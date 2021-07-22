Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: © Столица на Онего

Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

О задержке с открытием самой большой школы, которую построили в Карелии, сообщил мэр города Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Строительные работы в школе № 55 на Древлянке завершены, практически выполнено благоустройство. На ближайшей сессии Петросовета здание будет передаваться в собственность городу. Но здание — это еще не школа», — пишет глава Петрозаводска.

По словам мэра, сейчас в учреждение закупается оборудование и все то, что необходимо для функционирования школы, в том числе учебники.

«Перед тем, как в школу придут дети, необходимо получить положительные заключения Роспротебнадзора, Пожнадзора, лицензию на образовательную деятельность, уладить другие важные формальности. И как бы не хотелось услышать первый звонок в новом здании 1 сентября, надо быть реалистами — для завершения всех необходимых процедур слишком мало времени. А мы должны быть на 100% уверены в готовности и безопасности объекта», — отметил Владимир Любарский.

Напомним, в новую школу этой весной набрали 7 первых классов. Для этих детей, по словам главы города, учебный год начнется в Академическом лицее, в лицее № 1 и в школе № 46.

«А как только будут получены все необходимые документы, ребята вместе со своими одноклассниками и учителями перейдут в новое здание», — сообщил глава столицы Карелии.

По словам Любарского, городская администрация получает запросы на перевод детей и в более старшие классы новой школы № 55. Заявить о таком желании можно по телефону 71-34-34. Перевод возможен во все классы, кроме 9 и 11.

Напомним, бывшая глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявляла, что 55 школа примет 6 первых классов уже 1 сентября.

«Юридическое лицо зарегистрировано. Осуществляется подбор педагогических кадров. В управление образование поступают резюме от будущих работников новой школы. Мы уже ведем запись в первые классы. Она организована в трех школах микрорайона Древлянка. В 55 школу в этом году набираем шесть первых классов. Они начнут учиться с 1 сентября. В последующем будем смотреть по размещению контингента. Возможно, откроем дополнительные первые классы. Понимаем, что лицеи, Первый и Академический, даже при наличии новой школы все равно испытывают потребность в дополнительных местах. Будем этот процесс регулировать», — говорила Мирошник в конце апреля.

фото: © Insagram vladislavlarin87

Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио

Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Карельский спортсмен в финале олимпийских соревнований по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг завоевал золотую медаль. В финальном бое Владислав Ларин одолел спортсмена из Македонии.

Ларин принес седьмое золото в копилку сборной России на Олимпиаде.

Напомним, на Олимпийских Играх в Японии Карелию представляют тхэквондисты Владислав Ларин и Антон Котков.

фото: ©Столица на Онего

Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

Реальная площадь лесного пожара у поселка Найстенъярви в Суоярвском районе Карелии примерно в 1,5 раза больше той, что фигурирует в официальной отчетности республиканского министерства природных ресурсов и экологии. К такому выводу пришел руководитель Лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко, сравнив данные спутниковых снимков и карельского Минприроды.

«По данным министерства, этот пожар «в 18 часов 23 июля 2021 года локализован на площади 1600 гектаров». Однако на первом после этой даты безоблачном космоснимке Sentinel 2 хорошо видно, что реальная площадь, пройденная этим пожаром, существенно больше», – обратил внимание Ярошенко.

По его оценке, площадь внешнего контура пожара составляет примерно 2,4 тысячи гектаров.

«Этот пожар – пока самый опасный с начала 2021 года в Карелии, из-за которого пришлось эвакуировать жителей Найстенъярви – возник 14 июля около железной дороги. 18 июля Минприроды Карелии сообщило, что «в Суоярвском районе в Найстенъярвском лесничестве огонь охватил 600 гектаров. Десантникам-пожарным, специалистам МЧС, арендаторам (80 человек) удалось потушить все открытые участки горения. Угрозы Найстенъярви нет». В реальности уже 17 июля площадь пожара превысила 800 гектаров (что также подтверждается космоснимками Sentinel 2), а угроза Найстенъярви была – до пристанционной части поселка пожару оставалось пройти около километра. В результате вечером 18 июля пожар дошел до поселка, уничтожил некоторые постройки, а жителей пришлось срочно эвакуировать. Какую роль в развитии чрезвычайной ситуации сыграла недооценка реального масштаба пожаров и ложная информация о том, что «удалось потушить все открытые очаги горения», пока непонятно, очевидно, что это требует дальнейшего выяснения», – отметил лесной эколог.

Алексей Ярошенко особо подчеркнул, что пожар в окрестностях Найстенъярви затронул несколько осушенных торфяников общей площадью более трехсот гектаров, поэтому даже после его надежной локализации проблемы не закончатся – торф будет тлеть по меньшей мере до зимы.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего

В ковид-центрах Карелии врачи борются за жизни 732 пациентов, 9 из которых не могут дышать самостоятельно

За сутки в Карелии зарегистрировано 166 случаев заражения коронавирусом и четыре смерти ковидных больных, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 27 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 166 жителей республики, из которых никто не был привит. Заболели 165 человек, в состоянии средней тяжести находятся 29 пациентов, двое тяжелых и 1 больной госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 732 больных коронавирусом, из них 9 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 55319 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 710.

За сутки выздоровели еще 170 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 51654 человека.

фото: © паблик «Медвежьегорск Online»

«Он боролся до конца»: рыбака из Санкт-Петербурга, пропавшего в Карелии, нашли мертвым

Жена рыбака из Санкт-Петербурга сообщила, что тело супруга нашли.

«Мишу нашли, его больше нет! Закончилось всё плохо, но он боролся до последнего! Это страшный нескончаемый сон! Я надеюсь, там, где его душа, ему очень хорошо! Берегите себя и своих родных!», — написала на своей странице в соцсети супруга погибшего рыбака.

Напомним, рыбак из Санкт-Петербурга пропал на Онежском озере в районе острова Брусно 8 июля.

фото: © Кадр из видео паблика ВК «Подслушано у водителей Птз и Карелии»

Страшная авария с участием мотоциклиста произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте в Петрозаводске мотоциклист вылетел на газон после столкновения с автомобилем.

В объектив камеры наружного наблюдения попал момент аварии, которая произошла сегодня днем, 27 июля в 15.14, на Лесном проспекте, пишет паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, водитель двухколесного коня успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Очевидцы сообщают о создавшейся в результате ДТП пробке на Лесном проспекте.

В ГИБДД Петрозаводска пока не комментируют происшествие, к месту аварии уже выехал наряд ДПС.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

Опубликованы кадры с места ДТП в Петрозаводске, в котором пострадал мотоциклист (ФОТО)

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала снимки с места столкновения автомобиля с мотоциклом.

Сегодня днем на Лесном проспекте в Петрозаводске мотоциклист вылетел на газон после столкновения с автомобилем.

Госавтоинспекция Петрозаводска сообщила, что в ДТП участвовали автомобиль «Mazda» и мотоцикл «Honda». Мотоциклист доставлен в медицинское учреждение. Затруднено движение в сторону Древлянки.

Напомним, на Лесном проспекте мотоциклист столкнулся с поворачивавшим автомобилем. От удара мотоцикл вылетел на газон, его водитель успел встать после падения, а само транспортное средство задымилось.

Авария попала в объектив камеры наружного наблюдения.

фото: © Кадр из видео

Стихия обрушилась на Олонецкий район Карелии (ВИДЕО)

Дождь с градом прошел сегодня в Олонецком районе Карелии.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал видео, на котором запечатлел, как сегодня, 27 июля, по дороге в Олонецкий район, у села Коткозеро начался сильный дождь с градом.

«Все продолжалось буквально 10 минут, а потом закончилось солнцем», — написал водитель, снявший стихию на видеорегистратор.

фото: © Столица на Онего

Вырвавшийся язык пламени под поселком Найстенъярви в Карелии за сутки уничтожил 100 гектаров леса

Минпророды Карелии дало оперативную информацию по тушению лесных пожаров в республике.

На вечер 26 июля в Карелии зафиксировано 277 пожаров на площади 8320,5 га, которые тушат 527 человек и 95 единиц техники.

Из общего числа пожаров, по данным Минприроды Карелии, 14 действующих — 10 локализовано.

Особого внимания, по информации ведомства, требуют лесные пожары в Олонецком и Суоярвском районах.

В Олонецком районе в квартале 119 Видлицкого лесничества гори лес на площади около 10 га. Имеется угроза населенному пункту д. Большие Горы (около 1 км). На месте работают 43 человека (ФБУ «Авиалесоохрана», арендатор, лесничество, добровольцы, отряд противопожарной службы) и 5 единиц техники. Дополнительно на место направлен бульдозер. Произведена опашка возле населенного пункта на протяжении 1 км. шириной 10 метров и отжиг. Ситуация под контролем. В 15 часов 26.07.2021 пожар локализован. Производится окарауливание и дотушивание.

Также крупный лесной пожар, действующий на территории Суоярвского района в квартале 64 Найстенъярвского лесничества. В 18 часов 23.07.2021 пожар был локализован на площади 1600 га. 26.07.2021 произошел прорыв языка пламени, в результате чего площадь пожара увеличилась до 1700 га. Угроза населенному пункту по-прежнему отсутствует. Ситуация управляемая. Проводится окарауливание и дотушивание

фото: petrosovet.info

Экс-спикер Петросовета Геннадий Боднарчук заболел в СИЗО

Сегодня из-за болезни Геннадия Боднарчука в суде Петрозаводска отложили заседание о продлении срока его ареста.

Срок ареста экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, определенный ранее Верховным судом Карелии, заканчивается 15 августа, и сегодня, 27 июля, в Петрозаводском городском суде судья Елена Голяева планировала рассмотреть вопрос о продлении ему срока ареста еще на полгода.

Но, как сообщили "Столице на Онего" в суде, заседание не состоялось по причине болезни самого экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука. Рассмотрение вопроса о продлении срока его ареста намечено на 29 июля.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017-2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).

фото: ©Tiina Eskelinen/Yle.fi

В соседней с Карелией Финляндии борются с лесным пожаром площадью 200 гектаров

В борьбе с огнем задействованы 25 пожарных бригад и вертолет.

В соседней с Карелией Финляндии борются с крупным лесным пожаром, площадь которого оценивается в 200 гектаров. Как сообщила финская телерадиокорпорация Yle, жаркая и сухая погода способствовала тому, что огонь перекидывался на все новые территории.

К концу минувших суток в борьбе с огнем были задействованы 25 пожарных бригад. К ликвидации пожара подключился и вертолет пожарной охраны.

фото: © Паблик ВК «Медвежьегорск Online»

Жительница Карелии показала, во что превратили лес, где она год назад собирала ягоды и грибы (ФОТО)

В Медвежьегорском районе вырубили лес у поселка Пиндуши.

В паблике «Медвежьегорск Online» опубликованы фото жительницы Медвежьегорского района, на которых запечатлена вырубка леса.

«Посмотрите, что стало с лесом за поселком Пиндуши. В прошлом году ещё ходили грибы и ягоды собирали, а в этом году такая „красота“. Ужас», — написала автор фото.

фото: Виктор Логинов / ВК

Соцсети Карелии: пенсионеры роются в мусоре в поисках еды (ВИДЕО)

В соцсети опубликовано видео, на котором запечатлено, как компания горожан роется в мусорных ящиках.

Ролик называется «Пенсионеры разбирают просроченную еду в Петрозаводске». Он опубликован на странице Виктора Логинова в соцсети.

На видео запечатлены горожане на фоне контейнерной площадки. Люди перебирают мусор. Автор ролика предполагает, что горожане делят вынесенные из магазинов просроченные продукты.

«Петрозаводские пенсионеры продолжают караулить просроченные продукты из магазинов. Очень горькое зрелище», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как крысы обрели свой дом на помойке в Петрозаводске.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска пригрозил судом собственникам разрушенного дома, пугающего школьников

Владимир Любарский затронул вопрос безопасного подхода к образовательным учреждениям.

На своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский напомнил, что в минувший понедельник, 26 июля, на городской планерке обсуждали подготовку школ к новому учебному году. Среди прочего возник вопрос безопасного подхода к образовательным организациям.

«Например, в районе школы № 20 есть разрушенный дом. Официально у этих руин на Олонецкой, 73 целых 8 собственников! На эти руины обратил внимание и глава Карелии в ходе выезда в школу месяц назад. Администрация неоднократно требовала привести здание в надлежащее состояние. Направлялись обращения в надзорные ведомства. МЧС даже оштрафовало собственников, но руины и ныне там», — возмутился Любарский.

Так как, по информации главы города, собственники разрушенного дома все требования привести участок в нормальный вид проигнорировали, то администрации ничего не остается, кроме как обратиться в суд.

фото: © championat.com

Тхэквондист из Карелии пробился в финал Олимпиады

Тхэквондист Владислав Ларин без особых усилий вышел в финал олимпийских соревнований в весовой категории свыше 80 кг.

В полуфинальном поединке с китайцем Сунь Хуни россиянин оказался сильнее с результатом 30-3. До этого Ларин уверенно победил словенца Ивана Трайковича — 16:3, пишет Sport.24.

В поединке за золото Ларин сегодня в 15:45 встретится с победителем в другой полуфинальной паре Ин Ке Дон (Южная Корея) — Деян Георгиевски (Северная Македония).

«Болеем за него и надеемся, что из Токио он вернется с золотой медалью! Влад, Карелия с тобой!» — пишет глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

фото: © Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

В Карелии пожилая сотрудница кредитной организации присвоила деньги клиента

Карельские следователи подозревают жительницу Олонца в присвоении чужих денег.

Олонецкие следователи расследуют уголовное дело в отношении 64–летней местной жительницы о присвоении денежных средств. Об этом информирует Следком.

Как установлено в ходе расследования, дама работала специалистом кредитной организации. В марте этого года она получила от гражданина 17 тысяч рублей в счет погашения ранее заключенного договора денежного займа. После этого она выдала клиенту квитанцию.

В дальнейшем дама не внесла эти деньги в кассу кредитной организации и, присвоив себе, распорядилась ими по своему усмотрению.

Таким образом, сотрудница кредитной организации совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела продолжается, заявили в Следкоме.

Ранее сообщалось, что Карелия попала в число регионов-лидеров по числу краж с банковских карт.

фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Свободные кресла появились в администрации Костомукши: там ждут специалистов

В Карелии открылись вакансии в администрации Костомукшского городского округа: освободились два кресла.

Администрация Костомукшского городского округа проводит конкурс для замещения вакантных должностей ведущего специалиста отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и главного специалиста юридического отдела. Об этом информирует газета «Новости Костомукши».

Квалификационные требования к соискателям — высшее образование, без предъявления требований к стажу.

Пакет документов необходимо предоставить до 24 августа. Конкурс состоится 31 августа.

Ранее сообщалось, как небо над Костомукшей раскрасилось в цвета флага России.

фото: Илья Тимин

Парфенчиков рассказал, как всем миром в Карелии побеждают огонь в лесу

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что на Руси по традиции побеждали пожары коллективными усилиями.

Артур Парфенчиков заявил в соцсети, что помощь добровольцев в процессе тушения лесных возгораний неоценима. Он пояснил, что традиция общими усилиями побеждать огонь существует с древних времен.

«Сообща. На Руси всегда боролись с пожарами всем миром. И сейчас помощь местных жителей, отстаивающих родные поселки и деревни, добровольцев, волонтеров неоценима. Каждый помогает по-своему. Привезти воды, организовать лагерь, накормить горячим обедом тех, кто борется с огнем, — все это наши земляки делают по зову сердца», — заявил Парфенчиков.

Напомним, к началу недели площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 11 343 гектаров. Артур Парфенчиков заявил, что площадь возгораний в лесу увеличивается из-за проведения отжигов.

фото: © Правительство Карелии / Кадр из видео

В Сегежском районе Карелии огонь подошел к дачам (ВИДЕО)

О ситуации с лесными пожарами в Сегежском районе Карелии рассказал глава республики Артур Парфенчиков.

«Вчера выезжал в Сегежский район, — написал глава Карелии. — В Волдозерском лесничестве удалось локализовать крупное возгорание. Пожар полыхал вблизи дачных кооперативов „Медвежье“, „Ручеек“ и поселка Волдозеро. Его тушили сотрудники Карельского центра охраны лесов и МЧС, арендаторы лесных участков, в том числе Сегежский ЦБК, местные жители и добровольцы. Объединив усилия, пожарные и добровольцы смогли остановить огонь, поселки были спасены. Специалисты отмечают, что угроза населённым пунктам миновала, но мы оставляем на дежурстве спасателей и технику, так как не исключены локальные возгорания на торфяниках».

Также Артур Парфенчиков сообщил, что 24 июля локализован пожар в Поповпорожском лесничестве. Вчера перебросили группу с Уросозерского лесничества в Юшкозерское, там зарегистрирован новый пожар на площади 10 га. Продолжаются работы по локализации пожара в Надвоицком лесничестве, где горят торфяники, есть задымление на болотах. МЧС отмечает, что прямой угрозы населенным пунктам в Сегежском районе сейчас нет.

«Мы следим за огнем в круглосуточном режиме. Люди, конечно, устали. Но такова цена победы над стихией. Спасибо вам, ребята!» — сказал Парфенчиков.

фото: © Кадр из видеонаблюдения компании «Ситилинк»

Водитель фургона на перекрестке в Петрозаводске дал задний ход и замял кроссовер (ВИДЕО)

На Кукковке произошла авария, в которой фургон наехал на кроссовер.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» сообщается, что сегодня утром, 27 июля в 9.46, на пересечении улиц Ровио и Сортавальская произошло ДТП.

Водитель фургона при проезде перекрестка совершил запрещенный маневр — сдал назад и совершил столкновение с кроссовером.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: © Правительство Карелии, 2020

Стало известно, какие ограничения введены для зрителей фестиваля «Ruskeala Symphony» в Карелии

Посетители музыкального фестиваля «Ruskeala Symphony», который пройдет в августе в горном парке Карелии, должны будут иметь при себе не только билеты.

Популярный музыкальный фестиваль в пятый раз состоится в горном парке Рускеала 13 и 14 августа. Гостей «Ruskeala Symphony» ждут 10 концертов, которые пройдут на нескольких площадках парка: в Итальянском карьере, на глади озера Большого мраморного каньона, на железнодорожной платформе «Рускеала» и на площади у старой парковки горного парка, сообщили в пресс-службе Карельской государственной филармонии.

Так, первый день работы фестиваля — концерт в Итальянском карьере «А зори здесь тихие. Ночь кино с Симфоническим оркестром», на котором в сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяга выступят звездная актриса театра и кино Екатерина Гусева и известный певец Владислав Косарев.

Второй день — день звезд — соберет на концертных площадках фестиваля выдающихся артистов и известнейшие музыкальные коллективы. Слушателей ждут шедевры мировой классики, волшебство шотландского фолка в исполнении Оркестра волынщиков Москвы, любимые композиции от Мужского камерного хора Карелии, кроссовер от Духового состава Симфонического оркестра филармонии и знаменитого квартета «Exprompt», цыганский джаз «Звезда Мануш» в исполнении целой плеяды знаменитых артистов: Даниила Крамера (фортепиано), Дмитрия Купцова (гитара), Игоря Иванушкина (бас-гитара, контрабас) и Полины Касьяновой (джазовый вокал). Завершающий концерт фестиваля «Золотая классика» традиционно представит публике самых востребованных академических музыкантов современности. Под аккомпанемент Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко на сцену в Итальянском карьере выйдут выдающийся пианист Лукас Генюшас (Москва), солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано) и Роман Арндт (тенор).

Организаторы фестиваля предупредили посетителей музыкального праздника оо ограничения, которые будут действовать в Рускеале. При посещении Ruskeala Symphony-2021 зрителям необходимо иметь при себе один из документов:

— документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (достаточно о прохождении первой дозы вакцины);

— документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

— справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за 72 часа до мероприятия.

фото: © Профиль ВК Калько Александра

В Петрозаводске создали проект велодорожки до Соломенного

Общественник Александр Калько заказал проект велодорожки, которая должна протянуться от кольца ДСК до ГЭС-городка в Соломенном.

На своей странице в соцсети активист Калько поднял актуальную для Петрозаводску тему: создание велодорожной инфраструктуры. Так как сам общественник является заядлым велосипедистом и живет в Соломенном, у него возникла идея сделать велодорожку от кольца ДСК до ГЭС-городка.

Автор идеи создания велодорожки надеется, что его проект поддержат и Анастасия Неровная, и Кирилл Прохоров, и общественники из инициативной группы ТОС Соломенное, которые активно участвовали в благоустройстве пляжа в Песках.

«Хотелось бы также обратиться за поддержкой к компании „Баренц групп“, которая приступает к строительству на бывшей промплощадке ДСК района „TALOJÄRVI: Город у воды“. Считаю, что велосипедная инфраструктура дополнит этот проект и прекрасно впишется в концепцию нашего города. А если учесть, что наш новый глава Петрозаводска является сторонником активного образа жизни, то уверен, что проект поддержит и Владимир Любарский», — считает Александр Калько.

По мнению общественника, проект также принесёт пользу республике, ведь велосипедная дорожка открывает дорогу велотуризму до таких объектов, как Сретенский Храм, Ботанический сад и Чёртов стул.

Отметил активисты и еще один немаловажный момент в проекте — это безопасность.

«Велосипедисты нередко становятся жертвами ДТП именно на этом участке дороги. Создание выделенной полосы движения для них позволит избежать несчастных случаев», — сказал Калько и призвал всех неравнодушных горожан поддержать проект.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки в Карелии 16 детей заразились коронавирусом

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей в Карелии рассказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 27 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5348. За сутки выявлено 16 новых случаев COVID-19 у детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 15 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4864.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 166 жителей республики, зарегистрировано четыре смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 55319 человека, умерли 710 пациентов.

фото: © Валентина Певцова / ТАСС

Безработица поможет жителям Карелии досрочно выходить на пенсию

Отделение Пенсионного фонда РФ по Карелии подготовило разъяснения о праве граждан предпенсионного возраста, потерявших работу, досрочно выходить на пенсию.

«Пенсия для граждан предпенсионного возраста, лишившихся работы, устанавливается в том случае, если отсутствует возможность трудоустроиться… Досрочная пенсия назначается гражданам, признанным в установленном порядке безработными. Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах: увольнение в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата работников организации; отсутствие у органов службы занятости возможности для трудоустройства и т. д.», — пояснили в ОПФР.

В таких случаях пенсия назначается на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода по представлению службы занятости. Но дадут ее все равно не всем — надо соответствовать определенным требованиям. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

В Карелии инспекторы поймали на трассе москвичей-нарушителей

Хозяйка машины передала управление молодому человеку без прав, после чего гости из Москвы попались в руки карельских инспекторов.

Жители Московского региона нарушили правила дорожного движения в Карелии, информирует ГИБДД.

В Прионежском районе отстранен от управления автомобилем 23-летний молодой человек, не имеющий прав. Нарушителю грозит штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Штраф в размере 30 тысяч рублей грозит и его попутчице, владелице автомобиля, которая передала управление машиной лицу, не имеющему водительских прав.

Ранее сообщалось, что автоинспекторы поймали пьяного водителя грузовика под Петрозаводском.

фото: Егор Алеев / ТАСС

Подсчитано, на сколько вырастет МРОТ с 1 января 2022 года

Российская трехсторонняя комиссия, в которую входит правительство, профсоюзы и Союз работодателей, одобрила повышение МРОТ с 1 января 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Согласно законопроекту, с 1 января 2022 года МРОТ вырастет на 6,4%. «Таким образом, законопроект предлагает установить МРОТ с 1 января 2022 года в размере 13 617 рублей в месяц», — говорится в сообщении. В Карелии на величину федерального МРОТ начисляются «северные» и районные коэффициенты. В результате, МРОТ в Карелии в 2 раза больше, чем в целом по России. Согласно законодательству, работодатели обязаны обеспечить уровень заработной платы работников не ниже МРОТ. Это относится как к бюджетным, так и к коммерческим организациям. Какие суммы платят в Карелии, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: eparhia.karelia.ru

Внуку Шолохова показали в Петрозаводске Зарецкое кладбище

Потомок Нобелевского лауреата побывал в Карелии на открытии после реставрации Преображенской церкви Кижского погоста.

Внук известного советского писателя Михаила Шолохова оказался в числе гостей торжественной церемонии, которая прошла на заповедном острове Кижи. А после нее потомок Нобелевского лауреата и член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Алексанлр Шолохов посетил Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, почетного гостя встретил секретарь епархиального управления, священник Константин Павлюченко. Он провел для Александра Шолохова экскурсию по собору и Зарецкому кладбищу.

фото: Минприроды Карелии/ВК

Площадь лесных пожаров в Карелии превысила 15 тыс. гектар

В Карелии по состоянию на 16.00 действовало 24 лесных пожара на площади 15201 гектар.

Об этом сообщили в правительстве республики.

«Увеличение общей площади возгораний произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе», — говорится в сообщении.

Огнем охвачены леса в Муезерском, Калевальском, Кемском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском районах.



Локализованы 11 пожаров на площади 8060 гектар.

К тушению привлечено более 550 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники.



Ежедневно проводится авиационное патрулирование лесов. Общий налет составил 989 часов.

фото: https://vk.com/vuonnini

В «колыбели карельских рун» нечем дышать от пыли, которую поднимают лесовозы

Жители старинной рунопевческой деревни Карелии не могут второй год добиться от республиканских властей обеспыливания дороги.

Жители деревни Войница Калевальского национального района направили обращение спикеру парламента Карелии Элиссану Шандаловичу с просьбой помочь в решении проблемы запыленности их населенного пункта. Как говорится в обращении, через Войницу проходит маршрут лесовозов ООО «Карелиан Вуд Кампани». «В летнее время в результате частой еды лесовозов в деревне поднимаются большие клубы пыли от дорожного покрытия. Лесовозы проносятся через деревню на большой скорости, так как знаки ограничения скорости не установлены. Проносящиеся с огромной скоростью лесовозы создают опасную ситуацию и для пешеходов, и для других транспортных средств», – рассказали жители деревни спикеру карельского парламента.

По их словам, они уже не раз обращали внимание республиканского управления автомобильных дорог на ситуацию в Войнице, но там сослались на ограниченные возможности Дорожного фонда Карелии по обеспечению выполнения работ по обеспыливанию региональных и муниципальных дорог.

«2021 год объявлен в нашей республике Годом карельских рун. Старинная рунопевческая деревня Войница – колыбель карельских рун, уникальное по своей истории и культуре место, но, к сожалению, забытое местной и региональной властью. Здесь нет магазина, постоянного электричества, водоснабжения. Мы не требуем многого. Проблема, возникшая с пылеобразованием от лесовозов, действительно, очень серьезная и мешает жизнедеятельности людей. На данный момент необходимо произвести обеспыливание или асфальтирование 1 км центральной деревенской дороги», – написали жители Войницы.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутат парламента Карелии подготовила обращение в Счетную палату РФ с просьбой проверить финансирование мероприятий по борьбе с лесными пожарами

Руководство палаты просят оценить достаточность выделенных республике федеральных средств.

Накануне внеочередного заседания Законодательного собрания Карелии, на котором предполагается обсудить ситуацию с лесными пожарами, депутат Эмилия Слабунова подготовила проект обращения республиканского парламента к председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину. Депутат предложила попросить Счетную палату проверить достаточность выделяемых региону средств из федерального бюджета на борьбу с огнем в карельской тайге, а также соответствие этого финансирования нормативным требованиям по приобретению лесопожарной техники, обеспечению ее хранения, содержанию, ремонту и обслуживанию, организации авиапатрулирования и пожаротушения, устройству и обслуживанию минерализованных полос, лесных дорог и кадровому обеспечению лесопожарных подразделений.

Как отмечается в тексте обращения, в 2021 году на охрану карельских лесов от пожаров были выделены средства в размере 146,4 миллиона рублей, в том числе из регионального бюджета – 500 тысяч. В 2020 году общее финансирование на эти цели составляло 172 миллиона рублей, из них на республиканскую долю приходилось 10,2 миллиона. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» Карелии было выделено более 61 миллиона рублей на оснащение Центра лесопожарной техникой и оборудованием.

Площадь лесов в Карелии составляет 14,9 миллиона гектаров, при этом вся территория республики относится к зоне авиационного мониторинга лесов. По способам применения сил и средств территория разделена на районы наземной и авиационной охраны. К району применения наземных сил и средств относится 53% территории лесного фонда (территории, куда возможно доставить силы и средства пожаротушения наземным транспортом за время до 3-х часов), зона преимущественного применения авиационных сил и средств пожаротушения составляет порядка 47% территории.

Работами по предотвращению и тушению лесных пожаров в республике занимается «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов», в который входят 7 авиаотделений. В их составе имеется парашютно-десантная пожарная служба и наземные формирования в виде 6 лесопожарных станций 3-го типа. Общая численность лесопожарных формирований учреждения составляет 270 человек, в том числе 150 работников ПДПС, 120 работников наземной службы пожаротушения (с учетом сезонных работников). Авиапатрулирование всей территории лесов Республики Карелия предусмотрено по 10 авиамаршрутам общей протяженностью 3 886 км. Для проведения лесоавиационных работ центром было запланировано заключение договоров на привлечение воздушных судов в общей сложности на 430 летных часов.