Самые значимые события субботы

фото: © Светлана Баева/РИА Новости

Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией

Группа из 19 детей, ехавших на отдых, была снята с поезда с подозрением на кишечную инфекцию, сообщил министр образования Карелии.

Группу из 19 детей из Карелии сняли с поезда и отправили в больницы городов Белореченск и Апшеронск с подозрением на кишечную инфекцию. Информацию об этом министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

«Сегодня в Краснодарском крае 19 детей из Карелии сняты с поезда Мурманск-Адлер с подозрением на кишечную инфекцию. Дети ехали на отдых через турфирмы организованной группой. 7 детей и сопровождающий находятся в инфекционном отделении ЦРБ г. Белореченск, 12 детей и сопровождающий в ЦРБ Апшеронск. Состояние детей удовлетворительное, » — сообщил министр на своей странице в соцсети.

Роман Голубев заверил, что с сопровождающими госпитализированных детей, а также с родителями поддерживается постоянная связь. Вопрос, по его словам, находится на личном контроле министра.

фото: © Кадр из видео / Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

«Не менее 50 км/час»: лихач гонял в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети (ВИДЕО)

Водитель «Жигулей» лихо проехал по пешеходной дорожке на Ключевой.

Видео лихача, разъезжающего по пешеходной дорожке, выложил один жителей карельской столицы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент нарушения был частично запечатлен на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

«По Нойбранденбургской аллее, где пешеходная зона, ехал со стороны почты по направлению к ФОКу бордово-красный таз с номером 490ох10rus, со скоростью не менее 50 км/час, на прямом участке … За рулём был молодой человек лет 20-24, одетый в спортивный костюм, рядом на пассажирском был такой же, » — рассказал автор поста, уточнив, что гулял с ребенком по той самой пешеходной зоне, где пронесся водитель «Жигулей».

«Как только увидел, сразу же прижался с ребёнком к краю тротуара, после позвонил полицию, там сказали, что попробуют найти. Момент, на котором запечатлён выезд на ул. Ключевую на скрине и видео. Поехал этот тип в сторону Тетриса. Остерегайтесь, » — предупредил мужчина.

Ранее автомобиль сбил маленькую велосипедистку в одном из дворов Костомукши.

фото: © Паблик ВК «Спорт — норма жизни Карелия»

Гимнастка из Петрозаводска вышла в финал Олимпиады в Токио

Анастасия Максимова в составе сборной России вышла в финал соревнований по художественной гимнастике на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Как рассказали в Минспорта Карелии, 7 августа в рамках квалификационного раунда группового многоборья в художественной гимнастике российские спортсменки уверенно вышли в финал Олимпиады.

В составе сборной команды Олимпийского комитета России выступали Анастасия Близнюк, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова и наша землячка, воспитанница карельской школы гимнастики Анастасия Максимова.

На Олимпиаде 2016 года в Рио она уже завоевала титул олимпийской чемпионки и теперь вновь сможет побороться за него.

По итогам двух упражнений российские гимнастки квалифицировались в финал группового многоборья со вторым результатом, набрав 89,050 балла.

Завтра, 8 августа, пойдет финал соревнований. Трансляция начнется в 5:00 на телеканале Матч ТВ.

фото: Скриншот видео

Путин обратил внимание главы Карелии на ситуацию с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин поручил главе Карелии повнимательнее присмотреться к ситуации с пожарами.

Как сообщили РИА Новости, Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на необходимость повнимательнее присмотреться к ситуации с лесными пожарами, отметив, что «там дымит еще».

«Да, но там, люди оттуда тоже сигнализируют… Там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит», — сказал Путин на совещании о ситуации с пожарами и паводками в РФ.

Напомним, глава Карелии отчитался президенту о том, что все лесные пожары на территории республики ликвидированы.

Региональное министерство природы 3 августа сообщило о ликвидации лесных пожаров на территории Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Водитель бензовоза в Карелии был остановлен за опасный обгон

Автоинспекторы остановили водителя бензовоза, совершившего опасный обгон на трассе «Сортавала», сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ГИБДД остановили водителя бензовоза, который совершил опасный обгон с выездом на полосу встречного движения на участке, где обгон запрещён.

Нарушение было зафиксировано на автодороге «Сортавала» на территории Суоярвского района.

В отношении 51-летнего нарушителя был составлен протокол.

Ранее лихач пронесся в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети.

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки в Карелии зарегистрировано две смерти от коронавируса

Общее число жертв пандемии в республике составило 740 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 7 августа зарегистрированы две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 740 человек.

COVID-19 был выявлен у 168 жителей Карелии, из них 167 не были привиты. Заболели 167 человек, в состоянии средней тяжести находятся 45 пациентов, пятеро больных находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом состоянии подключен к аппарату ИВЛ.

В ковид-центрах проходят лечение 640 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), двое пациентов подключен к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 57138 человек.

За сутки выздоровели еще 154 пациента. Всего выписанных по выздоровлению 53509 человек.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Яркое солнце стало причиной аварии на трассе «Кола» в Карелии

Водитель «семерки», ослепленный солнечным светом, въехал в стоявший грузовик, сообщили в ГИБДД Карелии.

Авария с участием «семерки» и грузовика произошла 6 августа в Олонецком районе, на 270-м километре федеральной трассы «Кола».

В 20:40 41-летний водитель машины «Ваз-2107», ослепленный ярким солнечным светом, столкнулся со стоящим автомобилем «Исудзу».

В результате ДТП водитель отечественной легковушки с травмами был госпитализирован в Олонецкую ЦРБ.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: © Николай Смирнов

Грозы с сильным ветром придут в Карелию 8 августа

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на воскресенье, 8 августа.

В воскресенье Петрозаводск ожидает облачная с прояснениями погода. Пройдет дождь с грозой. Ветер восточный умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13, +15°С, днем поднимется до +18, +20°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем существенно не изменится.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, по южным районам ночью местами сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16°С, на севере местами до +6°С, днем +14, +19°С, местами поднимется до +22°С.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

"Семерка" вылетела в кювет в одном из районов Карелии, водитель госпитализирован

Водитель отечественного авто, вылетевший в кювет на дороге в Кондопожском районе, был госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 3 часа ночи 6 августа 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2107» не справился с управлением и съехал кювет, где его машина опрокинулась. Авария произошла в Кондопожском районе, на 31-м километре автодороги Кондопога-Викшезеро.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован, автомобиль получил механические повреждения

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

фото: © скриншот видео

Владимир Путин проявил личную заботу о Сергиевском ските Валаамского монастыря

Во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах, в числе других губернаторов, президент Владимир Путин заслушал главу Карелии Артура Парфенчикова.

Его доклад о нормализации обстановки и ликвидации очагов возгорания Владимир Владимирович прервал замечанием: «Присмотритесь, потому что там дымит еще», — заметил президент, имея в виду Сергиевский скит Валаамского монастыря.

Парфенчиков заверил Путина в ликвидации пожара и отсутствии угрозы скиту. Позднее он повторил это на своей странице во ВКонтакте.

«Проинформировал Владимира Владимировича, что в Карелии уже несколько дней нет действующих пожаров. В том числе потушено и возгорание на острове Путсаари, о котором Президент поинтересовался отдельно», — написал губернатор в соцсети.

Но уже во время совещания президент поставил свою оценку проведенной работе — «хорошо». Было принято и озвученное ранее предложение Артура Парфенчикова об усовершенствовании системы тушения лесных пожаров, которых с каждым годом в целом по стране становится больше.

Постоянный открытый диалог президента России с главой Карелии свидетельствует об искреннем интересе главы государства к региону. Президент каждый год бывает на Валааме и очень любит наш «северный Афон». В борьбе с пожарами федеральный центр оказал повышенное внимание и доверие Артуру Парфенчикову. Заручившись поддержкой с самого верха, модернизировать противопожарную систему Карелии и решить любые другие вопросы гораздо проще.

фото: © Кадр из видео / Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Два автомобиля чудом разминулись на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Кукковке нарушение водителем правил едва не закончилось серьезной аварией.

На Кукковке на пересечении улиц Ровио и Парфенова едва не произошла авария — два автомобиля чудом разминулись друг с другом на перекрестке. Судя по всему, водитель микроавтобуса не успевал завершить маневр на разрешающий сигнал светофора.

Видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» выложил один из читателей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Вопрос к знатокам.Сколько надо стоять на свой зелёный свет светофора, чтобы безопасно его проехать?» — задает риторический вопрос автор поста.

Ранее лихач пронесся в Петрозаводске по пешеходной зоне, где гуляли дети.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА, РИТУАЛЬНЫЕ УБИЙСТВА В ЛЕСУ КАРЕЛИИ И МЕРТВАЯ РЫБА НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Правительство Карелии выделило олимпийскому чемпиону Ларину премию в 2 млн рублей



© instagram.com / vladislavlarin87

Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получит государственную стипендию от правительства Карелии в размере 2 млн рублей.



Также от училища олимпийского резерва в Кондопоге Тхэквондист-чемпион Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров получили по 500 тысяч рублей.



Победитель Олимпийских игр в Токио тхэквондист Владислав Ларин получил из рук руководителя республики еще и Орден «Сампо».

Пара сатанистов, совершавших ритуальные убийства, находится в СИЗО в Карелии



© Telegram-канал «Mash на Мойке»

Андрей Т. и Ольга Б., подозреваемые в совершении ритуальных убийств в лесах Карелии и Ленобласти, содержатся в карельском СИЗО.



В Сети появилась информация о расследовании серии ритуальных убийств, которые могли происходить в том числе на территории Карелии.

Мертвую ряпушку выбросило на берег озера в Карелии (ВИДЕО)



© Паблик вконтакте «Медвежьегорск Online»

Берег озера в Медвежьегорском районе Карелии, где находится форелеводческое хозяйство, буквально усеян мертвой ряпушкой.



Прокуратура республики организовала проверку по публикациям СМИ о массовой гибели ряпушки в озере Елмозеро.



Отдел рыбоохраны и Россельхознадзор Карелии также начали проверку по факту массовой гибели ряпушки.

АКТУАЛЬНО

Глава Карелии смягчил ограничения, введенные из-за коронавируса



© страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Продолжаем постепенно смягчать противоэпидемические ограничения на территории республики, сообщил Артур Парфенчиков.

Петрозаводск получил дополнительно 30 млн рублей на ремонт дорог

На выделенные деньги из Дорожного фонда Карелии в городе отремонтируют еще более 28 тысяч квадратных метров дорог.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Бутафорский концлагерь, располагающийся на территории базы отдыха «Карелия» в деревне Ватнаволок Кондопожского района, закрыт.

«Все экскурсии проведены»: создатель бутафорского концлагеря в Карелии прокомментировала информацию о его закрытии.

Следком РФ изучает место массового захоронения узников финских концлагерей в Карелии



© РИА Новости / Кадр из видео

Поисковики обнаружили в Олонецком районе Карелии место захоронения советских узников концлагерей.

фото: © Александр Щербак / ТАСС

Мэрия предупреждает о сносе незаконных построек в одном из микрорайонов Петрозаводска

Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконно установленных построек на Кукковке.

Администрация Петрозаводска информирует владельцев построек на Кукковке о необходимости убрать конструкции.

Сносу подлежат два гаража, металлический контейнер и ларёк на пересечении улиц Каменоборской и Ильича, а также десять гаражей в районе ГСК «Искра — 2».

Добровольно освободить занятые земельные участки своими силами и средствами необходимо до 23 августа.

фото: © shutterstock.com

Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

В поселке Валаам мужчина поссорился со своей знакомой и зарезал ее, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Сортавальского межрайонного следственного отдела окончили расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый, внезапно поссорившись со своей знакомой в одном из домов поселка Валаам, нанес ей несколько ударов хозяйственным ножом. От полученных ран женщина скончалась.

Обвиняемый был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Погода в Петрозаводске сегодня, 7 августа



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +14 …+18 6 м/с В 751 мм.рт.ст. 72% день Облачно с прояснениями, +18 …+20 6 м/с В 751 мм.рт.ст. 62% вечер Небольшой дождь, +16 …+18 4 м/с В 750 мм.рт.ст. 82% ночь Дождь, +15 …+16 5 м/с В 749 мм.рт.ст. 94%

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию

В Петрозаводске был заблокирован доступ к сайтам с запрещенной информацией, сообщили в военной прокуратуре республики.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона провела проверка исполнения законодательства о защите информации и информационных технологиях.

Было установлено, что восемь интернет-сайтов с неограниченным доступом для пользователей распространяли материалы, пропагандировавшие криминальную идеологию и оправдывавшие противоправное поведение. Контент представлял особую опасность, в том числе для детей и подростков.

Военный прокурор Петрозаводского гарнизона направил в суд иск о запрете к распространению на территории Российской Федерации выявленной информации.

Решением Петрозаводского городского суда требования военного прокурора были удовлетворены. Роскомнадзор внес сайты в специальный реестр информационных ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры, доступ к названным сайтам заблокирован.

фото: © balakovolife.ru

Пожилую жительницу Карелии обворовал ухаживавший за ней рецидивист

Полиция Кондопоги раскрыла кражу, в которой оказался замешан ранее судимый местный житель, ухаживавший по просьбе родственников за пенсионеркой, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 27-летнего ранее судимого жителя Кондопоге. По версии полиции, горожанин украл имущество на общую стоимость 5 тысяч рублей, принадлежащее пожилой кондопожанке.

Мужчина знаком с близкими потерпевшей. По их просьбе он ухаживал за пенсионеркой: приносил продукты питания, присматривал за ней, пока родственников не было дома.

Сотрудники уголовного розыска установили, что в один из своих очередных визитов, житель города бумажников взял микроволновую печь и пылесос, принадлежащие женщине. Пропажу бытовой техники обнаружил сын гражданки, который и обратился в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что продал похищенное, а вырученные деньги потратил. За совершённое преступление фигуранту уголовного дела грозит до двух лет лишения свободы.

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Поддельные права привели жителя Карелии в суд

Житель Пряжинского района, предъявивший в соседнем районе поддельное водительское удостоверение, может быть осужден, сообщили на сайте Олонецкого районного суда.

В Олонецкий районный суд Республики Карелия поступило уголовное дело в отношении жителя Пряжинского района, обвиняемого в преступлении против порядка управления.

Как следует из материалов дела, осенью 2020 года мужчина заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. В феврале 2021 года он предъявил это удостоверение остановившему его сотруднику ДПС в Олонецком районе, однако автоинспектор обнаружил, что документ является поддельным, и изъял его.

В настоящее время по указанному уголовному делу назначено судебное заседание.

фото: © "Северо-Запад

Федеральная трасса «Кола» будет временно перекрыта 9 августа

На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На автомобильной автодороге «Кола» 9 августа в течении 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Мост через реку Нева рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области будет разведен для прохождения барже-буксирного состава.

«В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке барже — буксирного состава «Шлюзовой-140» + «ВЭШ-64018» + «ВЭШ-64019» + «Речной — 84», «МБ-1219» + «ВЭШ-64024» + «Шлюзовой-156» и теплохода «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

фото: © Минспорта Карелии

Юный спортсмен из Петрозаводска победил на Первенстве России по спортивному ориентированию

Ориентировщик из Петрозаводска завоевал золото на Первенстве России, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельский спортсмен, воспитанник Спортивной школы № 2 Петрозаводска Сергей Зубов занял первое место на Первенстве России по спортивному ориентированию бегом. Сергей стал лучшим среди 115 спортсменов в группе до 15 лет, соревнования среди которых проводились 6 августа.

Соревнования проходят в поселке Полазна Пермского края. Всего в Первенстве принимают участие более 500 человек.

Сегодня состоится награждение победителей и призеров.

фото: © РЖД

Еще 16 детей из поезда «Мурманск-Адлер» попали в больницу

В Краснодарском крае 16 детей из Мурманска отправили на обследование из-за повышенной температуры, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Повышенная температура выявлена у 16 детей из Мурманска с поезда Мурманск — Адлер после прибытия в Туапсе. Ребят отправили на обследование в инфекционную больницу, сообщили ТАСС в субботу в министерстве образования Мурманской области.

Ранее с этого поезда в Краснодарском крае были госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию 19 детей и двое сопровождающих из Карелии. Из Мурманска в Туапсе ехали 118 детей. Они направлялись в лагерь «Юбилейный».

«<…> 16 детей из Мурманской области везут на осмотр в инфекционную больницу № 1 Туапсе. У них повышенная температура, но нет симптомов расстройства желудка», — сообщили в министерстве, добавив, что решение об отправке их на карантин, либо о размещении в лагере будет принято по результатам осмотра.

Позднее в ведомстве уточнили, что дети останутся в больнице до утра. У них взяли тесты на коронавирус. «Если на следующее утро все будет хорошо, их отправят в лагерь к остальным детям, которые уже заселились», — сказал собеседник агентства.

По данным Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК, ночью 6 августа дети, ехавшие в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск — Адлер, пожаловались на пищевое отравление. В пути было проведено эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних доставили в больницы Белореченска и Апшеронска, остальные продолжили поездку.

Госпитализированные дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

фото: © vokzal.karelia.ru

Автовокзал Петрозаводска предупреждает об отмене нескольких рейсов на Санкт-Петербург

В связи с перекрытием трассы «Кола» 8 и 9 августа отменяются несколько рейсов Петрозаводск-Санкт Петербург.

Автовокзал Петрозаводска опубликовал информацию об отмене 4 рейсов Петрозаводск — Санкт-Петербург

В связи с перевозкой крупногабаритного груза по маршруту от границы Ленобласти и Карелии до Костомукши, которое будет сопровождаться перекрытием движения по трассе «Кола» с 02.00 до 07.00 в период с 8 по 12 августа, отменяются следующие рейсы по маршруту № 965 «Петрозаводск — Санкт-Петербург через Олонец»:

Восьмого августа — отправлением из Петрозаводска в 13.00 и 21.30 (отправление из Санкт-петербурга в 22.05 и 9.00 9 августа соответственно).

Девятого августа — отправление из Петрозаводска в 9.00 и 21.30 (отправлением из Санкт-Петербурга в 17.20 и 9.00 10 августа соответственно).

Единственный рейс по маршруту 8 августа будет выполнен из Петрозаводска в 9.00 (отправление из Санкт-Петербурга в 17.20), а 9 августа единственный автобус уйдет из Петрозаводска в 13.00 (отправление из Санкт-Петербурга в 22.05).

Автовокзал приносит извинения за неудобства и напоминает, что возможны оперативные изменения расписания.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За минувшие сутки 19 детей в Карелии выздоровели от коронавируса

Общее число несовершеннолетних, выздоровевших от COVID-19 в республике, превысило 5 тысяч человек, сообщил глава Минздрава Михаил Охлопков.

По данным на 7 августа, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5556. За сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 у детей. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 19 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 5025.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 168 жителей республики, зарегистрировано 2 смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 57138 человек, умерли 740 пациентов.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

В России за последние сутки зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом

Всего в стране зарегистрировано 6 424 884 случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 22 320 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 876 (8,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 424 884 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 739 838.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 19 485 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 164 094. За прошедшие сутки скончались 793 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 168,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведена 525 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 августа остаются 1 259 103 человека.

фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК

Жители Карелии добровольно сдали 23 единицы огнестрельного оружия

Еще один ствол сотрудники Росгвардии изъяли в ходе проверки, сообщили в ведомстве.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с 29 июля по 5 августа провели 90 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан республики.

Росгвардейцы составили 12 протоколов об административных правонарушениях и изъяли одну единицу оружия.

Жители Карелии добровольно сдали 23 единицы огнестрельного оружия.

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Пьяная жительница Карелии отоварилась по чужой карте почти на 10 тысяч рублей

В Муезерском районе суд вынес приговор местной жительнице, укравшей чужую банковскую карту, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Вступил в законную силу приговор Муезерского районного суда Республики Карелия в отношении местной жительницы, обвиняемой в краже.

Суд установил, что в январе 2021 года женщина, распивая спиртное в одной из квартир поселка Муезерского района, украла банковскую карту и отоварилась по ней в магазине. Общий ущерб составил более 9 тысяч рублей.

Муезерский районный суд признал женщину виновной в краже и назначил ей наказание в виде одного году лишения свободы условно, с испытательным сроком также один год.

фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Дрон в России спас тонущего человека

В Анапе благодаря дрону был спасен тонущий в море человек.

Об этом рассказала Лента.ру со ссылкой на Instagram-аккаунт администрации курортного города.

По их словам, днем 7 августа на центральном пляже Анапы молодой человек заплыл слишком далеко в море и начал тонуть. Его вовремя заметили с помощью специальной системы мониторинга. К тонувшему вылетел дрон со спасательным жилетом и сбросил его туристу.

Молодой человек продержался на жилете до прибытия спасателей на катере. На берегу ему оказали необходимую помощь — измерили давление и остановили кровотечение из носа. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

В администрации добавили, что дроны-спасатели заступили на службу на пляжах Анапы в этом году. Разработанный вместе с институтом проблем РАН проект, по их словам, не имеет аналогов в России.