тушили с воздуха и земли. Теперь горит у Кудамозера. Надеюсь, пожару не дадут снова дойти до нас».

Подробнее читайте в репортаже Ирины Мерковой «Осторожно, стреляет!»

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Еще 170 жителей Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных в республике увеличилось до 54985, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 25 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 170 жителей республики, из них 169 прививку не сделали. Заболел 161 человек, в состоянии средней тяжести находятся 33 пациента и 7 госпитализированных тяжелые.

В ковид-центрах проходят лечение 745 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, один пациент подключен к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54985 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 703.

За сутки выздоровели еще 179 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51306 человек.

Накануне в Карелии было зарегистрировано 174 случая инфицирования и три смерти от COVID-19.

фото: Карелия туристическая/vk.com/kareliaturist

Добровольцев, защищающих Карелию от лесных пожаров, просят продержаться до понедельника

Помощь добровольцев, участвующих в борьбе с лесными пожарами в Карелии, по-прежнему нужна в нескольких районах республики.

«Друзья, я очень прошу вас собраться с силами- хотя и понимаю, что вы очень устали. Но эти дни являются решающими. Если сейчас не уследить и не продолжить окарауливание, то пожары могут легко разгореться вновь, а учитывая прогноз погоды, потушить его будет очень нелегко. Прошу вас продержаться до понедельника!» - пишет организатор волонтеров в паблике «Карелия туристическая».

По информации добровольцев, сложность сейчас состоит в том, что не только Кондопожский, но и Пряжинский район запросил людей на ночное окарауливание.

«Наша с вами задача сейчас - не только сохранить те точки, которые мы держим уже неделю, но и помочь Пряжинскому району - там границы кромки существенны и для окарауливания требуются не только люди, но и высокопроходимые машины с экипажами», - пишут волонтеры.

В Пряжинском районе продолжают работу волонтеры, ночью будет дежурить один укомплектованный УАЗик. Добровольцы ищут вторую машину.

«В Кондопожский район на ночь люди есть, на воскресное дежурство требуются не менее 35 человек! Ребята, пожалуйста, помогите продержаться эти выходные - чтобы уже точно знать, что мы с вами удержали те локации, над которыми трудились столько дней!» - обращаются волонтеры к жителям республики.

Ранее сообщалось, за сутки количество пожаров увеличилось до 21.

фото: Администрация Сортавальского поселения/ВК

Ночью 16 пожарных спасали сараи в райцентре Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в хозпостройках в Сортавале из-за неосторожного обращения с огнем.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую субботу, 24 июля, в 22:48 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского и Питкярантского районов (16 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке. Горели сараи у дома №5 по Пушкина в Сортавале. В 00:48 пожар был ликвидирован.

Как пишут в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем или непотушенной сигареты.

«Просим всех жителей быть внимательнее и соблюдать меры пожарной безопасности», - пишут в паблике, выложив фото пожара.

фото: Единая Россия

Кто является фаворитом среди претендентов на мандат депутата Госдумы от Карелии?

На минувшей неделе в республике обозначились все претенденты на госдумовский депутатский мандат по Карельскому избирательному округу.

Всего 10 человек от 10 политических партий. Выдвижение продолжается, но, скорее всего, новых соискателей мандата не появится.

«Единая Россия» вновь выдвинула Валентину Пивненко. Бессменный депутат от Карелии уже более двадцати лет, конечно, и является фаворитом, и ведет себя как фаворит предвыборной кампании. Ездит по районам, решает проблемы избирателей. Усталость от неё есть, конечно. Но, с другой стороны, посмотрите, например, на Ангелу Меркель, которая у власти больше 20 лет, на американских сенаторов и конгрессменов наподобие Нэнси Пелосси, которую жители Калифорнии избирают в Конгресс с 1987 года. Примеров политического долголетия много. Главное ведь, не сколько лет человек избирается депутатом, а сколько полезного он сделал. Валентине Пивненко есть, что предъявить избирателям в качестве сделанного, в отличие от большинства остальных кандидатов. Они еще только выражают желание плодотворно поработать.

О заявлениях и действиях Евгения Ульянова (КПРФ), Эмилии Слабуновой (Яблоко), Александра Чаженгина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Анны Поздняковой (Партия Роста), Дениса Базанкова (РПСС), Виктора Степанова (Справедливая Росссия – За правду), Ивана Кадаяса (Родина), Владимира Кванина (Новые люди), Александра Паккуева (ЛДПР) в обзоре "10 негритят" читайте здесь.

фото: Роман Голубев/ВК

Глава Минобразования Карелии поздравил экипаж подшефной подводной лодки с Днем ВМФ (ФОТО)

Министр образования и спорта республики Роман Голубев побывал на атомном подводном ракетном крейсере «Карелия».

В минувшую субботу, 24 июля, в Гаджиеве Мурманской области в преддверии Дня Военно-морского флота России глава Минобразования поздравил от имени главы республики с 60-летием со дня образования командование и личный состав 31 Краснознаменной дивизии атомных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота. В состав дивизии входит и атомный подводный ракетный крейсер «Карелия». Об этом Роман Голубев пишет на своей странице в соцсети.

«С командиром и экипажем крейсера тоже удалось встретиться. Имя «Карелия» было присвоено кораблю 25 лет назад, тогда началось и шефство республики над подлодкой. Поздравляю всех ветеранов, воинов-моряков надводного флота и подводников, летчиков и морских пехотинцев с Днем ВМФ! С праздником!» - пишет министр.

фото: правительство Карелии

Лесной пожар на границе Карелии и Финляндии ликвидировали

В Муезерском районе потушили пожар, с которым боролись в Карелии и Финляндии.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, 23 июля в Муезерском районе при обходе границы было выявлено задымление со стороны Финляндии. Финская сторона приступила к тушению, но пожар перешел на территорию Карелии — в 136-м квартале Тулосского участкового лесничества. Площадь возгорания — примерно 0,5 га. На тушении работали 4 сотрудника лесоохраны, 24 июля пожар ликвидировали.

Напомним, финские СМИ сообщали о том, что разгоревшийся Карелии лесной пожар перекинулся в пятницу через государственную границу в Финляндию.

фото: Столица на Онего

Школьники в поселке Карелии провели акцию по сбору помощи огнеборцам (ФОТО)

Участники экологического отряда Эссольской средней школы собрали продуктовые наборы для борцов с лесными пожарами.

В поселке Эссойла Пряжинского района сегодня, 25 июля, прошла акция по сбору помощи огнеборцам. Продуктовые наборы в течение двух часов собирали будущие шестиклассники со своим классным руководителем. Участники экологического отряда принимали помощь, расположившись у одного из сетевых магазинов в центре поселка.

«Мы с ребятами не могли остаться в стороне, когда в нашем районе бушуют пожары, и люди рискуют своими жизнями, спасая леса. Заниматься непосредственно тушением пожаров мы с детьми не можем, но организовать акцию помощи в состоянии. Договорились с местной администрацией, в паблике которой разметили объявление об акции. Узнали в центре помощи пожарным, что необходимо привезти огнеборцам. Все собранные наборы глава Пряжинского района сегодня отвезет в район Кудамы», - рассказала организатор акции, руководитель экологического отряда Эссольской средней школы Олеся Басина.

Ранее сообщалось, пункт приема помощи для защитников лесов от пожаров открылся в музее райцентра Карелии.

фото: Олонецкий национальный музей/ВК

Пункт приема помощи для защитников лесов от пожаров открылся в музее райцентра Карелии

Олонецкий национальный музей планируют сделать базой для добровольцев, участвующих в борьбе с лесными пожарами.

В Олонецком районе готовятся к ухудшению ситуации из-за пожаров. Напомним, в деревне Большие Горы идет локализация пожара. Огонь остановили в одном километре от населенного пункта.

«Музейные волонтеры объявляют сбор вещей и продуктов питания, а также начнут создавать базу добровольцев, помощь которых может понадобится в любую минуту. Карельская погода непредсказуема - мы все про это знаем», - пишут в паблике Олонецкого национального музея.

В настоящее время нужны: вода бутилированная (0.5 л/1 л/2 л), сухпайки, тушёнка свиная, каша перловая с мясо, каша гречневая с мясом, сахар кусковой, чай чёрный в пакетиках, печенье, консервы рыбные, овощные. Кроме того, необходимы тарелки глубокие, стаканчики и столовые ложки.

Пункт открывается в Олонецком национальном музее (Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 8). Приём помощи сегодня, в воскресенье, ведется с 12.00 до 17.00. По будням пункт будет работать с 9.00 до 17.00.

Телефон для оперативной связи: +79658175574.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число смертей от коронавируса в России приближается к 154 тысячам

За минувшие сутки в России от COVID-19 скончались 779 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 24 072 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 346 (9,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 126 541 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 490 634.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 678 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 153 874. За прошедшие сутки скончались 779 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 162,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 550 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 25 июля остаются 1 257 238 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии зарегистрировано еще две смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 703.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В ОГНЕ, 100 МЛН ОТ ПУТИНА И СМЕРТЬ АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.

Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации

Артур Парфенчиков подписал указ о введении режима ЧС на всей территории Карелии до 31 июля.

Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС

В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами



фото: © страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса



фото: © Валаамский монастырь / ВК

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

Другая тема

Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели



фото © Александр Алпаткин/ТАСС

Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.

У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома

В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе.

Кадры

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным



фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции



фото: МВД Карелии

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Автоинспекторы поймали пьяного водителя грузовика под Петрозаводском

Инспекторы ГИБДД Карелии остановили водителя грузового автомобиля на подъезде к аэропорту.

По информации Госавтоинспекции республики, 24 июля в Прионежском районе на автодороге Р-21 (Подъезд к аэропорту 4км) автоинспекторы отстранили от управления 47-летнего водителя. Он был за рулем грузового автомобиля Volvo FM в состоянии опьянения. Освидетельствование показало 0,74 мг/л.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Решение о наказании примет суд, мужчине грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

«Стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем — незамедлительно сообщите в полицию по телефонам — 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок сможет предотвратить трагедию на дороге», — говорится в сообщении ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске.

фото: © Александр Щербак/ТАСС

В Петрозаводске ищут молодого человека, подозреваемого в краже из сетевого магазина (ВИДЕО)

Полиция объявила в розыск молодого человека, пронесшего товар мимо кассы в одном из магазинов в столице Карелии.

По сообщению МВД Карелии, полицейские устанавливают личность молодого человека, запечатленного камерой видеонаблюдения. Неизвестный подозревается в совершении кражи в одном из сетевых магазинов города.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 89114341108, 89210169287. Конфиденциальностью гарантируется.

фото: Администрация Петрозаводска

С сентября в Петрозаводске начнут массово менять адресные таблички на зданиях

С 1 сентября в столице Карелии вступает в силу порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории города, сообщили в петрозаводской администрации.

В мэрии обращают внимание заказчиков и изготовителей табличек на правильное написание наименований. Одним из важных требований является верная очередность указания составных частей названия элементов улично-дорожной сети.

Существует два вида наименований:

1. Названия в виде прилагательного. В этом случае тип улицы пишется в конце:

Первомайский проспект

Левашовский бульвар

Берёзовая аллея

Литейная площадь

Закаменский переулок

Высотный проезд

Мурманская улица

2. Названия в родительном или именительном падеже. В этом случае тип улицы пишется в начале:

Проспект Ленина

Бульвар Интернационалистов

Аллея Отцов

Площадь Гагарина

Переулок Попова

Проезд Автолюбителей

Улица Лермонтова

За основу берутся реквизиты адреса, утверждённые постановлением Администрации, на русском языке с дублированием наименования на карельском языке в соответствии с Методическими рекомендациями по использованию карельского и вепсского языков в наименованиях, утвержденными приказом Министерства национальной и региональной политики РК.

В администрации города напомнили, что новый порядок устанавливает единые требования к виду, оформлению, размещению и эксплуатации указателей. Для табличек определены размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в Центре.

Порядок установки табличек предусматривает запрет размещения рекламы и иной посторонней информации на адресном знаке, кроме того, установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием наименования на карельском языке.

фото: правительство Карелии

Три новых лесных пожара обнаружены на севере Карелии

Новые возгорания в лесной зоне зарегистрированы в Калевальском районе.

Об этом сообщил организатор добровольцев в Калевальском районе Алексей Головинкин.

«Вчера после облета, были выявлены три новых возгорания в лесной зоне (авиазоны) Калевальского района, площадью 1 га, 4 га и 1 га. На тушении уже работают силы авиаотделения и центрального лесничества Калевальского района, выдвинулись работники арендатора ООО «КСК»», - пишет Головинкина на своей странице в соцсети.

Напомним, по данным ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 25 июля, в Карелии действует 21 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 11 064 гектар.

фото: Управление Госавтоинспекции Петрозаводска

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Петрозаводске

Автоинспекторы выйдут на дороги столицы Карелии в воскресенье.

Сегодня, 25 июля, в Петрозаводске пройдет в очередная акция Госавтоинспекции «Контроль трезвости».

По данным ГИБДД столицы Карелии, за 6 месяцев в городе произошло 4 дорожно - транспортных происшествия с участием нетрезвых водителей, в которых 5 человек получили травмы.

За этот же период автоинспекторы отстранили от управления 350 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, автомобиль с пьяным водителем в Петрозаводске сбил дорожный знак и перевернулся.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +13 …+21 2 м/с З 750 мм.рт.ст. 59% день Облачно с прояснениями, +21 …+22 4 м/с З 751 мм.рт.ст. 43% вечер Облачно с прояснениями, +16 …+22 2 м/с З 751 мм.рт.ст. 60% ночь Ясно, +15 …+16 2 м/с З 752 мм.рт.ст. 79%

фото: © shutterstock.com/Elnur

Покупка билета в Питер через интернет стала полным разочарованием для жителя Петрозаводска

Мошенники списали около 10 тысяч рублей с карты 22-летнего петрозаводчанина, воспользовавшегося услугами сервиса по поиску попутчиков в Санкт-Петербург.

Как рассказали в МВД Карелии, в полицию поступило сообщение от 22-летнего горожанина. Его обманули в интернете.

Молодой человек рассказал полицейским, что только закончил учебу и хотел отправиться в Санкт-Петербург. Для этого он воспользовался услугами одного популярного сервиса по поиску попутчиков. С водителем автомобиля общался в мессенджере. Тот выслал ему ссылку для оплаты билета – 600 рублей. Петрозаводчанин ввел данные карты и оплатил поездку. Однако спустя время электронный билет ему так и не пришел. Водитель обещал разобраться, а после отправил ссылку, якобы для возврата средств. Введя данные банковской карты вновь, молодой человек потерял ещё 9090 рублей. Тогда он понял, что общался с аферистом и обратился в полицию.

По данному факту полицией Петрозаводска проводится проверка.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

В Карелии полицейские проверят места сбора молодежи

В республике пройдет второй этап профилактической акции «Твой Выбор», направленной на предупреждение групповой преступности подростков и молодежи.

С 26 по 28 июля на территории республики будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Цель акции - предупреждения групповой преступности несовершеннолетних и проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии и террористической деятельности, сообщили в МВД Карелии.

В рамках акции пройдут рейды, проверки мест массового скопления молодежи, профилактические встречи и беседы с подростками, культурные и спортивные мероприятия.

фото: Столица на Онего

В понедельник жара до +29 градусов возвращается в Карелию

О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°С. Днем воздух прогреется до +20, +25°С, местами до +29°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С. Днем потеплеет до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

фото: правительство Карелии

Калитками и ухой с карельской форелью накормили участников «Тавриды»

Бренд-шеф Музея-ресторана карельской кухни «ВКарелииЕсть!» Петрозаводска представила свое меню на «Тавриде».

«Гастрономическая карта России» представила карельскую кухню на «Тавриде» в рамках традиционного вечера «Ужин от шефа», который проходит на каждом образовательном заезде арт-кластера. Автор и руководитель проекта Екатерина Шаповалова переместила участников «Тавриды» в очередной аппетитный уголок туристической карты – Музей & Ресторан карельской кухни «ВКарелииЕсть!» Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте правительства рсепублики.

Основатель и бренд-шеф Музея Ольга Белоногова представила дегустационное меню карельской кухни. Участники образовательного заезда «Студия» попробовали сет «Вкус Карелии», для приготовления которого было доставлено из Республики Карелия более 400 кг продуктов. Шеф-повара из Карелии приготовили 2 800 порций блюд и напитков на Тавриде.

Меню сета:

– карельская калитка с пшенной кашей и форелевой икрой;

– уха с карельской форелью «Лохикейто»;

– вяленая клюква из Карелии

– лимонад «Ледяная клюква».

«Необходимо активно заниматься популяризацией кухни регионов России за пределами их территорий, повышать информированность молодёжи об уникальных концепциях региональной еды от талантливых местных шеф-поваров. Таврида может стать стартовой площадкой для креативных идейных поваров из регионов», – прокомментировала Екатерина Шаповалова.

Тематический «Ужин от шефа» – это новый гастрономический формат арт-кластера «Таврида», платформы возможностей, которая является мощным трамплином для молодых людей к развитию профессионализма в креативных индустриях, отраслях культуры и искусств. Во время каждого образовательного заезда «Ужин от шефа» организуют для участников и экспертов в знак любви и благодарности. С июня по октябрь в бухте Капсель рядом с Судаком лучшие шеф-повара России в формате кулинарного шоу знакомят молодых творцов со всей страны с характерными продуктами и блюдами регионов – участников «Гастрономической карты России» – от Дальнего Востока до Арктики.

фото: © Раиса Ибрагимова/ТАСС

Финны собрались скупить российские автомобили из-за европейских запретов

В Финляндии восхитились рекордным ростом продаж автомобилей Lada за последние 10 лет.

Финская газета Ilta Sanomat опубликовала материал о самых продаваемых автомобилях в России, чем вызвала ажиотаж среди читателей, пишет РИА Новости.

В статье сообщается, что четыре из десяти самых популярных моделей новых автомобилей в России — «Лады», а общие продажи марки в стране превышают 200 тысяч штук в год.

Читатели вспомнили, что раньше российские автомобили были популярны в Финляндии, а их характеристики позволяли использовать машину в условиях морозов.

«В 1970-е годы „Лада“ была единственной маркой, которая заводилась зимой и оставалась теплой», — написал make.

«Я тоже что-то такое слышал. Сам подтвердить не могу, был тогда еще совсем маленьким. Но мама рассказывала, что нет таких морозов, в которые „Лада“ не завелась бы», — ответил пользователь WB.

Другие комментаторы обратили внимание, что «АвтоВАЗ» продолжает выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в то время как в Европе стремятся от них отказаться.

«Покупка „Лады“ — отличный вариант для тех, кто не хочет терять много денег, когда ДВС запретят», — написал Ykä.

«Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой „Ладой“», — добавил glx.

Он выразил уверенность в том, что российские производители не откажутся от таких двигателей.

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Новую графу могут добавить в российские паспорта

В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность».

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что вопрос спорный, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет. В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано ФИО на татарском языке, это можно. Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», - заявил депутат.

Гильмутдинов также привёл аргументы в пользу новой графы.

«Кто-то говорит: зачем это нужно? Что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы. Ещё раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории – это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним. Но возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть определённые преференции».

Ранее депутат Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть графу «национальность» в паспорт. В СССР указание национальности в паспорте и других документах носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей (или одного из них).