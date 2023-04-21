Парадные холлы будут встречать жильцов в домах нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» (ФОТО, ВИДЕО)

Мы побывали в первом доме нового района Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» и увидели, какие просторные холлы предусмотрены в каждом подъезде.

Продолжаем следить за тем, как активно строится в Петрозаводске на первой береговой линии Онежского озера новый район «Talojarvi. Город у воды».

В настоящее время здесь возводятся три дома, два из которых (№ 1 и 2) сдадут уже в 2023 году, а еще один (№ 6) – в 2024-м. Открыто раннее бронирование следующего дома (№7) – под его строительство уже вырыли котлован и подготовили площадку. В отделе продаж компании «Баренц Групп» можно уточнить информацию и о новых домах (№3 и №5), которые в ближайшее время появятся на сайте.

Мы побывали в доме № 1, где заканчивается декоративная облицовка фасадов и работы по установке межкомнатных перегородок, установке радиаторов отопления, электромонтажные работы по разводке электрики в квартирах и другие. Недавно здесь начали остекление балконов.

Одно из важных преимуществ современных жилых зданий, которые возводит в Петрозаводске известная строительная компания «Баренц Групп», - просторные входные зоны, максимально комфортно обустроенные для жильцов. Стеклянные фасады полностью открывают вид как при выходе из парадной, так и при входе в нее, что позволяет максимально безопасно и безбоязненно попасть внутрь. Немаловажную роль играет и то, что вход в парадную оборудован таким образом, что мамам с колясками не приходится подниматься по ступенькам крыльца, ведь вход на одном уровне с тротуаром (при этом зоны для хранения колясок и велосипедов – вместительные, и располагаются в удобном месте). И главное, это роскошные холлы, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту.

Именно такими будут входные зоны в жилые дома нового района «Talojarvi. Город у воды», в первом из которых мы побывали.

Вот так будут выглядеть авторские холлы в «Talojarvi. Город у воды» уже совсем скоро - после проведения отделочных работ и реализации дизайн-проектов.

Напомним, комплекс «Talojarvi. Город у воды», который на пересечении улицы Зайцева и Заводской вдоль Соломенского шоссе возводит известная строительная компания «Баренц Групп», будет состоять из ансамбля монолитных домов разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир, а также крышная газовая котельная в каждом жилом здании, что позволит существенно экономить на коммунальных платежах. Это большой район с развитой социальной инфраструктурой и масштабным благоустройством, начиная с дворовых территорий и заканчивая сетью велодорожек, прогулочных зон и набережной.

Узнать больше о проекте Talojarvi, выбрать планировку и забронировать квартиру вы можете самостоятельно на сайте или, записавшись на встречу со специалистом отдела продаж строительной компании «Баренц Групп» в удобное для вас время по телефону 331-331.

Виртуальный тур по Talojarvi вы можете совершить здесь.

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Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“

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