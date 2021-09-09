Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Цены на продукты питания в Карелии пошли на спад после продолжительного роста

Стоимость основных продуктов питания в Карелии в августе снизилась почти на 3% по сравнению с июлем — это произошло впервые после продолжительного роста, наблюдавшегося с начала года.

Такой вывод следует из данных Карелиястата о стоимости минимального (условного) набора продуктов питания, которые необходимы для проживания человеку, согласно оценкам чиновников и экспертов. Исходя из данной стоимости, рассчитывается минимальная предполагаемая сумма, на которую может прожить человек.

В минимально необходимый для жизни список продуктов питания входят картофель, молочные продукты, свежие овощи и фрукты, масла, яйца, мясо, рыба и хлеб.

Стоимость такого набора в Карелии составила в августе 5656 рублей. Несмотря на снижение, эта сумма остается выше, чем в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа за исключением Мурманской, Архангельской и Калининградской областей.

фото: © Республиканский онкологический диспансер

Ушла из жизни известный врач-онколог в Карелии

Республиканский онкологический диспансер выражает соболезнования родным и близким врача вышей категории Алевтины Лукиной, отработавшей в учреждении 38 лет.

Не стало врача-онколога Алевтины Лукиной. После окончания медицинского факультета Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена в 1975 году Алевтина Кирилловна была принята на работу в онкологический диспансер и в течение 38 лет работала врачом-онкологом амбулаторного приема диспансерного отделения. Вся ее трудовая деятельность - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Врач высшей категории, профессионал своего дела. Она была всегда отзывчивая, чуткая и неравнодушная к чужим проблемам, пишут в официальном паблике диспансера.

Коллектив диспансера выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Кирилловны.

Прощание с врачом состоится сегодня, 15 сентября, с 11 до 12 часов в траурном зале №2 на ул. Вольная в Петрозаводске.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного журналиста Карелии.

фото: © Максим Тихонов / ТАСС

Жители целого района в Петрозаводске до сих пор остаются без тепла

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о ситуации с подключением отопления в городе.

«По оперативным данным подключение составило почти 90%. Но и 10 оставшихся — это тоже немало. В первую очередь в районе Октябрьского проспекта, но не только там», — пишет Любарский на своей странице в соцсети.

По словам главы Петрозаводска сегодня, 15 сентября, администрации пройдет оперативное совещание с участием представителей ресурсоснабжающих организаций и управляюших компаний.

Ранее «ПКС-Тепловые сети» сообщали, что дали тепло всем районам столицы Карелии. При этом в компании отмечали, что скорость подключения конкретных домов к отоплению зависит от работы управляющих компаний и обслуживающих организаций города, именно они отвечают за подключение внутридомовых сетей.

фото: © unsplash

Экс-глава поселения в Прионежском районе Карелии осуждена за махинации с землей

Суд вернул в собственность государства незаконно отданный земельный участок на берегу Онежского озера, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2012 году на основании выписки из похозяйственной книги главы одного из поселений Прионежского района местная жительница незаконно получила на праве собственности земельный участок на берегу Онежского озера площадью 1300 кв.м. Впоследствии приговором Прионежского районного суда за данные незаконные действия бывшая муниципальная служащая осуждена.

В целях возврата в собственность государства незаконно оформленного участка на основании подложного документа, прокурор Прионежского района обратился в районный суд с исковыми требованиями о признании указанного документа недействительным, отсутствующим у гражданки права собственности на земельный участок и аннулировании записи о нём в Едином государственном реестре недвижимости.

Прионежский районный суд требования прокурора удовлетворил и вернул земельный участок государству.

Решение суда в законную силу не вступило.

фото: © Законодательное собрание Карелии

Врачи рассказали о состоянии девочки, выпавшей из окна школы искусств в городе бумажников Карелии

Ребенок, выпавший из окна второго этажа школы, проходит лечение в Детской республиканской больнице.

Напомним, в минувший вторник, 14 сентября, в 19.10 произошел несчастный случай в Кондопоге. В школе искусств Музыкального отделения девятилетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу в Петрозаводск.

«Состояние средней тяжести, госпитализирована с диагнозом: Кататравма (повреждения, возникшие в результате падения с высоты — Прим. ред.). Упала в театральной школе, бегали и выпала из окна», — прокомментировали в Минздраве Карелии.

Ранее Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна.

фото: кадр из видео

Хулиган напал на девушку в центре Петрозаводска — его разыскивает полиция (ВИДЕО)

В столице Карелии на улице Кирова хулиган напал на молодую петрозаводчанку, девушку спасли прохожие.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась молодая петрозаводчанка, которая рассказала, как в центре города на нее напал хулиган.

По словам девушки, 29 августа примерно в 21.30 она шла по проспекту Ленина. Свернув на улицу Кирова в сторону проспекта Карла Маркса, заметила, что к ней бежит молодой человек в спортивной одежде, с маской на лице.

«Сначала он захотел познакомиться. После моего отказа начал дергать меня за куртку, тянуть на себя сумочку. Я попросила этого не делать, и тут он сказал, что перестанет, если я отдам ему сумку или куртку», — рассказала встревоженная петрозаводчанка.

В этот момент на пустой улице показалась пара — мужчина с женщиной — и девушка поспешила в их сторону. Молодой человек ретировался, на прощание послав недавнюю избранницу на три буквы.

Девушка обратилась в полицию Петрозаводска, где рассказала подробности инцидента и описала приметы нападавшего. Неприятный диалог, по ее словам, происходил возле дома№ 22 по улице Кирова. Самому хулигану было на вид не более 25 лет. Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам нападавшего.

Полицейские на данный момент устанавливают личность и местонахождение нарушителя. Всех, кому что-либо известно о данном молодом человеке, просят сообщать по телефонам: 8 911 436 94 30, 8 814 271 53 27 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

фото: кадр из видео

Жесткая авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобиль едва не выбросило на пешехода в результате ДТП на Лососинском шоссе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео аварии, случившейся вчера, 14 сентября, в 13.00 на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Хейкконена в Петрозаводске, где столкнулись два легковых автомобиля.

Один из участников аварии, поворачивая с улицы Хейкконена, попытался проехать сразу на крайнюю левую полосу по Лососинскому шоссе, не убедившись к тому же, что его пропускают все участники движения. Второй автомобиль двигался по Лососинскому шоссе в сторону Древлянского кольца.

В результате аварии одна из машин врезалась в дорожное ограждение. Оно, а также бордюр остановили дальнейшее движение автомобиля в сторону пешехода, находящегося непосредственно возле места ДТП.

Автомобили получили механические повреждения, о пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее стало известно об аварии в Лахденпохском районе, где житель Ленобласти на автобусе протаранил иномарку.

фото: © «Столица на Онего»

Популярное туристическое место в Карелии превратилось в помойку

Побережье Ладожского озера в Карелии после окончания туристического сезона буквально утопает в мусоре.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фотографии пляжей на берегу Ладожского озера — они буквально утопают в мусоре.

«Туристический сезон закончился, и кучи мусора по всему побережью Ладоги — все, что осталось местным жителям „на память“ от многочисленных туристов» — написал автор фото.

Фотографии сделаны недалеко от поселка Ильинский, рядом с устьем реки Олонка.

«Главное — ведь все эти люди привозят снедь и прочие вещи на своих автомобилях. То есть, у них явно есть место в машинах и возможность вывезти этот мусор с берега озера. Но они собирают мусор в мешки — и просто выкидывают тут же, возле пляжа. Или они рассчитывают, что кто-то будет все убирать?» — возмущается автор фотографий.

Ранее жители села в Карелии пожаловались на туристов, которые отдыхали на берегу озера все лето, а потом уехали, оставив мусор.

фото: © Профиль ВКонтакте главы администрации Кондопожского района Виталия Садовникова

ЧП в Карелии: Девочка выпала из окна в школе искусств в Кондопоге

Несчастный случай с 9-летней девочкой произошел вечером 14 сентября, сообщает глава администрации Кондопожского района Карелии Виталий Садовников.

В минувший вторник, 14 сентября, в 19.10 произошёл несчастный случай в Кондопоге.

«В школе искусств Музыкального отделения учащиеся ожидали начало занятия на креслах в концертном зале. Девочка 9 лет перелезла через зрительское кресло в конце ряда, забралась к панорамному окну, закрытому гардинами. Под весом девочки стекло продавилось, в результате чего она упала на землю с высоты 2 этажа», — рассказал Виталий Садовников.

Ребенок в сознании, направлен в детскую республиканскую больницу. Состояние средней тяжести.

По данному случаю проводится проверка и будут приняты соответсвующие меры в кратчайшие сроки.

фото: © Правительство Карелии

Парфенчиков греб на лодке полтора часа ради молитвы на острове (ФОТО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о посещении острова и уединенной молитве на нем.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что долгое время управлял лодкой на реке Шуя, чтобы посетить для молитвы часовню на острове.

«Полтора часа гребли по быстроводной Шуе и короткая уединенная молитва у маленькой деревянной часовни на небольшом острове, где гармония Природы есть главное в осознании Веры», — рассказал губернатор.

Ранее глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню.

Полиция в Петрозаводске ищет вандалов, расписавших фасады домов (ВИДЕО)

Подростки, испортившие фасады домов, попали в объектив камеры наружного наблюдения.

Сотрудники Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи, в связи с нанесением надписей на фасады домов.

«Если вы обладаете информацией о личности и местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом по телефону: 8 999 094 51 97. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Ранее в Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД.

фото: Авито

Еще один общественно-деловой комплекс строят в самом центре Петрозаводска

Новый общественно-деловой комплекс, который строится в центре Петрозаводска, будет введен в эксплуатацию до конца года.

Об этом говорится в объявлении застройщика о продаже помещений в здании комплекса.

Пятиэтажное здание возводится на первой линии улицы Анохина рядом с ТЦ «Аура» и языковой школой.

Вести его в эксплуатацию обещают не позднее декабря текущего года.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска шокированы разрухой в женской консультации

Будущие матери возмущены состоянием здания женской консультации, находящегося в столице Карелии.

Посетители здания женской консультации «Родильного дома им. Гуткина К. А.», располагающегося на улице Кузьмина в Петрозаводске, шокированы царящей там разрухой. Об этом сообщают читатели паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«За что женщины, молодые девушки, будущие мамы, живущие в столице Карелии, вынуждены получать профильную медицинскую помощь в таких ужасных условиях?! Почему врачи и средний медицинский персонал женской консультации изо дня в день приговорены к работе в таких ненадлежащих условиях?! В соседних странах животные содержатся в более лучших по своему внутреннему и внешнему состоянию помещениях!», — говорится в тексте поста.

Автор поста задается вопросом, когда Минздрав Карелии найдет для женской консультации подходящее помещение.

В республиканском Минздраве сообщили «Столице на Онего», что здание женской консультации на улице Кузьмина построено в 1939 году. Оно находится в неудовлетворительном состоянии. Проведение там ремонта признано нецелесообразным.

Минздрав рассматривает вопрос о переводе подразделения в здание, расположенное в Петрозаводске по адресу Кирова, 15. Сейчас из-за пандемии коронавируса этот объект перепрофилирован для борьбы с ковидом.

«При изменении эпидситуации и закрытии инфекционного стационара работы по перепланировке и ремонту в здании на Кирова,15 продолжатся, после ремонта там будет возможно размещение женской консультации», — заявили в Минздраве.

Также в министерстве сообщили, что в настоящее время принимаются меры по поддержанию технического состояния здания консультации, планируется проведение косметического ремонта помещений, для этого предусмотрены средства в объеме 600 тыс. рублей.

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Карелии и прокурор республики посадили карликовые березы (ФОТО)

В честь 300-летия прокуратуры России 10 карликовых берёз высадили в Губернаторском саду, сообщили в администрации Петрозаводска.

В минувший вторник, 14 сентября, в Губернаторском саду высадили карликовые берёзы. Вдоль одной из пешеходных дорожек напротив финно-угорской школы появилось десять молодых деревьев. Акцию организовала прокуратура Карелии. В следующем году надзорное ведомство России празднует 300-летие. Именно грядущему юбилею была посвящена экологическая акция.

В мероприятии приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, прокурор республики Дмитрий Харченков, сотрудники и ветераны ведомства, а также юнармейцы. Молодые растения оградили столбиками и защитной сеткой. Кроме того, на месте установили табличку, информирующую о том, что новая Державинская аллея заложена в честь 300-летия прокуратуры России.

Ранее транспортные полицейские посадили аллею рябин в Петрозаводске.

фото: © «Столица на Онего»

МЧС Карелии предупреждает о заморозках до минус 4 градусов

Ночные заморозки ожидаются на территории всей Карелии.

Согласно штормовому предупреждению от Карельского Гидрометцентра в ночные и утренние часы с 16 по 18 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС, -4ºС.

Под действие опасного явления могут попасть все районы и городские округа в Карелии.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

— неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку;

— учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

Ранее сообщалось, Карелия встретит бабье лето с грибами.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Жертвами коронавируса стали еще четыре жителя Карелии

Всего с начала пандемии в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 817 человек.

По данным на 15 сентября, в Карелии подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Число летальных исходов от COVID-19 увеличилось до 817, сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За сутки выявлено 153 инфицированных, из которых 152 были не привиты. Из 153 заболевших — 149, средней тяжести — 38, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 528 пациентов с коронавирусом. Восемь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, подключены к ИВЛ, из них один находится на инвазивной ИВЛ.

За сутки 161 человек выздоровел после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63226 человек. За все время выздоровели 60030 пациентов.

фото: кадр из видео

«Пятнашка» вылетела на тротуар в результате аварии в новом микрорайоне Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня на Древлянке.

Произошедшая сегодня, 15 сентября, в 7.40 на Древлянке авария с участием двух легковых автомобилей попала в объектив камеры наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Также ролик с видеорегистратора одного из свидетелей аварии появился в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

ДТП произошло, когда автомобиль Lada XRAY выезжал с Кроноборгского проезда, а ВАЗ-21015 ехал прямо по Скандинавскому проезду.

От столкновения «пятнашка» поменяла траекторию движения и выехала прямо на тротуар в районе пешеходного перехода, где и остановилась, врезавшись в дорожный знак «Остановка запрещена».

Судя по видео, транспортные средства получили повреждения, информациио пострадавших не поступало.

Ранее, 14 сентября, жесткая авария перед пешеходным переходом произошла на Древлянке.

фото: © Министерство здравоохранения Республики Карелия

Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил новые условия оказания скорой медицинской помощи в петрозаводской больнице.

Приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска — один из объектов Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия», на его возведение и оснащение направлено более 187 млн рублей, напомнили в правительстве республики.

Сегодня на открытии нового приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска побывали глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК Алексей Хейфец и другие.

С введением пристройки приемного отделения улучшается процесс логистики пациентов, зависящий от тяжести их состояния, а также экстренности оказания медицинской помощи. Значительно сокращается время приема пациентов «красного» потока — реанимационных больных, которым медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии: противошоковой палаты, палаты реанимации и противошоковой операционной — несколько метров, тогда как ранее больного доставляли на третий этаж больницы.

— Распределение поступающих больных на группы позволяет определить условия оказания скорой медицинской помощи: амбулаторный режим, палата для пациентов в стабильном состоянии, палата интенсивной терапии, операционная. Такой принцип организации работы приёмного отделения реализуется впервые в Республике Карелия, — отметила Марина Юрьян, заведующая приемным отделением БСМП.

Расстояние от противошоковой палаты до современной операционной, соответствующей всем санитарно-эпидемиологическим нормам, минимально. Операционная оснащена ламинарным потолком, который подает очищенный воздух непосредственно в зону операции.

Для так называемого «зеленого» потока пациентов, не нуждающихся в экстренной помощи, имеется удобная комната для ожидания приема врача и четыре помещения для осмотра пациентов. Помещения оснащены новой мебелью и всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи на месте, исключив излишние передвижения больных.

Уникальной для больницы является возможность въезда машины скорой помощи в крытое теплое помещение для более комфортной и безопасной транспортировки пациентов.

Первый этап реализации плана развития учреждения завершен удачно.

— Отделение полностью, начиная с персонала и заканчивая техникой, готово к приему пациентов. Важно, что потоки между тяжелыми больными и теми, кто нуждается в менее интенсивной поддержке, разделены. Полностью отлажена маршрутизация. Всё сделано для того, чтобы спасать жизни, — отметил Артур Парфенчиков.

При этом, как подчеркнул Глава региона, актуальной остается задача по строительству современного хирургического корпуса, где будут располагаться специализированные операционные для проведения различных видов операций. Это следующий этап модернизации.

— Сейчас мы завершаем проектирование хирургического корпуса. Учитывая, что объект включен в программу ФЦП, и есть контроль со стороны председателя правительства России Михаила Мишустина, будем надеяться, что в сжатые сроки общий контур БСМП мы определим, — добавил глава Карелии.

фото: © «Столица на Онего»

Фобос: Похолодание продолжит усиливаться

Причём выше линии Петрозаводск-Сыктывкар-Салехард, дожди могут переходить в снег, отмечает центр Фобос.

Уже сегодня большую часть региона накроют облака холодного фронта, и погода в европейской части страны станет ещё хуже… В среду, 15 сентября, тучи накроют уже весь север Русской равнины.

«Причём выше линии Петрозаводск—Сыктывкар—Салехард, дожди могут переходить в снег. Сам фронтальный раздел при этом будет смещаться вдоль отрогов Урала. Так что, наиболее интенсивные осадки ожидаются именно там, как, собственно, и сильный ветер. Штормовая зона в течение дня протянется в средних широтах региона: от предгорий Урала до берегов Днепра. Но сильнее всего будет задувать в степях Заволжья и в Предуралье», — отметили синоптики.

В целом же влияние фронта на Русскую равнину проявится в виде похолодания. Уже сегодня на севере европейской территории температура едва превысит +5…+10°. В центральных областях ожидается +10…+15°, и лишь низовья Волги, Дона, Причерноморье и Кавказ останутся в стороне от арктического вторжения — там выше +25°.

Похолодание будет непросто очень мощным, но и затяжным.

Ранее в МЧС Карелии предупредили о заморозках до минус 4.

фото: ПСО «ДОБРОСПАС» / © Александр Щербак/ТАСС / Коллаж

Поиск исчезнувшего мужчины ведется в Петрозаводске

В столице Карелии полицейские и добровольцы ведут поиск пропавшего мужчины.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Валентина Юрьевича Ц. 1969 года рождения. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Шестого сентября около 19 часов 00 минут мужчина ушел из дома, расположенного по адресу: Петрозаводск, ул. Калинина, д. 8, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, рост около 168 см., нормального телосложения, волосы темно-русого цвета, длинные. Был одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета, штаны серого цвета, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, или тех, кто видел его после 19:00 шестого сентября, полиция просит сообщить информацию по телефонам: 89535333655, 89535496978.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Власти Петрозаводска до конца года собираются потратить 1,4 млрд рублей, в основном, на стройки

Парламент Карелии решил выделить дополнительно 1,4 млрд рублей на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

Эта сумма фигурирует в законопроекте о внесении изменений в бюджете республики, который был принят на сегодняшнем заседании Законодательного собрания.

По словам представителя правительства в парламенте Юрия Шабанова, дополнительные деньги пойдут, в основном, на решение задач по строительству различных объектов.

«Это не только строительство, но и вопросы, связанные с покупкой транспорта и так далее. Это большой перечень, который обсуждался уже давно, еще с начала года», — пояснил Шабанов.

По его словам, конкретные статьи расходов будут определены до 1 октября.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Стало известно, в каких районах Карелии и когда пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал график проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в республике в сентябре.

«Друзья, публикую график проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в Карелии в сентябре. Напомню, что в Петрозаводске главная осенняя ярмарка на улице Инженерной состоится с 1 по 10 октября», - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Беломорск: 15 – 19 сентября, с 10 до 19 час.

Калевала: 18 – 19 сентября, с 9 до 18 час. В эти же дни ярмарки пройдут в поселках Боровой и Луусалми.

Лахденпохья: 16, 23 и 30 сентября с 9.00 до 16.00, 25 сентября – с 9 до 17 час. Также ярмарка пройдет в поселке Элисенваара – 26 сентября.

Лоухи: еженедельно, по четвергам, с 9 до 18 час, п. Пяозерский – по пятницам, с 10 до 19 час.

Медвежьегорск: 25 – 26 сентября, с 10 до 17 час.

Муезерский: работает постоянная ярмарка с 9 до 17 час.

Прионежский район:

- п. Деревянка – 19 и 26 сентября с 10 до 16 час.;

- с. Деревянное – 25 сентября, с 10 до 18 час.

Пряжинский район, п. Чална: 10 – 30 сентября, с 11 до 16 час.

Пудож: 23 сентября, с 9 до 16 час.

Сегежа: 22 – 25 сентября, с 9 до 18 час.

Сортавала: 18 – 19 сентября, с 9 до 18 час.

Суоярви: 26 сентября, с 10 до 16 час.

фото: © Паблик ВК «Петрозаводск спортивный»

Умер знаменитый баскетболист, уроженец Петрозаводска Андрей Макеев

Чемпион СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, тренер сборной России по баскетболу на колясках Игорь Гениевич Макеев ушел из жизни в возрасте 69 лет.

Как сообщил паблик «Петрозаводск спортивный», 13 сентября ушёл из жизни мастер спорта международного класса, бронзовый призер Олимпийских летних игр 1976 года, чемпион СССР в составе ленинградского «Спартака» Андрей Гениевич Макеев.

Всю жизнь этот человек посвятил баскетболу. Ему было 69 лет.

Андрей Гениевич родился в Петрозаводске, он воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 4, но вся его спортивная карьера была связана сначала с ленинградским баскетболом, а затем с баскетболом Санкт-Петербурга. Победитель Первенства РСФСР среди школьников в 1968 год, Андрей Макеев с 1969-го года выступал за ленинградский «Спартак», был одним из творцов триумфа 1975-го года, а также стал шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером страны, обладателем Кубка СССР, дважды победителем Кубка обладателей Кубков европейских стран.

После завершения игровой карьеры Андрей Гениевич сохранил деловую активность и всеми силами помогал развитию отечественного баскетбола. До последних дней тренировал команду по баскетболу на колясках «БасКи» и был тренером сборной России по баскетболу на колясках.

фото: ПСО «ДОБРОСПАС» / © Сергей Юрьев / ТАСС / коллаж

Мужчина пропал в Петрозаводске: объявлен розыск

Сотрудники полиции и добровольцы начали поиск мужчины, который исчез в столице Карелии.

Петрозаводская полиция разыскивает без вести пропавшего Юрия Владимировича П. 1987 года рождения. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Мужчина 14 сентября около 17 часов 50 минут ушел из дома, расположенного по адресу: Петрозаводск, ул. Загородная, д. 22, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Он может находиться в районе Старая Кукковка, Кукковка, Ключевая или двигаться по автодороге в сторону Деревянного.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 180 см., худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета. Был одет: синяя кепка, черная куртка с серой вставкой, черные штаны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефонам: 89535333655, 89535496978.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

За сутки 34 ребенка в Карелии заразились коронавирусом

Общее число инфицированных среди несовершеннолетних в Карелии превысило 6,5 тысяч.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 34 детей в Карелии. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Михаил Охлопков.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 6536 детей в республике.

За сутки выписались по выздоровлению 28 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6240 детей.

Напомним, за сутки в Карелии выявлено 153 инфицированных, зарегистрировано еще 4 смерти. За время пандемии коронавирус был обнаружен у 63226 человек, выздоровели 60030 пациентов, умерли 817 человек.

фото: Минтранс Карелии

Бесплатный автобус до поликлиники №4 в Петрозаводске будет ходить не пять раз в день, а восемь

С 15 сентября вносятся изменения в расписании социального рейса "ул. Ровио - Поликлиника №4", сообщил «Карелавтотранс».

По будням в период с 8.00 до 17.25 будет выполнятся 8 рейсов вместо ранее указанных 5 рейсов.

Ранее сообщалось, что рейсы организованы для Ветеранов Великой Отечественной войны, Героев СССР, России, социалистического труда, инвалидов 1 и 2 групп, сопровождающих их лиц, пенсионеров. Проезд бесплатный.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Саяпин

«Все котельные растоплены»: Глава Минстроя Карелии рассказал о подключении к теплу жилого фонда в республике

Министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов рассказал о ходе подключения к теплу.

По словам Россыпнова, все котельные растоплены, теплоноситель подаётся в систему в города Костомукша, Беломорском, Калевальском, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Суоярвском, Муезерском, Медвежьегорском, Лоухском, Пудожском районах.

«Если батареи в квартирах холодные, рекомендуем обратиться в обслуживающую Ваш дом организацию для проверки открытия задвижек и регулировки внутридомовой системы отопления, а также устранения воздуха из системы», - объяснил министр.

- Продолжаются работы по реконструкции котельной № 7 в г. Кеми (запуск запланирован на 15.09.2021). Остальные котельные Кемского района растоплены.

- В Сегежском районе все котельные растоплены. По Сегеже теплоноситель подаётся от источников в тепловую сеть, отсутствие тепла в отдельных домах связано с возникновением повреждений на сетях и наладке внутридомовых систем управляющими организациями.

- В Петрозаводске на текущей момент (вторник, 14 сентября) аварий на тепловых сетях нет. Теплоноситель во всех районах города подан в сеть, обслуживающими организациями в настоящий момент ведется работа по открытию задвижек, регулированию внутридомовых систем, а также устранению воздуха из системы.

- В Прионежском районе все котельные растоплены. В связи с поступающими жалобами на некачественную услугу теплоснабжения в домах поселка Ладва 15 сентября ПАО «ТГК-1» будет проведено обследование для выявления причины. Повреждение на тепловых сетях ГУП РК «КарелКоммунЭнерго» в районе дома №5 по ул. Комсомольской в Ладве устранено 14 сентября, ведутся работы по подключению дома.

- В Пряжинском районе все котельные растоплены, не введенной в работу остается электрокотельная поселка Ведлозеро (Рожнаволок), в связи с неготовностью к приему теплоносителя всех потребителей по ул. Промышленная (индивидуальные дома).

- В Сортавальском районе все котельные растоплены и подают теплоноситель в сеть необходимых параметров, за исключением мазутной котельной г. Сортавала по ул. 40 лет ВЛКСМ, по которой в связи с длительным процессом подготовки (разогрев мазута) нагрев теплоносителя для потребителей до рабочих параметров ожидался к вечеру вторника, 14 сентября.

фото: Госкомитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Поселку Карелии, который пострадал от лесных пожаров, подарили новую пожарную машину

В пожарную часть поселка Найстенъярви Суоярвского района передали автомобиль "Урал".

Как сообщается в паблике администрации Суоярвского района, в минувший вторник, 14 сентября, в ходе рабочей поездки председатель Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Поляков О.Е. передал пожарный автомобиль "Урал" в пожарную часть поселка Найстенъярви.

До конца года планируется передать еще один такой автомобиль в пожарную часть п.Поросозеро.

Данные мероприятия проводятся по поручению главы Республики Карелия с целью модернизации материально-технической базы пожарных служб в районах Карелии.

Напомним, 18 июля поселок Найстенъярви был взят в кольцо огнем от лесных пожаров. Население пришлось эвакуировать в соседнее село и разместить в школе. Люди в классах спали вповалку вместе с собаками и кошками.

фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Житель Ленобласти на автобусе протаранил иномарку в Карелии

На трассе в Карелии водитель автобуса «ПАЗ» столкнулся с легковым автомобилем, в аварии есть пострадавшие.

Авария произошла во вторник, 14 сентября, в Лахденпохском районе. Об этом сообщает Госавтоинспекция.

На 165 км. + 155 м. федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 63-летний житель Ленинградской области за рулем автобуса «ПАЗ» при проезде перекрёстка совершил столкновение с автомобилем «Ford», который двигался по главной дороге в прямом, встречном направлении.

Травмы получили 49-летний водитель «Ford» и его 34-летний пассажир.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими.

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Глава Петрозаводска успокоил горожан: диспетчерская служба работает

Масса звонков от горожан по вопросу подачи тепла в квартиры привела к проблемам с программным обеспечением в ЕДДС Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский прокомментировал проблемы с горячей линией Единой дежурно-диспетчерской службы города, объяснив это слишком большим количеством звонков от горожан, интересующихся, когда в квартиры дадут отопление.

«Понятно, что холодная погода вызывает недовольство темпами работ и горожане начали массово обращаться за разъяснениями в Единую дежурно-диспетчерскую службу города. Так, только за прошлые сутки операторы ЕДДС Петрозаводска приняли почти две тысячи звонков, большая часть которых — когда дадут тепло? Рост числа обращений привел к тому, что дозвониться на горячую линию смогли не все горожане. Появились вопросы о том, справляются ли диспетчеры со своими обязанностями», — рассказал мэр города на своей странице в социальной сети.

Владимир Любарский заверил петрозаводчан, что проблемы связаны с программным обеспечением и что каждое обращение фиксируется.

«Спешу всех успокоить: ЕДДС работает. Все звонки принимаются, на каждое обращение дается ответ. Если ваш звонок был сброшен или не прошел, это связано с особенностями программного обеспечения, которое в своей работе использует городская диспетчерская служба», — заметил градоначальник.

При этом глава администрации успокоил горожан, пообещав найти решение проблемы с программным обеспечением, и в то же время заметил, что возможности ЕДДС небезграничны.

«Если у вас есть вопросы, продолжайте обращаться за разъяснениями в диспетчерскую службу города. Специалисты обязательно выслушают вас и постараются помочь. Но прошу не забывать, что в любом случае в ЕДДС работает всего трое операторов», — напомнил жителям Петрозаводска Владимир Любарский.