Клиника «Кивач» вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter

Согласно рейтингу крупнейшей в стране компании по поиску работы, клиника «Кивач» входит в сотню лучших компаний России.

Специалисты рекрутинговой компании HeadHunter составили рейтинг лучших работодателей страны. Конкурс проходил в три этапа, в нем приняло участие более тысячи российских компаний. По результатам конкурса в ТОП-100 лучших вошла клиника «Кивач», заняв 81 место.



«Мы хотим поблагодарить каждого, кто отдал свой голос за клинику „Кивач“, а также наших сотрудников, которые являются сердцем корпоративной культуры. Для нас это показатель вашего доверия!» — говорится в сообщении паблика карельской компании в социальной сети.





Отметим, рейтинг работодателей HeadHunter — это масштабное независимое исследование, где применяются лучшие практики в работе с персоналом. Его результаты позволяют оценить эффективность деятельности HR-команды компании, уровень ее развития и сравнить с конкурентами в отрасли.



«А это значит, что необязательно переезжать в Москву или Санкт-Петербург в погоне за успешной карьерой. Прогрессивные компании есть и в любимой Карелии», — убеждены в клинике «Кивач».





На достигнутых результатах в клинике останавливаться не намерены. Здесь постоянно работают над улучшением качества услуг и расширяют профессиональный коллектив. Так, в настоящий момент «Кивач» приглашает в свои дружные ряды медицинских сестер и врачей.



Например, постовая медсестра в клинике может рассчитывать на полный соцпакет, заработную плату от 54 тысяч рублей, бесплатный транспорт к месту работы, отличные условия труда, питание и приятные бонусы от компании. Необходимы: среднее медобразование, действующий сертификат, опыт работы от одного года, коммуникабельность, ответственность, доброжелательность и желание расти.





Зарплата врача-терапевта с официальным оформлением в клинике начинается от 100 тысяч рублей, есть возможность повысить свою квалификацию. От специалиста требуются: высшее медицинское образование, действующий сертификат, опыт работы от одного года, профессионализм, коммуникабельность, стремление обучаться и развиваться.



Все подробности — на сайте jobkivach.ru.



Отметим также, клиника «Кивач» успешно работает с 1996 года. Специалисты высокого класса занимаются детоксикацией организма на клеточном уровне, оздоровлением, омоложением и эстетикой лица и тела.





Более чем за 26 лет работы здесь накопили огромные знания, создали уникальные разработки и методики, которые позволяют через очищение организма лечить многие хронические заболевания. Ряд процедур и способов лечения, которые есть в «Киваче», стали применять первыми в России.



Кроме того, для многих жителей Карелии клиника «Кивач» известна как центр пластической хирургии.

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